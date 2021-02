Un Festival in «zona rossa light»: Toti annuncia strette anti-Covid a Sanremo e Ventimiglia fino al 5 marzo

Che la città di Sanremo sarà blindatissima durante la 71esima edizione del Festival è cosa risaputa ormai da settimane. Ma a complicare le cose è la difficile situazione sul fronte dei contagi da Coronavirus nella zona del Ponente ligure. E per porre un freno a questa impennata di casi il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato che nelle prossime ore firmerà un’ordinanza con regole anti-contagio ancor più stringenti, valide sia sul territorio sanremese, sia a Ventimiglia, e in altri Comuni limitrofi, per lo più in prossimità del confine con la Francia. La decisione è infatti stata presa «per evitare che la zona di confine possa traghettare l’ondata del virus dalla Francia all’Italia».

Le restrizioni a Sanremo e Ventimiglia

Da mercoledì 24 febbraio fino a venerdì 5 marzo le scuole di ogni ordine e grado delle due città resteranno chiuse. A Ventimiglia e nei Comuni limitrofi afferenti al distretto sanitario dell’Asl 1 ligure le misure saranno più stringenti. Dal 24 febbraio entrerà in vigore il «divieto di asporto e solo la consegna a domicilio dopo le 18, il divieto di vendita di alcolici nelle ore serali per evitare ogni assembramento, il divieto assoluto di assembramento e il divieto di spostamento dai propri comuni». I sindaci, a loro discrezione, potranno applicare ulteriori restrizioni a livello urbano.

Toti: «Serve garantire il controllo dell’incidenza del virus sul Ponente ligure»

«L’ordinanza – precisa il governatore Toti – prevederà da mercoledì a venerdì la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado a Ventimiglia e Sanremo. Solo per Ventimiglia e Comuni limitrofi entreranno in vigore alcune misure come il divieto di asporto, il divieto di vendita di alcolici, il divieto di assembramenti, il divieto di spostarsi fuori Comune. Riteniamo che dieci giorni di misure restrittive possano raffreddare il picco pandemico».

«Queste misure sono volte a garantire la tenuta sotto controllo dell’incidenza del Covid, che – sottolinea il presidente della Liguria – soprattutto a Ventimiglia e Comuni limitrofi desta qualche preoccupazione, essendo doppia rispetto al resto della Liguria». «Riteniamo che dieci giorni di misure restrittive possano raffreddare il picco pandemico», ha proseguito Toti, assicurando che il governo ha già garantito «i ristori nazionali per tutte le attività economiche danneggiate».

Leggi anche: