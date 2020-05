In Italia le persone attualmente positive al Covid-19 sono 68.351. Il numero dei guariti arriva a quota 125.176 persone. In Lombardia 69 decessi e +326 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Dal 18 maggio l’Italia riparte e dal 3 giugno via libera alla circolazione tra le Regioni. Ippolito (Spallanzani) sulle riaperture: «Rischiamo una seconda ondata». Secondo il report sul monitoraggio della Fase 2 dell’Iss esiste un rischio «moderato» in Lombardia, Umbria e Molise. Slitta ancora la ripresa degli allenamenti di squadra per i giocatori di Serie A

Il giorno della ripartenza: Campania e Piemonte le Regioni più caute

Ansa, Ciro Fusco | Il presidente della Campania Vincenzo De Luca

«Su alcune norme di sicurezza il governo non può scaricare su di noi le responsabilità». Il presidente della giunta campana Vincenzo De Luca ha commentato così l’accordo raggiunto sulle linee guida per la riapertura tra Regioni e governo, rivendicando un approccio più cauto alla ripartenza durante i giorni della pandemia da Coronavirus. In attesa (e nella speranza) di maggiori chiarimenti, De Luca ha spostato al 21 la riapertura dei bar e dei ristoranti, che da oggi, stando al nuovo Dpcm, potranno riprendere la loro attività. Anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha preferito ascoltare il comitato tecnico scientifico regionale rallentando la ripartenza: bar e ristoranti non riapriranno prima di sabato 23.

Fontana: «In Lombardia pronti a richiudere se aumentano i contagi»

Ansa, Matteo Corner | Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Oggi 18 maggio inizia la seconda parte della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Tra le Regioni osservate speciali c’è la Lombardia, in cima alla classifica dei morti e dei contagi fin dall’inizio dell’epidemia in Italia. Il presidente della giunta Attilio Fontana ha firmato l’ordinanza per cui da oggi sarà consentita la riapertura di «tutte le attività possibili» dal Dpcm e dalle linee guida fornite dalle Regioni. Ma, ha specificato, le riaperture saranno gestite «con regole più severe rispetto ad altre Regioni». In un’intervista al Corriere della Sera, Fontana ha dichiarato di essere «pronto a richiudere» qualora i contagi dovessero risalire in maniera preoccupante. E sugli spostamenti del 3 giungo è ottimista ma non si espone: «Sono decisioni che spettano al governo».

Spiagge aperte in Sardegna

Ansa / Ufficio stampa Legambiente | Spiaggia in Sardegna

A partire da oggi, 18 maggio, in Sardegna sarà consentito il libero accesso a tutte le spiagge dell’Isola. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata nella notte dal presidente della Regione, Christian Solinas. L’art.1 del testo prevede comunque l’obbligo di mascherina in tutti i locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto «laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro».

«Oggi l’Italia torna a camminare»: la lettera di Conte agli italiani per il giorno della ripartenza

ANSA/FILIPPO ATTILI UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi

«Oggi entriamo a pieno regime della Fase 2, ci inoltriamo con fiducia e responsabilità nella strada che ci conduce al ripristino delle ordinarie attività di vita sociale ed economica». È questo l’incipit della lettera agli italiani scritta dal premier Giuseppe Conte per il 18 maggio, il giorno delle riaperture più atteso (e in parte anche un po’ temuto) dai cittadini durante l’emergenza Coronavirus.

«La strada è ancora lunga e non dovremo mai abbassare la guardia. Proteggeremo noi stessi e i nostri cari, rispettando le regole di precauzione e di sicurezza che sono ormai note a tutti», prosegue Conte. Ma l’emergenza Covid-19 non ha riguardato solo la salute delle persone, e difatti il premier ammette: «Ci sono persone però che in queste settimane sono rimaste senza lavoro e senza uno stipendio, commercianti che rischiano di chiudere. Saranno mesi molto duri e complessi, non dobbiamo nasconderlo. Stiamo affrontando la prova più dura dal Dopoguerra».

Ma Conte assicura: «Il Governo non è sordo alle tante difficoltà che i cittadini stanno vivendo e intende affrontarle, assumendosi le proprie responsabilità. Tornare alla normalità è un po’ come imparare di nuovo a camminare. Un passo alla volta, con prudenza e attenzione, in modo da evitare di cadere e tornare indietro. L’Italia – promette – tornerà a correre».

