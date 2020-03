Coronavirus, ultime notizie – Mattarella critica la Bce: «Ci serve solidarietà, non ostacoli». Restrizione dei voli in metà degli aeroporti in Italia. Primo morto in Umbria

Oltre 2 mila contagi nelle ultime 24 ore in Italia, con i casi totali che superano i 12 mila. Ricciardi invita il Paese a prepararsi a una «lunga guerra» e il governatore della Lombardia Fontana non esclude ulteriori misure per arginare i casi positivi. Intanto a Roma sbarca un’equipe di medici cinesi pronti a dare una mano alle strutture italiane

ANSA/TV/RAI3 | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Non siamo qui per “chiudere gli spread” – ha detto a un certo punto la francese –. Ci sono altri strumenti e altri attori per gestire queste questioni». È bastata questa frase di Christine Lagarde per far saltare i rendimenti dei titoli di Stato italiani dall’1,22% all’1,88%. Un aumento che alza il costo del debito pubblico italiano e fatto infuriare la politica, e anche gli osservatori.

Lagarde ha sconfessato anche uno delle frasi più iconiche dell’ex presidente Mario Draghi. Ha dichiarato infatti: «Quando il mio predecessore e amico Mario Draghi ha lasciato la Bce, ho detto in un’intervista che speravo di non dover mai fare un whatever it takes e “non è nei miei piani passare alla storia per un whatever it takes numero due».

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pubblicato una nota ufficiale in cui si legge: «L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione».

In Italia oltre 15mila i casi totali

Dai numeri della Protezione civile, emerge che i pazienti attualmente malati di coronavirus sono:

Primo morto in Umbria

Ansa | Medici e infermieri al lavoro.

Aumentano i morti per la pandemia da coronavirus e si registra il primo morto in Umbria. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Perugia, secondo quanto comunica la direzione dell’Azienda, nella struttura di Rianimazione dove il paziente di 66 anni, originario del comune di Città di Castello era ricoverato da due giorni. Le sue condizioni erano apparse subito gravi già durante il ricovero presso l’ospedale di Città di Castello. In Umbria i positivi sono 37 nella provincia di Perugia e 25 in quella di Terni.

Ue pronta a sospendere sorveglianza dei bilanci. Consob vieta vendita di 85 titoli azionari

ANSA/MARCO GALDI | Le bandiere dell’Unione europea esposte davanti al palazzo della Commissione europea.

“L’Europa richiede ai Paesi membri misure decise al fine di contrastare efficacemente l’emergenza sanitaria. In particolare il compito della Banca Centrale deve essere quello non di ostacolare, ma di agevolare tali interventi, creando condizioni finanziarie ad essi favorevoli”. A scriverlo in una nota il premier Giuseppe Conte.

La Commissione Ue è pronta utilizzare la clausola anti-crisi del Regolamento 1466/97 sulla sorveglianza dei bilanci, che di fatto sospende gli aggiustamenti di bilancio in caso contrazione severa dell’economia. Secondo quanto apprende l’Ansa, salvo modifiche dell’ultima ora è questo uno degli elementi delle linee guida sulla flessibilità del Patto di Stabilità che la Commissione presenterà domani.

La Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto du 85 titoli azionari. Il divieto è valido per tutta la giornata di domani. La decisione, che non ha precedenti per l’ampiezza dei titoli coinvolti, è stata adottata in applicazione del regolamento Ue del 2012 in materia di Short Selling, tenuto conto della variazione di prezzo registrata dai titoli nella giornata del 12 marzo 2020.

«Il provvedimento è in vigore nella seduta borsistica di venerdì 13 marzo 2020, sul mercato MTA di Borsa Italiana, per l’intera giornata di negoziazione. Il divieto riguarda le vendite allo scoperto assistite dalla disponibilità dei titoli».

Preoccupazione per Milano: presto numeri record di contagi

Ansa | Piazza Duomo a Milano.

Sale l’attenzione sul capoluogo lombardo a causa dell’accelerazione della pandemia da coronavirus. «La preoccupazione è su Milano. Presto nel capoluogo i numeri dei contagi saranno quelli di Bergamo e Brescia», ha detto all’Ansa il direttore di Ats Brescia Claudio Sileo al termine della giornata. «Determinante sarà la cabina di regia che dovrà ridistribuire i pazienti in terapia intensiva. Solo così il sistema potrà reggere» ha aggiunto Sileo. «I numeri che vediamo oggi sono quelli relativi a quanto accaduto due settimane fa. Siamo convinti che gli effetti delle misure restrittive varate dal governo li vedremo tra dieci giorni. Le aree che sono state colpite duramente – ha concluso Sileo – saranno le prime ad uscirne e quindi a liberare posti letto. Ora a tutti ripeto: state a casa».

Equipe cinese medica a Roma

Ansa

Non solo si sono adoperati per fornirci nuove mascherine e macchinari. Un volo charter che trasportava un’equipe medica cinese composta da nove membri, insieme a forniture mediche, è arrivato all’aeroporto di Roma Fiumicino stasera, 12 marzo, in parte degli sforzi della Cina per aiutare l’Italia a contenere l’epidemia del nuovo coronavirus.

Lavoro: la quarantena come la malattia

ANSA/FABIO FRUSTACI

Sono in arrivo le prime informazioni di servizio relative al mondo del lavoro. Per chi se lo fosse chiesto, i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva saranno equiparati alla malattia, certificata dal medico curante. Questo è quanto riportato nella bozza del nuovo decreto anti-Coronavirus, ancora in via di definizione, che pone a carico dello Stato, anziché di Inps e datori di lavoro, i costi per i lavoratori privati in malattia.

