In Italia aumentano i decessi (+544), ma diminuiscono i nuovi contagi (+1.363) nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i guariti: +1.244 nell’ultimo giorno. In Lombardia preoccupa la situazione a Milano città e raddoppiano i morti rispetto a ieri. Locatelli (Css): «Penso si possa pensare di riaprire le scuole a settembre, ma la scelta spetta al Governo». Fontana: «Presto inizierà la discesa verticale dei casi di contagio». Gratteri: «Evitare che gli aiuti vadano alle mafie». Ad aprile al via la sperimentazione del vaccino anti-Covid sull’uomo. De Micheli: «Nella Fase 2 orari flessibili e nuovi sistemi per prendere i mezzi pubblici»

Gallera: «Responsabilità vanno divise»

Ansa | L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera

«Io non contesto il presidente Conte che insieme a noi ha gestito insieme a noi situazioni mai successe con la difficoltà di assumersi responsabilità inedite, però ora o ci dividiamo la responsabilità, anche nei confronti dell’opinione pubblica richiamando la televisione di Stato ad una serietà da questo punto di vista, oppure inizia un gioco diverso che è quello di sfasciare il Paese che nessuno di noi ha ancora voluto fare». L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, intervenuto alla trasmissione Quarta Repubblica risponde così alle polemiche nate nei giorni scorsi sulla gestione dell’emergenza nella Regione e le responsabilità del governo.

"Le ricostruzioni che si fanno sono vergognose!Noi abbiamo spostato 2.000 persone dagli ospedali, perchè altrimenti non si salvava nessuno!" @GiulioGallera #quartarepubblica — Quarta Repubblica (@QRepubblica) April 13, 2020

Zaia: «Pronti alla fase due. Abbiamo 600mila aziende, se non riapriamo molte moriranno»

Ansa | Il presidente della regione Veneto Luca Zaia

«Dobbiamo pensare che l’Italia si è chiusa gradualmente, ed è giusto che si riapra gradualmente. Si è chiusa con Vo’ e i comuni del lodigiano; abbiamo i presupposti per consultare la comunità scientifica e cominciare a pensare alla fase 2 per le comunità che possono riuscire ad affrontarla». Intervenuto a Quarta Repubblica, il governatore del Veneto Luca Zaia torna a parlare della fase due per affrontar l’epidemia da Coronavirus.

"Noi facciamo i tamponi, ne abbiamo fatti più di 200 mila, poi per il progetto di screening abbiamo i test sierologici e lavoriamo per il patentino di immunità" @zaiapresidente #quartarepubblica — Quarta Repubblica (@QRepubblica) April 13, 2020

«Ci sono due correnti di pensiero: chi applica quello che si legge sui libri, arrivare cioè fino al contagio zero, attendendo che il virus sia presente il meno possibile, e chi pensa che una sorta di convivenza, un periodo limbo, ci voglia. Io appartenga a questa. Ovviamente tutto dev’essere fatto in sicurezza», dice Zaia che proprio questa mattina ha ammorbidito con una nuova ordinanza il lockdown. «Noi, in modo responsabile – ha concluso -, ascoltiamo il mondo sanitario, però pensiamo alla fase 2: abbiamo 600 mila imprese, 150 mld di pil, molte sono tecnicamente fuori dal mercato se non riaprono».

Il vicedirettore dell’Oms: «Calcio? Ripresa difficile»

«C’è un punto fondamentale che è la messa in sicurezza dei calciatori e di tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo del pallone. Ci sono delle indicazioni che stiamo dando per provare a riprendere», dichiara a Otto e Mezzo il vicedirettore dell’Oms Ranieri Guerra. Mentre passano le settimane si allontana la possibilità di tornare a giocare sui campi di calcio. Tanti gli sport, tra cui la pallavolo, il rugby e il basket che hanno dichiarato conclusi i rispettivi campionati. «Se i giocatori vengono sottoposti a test continui sulla loro suscettibilità alla malattia – dice Guerra – , e se vengono mantenuti i distanziamenti necessari, è un’ipotesi che si possa riprendere. Ma è difficile che vengano superate queste istanze».

Sicilia: 237 guariti e 171 vittime

Ansa/Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci

Salgono a 2.458 i casi positivi al Coronavirus nella regione Sicilia. Secondo gli ultimi dati le persone ricoverate sono 554, altre 51 si trovano in terapia intensiva e 1.445 in isolamento domiciliare. Il numero dei guariti è invece di 237 e 171 quello delle vittime.

Di Maio scrive al Financial Times: «In Europa sono emersi egoismi e personalismi»

Ansa/Il ministro degli Esteri Luigi di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio, in una lettera aperta al Financial Times, ha parlato della crisi di solidarietà europea, ribadendo l’importanza di trovare un accordo economico su una trattativa volta a rispondere all’emergenza Coronavirus. «Oggi non possiamo più eludere certe domande: che Europa siamo? Dopo più di 60 anni dalla nascita dell’Ue cosa siamo diventati?», scrive Di Maio. Riflettendo sulla solidarietà concepita da Roberto Schuman il ministro sottolinea: «È, questa, una riflessione che non possiamo non fare. Che ogni europeo, ogni padre, ogni madre deve trasmettere ai propri figli. Ancor prima di sognare un’Europa federale, ancor prima di pensare al futuro, perché ci stiamo perdendo il presente. Ma senza presente, il futuro non esiste. Il futuro si costruisce adesso».