Di Maio: «Da domani vengono ristabiliti i principi di uno stato liberale e democratico. Ho fiducia nei governatori per la Fase 2»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al lavoro nel suo ufficio della Farnesina, Roma, 10 aprile 2020

«Mi fido molto degli italiani. Gli italiani hanno dimostrato, in questi due mesi di lockdown, di avere una grande responsabilità. Poi c’è sempre qualche irresponsabile». A dirlo, intervenendo durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio per parlare della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e delle riaperture di domani, 18 maggio. «Domani e dal 3 giugno – ha proseguito Di Maio – ristabiliamo i principi di uno Stato liberale e democratico. Questo è molto importante: il Governo di uno Stato come l’Italia non deve mai illudersi di voler normale ogni aspetto della vita del cittadino».

Di Maio: «Fiducia nei governatori. Il Governo ora deve lavorare sullo sviluppo del Paese per i prossimi anni»

«La competenza data ai governatori di gestire questa Fase 2 non è uno scaricabarile, ma è la fiducia in chi conosce il proprio territorio, ha proseguito il ministro degli Esteri. Una decisione, quella di affidare la gestione della Fase 2 alle Regioni, anche in parte dovuta al fatto che «in quanto Governo, adesso, non dobbiamo più lavorare sull’oggi, ma sull’orizzonte economico e di sviluppo sociale del Paese dei prossimi anni, che dovrà affrontare una crisi economica».

Di Maio: «Alcuni Paesi del Nord Europa non hanno capito che se cade l’albero cadono pure loro: i loro egoismi non aiutano il futuro dell’Europa»

Il ministro degli Esteri ha poi puntato il dito contro i Paesi del Nord Europa (contrari ai Recovery Fund proposti dal Governo italiano come misura di supporto economico finanziario da adoperare per far fronte alla crisi economica innescatasi a causa del virus, ndr) i cui egoismi nazionali, a detta del titolare della Farnesina, «non aiutano il futuro dell’Unione Europea. Alcuni Paesi sono abbarbicati sul loro ramoscello, ma non hanno capito che se cade l’albero cadono anche loro».

«In Umbria i contagi sono bassi, ma è “da monitorare” perché non diminuiscono». Il commento dei dati del matematico Sebastiani

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «In Umbria i contagi sono bassi, ma è “da monitorare” perché non diminuiscono» – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

«L’Umbria è stata la prima della classe per tantissimo tempo. Da più di tre settimane i suoi valori sono stati molto bassi. Quello che è preoccupante è che c’è una persistenza di questi nuovi contagi, anche se bassi, ma che non diminuiscono». A sottolinearlo nella nostra rubrica Numeri in chiaro è il matematico e ricercatore del Cnr, specializzato in modelli statistici, Giovanni Sebastiani.

L’Umbria, assieme alla Lombardia e il Molise, è infatti una delle tre regioni italiane per cui l’Istituto Superiore di Sanità, nel report di monitoraggio della Fase 2 del Coronavirus, ha individuato un rischio di contagio «moderato» rispetto alle altre 18 regioni italiane, in cui il rischio è considerato – al momento – «basso» e rientra pertanto nelle regioni da tenere maggiormente monitorate, malgrado i numeri siano davvero esigui, benché costanti. Ma il monitoraggio, specialmente da domani (18 maggio, giorno delle più consistenti riaperture in tutta Italia) dovrà continuare su tutte le regioni, al fine di individuare i possibili focolai e isolarli nel minore tempo possibile.

Troppe persone in Città Alta a Bergamo: scoppia la polemica

ANSA / Immagine tratta dal profilo Facebook di Giosuè Frosio | Persone a passeggio alla Corsarola, il nome con cui i bergamaschi familiarmente chiamano via Bartolomeo Colleoni, che rappresenta il luogo di passeggio preferito per chi va in Citt‡ Alta, Bergamo, 17 maggio 2020

«Niente leggerezze durante il weekend: la mascherina e le distanze sono obbligatorie. E non è consentito andare a spasso con gli amici. Lo dico soprattutto ai più giovani, che ho l’impressione la stiano prendendo un po’ alla leggera: ragazzi, il virus non guarda in faccia a nessuno, cercate di comportarvi da persone serie!». Questo il monito che aveva lanciato solo qualche giorno fa il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

ANSA / Beppe Bedolis – Eco di Bergamo | Gente a passeggio alla Corsarola, il nome con cui i bergamaschi familiarmente chiamano via Bartolomeo Colleoni, che rappresenta il luogo di passeggio preferito per chi va in Citt‡ Alta, Bergamo, 17 maggio 2020

Un appello che però sembra essere caduto nel vuoto, a giudicare dalla folla che si è trovata oggi a passeggiare in via Bartolomeo Colleoni, luogo di passeggio verso la cosiddetta “Bergamo Alta”. A denunciare l’accaduto e il comportamento non rispettoso delle regole di distanziamento sociale dei bergamaschi è stato l’ex consigliere regionale Giosuè Frosio, che ha pubblicato alcuni scatti sul proprio account Facebook, commentando amaramente: «Città alta oggi… abbiamo capito tutto…».

Nelle Marche 25 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA | Uno scorcio di Ancona durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus

Con nuove 25 diagnosi di positività, salgono a 6.667 i casi di persone contagiate dal Coronavirus nelle Marche sin dall’inizio della pandemia. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione, i ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 100, i pazienti in terapia intensiva sono 18, e i contagiati ricoverati in area post critica sono 51, per un totale di 169 persone complessivamente ricoverate.

3.118 i dimessi complessivi e 2.396 i pazienti in isolamento domiciliare. I decessi registrati oggi nella regione, per la prima volta dopo molte settimane, sono stati 0. Il numero di tamponi complessivo effettuati è di 88.656 test, mentre i casi testati sono 55.667.

Giovanna Botteri: «È impossibile tenere sotto controllo la Fase 2 senza sapere dov’è il nemico: bisogna fare tamponi»

La giornalista Giovanna Botteri

Cosa succederà da domani, 18 maggio, quando si entrerà a tutti gli effetti nel vivo della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia, con la ripresa e la riapertura della maggior parte delle attività? E come si son comportati all’estero nel momento in cui la popolazione è uscita dal lockdown? A rispondere a queste domande è intervenuta la giornalista Giovanna Botteri, corrispondente dalla Cina per la Rai, intervenendo durante la trasmissione Che Tempo Che Fa.

«All’inizio della Fase 2 in Cina, ma anche nella vicina Corea del Sud, che è un Paese esempio per come ha combattuto la diffusione del Coronavirus, l’elemento fondamentale è stato il test, il tampone», spiega Botteri. «È impossibile tenere sotto controllo una fase complessa, piena di difficoltà senza sapere dov’è il nemico, dove si sta nascondendo, chi lo sta portando», prosegue la corrispondente.

«Nella Fase 2 i più pericolosi sono i portatori invisibili, gli asintomatici, quelli che ai controlli passano perché non hanno febbre né altri sintomi, ma allo stesso tempo portano in giro il Coronavirus». «Di conseguenza – prosegue Botteri – l’unico modo è fare test e tracciare il virus e il suo percorso, perché questo è un nemico terribile perché invisibile. Non sai dov’è, dove si nasconde. Il test è un modo per metterlo allo scoperto. In quel momento puoi gestirlo, puoi isolare le persone e tenere in sicurezza tutti», ha chiosato la giornalista.

Nel Lazio 50 nuovi casi e 6 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/RICCARDO ANTIMIANIO | Passanti con mascherine a Montecitorio davanti alla Camera dei Deputati, Roma, 11 marzo 2020

Nella regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria, si sono registrati nelle ultime 24 ore 50 nuovi casi di positività al Coronavirus e 6 morti, per un totale di 3.910 casi attualmente positivi e 622 decessi sin dall’inizio della pandemia.

I ricoverati con sintomatologia negli ospedali laziali sono attualmente 1.150, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 74. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.686, mentre 2.914 i pazienti guariti. In totale, sin dall’inizio della pandemia sono stati esaminati 7.446 casi.

Roma, allo Spallanzani 55 positivi

ANSA / FABIO FRUSTACI/Ospedale Spallanzani, Roma

Sono al momento 55 le persone positive al Covid-19 all’ospedale Spallanzani di Roma. Le persone ricoverate sono 101, di queste 46 sono sottoposte a indagini. I pazienti che necessitano di supporto respiratorio sono 9. Il totale delle persone dimesse è salito a 438.

In Liguria 48 nuovi casi e 9 decessi nell’ultimo giorno

ANSA/LUCA ZENNARO | I carruggi genovesi tra vicoli deserti e negozi chiusi di Genova, 19 marzo 2020

Secondo il bollettino quotidiano della Liguria, nella regione oggi si sono registrati 48 nuovi casi, portando così il numero complessivo dei contagiati sin dall’inizio della pandemia a 9.157 unità. Il numero dei pazienti attualmente positivi è in discesa di 67 unità, portando così il numero totale a 4.473 persone attualmente affette da Coronavirus.

Diminuisce il numero dei pazienti negli ospedali liguri, dove attualmente si trovano 384 persone ricoverate con sintomatologia e 24 pazienti in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri), mentre 2.072 persone si trovano in isolamento domiciliare. Le guarigioni sono in aumento, sia le cliniche sia le virologhe, rispettivamente 2.017 e 3.331. Il numero dei pazienti deceduti è aumentato di 9 persone nelle ultime 24 ore, portando così il numero complessivo dei morti nella regione a 1.353.