Un altro medico morto a Lodi: bozza per assumere 320 medici e infermieri militari

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Un operatore sanitario.

L’Ordine dei medici ha comunicato di un altro medico deceduto a causa del coronavirus. Si tratta di un medico di medicina generale di Casalpusterlengo, uno dei comuni coinvolti nella prima zona rossa del lodigiano. La Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha spiegato che il medico presentava un quadro clinico compatibile con la polmonite da Covid-19. Sempre la Federazione ha spiegato che, però, non è stato fatto il tampone per confermare la positività. A Bergamo invece sono 50 i medici risultati positivi al coronavirus.

In una bozza del decreto legge con le nuove misure economiche per combattere l’epidemia da coronavirus si parla dell’arrivo nella sanità pubblica di 120 medici e 200 infermieri del personale militare. Nel documento si parla anche di aumentare le risorse dell’Inail. In questo caso verrebbero assunti, a tempo determinato, 200 medici specialisti e 100 infermieri da impiegare per le cure a chi ha subito un infortunio sul lavoro.

Intanto a Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano arriva un’équipe di medici di Medici Senza Frontiere per dare un supporto alle strutture del Lodigiano ormai in sofferenza. Tra Codogno e Lodi, invece, verranno riattivati circa venti posti letto, che erano già presenti ma non in funzione per mancanza di personale.

In Lombardia altre 127 vittime, 8725 casi positivi (1445 in più rispetto a ieri)

Salgono ancora i numeri della Regione Lombardia, il totale è ora di 8725 casi positivi di coronavirus (1445 casi in più rispetto al giorno precedente). Il numero dei vittime tocca quota 744, 127 in più di ieri.

#Coronavirus🔴Ultim'ora (12/03/2020)Segui la conferenza stampa in diretta ⬇#coronavirusitalia #fermiamoloinsieme Gepostet von Regione Lombardia am Donnerstag, 12. März 2020

Ai militari anche la qualifica di agenti di pubblica sicurezza

ANSA/ UFFICIO STAMPA ESERCITO ITALIANO | Alpini del Battaglione Orta.

Il Viminale ha fatto chiarezza anche sul ruolo dei militari impiegati in questi giorni per i controlli in strada: «Al personale delle forze armate impiegate, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza». I militari quindi possono fermare i cittadini per controllare il rispetto di tutte le disposizioni.

Intanto sono stati pubblicati i primi dati sui controlli delle Forze di polizia: solo durante l’11 marzo sono state 106.659 le persone controllate e 18.994 i locali in cui sono state fatte ispezioni: da questi controlli 2.162 persone e 113 titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati.

Misure drastiche: chiusi metà degli aeroporti italiani. Garantiti voli di Stato e servizi d’emergenza come il trasporto organi

ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI | La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato un decreto per blindare gli aeroporti in Italia. Una misura che nasce da due fattori: la riduzione dei voli domestici a causa delle nuove disposizioni per il coronavirus e la paura di creare nuovi contagi. L’obiettivo è garantire in ogni regione i voli di Stato, il trasporto di organi e altri servizi d’emergenza come i canadair.

Ecco l’elenco degli aeroporti che rimarranno aperti:

Ancona;

Bari;

Bologna;

Cagliari;

Catania;

Genova;

Lamezia Terme;

Lampedusa;

Milano Malpensa;

Napoli Capodichino;

Palermo;

Pantelleria;

Pescara;

Pisa;

Roma Fiumicino;

Torino;

Venezia Tessera.

Roma Ciampino e Milano Linate resteranno attivi solo per i servizi d’emergenza.

La Società Esercizi Aeroportuali (Sea) ha pubblicato una comunicazione ufficiale per chiarire cosa succederà all’aeroporto di Linate, che invece rientra in quelli chiusi temporaneamente: «Secondo le disposizioni del Decreto emanato oggi dal ministero dei Trasporti, il traffico passeggeri di aviazione commerciale e generale sarà concentrato sull’aeroporto di Milano Malpensa, con la chiusura temporanea dell’intero aeroporto di Milano Linate».

Il chiarimento del Viminale: sì alle attività all’aperto

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Parco sì o parco no? Una degli aspetti più confusi del decreto che ha trasformato l’Italia in una zona rossa riguardava le attività all’aria aperta. Fermo restando il divieto di fare attività in gruppo, è possibile andare al parco per correre o fare una passeggiata? La risposta (definitiva) è sì, come ha chiarito il Viminale: gli spostamenti sono consentiti anche per «svolgere attività motoria e sportiva all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro».

Le prime istruzioni per chiedere la cassa integrazione nelle città della prima zona rossa

Ansa | Una sede Inps.

Dopo la firma del decreto legge del 2 marzo, l’Inps ha cominciato a muoversi per offrire sostegno ai lavoratori e alle aziende le cui attività sono state bloccate dall’epidemia di coronavirus. Per adesso le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro in due casi:

se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive dei comuni della prima zona rossa: (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò);

se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive collocate al di fuori dei Comuni sopra citati, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

Europa League, stasera si gioca

EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Liga stoppata, Premier League con tre giocatori del Leicester risultati positivi al coronavirus. In Europa League, invece, stasera si giocherà regolarmente con 6 partite, di cui 4 a porte chiuse, ad eccezione di Siviglia-Roma e Inter-Getafe. La prossima settimana, invece, sarà la volta di Bayern-Chelsea di Champions League. La Uefa, per ora, va avanti: il 17 marzo deciderà su Coppe e Euro 2020.

