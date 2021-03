Madame canta Celentano e porta a Sanremo 2021 i banchi a rotelle. Ironia sui social: «Azzolina li ha comprati per te»

«Se non sfondi come cantante, puoi puntare al ministero dell’Istruzione», le scrivono su Twitter

«La ministra Lucia Azzolina ha comprato i banchi a rotelle per farli usare a Madame». Questa è solo una delle freddure che rimbalzano in queste ore sui social e che fanno ironia su un elemento comparso nell’esibizione di Madame durante la terza serata del Festival di Sanremo, nello show dedicato alle cover e alla canzone d’autore. Durante l’esecuzione del celebre brano Prisencolinensinainciusol, infatti, l’artista era circondata da attori che impersonavano alunni di una scuola, come nel videoclip originale di Adriano Celentano. Allievi seduti su banchi a rotelle.

Il riferimento è ai supporti acquistati dal ministero dell’Istruzione per garantire il distanziamento sociale tra studenti a causa della pandemia da Coronavirus. «Madame, sei bravissima e letteralmente una bomba ma se dovesse andare male come cantante (non penso proprio) puoi puntare al ministero dell’Istruzione», la hanno scritto su Twitter.

Poi le battute sulla scaletta che come ogni sera tira per le lunghe: «Grandissima Madame che visto l’orario decide di iniziare direttamente la lezione d’italiano in didattica a distanza».

