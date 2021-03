Sanremo 2021, lo Stato Sociale porta in scena la crisi mondo dello spettacolo. Sui social: «Esibizione da brividi»

Peccato per l’orario – era l’una di notte, ormai – perché ieri lo Stato Sociale ha portato in scena uno spettacolo davvero da servizio pubblico. All’interno della terza serata del Festival di Sanremo, quella tutta dedicata alle cover e alla musica d’autore, la band italiana si è esibita sulle note di Non è per sempre degli Afterhours. Affiancati da Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino, hanno elencato i nomi di alcune sale chiuse per sempre a causa della pandemia da Coronavirus, o in attesa di riaprire. Uno spettacolo «da brividi, commovente, che ha fatto scendere le lacrime», come hanno commentato alcuni utenti sui social network.

«Alcatraz, Milano: aperto nel 1997 chiuso a febbraio 2020, non sappiamo quando riaprirà. Teatro dell’angelo, Roma: aperto nel ’94, chiuso per sempre. Cinema Iris, Messina: non sappiamo quando riaprirà. Negli anni ’90 un musicista apre il Cage a Livorno perché, dice, le città senza i club sono più brutte e vuote: non sappiamo quando riaprirà. Il cinema Mandrioli in provincia di Bologna continua a proiettare film durante il lockdown, a porte chiuse, perché non manchino nella città le voci dei personaggi: non sappiamo quando riaprirà. Hiroshima, Torino: Non sappiamo. Teatro Massimo, Palermo. Cinema Adriano. Sherwood festival, Miami, Balla coi cinghiali: sospesi. Primo maggio: senza pubblico. Teatro salone margherita: chiuso definitivamente. Festival di Sanremo 2021: 26 cantanti, solo tra loro oltre 50.000 concerti, oltre mille live club, oltre 10.000 persone che non lavorano più da un anno. Ma non sarà per sempre. Credeteci, i nostri fiori non sono ancora rovinati».

«Con migliaia di live fermi e 10 mila persone che non lavorano più da un anno, ma non sarà per sempre». E la chiusa: «Ma non sarà per sempre». A suggellare il momento, la standing ovation dell’orchestra.

