Migliora ancora il dato dei ricoveri e quello delle terapie intensive: -38 in 24 ore in terapia intensiva e – 81 per i ricoveri generici. I guariti sono in totale 14.498. Il commissario straordinario all’emergenza Arcuri avverte che «il numero di uomini e donne che perderanno la vita continuerà a crescere». Secondo Censis-Confcooperative il lockdown è costato 1.321 miliardi di euro. Continua il braccio di ferro tra governo e regione Lombardia sulle zone rosse. Gallera: «Su Bergamo ha deciso il governo»

In evidenza:

Renzi: «Il problema continuerà per due anni. Fabbriche aperte dopo Pasqua»

Ansa/Alessandro Di Meo | Matteo Renzi

Ospite a Cartabianca Matteo Renzi ha ribadito le sue posizioni sul Coronavirus. Secondo il leader di Italia Viva con il virus bisognerà imparare a convivere: «L’onda di piena, cioè l’emergenza più devastante è passata, ma il Coronavirus rimarrà un problema di due anni. Torneremo alla vita di prima solo con il vaccino. Alcune imprese possono essere operative dopo Pasqua. Delle fabbriche può riaprire chi ha mascherine, protezioni e garantisce un metro di distanza, se c’è l’imprenditore che paga un test ai dipendenti». Oltre a questo ha introdotto anche un altro tema: quello delle responsabilità. Renzi infatti ha dichiarato: «Dovremo capire cosa è successo. Perché abbiamo 10 volte i morti della Germania? Cosa è successo sulle mascherine? Queste domande riguardano il passato, le riprendiamo a emergenza finita».

Speranza: «L’indice di contagio è dato sotto 1»

Ansa | Il ministro della Salute Roberto Speranza

Il ministro Roberto Speranza è intervenuto alla trasmissione Di Martedì, in onda su La7, con una dichiarazione che segna un passaggio fondamentale nello sviluppo dell’epidemia da Coronavirus: «In questo momento l’indice di contagio R con zero è leggermente sotto il dato 1 ed è un risultato straordinario se pensiamo che eravamo a 3 o 4, ovvero un soggetto positivo infettava fino a 3-4 persone, fino a qualche settimana fa». Un indice inferiore a 1 vuol dire ogni positivo contagia meno di una persona.

Eurogruppo: «Lavoro ben avviato ma non ci siamo ancora»

Ansa | Mario Centeno, presidente dell’Eurogruppo

Dopo l’incontro del 26 marzo, risoltosi in un nulla di fatto, l’Eurogruppo torna a riunirsi. L’obiettivo è ancora quello di undici giorni fa: capire come l’Unione europea possa affrontare dal punto di vista finanziario la crisi economica partita dall’epidemia di Covid-19. Poche le notizie sull’esito della riunione. Il portavoce dell’Eurogruppo ha dichiarato soltanto: «Il lavoro verso una risposta economica ambiziosa al Coronavirus è ben avviato ma non ci siamo ancora». Intanto in questo articolo una guida essenziale per capire tutti i temi che sono in discussione, da SURE a Coronabond.

Il messaggio falso su un video che può hackerare lo smartphone e le tesi sul 5G

U.S. Air Force graphic by David Perry | La rete 5G

Tra le tante fake news che circolano sul Coronavirus a Open ne è stata segnalata una che non ha nulla a che fare con ricostruzioni complottiste o rimedi a base di vitamina C. Questa volta si parla di un video sull’Argentina, a tema Coronavirus, in grado di hackerare lo smartphone di chi lo apre. Del video, al momento, non c’è alcuna traccia. Passando ad altri contenuti discutibili, oggi diverse testate hanno pubblicato lo stesso articolo dal titolo Il valore della salute e quello del profitto: il 5G. L’articolo riporta alcune delle teorie sostenute da chi ritiene che il Coronavirus che stiamo affrontando abbia qualcosa a che fare con la tecnologia 5G. Nella nostra analisi abbiamo provato a capire cosa ci sia di vero in questo articolo (spoiler: poco).

È nata Giulia, la figlia del paziente 1 di Codogno

Il fiocco rosa è arrivato all’Ospedale Luigi Sacco di Milano. Oggi, 7 aprile, è nata Giulia. Suo padre si chiama Mattia ma nella cronaca italiana è diventato noto come il paziente 1 di Codogno, l’uomo che lo scorso 20 febbraio è risultato positivo al Coronavirus. Assieme a lui era stata contagiata anche la moglie Valentina, all’ottavo mese di gravidanza. Quando Mattia ha potuto lasciare l’ospedale di Pavia, dove era stato trasferito, aveva espresso un unico desiderio: «Poter assistere alla nascita di mia figlia».

Di Maio: «Se sbagliamo la Fase 2 si ricomincia da capo»

Facebook | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Fase 2, il primo passo per ricostruire il mondo dopo il Coronavirus. Nelle ultime ore è diventato questo il tema più importante su cui tecnici e politici stanno discutendo. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla trasmissione Porta a Porta (in onda questa sera) ha spiegato: «Dobbiamo stare molto attenti alla Fase 2: se sbagliamo i tempi torniamo in lockdown e ricominciamo da capo». Il rischio infatti è quello di farsi trascinare dall’entusiasmo per i numeri dei contagi: «Sta calando un po’ la curva dei contagi ma non dobbiamo cominciare a considerare quelle regole di contenimento facoltative. Ai cittadini di comportarsi con massima responsabilità in questa fase, restando a casa e rispettando le regole che salvano la vita».

I numeri in chiaro. Pregliasco: «La Fase 2? Potrebbe partire dal 4 maggio»

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«L’approccio che dovremo avere per il prossimo anno è di sentirci tutti potenzialmente malati così da continuare a proteggere noi stessi e i nostri cari». Il dott. Fabrizio Pregliasco è chiaro mentre analizza i dati diffusi oggi, 7 aprile, dalla Protezione Civile. Il trend dei numeri è positivo, il lockdown sta funzionando ma il lavoro non è ancora finito, anzi: «Siamo in una fase in cui dobbiamo completare l’opera e come con le medicine amare dobbiamo continuarla a prendere quando funziona, come in questo caso». L’allentamento delle misure è ancora lontano, ma non troppo: il primo giorno della Fase 2 potrebbe già essere il 4 maggio.

La Fase 2 partirà in due step: ad aprire per prime saranno le aziende

Ansa/Mourad Balti Touati |Milano, 5 aprile

Calano i numeri ma la prudenza resta ancora alta. Nel vertice di oggi tra tecnici e governo non è ancora stata definita una data di uscita dal lockdown per il Coronavirus ma dalle informazioni emerse dalla riunione si può cominciare a capire quali saranno i primi passaggi della riapertura. Come si poteva già intuire, ad aprire per prime saranno le aziende.