Il governatore Giovanni Toti: «La Liguria riparte e apre tutto»

Ansa | Giovanni Toti

Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha presentato la nuova ordinanza per il 18 maggio dove ha spiegato che sarà consentita la libera circolazione dei cittadini in tutta la regione: «Da domani in Liguria torna libera la circolazione dei cittadini in tutto il territorio regionale senza autocertficazione verso qualsiasi proprietà, si può incontrare parenti, amici, conoscenti e fidanzati, lo si può fare con l’uso costante della mascherina e il distanziamento sociale di un metro».

Toti chiarisce però che il virus non è sparito: «Il distanziamento sociale di un metro va usato per tutto. Lo abbiamo scelto per non trasformare l’epidemia Covid-19 in un corso per geometri, anche se il virus è ancora tra noi e dobbiamo combatterlo».

Liguria, sindaci chiedono un intervento a Conte: «Servono risorse»

ANSA/LUCA ZENNARO | La serranda di un negozio chiusa dopo le nuove normative varate dal Governo per combattere la pandemia di Covid-19 Coronavirus, Genova, 12 Marzo 2020

«Noi sindaci non ci tiriamo indietro, ma abbiamo assolutamente bisogno di risposte rapide e di strumenti utili a garantire la fruibilità in totale sicurezza delle nostre spiagge». Lo scrivono in una lettera al premier Conte, al governatore Toti e alla ministra Lamorgese 19 sindaci liguri: quelli di Savona, Imperia, Sestri Levante, Bergeggi, Arenzano, Spotorno, Albisola Superiore, Noli, Borgio Verezzi, Moneglia, Framura, Albissola Marina, Riomaggiore, Monterosso, Levanto, Camogli, Celle Ligure, Finale Ligure e Deiva Marina.

Il documento esprime la loro preoccupazione sulla gestione delle spiagge libere: «Ancora una volta viene demandato interamente al sindaco il compito di gestire una situazione critica che richiede il sostegno di Regione e Governo. Siamo pronti ancora una volta a farci carico di responsabilità che forse vanno oltre il nostro ruolo, nell’interesse dei cittadini e del settore turistico. Ma abbiamo bisogno di risorse: i bilanci dei nostri enti, a causa della crisi, sono messi a dura prova».

In Emilia-Romagna 50 nuovi casi e 13 decessi rispetto a ieri

ANSA/SARA FERRARI | Bologna, 4 maggio 2020

Sono 5.656 i casi di pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna. Il numero totale di casi registrati sin dall’inizio della pandemia è pari a 27.232, con un incremento di 50 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero di pazienti guariti, secondo il bollettino ufficiale della Regione, è salito a 17.603. I decessi salgono a quota 3.973, 13 in più rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia sono 721, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 111. 5.656, invece, sono le persone positive in isolamento domiciliare. Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 261.106 test.

Come riparte la Lombardia? Le palestre riaprono dal 31 maggio e resta l’obbligo della mascherina

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Uno scorcio di Corso Buenos Aires a Milano, 10 aprile 2020

Non tutte le disposizioni del nuovo Dpcm sulle riaperture del 18 maggio per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus avranno validità in Lombardia. A deciderlo è stato il governatore Attilio Fontana che, in ottemperanza alla possibilità prevista dal Dpcm di poter «stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori», ha deciso di adottare alcune misure diverse.

Tra queste, permane l’obbligo di uso della mascherina all’aperto, con la possibilità alternativa di coprire le «vie respiratorie con altri indumenti utili». L’uso delle mascherine sarà obbligatorio anche nei ristoranti e nei bar, dove ai clienti (così come ai dipendenti) bisognerà misurare la febbre. Palestre e piscine, invece, riapriranno il 31 maggio anziché il 25, come previsto nel Dpcm.

In Umbria 2 contagi e 0 decessi nelle ultime 24 ore

Ansa/Perugia

2 nuovi positivi al Covid-19 sono stati registrati in Umbria nelle ultime 24 ore in Umbria, su oltre 786 tamponi processati. È il dato della Regione aggiornato in data 17 maggio, quando gli attualmente positivi sono 78. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 1.424, ma di questi 1.273 sono guariti. Il numero complessivo dei decessi sin dall’inizio della pandemia è di 73 persone. Negli ospedali 25 persone sono ricoverate con sintomatologia, 2 persone si trovano in terapia intensiva e 51 pazienti positivi al Covid-19 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 78 casi attualmente positivi.