Domani incontra sindacati e industriali

EPA/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per domani mattina, intorno alle 11, una videoconferenza da Palazzo Chigi alla quale prenderanno parte le associazioni industriali e i sindacati. Per il governo presenti i ministri Catalfo, Gualtieri, Speranza e Patuanelli. Un incontro che servirà a discutere sull’attuazione delle previsioni contenute nell’ultimo decreto in merito ai protocolli di sicurezza da seguire nelle fabbriche per garantire la salute di tutti i lavoratori.

Infermiera denuncia paziente positiva

ANSA / MATTEO BAZZI | Un’infermiera al lavoro.

Un’infermiera dell’ospedale Mater Dei di Bari ha denunciato due donne, una partoriente e sua madre poiché non avrebbero riferito al personale sanitario di provenire da una delle zone rosse. Una delle due, poi, è risultata positiva al test del coronavirus. In questo modo hanno esposto l’infermiera al rischio di contagio costringendo la sua famiglia alla quarantena domiciliare. L’infermiera ha già presentato un esposto.

7 arresti a Roma: stavano giocando a carte

ANSA/FABIO FRUSTACI | Turisti con mascherina davanti al Colosseo, Roma.

A Roma ci sono i primi 7 arresti per inottemperanza del decreto anti-coronavirus firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 43, invece, le persone denunciate. Gli arrestati, tutti di origine straniera e con un’età compresa tra i 36 e i 69 anni, si trovavano in zona Eur, vicino alla Metro B, intenti a giocare a carte seduti sulle panche e intorno ad un tavolino. Dopo aver tentato di sfuggire ai controlli dei militari, sono stati fermati e così controllati attestando falsamente di trovarsi fuori casa per comprovate esigenze lavorative.

Dopo attente verifiche, sono stati arrestati per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato: ora sono in libertà con “convalida a piede libero” su disposizione dell’autorità giudiziaria. Tra i denunciati, invece, si segnalano giovani coppie che viaggiavano in auto senza una valida giustificazione.

Verso chiusura Milano Linate

Ansa | Una sala dell’aeroporto di Milano Linate.

Si va verso la chiusura dell’aeroporto di Milano Linate a seguito delle misure drastiche imposte dal governo italiano per contenere l’avanzata del coronavirus. Nelle prossime ore, secondo l’Ansa, sarebbe in arrivo un decreto del Ministero dei Trasporti che colpirebbe, oltre allo scalo di Milano, anche altri aeroporti in tutta Italia. Intanto da sabato 14 marzo a Ciampino verrà chiuso il terminal per i passeggeri dei voli di linea. Dal 17 marzo, invece, nell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, verrà temporaneamente chiuso il Terminal 1.

Fontana all’attacco dell’Europa e del decreto

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il nuovo decreto «dovrà essere riguardato e riesaminato, ci sono discrasie, cose che vanno corrette ma il dialogo con il governo prosegue per cercare di migliorare ulteriormente il documento». In mattinata il governatore della Lombardia aveva puntato il dito contro l’Unione europea e la sua passività nell’aiutare l’emergenza italiana. “Ho sentito il discorso un po’ da melassa della presidente della Commissione europa. Credo che l’Europa finora ha fatto quasi nulla”, ha detto Fontana, in collegamento con Mattino 5.

#Coronavirus, parla il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontanawww.lombardianotizie.online#fermiamoloinsieme Gepostet von Lombardia Notizie Online am Donnerstag, 12. März 2020

«Forse – ha aggiunto Fontana – invece delle parole, bisognerebbe dire alla Germania di venderci i ventilatori e di non tenerli riservati ai cittadini tedeschi, di venderci le mascherine. Questo non sta avvenendo. L’Europa fa bellissimi discorsi, inizi a dimostrarlo coi fatti che siamo un Paese e non faccia soltanto discorsi un po’ da melassa», ha detto Fontana riferendosi al video di solidarietà condiviso da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

iorestoacasa, il video dei ballerini della Scala

ANSA / BRESCIA-AMISANO/TEATRO ALLA SCALA (U.S.) | Roberto Bolle e Marta Romagna.

Mentre il teatro ha sospeso le vendite e le prevedente, in via cautelativa, per i mesi di aprile e maggio, i ballerini hanno realizzato un video dove mostrano come, nonostante l’emergenza sanitaria, continuino ad allenarsi a casa. Fermarsi mai ma sempre nel rispetto delle regole.

Anche Gabbiadini positivo al coronavirus

ANSA/SIMONE ARVEDA | Manolo Gabbiadini.

Secondo positivo in poche ore al coronavirus in serie A. Si tratta del calciatore della Sampdoria Manolo Gabbiadini. Ieri, invece, era stata data la notizia della positività di Daniele Rugani della Juventus.

Affondano le Borse

EPA/JUSTIN LANE | Wall Street

Parigi ha registrato un calo dell’11%, Milano con Francoforte meno dieci punti percentuali mentre Londra ha ceduto oltre il 9%. Nell’indice Ftse Mib, a Piazza Affari, quasi una ventina sono i titoli sospesi contemporaneamente con Atlantia che ha perso oltre il 16%. C’è nervosismo e incertezza.

La donazione di Papa Francesco

ANSA/ VATICAN | Papa Francesco celebra la messa a Santa Marta, Citta’ del Vaticano.

Papa Francesco ha donato 100mila euro alla Caritas, attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Lo ha fatto per sostenere «tutti quei servizi essenziali a favore dei poveri e delle persone più deboli e vulnerabili della nostra società, che le Caritas a livello diocesano e parrocchiale assicurano quotidianamente in Italia».

“Mascherine fai da te con la carta da forno? Fate attenzione!”

Impazzano i video tutorial, anche in televisione, sulle mascherine fai da te con la carta da forno. In tempi di necessità si cercano delle alternative valide per difendersi dal coronavirus, ma benché alcune possano essere “plausibili” è bene comprare le mascherine certificate e seguire le istruzioni. L’uso del fai da te può comportare dei rischi che in questo momento è meglio non correre.

