Conte : «E' la sfida più difficile dal dopoguerra»

Misure ancora più rigorose. Dopo la riunione in teleconferenza con i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, è stato trovato un accordo per la chiusura di tutte le fabbriche, tranne quelle strategiche per il sistema Paese. Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui nuovi provvedimenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Buonasera a tutti, sin dall’inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione, ho scelto di non minimizzare, non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. Ho scelto di rendere tutti voi partecipi della sfida che siamo chiamati ad affrontare, è la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo Dopoguerra.



In questi giorni durissimi, siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano un segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà finito.



La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova, questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi noi condividiamo, non sono semplici numeri, quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari.



Le misure sin qui adottate, l’ho già detto, richiedono tempo prima che possano spiegare i loro effetti, dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole con pazienza, con responsabilità, con fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole, rimanere a casa, rinunciare a radicate abitudini, non è affatto facile ma non abbiamo alternative, in questo momento dobbiamo resistere perché solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e a tutelare le persone che amiamo.



Il nostro sacrificio di rimanere a casa è per altro minimo, se paragonato al sacrificio che stanno compiendo altri concittadini, negli ospedali, nei luoghi cruciali per la vita del Paese c’è chi rinuncia, chi rischia molto di più. Penso in particolare innanzitutto ai medici, agli infermieri ma penso anche alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, agli uomini e alle donne della Protezione Civile, ai commessi dei supermercati, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai lavoratori dei servizi pubblici, anche ai servizi dell’informazione, donne e uomini che non stanno andando semplicemente a lavorare, ma compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità verso l’intera nazione. Compiono un atto di amore verso l’Italia intera.



Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell’intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.



Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza.



Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi, fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c’è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c’è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto.



Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.



Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale.



Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo.

È una decisione non facile, ma è una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio. È una decisione che si rende necessaria, oggi in particolare, per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia.



L’emergenza sanitaria – ma lo avevamo previsto – sta tramutando in piena emergenza economica, ma a voi tutti dico: “Lo Stato c’è. Lo Stato è qui”. Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa e ripartire quanto prima.



Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte, come una catena a protezione del bene più importante: la vita. Se dovesse cedere anche solo un anello, questa barriera di protezione verrebbe meno, esponendoci a pericoli più grandi, per tutti.



Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze, fra le braccia di parenti, di amici.



Stiamo rinunciando alle abitudini più care, lo facciamo perché amiamo l’Italia, ma non rinunciamo al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo.

Nessuna restrizione prevista per:

farmacie;

supermercati;

servizi bancari, assicurativi, postali e finanziari;

i trasporti e tutte le attività funzionali a quelle indispensabili.

Fontana emette nuova ordinanza: «La situazione peggiora, stop a cantieri e uffici»

Ansa | Il governatore della Regione Lombardia

«La situazione peggiora, bisogna agire». Per questo il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza con misure più stringenti per i cittadini lombardi contro l’emergenza coronavirus: sospensione dell’attività degli uffici pubblici, delle attività degli studi professionali, fermo delle attività nei cantieri e divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente. «Le nostre autorità sanitarie ci impongono di agire nel minor tempo possibile – ha spiegato Fontana – La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare». Nonostante la competenza sulla chiusura delle attività produttive sia del Governo i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che fin dalle prossime ore chiederanno ai propri associati di sospendere tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali.

In Puglia, 675 contagiati. Lopalco: «Preoccupa la situazione negli ospedali»

ANSA/CLAUDIO PERI | Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Continuano a gonfiarsi i numeri dell’emergenza coronavirus in Puglia dopo l’ondata di rientri a bordo di treni notturni che dal Nord sono partiti verso il Sud Italia nei giorni scorsi. Alcuni studenti rientrati in Puglia hanno contagiato i propri genitori. Oggi si sono registrati tre decessi legati virus mentre i nuovi casi di contagio sono 94: lo fa sapere il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il totale dei casi positivi è, al momento, di 675. Oggi sono stati effettuati 828 test per l’infezione Covid19, i 94 casi positivi sono così suddivisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 5.617 test. Il totale dei casi positivi Covid è di 675, così divisi:

194 nella Provincia di Bari;

32 nella Provincia di Bat;

94 nella Provincia di Brindisi;

190 nella Provincia di Foggia;

103 nella Provincia di Lecce;

35 nella Provincia di Taranto;

1 attribuito a residente fuori regione;

8 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Sono stati registrati 3 decessi: uno nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi e uno in quella di Foggia.

«Da un punto di vista sanitario preoccupa di più la situazione negli ospedali che il rientro di 23mila persone», afferma Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa scelto dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, per guidare la task force scientifica della Regione.

L'esperto risponde – Che cos'è il Coronavirus? Parte oggi la rubrica L'esperto risponde. Il professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, responsabile coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, dà indicazioni e chiarimenti su come comportarsi e prevenire il contagio.

L’appello dell’Iss: «Senza il rispetto delle misure il virus non si fermerà»

ISS | Infografica giornaliera “Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia”

‘Istituto superiore di sanità rinnova il suo appello a osservare scrupolosamente le disposizioni normative del governo. Il rispetto delle misure «è tassativo e questo è un segnale forte per dire che non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo», ha detto Silvio Brusaferro, direttore dell’Iss.

«Le scappatoie danneggiano noi stessi e i nostri cari – ha spiegato il professore – e le persone più fragili sono gli anziani. Servono meccanismi di rispetto sistematico delle misure: senza non saremo in grado di allentare la diffusione del virus». «Il distanziamento – conclude Brusaferro – è l’unico elemento chiave, si possono fare altre riflessioni ma ribadisco che ci può essere un impatto attenuato con comportamenti consapevoli».

Si aggrava il bilancio in Piemonte: in arrivo la nuova ordinanza con misure più severe

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il presidente regione Piemonte Alberto Cirio

Continuano a gonfiarsi i numeri dell’emergenza coronavirus anche in Piemonte. Ci sono 17 nuovi decessi e 307 nuovi contagi, stando ai numeri dell’unità di crisi della Regione Piemonte. In totale, le vittime sono 255, mentre i pazienti positivi sono 4.059. Solo due le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore. Restano in isolamento domiciliare oltre 1.405.

Intanto, la Regione Piemonte ha deciso un’ulteriore stretta sulle misure necessarie a contrastare il virus. La nuova ordinanza sarà operativa da domani e fino al 3 aprile. «Chiudiamo tutto quello che è possibile in base ai poteri delle Regioni», afferma il presidente del Piemonte Alberto Cirio. L’ordinanza vieta l’assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici. I mercati saranno possibili solo dove sarà garantito il contingentamento degli accessi, l’accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente per famiglia.

In Campania oltre 800 positivi. De Luca: «Stop all’arrivo da altre regioni»

I pazienti attualmente contagiati in Campania sono 844. La notte scorsa sono arrivati i dati del centro di riferimento dell’ospedale Sant’Anna di Caserta, secondo i quali su 53 tamponi esaminati 7 sono risultati positivi. Di seguito la situazione per provincia:

Napoli: 463 (di cui 249 Napoli città e 214 Napoli provincia)

Salerno: 126

Avellino: 124

Caserta: 106

Benevento: 11

Altri in fase di verifica: 14

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca chiede al Governo misure più drastiche per evitare o controllare l’arrivo di cittadini da regioni e Paesi in cui il contagio è già elevato: «Ho già sottolineato il pericolo eccezionale che può derivare da spostamenti incontrollati che si andrebbero a sommare a quelli delle settimane scorse». Si tratta di flussi che – secondo il presidente Vincenzo De Luca – renderebbero «davvero ingovernabile la situazione in Campania. Attendiamo un confronto di merito urgente con il Governo su questa nuova grave emergenza che si profila».

Nel Lazio 1086 contagiati, di cui 70 in terapia intensiva

Nella Regione Lazio si contano al momento 1086 casi positivi di coronavirus. Di questi, 591 pazienti sono ricoverati in ospedale e 70 si trovano in terapia intensiva. 425 sono invece le persone in isolamento domiciliare, 50 sono i pazienti deceduti e 54 i guariti.

Nelle ultime 24 ore, in particolare, si sono registrati 182 nuovi casi, 7 decessi e 54 i guariti, come rende noto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Oltre al cluster di Fondi e dei due istituti religiosi, una a Roma e uno a Grottaferrata, si registra anche un’altra situazione di multi-contagio: altre otto persone sono risultate positive nella residenza sanitaria assistita di Cassino dove i casi positivi salgono complessivamente a 24. Inoltre, è stata isolata la casa di riposo Giovanni XXIII che ospita 66 anziani dove due operatori sono risultati positivi al virus.

Il bollettino della Protezione civile del 21 marzo

La Protezione Civile ha diffuso i dati aggiornati ad oggi (21 marzo), sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Italia. A comunicarli, come di consuetudine, il capo della Protezione Civile e responsabile dell’emergenza Angelo Borrelli. Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 42.681 persone, di cui 17.708 ricoverate con sintomi, 2.857 in terapia intensiva e 22.116 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta a 6.072 persone, mentre i morti sono 4.825. Complessivamente dall’inizio dell’epidemia sono stati svolti 233.222 tamponi, e i casi totali si attestano a 53.578 persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (21 marzo)

Ancora una volta dal capo della Protezione civile arriva il monito a limitare il più possibile ogni spostamento che non sia davvero essenziale: «Quelle in atto sono le misure massime che si potevano adottare. Dopodiché – spiega Angelo Borrelli – c’è la chiusura totale e mi domando come potremmo sostenerci se non usciamo a fare la spesa e senza alimentari nei supermercati? Bisogna evitare gli assembramenti quindi se l’orario di apertura degli alimentari è maggiore si diluisce la presenza. Dobbiamo avere una uniformità di comportamento in tutta Italia, dobbiamo avere gli stessi orari dalle Alpi alla Sicilia.». «Si sta facendo una corsa contro il tempo e si lavora senza sosta e senza tregua», racconta il capo della Protezione civile secondo il quale, per il momento, i numeri nel Sud Italia sono ancora fronteggiabili con quanto è stato messo in campo per gestire la situazione.

Le polemiche per la partita di tamponi venduta in Usa? Borrelli glissa: «Noi abbiamo acquistato 390mila tamponi, li stiamo distribuendo, non ci sono particolari criticità se non momenti contingenti nei giorni scorsi per alcune regioni poi risolti». Il picco? «Non sapremo quando sarà il picco, non c’è dato scientifico ma tendenze. Le misure prese finora hanno dato risultati: il numero di positivi è frutto della circolazione del virus precedente» ha aggiunto il commissario straordinario all’emergenza. Ipotesi biocontenimento? «Voglio smentire seccamente che il dipartimento di Protezione civile si starebbe preparando per dichiarare condizioni di biocontenimento in tutto il Paese tra qualche giorno. Sono fake news che vanno punite. E non abbiamo avuto problemi di posti negli ospedali, chi sta a casa non ha bisogno del ricovero».

Lombardia, 546 morti in Lombardia in un giorno

ANSA/ ALBERTO CATTANEO/ FOTOGRAMMA | Attilio Fontana, Giulio Gallera e Luigi Caiazzo

Il bollettino del 21 marzo

Il bollettino del 21 marzo relativo all’epidemia di coronavirus in Lombardia, conferma che la regione è ancora l’area del Paese che vive la situazione più drammatica. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha comunicato che i nuovi casi sono 3.251, per un totale di 25.515 positivi. Il totale dei morti è arrivato a 3.095 persone, di cui 546 nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.093, a fronte di 8.258 persone ospedalizzate. «Gli spazi negli ospedali sono sempre meno capienti – spiega Gallera – Abbiamo un incremento però anche del numero dei guariti e dimessi: 2139».

La situazione di Milano

Sono 4672 i Covid positivi nella città metropolitana di Milano, 868 più di ieri, 1829 solo nella città di Milano, in crescita di 279 su ieri. «Un dato alto ma inferiore a quello degli ultimi giorni» ha commentato l’assessore Giulio Gallera. «Su Milano la voce dai pronto soccorso evidenzia la stabilità di queste ore” ha detto Gallera, che confida che “i dati iniziano a ridursi tra domani e lunedì».