Umbria, la governatrice Tesei: «La commedia dell’assurdo, capovolta la realtà di una delle regioni più sicure d’Italia»

Ansa/Matteo Crocchioni | La governatrice dell’Umbria Donatella Tesei

La governatrice dell’Umbria Donatella Tesei ha criticato il governo per aver indicato questa regione come una di quelle più a rischio: «Siamo all’assurdo, al paradossale. Una regione, l’Umbria, che vede 94 persone positive al coronavirus su una popolazione di quasi 900 mila abitanti, solamente 2 pazienti in terapia intensiva, una curva dei guariti in forte ascesa e quella del numero dei contagiati a picco, ma che viene incredibilmente indicata come una regione a rischio.

Perché? Perché tra gli indicatori utilizzati c’è il famigerato indice Rt che adotta un meccanismo di confronto dei numeri dei contagi settimanali che va a penalizzare proprio le regioni che sono nella fase di coda del contagio, che hanno numeri bassi in termini assoluti, ma che appaiono alti in termini percentuali. Una formula le cui lacune, per chi vive come noi la fase di uscita dal contagio, sono evidenti».

Per questo motivo Tesei ha spiegato di aver scritto al ministero della Salute: «Come Regione abbiamo scritto al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità per rivedere le modalità con cui viene formulato il giudizio sulla situazione delle regioni. Un giudizio che non può prescindere da tutti i fattori, come il numero di contagi in rapporto agli abitanti, i posti ospedalieri occupati rispetto a quelli disponibili, l’eventuale presenza di focolai».

Slitta ancora la ripresa degli allenamenti di squadra per i giocatori di Serie A

ANSA / CESARE ABBATE | Immagine esemplificativa, i giocatori del Napoli durante gli allenamenti del febbraio 2020

Nuovo slittamento per la ripresa degli allenamenti di squadra, e in particolare per i giocatori di calcio del campionato di Serie A. Il Comitato tecnico-scientifico non ha infatti dato il proprio nullaosta alle linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio e pertanto resteranno in vigore quelle relative agli allenamenti individuali, secondo il punto E del nuovo Dpcm. A riferirlo sono fonti dell’Ansa, che tuttavia anticipano: «la validazione da parte del Comitato tecnico-scientifico avverrà probabilmente domani, 18 maggio».

Il premier Conte ha firmato il Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

ANSA | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm sulle riaperture dal 18 maggio, a margine della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, a seguito di un intenso dibattito tra Governo e Regioni. Nel nuovo Dpcm vengono riconfermate le riaperture illustrate durante la conferenza stampa del premier del 16 maggio, così come viene confermata la delega alle Regioni che «possono stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori».

Nell’articolo 1 del provvedimento viene inoltre consentito «lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento».

Le date delle riaperture previste dal Dpcm sulle riaperture (variabili a seconda delle ordinanze regionali)

Dal 18 maggio sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr);

sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr); Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr);

riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr); Dal 25 maggio riaprono piscine, palestre e centri sportivi;

riaprono piscine, palestre e centri sportivi; Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»;

sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»;

riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»; Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini;

riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini; Nessuna data sulla ripresa del campionato di calcio;

sulla ripresa del campionato di calcio; Sospesa la data di riapertura dei centri benessere e delle terme.

Il testo del Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

Cosa non riaprirà il 18 maggio

Ansa/Massimo Percorssi | La saracinesca di un ristorante nel centro storico di Roma

Come già anticipato nei giorni scorsi, le regioni avranno una certa autonomia nello scegliere le norme che da domani guideranno la ripartenza con il Coronavirus. In Lombardia per esempio i ristoranti dovranno misurare la temperatura ai clienti prima che entrino nei locali mentre in Piemonte domani riapriranno solo negozi e parrucchieri. Qui i ristoranti dovranno aspettare un’altra settimana. In Campania invece i tra i tavoli dei ristoranti i clienti dovranno essere separati da una barriera di plexigass o di vetro.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

Il governatore De Luca: «Sulle riaperture c’è una clima di confusione in tutta Italia»

Ansa/Ciro Fusco | Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

«Basti pensare che siamo a domenica pomeriggio e ancora non c’è il testo ufficiale del Dpcm per le riaperture di lunedì mattina». Le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca (pronunciate prima che il premier Giuseppe Conte firmasse il Dpcm sulle riaperture, ndr) concentravano il disappunto di molti amministratori locali che non avevano ancora la certezza di sarebbe successo da domani, 18 maggio, visto che il Dcpm con le nuove norme per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus tardava ad arrivare.

Su questo argomento De Luca è intervenuto da Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più: «Il tempo necessario per avere una interlocuzione seria con le categorie economiche e dare il tempo per le sanificazioni o per procurarsi elementi necessari alle riaperture, come i pannelli divisori».