Piemonte, i decessi arrivano a 1.349

Ansa/Alessandro Di Marco | Il governatore del Piemonte Alberto Cirio

L’unità di crisi della regione Piemonte ha comunicato che il numero di decessi registrati sul territorio è salito a 1.349, con 20 vittime registrate solo nella giornata di oggi. La provincia che ha segnato più morti resta quella di Torino, con 542 vittime, seguita da Alessandria con 252, Novara con 144 e Biella con 95. In tutto le persone positive al Covid-19 sono 13.434. I guariti invece sono arrivati a 613.

Scuola, ipotesi per il nuovo anno: si torna in classe una volta al mese

Epa/Harish Tyagi | Lezioni a distanza seguite da smartphone

La ministra per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha firmato un protocollo con le organizzazioni sindacali per capire come risolvere il problema di quelle che vengono chiamate classi-pollaio, le aule dove il numero di ragazzi è troppo alto rispetto allo spazio di disposizione. Se già questo fenomeno è un problema negli anni scolastici normali nell’era del Coronavirus diventa un’emergenza da risolvere il prima possibile. Una delle ipotesi è quella di proseguire con le lezioni a distanza anche a settembre ma chiedendo agli studenti di presentarsi in classe una volta al mese.

L’appello di una figlia: «Fate un tampone a mio papà»

Ansa/Nicola Fossella | Operatori sanitari al lavoro

Una lettera, indirizzata a Matteo Biffoni, sindaco di Prato. Un foglio con racconta solo un tassello di un dolore che sta attraversando migliaia di famiglie in tutta Italia. Barbara Benassai ha scritto al suo sindaco di fare un tampone a suo padre. Una richiesta che ha tutte le sue motivazioni: sua madre è morta da pochi giorni per Covid 19 e per molto tempo è stata a contatto con il padre. Nonostante questo sembra che nessun test sia ancora in programma.

«Avevo chiesto un tampone o un’analisi del sangue per mio papà, per essere tranquilli che il mostro non si annidi ancora da qualche parte. Non abbiamo avuto risposte, nessuno ci spiega come fare e come. Sono delusa perché mi aspettavo un supporto umano e ho ricevuto solo un sacco con le cose di mia madre da aprire il 7 maggio perché non sicuro attualmente. Che umanità è questa?».

Pd: «Con il decreto legge di aprile cassa integrazione e bonus autonomi fino all’estate»

Il responsabile Economia del Pd Emanuele Felice ha spiegato che il decreto di aprile punterà ad prolungare i primi aiuti economici previsti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il provvedimento infatti: «amplierà, prolungherà e rafforzerà le misure di protezione per i lavoratori e i cittadini varate a marzo; le prolungherà, fino all’estate, dalla Cassa integrazione per tutti i dipendenti, al contributo per gli autonomi, al reddito universale di emergenza; le rafforzerà, in particolare per quel che riguarda i lavoratori autonomi, prevedendo un contributo più sostanzioso e graduato in base alla condizione economica e familiare».

Emilia Romagna, meno ricoveri e meno pazienti in terapia intensiva

ANSA / MATTEO BAZZI | Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Il bollettino quotidiano diramato dalla regione amministrata da Stefano Bonaccini riporta che casi totali di pazienti positivi al Covid-19 in Emilia Romagna sono quasi a 18mila: 17.825 secondo i dati pubblicati dal sito della regione nella giornata di oggi, 7 aprile. Sono 269 casi in più rispetto alla giornata di ieri ma si tratta di un aumento contenuto, come accade anche in altre regioni. Cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: al momento sono 366, se in meno rispetto a ieri.

Liguria, l’assessore regionale Sonia Viale: «Difendiamo le persone più fragili, gli anziani ospiti nelle residenze»

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha commentato all’agenzia stampa Ansa la situazione degli anziani ricoverati nelle case di riposo: «Alcune sono più attrezzate di altre e rispondono meglio alla pandemia ma non è il caso di gettare la croce su nessuno. Come Regione saremo particolarmente attenti e vicini alle strutture che stanno avendo le maggiori criticità». Le strutture della regione che si trovano in una situazione d’emergenza sono diverse: alla residenza San Camillo di Genova risultano 38 vittime su 120 ospiti, alla Trnicheri di Albenga 25 morti, alla Humanitas di Borghetto S. Spirito 14.

All’aereoporto di Genova in attesa dell’aereo che porterà 10 infermieri della Protezione civile. Finalmente prima risposta importante. Gepostet von Sonia Viale am Sonntag, 5. April 2020

Il bollettino della Protezione civile del 7 aprile 2020: in Italia 17.127 vittime, 604 nell’ultimo giorno. Scendono ancora i numeri delle terapie intensive e dei ricoveri, e i nuovi contagi sono la metà di ieri

La Protezione Civile ha pubblicato i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero totale di persone attualmente positive è 94.067, “solo” 880 in più rispetto a ieri, quando erano 93.187. Di queste 3.792 sono le persone ricoverate in terapia intensiva: è di nuovo un segno negativo, -106, visto che ieri erano 3.898. È il terzo giorno di discesa del dato. 61.557 sono le persone in isolamento domiciliare (1.244 in più rispetto a ieri quando erano 60.313) e 28.718 sono ricoverati in ospedale (-258, ieri erano 28.976). Il numero delle vittime è arrivato a 17.127, 604 nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 636). Il numero dei pazienti guariti è in totale 24.392 (1555 in più di ieri quando erano 22.837).

Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia

Iss | Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia (7 aprile 2020)

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Rezza (Iss): «Sembra esserci una discesa»

ANSA/ANGELO CARCONI | Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità)

Cautamente ottimista Gianni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità: «Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione di nuovi casi: nella curva epidemica, dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa, la curva tende a flettere in basso. Ma aspettiamo domani o dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo». Oggi si registra quindi «una crescita di soli 880 pazienti rispetto a ieri. Si tratta dell’incremento più basso registrato dal 10 marzo», spiega il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Non solo: il dato relativo ai guariti nelle ultime 24 ore «è il secondo incremento più alto da inizio emergenza».

Nel cauto ottimismo «bisogna sempre tenere a mente che il virus resterà nella popolazione, non è che arriviamo a zero tra una settimana o un mese e allora tana libera tutti», aggiunge Rezza. È una «dura lotta» quella che bisognerà ingaggiare con il virus. «Dobbiamo mantenere rigorosamente tutte le misure di distanziamento sociale, perché ogni rilassamento può significare una ripresa della circolazione».