La conferenza stampa (21 marzo)

Confapi: «Ok alla chiusura delle attività, tranne quelle strategiche»

Ansa | Il presidente di Confapi Maurizio Casasco

«Oggi più che mai dobbiamo essere un Paese solo, la salute è un bene comune che va tutelato a Nord come a Sud», ha affermato il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, dopo la videoconferenza con il presidente Conte e i rappresentanti delle imprese e dei lavorati, cominciata intorno alle 18. «In nome della responsabilità e dell’unità di intenti nella lotta al Coronavirus, concordiamo nel chiudere tutte le attività lasciando ovviamente aperte le aziende veramente strategiche e delegando ai Prefetti il compito di verificare l’attuazione di queste disposizioni e tutte le particolari esigenze»

Le parti sociali nel pomeriggio avevano chiesto all’esecutivo di chiudere tutte le attività non essenziali. «Le chiediamo di valutare la possibile necessità di misure ancor più rigorose di sospensione delle attività non essenziali in questa fase per il nostro Paese», hanno scritto uniti Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo nella lettera al premier Giuseppe Conte con la quale chiedevano di riaprire il confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in fase di emergenza coronavirus.

Coronavirus, la Fao avverte: «Rischio crisi globale alimentare»

EPA/ETIENNE LAURENT

L’assalto ai supermercati durante l’emergenza coronavirus avrà conseguenze sui prezzi degli alimenti? Secondo il capo economista della Fao, Abdolreza Abbassian, l’inflazione nei beni alimentari dipenderà soprattutto da come governi e imprese reagiranno ai nuovi ritmi di consumo. Il timore è che un aumento nei prezzi alimentari possa aumentare l’inflazione da coronavirus, dovuta alla rottura della produzione e distribuzione e il conseguente aumento nei costi di produzione. Uno scenario che per il momento ha colpito principalmente la Cina ma che si teme possa contagiare anche il resto del mondo.

Accordo governo-sindacati: verso la chiusura di tutte le fabbriche?

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Dopo la riunione in teleconferenza con i sindacati, il governo avrebbe deciso la chiusura per 15 giorni su tutto il territorio nazionale di ogni fabbrica, escluse quelle di importanza strategica per il sistema Paese, oltre a quelle alimentari e del settore dell’igiene e della sanità. Si attende di conoscere in dettaglio la decisione dell’esecutivo.

Morta la mamma di Chiambretti, lui ancora ricoverato

Non ce l’ha fatta la signora Felicita, mamma di Piero Chiambretti. Si è spenta questa sera all’ospedale Mauriziano di Torino, dove era ricoverata da circa una settimana, contagiata anche lei dal coronavirus. La donna aveva 83 anni. Il conduttore Tv resta ancora ricoverato.

Nuovi limiti anticontagio: stop a Lotto e Slot Machine

ANSA

Per contenere i contagi da coronavirus, l’Agenzia per le Dogane e i Monopoli ha deciso di sospendere il Lotto e il Superenalotto. Lo stop è esteso anche a tutte le altre lotterie (Superstar, Sivincetutto e Eurojackpot), alle slot machine «situate all’interno degli esercizi di rivendita» e «alla modalità di raccolta online». Da domani, 22 marzo, sarà attivo anche lo stop alle scommesse. Il provvedimento durerà fino a data da destinarsi.

Positivi Paolo Maldini e suo figlio Daniel

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Paolo Maldini e Zvonimir Boban

Anche Paolo Maldini risulta contagiato dal coronavirus. Dopo aver scoperto di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, il direttore dell’area tecnica del Milan è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo. A comunicarlo in una nota, lo stesso club rossonero sul suo sito. Positivo al Covid-19 anche il figlio Daniel, attaccante della Primavera aggregato alla Prima Squadra. Le loro condizioni di salute sono buone e già da oltre due settimane sono in isolamento nella loro casa senza avere contatti esterni. A questo punto, come previsto dai protocolli medico-sanitari, prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica.

Dybala e la sua fidanzata positivi al virus

Ansa | Paulo Dybala

Il giocatore della Juventus Paulo Dybala e la sua compagna, la nipote dell’ex tennista argentina Gabriela Sabatini, sono risultati positivi al Covid-19. L’attaccante argentino ha rivelato tutto sui suoi canali social. «Salve a tutti – ha scritto il 26enne su Twitter – volevo solo informarvi che abbiamo ricevuto i risultati per il test Covid-19 e sia Oriana che io siamo risultati positivi». «Fortunatamente – ha aggiunto – siamo in perfette condizioni di salute».

Raccolto da migliaia di medici l’appello per la task force della Protezione civile

EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

«Grande successo sta riscuotendo la chiamata della Protezione civile rivolta ai medici volontari per la task force per la cura dei pazienti affetti da coronavirus. Sono state già raccolte diverse migliaia di adesioni. I medici che intendono aiutare nella lotta contro il Covid-19, possono compilare il form attraverso il quale sarà registrata la loro disponibilità a prestare attività nelle Regioni maggiormente colpite. La partecipazione alla task force prevede – si legge sul sito – il rimborso delle spese di viaggio e una indennità forfettaria per ciascuna giornata prestata».

Intorno alle 16 di questo pomeriggio, ha fatto sapere il premier Giuseppe Conte con un post sul suo profilo Facebook, avevano già aderito oltre 3.500 medici: «Il numero sta crescendo di ora in ora. In un momento così difficile, questa è l’ennesima risposta generosa di cui tutti noi italiani possiamo andare fieri – ha scritto il premier -. Grazie a tutti, eroi in camice bianco».

Ieri abbiamo lanciato un appello straordinario per creare una task force di 300 medici che possano operare nelle…

243 sindaci bergamaschi scrivono a Conte e Fontana: «Tragedia senza fine: fermiamo tutto»

ANSA / Filippo Venezia | Un’ambulanza diretta al pronto soccorso dell’Ospedale Humanitas Gavezzani di Bergamo

«La situazione che si vive nell’intera Regione Lombardia assume ormai i connotati dalla tragedia e questo è ancor più evidente purtroppo nella nostra provincia di Bergamo che in questi giorni sta vedendo morire tanti uomini e donne e cancellare intere generazioni, senza nemmeno poter dare un degno saluto». È quanto scritto nella lettera firmata da 243 sindaci dei Comuni Bergamaschi, tra cui il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori e dal Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, e inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al governatore della Lombardia Attilio Fontana. «È arrivato il momento di fermarci, ma per davvero. Confidiamo in voi. Al momento riteniamo che l’adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l’unica ed auspicabile soluzione per una tragedia che sembra oggi, che i contagi da coronavirus aumentano inesorabili, non avere fine».

A Bergamo arrivano altri mezzi militari per portare via le bare

ANSA / Filippo Venezia | I mezzi militari che portano via da Bergamo le bare dei deceduti fuori dalla città, 21 Marzo 2020

Altri mezzi militari stanno portando via decine di feretri, che si trovano nella camera mortuaria del cimitero monumentale di Bergamo e nella chiesa, così da portarli fuori città, possibilmente in altre regioni, poiché il forno crematorio non riesce più a far fronte a questo periodo di emergenza.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Soltanto ieri si sono stati registrati 88 morti nella Bergamasca. «La lucina in fondo al tunnel speriamo che cominci a vedersi, per ora non si vede. Speriamo che cominci a vedersi qualche effetto di questa cosa che io ancora non vedo francamente» ha detto il sindaco Giorgio Gori.

Di Maio: «Questo non è un gioco, ci sono persone che muoiono: restate a casa»

SKY NEWS | Fotogramma del reportage dall’Ospedale di Bergamo

«Queste immagini devono rimanere ben impresse nella mente di ogni italiano. Devono farci capire che questo non è un gioco, che ci sono persone che muoiono, donne e uomini che rischiano la propria vita per salvare quella di altri». A scriverlo sui propri canali social è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mostrando un reportage di quanto sta succedendo nell’ospedale di Bergamo realizzato da Sky News.

Queste immagini devono rimanere ben impresse nella mente di ogni italiano. Devono farci capire che questo non è un gioco, che ci sono persone che muoiono, donne e uomini che rischiano la propria vita per salvare quella di altri.

L’appello dei medici bresciani: «Aumentano i contagi tra i giovani. Chiudete tutto»

ANSA | Un respiratore in grado di ventilare due persone

«Le terapie intensive della Lombardia non hanno più posti. Il mio appello alle istituzioni è: chiudere tutto. Non si può continuare a far circolare le persone». A lanciare l’allarme è il dottor Sergio Cattaneo, primario di cardiorianimazione degli Spedali Civili di Brescia. Un appello condiviso anche dal primario del pronto soccorso della Clinica Poliambulanza, il dottor Paolo Terragnoli: «Aumentano sempre più i giovani contagiati da coronavirus. È finito il momento di uscire, bisogna stare a casa e va chiuso tutto».

Piemonte, l’allarme dei medici: «Siamo allo stremo»

L’Ordine dei Medici del Piemonte ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte, richiamandolo all’azione poiché attualmente «la situazione è grave: nei prossimi giorni sarà drammatica». «Vi preghiamo – si legge ancora nella lettera rivolta al premier – di intervenire con urgenza a supporto della Regione per permetterci di affrontare l’epidemia da Covid-19, che nelle nostre città prosegue il suo diffondersi con valori esponenziali». Infine, L’Ordine dei Medici del Piemonte ha richiesto al Governo di poter esser messo «in condizioni di poter fare il nostro lavoro. Siamo allo stremo. Iniziano a scarseggiare i posti letto in rianimazione e nei reparti: alcuni colleghi sono disperati».

Al Governo viene «richiesto al più presto tutto il necessario per curare la popolazione senza rischiare la vita». «Il personale sanitario è sprovvisto degli adeguati dispositivi di protezione e cura i pazienti a rischio della propria salute – prosegue la lettera – Mancano ventilatori, caschi Cpap, farmaci. Non abbiamo medici a sufficienza, sia per l’esplosione dei casi ricoverati sia per la quarantena di molti di noi, che si sono infettati lavorando».

Piemonte, 238 positivi e 14 decessi in più rispetto a ieri: oltre 3.700 contagiati

ANSA/TINO ROMANO | Uno scorcio di Torino semideserta dopo il decreto del Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, Torino, 15 marzo 2020

Anche in Piemonte continua a aumentare il numero di persone contagiate dal SARS-CoV-2. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha dato conto dei nuovi numeri relativi all’epidemia di coronavirus. Rispetto a ieri si contano 14 decessi in più, 6 nel Torinese, 3 nel Novarese e 5 nel Cuneese. Salgono di 238 unità i positivi al test: complessivamente i contagiati in Piemonte sono 3.752. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 301. I tamponi diagnostici eseguiti sono 10.701.

Torino, dipendenti della Città della Salute si fingono pazienti per fare il test

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | L’Ospedale Molinette di Torino

Diversi dipendenti della Città della Salute di Torino, l’azienda ospedaliera torinese che include gli ospedali Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita e Cto, si sarebbero registrati “in regime di pre-ricovero o ambulatoriale” al fine di ottenere il test per il coronavirus al di fuori della procedura standard. A denunciarlo è stato il dottor Antonio Scarmozzino, direttore sanitario della Città della Salute, che in una diffida ha ammonito i dipendenti, il cui «comportamento che, oltre a configurarsi come truffa che l’azienda si riserva di segnalare all’autorità giudiziaria, sottrae dalla possibilità di esecuzione rapida del test pazienti in attesa o colleghi».

Salvini a Mattarella: «Il governo non ci ascolta, dica lei di chiudere tutto e dare le mascherine»

ANSA / MATTEO BAZZI | Il leader della Lega, Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al fine «di chiudere tutte le attività che non sono vitali per il Paese, obbligare il governo a fornire di mascherine e camici gli operatori della sanità, tranquillizzare tutti gli imprenditori e i lavoratori con una moratoria fiscale e la sospensione delle tasse, svegliare un’Europa che dorme, riaprire il Parlamento per permetterci di svolgere il nostro lavoro» poiché, a detta del leader del Carroccio «il governo non ci ascolta».