In Piemonte 5 nuovi decessi, decima vittima in Liguria

In Piemonte sale a 25 il numero delle vittime con il coronavirus. Morti altri 5 pazienti, secondo i dati forniti dalla Regione: si tratta di tre uomini, di 92, 65 e 87 anni, e di due donne, di 59 e 86. I casi positivi sono 580, nella stragrande maggioranza registrati a Torino ed Alessandria. I ricoveri in terapia intensiva sono 97, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 89. In Liguria, invece, c’è la decima vittima. Si tratta di una donna di 91 anni, positiva al coronavirus, con multiple co-patologie.

La rabbia nelle fabbriche aperte, la protesta dei lavoratori

«C’è forte tensione: ci sono aziende dove le condizioni minime di sicurezza sono difficilmente applicabili», la denuncia arriva da Samuele Lodi della Fiom dell’Emilia Romagna. Non manca neppure il «malcontento da parte nostra, perché il Governo deve garantire le condizioni di sicurezza e di salute anche dentro le aziende». E infatti si registrano alcuni scioperi (come alla Bonfiglioli di Bologna o alla Gardner Denver di Parma), oppure, come accaduto nel Reggiano, proteste rientrate dopo confronti con le aziende. Non si escludono mobilitazioni «laddove le aziende si dimostrino restie a garantire le condizioni di sicurezza».

Ricciardi: «È bene che ci cominciamo a abituare a una guerra lunga»

Ansa | Il membro esecutivo dell’OMS Walter Ricciardi.

Non usa giri di parole Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, sull’emergenza che sta vivendo l’Italia: «È bene che ci cominciamo a abituare a una guerra lunga, la Sars che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno. Questa è molto più contagiosa della Sars e io ho l’impressione che, se ci va bene e lavoriamo tutti insieme, dovremo arrivare all’estate», ha detto l’ex direttore dell’Iss durante la trasmissione Agorà su Raitre.

«Rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi, con movimenti di persone da nord a sud Italia e assembramenti pazzeschi nei luoghi della movida, credo ne pagheremo le conseguenze la prossima settimana, quando finirà il periodo di incubazione del virus. Mi preoccupano particolarmente Roma e Napoli», continua Ricciardi.

Quanto all’aumento dei casi in Italia, prosegue Ricciardi, «dovremo aspettare almeno due settimane per vedere una diminuzione: questa settimana continueranno a aumentare; la prossima speriamo si stabilizzino, ma soprattutto vedremo altri paesi trovarsi nella situazione in cui era l’Italia». Il membro dell’Oms rivolge poi una critica agli altri Paesi: «Questo è un problema mondiale, perciò dobbiamo intraprendere azioni di contenimento e mitigazione tutti insieme, altrimenti il virus continuerà a circolare».

L’ultimo bollettino dallo Spallanzani: dimessi 300 pazienti

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani, Francesco Vaia con Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento Clinico e di Ricerca della Malattie Infettive INMI ed Emanuele Nicastri, virologo dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (INMI).

«Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni». È questo l’ultimo bollettino che arriva dallo Spallanzani di Roma, ospedale in prima linea nel gestire l’emergenza dell’epidemia nella capitale. I pazienti attualmente positivi sono 88, di questi 15 necessitano di un supporto respiratorio. I pazienti sotto osservazione sono invece 15, quelli trasferiti a domicilio o alla Cecchignola sono 19. Sale anche il numero dei pazienti dimessi che arriva a 300.

Positivi otto ufficiali dei carabinieri a Palermo

FRANCO CUFARI /ANSA

Da nord a sud, aumenta il numero di contagi. A Palermo otto ufficiali dei carabinieri sono risultati positivi al coronavirus. A confermare la notizia è il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui risultato contagiato dal Covid19. Guarino si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni. I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi.

Nel Nord Italia cala lo smog

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Veduta di Torino sotto la cappa di smog, Torino.

Era successo in Cina. Ora anche il Nord Italia sembra aver riscontrato una diminuzione dell’inquinamento. Con scuole chiuse, zone rosse e paesi in quarantena i livelli di biossido di azoto, un marcatore dell’inquinamento, si sono ridotti chiaramente come mostrano le immagini del satellite Sentinel 5 del programma europeo Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Positivo un neonato di 11 mesi in Toscana

ANSA/MAURIZIO DEGL INNOCENTI | Veduta dell’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Nel nord della Toscana un bambino di 11 mesi è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni sono stabili e si trova ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E’ il secondo caso di un nenonato contagiato nella regione dopo che da Massa era arrivata nei giorni scorsi una bambina di un mese e mezzo sempre positiva al virus.

Il videomessaggio (con qualche strafalcione) del sindaco di Boscoreale ai suoi cittadini

Un appello ai suoi cittadini. Un videomessaggio per invitare tutti a stare in guardia. Il sindaco di Boscoreale con tutta la sua buona volontà ha provato a tranquillizzare i suoi cittadini sul diffondersi dell’epidemia incorrendo, però, in qualche strafalcione: «Se tutti quanti insieme staremo a casa, tutti quanti insieme riusciremo a sconfiggere questo coronarovirus. Noi – garantisce Balzano – siamo qui a lavoro ininterrottamente».