L’eparina non è la risposta al Covid19

Ancora farmaci miracolosi per combattere il Coronavirus. Dopo quello russo e giapponese tornano a circolare teorie, questa volta sulla presunta efficacia dell’eparina. In un articolo apparso su La Gazzetta del Mezzogiorno dal titolo «Bari, molecola di… Dio contro la Covid-19: «L’eparina è efficace, forse ci siamo» l’eparina viene dichiarato efficace nella lotta contro il nuovo Coronavirus. Ma, come dimostrano anche diversi documenti del ministero della Salute, il farmaco è consigliato per evitare che una complicanza uccida i pazienti.

Brescia: dalla Tunisia una delegazione di medici e infermieri

Sette tra medici e infermieri militari tunisini sono atterrati questa mattina a Malpensa. Da Milano si si sono spostati a Brescia dove presteranno il loro contributo all’ASST Spedali Civili di Brescia per lavorare nel reparto di rianimazione. L’invio della delegazione tunisina, come informa il consolato generale di Milano, è stato deciso dal presidente della Repubblica Tunisina Kais Said per sostenere gli sforzi dell’Italia per affrontare l’epidemia di Coronavirus.

Renzi: «Il Mes lo prenderei. Conte? Io non ho mai fatto una diretta a reti unificate»

Ansa/Il leader di Italia Viva Matteo Renzi

«So di essere controcorrente, ma dico meno male che c’è l’Europa». Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi a Quarta Repubblica, torna sulla questione del Mes e dei Coronabond. «Il premier Conte che combatte per gli Eurobond fa una battaglia sacrosanta che tutti noi sosteniamo – afferma Renzi -. Ma il punto è perché dobbiamo essere contro questo Mes che è senza condizionalità? Grazie a Gualtieri e Gentiloni abbiamo un Mes senza condizionalità. Io se avessi la possibilità di 37 miliardi di euro per la salute li prenderei. Se non li prendiamo noi, li prendono altri».

Renzi è intervenuto anche sul discorso del premier Giuseppe Conte del 10 aprile: «Ha detto una cosa giusta quando ha detto che Salvini e Meloni lo attaccano in modo sguaiato, ha sbagliato su Meloni al governo. Lui ha un suo stile: io in tre anni non ho fatto una diretta a reti unificate che credo sia pertinenza del Presidente della Repubblica».

Mef: «Sospesi mutui prima casa per 3 miliardi»

Pixabay

Le misure a sostegno della liquidità adottate dal governo hanno già fatto pervenire al Mef 660mila domande di moratoria su mutui e prestiti da parte di famiglie e imprese per un totale di 75 miliardi di euro. A comunicarlo è lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze che specifica come si tratti di circa 437.000 domande o comunicazioni delle imprese accolte dalle banche (per 58 miliardi) e 227.000 da famiglie e professionisti (per 17 miliardi). «Il totale delle comunicazioni – si legge nella nota – relative all’accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione del mutuo sulla prima casa è pari ad un valore di quasi 3 miliardi di euro».

La previsione di Rezza (Iss): «Non arriveremo a contagi zero»

Ansa/ Il professor Giovanni Rezza, epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità

«Il virus non fermerà purtroppo la sua circolazione. Continuerà a a circolare tra di noi». A dirlo è il professore Giovanni Rezza dell’Iss, durante la conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile. «Riavviare le attività produttive, nel momento in cui si dovesse consolidare un trend positivo, non vuol dire che tutto tornerà come prima», avverte Rezza. Per evitare un’ascesa dei contagi sarà essenziale essere tempestivi nell’identificare e isolare i nuovi casi, dichiara Rezza. Per arrivare alla fase 2 dunque ci sarà bisogno di «sorveglianza sul territorio».

Piemonte: rallentano le guarigioni, 17.246 contagi totali

Ansa/Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio

Sono 371 i ricoverati in terapia intensiva in Piemonte, dieci in meno rispetto a ieri. Secondo i dati forniti dall’Unità di crisi regionale sull’epidemia da Coronavirus, rallentano le guarigioni, che rimangono comunque in aumento: sono 1.372, 74 in più rispetto a ieri. I decessi delle ultime 24 ore sono invece 88, undici in meno rispetto a quelli comunicati ieri. Le vittime dall’inizio dell’emergenza sono 1.876. Il totale dei contagi, con i 513 registrati nelle ultime 24 ore, salgono a 17.246.

I numeri in chiaro: «Pochi tamponi durante il weekend. Il Piemonte testa solo un abitante ogni 70»

«I dati confermano l’andamento dell’ultima settimana. I 566 morti sono tanti, e costituiscono un notevole balzo in avanti rispetto ai 431 del 12 aprile. Il numero di oggi, tuttavia, è assolutamente nella media degli ultimi sette giorni», spiega a Open, dice Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Protezione civile i contagi totali di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 159.516, con 3.153 nuovi contagi nella giornata di oggi. «Un altro dato che fa poco piacere leggere è quello relativo ai ricoveri – dice Sestili -. È per la prima volta, dopo una settimana di decrescita, che tornano ad aumentare. Fortunatamente questo cambio di rotta non riguarda le terapie intensive, meno 83 rispetto a ieri».

Burioni: «Mascherine diventeranno un’abitudine come le scarpe»

Ansa | Roberto Burioni

«Si può ripartire, ma solo con le armi che possono bloccare il contagio. In questo momento queste armi sono la mascherina, che tutti dovranno portare, sarà indispensabile e diventerà un’abitudine come portare le scarpe». A dirlo è il virologo Roberto Burioni a Sky Tg24. «Dobbiamo essere in grado di identificare immediatamente e immediatamente isolare le persone che sono infettive, per questo ci vorrà la capacità di fare molti più test – aggiunge Burioni -.Ancora i test sierologici, dovremo capire chi ha avuto e chi no la malattia, altrimenti vaghiamo nel buio. Infine dei sistemi di tracciamento che permettano di identificare e isolare per davvero le persone infette, in strutture apposite, per impedire che il contagio vada avanti». «Con questi passaggi e queste cautele – ha concluso – si può immaginare, con tutte le tutele, una graduale ripresa delle attività».

