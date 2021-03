Sanremo 2021, Extraliscio e Davide Toffolo: «Quando ripartiremo vorremmo vedere i giovani riempire le balere» – Il video

Nella serata delle cover e dei duetti di questo 71esimo Festival di Sanremo sono stati tra i protagonisti assoluti della scena. «Abbiamo voluto trasformare l’Ariston in una balera e riaccendere la luce su questo mondo», ci raccontano gli Extraliscio e Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che concorrono nella categoria Big con Bianca Luce Nera. Già, perché se piano piano si inizia a parlare della situazione dei lavoratori della cultura e dello spettacolo e dei locali della musica dal vivo, delle discoteche, dei palazzetti, non bisogna dimenticare che esistono anche le balere.

Rappresentano un genere musicale che forse non passa molto in radio o in tv, ma che è radicato nella cultura italiana e che, come dice Davide, alla fin fine, è specchio della «nostra identità». Due mondi distanti, quello del liscio e del punk, ma ancora più lontani rispetto a quello a cui ci ha abituati Sanremo nelle diverse edizioni. Eppure c’è una familiarità di fondo, un richiamo atavico al passato, all’infanzia, all’adolescenza e alla maturità che trasversalmente travolge e conquista.

Mirco Mariani, Moreno il Biondo, Mauro Carlini e Davide Toffolo, grazie anche al contributo cantautoriale di Pacifico e di Elisabetta Sgarbi, sono riusciti a portare sul palco un brano dai diversi livelli di lettura raffinata, ma soprattutto la voglia di tornare a quella vecchia normalità, di cui certo tanto non funzionava, ma qualcosa di buono c’era. E sì, quelle sono le nostre radici. Ed è un bene ritrovarsi, tornare a riconoscersi e a riconoscerle.

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