Parcheggi gratis a Milano: l’annuncio di Sala

ANSA / MATTEO BAZZI | Il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il capoluogo lombardo, hub economico del Paese, è anche al centro di questa epidemia. «Ieri ho firmato un’ordinanza che incide sulle rette scolastiche, sul pagamento dei tributi, sulla chiusura dei mercati comunali all’aperto, sull’apertura di area B e area C – ha annunciato il sindaco Sala in un video messaggio – Se servirà altro lo faremo. A partire da oggi, quando firmerò un’ordinanza per rendere liberi i parcheggi di superfice sulle strisce gialle e sulle strisce blu».

«Gli altri Paesi non stanno facendo abbastanza». Rezza critico nei confronti degli altri Paesi europei

ANSA/ANGELO CARCONI | Giovanni Rezza.

Misure durissime quelle applicate dall’Italia. Ma fuori dai confini italiani a preoccupare è l’atteggiamento degli altri Paesi, come Francia e Germania, che per molti esperti non stanno facendo abbastanza. È la preoccupazione di Gianni Rezza, capo dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità in Italia. In un’intervista al Corriere della Sera Rezza ha espresso tutto il suo disappunto: «Mi sarei aspettato una risposta più decisa – dichiara.- La Cina ha fatto molto, Corea del Sud e Giappone anche, altrove la situazione è sfuggita di mano. I tedeschi sostengono che ci siamo mossi tardi? Fossi in loro aspetterei prima di giudicare».

Sondaggio di Masia: italiani favorevoli alle nuove restrizioni

EMG

Tutti d’accordo con le misure prese dal governo. Secondo l’ultimo sondaggio a cura di Fabrizio Masia per Agorà il 63% degli italiani condivide le scelte fatte dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Un appoggio all’esecutivo che cala se vista la risposta all’emergenza nel suo complesso, con il 51% che dichiara che il governo si è messo male rispetto al diffondersi dell’epidemia.

Nuovo contagio alla Camera: è Cirielli di Fratelli d’Italia

Ansa | Edmondo Cirielli

Dopo Pedrazzini, c’è un altro deputato positivo al coronavirus. Si tratta del questore della Camera Edmondo Cirielli di Fratelli d’italia. Già per il primo contagio erano state predisposte misure che richiedevano ai vicini di banco di non presentarsi in aula. Nuove misure potrebbero presto arrivare per prevenire il diffondersi dei contagi nei palazzi delle istituzioni.

Defender Europe 20

L’esercitazione militare Defender Europe 20, nota a ottobre 2019, è diventata oggetto di teorie di complotto. “Sbarcano 20 mila soldati americani” proprio durante l’epidemia? Sono già vaccinati? Si tratta di un piano di invasione da parte degli Stati Uniti in Europa? Nessuna prova, solo domande quando le risposte si potevano ottenere dal sito ufficiale dell’esercitazione. L’Italia, come la Finlandia e la Norvegia, non parteciperanno.

Ipotesi aiuti per le partite Iva «fino a 600 euro»

In arrivo aiuti a famiglie e lavorati. Con il nuovo decreto in arrivo il 13 marzo il governo prevede misure per supportare quei lavorato in difficoltà, comprese le partite Iva. Un provvedimento da 12 miliardi, secondo quanto anticipato dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Grazie Codogno

ANSA/MARCO OTTICO | Una delle entrate al paese di Codogno (LO).

Una lettera di ringraziamento ai cittadini di Codogno per non essersi «dimenticati di portarci un caffè caldo, non vi ho mai sentiti lamentarvi». Sono le parole di Angelo, un assitente capo della Polizia di Stato, intervenuto per una settimana nella zona rossa del comune Lodigiano. «Lavorare a Codogno mi ha permesso di scoprire quanta dignità e quanta educazione hanno i vostri cittadini. Siete persone dalla quale prendere esempio», scrive Angelo che per precauzione ha deciso di mettersi in autoisolamento per due settimane.

Salvini: «Misure non complete, chiudere tutto»

Ansa | Matteo Salvini

«I medici chiedono di chiudere tutto ciò che non è strategico. Il decreto non è completo. Gli operai sono in rivolta, si chiedono: ‘Ma noi siamo cittadini di serie B?», ha dichiarato Matteo Salvini a Radio 24.

«I tabaccai non sono strategici», ha aggiunto. «Oggi faremo altre proposte: sul decreto serve più rigore», insiste il leader della Lega. «Se chiudi, chiudi tutto, se fai le cose a metà con l’autocertificazione, le scuse, le eccezioni, la stessa comunità scientifica è perplessa».

L’invito di Rugani: «Rispettate le regole»

Il giocatore della Juventus, Daniele Rugani, è il primo calciatore della serie A risultato positivo al coronavirus. «Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza», scrive il bianconero su Instagram. «Invito tutti a rispettare le regole – prosegue- perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda #grazie».

Il governatore della Lombardia Fontana non esclude ulteriori misure

Ansa | Attilio Fontana

Il premier Conte ha accolto la richiesta della regione Lombardia che chiedeva misure più restrittive per contenere i contagi da coronavirus. È una «buona precauzione» per impedire che «quello che accade da noi possa estendersi nel resto del paese». Sono le parole di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, rilasciate in un’intervista a La Stampa. La struttura sanitaria lombarda «sta facendo miracoli», ma anche i miracoli, adesso «rischiano di non bastare. Se la curva dei contagi aumenta non saremo più capaci di dare risposte». Per invertire il trend «stiamo pensando anche ad altre soluzioni ma una delle difficoltà è che non riusciamo a trovare macchinari e strumenti indispensabili per aumentare la nostra capacità ricettiva».

Lo Spread apre in rialzo a 205 punti: male le borse asiatiche

ANSA/MILO SCIAKY | La Borsa di Milano.