10mila denunce in un giorno: nuovo record di persone che non rispettano le ordinanze

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo durante l’emergenza Coronavirus a Milano, 19 marzo 2020

Il Viminale ha reso noto, in un comunicato ufficiale, che solo nella giornata di ieri, 20 marzo, le Forze di Polizia hanno controllato 223.633 persone e 9.888 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 91.129, denunciati 104 esercenti e sospesa l’attività di 19 esercizi commerciali. Complessivamente sono 1.650.644 le persone sottoposte a controllo sin dall’inizio delle operazioni di vigilanza, iniziate l’11 marzo. Di queste, 70.973 sono state denunciate per mancato rispetto degli ordini dell’autorità, mentre 1.600 persone sono state denunciate per false attestazioni. Inoltre, complessivamente sono stati controllati 834.661 esercizi commerciali, e 1.977 titolari denunciati per mancato rispetto delle ordinanze per il contenimento del contagio da coronavirus.

Pensioni, le Poste Italiane scaglionano i pagamenti: le date ufficiali

ANSA | Persone in fila alla Posta

Al fine di garantire la sicurezza di clienti e lavoratori, le Poste Italiane hanno adottato nuove misure per l’erogazione delle pensioni durante l’emergenza coronavirus. Le pensioni di aprile verranno accreditate il 26 marzo e potranno essere ritirate dagli oltre 7.000 Postamat attivi su tutto il territorio nazionale. «I contanti si potranno quindi prelevare da oltre settemila Postamat senza doversi recare allo sportello – si legge nel comunicato ufficiale delle Poste Italiane – Nel caso in cui il cliente debba necessariamente recarsi presso gli uffici postali, è fondamentale presentarsi rispettando la turnazione alfabetica secondo il seguente calendario: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile».

Supermercati chiusi la domenica? In quali regioni restano chiusi e i nuovi orari ufficiali

ANSA/Andrea Canali | Una coda al supermercato Esselunga a San Donato Milanese, 20 Marzo 2020

Continua lo scontro tra governo e regioni per lasciare o meno i supermercati aperti nel fine settimana durante l’epidemia di coronavirus. Alcune regioni come la Sicilia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna, la Campania e la Calabria hanno predisposto la chiusura degli esercizi commerciali per le prossime due domenica. In tutte le altre regioni resteranno invece aperti. Tuttavia, cambiano gli orari di apertura al pubblico, a seconda della catena del supermercato. A questo link è possibile trovare tutti i nuovi orari, catena per catena.

Dietrofront della dottoressa Gismondo: «Siamo attoniti, pensavamo fosse poco più di un’influenza»

La dottoressa Maria Rita Gismondo

Solo qualche settimana fa la dottoressa Maria Rita Gismondo sosteneva che il coronavirus fosse «un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale». Ma al netto della drammatica situazione italiana attuale, la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, ha fatto un passo indietro: «Stiamo vivendo in un mondo che non conoscevamo».

«Un mondo stranissimo – precisa all’Adnkronos – circondati da persone che ci chiedono cosa ne pensiamo, cosa accadrà, la data in cui finirà, come se noi fossimo i depositari della verità di questo virus. Noi in realtà siamo preoccupati come tutti gli altri». «Quello che prima non ci preoccupava – prosegue la dottoressa Gismondo – che io e altri virologi, come del resto l’Organizzazione mondiale della sanità, dicevamo sarebbe stato poco più grave di un’influenza. Adesso invece davanti ai numeri della Lombardia, siamo abbastanza attoniti e vogliamo capire di più».

La lettera di un’infermiera a Conte: «Non li voglio i 100 euro. Il mio lavoro vale molto di più»

MICHELA VENTURI / FACEBOOK | L’infermiera Michela Venturi, operante presso il reparto dedicato ai malati di Covid19 dell’Ospedale di Senigallia

Michela Venturi è un’infermiera di 39 anni attualmente in prima linea per assistere i pazienti contagiati dal SARS-CoV- (coronavirus) presso l’Ospedale di Senigallia, in provincia di Ancona, nelle Marche. In una lunga lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte, la professionista ha descritto il calvario che il personale sanitario italiano (medici, infermieri e OoS) sta attraversando. «Non bevo e non mangio perché ho paura – scrive l’infermiera – che con un solo gesto sbagliato e fatto in un piccolo momento di distrazione, io possa infettarmi e di conseguenza infettare altre persone di questa nazione. E allora ogni tanto ho un calo di zuccheri e di pressione ma rimango comunque in piedi a fare il mio lavoro e non mollo». L’infermiera, dopo aver descritto il proprio lavoro quotidiano, si rivolge al premier: «Signor Presidente Conte io La ringrazio davvero della sua proposta ma rinuncio volentieri ai miei 100 euro e le dico di tenerseli, non per essere maleducata ma perché vorrei che lei, portandomi veramente rispetto, usasse quei soldi per farmi una promessa, vorrei che Lei, dall’alto del suo ruolo che io rispetto e che credo lei stia ricoprendo con onore e dedizione, mi dicesse: “FINITO TUTTO QUESTO, NON CI SCORDEREMO DI VOI COME SPESSO ACCADE”».

LETTERA AL SIGNOR PRESIDENTE CONTE: SPERIAMO CHE CE LA CAVIAMO!Buongiorno Signor Presidente…

Dallo Spallanzani dimessi 324 pazienti

ANSA/ANGELO CARCONI | I medici dell’Ospedale Spallanzani di Roma

Sono in totale 215 i pazienti positivi al coronavirus. È quanto comunicato dall’ospedale Spallanzani di Roma nel suo bollettino giornaliero. Di questi 21 necessitano di un supporto respiratorio. I pazienti dimessi sono invece 324, di questi 67 sono trasferiti presso il loro domicilio o presso altre strutture territoriali per osservare il periodo di quarantena.

Veneto, 380 positivi in più in una notte: 4.617 i contagiati

ANDREA PATTARO / AFP | Persone a Venezia durante il lockdown per l’epidemia di coronavirus, 17 marzo 2020

Continua ad aumentare il numero di persone positive al SARS-CoV-2 in Veneto. Secondo i dati diramati dalla Regione oggi, il numero dei positivi al coronavirus in Veneto è salito stamane a 4.617, 380 in più rispetto a ieri sera. Al contempo, nella notte, ci sono stati 6 nuovi decessi: un numero che porta complessivamente a 146 persone il numero delle vittime sin dall’inizio dell’epidemia. Allo stato attuale il numero di persone in isolamento domiciliare è di 13.589, mentre 249 pazienti positivi sono ricoverati nelle strutture ospedaliere venete in terapia intensiva. Non si è registrato nessun nuovo caso di positività a Vo’.

Renzi: «Fare ironia sulle mascherine è assurdo». Boccia: «Su di me sciacallaggio indegno»

PROTEZIONE CIVILE | Fotogramma conferenza stampa della Protezione Civile del 20 marzo. A sinistra il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a destra il ministro degli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia

«Fare ironia sulle mascherine è assurdo, un atteggiamento indegno delle nostre istituzioni. A maggior ragione dopo ciò che sta accadendo sulle mascherine dalla Lombardia alla Sicilia e dopo le giuste proteste di Fontana e Musumeci. La mancanza di protezioni è concausa del contagio più inaccettabile, quello del personale sanitario: medici e infermieri». A scriverlo in un post su Facebook è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, riferendosi al ministro degli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.

Fare ironia sulle mascherine è assurdo, un atteggiamento indegno delle nostre istituzioni. A maggior ragione dopo ciò…

Al contempo, il ministro Boccia ha risposto alle accuse piovutegli addosso da più parti dopo la conferenza stampa di ieri, 20 marzo. «Uso continuamente quella mascherina – ha spiegato il ministro Boccia – così come tutti i nostri collaboratori. È indegno che ci sia chi fa sciacallaggio su una cosa che facciamo ogni giorno dalla mattina alla sera. Angelo Borrelli sorrideva perché, dopo il primo click, c’erano già le prime dieci domande di medici volontari! Ma nemmeno in un momento così si riescono ad evitare polemiche inutili?».

Penso che in questo momento gli italiani abbiano bisogno di risposte e non di sterili polemiche. La mascherina che ho…

La folla nel centro di Napoli: «È così che dobbiamo vincere la guerra? Al Sud moriremo tutti»

AGENZIA VISTA | Fotogramma della zona Pignasecca di Napoli gremita di persone

A poco sembra essere servito il duro messaggio settimanale rivolto dal governatore Vincenzo De Luca alla popolazione della Campania per contenere i contagi da coronavirus. Difatti, come se nulla fosse, la gente affolla il mercato alla Pignasecca a Napoli, nonostante divieti emanati sia dal Governo, sia dalla Regione, nonostante i numeri sempre più allarmanti anche in Campania e le stime dei possibili contagi annunciati ieri, in diretta du Facebook, dal governatore De Luca.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo dimostrano le immagini diffuse su Facebook dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, in cui le persone continuano ad affollare il quartiere e il mercato. «Guarda qua come dobbiamo vincere la guerra… – si sente nell’audio – Che speranza abbiamo noi in Italia? Questa è la Pignasecca… poi devi dire tu a me che speranze abbiamo di vincerla ‘sta guerra. A Sud moriremo tutti. Guarda qua, guarda… come se non fosse successo niente».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Aosta: mancano i camici, medici con sacchi plastica

Scarseggiano i camici idrorepellenti per i medici e gli infermieri del reparto Covid dell’ospedale Parini di Aosta tanto che, in assenza di alternative, i sanitari stanno utilizzando anche i sacchi di plastica per l’immondizia. E’ questa una delle emergenze su cui l’Usl della Valle d’Aosta e la Protezione civile regionale sta lavorando in queste ore, nell’ambito di un più generale problema di approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).

«Mancano i camici, – spiega il direttore sanitario dell’Usl, Pier Eugenio Nebiolo – se qualcuno è disponibile a costruirli da qualche parte noi siamo interessati a prenderli, ci stiamo ingegnando per riuscire a proteggere i nostri operatori, ci stiamo lavorando sopra, è una criticità, pensiamo ai nostri operatori che lavorano a contatto con questi malati e quindi dobbiamo proteggerli, altrimenti diventa poi difficile curare i pazienti». Quella dei camici, spiega ancora Nebiolo, «in questo momento è una carenza significativa perché le mascherine è più facile recuperarle e costruirle, i camici un po’ meno».

Sala, Milano resista altrimenti sarà disastro

ANSA / MATTEO BAZZI | Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social per fare il punto della situazione dell’emergenza in città, ha ribadito: «Oggi noi siamo chiamati a fare questo, a resistere. Resistere perché Milano ancora non è stata toccata dalla diffusione del virus come altre città lombarde e non lo può essere, per la nostra salute, per i nostri cari, ma anche perché immaginate il crollo di una città da 1,4 milioni di abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario, sarebbe un disastro».

Resistere. Resistere

«Lo abbiamo capito che è una lunga maratona e non uno sprint e vorrei oggi ringraziare i milanesi che stanno facendo la loro parte, che si stanno comportando bene, a parte alcune eccezioni di comportamenti inaccettabili. Ma nella stragrande maggioranza grazie per quello che state facendo, con disagio, con fatica. Cari e care milanesi abbiamo vissuto degli anni d’oro, io per consolarmi ogni tanto ritorno con il pensiero all’Expo. Ora siamo in un momento di difficoltà, ma le difficoltà vanno affrontate con coraggio».

Altri 172 positivi Marche, salgono a 2.153

Ansa | Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli

La situazione aggiornata dei tamponi, comunicata dal Gores della Regione Marche, dopo le analisi di laboratorio che si sono concluse nella notte, segnala altri 172 positivi, su un totale di 570 testati. I positivi salgono così, in totale, a 2.153, su 5.740 testati. Ieri i nuovi casi positivi erano stati 250.

Ecco la situazione aggiornata dei tamponi, dopo le analisi di laboratorio che si sono concluse nella notte. Il Gores ha…

Di Maio, bene stop patto stabilità, l’Ue ci dà ragione

EPA/STR | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha commentato così la sospensione del Patto di stabilità: «Da subito abbiamo detto all’Europa che avremmo affrontato questa crisi senza alcun tipo di limitazione economica. Perché con un’emergenza di questa portata l’Italia ha la necessità di spendere tutto il denaro necessario per poter garantire la tutela dei propri cittadini. Oggi l’Europa ci dà ragione». Di Maio spiega che sarà ora possibile fare gli interventi a sostegno di sanità, aziende e famiglie. «Siamo in una fase di emergenza e per uscirne abbiamo bisogno di strumenti straordinari».