Dal Piemonte l’hashtag #Contevattene

Nelle ore antecedenti alla firma del nuovo Dpcm, il malumore è cresciuto ancheanche in altre Regioni. L’assessore alla Sicurezza del Piemonte, Fabrizio Ricca, aveva infatti scritto un post su Facebook per raccontare quello che stava succedendo in Regione: «Noi siamo pronti, ma è il caso che qualcuno, a Roma, si dia un svegliata». Il post che si conclude con l’hashtag: #Contevattene.

In Toscana 35 nuovi casi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/GIANMARIO PUGLIESE | Personale medico al lavoro presso l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze, 10 aprile 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 35 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 5 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 9.948 e le morti per Covid-19 a 984. I casi attualmente positivi sono 2.802.

Di questi, 281 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione: 214 con sintomatologia, mentre 67 pazienti sono in terapia intensiva, mentre 2.521 si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate complessivamente 6.162 guarigioni. Dal primo febbraio a oggi, in Toscana sono stati effettuati 204.022 tamponi.

In Piemonte 64 nuovi casi e 18 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | I carabinieri presidiano le strade per evitare gli assembramenti in piazza San Carlo a Torino

In Piemonte continua a rallentare il numero di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione sono complessivamente 29.547 le persone risultate positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive, ndr):

Alessandria 3.796;

3.796; Asti 1.748;

1.748; Biella 1.023;

1.023; Cuneo 2.688;

2.688; Novara 2.574;

2.574; Torino 15.025;

15.025; Vercelli 1.248;

1.248; Verbano-Cusio-Ossola 1.100;

1.100; Fuori regione 254;

254; In elaborazione 91.

Sin dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 3.612, mentre le guarigioni 15.696. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono attualmente 101, mentre quelli ricoverati con sintomatologia sono 1.620. 10.239 le persone in isolamento domiciliare. In Piemonte sono stati svolti 249.371 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Cirio: «Piemonte non è a rischio, i parametri sono ok»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO/Il presidente del Piemonte Alberto Cirio

«La nostra non è una regione a rischio. Noi abbiamo tutti i parametri a posto. Oggi il famoso rapporto R con zero, risulta essere a quota 0,34, quindi decisamente al di sotto dei livelli di guardia. Se c’è uno slittamento di qualche giorno per alcune attività questo dipende solo dal fatto che da noi il contagio si è diffuso più tardi». In un’intervista a La Stampa il governatore del Piemonte Alberto Cirio rassicura sulle ripartenze in Regione.

«L’immagine di un Piemonte fermo perché malato è quanto di più fuorviante – dice – tanto è vero che allo stato attuale in tutto il Paese le tre regioni che il governo e il comitato tecnico scientifico considerano sorvegliate speciali sono Lombardia, Umbria e Molise».

«La nostra esigenza è quella di una ripartenza sostenibile ed è quello che gli operatori ci hanno chiesto – rileva Cirio – abbiamo voluto bilanciare la giusta cautela con la necessità della ripartenza e abbiamo trovato un giusto equilibrio tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Insomma: un’ottima mediazione tra la prudenza e l’economia, per una regione che vuole aprire tutto ma aprire per sempre».

In Italia 145 vittime e 675 nuovi casi in 24 ore. Le guarigioni superano quota 125mila

Il bollettino della Protezione civile del 17 maggio 2020

143 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 16 maggio. Una cifra in calo rispetto a ieri, quando si erano registrati 153 morti. Il totale delle persone decedute sale così a 31.908. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 68.351, in calo rispetto ai 72.187 di ieri. Il numero dei guariti ha invece raggiunto quota 125.176.

In Italia, ad oggi, si sono registrati 225.435 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +675 casi in un giorno. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.004.960, per 1.933.272 casi testati. Il totale delle persone ricoverate con sintomatologia è di 10.311 persone, i pazienti in terapia intensive sono 762 e 57.278 le persone in isolamento domiciliare.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile le persone al momento positive al Covid-19 nelle regioni italiane sono:

In Lombardia 69 decessi e 326 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 17 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso i dati sulla situazione Coronavirus nel territorio. Rispetto a ieri, 16 maggio, si contano altre 39 vittime, per un bilancio totale di 15.459. Un numero che torna a scendere, dopo l’impennata registrata nei giorni scorsi e in particolar modo ieri, 16 maggio, quando i decessi registrati erano stati 115.