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi s’impenna a oltre 205 punti, a 205,7, dopo aver chiuso ieri a 194. Il panico sugli effetti del coronavirus sta contagiando i mercati. Le pressioni ribassiste sulla Borsa di Milano hanno impedito a circa 20 titoli del Ftse Mib, il listino principale di Piazza Affari, di fare prezzo in avvio di seduta. Mano a mano che i titoli entrano in contrattazione e vengono colpiti dalle vendite la situazione si deteriora. Il Ftse Mib cede ora il 2,7%, con una decina di titoli ancora sospesi.

Avvio di seduta in forte calo anche per le altre Borse europee dopo la decisione di Trump di sospendere i viaggi verso l’Europa. A Londra il Ftse 100 cede il 5,03% a 5.581 punti, a Parigi il CAC-40 perde il 5,11% a 4.374 punti e la Francoforte il Dax scivola del 5,51% a 9.863 punti. Crollano anche le borse asiatiche, da Sidney a Hong Kong, tutte hanno aperto in netto calo. Nella Corea del Sud, la Borsa di Seul crolla ai minimi dal 24 agosto 2015.

L’allarme di Gallera: «Mancano mascherine e respiratori»

Ansa/Giulio Gallera

«Il numero delle mascherine a disposizione non è ancora sufficiente. Anche questa è una corsa contro il tempo. C’è un progetto ambizioso di 500 posti di terapia intensiva che però si realizza se la protezione civile riesce a mettere a disposizione 500 respiratori». Sono le parole di Giulio Gallera, assessore al welfare della regione Lombardia, intervenuto alla trasmissione Agorà.

«C’è un problema di camici, qualcosa arriva qualcosa la recuperiamo noi, purtroppo non a sufficienza, ma stiamo lottando – aggiunge Gallera – È una lotta che facciano con determinazione e uniti».

A Trieste arrivano gli altoparlanti

Seguire scrupolosamente le norme impartite e ribadite in tv dal premier Giuseppe Conte. A Trieste, eterna città di confine, l’amministrazione ha pensato di installare degli altoparlanti per lanciare un monito e un messaggio chiaro ai cittadini: «Avvisiamo la popolazione che è stato disposto il divieto di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabil».

Misiani: «Autorizzata manovra senza precedenti»

Ansa/Antonio Misiani

«Ieri abbiamo ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione all’unanimità a costruire un intervento fino a 25 miliardi. È una manovra senza precedenti negli ultimi decenni e noi utilizzeremo queste risorse innanzitutto per rafforzare la sanità e la Protezione civile». A dirlo è il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, a Radio Anch’io, su Rai Radiouno.

Misiani ha aggiunto che «dal punto di vista economico prima di tutto c’è il lavoro: nessuno deve perdere il lavoro per effetto del coronavirus. E questo vuol dire – ha spiegato – che stanzieremo tutte le risorse necessarie a partire dalla cassa integrazione a tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione, e costruiremo strumenti per supportare i lavoratori autonomi, i professionisti e le partite Iva».

Sette nuovi casi in Abruzzo

Aumenta il bilancio di persone positive al Covid 19 in Abruzzo. Si tratta di un 66enne di Vasto (Chieti), un 64enne di Civitella Casanova (Pescara), una donna di 43 anni di Città Sant’Angelo (Pescara), un 65enne di Nocciano (Pescara), un 56enne di Montesilvano (Pescara) e due uomini di Pescara, uno di 55 e l’altro di 80 anni. Contagi che fanno salire a 81 il numero di positivi al coronavirus in Abruzzo.

Primo positivo in serie A, ora le Coppe rischiano

Con la positività confermata del giocatore della Juventus Rugani al Covid19 ora si fa sempre più concreta l’ipotesi di uno stop definitivo al campionato di calcio. Ma non solo Italia. È tutto lo sport mondiale a essere in fibrillazione per quella che potrebbe essere una decisione storica, con la chiusura di tutta la stagione sportiva, a tutti i livelli.

La “caccia” dei carabinieri a chi non resta a casa

Tutti in casa. Spostamenti limitati a esigenze lavorative, di salute o a emergenze. Il decreto del premier Conte parla chiaro e per farlo rispettare è al lavoro il corpo dei carabinieri. Open ha passato una serata a bordo di una gazzella del nucleo radiomobile di Milano, a caccia di chi prova a evadere le misure imposte dal decreto.

L’appello della malata oncologica

Restate a casa. È l’ennesimo appello alla responsabilità. Ma questa volta è quello di una malata oncologica che per il suo bene chiede che le persone rispettino quanto emanato dal nuovo dpcm del presidente del Consiglio. «Non è il momento di essere superficiali, non fate i ragazzini viziati », ha raccontato la donna a Open.

Il discorso del premier Conte

Salvi i servizi di prima necessità, ma tutti gli altri chiudono. L’ultimo decreto per l’emergenza coronavirus illustrato da Giuseppe Conte nella diretta Facebook di ieri sera, 11 marzo, prevede lo stop per tutti bar, ristoranti e i negozi di vendita al dettaglio. Fino ad almeno il 25 marzo, chiudono anche le gallerie dei centri commerciali, quindi, con le relative attività non indispensabili, che siano centri estetici o negozi di abbigliamento. Si ferma innanzitutto il mondo dello svago, possono invece restare aperte le fabbriche (con adeguate misure di sicurezza), oltre che il settore agricolo e zootecnico. Garantita poi l’apertura di edicole e tabaccai, oltre che le farmacie e le parafarmacie. Inutili le corse ai supermercati, come ribadisce lo stesso Conte, perché rimarranno aperti e riforniti. Così come proseguiranno i servizi di consegna a domicilio del cibo, per quelle attività che potranno restare aperte.