La situazione nei supermercati

Ansa

Anche oggi a Milano, così come ieri nel resto d’Italia, si registrano le prime code fuori dai supermercati sin dalle prime ore del mattino. Fuori dall’Esselunga in via Fuché nel capoluogo lombardo, riporta l’Ansa, la fila di persone si snoda per quasi tutto l’isolato, mente continua ad arrivare gente. Da ieri, 20 marzo, la catena di supermercati ha comunicato una leggera riduzione degli orari di apertura, con inizio alle 7.30 e chiusura alle 20. A medici e infermieri è garantita la priorità all’ingresso.

Sempre ieri, a Bari, il sindaco Antonio Decaro è dovuto intervenire personalmente per far sospendere una promozione straordinaria lanciata dall’ipermercato Ipercoop di Santa Caterina, iniziativa che aveva attirato centinaia di persone. Da questo weekend, i negozi di generi alimentari in Veneto resteranno chiusi, per effetto della nuova ordinanza per limitare i contagi di coronavirus del presidente Luca Zaia. Sul tema gli esperti si dividono, con il prof. Massimo Galli del Sacco di Milano che invita ad allungare gli orari di apertura proprio per evitare eccessivi assembramenti.

Roma, controlli “anti-gite”: 30 denunce

ANSA/GIUSEPPE LAMI | La Fontana di Trevi

Rafforzati i controlli della Polizia locale sui veicoli in transito a Roma, specialmente sulle grandi direttrici e nel quadrante Sud sulle arterie che portano verso il mare. Laddove possibile, verranno fatti incanalare i veicoli controllandoli uno per uno mentre in altre strade sono previsti controlli a campione. Massima attenzione sugli spostamenti del weekend. Proprio ieri sono scattate 30 denunce per violazioni alle norme di contenimento della diffusione del coronavirus in Italia.

Il caso Fondi preoccupa Roma

Nel Lazio, in provincia di Latina, a circa 120 chilometri da Roma, c’è un’altra “Codogno”. La cittadina di Fondi (circa 40mila abitanti) è stata blindata da ieri dopo che i contagi hanno superato la quota di uno per ogni mille abitanti. L’epidemia sarebbe nata con una festa di carnevale avvenuta a fine febbraio in un centro per anziani. Uno di loro sarebbe stato contagiato da un parente rientrato dalla Lombardia.

Napoli, in carcere arriva il termoscanner

ANSA/CESARE ABBATE/ | L’esterno del carcere di Poggioreale a Napoli

Nel carcere di Poggioreale arriverà a breve un termoscanner grazie al quale sarà rilevata la temperatura corporea di coloro che si recano nella casa circondariale napoletana. A tenerlo noto è l’Osapp. Predisposti anche dispenser di gel disinfettante, in tutti i posti di servizio per personale e detenuti, oltre a una distribuzione dei dispositivi protezione individuale. Soppresso il servizio bar.

«Confidiamo anche nel buon senso dei familiari dei ristretti, nonché in tutti coloro che potrebbero essere vettori del virus» ha dichiarato il vice segretario regionale dell’Osapp Luigi Castaldo auspicando «maggiore celerità negli investimenti per la tutela della sicurezza e della salute e maggiore gratitudine per il delicato e rischioso compito etico-sociale della Polizia Penitenziaria».

In Sicilia tamponi al personale sanitario

ANSA/COPAN | Alcuni prodotti della Copan Diagnostics, l’azienda italiana che produce tamponi

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha deciso di eseguire tamponi rinofaringei al personale sanitario seguendo un preciso ordine di priorità. Subito il test per il personale ospedaliero coinvolto direttamente nella gestione del coronavirus, ma anche per i medici e gli operatori dell’emergenza sanitaria. A seguire chi lavora in Medicina generale, i pediatri di libera scelta e il personale dei presidi di continuità assistenziale e, infine, le direzioni strategiche aziendali.

Le analisi dei tamponi verranno condotte da laboratori sia pubblici che privati. Infine, nell’ordinanza firmata dal governatore della Sicilia, viene chiarito che nessun test rapido sul coronavirus è autorizzato fino a diverse valutazioni del Comitato tecnico-scientifico nazionale istituito presso l’Unità di crisi. I laboratori accreditati, che dovessero praticare esami non autorizzati, rischieranno l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza dall’accreditamento.

Il confronto tra Hubei e la Lombardia

YouTrend ha eseguito un raffronto tra la provincia cinese dell’Hubei, primo focolaio dell’epidemia del coronavirus, con la Lombardia, ovvero la regione italiana più colpita dai contagi e dalle vittime. Quella che, adesso, rischia il collasso del sistema sanitario.

Come possono cambiare gli esami di Maturità e terza media

FRANCO SILVI/ANSA/JI | Un momento dell’ esame di maturita’ in una scuola di Pontedera (PI)

La chiusura delle scuole è prevista per il momento almeno fino ai primi di maggio, ma potrebbe essere rimandata. Nel caso le scuole dovessero rimanere chiuse gli studenti potrebbero essere ammessi agli esami anche se hanno delle insufficienze. Con la didattica a distanza gli studenti continueranno a ricevere voti e le assenze verranno segnate. Ma in attesa di vedere come si evolverà l’epidemia si pensa anche a un esame di maturità “light“, con una commissione d’esame interna e con la tesina al posto dell’esame orale. Lo stesso vale per la terza media: si parla per esempio di limitarlo al tema più la tesina, eliminando le altre prove.

Costa Luminosa arriva a Savona, alcuni passeggeri hanno sintomi

ANSA/FABIO FRUSTACI

Sono ore cruciali per la nave da crociera Costa Luminosa, partita ieri sera dal porto di Marsiglia poco dopo le 19 e arrivata ora nel porto di Savona. La Sanità marittima sta decidendo se dichiarare la nave “libera” o “contaminata” anche perché alcuni dei passeggeri (a bordo ci sono 720 persone mentre in 719 sono stati sbarcati a Marsiglia) avrebbero sintomi. Gli asintomatici, stando alle prime informazioni, saranno portati presso il loro domicilio dove effettueranno il periodo di autoisolamento di 14 giorni.

«Costa Crociere ci ha comunicato che a bordo di Costa Luminosa ci sono 84 persone isolate e che ieri sono risultate positive 38 persone che sono già state sbarcate a Marsiglia» ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone a margine del vertice in prefettura a Savona che si sta svolgendo, proprio in questi minuti, in streaming. «La mia priorità è sbarcare i 165 italiani e gli stranieri che hanno l’ok del proprio Paese a rientrare nelle loro case – ha aggiunto – mentre per gli altri mi aspetto un piano nazionale per come gestirli. La Liguria non è in grado di reggere oltre mille quarantene».

La polizia locale di Milano avverte con gli altoparlanti per strada

Ansa | Una volante della Polizia locale di Milano

Pattuglie della polizia locale in giro per Milano a diffondere un messaggio forte e chiaro: «State a casa. Fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità. Grazie». Un servizio che prevede passaggi soprattutto nei quartieri popolari, nei pressi delle aree verdi e dei giardini. L’invito è quello di evitare ogni spostamento non necessario: uscire solo per motivi di lavoro, salute o di necessità, come fare la spesa.

L’ospedale alla Fiera di Milano: 300 posti, Tac e sala operatoria

ANSA / LOMBARDIANOTIZIE | Guido Bertolaso con l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera

Guido Bertolaso rivede il progetto iniziale alla Fiera di Milano e pensa a un ospedale a 360°, con tanto di sala operatoria e macchinari per la Tac, che sia in grado di curare ogni patologia correlata al coronavirus. Una corsa contro il tempo, un ospedale per tutto il Paese, non solo per la Lombardia, che però deve scontrarsi con il problema della carenza di personale medico. Ma c’è ottimismo. Intanto in cucina arriva lo chef Carlo Cracco che, con i suoi locali chiusi, si è messo a disposizione per rendere meno pesanti le giornate degli operai.

Steinmeier scrive a Mattarella

Ansa | Frank-Walter Steinmeier

Il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha scritto al capo dello Stato Sergio Mattarella per esprimere la solidarietà della Germania all’Italia per l’emergenza coronavirus. Una crisi, dice Steinmeier, che non ha precedenti e che si può superare solo insieme. Nella lettera Steinmeier rivolge un pensiero agli ammalati e alle vittime, oltre che alle «tante eccezionali persone» che stanno dando il loro aiuto per salvare vite umane.

Ignazio Marino: «Per uscire dall’emergenza ci vorranno altri mesi»

Ansa | Ignazio Marino

L’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha spiegato in un’intervista a Open che per rientrare dall’emergenza coronavirus potrebbero essere necessari ancora diversi mesi. Dalla Jefferson University di Philadelphia, dove è docente di chirurgia, Marino elogia il lavoro straordinario del personale sanitario italiano e ribadisce la grande stima di cui i nostri medici e infermieri godono a livello internazionale: «Sono convinto che il modello italiano possa essere ispiratore di buone pratiche da adottare in realtà molto diverse, come quella Usa per esempio».

Nuova ordinanza del Governo: chiusi parchi e giardini, sport da soli e vicino casa

Nuova ordinanza da parte del Governo per contenere il contagio da coronavirus. Secondo il nuovo provvedimento, valido sull’intero territorio italiano, verranno immediatamente attivate le seguenti misure:

è vietato accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree di gioco e ai giardini pubblici;

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 m da ogni altra persona;

sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, poste all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 m;

nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

A firmare la nuova ordinanza è il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha commentato: «È necessario fare ancora di più per contenere il contagio. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia».

Il testo dell’ordinanza del 20 marzo

Iss: «Su 355 vittime lo 0,8% non aveva patologie pregresse»

ISS / Il report “Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia”

Nel nuovo report curato dell’Istituto Superiore di Sanità, emergono nuovi dettagli sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi al coronavirus. Nel nuovo rapporto viene evidenziato come solo lo 0,8% delle vittime non aveva patologie pregresse: il 25% ne aveva una, un altro 25% due e il 48% tre. Inoltre, solo il 10% aveva meno di 60 anni. «Il dato che fotografa bene la realtà – spiega il dottor Roberto Bernabei, membro del comitato tecnico scientifico dell’Iss – è che il fattore di rischio vero è quello di avere un’età geriatrica e patologie concomitanti (ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete soprattutto) che trovano terreno fertile. È questo che spiega l’eccesso di mortalità».

Nel rapporto viene ribadito come il SARS-CoV-2 non colpisca solo gli anziani, ma anche i più giovani. Ad oggi, infatti, «sono 36 dei 3200 (1.1%) pazienti deceduti COVID-19 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 9 di questi avevano meno di 40 ed erano 8 persone di sesso maschile ed 1 di sesso femminile con età compresa tra i 31 ed i 39 anni». Sette di questi pazienti presentavano patologie pre-esistenti (cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità).

I dati di contagio si ribaltano però quando si parla di operatrici e operatori sanitari. L’età media dei contagiati è infatti molto più bassa (49 anni invece di 63 anni). Inoltre, il SARS-CoV-2 colpisce maggiormente le professioniste in corsia. Tra gli operatori medico-sanitari contagiati risulta infatti il 64,2% dei casi positivi sia di sesso femminile.

Boccia: «Online bando per 300 medici per la Lombardia»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso della conferenza stampa al termine della riunione alla Protezione Civile

«Una chiamata alle armi della sanità, un’operazione mai fatta prima, ma bisogna rispondere subito perché dobbiamo chiudere in 24 ore». È così che il ministro ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha annunciato il lancio di un bando online per la ricerca di 300 medici volontari per la Lombardia, attivo da questo momento, per consentire a tutti i medici italiani che vogliono e possono aderire alla task force che Borrelli coordinerà da domani mattina».

PROTEZIONE CIVILE | Il bando per la ricerca di 300 medici volontari per la Lombardia

Il commissario Arcuri: «Requisito farmaco che stava per essere esportato all’estero»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus in Italia, Domenico Arcuri

«Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, d’accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, appresa la notizia che un’azienda italiana produttrice in Lombardia di un farmaco ritenuto essenziale nell’affrontare l’emergenza Covid-19, e in particolare per mantenere sedati i pazienti intubati in terapia intensiva, ha disposto con un’ordinanza la requisizione, che gli è permessa per legge, del quantitativo che stava per essere esportato». Lo si legge in una nota ufficiale.