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati raggiunti i 576.359 tamponi (+11.809 rispetto a ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 255 (-13 nelle ultime 24 ore). I ricoverati sono 4.480 (-41 rispetto a ieri). Sono invece 823 le persone che hanno lasciato le strutture ospedaliere, per un totale di 35.042 guariti dall’inizio dell’epidemia.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.443 (+46)

: 12.443 (+46) Brescia : 14.147 (+56)

: 14.147 (+56) Como : 3.629 (+4)

: 3.629 (+4) Cremona : 6.323 (+10)

: 6.323 (+10) Lecco : 2.645 (+11)

: 2.645 (+11) Lodi : 3.351 (+10)

: 3.351 (+10) Monza e Brianza : 5.287 (+22)

: 5.287 (+22) Milano : 22.151 (+110), di cui a Milano città 9.371 (+56)

: 22.151 (+110), di cui a 9.371 (+56) Mantova : 3.291 (+9)

: 3.291 (+9) Pavia : 4.979 (+35)

: 4.979 (+35) Sondrio : 1.367 (+4)

: 1.367 (+4) Varese: 3.379 (+3)

Fase 2: dove il rischio di contagio sarà più alto

Il Corriere della Sera ha pubblicato una guida ai luoghi dove essere contagiati più facilmente dal Coronavirus. Un elenco che parte dalla propria abitazione, e arriva ai trasporti pubblici, i ristoranti, i penitenziari, le sale conferenze, le chiese, le palestre e i luoghi dove si svolge attività fisica al chiuso. Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica all’Università di Cassino ha sintetizzato tutto questo con l’esempio di una candela:

«È come se la persona infetta fosse una candela: la cera che cade vicino sono i droplets grandi e il fumo sono le goccioline leggere che si disperdono nell’ambiente. Nei luoghi chiusi, con il distanziamento, staremo lontani dalla cera della candela ma respireremo il fumo se l’ambiente non viene costantemente ventilato».

Luigi Lopalco contro il mercato dei test sierologici: «I furbacchioni hanno fiutato il business»

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha pubblicato un intervento sulla sua pagina Facebook in cui analizza la strategia che sarebbe necessaria in Italia sul fronte dei tamponi. E lo fa partendo da una critica verso tutti i privati che hanno pensato di poterci guadagnare qualcosa: «Ora è il momento della sierologia. La spinta popolare a fare il test sierologico è forte e, ovviamente, i furbacchioni hanno fiutato odore di business a lunga distanza».

E ricorda poi che la presenza degli anticorpi non è una garanzia di immunità: «Un livello alto di IgG (bisogna quindi fare un test che ne misuri il titolo) potrebbe correlare con la presenza di anticorpi neutralizzanti (protettivi), ma non è sicuro sia così e, certamente, dipende anche dalla qualità del test che viene fatto – né affranca l’individuo dalla necessità di praticare l’isolamento».

Veneto, solo 13 nuovi positivi. Oltre mezzo milione di tamponi fatti

Dagli ultimi dati rilasciati, in Veneto da ieri si sono registrati solo 13 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19. Rispetto ai tamponi fatti durante tutta la giornata, circa 10mila, si tratta di un indice molto basso: 1,3 per mille Il totale di casi positivi nella regione dall’inizio dell’epidemia è arrivato così a 18.939.

Per quanto riguarda i tamponi invece, è stata superata la soglia del mezzo milioni di test effettuati: il totale infatti è arrivato a 506mila. I posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid-19 sono 50. Rispetto agli ultimi dati, i nuovi decessi sono 4, un numero che porta il totale delle vittime a 1.792.

Lombardia, test e tamponi: se positivi la Regione li rimborsa

EPA/RUNGROJ YONGRIT

Test sierologici e tamponi rimborsati in caso di esito positivo. In una nota del Pirellone si sottolinea come «il laboratorio che processa i test debba comunicare l’esito secondo il flusso previsto: la Ats mette in atto tutte le disposizioni di isolamento del caso e dei contatti individuati con inchiesta epidemiologica; il costo del tampone viene restituito al cittadino nei limiti di cui alla Dgr n.XI/3132/2020 tramite le Ats che a Breve disporranno della apposita modulistica». Il prezzo attuale dei tamponi è di 62,69 euro, mentre i test sierologici sono a discrezione dell’erogatore.

Ippolito (Spallanzani): «Con tante riaperture c’è il rischio di una seconda ondata»

Febbraio 2020. ANSA/GIUSEPPE LAMI/ Il direttore scientifico dello Spallanzani prof. Giuseppe Ippolito

«Adesso bisogna fare attenzione alla seconda ondata. Tante riaperture tutte insieme portano con sé il rischio che l’epidemia riparta. Più persone in giro, più contatti sui mezzi pubblici e nei negozi, nelle aziende e al ristorante rendono fondamentale il rispetto delle misure di prevenzione. Altrimenti nel giro di poco tempo ci troveremo a chiudere di nuovo tutto».