Toscana: 7.390 casi positivi, 615 guariti

Ansa | Il presidente della regione Toscana Enrico Rossi

Sono 155 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana. Un dato nettamente inferiore rispetto ai 277 di ieri e che porta a quota 7.390 il totale dei positivi. I nuovi decessi sono 23, altre 37 le persone guarite. La provincia più colpita continua a essere Firenze con 2.269 pazienti positivi. Dall’inizio dell’emergenza, fa sapere la regione nel suo bollettino quotidiano, sono stati effettuati 80.899 tamponi, di cui 2.352 analizzati nelle ultime 24 ore.

Intanto il presidente della regione Enrico Rossi ha delineato le misure che serviranno per la riapertura: «Librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati potranno riaprire in Toscana. Ma solo dopo aver sanificato i locali e gli impianti di areazione e soltanto garantendo a dipendenti e utenti dispositivi di protezione individuale, liquidi igienizzanti per le mani, guanti monouso e la distanza di almeno 1,8 metri tra le persone», ha detto Rossi spiegando che senza queste condizioni «non si potrà riaprire».

Catalfo: «Indennità per autonomi fino a 800 euro»

Ansa | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

«Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e

introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione». Così su Facebook, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato un aumento dell’indennità per autonomi e professionisti. Catalfo ha chiarito che si tratta di «obiettivi che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro».

Avevamo preso un impegno con i lavoratori dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus: quello di pagare loro gli… Gepostet von Nunzia Catalfo am Montag, 13. April 2020

Inps: bonus da 600 euro sul conto corrente entro il 17 aprile

«Lavoro senza sosta negli uffici di Inps e banche, aperti anche durante il weekend di Pasqua per velocizzare l’iter di attuazione delle misure» del governo: operativa anche la Ragioneria dello Stato. In una nota il governo ha annunciato come ci siano state «quasi 4 milioni di istanze» per il bonus da 600 euro per gli autonomi. «L’Inps ne ha già liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario”, con accredito in un solo giorno lavorativo».

In Emilia Romagna calano i ricoveri in terapia intensiva

Ansa | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

Il bollettino ufficiale diffuso dalla regione amministrata da Stefano Bonaccini riporta 342 casi in più rispetto a ieri, il numero totale dei positivi in Emilia Romagna ha raggiunto quota 20.440. Aumentano anche i deceduti, 51 in più nelle ultime 24 ore, ma un numero in calo rispetto agli ultimi giorni. I test totali effettuali sono 99.047, 2.343 in più rispetto a ieri. Dato positivo per quanto riguardo il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 331, 4 in meo di ieri. I pazienti totali ricoverati sono 3.490.

Campania: 360 persone guarite e 246 vittime

ANSA / CIRO FUSCO| Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca (D) con Ciro Verdoliva (S) responsabile dell’Asl Napoli 1 durante un sopralluogo presso la struttura in costruzione “Ospedale del Mare” per i pazienti Covid, 7 aprile 2020

Sono 3.062 i casi attualmente positivi nella Regione Campania. Mentre i casi totali dall’inizio dell’epidemia hanna raggiunto quota 3.670, con un incremento di 73 rispetto a ieri. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 360, mentre il numero dei morti è di 246. Le persone al momento ricoverate con sintomi sono 606, altre 80 si trovano in terapia intensiva. Sono invece 2.376 quelle in isolamento domiciliare.

Fontana: «Con test sierologico patente immunità per fase 2»

ANSA | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

«Dal 21 aprile ci sarà il riconoscimento di un test sierologico effettuato dall’Ircss San Matteo di Pavia, che dovrebbe riuscire a dare la ‘patente di immunità’» al Covid-19 individuando «le persone che hanno avuto questa malattia e che hanno un numero sufficiente di anticorpi da garantire la copertura». Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto filtrare qualche indiscrezioni sulla fase due. Fontana spera di iniziare «dal 21 aprile stesso 20 mila analisi al giorno che rivolgeremo innanzitutto agli operatori sanitari e poi alle persone che dovranno rientrare al lavoro, per prepararsi alla ‘fase due’, soprattutto nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi che sono state le più colpite» dal virus.

Il bollettino della Protezione civile del 13 aprile 2020: +566 decessi, +1.363 nuovi positivi e +1.224 guariti

In Italia i decessi correlati a complicazioni da Coronavirus aumentano di 566 persone, raggiungendo quota 20.456 i morti dall’inizio della pandemia. Secondo i dati del 13 aprile sull’epidemia di Covid-19 della Protezione Civile il totale dei positivi aggiornato è di 159.516 casi positivi, con un aumento di 3.153 persone. Sono 35.435 invece le guarigioni, con un incremento di 1.224 guariti. Il numero di persone attualmente positive è pari a 103.616 persone, +1.363 rispetto a ieri. La Lombardia si conferma la regione più colpita con +1.262 casi rispetto a ieri, seguita dal Piemonte, con +474 casi in più rispetto a ieri.

Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia

Iss Epicentro | Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia (13 aprile 2020)

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (13 aprile)

Borrelli: «Non ci sono corsie preferenziali per i tamponi»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, dopo aver fornito i dati odierni sulla situazione Covid-19 in Italia, ha ammesso che all’inizio della pandemia in Italia «ci sono state difficoltà a fare tamponi, soprattutto nella fase iniziale». «Tuttavia – ha precisato Borrelli – mi sento di escludere corsie di privilegiati». Borrelli, inoltre, ha smentito le voci secondo cui alcuni medici e infermieri inseriti a supporto degli ospedali dove c’era bisogno di maggiore manforte sia stato trasferito del personale medico-sanitario positivo ai test o in attesa di risultato del tampone: «Sono stati trasferiti nelle regioni professionisti i cui test erano tutti negativi».

Rezza (Iss): «Siamo ancora nella fase 1: ci sono ancora troppi morti»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive (ISS) Giovanni Rezza

Il professor Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, durante il punto stampa della Protezione Civile, commentando i dati, non lascia spazio a equivoci. «I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi, ma siamo ancora nella fase 1: il numero dei morti è ancora troppo elevato». «Quello che si vede oggi è qualcosa che in termini di contagi è attribuibile a giorni fa – ha sottolineato il dottor Rezza – questo è importante per capire bene il senso dei dati».

Rezza (Iss): «Ripresa del campionato? Personalmente non sarei d’accordo, ma decide la politica»

Il professor Rezza, rispondendo a una domanda circa un’eventuale ripresa del campionato di calcio, ha dichiarato di essere attualmente sfavorevole. «Se dovessi dare un parere tecnico non sarebbe favorevole e credo – aggiunge il professor Rezza – che il Comitato tecnico-scientifico sia della stessa idea. Certo, poi sarà la politica a scegliere».

Lombardia: 1.262 nuovi positivi e 280 morti in più rispetto a ieri

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino del 13 aprile 2020

L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono +1.262 (ieri, 12 aprile, erano stati rilevati +1.460 nuovi casi), per un totale di 60.314 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 59.052, ndr). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 280 (in aumento rispetto a ieri, quando erano morte 100 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 10.901, mentre ieri si attestavano a 10.621 persone decedute. I pazienti in terapia intensiva sono 1.143: -33 nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 12.028 (+59 rispetto a ieri). I positivi in isolamento domiciliare sono in totale 18.120. Le persone guarite sono in tutto 17.166. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 211.092 test.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 14.161 (+296)

14.161 (+296) Bergamo 10.391 (+30)

10.391 (+30) Brescia 10.968 (+100)

10.968 (+100) Cremona 4.945 (+224)

4.945 (+224) Monza e Brianza 3.720 (+81)

3.720 (+81) Pavia 3.193 (+60)

3.193 (+60) Lodi 2.559 (+16)

2.559 (+16) Mantova 2.571 (+85)

2.571 (+85) Lecco 1.911 (+30)

1.911 (+30) Como 2.015 (+91)

2.015 (+91) Varese 1.711 (+48)

1.711 (+48) Sondrio 796 (+76)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «Dati non molto soddisfacenti»

I dati odierni della Lombardia «non sono molto soddisfacenti», a detta dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, durante il quotidiano punto sull’emergenza Covid-19 nella regione. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono più che raddoppiati i decessi (+280 rispetto a ieri). Inoltre malgrado il numero dei casi positivi rispetto a ieri sia diminuito, è necessario tener conto che anche il numero di tamponi svolto è stato inferiore di 4mila unità. La linea di tendenza rimane stabile però non scende con la determinazione che dovrebbe, soprattutto nella città di Milano, commenta Gallera. Infatti a Milano e provincia si sono registrati +481 pazienti positivi in più, di cui 296 nel solo capoluogo lombardo.

Gallera: «Ci stiamo attrezzando per aumentare i tamponi, ma mancano i reagenti»

Sul dibattuto tema dei tamponi la Lombardia ha un problema: la carenza di reagenti che comporta l’impossibilità di eseguire un maggior numero di tamponi. «Noi abbiamo scritto a tutti i laboratori – spiega l’assessore Gallera – Fanno più di 10 mila tamponi al giorno e contiamo da qui a breve di poter ampliare significativamente questi numeri».

Sala: «Mobilità pasquale in linea con le altre domeniche»

Il vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala, ha invece commentato i dati relativi alla mobilità registrati nella giornata di Pasqua. La mobilità in Lombardia nella domenica di Pasqua è stata del 25%: un dato perfettamente in linea con le altre domeniche – ha sottolineato l’assessore Sala – Con questa domenica probabilmente si è chiuso in trend di salita».

Palazzo Chigi: «Mai chiesto che la trasmissione su reti unificate della conferenza stampa di Conte»

ANSA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE/FILIPPO ATTILI | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Dopo la tempesta che si è scatenata dal fronte delle opposizioni (Salvini e Meloni) a seguito del discorso dello scorso 10 aprile del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per annunciare la proroga delle misure restrittive per contenere i contagi da Coronavirus, sono arrivate alcune precisazioni da parte di Palazzo Chigi: «Non c’è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate. Palazzo Chigi non ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente», si puntualizza nella nota dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi. «Anche questa volta non c’è stata richiesta – si ribadisce nel comunicato – da parte della presidenza del Consiglio, di trasmettere un discorso alla nazione a reti unificate. La decisione spetterà – come è sempre stato – sempre e solo ai responsabili delle singole testate».

