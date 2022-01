Amadeus cerca Fiorello in albergo: «C’è qualcuno?». L’ultimo indizio sulla partecipazione a Sanremo – Il video

«C’è qualcuno? No non c’è ancora nessuno». Un video di 15 secondi, tutto girato davanti a una camera d’albergo con il numero 407. Nella clip pubblicata da Amadeus sulla sua pagina Instagram (gestita insieme alla moglie Giovanna Civitillo) non c’è nessun riferimento esplicito a Fiorello ma sembra chiaro che il presentatore si sta riferendo proprio al comico. Al momento Fiorello non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo ma visto questa marcatura a uomo da parte di Amadeus sembra che l’ipotesi di una comparsata, almeno per una serata, sembra sempre più concreta. Pochi giorni fa Amadeus in collegamento con Non Stop News su Rtl 102.5 aveva detto di aver preso per Fiorello la camera d’albergo di fronte alla sua: «Ho prenotato per lui la camera di fronte alla mia: in questo momento è vuota, speriamo che qualcuno venga a posare le valigie e ad aprire la porta». Al momento fra gli ospiti confermati ci sono Maneskin, Cesare Cremonini, Laura Pausini e Meduza.

Speciale Sanremo 2022