Lombardia, 791 nuovi positivi e 282 morti in più rispetto a ieri

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino del 7 aprile 2020

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha comunicato, insieme al governatore Attilio Fontana, gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono 791 (ieri, 6 aprile, erano 1.089), per un totale di 52.325 casi totali registrati (ieri erano 51.534). I guariti sono in tutto 14.498 (ieri erano 13.863). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati invece 282 (ieri erano 297). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 9.484 (ieri erano ora 9.202). I pazienti in terapia intensiva sono diminuiti: oggi 1.305, rispetto ai 1.343 di ieri: -38. Continua anche la discesa dei ricoveri: -81 rispetto a ieri, per un totale di 11.833. I positivi non ospedalizzati sono in totale 15.205: cifra sostanzialmente stabile in 24 ore, visto che ieri erano 15.212.

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo 9.868 (+53)

Brescia 9.594 (+117)

Como 1.525 (+52)

Cremona 4.323 (+63)

Lodi 2.321 (+43)

Lecco 1.731 (+19)

Monza e Brianza 3.206 (+49)

Milano 11.787 (+249)

Mantova 2.142 (+58)

Pavia 2.735 (+35)

Sondrio 620 (+6)

Varese 1.326 (+33)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «Calano i contagi a Milano»

L’assessore al Welfare della regione Lombardia ha chiarito che il numero di contagi a Milano, guardato con sospetto negli ultimi giorni, con gli ultimi dati sembra essersi ridotto: «Sono in calo i contagio da Coronavirus rilevati a Milano. A Milano e provincia i nuovi casi sono 249 (ieri 308) mentre in città scendono sotto i 100, a +99 (ieri 112)».

Fontana firma l’ordinanza con l’obbligo di naso e bocca coperti in Lombardia

Ansa | Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato la nuova ordinanza che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali e che sancisce l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione «di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe».

Tra le altre novità: i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda uscita ed entrata separata e una sorveglianza pubblica che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza e il rispetto del divieto di assembramento. Gli esercizi commerciali aperti devono «fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani».

Positivo un bimbo 4 mesi a Brindisi: non è grave

ANSA/FABIO FRUSTACI

Un bambino di quattro mesi, che è stato ricoverato per altre ragioni all’ospedale Perrino di Brindisi, è risultato positivo al Coronavirus. Sta bene, è stato sottoposto a tampone perché ha presentato alcuni sintomi e ora si trova in isolamento con la mamma in un reparto Covid-19. Il bambino era ricoverato nel reparto di Pediatria: un reparto dove i piccoli pazienti sono già da tempo ricoverati in stanze singole proprio per evitare eventuali contagi.

Milano, Regione Lombardia: «Commissione di verifica sul Pio Albergo Trivulzio»

Ansa/Matteo Corner | Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera

«Abbiamo dato mandato ad ATS Città metropolitana di Milano di istituire una Commissione di verifica per far chiarezza sui fatti avvenuti al Pio Albergo Trivulzio negli ultimi mesi», dice in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all’assessore al Welfare, Giulio Gallera in merito a quanto sta emergendo sul Trivulzio. «È necessario analizzare ogni elemento con la massima trasparenza e dissipare ogni dubbio, soprattutto quando si tratta della vita delle persone», dice Gallera. La Commissione sarà costituita oggi stesso e «agirà in tempi brevi».

Sala indica Gherardo Colombo per la commissione regionale

ANSA / MATTEO BAZZI | Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Sarà l’ex magistrato Gherardo Colombo il componente indicato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per la commissione regionale di verifica sui fatti avvenuti al Pio Albergo Trivulzio nel corso dell’emergenza Coronavirus. Lo ha comunicato Sala stesso con una lettera a Fontana e Gallera. L’ex magistrato, ora presidente del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficacia amministrativa del Comune di Milano, sarà quindi il componente del Comune nella commissione.

Frena il contagio nel Lazio

ANSA/ANGELO CARCONI | Il segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Sembra rallentare il contagio da Coronavirus nel Lazio e oggi per la prima volta il trend è sotto il 3% con 118 casi, di cui 26 nella Capitale. Diminuiscono poi i pazienti in terapia intensiva. E, spiega la Regione Lazio, vanno avanti i controlli (arrivati al 60% del territorio) nelle case di cura e nelle Rsa, residenze per gli anziani in tutta la Regione. Quasi 2mila persone (1.944) sono in isolamento domiciliare. Bene i guariti: 44 nelle ultime 24 ore.

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio… Gepostet von Regione Lazio am Dienstag, 7. April 2020

«Oggi registriamo un dato di 118 casi di positività, si conferma il rallentamento del trend e per la prima volta diminuisce il dato complessivo dei ricoverati nelle terapie intensive: – 5 passando, da 197 di ieri a 192 di oggi. Ora non bisogna mollare», dice l’assessore D’Amato. «A Viterbo si registra il dato più basso nelle ultime 24h con 2 casi e zero decessi, mentre Roma città continua il rallentamento con 26 casi -spiega D’Amato- All’Ospedale pediatrico Bambino Gesù sono 6 i pazienti COVID ricoverati, mentre 2 i bambini dimessi ieri. La buona notizia arriva dai 3 neonati e le 2 mamme di Civitavecchia che sono risultati negativi al secondo tampone. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 44 unità nelle ultime 24h arrivando a 546 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 13.345 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 9».

Prostituzione e bonus Ines nell’era del Coronavirus

Gli e le escort italiane sono circa 120mila in tutta Italia: secondo un’indagine del portale Escort Advisor più di un’accompagnatrice ogni dieci ha chiesto il bonus di 600 euro all’Inps, previsto per chi, lavoratore autonomo, sta subendo la crisi da epidemia nel nostro paese. Come funziona per questa categoria? Ve lo raccontiamo qui.

Toscana, stop a isolamento domiciliare a casa. «Pazienti in alberghi sanitari»

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

Una nuova ordinanza della Regione Toscana prevede che i soggetti in isolamento a casa, positivi al Coronavirus, accettino di trasferirsi temporaneamente in un albergo sanitario, per essere seguiti da medici e infermieri nel post malattia.