Bonaccorsi (Mibact): «Quest’estate andremo al mare»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo

«Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così» A riferirlo è la sottosegretaria del Mibact, Lorenza Bonaccorsi. Stiamo lavorando sia dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, sia immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifiche che contemplano l’ipotesi di un distanziamento sociale, ha puntualizzato Bonaccorsi ai microfoni di RaiNews. La sottosegretaria del Mibact ha infatti spiegato che sono allo studio misure per favorire anche il turismo in prossimità, favorendo così borghi e centri meno affollati rispetto alle più note aree turistiche italiane.

Veneto, 14.251 contagi totali. Diminuiscono ancora i ricoveri

Ansa/Filippo Venezia

I pazienti colpiti da Coronavirus in Veneto sono complessivamente 14.251, sin dall’inizio dell’epidemia. Rispetto ai dati diffusi nella serata di ieri, si contano 81 contagiati in più. I decessi totali raggiungono quota 882 (+13 rispetto a ieri) per complicazioni legate al SARS-CoV-2, considerando sia le morti ospedaliere, sia le morti in aree extra ospedaliere. I pazienti ricoverati in ospedale sono complessivamente 1.672.

Tra questi, 1.427 sono ospedalizzati in area non critica, mentre 245 si trovano in terapia intensiva. Il totale dei pazienti dimessi sin dall’inizio dell’epidemia è di 1.721 persone. Infine, 17.902 persone si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti positivi sono così ripartiti nelle diverse province venete:

Verona : 3.547;

: 3.547; Padova : 3.267;

: 3.267; Treviso : 1.983;

: 1.983; Vicenza : 2.080;

: 2.080; Venezia : 1.983;

: 1.983; Belluno : 686;

: 686; Rovigo : 280;

: 280; Comune di Vo’ : 87;

: 87; Domiciliati fuori dal Veneto : 250;

: 250; In attesa di assegnazione: 88.

Zaia: «Firmata nuova ordinanza: si esce di casa solo con le mascherine». Rimosso il limite di 200 metri per l’attività motoria

ANSA / Facebook Luca Zaia | Il governatore del Veneto, Luca Zaia

«Mi rivolgo ai cittadini: dovete capire che l’emergenza Coronavirus non è finita. L’ordinanza, concessoria sotto certi aspetti, non deve essere vissuta come fine dell’emergenza». Così il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo in conferenza stampa il giorno di Pasquetta dopo aver firmato una nuova ordinanza regionale valida dalla mezzanotte del 13 aprile sino al 3 maggio. «Abbiamo 245 persone in terapia intensiva e 1.427 in ospedale – ha osservato il governatore del Veneto – Se questi numeri non scendono o peggio si alzano, dobbiamo chiudere di nuovo tutto». Secondo la nuova ordinanza regionale, spiega Zaia, «per gli spostamenti a piedi devono essere indossate mascherine e guanti e igienizzante per mani». Zaia ha inoltre precisato che la regione non ha potuto autorizzare la riapertura di fabbriche o di esercizi commerciali, poiché è una decisione che spetta al governo o alle prefetture.

Le uscite dal proprio domicilio dovranno essere solo individuali, fatto salvo per uscite con bambini piccoli in assenza di possibilità di lasciarli a qualcuno. Inoltre viene vietata l’uscita a chi ha la temperatura corporea oltre i 37,5 gradi. Come «atto di fiducia» nei confronti dei veneti, Zaia ha annunciato che è stato rimosso il limite dei 200 metri per svolgere attività di tipo motorio, che tuttavia resta possibile solo «in prossimità dell’abitazione e sempre individualmente». Inoltre aumenta la distanza da mantenere durante le code nei supermercati: almeno 2 metri anziché 1. Con la nuova ordinanza si conferma la chiusura dei negozi e dei supermercati nei giorni festivi e la domenica. Inoltre, in conformità con il nuovo Dpcm, viene «confermata l’apertura dei mercati con le categorie merceologiche e tutte le altre misure relative ai mercati, varchi compresi. Per l’accesso servono mascherina e guanti, scontato che li debbano avere anche gli operatori», puntualizza Zaia.

Umbria, un solo nuovo positivo e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Ansa/Gianluigi Basilietti | Una madre passeggia con i figli a Perugia, 1 aprile 2020

Aumenta di una sola unità nelle ultime 24 ore il numero di persone positive al Coronavirus in Umbria, portando così il numero complessivo dei pazienti positivi sin dall’inizio della pandemia a 1.320 persone. Secondo il bollettino ufficiale della regione Umbria, il numero di persone attualmente positive è di 941 pazienti. Aumentano di 75 unità le persone guarite, per un totale di 327 guarigioni. Invariato rispetto a ieri il numero di decessi, che resta stabile a 52 persone. Per quanto concerne le ospedalizzazioni 165 persone si trovano ricoverate con sintomatologia, mentre 38 pazienti si trovano in terapia intensiva. 2.586 persone si trovano in isolamento domiciliare nella Regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 18.726 test. I casi positivi sono così ripartiti nelle diverse province:

Perugia : 956 (+0);

: 956 (+0); Terni : 317 (+1);

: 317 (+1); Fuori regione: 47 (+0).

De Micheli: «Nella Fase 2 orari flessibili e nuovi sistemi per prendere i mezzi pubblici»

ANSA/ RAFFAELE VERDERESE | La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli

Intervenendo ai microfoni di Un giorno da Pecora, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha annunciato che il Governo, unitamente al comitato tecnico-scientifico e alla nuova task force di specialisti istituita per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, sta valutando l’idea di «immaginare una società a orari flessibili, dove non tutti vanno e tornano dall’ufficio allo stesso orario». Quanto ai trasporti, urbani e non, la ministra De Micheli ha dichiarato che si è al lavoro per l’impiego «di nuove tecnologie e di nuovi sistemi per prendere i mezzi pubblici», volti – per esempio – «a verificare il livello di riempimento di un bus».