Il commissario Arcuri ha successivamente commentato: «La profondità e le dimensioni dell’emergenza richiedono infatti la partecipazione di tutta l’industria farmaceutica italiana e l’utilizzo della totalità delle opzioni disponibili nell’interesse dei pazienti, con il fine primario che tutti dobbiamo condividere, di fare ogni sforzo per la loro guarigione. Desidero esprimere il mio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per la tempestività e l’efficacia dell’intervento. Il farmaco sarà immediatamente distribuito agli ospedali che ne hanno bisogno».

Primario del Sacco di Milano: «Siamo rimasti senza mascherine»

ANSA / MATTEO BAZZI | Una ricercatrice al lavoro nel laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Emergenze dell’ospedale Luigi Sacco di Milano

«Siamo rimasti senza mascherine. Ne arriveranno stasera 20 mila gentilmente donate, ma siamo veramente allo stremo, dovete aiutarci restando a casa, se uscite dovete indossare la mascherina, altrimenti non saremo in grado di affrontare una quantità così crescente di contagi». A lanciare l’allarme è il dottor Maurizo Viecca, direttore Dipartimento alte specialità dell’ospedale Sacco di Milano.

https://www.facebook.com/maurizio.viecca.90/posts/219140292798053/

Il fisico Sestili: «Il picco non è dietro l’angolo»

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati, Giulio Sestili, ha commentato gli ultimi dati diramati dalla Protezione Civile: «Il picco non è dietro l’angolo. Le migliori previsioni dicevano che avremmo riscontrato il picco epidemico verso la fine di marzo». «È più probabile – spiega Sestili – che il picco di contagi si avrà tra il 10 e il 15 aprile».

Gallera: «L’ospedale da campo a Bergamo aprirà quando ci sarà personale»

Ansa | L’ospedale da campo di Bergamo

A Bergamo e provincia la situazione è sempre più drammatica. Dopo la saturazione del cimitero comunale, ormai incapace di ospitare tutte le vittime e l’unico forno crematorio che non riesce a far fronte a tutte le bare in arrivo ogni giorno, hanno fatto il giro del mondo le immagini dei trenta camion dell’Esercito italiani che hanno trasportato fuori dalla città 70 salme di persone morte a causa del coronavirus. Una saturazione che è presente anche a livello ospedaliero, tant’è che si sta tentando di correre ai ripari con un ospedale da campo.

Un punto di soccorso che, stando alle parole dell’assessore del Welfare della Lombardia Giulio Gallera «è pronto, ma sarà possibile montarlo quando sarà presente il personale». «Due giorni fa abbiamo avuto comunicazione dell’arrivo di circa 300 medici e infermieri cinesi – aveva spiegato nei giorni scorsi Gallera ad Agorà – oggi abbiamo a Milano il capo della Croce Rossa cinese che ci deve dare indicazioni. Se questo personale arriva tra quattro giorni l’ospedale apre tra quattro giorni, se arriva tra sei… Mi spiace, io vorrei fosse aperto da domani, ma senza personale non siamo in grado di gestirlo».

I consigli dell’Istituto Superiore di Sanità per l’esercizio fisico dei bambini

Foto di Kelly Sikkema su Unsplash

L’Istituto Superiore di Sanità ha creato una nuova sezione dedicata agli stili di vita sani da mantenere anche durante l’emergenza coronavirus. La prima scheda d’approfondimento è dedicata ai bambini da 0 a 11 anni, «e riguarda l’importanza di svolgere attività fisica in questo tempo in cui i bambini sono costretti a restare in casa» a causa del coronavirus. I consigli sono suddivisi indifese principali fasce d’età: 0-6 mesi, 6-12 mesi, 12-24 mesi, 24-36 mesi, 3-4 anni, 5-7 anni, 8-11 anni. Un valido aiuto per aiutare tutti i genitori o chiunque si prenda cura dei più piccoli, in questo momento di difficoltà.

Borrelli e l’ipotesi sulla crescita dei positivi: «Picco dei contagi tra due settimane»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli

Quando si raggiungerà il picco dei contagi? È la domanda che si fanno esperti, epidemiologi e matematici. Tutti alla ricerca di una risposta. Ma, secondo Angelo Borrelli «il picco non arriverà la prossima settimana ma quella dopo. Tutti dicono che stiamo andando verso il picco e ci auguriamo che sia quanto prima». È quanto dichiarato dal commissario della Protezione Civile su Rai Radio2. Borrelli ha comunque ricordato che le previsioni dovranno essere «confermate dai fatti».

Dobbiamo chiudere tutto?

Si continua a dibattere riguardo alla possibilità di inasprire le misure prese per arginare l’epidemia. Molti in Italia sono gli irresponsabili che violano le limitazioni dell’ultimo Decreto governativo. Forse sarebbe meglio migliorare la comunicazione tra Istituzioni e cittadini, i quali non devono restare passivi, ma sentirsi invece coinvolti nell’impresa comune. Un recente articolo del Washington Post, mostra inoltre che non è possibile avere un controllo totale, senza rinunciare ai diritti garantiti dalle Costituzioni democratiche.

La prefettura di Milano ha disposto l’impiego dell’Esercito

Ansa | Soldati dell’Esercito italiano

114 soldati verranno impiegati per le strade del capoluogo lombardo dopo un nuovo balzo di contagi da coronavirus nella regione, in particolare a Milano. Il governatore Attilio Fontana aveva chiesto al governo l’intervento dei militari, ipotesi di cui aveva parlato anche con il presidente dalla Repubblica Mattarella. 34 unità sono già attive nelle stazioni ferroviarie, le nuove forze saranno attive nella città metropolitana. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 11.944 controlli, 353 persone e 6 titolari di esercizi commerciali denunciati.

Isolati due conventi a Roma: 59 contagi

A Roma due istituti di suore sono stati isolati per l’emergenza virus, per un totale di 59 casi positivi. Quaranta suore sono risultate positive nell’Istituto delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata, una di loro è ricoverata in ospedale. Mentre altri 19 sono stati registrati nell’Istituto della congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina.

Conte al Financial Times: «L’Unione europea usi il fondo salva Stati»

Financial Times | L’articolo con l’intervista a Giuseppe Conte

«A global shock that has no precedents in modern history», cioè «Uno choc senza precedenti nella storia moderna». Così il premier Giuseppe Conte sul Financial Times ha definito gli effetti dell’epidemia generata dal coronavirus. Effetti che non possono essere nemmeno dal piano da 750 miliardi messo in atto dalla Bce. Per questo il primo ministro ha suggerito di ridefinire i termini del Meccanismo europeo di stabilità, il fondo pensato per mettere al riparo la stabilità finanziaria europea dalle crisi economiche.

Bergamo, l’appello dell’ospedale: «Abbiamo un bisogno disperato di infermieri e medici»

Facebook | Uno striscione appeso davanti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

L’appello è in lingua inglese ed è diretto anche all’estero. A farlo è Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: «Abbiamo disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale». Fagiuoli si rivolge anche alla popolazione: «Il nostro personale, medici e infermieri sta lavorando giorno e notte, innumerevoli ore, per combattere questa incredibile situazione. Noi non sappiamo quando a lungo questa pandemia durerà. Ho due messaggi. Il primo è per la popolazione, per favore restate a casa. Il secondo è per chiunque voglia aiutarci. E se siete personale sanitario siete più che benvenuti a unirvi a noi per combattere il coronavirus».

Per il fisico Sestili «bisogna aumentare il numero di tamponi»

«Servirà parecchio tempo per raggiungere i risultati cinesi. La comunità scientifica italiana che sta studiando l’emergenza è concorde sul fatto che il numero dei casi positivi è nettamente più alto dei dati registrati. Questo perché i tamponi vengono effettuati ancora a chi ha dei sintomi abbastanza gravi». A parlare a Open è Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico.

Stop alle crociere

Ansa | Una nave da crociera

Arriva il provvedimento della ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, che sospende i servizi di crociera e blocca l’arrivo nei porti italiani delle navi da crociera battenti bandiera straniera. Per le navi battenti bandiera italiana, le società di gestione, gli armatori e i comandanti, dopo aver adottato tutte le misure di prevenzione sanitaria, saranno tenuti a sbarcare i passeggeri nel porto.

Nello specifico, i passeggeri non positivi al covid-19 potranno rientrare nelle proprie abitazioni esclusivamente con mezzi non di linea organizzati dall’armatore così da sottoporsi poi al periodo sorveglianza sanitaria fiduciaria domiciliare. Da quel momento, le navi battenti bandiera italiana non potranno più imbarcare passeggeri fino al 3 aprile.

Per i passeggeri stranieri, non positivi al covid-19, invece, l’armatore sarà tenuto a organizzare il rientro in patria con mezzi non di linea. Le navi passeggeri battenti bandiera straniera impegnate in servizi di crociera non potranno più fare ingresso nei porti italiani. Queste disposizioni saranno applicate già da domani alla nave Costa Luminosa, battente bandiera italiana e in arrivo nel porto di Savona.

Attenzione alla salute mentale durante l’emergenza coronavirus

Abbiamo redatto una guida su come affrontare questo periodo difficile, tra stress e ansia. Anzitutto dedicando del tempo allo svago, non saltando i pasti, rispettando gli orari di lavoro da casa, riducendo l’auto-esposizione alle notizie e pulendo casa così da prendersi cura il più possibile degli ambienti chiusi in cui si vive o lavora.

Non si ferma il servizio anti violenza sulle donne

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La manifestazione nazionale Non una di meno contro la violenza sulle donne, Roma, 23 novembre 2019

Continua a essere operativo il numero 1522, messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento Pari Opportunità e dedicato alle donne vittima di violenza e stalking. Il servizio è regolarmente operativo h24. Le donne che si trovano in una situazione di emergenza, determinata da episodi di violenza, possano comunque uscire di casa e recarsi presso un centro antiviolenza. Si tratta di un caso di necessità, riconosciuto dal decreto.

Istruzioni sul rientro degli italiani che si trovano all’estero

MIT | Un aereo in fase di atterraggio

Sul sito della Protezione civile, si legge che tutti i connazionali che rientreranno in Italia da altri Paesi saranno sottoposti ai controlli aeroportuali, come avviene già da settimane. La Polizia agevolerà la compilazione dell’autocertificazione, che potrà essere solo cartacea e non dunque telematica: come previsto dal decreto, è ammesso il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.

Sarà consentito solo a una persona raggiungere lo scalo aereo, ferroviario o marittimo per consentire al passeggero in arrivo il rientro presso la propria casa. Si tratta di “un caso di necessità” che, anche in questo caso, andrà dichiarato nel modulo di autocertificazione nel quale andrà indicato il tragitto percorso.

Come previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il ministero della Salute, tutti coloro che rientreranno dall’estero, anche in assenza di sintomi, dovranno comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale. Saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni.

Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per chi li assiste

Dall’Istituto Superiore di Sanità arriva una guida con semplici ma importanti indicazioni pratiche per tutti coloro che si trovano in isolamento domiciliare, dopo aver contratto il Covid-19, e per coloro che li assistono. Ecco alcune raccomandazioni da seguire con attenzione:

Chi ha contratto il virus (o ha una sospetta infezione) deve stare in un stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite. L’obiettivo è quello di stare isolati il più possibile e dunque evitare ogni contatto non necessario;

Chi assiste la persona malata deve essere in buona salute e non deve avere malattie che possano metterla a rischio in caso di contagio. L’importante, poi, è che si indossi sempre la mascherina da sostituire nel caso in cui fosse bagnata o sporca;

I membri della famiglia, o chiunque si trovi in casa con la persona affetta dal virus, deve mantenere una distanza di almeno un metro, così come richiesto dal decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, deve soggiornare in altre stanze e comunque dormire in un letto diverso;

Le mani – come è stato ripetuto più volte – essendo vettore del virus, vanno lavate spesso con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato. Utilizzare asciugamani di carta usa e getto o comunque asciugamani riservati (da non condividere mai con la persona malata) da sostituire quando risultano bagnati;

Coprire sempre la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce utilizzando, se possibile, fazzoletti monouso e tenendo il gomito piegato;

Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare secrezioni orali o respiratorie, feci e urine, del malato;

Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti e non agitando mai i panni sporchi. Indossare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del malato. Vestiti, lenzuola e asciugamani, inoltre, vanno lavati a 60-90 gradi in lavatrice;

Non condividere con la persona malata spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani e biancheria da letto;

Usare, se possibile, contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto per gettare guanti, fazzoletti, mascherine e altri rifiuti;

Sospendere la raccolta differenziata, nel caso di isolamento domiciliare, per evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosi per la salute del malato;

L’allattamento al seno è consentito ma la madre deve indossare una mascherina;

Disinfettare sempre le superfici degli ambienti in cui si trova la persona che ha contratto il covid-19. Usare sempre disinfettante domestico o prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%;

Nel caso in cui un membro della famiglia dovesse mostrare i primi sintomi di un’infezione respiratoria acuta, quindi febbre, tosse, mal di gola o difficoltà respiratoria, contattare subito il medico di base, la guardia medica o i numeri regionali. Per raggiungere le strutture sanitarie evitare il trasporto pubblico: chiamare, invece, un’ambulanza o utilizzare, se possibile, un’auto privata. Il malato dovrà indossare la mascherina e mantenere comunque la distanza di un metro dalle altre persone.

