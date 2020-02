Quarta vittima in Italia per coronavirus: è un 84enne ricoverato a Bergamo – Ultimi aggiornamenti

C’è stata una terza vittima in Lombardia per coronavirus. Questa notte è morto un uomo di 84 anni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, secondo quanto riferito dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento con Agorà su Raitre. Le vittime totali in Italia salgono quindi a quattro.

Oltre 77mila contagi in Cina, 763 in Corea del Sud e più di 150 in Italia. In una manciata di giorni il nostro Paese ha scalato la classifica dei luoghi nel mondo che hanno registrato più contagi da coronavirus. Un caso diverso da quello degli altri Paesi, tanto che la situazione dell’Italia questa mattina era sulla prima pagina di molti giornali esteri.

L’ultimo aggiornamento ufficiale è quello rilasciato dal commissario per l’emergenza Angelo Borelli: oltre 152, di cui tre sono deceduti e uno è guarito. Le regioni coinvolte sono tutte quelle del Nord, soprattutto la Lombardia. Nessun caso al Sud, mentre per il Centro ci sono solo i due turisti cinesi ricoverati a Roma.

almeno 113 casi in Lombardia

21 casi in Veneto

9 in Emilia Romagna

2 nel Lazio (la coppia cinese che è in buone condizioni)

Oggi comincia il primo giorno di coprifuoco in diverse regioni del Nord. La Lombardia è la regione con più casi registrati e quindi è proprio qui che le misure sono più rigide. Il governatore Attilio Fontana ha disposto infatti la chiusura delle scuole, dei locali aperti alla sera e la sospensione di eventi sportivi e culturali. E non solo, chiusi anche il Duomo di Milano, gli oratori e sono state sospese le Messe.

