Sanremo 2021, salta l’ospitata per Simona Ventura: è risultata positiva al Covid

Niente Festival di Sanremo per Simona Ventura che è risultata positiva, dopo aver effettuato il tampone, al Coronavirus. La conduttrice avrebbe dovuto affiancare il direttore artistico Amadeus durante la serata conclusiva della manifestazione, quella di domani 6 marzo. «Mi dispiace doverlo annunciare, l’ho saputo da poco ma Simona ha contratto il Covid», ha detto Amadeus oggi, 5 marzo, in conferenza stampa. «Sta bene, per fortuna, ma purtroppo non potrà essere con noi. Le facciamo comunque un “in bocca al lupo”». Ventura ha presentato l’edizione del 2004 del Festival accanto all’allora direttore artistico Tony Renis: sarebbe quindi tornata sul palco dell’Ariston dopo 17 anni.