Covid-19 | Messaggio del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi – 7 aprile 2020 Oggi ho firmato due importanti ordinanze che ancora una volta mettono il territorio al centro della battaglia contro il Covid-19 e la sua diffusione. La prima riguarda gli alberghi sanitari. In Toscana abbiamo 3500 persone positive a casa in quarantena. Continuiamo a considerare l’albergo sanitario un tipo di cura intermedio più adeguato del domicilio, grazie al monitoraggio costante e alla visita quotidiana di un infermiere e di un medico assicurata in queste strutture. Con la nuova ordinanza invitiamo chi è in isolamento nel proprio domicilio ad accettare l’offerta alberghiera delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), nel rispetto di sé e degli altri. La seconda ordinanza riguarda le residenze per anziani e disabili. Dopo lo screening già in corso, assumiamo la decisione di prendere in carico come Sistema sanitario regionale tutti quei casi positivi al Covid presenti in queste strutture. Caso per caso, se il numero dei positivi è circoscritto, procediamo al trasferimento di questi alle cure intermedie o se necessario ospedaliere. In alternativa sposteremo gli ospiti con diagnosi negativa, trasformando la residenza in struttura interamente Covid, integrando il personale medico-sanitario e la strumentazione necessaria all’assistenza dei malati. Gepostet von Enrico Rossi am Dienstag, 7. April 2020

In caso di diniego, i pazienti lo devono dichiarare esplicitamente: è quanto annuncia il presidente Enrico Rossi in un videomessaggio. Al momento nella Regione sono 3.500 i positivi in quarantena in casa. «È una misura di protezione maggiore per se stessi e gli altri», spiega il governatore.

Nuovo farmaco sperimentale all’esame dell’Aifa

Ansa

L’utilizzo di un nuovo trattamento per i pazienti Coronavirus è in corso di approfondimento da parte della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa: è l’opaganib, un composto chimico con proprietà antinfiammatorie e antivirali ancora in fase di sperimentazione per alleviare le infiammazioni polmonari come la polmonite. Lo conferma all’Ansa la stessa Agenzia Italiana del Farmaco. Il parere verrà «inviato successivamente al Comitato etico nazionale per la sperimentazione su Covid-19».

Il farmaco, si legge ancora sull’Ansa, è un inibitore selettivo della sfingosina chinasi-2 (SK2), con proprietà anche antitumorali: secondo studi pre-clinici in vivo ridurrebbe i tassi di mortalità per infezione da virus influenzale e ha migliorato il danno polmonare indotto da Pseudomonas aeruginosa. Un programma di uso compassionevole per Covid-19 è da poco partito in Israele.

Sono quasi 13mila i sanitari contagiati in Italia

ANSA

Sono 12.681 gli operatori sanitari contagiati risultati positivi al nuovo coronavirus in tutta Italia. Il dato è stato diffuso dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, in base agli aggiornamenti dell’Istituto superiore di sanità.

Gli infermieri sono la spina dorsale di tutti i sistemi sanitari, dice l’Oms

ANSA / MATTEO BAZZI | Un’infermiera al lavoro nella tenda allestita nel piazzale antistante l’ospedale di Cremona per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

La Federazione Nazionale Infermieri rilancia le parole dell’Organizzazione mondiale della Salute (Oms). «La pandemia di Covid-19 sottolinea l’urgente necessità di rafforzare la forza lavoro sanitaria globale. Un nuovo rapporto, The State of the World’s Nursing 2020, fornisce uno sguardo approfondito sulla componente più grande della forza lavoro sanitaria. I risultati evidenziano importanti lacune nella forza lavoro infermieristica e aree prioritarie per gli investimenti nell’istruzione infermieristica, nei posti di lavoro e nella leadership per rafforzare l’assistenza infermieristica in tutto il mondo e migliorare la salute per tutti».

Bertolaso dimesso dall’ospedale

ANSA/TELENEWS | Il consulente della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus Guido Bertolaso

«Oggi sono stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele»: a darne notizia su Facebook è il diretto interessato, Guido Bertolaso, ricoverato nei giorni scorsi dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

«Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti».

Nel Bergamasco «in realtà ci sono stati oltre 3mila morti» fino a ora

Ansa/Andrea Canali

I numeri? Non sono quelli che vediamo. A confermarlo, ancora una volta, sono le indagini di approfondimento, come quella fatta nell’area più colpita dal contagio, quella in provincia di Bergamo, dove i contagi sarebbero 64mila e i morti di Covid-19 3mila. L’indagine “conoscitiva” è stata realizzata dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Bergamo su dati richiesti ai medici di famiglia. L’assunto di partenza è che «i numeri ufficiali sono “largamente sottostimati per vari motivi, in primis la mancanza di esecuzione di test a tappeto».

Mattarella: «Paesi mettano da parte egoismi nazionali»

Ansa | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

«L’impegno solidale per la salute può diventare un vettore di pace e amicizia, capace di influenzare positivamente le relazioni tra i Paesi». Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Giornata mondiale della Salute. Siamo chiamati «a un impegno, a una corresponsabilità di carattere globale, mettendo da parte egoismi nazionali e privilegi di sorta al fine di dare alla cooperazione mondiale un impulso di grande forza per ciò che riguarda le cure, la ricerca, lo scambio di informazioni, la fornitura di strumenti capaci di salvare vite umane».

Secondo gli esperti, i casi caleranno in Italia solo a inizio maggio

Solo all’inizio del mese di maggio il numero dei nuovi casi positivi al coronavirus potrebbe finalmente scendere sotto 100 al giorno. «Ma anche allora il loro numero complessivo continuerà a essere alto», dicono gli studiosi della pagina Facebook “Coronavirus-Dati e analisi scientifiche”. È tutto in divenire ma «è impossibile pensare a un ritorno alla normalità anche per fine aprile».

Il sindaco di Nembro: «Sconcerta rimpallo Governo-Regione su zona rossa mancata»

Ansa | Il sindaco di Nembro (BG) Claudio Cancelli

Nembro e Alzano Lombardo nella bergamasca avrebbero dovuto diventare la seconda zona rossa della Lombardia. Così non è stato. Una polemica che dai giornali e dai programmi di inchiesta come Report sta montando fino ad arrivare al botta e risposta tra le istituzioni. Chi sarebbe dovuto intervenire per cercare di mettere in sicurezza l’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano dove si erano registrati i primi casi? Il presidente del Consiglio dice che poteva farlo la Regione Lombardia. Ma tace sulla irresolutezza del Governo.

Potevano, dovevano farlo entrambi, interviene oggi il sindaco di Nembro: «Credo che il cittadino non possa che rimanere sconcertato dal continuo rimpallo di responsabilità tra Regione e Governo che, invece, dovrebbero garantire la sicurezza della nostra salute», dice Claudio Cancelli, sindaco di Nembro. «Con la modifica del titolo Quinto della Costituzione secondo me dovevano intervenire entrambi per isolare l’area».