Nabarro (Oms): «Le mascherine diventeranno la norma»

EPA/SANDRO CAMPARDO | Il dottor David Nabarro, portavoce dell’Oms

«Questo virus non andrà via. Non sappiamo se le persone che hanno avuto il virus rimarranno immuni e non sappiamo quando avremo un vaccino». A dirlo ai microfoni della Bbc è il dottor David Nabarro, portavoce dell’Oms. Nell’intervista, Nabarro ha preannunciato che «qualche forma di protezione facciale sono sicuro che diventerà la norma, almeno per dare rassicurazione alle persone». Insomma, abituiamoci a indossare le mascherine a lungo, sino a quando non arriverà il vaccino anti-Covid-19.

Speranza: «I sacrifici che stiamo facendo hanno salvato la vita a tantissime persone»

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro della Salute, Roberto Speranza

«È un giorno di Pasquetta che ricorderemo a lungo e che ci farà apprezzare di più tutti quelli che verranno in futuro. Dobbiamo essere consapevoli che i sacrifici che stiamo facendo hanno salvato la vita a tantissime persone e permesso al nostro Servizio Sanitario Nazionale di prendersi cura di chi è malato. Forza!». A scriverlo su Facebook è il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ad aprile al via la sperimentazione del vaccino anti-Covid sull’uomo

ANSA | Vaccino

A fine aprile prenderanno il via nel Regno Unito i test per il vaccino anti-Covid-19 sull’uomo. La sperimentazione avverrà su 550 volontari sani. Il vaccino in questione è stato sviluppato dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia con il Jenner Institute della Oxford University. Tale vaccino, qualora dovesse superare i test, «potrebbe essere già utilizzabile a settembre – afferma l’amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo – ma in primis per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole».

Gratteri: «Evitare che gli aiuti vadano alle mafie»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri

Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, intervenendo ai microfoni di SkyTg24, ha ribadito con forza la necessità di velocizzare la distribuzione di fondi alle famiglie che ne hanno necessità, ma bisogna prestare massima attenzione, poiché c’è il rischio «che i soldi vadano in mano alle mafie». Secondo il magistrato, infatti, questo momento di crisi potrebbe rivelarsi un momento «spartiacque», in quanto rappresenta un’occasione per «far emergere il lavoro nero e finirla con questo sfruttamento che dura da secoli».

L’appello di Patuanelli a Germania e Olanda: «L’Europa deve fare un salto culturale mettendo al centro la solidarietà»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli

«La sfida epocale che stiamo vivendo ci ricorda che l’Europa ha bisogno di fare quel salto culturale che la proietti, concretamente, verso un nuovo paradigma sociale ed economico che metta al centro solidarietà e senso di comunità. L’Italia è pronta a questa sfida». A scriverlo su Facebook è Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, rivolgendosi alla Germania e ai Paesi Bassi, in particolare. «Tutti i Paesi europei – prosegue Patuanelli – anche quelli del nord Europa come Germania o Olanda devono rendersi conto che bisogna cambiare le regole e fare quel salto culturale tale da affrontare questa situazione con senso di comunità e solidarietà».

Lopalco e Burioni bocciano i consigli del governo olandese. «Se non hai sintomi per 24 ore, sei guarito»? No.

EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN | Uno scorcio di Amsterdam durante la pandemia di Coronavirus

Sul sito del governo olandese, tra le diverse risposte ai quesiti posti più frequentemente dai cittadini dei Paesi Bassi, vi sono alcuni consigli dati ufficialmente dalle autorità che han fatto eufemisticamente storcere il naso ad alcuni medici italiani, tra cui il professor Lopalco e il virologo Burioni. «Penso di avere il Coronavirus. Cosa dovrei fare?». Il governo olandese consiglia: «Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri». Secondo il professor Lopalco, questo genere di “consigli”, non sono altro che «un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare».

Sono già finiti i 3,3 milioni di mascherine promessi dalla Regione Lombardia?

ANSA | Mascherine

È passata una settimana esatta da quanto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l’ordinanza che prevede l’uso obbligatorio per tutti i cittadini lombardi di uso delle mascherine (o di indumenti volti a coprire naso e bocca). Pietro Foroni, assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia, aveva annunciato che sarebbero state distribuite 3,3 milioni di mascherine in tutte le farmacie del territorio, a fronte di una popolazione di circa 10 milioni di abitanti. Eppure, una sola settimana dopo, in alcune zone di Milano di mascherine sembra non esservi già più l’ombra.

Puglia, nuovo caso sospetto all’ex Ilva di Taranto

Ansa/Donato Fasano | La fabbrica ex Ilva

A metà marzo erano già stati rilevati due contagi da Covid-19. Ora ce ne sarebbe un terzo, sempre all’ex Ilva di Taranto. L’operaio sotto osservazione è di Massafra, nel Tarantino, ed è addetto ai convertitori dell’Acciaieria 2. Fonti sindacali dicono che l’operaio si è sentito male e ha avuto la febbre nella giornata di ieri, 12 aprile. Al momento è ricoverato all’ospedale di Moscati, uno dei centri Covid della Puglia. Si attendo l’esito del Tampone.

Fontana: «Presto inizierà la discesa verticale dei casi di contagio»

Ansa/Mourad Balti Touati | Il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha spiegato alla trasmissione Centocittà di Radio1 che la curva dei contagi in Lombardia sta per cambiare tendenza: «Sono convinto, anche se i numeri sono ancora un po’ così, che presto inizierà la discesa verticale. Abbiamo fatto un periodo di discesa moderata, ma sono convinto che inizierà una discesa più intensa, più violenta e verticale e che si interromperà il contagio».