Spiegare il coronavirus ai bambini: i consigli dell’Unicef

Pxhere | Bambini che giocano

Raccontare il coronavirus ai bambini. Come fare. In queste lunghe giornate passate in casa con i vostri figli ci si chiede come spiegare le ragioni della chisura delle scuole, di questa situazione straordinaria. L’unicef ha messo a disposizione per tutti i genitori un vademecum su come raccontare ai bambini cosa sta succedendo. Fateli parlare. Sì, cercate di capire quanto già sanno e assecondateli. Spiegategli le cose in modo comprensibile, perchè i bambini hanno diritto a essere informati su tutto. Mostrategli come proteggere se stessi e i loro amici. Tante le immagini angoscianti alla tv, quindi rassicurateli. Raccontategli di chi lotta contro il virus, dei medici, degli infermieri, di tutte le persone in prima linea per sconfiggere questa malattia.

Carenza di farmaci e di farmacisti per le terapie intensive

Non solo carenze di medici e infermieri, negli ospedali cominciano a scarseggiare anche i farmaci. «Sono carenti, e si riescono a reperire con sempre maggiore difficoltà, i farmaci antiretrovirali per il trattamento del Covid-19 nelle Terapie intensive, ma anche antibiotici e anestetici», dichiara all’Ansa la presidente della Società italiana farmacia ospedaliera (Sifo), Simona Creazzola. «Sono sempre più difficili da trovare soprattutto in Lombardia e Veneto, ma anche al Sud – sottolinea – si segnalano grandi difficoltà di approvvigionamento».

Una carenza che era stata segnalata anche dall’agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che proprio oggi ha sottolineato come «l’improvviso incremento della domanda per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell’epidemia ha generato delle carenze». Aifa ha poi annunciato di essere a lavoro con le aziende, mediante il supporto costante di Farmindustria e Assogenerici, per mettere a punto «soluzioni eccezionali ed emergenziali».

Autocertificazione: serve un modello cartaceo l’app non è valida

ANSA/MARCO OTTICO | I controlli dei Carabinieri a Milano

Nelle ultimi giorni sono state pubblicate da sviluppatore indipendenti diverse app per consentire di scrivere dei moduli online per l’autocertificazione. App che ora la Polizia Postale ha chiarito non essere valide: per spostarsi serve comunque il modulo cartaceo. Qui la spiegazione completa: «Seppur motivate da esigenze di apparente semplificazione e velocizzazione delle procedure, si pongono in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti». L’autocertificazione infatti deve sempre essere firmata quando si viene fermati per l’identificazione dalla Polizia. Oltre a questo il modello cartaceo permette di essere rintracciato quando nelle verifiche successive dovessero emergere delle irregolarità nelle motivazioni che hanno giustificato lo spostamento.

Le medicine alternative contro il Covid-19 e altre fake news

Un video pubblicato sul canale YouTube la CURA ha diffuso le tesi di Alberto Zaccagna, medico iscritto all’Ordine dei medici della provincia di Torino che sostiene tesi sulla cura dell’infezione da coronavirus basate sulla medicina alternativa. Il canale YouTube la CURA fa riferimento al Comitato per la libertà di cura e guarigione, portale che pubblica informazioni su pseudo-scienze conclamate come naturopatia, idroterapia del colon, ozonoterapia e autoemoterapia. Con questa analisi abbiamo affrontato, e smontato, le tesi proposte dal dottor Zaccagna.

Sempre in tema di fake news, Rosario Marcianò ha pubblicato su Facebook un video che ha superato le 25mila visualizzazioni in cui avanza teorie complottiste a tema coronavirus. In particolare nel video accusa il Governo di essere a conoscenza dell’arrivo dell’epidemia ben prima che ne hanno dato notizia le fonti ufficiali. Tanto che l’esecutivo avrebbe già a gennaio dichiarato lo Stato di emergenza. Rosario Marcianò è già noto per altre teorie del complotto, come quelle sul crollo del ponte Morandi o sui funerali di Valeria Solesin.

Conte: «Il blocco verrà prorogato oltre il 3 aprile»

Ansa | Il premier Giuseppe Conte

Le parole del primo ministro Giuseppe Conte sono chiare. E sono quelle che si aspettavano gli scienziati e i governatori delle regioni più colpite dall’epidemia nata dal coronavirus: «I provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza». Il premier lo dice al giornalista Marco Galluzzo in un colloquio pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera. Quello che garantisce invece è che non ci sarà, per ora, un ulteriore inasprimento delle misure disposte dal Governo: «Al momento non sono previste altre misure restrittive di largo respiro, ma se non saranno rispettati i divieti dovremo agire».

10 cose che ci siamo dimenticati del primo mese di coronavirus in Italia. E una fake news

Open | Grafica di Vincenzo Monaco

Il nome della prima vittima italiana. Il dottor Li, prima accusato di allarmismo dalle autorità cinesi e poi morto per le conseguenze dell’infezione da coronavirus. La visita di Sergio Mattarella alla scuola con alta percentuale di cinesi e i balconi di Wuhan come quelli italiani. È passato un mese da quando il coronavirus è arrivato in Italia. Era la notte tra il 19 e il 20 febbraio quando i medici dell’ospedale di Codogno hanno capito che nel loro Pronto Soccorso era arrivato il primo paziente italiano contagiato dal coronavirus. In questo articolo Open ha ripercorso tutto quello che ci siamo dimenticati da quando la prima pandemia del terzo millennio ha avuto inizio.

Il ruolo dell’open source e delle stampanti 3D nella lotta contro il coronavirus

PixaUna stampante 3D

Giuseppe Walter Antonucci è il presidente di Aitasit, l’Associazione italiana amministratori di sistema e telemedicina spiega in un’intervista a Open come le stampanti 3D potrebbero aiutare chi ne ha bisogno a ritrovare delle mascherine, ormai sempre più difficili da reperire sul mercato. I membri di Aitasit in questi giorni stanno rilasciando sul loro sito una serie di progetti open source che permettono a chiunque abbia una stampante 3D di fabbricarsi una mascherina in casa, un po’ più efficace dei tranci di stoffa che si trovano sul mercato.

La colonna di mezzi militari per portare le salme fuori da Bergamo

Ansa |La colonna di mezzi militari che attraversano Bergamo provenienti del cimitero monumentale

Le tragedie sono fatte anche di simboli. Immagini, video, gesti o parole che riescono da sole a raccontare una realtà. E forse la tragedia che sta vivendo la città di Bergamo in questi giorni, con un’epidemia in grado di uccidere anche 60 malati al giorno, ha trovato il suo simbolo: una colonna di mezzi militari. Tutti in fila per le strade della città per portare fuori dalla città 65 salme che non ha più posto nel cimitero cittadino o nei forni crematori vicino. Saranno destinate altrove, verso Modena e Bologna.

YouTube | Le riprese della colonna di mezzi militari

Il fisico Sestili: «Impennata dei decessi inaspettata»

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati ha evidenziato una fluttuazione – questo il termine tecnico – nelle curve che rappresentano la diffusione dell’epidemia in Italia: «Non è una giornata positiva, dobbiamo essere onesti: ci aspettavamo numeri migliori, la verità è che l’impennata dei decessi era inaspettata perché arriva dopo giorni in cui il dato si era stabilizzato». Il fisico Giorgio Sestili ha sottolineato che «l’alto numero di decessi, proprio perché riscontrati in gran parte nelle province di Brescia e Bergamo, potrebbe essere un sintomo che le strutture ospedaliere sono particolarmente sotto stress».

Oms: «Un miracolo che in Italia si salvi così tanta gente»

OMS | Michael Ryan

Mike Ryan, responsabile del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha definito un «miracolo» il numero di guariti in Iitalia dal Covid-19. Durante la conferenza stampa quotidiana sulla pandemia da coronavirus, ha dichiarato:«L’Italia ha una popolazione più anziana. Il sistema sanitario italiano è sopraffatto e le morti sono in aumento. Ci sono 1.200 persone in terapia intensiva nel Nord Italia nello stesso tempo. È un numero stupefacente. Che stiano salvando così tante persone è un miracolo in sé».

Una quarantena senza supermercato: le alternative sostenibili per fare la spesa

L’emergenza coronavirus ha reso anche quella che era la nostra esperienza più abituale un’impresa non scontata. Ma viste le file agli ingressi dei supermercati e l’assalto agli scaffali, può essere un buon momento per scoprire le frontiere del consumo consapevole. Nella maggior parte delle città d’Italia è possibile aderire ai gruppi di acquisto sostenibile per comprare i prodotti direttamente dai produttori locali. Come? Basta fare affidamento alle cooperative che organizzano i gruppi d’acquisto e le distribuzioni.

Fuorimercato e L’Alveare che dice sì! sono solo due di queste, e, durante la quarantena, stanno organizzando anche le consegne a domicilio per i vari acquirenti. «Un’agricoltura locale come la nostra è una risorsa preziosa», dice a Open Giacomo della cooperativa agricola “Coraggio” di Roma. «Se i supermercati dovessero chiudere e se le merci non riuscissero più a spostarsi, questo tipo di presidi ambientali e lavorativi risulteranno sempre più necessari».

Il gruppo sanguigno può determinare la probabilità di essere infettati?

I risultati di uno studio lanciato dal South China Morning Post, pubblicato nel portale di studi preprint medRxiv, sembrerebbero suggerire che la suscettibilità al coronavirus può essere legata anche al gruppo sanguigno. Si tratta però di estratti di ricerche non ancora sottoposte a verifica. Lo studio è stato condotto sulla base di 2173 pazienti affetti da Covid-19, distribuiti in tre ospedali di Wuhan e Shenzhen, in Cina, confrontandoli con altri 3694 negativi al virus. I risultati, però, non sono conclusivi, e non può essere data una risposta definitiva.

Geolocalizzare i positivi in Italia: è giusto?

Ansa | Alcuni cittadini nella metropolitana di Milano

Il costante aumento del numero dei contagi alimenta il dibattito sul “modello Corea del Sud”, e cioè sulla legittimità o meno dell’utilizzo dei dati di tracciabilità degli spostamenti delle persone (rilevati attraverso la geolocalizzazione del loro smartphone e attraverso l’analisi delle celle telefoniche). Oltre alla Corea del Sud, anche la Germania e Israele stanno facendo passi in questo senso. In Italia, gli unici rappresentati istituzionale a menzionare l’utilizzo dell’analisi dei dati di geolocalizzazione sono stati l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera e l’assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Lombardia, Fabrizio Sala. Ma gli interrogativi rimangono molti.

«Questa è una guerra non convenzionale, ma dobbiamo far capire ai cittadini che qui stiamo in una giungla e stiamo aprendo un nuovo percorso con il machete – ha dichiarato Zaia a Radio24 – Abbiamo solo una bussola, che sono i modelli matematici, abbiamo delle indicazioni, abbiamo grandi professionisti della sanità, ma non abbiamo il ‘libretto di uso e manutenzione” come aiuto».