Lotito: «Allenamenti? Non ci sono controindicazioni»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente della Lazio Claudio Lotito

«Nessuno vuole prendere sottogamba l’interesse della salute dei cittadini e dei nostri addetti ai lavori. I fatti però mi stanno dando ragione con l’esame sierologico. Io dico che non ci sono condizioni medico-scientifiche se viene adottato un protocollo che rispetti le norme che salvaguardano i calciatori». Sono le parole, destinate a far discutere, del presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto a Lazio Style Radio. In questi giorni di blocco delle attività il centro sportivo di Formello, assicura, è stato ristrutturato e sanificato.

Istat: «Coronavirus: crisi generalizzata e senza precedenti»

Ansa

La crisi portata dalla pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo supera, per famiglie e imprese già a marzo quella del 2008. È quanto emerge dalla fotografia scattata dall’Istat sui primi impatti che la pandemia sta portando. Una crisi senza precedenti: «Lo scenario internazionale è dominato dall’emergenza sanitaria. Le necessarie misure di contenimento del Coronavirus stanno causando uno shock generalizzato, senza precedenti storici, che coinvolge sia l’offerta sia la domanda», spiega l’istituto di statistica nella nota mensile.

L’Istat registra anche un forte incremento degli acquisti di alimentari nella grande distribuzione e del commercio online, mentre nel mese di febbraio l’aumento più significativo a livello tendenziale delle vendite è stato registrato dalla grande distribuzione, che aumenta dell’8,4%. Cresce con la più alta intensità in particolare la vendita dei beni alimentari: +9,9% rispetto all’anno scorso. Se il lockdown dovesse durare fino a maggio e giugno, dice ancora l’Istat, «la riduzione dei consumi sarebbe del 9,9%, con una contrazione complessiva del valore aggiunto pari al 4,5%».

FT: «L’Europa si mostri più solidale o perderà l’Italia»

EPA/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte

La crisi e la gestione dell’epidemia di Coronavirus, insieme agli atteggiamenti, soprattutto iniziali, di chiusura e concorrenza dei paesi europei (e l’attuale dibattito sugli aiuti finanziari ai paesi più colpiti dell’Unione, a partire dall’Italia) fanno dire al Financial Times, il maggiore quotidiano finanziario in Europa, che questa «cattiva e poco solidale gestione» da parte dell’Ue potrebbe segnare una ribalta dei partiti euroscettici nel nostro Paese. E non solo. Con conseguenze di distacco dal progetto europeo che potrebbero rivelarsi anche nette.

Roma, allo Spallanzani ci sono 180 positivi

ANSA/ GIUSEPPE LAMI | Un ingresso dell’ospedale Spallanzani a Roma

Nel Lazio i pazienti Covid-19 positivi ricoverati all’Ospedale Spallanzani di Roma sono al momento 180, secondo l’ultimo bollettino aggiornato della struttura. 23 di loro necessitano di supporto respiratorio e 215 sono i pazienti dimessi e trasferiti o a domicilio o in strutture apposite.

«Questa mattina ho visitato il COVID Hospital dell’Eastman e ho potuto apprezzare il lavoro straordinario per la rete regionale, dice in una nota l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sono coinvolti oltre 600 operatori tra infermieri e medici in quello che rappresenta il secondo centro a Roma per numero di ricoveri, un punto essenziale nella cura e nella ricerca che dovrà essere mantenuto anche nella fase successiva, con un forte rapporto con il territorio. Voglio ringraziare gli operatori del Policlinico Umberto I che stanno dimostrando sul campo la loro straordinaria professionalità. Ancora una volta l’Università La Sapienza e il Servizio sanitario regionale sono alleati nella sfida più importante».

Arcuri: «Attenti a pericolosi miraggi»

Ansa | Il commissario straordinario Domenico Arcuri

«Il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere. Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane». Così il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, è intervenuto dalla sede della Protezione civile per una conferenza stampa di aggiornamento sulla gestione della crisi. «Torno a supplicarvi – continua Arcuri – nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria. Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza, da un’ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima, nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini».

Le speculazioni sulle mascherine

Arcuri ha parlato anche della fornitura di mascherine e delle speculazioni sulla vendita: «Una mascherina chirurgica non può essere rivenduta ad un prezzo 10 volte maggiore del costo, questo non è libertà di mercato ma una speculazione due volte insopportabile, perché non si specula sui bisogni degli altri e perché non si specula sulla vita degli altri». «Anche pochi casi sono intollerabili – ha aggiunto – vanno denunciati e combattuti. Le forze dell’ordine sono già intervenute e continueranno a farlo».

Sileri: «Torneremo alla normalità solo con vaccino»

Ansa | Il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri

Continuano a circolare indiscrezioni sulla fase 2 a cui sta lavorando il governo. Ma, il viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri mette in guardia su un ritorno affrettato alla normalità: «Torneremo ad abbracciarci e baciarci, quando ci sarà il vaccino, e su questo non c’è ombra di dubbio». A Circo Massimo, su Radio Capital, Sileri chiarisce che non ci saranno restrizioni per un altro anno ma «avremo accuratezza nei contatti e senso responsabilità – ha risposto – senso di responsabilità che dovrà guidare la ripresa, garantendo la distanza di sicurezza e un utilizzo consapevole delle mascherine».

«Se il virus non circola – ha continuato Sileri – la mascherina non serve. Laddove queste misure di sicurezza non possono essere garantite, deve essere usata la mascherina, ad esempio al supermercato ha un ottimo livello di protezione. Tutto questo dovrà essere potenziato nelle prossime settimane con la medicina preventiva sul territorio, sottopotenziata negli anni scorsi. Sarà necessario un medico competente – ha aggiunto – che sia in grado di individuare precocemente persone con sintomi minori e controllare eventuali focolai, anche per un uso ampio dei tamponi per individuare i positivi. Il rischio non sarà mai allo zero, ma portarlo quanto più vicino allo zero in attesa che arrivi il vaccino sarà fondamentale».

Assessore al bilancio: «In Lombardia polemica sulle Rsa costruita»

Ansa | L’assessore al Bilancio della regione Lombardia Davide Caparini

Continua il botta e risposta tra le Rsa e la regione sull’alto numero di contagi e decessi nelle case di riposo della Lombardia. Per l’assessore lombardo al Bilancio, Davide Caparini, si tratta di una polemica «assolutamente costruita sul nulla». L’esponente della giunta ha ricordato perché si sia scelto di mandare dei pazienti di Coronavirus nelle strutture Rsa che li accettavano: «Quando gli ospedali erano stracolmi, è stato chiesto alle Rsa, a quelle che avevano le condizioni per poterlo fare, cioè padiglioni separati, con accessi separati e con personale che non era e non sarebbe più stato a contatto con gli ospiti». E «la nostra è stata una richiesta che ci ha consentito di avere nuovi posti letto e di salvare altre vite».