Fontana ha ribadito anche che l’epidemia è stata particolarmente forte in Lombardia perché il virus circolava parecchi giorni prima che venisse registrato il primo caso: «Il virus è stato particolarmente violento in Lombardia, perché molto probabilmente stava circolando nel nostro territorio già da parecchi giorni. Altrimenti non si spiegherebbe questa ondata di una violenza inaudita che non ha in alcun modo potuto essere controllata, ha continuato».

Il viceministro Misiani: «Nel prossimo decreto più deficit. Non useremo il Mes»

Ansa/Riccardo Antimani | Antonio Misiani, vice ministro dell’Economia

Il viceministro all’Economia Antonio Misiani è intervenuto alla trasmissione Mattino 5 per spiegare cosa cambierà nel prossimo decreto legge: «Chiederemo uno scostamento molto consistente al Parlamento: il prossimo decreto sarà molto consistente, più del decreto di marzo. Parte del fabbisogno sarà coperto con fondi europei che sono stati svincolati: si tratta di fondi comunitari della programmazione del bilancio europeo, 10-11 miliardi che grazie a una decisione di qualche settimana fa potremo svincolare e riutilizzare per l’emergenza sanitaria, poi dovremo fare comunque ulteriore deficit».

Misiani ha anche chiarito che al momento non c’è l’intezione di utilizzare il Mes: «Il Mes non lo utilizzeremo però utilizzeremo il programma per la cassa integrazione europea, utilizzeremo i 200 miliardi della Banca europea degli investimenti e le altre possibilità che le istituzioni europee hanno deciso in queste settimane».

Filomena Maggino: «Dalla task force per la Fase 2 abbiamo un faro sulle fasce deboli»

Ansa | Un rider nella piazza vuota di Milano

Filomena Maggino, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Statistiche all’Università La Sapienza di Roma, fa parte della task force per la Fase 2, quella in cui l’Italia dovrebbe cominciare a ripartire dopo lo stop forzato per l’epidemia di Coronavirus. All’Ansa ha spiegato che l’attenzione di questa task force è tutta per le fasce più deboli: «Esiste la sensibilità e l’intenzione, in questo Governo, al non trascurare i più fragili che purtroppo oggi vivono un disagio ancora maggiore».

Roma, il bollettino dello Spallanzani: i casi positivi sono 165

Ansa, Fabio Frustaci | Lo striscione appeso fuori dall’ospedale Spallanzani

L’Ospedale Spallanzani di Roma ha diramato il suo 74° bollettino dall’inizio dell’emergenza. I pazienti Coivd-19 positivi sono in tutto 165, di questi 24 hanno bisogno del supporto respiratorio. Fra i pazienti dimessi anche un poliziotto che, come spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, era stato uno dei primi casi registrati nella regione.

Torino, la sindaca Appendino: «Straordinario gesto di generosità da Cuba»

Ansa/Alessandro Di Marco | La sindaca di Torino Chiara Appendino

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha accolto questa mattina all’aeroporto di Torino un gruppo di medici e infermieri provenienti da Cuba: «Uno straordinario gesto di generosità, a cui va il nostro più sentito grazie».

Altro che eroi. La denuncia di un medico: «Se positivi al Coronavirus, ci tagliano lo stipendio»

Ansa/Alessandro Di Meo | Un medico durante le operazioni di vestizione

Stefano Magnone è un medico dell’Ospedale di Bergamo, è il segretario di Anaao Assomed Lombardia, associazione che rappresenta medici e dirigenti sanitari. Magnone ha spiegato a Open di aver ricevuto la segnalazione di un collega che, rimasto a casa perché positivo al Covid-19, si è visto decurtare dallo stipendio una delle indennità legate al suo incarico professionale. Secondo Magnone, l’ospedale «ha applicato la riforma Brunetta che, intanto, però, è stata superata dal decreto legge n. 9 del 2 marzo».

La sindaca Raggi: «Roma è la città eterna. Certamente ne usciremo ma dovremo cambiare»

Facebook | La sindaca di Roma Virginia Raggi

La sindaca Virginia Raggi ha pubblicato sul suo profilo Facebook l’intervista rilasciata la sera del 12 aprile alla trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti su come la Capitale sta affrontando il Coronavirus: «Roma è la città eterna, nei secoli ha resistito a tutto, ma credo che questa pandemia debba farci riflettere. Un virus è riuscito a fermare le economie mondiali. Certamente ne usciremo ma dovremo cambiare. Dovrà cambiare la politica per puntare su alcuni temi fondamentali: sanità pubblica, scuola pubblica, trasporto pubblico».

E conclude: «Sono certa che i romani e gli italiani sapranno rinascere e sapranno conservare la solidarietà, il senso di comunità e la forza di rispettare le regole che abbiamo riscoperto durante questa emergenza. Conserviamo tutto questo e facciamone tesoro perché dobbiamo uscirne migliori».

Locatelli (Css): «Penso si possa pensare di riaprire le scuole a settembre, ma la scelta spetta al Governo»

ANSA | Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css), il dottor Franco Locatelli

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css), il dottor Franco Locatelli, intervenendo durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, ha espresso la propria opinione sulla questione dei tempi di riapertura delle scuole durante la pandemia di Coronavirus. «Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno», ha dichiarato il professor Locatelli. «Ma la decisione – ha puntualizzato il presidente del Css – spetta al Governo».