Riciclare i rifuti in quarantena. Le indicazioni dell’Iss

Con la quarantena stanno cambiando le nostre abitudini sociali. Ma anche quelle domestiche. Se siete positivi o in quarantena obbligatoria l’Iss ha preparato un vademecum per la raccolta rifiuti. In caso siate malati, ovvero risultati positivi al coronavirus, o siate obbligatoriamente a casa, non dovete più differenziare i rifiuti. Plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata vanno gettati nello stesso contenitore, indossando guanti monouso per chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani.

Operatori sanitari contagiati: percentuale più che doppia rispetto alla Cina

ANSA/FRANCO SILVI | Un medico con uno stetoscopio in una foto d’archivio

Sono saliti a 2.629, ovvero l’8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus. Sono i dati dell’Iss rielaborati dalla Fondazione Gimber. Lo rende noto in un tweet il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. Il «numero di operatori sanitari infetti – afferma all’ANSA – è enorme. L’8,3% dei casi totali è una percentuale più che doppia rispetto alla coorte cinese».

Il toto-previsioni sul picco dei contagi ha senso? Chiediamoci prima come «appiattire la curva»

Wikimedia Commons | Flatten the curve

No, non è possibile pronosticare una data del picco. Contro chi chiede e sventola pronostici si è espresso anche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco in un’intervista a Wired. La domanda giusta sembra piuttosto essere non “quando”, ma “come” potremo «appiattire la curva» dei contagi. Il sistema sanitario può influire nell’appiattire la curva, nella misura in cui, maggiore è il numero dei guariti, tanto più basse saranno le probabilità che avvengano nuovi contagi. Quando la curva supera la capacità di gestire tempestivamente tutti i casi, occorre fare qualcosa per limitare gli spostamenti delle persone.

Iss: in media 8 giorni tra sintomi e decesso, terapia antibiotica la più utilizzata

EPA/Jeffrey Arguedas

Nell’83% dei casi la terapia antibiotica è stata la più utilizzata. E’ uno dei dati che emerge dall’ultimo comunicato diramato dall’istituto Superiore di Sanità. Il documento mostra anche i tempi che trascorrono tra l’insorgenza dei sintomi e il decesso, con un periodo medio di 8 giorni. Dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale sono invece 4 giorni e dal ricovero in ospedale al decesso altri 4 giorni.

«Complessivamente – continua il report – 3 pazienti, e non 12 come era stato indicato in precedenza per un refuso, presentavano 0 patologie (0,8% del campione), 89 (25,1%) presentavano 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25.6%) e 172 (48,5%) presentavano 3 o più patologie».

Bono Vox canta per l’Italia: su Instagram l’inedito dedicato a medici e infermieri

«A chiunque, in questo giorno di San Patrizio, è in difficoltà e continua a cantare». Su Instagram Bono Vox, leader degli U2, dedica una canzone agli italiani e agli irlandesi e a tutte quelle persone in prima linea per combattere l’emergenza coronavirus. Il frontman della bandirlandese ha interpretato in video un brano inedito dal titolo: «Let your love be known».

Il medico italiano al New York Times: «Mai visto niente di simile»

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Operatori sanitari al lavoro

Marco Pavesi è medico anestesista del Policlinico San Donato di Milano. La sua testimonanzia sulla pandemia che è arrivata in Italia è stata pubblicata nella sezione Opinion del New York Times: «Pensiamo sempre alla calamità come qualcosa che accadrà lontano da noi, ad altri molto lontani, in un’altra parte del mondo. È una specie di superstizione. Ma non questa volta. Questa volta è successo qui, a noi – ai nostri cari, ai nostri vicini, ai nostri colleghi». Pavesi spiega anche come secondo lui è destinata ad evolversi l’ondata dei contagi: «Già in tutto il nord Italia i sistemi sanitari sono sottoposti a enormi stress. Gli operatori sanitari sono sfiniti. Man mano che il virus si diffonde, altre regioni si troveranno presto nella stessa situazione».

L’Oms chiede più test. Quando è applicabile il modello Corea del Sud tra tamponi e Big Data?

Ansa | Passeggeri sui mezzi pubblici in Corea del Sud

Pierluigi Lopalco è professore di Igiene e Medicina preventiva all’Università di Pisa. Open ha chiesto a lui di commentare la nuova tendenza che sembra prendere piede nella guerra al coronavirus: quella di aumentare il numero di tamponi e analizzare anche gli asintomatici. Una strategia seguita dalla Corea del Sud ma sponsorizzata anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. «L’Organizzazione mondiale della sanità ha detto test, test, test – spiega Lopalco – ma non ha detto test agli asintomatici. Non bisogna fraintendere i messaggi dell’Oms, quello che stiamo facendo oggi in italia, secondo il mio parere, è quello che si può oggettivamente e ragionevolmente fare. E se manteniamo questa strategia riusciremo a rallentare l’epidemia in maniera consistente».

In motorino per le strade deserte di Roma – Il timelapse

Da nord a sud, dalle immagini aeree a quelle su strada. La realtà è solo una: strade e piazze deserte. A Roma le auto ancora in viaggio sono pochissime. Da Via Cavour al Colosseo non c’è quasi nessuno per strada, un silenzio surreale immortalato da un time-lapse che segue la vita romana in questi giorni di emergenza.

Come andare a un concerto senza rischiare il contagio da coronavirus

Fra i tanti professionisti che in questo momento in Italia hanno dovuto fermare il loro lavoro, ci sono anche tutti quelli che lavorano nel settore della musica dal vivo. Musicisti, organizzatori di eventi, fonici, tecnici delle luci ma anche buttafuori, baristi e promoter. KeepOn Live, l’associazione di categoria dei Live Club e Festival italiani, ha organizzato il progetto #StayOn, un unico palco virtuale che tiene vicini gli amanti della musica ai loro locali abituali. «È come una staffetta in cui ci si passa il plettro», spiega Federico Rasetti, presidente di KeepOn.

«Non mettete il pigiama e non fate pause da quattro ore». Consigli (leggeri) dell’Unione europea per lo smart working

L’Unione europea sceglie un tono leggero per spiegare ai suoi dipendenti come lavorare al meglio in smart working: «Vestiti per lavoro: sì, lavorare da casa con i tuoi pigiami può essere bello, ma solo per un breve periodo. Nel tempo, ti renderai conto che questa è una cattiva abitudine e non ti aiuterà a distinguere tra lavoro e vita privata. Nessuno dice di mettersi la cravatta, ma solo di pensare al lavoro, non a dormire …Proprio come faresti in un ufficio, riposati quando ne hai bisogno. Naturalmente, non estenderlo più del necessario solo perché sei a casa. Un pisolino di 4 ore non è una “piccola pausa”». Suggerimenti anche per la dieta: «Non mangiate arrosto alle 4 del mattino».

La strana storia dell’azienda agricola scelta per fabbricare le mascherine anti coronavirus

Open ha analizzato le aziende che hanno vinto gli appalti per la produzione di nuove mascherine. Fra queste una, vincitrice di un lotto per la produzione di oltre 32 milioni di mascherine con un valore complessivo di 12 milioni di euro, non sembra avere molta esperienza in campo sanitario. L’azienda di chiama Biocrea società agricola e dai documenti della Camera di commercio di Milano e Monza sembra proprio questo: una società agricola.

Ibuprofene e coronavirus: ecco cosa dice l’OMS

Il Ministro della Salute francese, Olivier Veran scrive su Twitter che l’assunzione di farmaci antinfiammatori potrebbe aggravare l’infezione nei malati di coronavirus: meglio, per chi ha la febbre, prendere piuttosto il paracetamolo. Secondo un portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Christian Lindmeier, non ci sono studi al merito: il consiglio ai pazienti è di non assumere l’ibuprofene senza aver chiesto il parere del proprio medico, confermando l’invito di Veran di prediligere il paracetamolo.

Coronavirus, i numeri in chiaro. La ricercatrice Colaiori: «Rallenta la richiesta di terapie intensive»

Open | Francesca Colaiori

L’Italia «è il primo Paese al mondo per numero di casi positivi per milione di abitanti, più di 400 ogni milione, la Cina ne ha 60 ogni milione. Ma se confrontiamo i dati di Lombardia e Veneto con quelli delle altre regioni italiane, notiamo un evidente rallentamento nella diffusione dell’epidemia», dice a Open Francesca Colaiori, ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr. Le misure di contenimento stanno funzionando, dice. «Le zone dove è stato applicato prima il lockdown mostrano una flessione più accentuata nel numero di contagi». E le previsioni più fosche sulla carenza dei posti in terapia intensiva «sono state scongiurate perché il contagio ha rallentato. Solo le regioni più colpite hanno quasi raggiunto la saturazione».

Codogno, l’infermiera dei giorni più bui: «Aspetto ancora l’esito del tampone»

Ansa | Operatori sanitari in un ospedale della Lombardia

Michela Gargiulo è un’infermiera che lavora all’ospedale di Codogno, il comune in provincia di Lodi, ritenuto focolaio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Era accorsa nel lodigiano per aiutare i colleghi in prima linea cui nessuno voleva dare il cambio: «Sono felice di aver dato una mano al mio Paese ma sono arrabbiata perché nessuno, a distanza di settimane, mi ha comunicato l’esito del mio tampone», racconta a Open.

Donne e quarantena

La quarantena in casa – scrive il New York Times – ha (ancora una volta) una ricaduta particolarmente significativa sulle donne, soprattutto se di reddito medio-basso. In tutto il mondo sono ancora le maggiori responsabili della cura dei figli». Lavorare da casa e lavorare in casa vuol dire lavorare praticamente 24 ore su 24, sottolinea Non una di meno. E la problematica viene trattata anche dal decreto “Cura Italia” che mette sul piatto 1,2 miliardi per il voucher baby sitter o, in alternativa, un congedo parentale (per mamme e papà) per le assenze straordinarie di questa fase, pari al 50% della retribuzione.

L’Aifa annuncia la sperimentazione del farmaco per l’artrite

Aifa | Tocilizumab

«Annunciamo la sperimentazione del tocilizumab, farmaco per artrite reumatoide, i dati preliminari sono promettenti. Lo studio sarà su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l’impatto del farmaco», dice Nicola Magrini, direttore Aifa, Agenzia italiana del farmaco, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. Il farmaco Tocilizumab (Actemra o RoActemra) si è rivelato efficace in 24 ore su dei pazienti ospiti dell’Istituto per i Tumori Pascale di Napoli, un risultato ottimale tanto che la terapia verrà estesa anche ad altri pazienti. Servirebbe a combattere un problema causato dal virus, ossia un eccessiva risposta del sistema immunitario.

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Ministero dell’Interno | Un controllo della Polizia di Stato alla stazione Centrale di Milano

C’è un nuovo modulo da compilare per chi deve uscire di casa in questi giorni di emergenza coronavirus, con una voce che si aggiunge a quelle già esistenti. Il nuovo modello per l’autocertificazione è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e oltre a tutte le informazioni richieste in quello precedente bisogna anche di dichiarare di non essere soggetti agli obblighi a cui devono sottostare le persone risultate positive al tampone per il coronavirus. Chi viene trovato fuori casa nonostante sia sotto quarantena per il tampone positivo rischia infatti fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

Diminuiti i posti in terapia intensiva? I dati del ministero della Salute dicono altro

In piena emergenza coronavirus uno dei temi più caldi e delicati è quello dei posti in terapia intensiva. Secondo Alessandro Meluzzi, intervenuto a RadioRai, nel 1997 i posti di rianimazione erano quattro volte quelli di oggi. Ma i dati del ministero della Salute sembrano smentire l’affermazione. Si riscontra piuttosto un aumento degli stessi con percentuali di utilizzo in diminuzione.

Le immagini dell’Italia vista dall’alto: un drone cattura le strade svuotate

Un’Italia in lockdown. Strade e autostrade deserte. Immagini che parlano chiaro quelle realizzate tramite un drone e condivise da SkyNews. Con gli italiani costretti in casa, bar, ristoranti e attività chiuse le strade della Penisola vivono in un silenzio surreale.

Ricciardi cita l’Oms: «Test, test, test»

«Abbiamo un semplice messaggio per tutti i Paesi: test, test, test». Le parole dell’Oms di ieri, dopo l’appello del massimo organo mondiale di sanità ad aumentare il numero di tamponi per identificare quanti più possibile positivi asintomatici, è stato rilanciato su Twitter da Walter Ricciardi, consulente dell’Oms ed ex direttore dell’Iss. «Testate ogni caso sospetto di coronavirus – scrive l’Oms – se positivo, isolateli e scoprite i loro contatti stretti degli ultimi due giorni, per testare anche loro».

Cos’è l’area Schengen e cosa cambia ora per chi vive in Europa

Epa/Clemens Bilan | Ursula von der Leyen

Lunedì 16 marzo la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato la sospensione del Trattato di Schengen, con il blocco di 30 giorni ai viaggi non improrogabili: «Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue». E ora? Cosa cambia di fatto per chi vuole, o si deve, ancora spostare nei Paesi coinvolti in questo trattato? La nostra guida all’Europa senza Schengen.

Laurea in medicina diventa abilitante

Ansa| Il ministro dell’ Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi

La Laurea in Medicina diventa definitivamente abilitante alla professione medica. Lo stabilisce il decreto “Cura Italia” approvato oggi. Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha commentato: «Questo significa liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l’energia di circa diecimila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il nostro Paese. Cogliamo questo momento di difficoltà per adeguarci per sempre e con positività anche alle esigenze di una società che cambia».

I numeri del contagio in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita»

Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, rileva che i dati sul contagio diffusi oggi dalla Protezione Civile che «la crescita esponenziale, sia a livello nazionale sia in Lombardia, la regione che sta trainando il trend di tutto il Paese, pare essere finita. È da quattro giorni che stiamo notando il discostamento dalla curva esponenziale». «Bisognerà continuare a mantenere il lockdown – continua Sestili in una video intervista a Open -, e non solo al Nord. Perché se guardiamo i grafici delle singole province, notiamo che i migliori risultati di contenimento provengono dalle prime zone rosse. Questi segnali positivi ancora non li vediamo nelle regioni del Centro-Sud: le misure di contenimento hanno bisogno di un po’ di tempo per funzionare».

Le misure del governo a sostegno del lavoro

Ansa, Angelo Carconi | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

Ecco tutte le misure prese del governo a sostegno del lavoro per gestire l’emergenza coronavirus:

trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

cassa integrazione in deroga;

congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi;

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Mascherine fai da te: sono una buona idea?

Ansa

Abbiamo intervistato Alice Ravizza, del Politecnico di Torino, ingegnera biomedica ed esperta delle relative normative e certificazioni, la quale ci conferma che il loro utilizzo ha senso per chi è già malato. Se invece si volessero comunque utilizzare, magari presumendo di essere asintomatici, è bene ricordare che quelle regolamentari sono le più indicate.

Galli, il primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco: «Un unico caso in Germania ci ha infettato»

Ansa | Il primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli.

Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha spiegato a Cento Città su Radio1 come l’epidemia si è diffusa in Italia: «Un agghiacciante unico caso di una persona che si è infettata a Monaco di Baviera da una signora cinese. È questa la sventura che ha colpito tutta la cosiddetta prima zona rossa. Tutta l’epidemia viene da lì». A nulla quindi sono servite le misure prese dal Governo: «Questo ha consentito al virus di espandersi in 4 settimane. Nonostante siamo stati i primi a chiudere i voli dalla Cina, siamo stati presi alle spalle da un contagiato tedesco».

L’appello degli scienziati: restrizioni e divieti dovranno proseguire oltre il 3 aprile

«Fine del problema in Italia tra maggio e giugno». Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano prevede in un’intervista a Il Messaggero che in Italia l’emergenza coronavirus continuerà ad andare avanti, ben oltre quel limite del 3 aprile che è stato definito nel decreto che ha trasformato tutta Italia in una zona rossa. E con lui sono d’accordo molti altri scienziati, pareri che l’Huffington Post ha riportato in un articolo. D’accordo con Pregliasco sono anche Silvio Garattini, fondatore dell’istituto Mario Negri: «Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio. Atteniamoci alle disposizioni».

La mamma medico: «Non vedo mio figlio da settimane, stiamo crollando»

Ansa, Matteo Bazzi | Foto scattata all’Ospedale Sacco di Milano

«Quando sei stanchissimo e vedi arrivare tante ambulanze, sai che i posti sono a limite, cominci a cedere». Federica Pizzaretti ha 37 anni ed è un medico dell’ospedale di Cremona. In un’intervista a la Repubblica spiega che la situazione del personale sanitario sta diventando sempre più difficile da gestire. I turni sfiancati, il carico di lavoro eccessivo e l’impossibilità di vedere i parenti comincia davvero a segnare le giornate di medici e infermieri: «Stiamo crollando. Ora abbiamo bisogno di un aiuto psicologico. Il bacio a mio figlio lo mando con il pensiero, ma è difficile. C’è un neurochirurgo che non vede i figli da tre settimane. È tutto cambiato»

Le preghiere di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore e a San Marcello al Corso

Ufficio Stampa Vaticana | Papa Francesco percorre Via del Corso a Roma a piedi

Nel pomeriggio Papa Francesco ha lasciato San Pietro per recarsi in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha rivolto una preghiera all’icona della Vergine Salus populi romani. Successivamente il Pontefice ha percorso a piedi un tratto di Via del Corso, come pellegrinaggio, raggiungendo la Chiesa di San Marcello al Corso. Qui il Pontefice ha pregato per la fine della pandemia di coronavirus dinanzi al Crocefisso portato in processione dai romani durante la peste del 1522. A renderlo noto è il direttore della Stampa Vaticana Matteo Bruni.

Prof. Galli: «Prepariamoci alla battaglia di Milano»

Il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano

«La battaglia si vince sul campo, si vincerà anche negli ospedali nella misura in cui riusciremo a fermare la marea sul campo. Questo è un punto fondamentale e avremo una battaglia di Milano». A dirlo è il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenendo a Che Tempo Che Fa. «Sto parlando dell’area metropolitana dove le avvisaglie di infezione sono sempre più evidenti – prosegue il professor Galli – È inutile illuderci: dobbiamo cercare di contenere il problema a Milano e di essere molto preparati a combattere questa cosa con il massimo dell’efficienza». «Dobbiamo trovare una maniera per stare vicino alla gente. Noi come sistema sanitario, noi come Paese», chiosa infine il responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco.

Il Coronavirus sopravvive 9 giorni sull’asfalto? – Il falso messaggio audio che circola su WhatsApp

WhatsApp & Asfalto.

Circola su WhatsApp un messaggio audio in cui un presunto medico consiglia di usare un solo paio di scarpe per uscire di casa, poiché uno studio avrebbe dimostrato che SARS-CoV2 potrebbe «sopravvivere» fino a nove giorni sull’asfalto. Tuttavia la persistenza del virus nell’asfalto è pressoché irrilevante, dal momento che difficilmente potrà avvenire un contagio dalla suola delle scarpe. Attualmente non risultano né evidenze né prove scientifiche che diano fondamento a tale ipotesi. Tuttavia, resta valido il consiglio di lavarsi le mani spesso, di non toccarsi bocca/naso/occhi con le mani sporche e, più in generale, di osservare elevate norme di igiene personale e pubblica.

Dieci videogiochi da recuperare assolutamente durante la quarantena

Libri, musica, serie tv, sport, ma anche videogiochi. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus può essere un buon momento per scoprire o per rispolverare vecchi videogiochi, sia per pc, sia per console, sia per smartphone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età: noi di Open ne abbiamo scelti dieci per tenervi compagnia durante queste interminabili giornate.

Ricciardi: «Evento che cambierà il mondo»

Ansa, Ciro Fusco | Un primo piano di Walter Ricciardi.

«Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il ‘dopo’, direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi»: lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute.

“Le parole del Coronavirus”: i vocaboli cruciali per comprendere il coronavirus scelte da Treccani in collaborazione con l’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’enciclopedia Treccani, ha presentato oggi il progetto “Le parole del Coronavirus”. Un vocabolario dell’epidemia a disposizione di docenti e studenti «per comprendere l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Covid-19 (Coronavirus disease 2019). Per ciascuna di essa è fornita la definizione del Vocabolario on line Treccani». Tra i vocaboli presenti: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress e, ovviamente, virus.

Dieci esercizi da fare per allenarvi in casa durante la quarantena

Palestre chiuse, parchi chiusi, corsette vietate, così come le semplici passeggiate. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus rischia di colpire non solo gli amanti del fitness, ma tutte le persone. Esistono tuttavia diversi esercizi non solo per tenersi in forma, ma anche per preservare la postura corretta, buoni livelli di circolazione sanguigna e, perché no, far passare un po’ di tempo durante queste interminabili giornate. Abbiamo raccolto dieci esercizi molto semplici, alla portata di (quasi) tutti. Per chi non è abituato a svolgere attività fisica è consigliabile eseguirli in modo progressivo, facendo massima attenzione a non ottenere l’effetto contrario, ossia il farsi male. Non è il assolutamente momento adatto.

Tirocini extra curriculari ai tempi del coronavirus: cosa succede?

Chiuse scuole e università, sospesi gli stage curriculari, cosa ne sarà dei tirocini extra-curriculari interrotti dall’epidemia di coronavirus? Attualmente la scelta è delegata alle singole Regioni e, in parte, alle singole aziende. Attualmente i tirocini extra-curriculari sono sospesi in Puglia, Sardegna, Sicilia e Campania. Il loro proseguimento resta discrezionale in regioni come la Valle d’Aosta, il Veneto o la Lombardia, attualmente il principale focolaio dell’epidemia. In questi casi la scelta è ulteriormente delegata alle singole aziende che possono richiedere di applicare la sospensione dei tirocini nei periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni, o possono fare ricorso allo smart working, o al lavoro agile o da remoto.

Cosa dice davvero la “profezia di Bill Gates”

Sui social in questi giorni si sta diffondendo parecchio il video dell’intervento di Bill Gates al format di conferenze TED del 2015. Poco più di otto minuti in cui il fondatore di Microsoft spiega che la prossima minaccia per il mondo non sarà una bomba atomica ma un pandemia. Il video ha fatto fiorire diverse teorie del complotto. Teorie che abbiamo noi di Open abbiamo smontato in questo fact checking.

Brusaferro (Iss): «I pazienti morti hanno una media di 80,3 anni. 1/4 sono donne»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha dato altresì conto dell’età media dei pazienti deceduti in Italia. «I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti – ha spiegato il presidente Brusaferro – i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni: 80,3: le donne sono il 25,8%. L’età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità è tra gli 80 e gli 89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80».

Esa, il blocco ha ridotto l’inquinamento nel Nord Italia

ESA | Le immagini satellitari che rilevano l’abbassamento delle emissioni di

Le immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa) non lasciano dubbi. Così come accaduto in Cina, dove si è rilevata una marcata riduzione dei livelli di inquinamento atmosferici dopo le misure adottate dalla Repubblica Popolare per contenere il contagio da coronavirus, anche sull’Italia settentrionale si sta profilando una situazione simile. L’Esa ha infatti dichiarato in una nota ufficiale di aver osservato un calo particolarmente marcato delle emissioni di biossido di azoto (un gas nocivo emesso da centrali elettriche, automobili e fabbriche) nella regione della Pianura Padana nel Nord Italia.

«Anche se potrebbero esserci lievi variazioni nei dati dovute alla copertura nuvolosa e al cambiamento meteorologico, siamo molto fiduciosi che la riduzione delle emissioni che possiamo vedere coincida con il blocco in Italia causando meno traffico e attività industriali», ha osservato Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’Agenzia spaziale europea.

Dieci serie tv da vedere durante la quarantena

In queste giornate di quarantena in casa a causa del coronavirus c’è chi lavora, chi studia, chi legge, chi si intrattiene ascoltando musica, cucinando, guardando film e serie tv. Per far fronte a questa routine scombussolata oggi Open ha selezionato 10 serie tv per intrattenervi durante queste giornate e serate.

“La mia quarantena”: i racconti e le foto inviate a Open da lettori e lettrici

Leggendo, studiando, ascoltando la musica, cucinando, guardando vecchi film, dipingendo: è così che state trascorrendo le vostre giornate di “quarantena” in casa, per evitare il diffondersi del coronavirus e l’aumento dei contagi. Open ha raccolto le vostre testimonianze, così da poter condividere le proprie “strategie di sopravvivenza” con tutti gli altri.