Scuola Normale di Pisa: gli stipendi del mese di Aprile saranno donati alla sanità. L’iniziativa di un dottorando indiano

Ansa | Scuola Normale di Pisa

«Rinunceranno allo stipendio di aprile per donarlo a sostegno della battaglia contro l’epidemia». Così la Scuola Normale di Pisa, attraverso un’iniziativa nata spontaneamente tra docenti, ricercatori e personale amministrativo, ha deciso di donare gli stipendi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. A innescare la catena di solidarietà è stato Akash Deep Biswas, un dottorando indiano della classe di Scienze della Scuola Normale di Pisa, che in un messaggio di posta elettronica al direttore Luigi Ambrosio e a tutte le componenti accademiche, alla fine di marzo, scriveva:

«Ogni mese ho accettato le borse di studio dal governo italiano per la mia carriera di ricerca, penso sia l’ora di contraccambiare. Con la presente, chiedo e autorizzo di donare il 100% del mio stipendio del prossimo mese, aprile, al dipartimento della salute italiano. Sarei estremamente felice se mi fosse data la possibilità di fare qualcosa per questo Paese».

A Bruxelles al via l’incontro per decidere sugli aiuti all’Eurozona

Ansa/Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

È prevista per oggi la riunione dei ministri delle finanze dell’Eurozona per capire se e come Bruxelles intende fornire un aiuto economico ai Paesi membri colpiti dall’epidemia da Coronavirus. Quello che già è emerso è che la Banca Europea per gli investimenti aumenterà la sua capacità di erogare fondi alle piccole e medie imprese per 200 miliardi di euro e la Commissione europea presterà soldi agli Stati per 100 miliardi di euro con il programma Sure. Gli schieramenti politici rimangono gli stessi con Francia, Italia e Spagna favorevoli all’emissione di Coronabond e Olanda e Austria dall’altra che ritengono la crisi un pretesto per aumentare la spesa pubblica.

Veneto: 10.203 casi positivi, 1.027 i pazienti negativizzati

Ansa/Il presidente della regione Veneto Luca Zaia

Numeri in salita per i contagi da Coronavirus in Veneto. Ma crescono anche i dimessi. Nel suo bollettino quotidiano la regione ha comunicato che i positivi complessivi dall’inizio dell’epidemia sono 11.925, ovvero 227 in più rispetto a ieri. Calano i malati in terapia intensiva che sono 297, con un decremento di 19 nelle ultime 24 ore. I decessi sono 9, con un totale complessivo di 634. I pazienti in area non critica sono 1.579 (2 in più). I casi attualmente positivi sono 10.203, mentre quelli negativizzati, ovvero risultati negativi a due tamponi consecutivi, sono 1.027. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 695. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 18.866. I dimessi sono 1.265.

Salgono a 6.549 gli infermieri contagiati, 1.049 rispetto a sabato scorso

Ansa | Un’infermiera al lavoro in un ospedale italiano

Da inizio epidemia sono 26 gli infermieri deceduti per Covid-19 e 6.549 i contagiati, ben 1.049 in più rispetto a sabato scorso. Sono questi i dati diffusi dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi). Nelle ultime 48 ore il numero dei positivi tra gli infermieri è pari a un terzo dei contagiati totali nello stesso periodo di tempo. E indica che è la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52% di tutti gli operatori.

«Il nostro fine è assistere i pazienti, individuarne le necessità ed essergli vicini, incidere nel processo organizzativo e decisionale del sistema e dare risposte mirate alle contingenze economiche e ai bisogni che emergono dall’attuale scenario demografico ed epidemiologico», dichiara il presidente di Fnopi Barbara Mangiacavalli.

Galli: «Attenti a parlare di riaperture»

Ansa | Massimo Galli

Per quanto la decrescita dei casi «stia dando qualche piccolo ma non trascurabile segnale», non bisogna cantare vittoria. A chiarirlo è Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ ospedale Luigi Sacco di Milano in un’intervista a II Messaggero. «È giusto programmare come fare a riaprire alcune attività anche con dei test, ma non bisogna farlo troppo presto, perché significherebbe vanificare tutti gli sforzi fatti», spiega. In Lombardia «ad essere ottimisti, noi abbiamo dalle 7 alle 10 volte più infettati rispetto ai dati ufficiali. È evidente che il distanziamento è stato fondamentale per affrontare l’ epidemia, ma persone che possono andare ad aggravarsi stando in casa purtroppo ce ne sono per forza». Per combattere il Covid 19 «tutti i farmaci che abbiamo utilizzato da tempo hanno momenti e livelli diversi per essere impiegati. Sono tutti abbastanza deboli però: non abbiamo per quasi nessuno dati preliminari di esperimento nemmeno sugli animali».

Croce Rossa Italiana ringrazia i volontari in prima linea: «Un pensiero a chi sta dando il massimo»

Ansa

Nella Giornata mondiale della salute, dopo il ricordo dell’Oms agli operatori sanitari in prima fila, anche la Croce Rossa Italiana ha voluto condividere un pensiero per i medici, gli infermieri e tutti i volontari impegnati in questa emergenza. «Il nostro pensiero – scrive CRI – va dritto a chi ogni giorno, soprattutto durante quest’emergenza, sta dando il massimo per tutelarci con coraggio, professionalità e amore. Sono medici, volontari e operatori sanitari. A loro, grazie!»

Da Facebook programma per tracciamento contagi

Pixabay

L’azienda fondata da Mark Zuckerberg scende in campo nella lotta al Coronavirus. Dopo l’iniziativa di Google, Facebook ha deciso di estendere il suo programma Data for Good mettendo a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo nuovi strumenti per studiare e prevenire l’evoluzione del contagio da Coronavirus. In Italia tra i ricercatori che hanno preso parte al progetto c’è il team del professore Stefano Denicolai, dell’Università di Pavia, e il Laboratory of Data Science and Complexity dell’Università di Venezia, guidato da Walter Quattrociocchi. Entrambi fanno parte della task force nominata dal governo italiano per combattere l’emergenza Covid-19, che si presume utilizzerà i dati di Facebook.