La lista di tutto cosa riapre dal 14 aprile

Ansa/Giuseppe Lami | Una donna che passeggia a Villa Borghese

Prima il decreto del governo, poi le ordinanze delle regioni. Dal 14 aprile torneranno a lavorare ottici, cartolerie, alberghi, lavanderie, industrie tessili, della stampa, del vetro e dell’elettronica. Un elenco che però non vale in tutta Italia. Le regioni del Nord e la Campania non hanno aderito al cambio di linea, con alcune eccezioni. In Liguria infatti punta a riaprire anche alcuni cantieri. Open ha preparato una guida per capire come muoversi.

Puglia, arrivato cargo con 26 tonnellate di dispositivi di protezione

Ansa/Claudio Peri | Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Ad annunciarlo è Michele Emiliano, governatore della regione Puglia: «Un cargo con 26 tonnellate di Dpi, dispositivi di protezione individuale, è arrivato oggi in Puglia dalla Cina, per essere messe immediatamente a disposizione del nostro personale sanitario. Si tratta di acquisti della Regione Puglia fondamentali per proteggere medici, infermieri e operatori sanitari». Il carico proviene dalla Cina e prevede sia le 75mila tute protettive acquistate dalla regione Puglia che le 50mila mascherine chirurgiche donate dal governatore della provincia di Henan.

Palermo, la polizia in elicottero ferma la grigliata sul tetto

Un pranzo di Pasqua insieme, con almeno una decina di persone. Era questo il programma di un gruppo di residenti del quartiere Sperone di Palermo. Un programma che è riuscito solo in parte. Dopo che le persone si sono incontrate sul tetto di un palazzo, con tanto di griglie accese, musica, dirette Facebook e fuochi d’artificio, un elicottero della polizia e qualche auto della Guardia di Finanza hanno segnato la fine prematura della festa. Il sindaco Leoluca Orlando ha definito la vicenda una bravata di «incoscienti criminali».

Oggi la staffetta dei big della musica per tutelare gli eventi live

I settori della danza, del teatro, del cinema e della musica sono fra i più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Secondo i dati raccolti da Enpais in questo momento ci sono fra le 300mila e le 380mila persone legate al mondo dello spettacolo che in Italia non stanno lavorando. Oggi per supportare questo settore KeepOn Live ha organizzato #STAYmONday, una staffetta musicale dalle che andrà in onda dalle 11 alle 23.

Il caso Piemonte: perché sarà la seconda regione più colpita d’Italia

Ansa/Alessandro Di Marco | Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio

Mentre Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna sembrano aver già toccato il loro picco per l’epidemai di Coronavirus, il Piemonte ha raggiunto il massimo di nuovi casi giornalieri solo l’11 aprile. È in questo giorno che è arrivato a quota 996. Per il presidente Alberto Cirio non esiste un “caso Piemonte” ma ammette: «Sto combattendo una guerra con l’esercito che ho trovato, fatto di uomini e donne straordinarie, ma che aveva carenze organizzative gravi».

La solidarietà che resiste in Europa, dall’Inghilterra alla Calabria

Due storie. Una che arriva da Martelletto, in provincia di Catanzaro. L’altra da Loughborough, nel mezzo dell’Inghilterra. Due storie di solidarietà collegate fra di loro dallo stesso punto di partenza: due famiglie che non avevano più cibo da mangiare. Su Open abbiamo raccontato uno dei tanti esempi di come questa epidemia abbia svelato anche il lato migliore di alcuni di noi.

Perché al Sud non è esplosa l’emergenza?

7 marzo. Risalgono a questa giornata le immagini della stazione Centrale di Milano presa d’assalto, con centinaia di persone che trascinavano valige fatte in poco tempo per correre fuori dalle future zone rosse. Un esodo che aveva fatto temere l’esplosione dei contagi di Coronavirus al Sud. Un’esplosione che però non sembra essere arrivata, come ha spiegato in un’intervista a Open Giovanni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell’Iss. Il motivo principale? Il tempismo.

Italia in lockdown fino al 3 maggio e stretta sugli ingressi nel Paese

ANSA/FILIPPO ATTILI | La facciata di Palazzo Chigi illuminata con i colori della Bandiera Italiana per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19

A seguito del Consiglio dei Ministri tenutosi nel pomeriggio del 10 aprile, il Governo guidato da Giuseppe Conte ha stabilito che il lockdown verrà prolungato sino al 3 maggio, al fine di contenere i contagi da Coronavirus. Al contempo il Cdm ha varato un nuovo decreto che allenta alcune misure per alcune attività commerciali che potranno riaprire dal 14 aprile.

Potranno infatti riaprire i battenti in tutta Italia:

cartolerie;

cartolibrerie;

librerie;

rivendite di abbigliamento per bambini e neonati;

produttori di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura;

industria del legno e del sughero (esclusi i mobili);

costruzione e assemblaggio di pc e periferiche e di schede elettroniche;

attività di manutenzione di treni e aerei;

attività di silvicoltura;

commercio all’ingrosso di carta e cartone;

attività di inbound nei call center.

Inoltre nel Dpcm vengono introdotte misure per ridurre i contagi durante la spesa. Si va dalle mascherine per i lavoratori, all’uso di guanti e gel igienizzanti in prossimità delle casse di pagamento, sino alla creazione di percorsi differenziati per la clientela in entrata e uscita. Nel nuovo decreto viene ribadito l’obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi per chi rientra in Italia dall’estero. Infine, nel documento, viene ufficialmente istituito «un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Coronavirus, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza», ossia la task force che aiuterà il governo per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Il testo del Dpcm del 10 aprile