L’obiettivo dell’ultimo Dpcm è tenere a casa quanta più gente possibile, con l’invito per le aziende e i servizi professionali a incentivare le ferie, congedi retribuiti e lavoro agile. Nella stretta è compresa anche la Pubblica amministrazione, che dovrà impegnarsi a far lavorare gli statali da casa, fatta eccezione per i servizi indifferibili da rendere al pubblico.

Ansa | Il premier Giuseppe Conte.

«Restiamo distanti oggi – ha detto Conte – per abbracciarci con più calore domani». Il premier avverte poi che il possibile aumento dei contagi nei prossimi giorni non deve far perdere la speranza rispetto alle restrizioni imposte a tutti: «Se i contagi aumenteranno – ha detto Conte – non significa che ci saranno nuove misure, non sarà una corsa cieca verso il baratro».

Domenico Arcuri commissario speciale

Ansa/Domenico Arcuri

«A breve nominerò un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a quest’emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà poteri di deroga, che lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e sub-intensive. Avrà anche potere di creare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature per sopperire alle carenze sin qui riscontrate. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e si avvarrà di questa struttura già consolidata È già esperta nel settore industriale, Coordinandosi con il Dottor Borrelli e con la struttura attuale della Protezione civile. Permettetemi di ringraziare tutte le donne agli uomini la Protezione civile per l’incredibile lavoro che stanno sin qui facendo».

Chi deve chiudere per il coronavirus

A seguito delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, dovranno rimanere chiuse le seguenti attività:

tutti i negozi a eccezione di supermercati e farmacie;

tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio;

tutti i bar e ristoranti (ma resta la possibilità di fare consegne a domicilio);

reparti aziendali non essenziali;

mense in cui non si rispetta la distanza di 1 metro.

Chi resta aperto per il coronavirus

A seguito delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, resteranno invece aperte le seguenti attività:

supermercati, farmacie e parafarmacie;

artigiani;

idraulici;

meccanici;

benzinai;

stampatori ed edicole;

trasporti pubblici;

tabaccherie e tabaccai.

Il testo del decreto dell’11 marzo con tutte le nuove misure annunciate da Conte

ANSA/FILIPPO ATTILI | Giuseppe Conte

Ecco il testo del Dcpm dell’11 marzo:

L’OMS dichiara il coronavirus una pandemia

EPA/SALVATORE DI NOLFI

L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il coronavirus una pandemia. «Nelle scorse due settimane, il numero di casi di SARS-CoV-2 al di fuori della Repubblica Popolare Cinese ha aumentato di 13 volte e il numero di paesi affetti è triplicato. Attualmente vi sono più di 118mila casi in 114 paesi e 4.291 persone sono morte. Altre centinaia di persone stanno combattendo per la loro vita negli ospedali. Nelle prossime settimane ci aspettiamo di vedere un aumento nel numero di morti e di contagiati. L’Oms ha tenuto sotto osservazione 24 ore su 24 questa situazione e siamo profondamente preoccupati sia dagli allarmanti livelli di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi deciso che il coronavirus può essere considerata una pandemia». A dichiararlo è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il bollettino della Protezione Civile del’11 marzo: 2013 contagiati in più in un giorno

Aumenta il numero di persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi oggi, 11 marzo, dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli, il numero di pazienti risultati positivi dall’inizio dell’epidemia è salito a 12462. Attualmente le persone positive sono 10590. Le persone guarite sono complessivamente 1045 (+41), mentre le vittime complessive sono 827.

Dai numeri della protezione civile, emerge che i pazienti attualmente positivi al SARS-CoV-2 sono:

Conte: «Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani»

Ansa | Giuseppe Conte

«Ai tanti cittadini preoccupati per il lavoro, per le loro attività, alle mamme, ai papà, ai nonni e agli amici che oggi devono rimandare il loro abbraccio, voglio dire che lo Stato non si dimentica di voi: è al vostro fianco oggi e lo sarà domani». A scriverlo in un post sui propri profili social è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi per far fronte alle difficoltà di quest’emergenza – prosegue il premier – All’Unione Europea abbiamo parlato con voce chiara e decisa. Ora c’è la massima consapevolezza che per affrontare questa sfida comune bisogna ricorrere a tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia nazionali che europei». «Adesso sia l’Ue che la Bce sono pronte a fare la loro parte, garantendo liquidità e sostenendo le imprese. Ringrazio tutti gli italiani per i piccoli e grandi sacrifici che stanno compiendo in questi giorni. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani. Ce la faremo», chiosa infine il presidente del Consiglio.

Lombardia, 7280 persone attualmente contagiate, 560 in terapia intensiva

ANSA/Mourad Balti Touati | Giulio Gallera in conferenza stampa.

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, come da consuetudine, ha dato conto in conferenza stampa degli ultimi aggiornamenti circa l’epidemia di coronavirus nella Regione. Allo stato attuale il numero di persone contagiate è di 7280 unità, 1489 in più. Aumenta anche il numero dei morti: +149 morti rispetto a ieri. Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali lombardi è aumentato di circa 500 unità rispetto a ieri. Aumenta di 94 unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 560 persone. Infine, il numero di pazienti dimessi dagli ospedali lombardi sin dall’inizio dell’epidemia è, al momento, ancora in corso.

Von der Leyen: «In questo momento in Europa siamo tutti italiani»

ANSA/FILIPPO ATTILI/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte stringe la mano alla presidente eletta della Commissione Europea Ursula von der Leyen

«Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile, vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. Il vostro sforzo e il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione, ma anche con profondo rispetto e ammirazione, quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa – prosegue von der Leyen – e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani». A dirlo è la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un videomessaggio pubblicato sui propri profili social.

«La Commissione europea farà tutto il possibile per sostenervi. La crisi colpisce duramente il settore sanitario, che è sotto pressione con un numero crescente di persone da curare. E ha un impatto su molti settori economici. Dobbiamo agire rapidamente – prosegue la presidente della Commissione Ue – dobbiamo agire insieme, e portare aiuto».

«Sono personalmente in costante contatto con il Presidente Conte. Dobbiamo sostenere con urgenza il settore sanitario. So che l’Italia non dispone di dispositivi di protezione personale, in particolare dispositivi respiratori: ho chiesto ai miei commissari di collaborare con l’industria per aumentare la produzione di tali attrezzature. Stiamo anche collaborando con l’industria farmaceutica per aumentare l’offerta di medicinali».

Il Senato approva all’unanimità lo scostamento di bilancio

Al fine di far fronte all’emergenza coronavirus, l’aula del Senato ha approvato all’unanimità, con 221 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, lo scostamento di bilancio da 25 miliardi. In precedenza la misura aveva ricevuto l’ok della Camera con 332 voti favorevoli, 0 contrari e un astenuto, l’onorevole Vittorio Sgarbi. Tale scostamento servirà per sostenere:

Misure volte a incrementare il servizio sanitario nazionale, la protezione civile, le forze dell’ordine e per fornire assistenza alle persone colpite;

Aiuti per le aziende in difficoltà;

Misure di moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario.

Al via le assunzioni per nuovi infermieri e personale medico

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Infermieri al check point sanitario accanto al Pronto Soccorso degli Spedali Civili, per il coronavirus, Brescia 2 marzo 2020.

Si aggrava l’emergenza sanitaria e così con il Dpcm del 9 marzo il governo ha approvato un piano straordinario per l’assunzione di medici, infermieri e operatori sanitari. Con le nuove disposizioni si potrà procedere «al reclutamento di professionisti sanitari – tra questi anche i medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno – con incarichi di lavoro autonomo, anche co.co.co, della durata massima di 6 mesi, prorogabili a seconda del perdurare dell’emergenza». Tra 10 giorni prenderanno il via le assunzioni.

Si tratterà sostanzialmente di assunzioni-cuscinetto, dovute all’«impossibilità verificata di assumere personale» di assumere nuovo personale con contratti di durata «non superiore ai 6 mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza». Il Presidente della Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i, Walter De Caro, ha precisato a Open che «Oltre all’assunzione diretta, gli infermieri possono ricorrere alle agenzie di somministrazione del personale, che sono una sorta di intermediario con le aziende, a cui gli infermieri inviano il loro curriculum e la loro candidatura».

Di Maio: «Vi chiedo massima collaborazione: restate a casa»

«È fondamentale rimanere a casa. Questo ci permette di bloccare la diffusione del #coronavirus. Anche perché una volta sconfitto tutti potremo tornare alla normalità. Vi chiedo massima collaborazione, ognuno di noi dimostri senso di responsabilità e amore per il proprio Paese». A scriverlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, in un video, ha spiegato le nuove disposizioni per la mobilità al fine di contenere la diffusione di contagi di coronavirus. «Quand’è che abbiamo bisogno di andare fuori casa? Per andare al lavoro? È consentito, anche oltre i confini. Ma quando finisco di lavorare, torno a casa. Non esiste l’aperitivo, non esiste il momento ludico della giornata fuori casa». «Se ci sono delle emergenze sanitarie è chiaro che si può uscire – puntualizza Di Maio – Infine sono consentiti gli spostamenti per necessità: vorrei rassicurare le persone che le merci continuano a viaggiare, quindi i supermercati saranno sempre riforniti e quindi non ci si deve accalcare fuori dai supermercati, perché quelle file vanno contro le regole che abbiamo stabilito».

Rezza (Iss): «Solo 43 bambini positivi al coronavirus»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli (S) in conferenza stampa con il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS Giovanni Rezza (D)

«I bambini positivi al coronavirus in Italia sono abbastanza pochi (43) e soprattutto sembrano superare la malattia piuttosto brillantemente. È una buona notizia. Il fatto che si riscontrino dei bambini positivi con sintomi clinici, tuttavia, mi sembra che rafforzi la decisione di chiudere le scuole». A dirlo è il dottor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, a margine della conferenza stampa della Protezione Civile.

Già la settimana scorsa l’infettivologo era intervenuto durante la trasmissione Coffee Break su La7 per sostenere l’importanza della chiusura delle scuole. «L’efficacia della misura della chiusura delle scuole, dal punto di vista delle evidenze scientifiche, non è del tutto conclamata. Però è pur vero che in questo momento c’è forte bisogno di dare dei segnali molto decisi al Paese, anche perché l’infezione si è diffusa non solo nel Nord del Paese per cui bisogna stare molto attenti», aveva spiegato il professor Giovanni Rezza.

Gualtieri: «Il nostro obiettivo è che nessuno perda il lavoro»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

«Le conclusioni del Presidente del Consiglio Ue dimostrano che l’Europa è pronta a fare tutto il necessario per far fronte a questa emergenza: l’unità dell’Europa è una risorsa indispensabile», ha dichiarato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel suo intervento al Senato. «Il nostro obiettivo è che nessuno perda il proprio lavoro per il coronavirus», ha detto il ministro.

Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di sci alpino

EPA/CHRISTIAN BRUNA | Federica Brignone

A seguito dell’annullamento della penultima gara di Coppa del Mondo in Are, in Svezia, in programma per domani, e dopo l’annullamento delle finali di Cortina, dopo essersi aggiudicata la coppa di specialità, Federica Brignone, classe 1990, vince la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Brignone diventa dunque la prima sciatrice italiana della storia ad aggiudicarsi la il trofeo mondiale di sci alpino.