Sospensione mutui per comuni e province

Pixabay

Un nuovo accordo tra Abi, Anci e Upi ha portato alla decisione di sospendere per un anno della quota capitale i mutui dei comuni e delle province che potranno chiedere alle banche la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza nel 2020. In questo modo i Comuni e le Province potranno disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19

Focus Censis-Confsooperative: due anni per recuperare il Pil perso

Ansa

Mentre il governo studia una fase due per una riapertura graduale, parallelamente all’emergenza sanitaria c’è quella economica. Secondo un focus di Censis e Confcooperative all’Italia serviranno due anni per tornare ai livelli di Pil stimati fino a gennaio scorso. «Lo shock epocale: imprese e lavoro alla prova della lockdown economy», considerando una chiusura delle attività fino a maggio, con un ritorno alla normalità entro due mesi. Facendo un’ipotesi di impatto sul fatturato al 2021, lo scenario imputa allo shock Covid-19 «una mancata produzione di valore da parte delle imprese superiore ai 270 miliardi». Secondo lo studio la dimensione economica del lockdown è pari a 1.321 miliardi di euro, che corrispondono al 42,4% del totale del fatturato dell’Industria e dei Servizi parti a 3.115 miliardi di euro.

Spread in calo, Borsa di Milano segna +3,22%

Il palazzo della Borsa in piazza Affari a Milano, 24 gennaio 2020.ANSA/Mourad Balti Touati

Apertura in rialzo per Piazza Affari. Il primo Ftse Mib segna un +4,02% a 17.727 punti all’indomani del pacchetto di stimoli economici messo in campo dal governo per contrastare l’emergenza legata al Coronavirus. Tra i titoli migliori Diasorin (+7,97%) che entro aprile lancerà un nuovo test per per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati da Covid-19. Di corsa anche Unicredit (+6,25%), Banca Generali (+5,95%). Apre in calo lo spread fra Btp e Bund. Continua così il ribasso a seguito degli acquisti sul mercato da parte della Bce. Il differenziale segna 189 punti contro i 191 della chiusura di lunedì. Borse positive anche in Asia con Tokyo che chiude a +2,01%. Più cauta Hong Kong con +1,27%. Attesa in rialzo anche in Europa con i future in positivo. Tra i macro previsto il dato sulla la produzione industriale di febbraio insieme alle vendite al dettaglio dall’Italia.

Veneto: da oggi mascherine e guanti obbligatori sui mezzi di trasporto

Ansa/Padova

L’ordinanza, firmata ieri, avrà validità fino al 13 aprile 2020 compreso. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha messo in atto nuove misure per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus legato ai servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente. «Con questa ordinanza abbiamo voluto uniformare in tutto il territorio regionale l’uso di mascherine e guanti nei mezzi di trasporto pubblico locale quali treni, autobus e vaporetti, ma anche a bordo dei taxi e nelle attività di noleggio operanti nel Veneto, sia su gomma che su acqua – spiega l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture, Elisa De Berti -. Queste disposizioni, che entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi, mirano a tutelare il più possibile i cittadini e i lavoratori del settore, che stanno svolgendo in questo momento delicato di emergenza sanitaria un importante servizio».

Gallera: «Dati confortanti anche a Milano»

Ansa | La zona dei Navigli e Milano

Intervenuto alla trasmissione Agorà per commentare i nuovi dati sul contagio nella regione Lombardia, Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia ha sottolineato come i dati siano «confortanti e in linea anche a Milano», che ieri ha segnato rallentamento di circa 100 positivi. «Altre città stanno rallentando in modo significativo, come Bergamo e Brescia – ha spiegato Gallera -. Milano ancora l’altro ieri aveva una linea un po’ indecisa e contraddittoria, però siamo in una situazione assolutamente sotto controllo in numeri assoluti in proporzione alla popolazione. Questo non vuol dire in alcun modo rilassarsi, dobbiamo continuare a essere molto rigorosi. Però i dati complessivamente ci fanno fanno vedere che il sacrificio ha portato un risultato».

Lombardia: i Comuni dove il Coronavirus ha colpito di più gli anziani

Ansa/Nembro

In Lombardia la letalità del Coronavirus sugli anziani è di dieci volte superiore al normale. L’epidemia ha colpito con forza la regione del nord Italia che conta il maggior numero di decessi in Italia. È Casamorano, secondo i dati raccolti da Il Sole 24 Ore, il comune più colpito dalla letalità del contagio. Dei suoi 1.400 abitanti, di cui 422 con 66 anni o più, ne sono deceduti in meno di un mese ben 27, il 6,4% del totale. La media degli ultimi cinque anni è stata di un decimo, scrive il Sole. Subito dietro troviamo Nembro, uno dei due focolai del contagio lombardo. Il comune della Val Seriana di 11mila abitanti ha registrato su un totale di 2.572 anziani ben 117 morti, quasi 5 al giorno. Quasi un residente su venti over 65 è venuto a mancare in poco più di tre settimane, ossia il 4,55%. Per un confronto, la media del periodo nei cinque anni precedenti era solo dello 0,02%.

Gallera: «Su Bergamo ha deciso il governo»

Ansa | L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera

Continua il braccio di ferro tra la Lombardia e il governo sulla mancata imposizione di una zona rossa nelle aree più colpite dall’epidemia Coronavirus nella regione. «Sono stupito di come non si riesca a comprendere cosa sia accaduto dal 20 febbraio», dichiara l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in un’intervista a La Stampa.

E aggiunge: è stata «un’ondata pazzesca e ne siamo ancora dentro. Che qualcuno venga qua a valutare negativamente singoli episodi o singole azioni, lo trovo ingeneroso». Sulla lentezza della chiusura e il delineare in fretta la zona rossa, Gallera dice: «All’inizio abbiamo condiviso con il governo tutte le scelte, nel solco di un rapporto di collaborazione istituzionale» e «dopo una telefonata del 3 marzo tra me, il direttore generale Cajazzo e il presidente dell’Iss Brusaferro – prosegue l’assessore lombardo – abbiamo chiesto di chiudere la bergamasca».

«Ed è stato lo stesso Istituto Superiore a fare un verbale per chiedere al governo che quella zona fosse chiusa» annota Gallera che racconta: «Da Roma ci dicono che la decisione è imminente» ma invece Conte «venerdì ci dice che stava per fare un decreto con cui domenica avrebbe chiuso tutta la Lombardia facendola diventare arancione».

«Se ci avessero detto subito che non la volevano fare, ci saremmo mossi diversamente. Invece siamo rimasti col cerino in mano». Sulla strage degli anziani, Gallera difende la posizione della Regione sostenendo di aver chiesto «a queste strutture, che sono private e non dipendono da noi, se erano disposte ad accogliere i convalescenti. Per farlo, le condizioni erano che vi fossero padiglioni isolati o fisicamente distanti dai luoghi in cui venivano ospitati gli anziani. Non abbiamo imposto nulla. Ma se non avessimo alleggerito gli ospedali non avremmo potuto ricoverare altri pazienti», conclude Gallera.