A mettere in guardia sui rischi legati alle riaperture nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è direttore scientifico dello Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, Giuseppe Ippolito in un’intervista a Repubblica. Con le riapertura «potremmo avere una ripresa dei contagi anche a breve. E poi saremmo costretti a rincorrere la situazione con nuove misure drastiche».

Fase 2, Locatelli: «Con riapertura ancora nessuna impennata nei contagi»

Ansa/Franco Locatelli

«I dati dell’ultimo bollettino della Protezione civile sono belli, i migliori dall’8 marzo ad oggi dal punto di vista della mortalità. Si è ulteriormente ridotta la pressione sulle terapie intensive. Solo due regioni, Lombardia e Piemonte, presentano numeri di positivi a tre cifre». Così il direttore del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, rassicura sulla Fase 2 della gestione dell’emergenza Covid19.

In un’intervista al Corriere della Sera, Locatelli afferma: «Le misure di contenimento hanno impedito all’epidemia di dilagare al centro, al sud e nelle isole. Cominciamo ad avere dati di un certo interesse che danno respiro, a 12 giorni dalle prime riaperture. La temuta impennata non c’é stata, nessun impatto negativo sul rallentamento dei casi». Secondo Locatelli, i dati sono una «ottima premessa» per la ripresa da domani delle attività economiche perché «con un approccio di riaperture graduali i livelli di rischio si sono mantenuti bassi».

Lombardia, i parametri sulle terapie intensive per scongiurare un ritorno alla Fase 1

Mentre la Fase 2 è entrata nel vivo dopo l’ultima conferenza stampa del premier Conte che ha annunciato le nuove riaperture, non manca la possibilità di tornare alla Fase 1. Il 30 aprile scorso il ministro alla Salute Roberto Speranza ha scelto i parametri entro cui le Regioni dovranno rimanere per evitare di tornare al lockdown. Uno di quelli più chiari e importanti è la percentuale di posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

Una percentuale che non deve superare la soglia del 30% sul totale dei letti disponibili in questi reparti. La Regione a più stretta sorveglianza è e sarà la Lombardia che prima dell’inizio dell’epidemia disponeva di 730 posti in terapia intensiva. Posti che in poche settimane sono passati a quasi 1.400. La Regione non dovrà superare dunque la soglia dei 420 posti letto, una soglia sotto cui si è scesi l’8 maggio. Saranno dunque decisivi i prossimi giorni per capire se la Lombardia dovrà fare un passo indietro e tornare alle chiusure.

Il testo del decreto Riaperture

Fase 2, bonus bici e monopattini: ecco come ottenerlo e come funziona

monopattino elettrico

Sarà una ripresa all’insegna della sostenibilità quella messa a punto dal governo per uscire dal lockdown totale. Il bonus mobilità per l’acquisti di bici e monopattini prevede un contributo che coprirà il 60% della spesa, per un valore massimo di 500 euro. Il bonus potrà essere erogato a tutti i residenti maggiorenni – a prescindere dal reddito – nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane e nelle città con una popolazione di almeno 50mila abitanti. Lo scontro sarà retroattivo e coprirà gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio.

Fase 2: cosa cambia dal 18 maggio

Tra pochi giorni si potrà salutare con ogni probabilità l’autocertificazione che continuerà a valere solo per gli spostamenti fuori regione. La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus vedrà dal 25 maggio un via libera alla riapertura di palestre e strutture sportive. Per gli allenamenti degli sportivi professionisti la data della luce verde potrebbe essere già il prossimo 18 maggio.

Nei ristoranti il nuovo dpcm potrebbe prevedere una regola di 4 metri quadrati per clienti. Regola considerata troppo restrittiva e su cui la Regione Veneto vorrebbe intervenire e aggirare in autonomia. In Lombardia, la regione più colpita dai contagi, chi rientra al lavoro dovrà sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Nel caso superi i 37,5°C il lavoratore sarà interdetto.

Spiagge: ecco le linee guida per una vacanza sicura

Pixabay

Si avvicina l’apertura della stagione estiva. E mentre le regioni si preparano per una riapertura dei confini, con giugno alle porte ci si chiede come gli italiani andranno al mare. L’accesso alle spiagge sarà contingentato e gli ombrelloni avranno una distanza di 5 metri tra le file e di 4,5 metri sulla stessa fila.

Ci sarà bisogno di una prenotazione obbligatoria anche per fasce orarie. Le entrate e le uscite saranno segnalate chiaramente per impedire assembramenti. Nelle docce e negli spogliatoi dovrà essere rispettata la distanza di due metri e in spiaggia ci sarà una sanificazione continua. Saranno vietate le attività in piscina e quelle ludico sportive.