Lopalco: «Estate con il segno delle mascherine»

Ansa | Pier Luigi Lopalco

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, intervenuto alla trasmissione Agorà, ha parlato dell’andamento dell’epidemia in Italia dopo gli ultimi numeri diffusi dalla Protezione civile. Alla domanda che estate dobbiamo aspettarci Lopalco ha parlato di un periodo estivo dove dovremo abituarci «a un’abbronzatura col segno della mascherine. Sicuramente dobbiamo abituarci al distanziamento e alle misure di sicurezza».

Da Pavia presto al via test su anticorpi

Ansa

Sarà lanciato a breve un nuovo test sierologico ad alto volume di processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2. A completare la prima fase di studi al Policlinico San Matteo di Pavia è la società DiaSorin che, come si legge in una nota, sta lavorando per ottenere il marchio CE e l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) della Food and Drug Administration (Fda) entro la fine di di aprile. Il prodotto servirà per individuare nella popolazione i soggetti che sono già stati infettati dal virus, la cui diagnosi non sia stata effettuata attraverso l’esecuzione di un tampone e di un test di diagnostica molecolare.

«L’allarme generato dalla pandemia del Coronavirus ci ha spinti inizialmente a lavorare ad una soluzione di diagnostica molecolare che siamo riusciti ad offrire in tempi rapidissimi ai laboratori ospedalieri», ricorda Fabrizio Bonelli, Chief Scientific Officer di DiaSorin. «Ci siamo, inoltre, posti il problema – spiega Bonelli – di fornire anche un test immunodiagnostico che desse risposta alla necessità di condurre indagini epidemiologiche per stabilire la percentuale della popolazione esposta al virus in assenza di una diagnosi eseguita con i test molecolari su tampone». « La pandemia generata dalla diffusione del Coronavirus ci sta spronando a dare risposte rapide ed efficaci alle diverse necessità dei laboratori e degli ospedali».

Il test, che costa cinque euro, potrà essere eseguito sulla piattaforma LIAISON XL che permette una gestione del processo diagnostico interamente automatizzata, consentendo ai laboratori di processare fino a 170 campioni di sieri di pazienti ogni ora, con un livello minimo di intervento richiesto agli operatori del laboratorio. L’attuale base installata di piattaforme LIAISON® XL, pari a circa 5.000 unità nel mondo, di cui oltre 500 in Italia, vanta una presenza geografica capillare a livello mondiale in istituzioni ospedaliere di primaria importanza e in laboratori commerciali.

Il kit LIAISON SARS-CoV-2 IgG sarà reso disponibile nei prossimi giorni ad uso di ricerca e valutazione clinica, per essere commercializzato nelle settimane successive con marchio CE in Europa e sottomesso negli Stati Uniti per ricevere l’approvazione da parte della Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization.

Centomila analisi del sangue: il piano della Protezione civile per trovare i casi sommersi

Ansa

Test sierologici su un campione di 100mila persone per avere una foto più nitida dell’epidemie. È questo il piano del comitato tecnico scientifico della Protezione civile che sarà presentato a breve al ministero della Sanità. La strategia verrà incrociata con l’utilizzo di una app per tracciare gli spostamenti delle persone contagiate e di quelle sospette – scrive la Repubblica – insieme a una riapertura a scaglioni. Il campione verrà scelto in base alle caratteristiche demografiche delle regioni e al numero di abitanti per ognuna. Un secondo progetto sarà invece legato al passaporto di immunità.

Perchè lo smart working è diventato un “lavoro casalingo”

Pixabay

Per molti italiani il passaggio dall’ufficio alle mure domestica è stato un passaggio repentino. Lo smart working è diventato l’incubo di milioni di persone, trasformandolo in un “lavoro casalingo” di chiamate e videocall ininterrotte, mancanza di orari e l’impossibilità di gestire il proprio tempo. Ma per governare il lavoro da casa servirebbero alcune semplici regole:

Lasciare non meno di 35-40 minuti tra una videoconferenza e l’altra

Anche in casa c’è un inizio e una fine: evitare telefonate fuori orario.

E’ importante prendere 5-10 minuti di aria al giorno dopo un’attenta analisi dei DPCM.

Collegare il pc a schermi e monitor fissi per evitare di stare sempre piegati su iPad e portatili.

Tasse sospese per due mesi per partite Iva e piccole aziende. Conte: «Bonus Inps entro il 15 aprile»

Con il decreto liquidità approvato dal Governo per sostenere le imprese e le partite Iva alle prese con l’emergenza Coronavirus sono stati altresì congelati, temporaneamente, 10 miliardi sul profilo fiscale anche per le famiglie. Nel nuovo decreto sono state introdotte nuove misure:

Bonus Inps: il premier Conte ha chiarito che non dovrebbero esserci ritardi nei versamenti. «Gli enti stanno lavorando tanto e sono fiducioso che possano arrivare a risolvere i versamenti prima del 15», ha dichiarato il premier;

Introduzione dell’assistenza fiscale a distanza per il 730: sarà possibile inviare ai Caf o ai commercialisti la dichiarazione precompilata e una copia del documento d’identità. Il termine ultimo per l’invio della dichiarazione resta fissato per il 30 settembre;

Slittamento della consegna della certificazione unica per la dichiarazione dei redditi: il termine è stato prorogato al 30 aprile;

Sospensione dei versamenti di ritenute, Iva, contributi e premi assicurativi per aprile e maggio per le aziende che hanno registrato una perdita del fatturato a marzo pari al 33%, sotto i 50 milioni di ricavi: i versamenti dovranno essere effettuati entro giugno 2020 o diluite in 5 rate mensili sempre da giugno 2020;

Proroga dello stop al versamento delle ritenute anche per autonomi e partite Iva con un giro di affari fino a 400 mila euro;

Allentate le condizioni per il bonus prima casa: sono state “ammorbidite” le condizioni per non perdere il bonus. I termini saranno validi dal 23 febbraio sino al 21 dicembre 2020. Il bonus decadrebbe infatti se non si sposta la residenza nella nuova casa entro 1 anno e mezzo;

Variazione dei termini per i versamenti alla pubblica amministrazioni: sarà possibile versare effettuare i versamenti alla PA entro il 16 aprile, senza incorrere in sanzioni.

Link utili

Il parere degli esperti:

Sullo stesso tema: