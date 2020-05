Sono 66.553 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, 127.326 è il numero dei guariti. In Lombardia +175 nuovi positivi e 24 deceduti. Oltre 3 milioni i tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia. Francia e Germania propongono un piano da 500 miliardi di euro per ricostruire l’Europa. Merkel: «Con il recovery fund l’Unione Europea è più forte e solidale». Di Maio: «Inaccettabile ci siano black list tra Paesi Europei»

Il ministro Speranza: «Ci vuole poco a tornare indietro»

Ansa | Il ministro della Salute Roberto Speranza

La rete di alert è stata definita. I numeri dell’epidemia di Coronavirus in Italia hanno tutti delle soglie oltre le quali il governo dovrà cominciare a chiedersi se è necessario tenere tutto aperto o è il caso di cominciare a valutare qualche nuova chiusura. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato al Tg3 che basta davvero poco per tornare al punto di partenza: «I dati confermano che il lockdown ha funzionato ma ci vuole poco a tornare indietro e vanificare gli sforzi fatti. Apriamo e ripartiamo dunque ma con grandissima attenzione se non vogliamo sprecare il vantaggio acquisito in queste settimane».

Il ministro ha sottolineato l’impegno anche di chi è stato in prima linea in questa emergenza, così come quello di chi invece ha dovuto rinunciare al lavoro: «I sacrifici enormi fatti dalle donne e dagli uomini di questo paese e le misure rigorose adottate hanno portato a una fotografia diversa rispetto a quelle delle settimane precedenti. Ma non dobbiamo pensare che la battaglia sia vinta».

Le 24mila assunzioni nel sistema sanitario

Speranza ha anche confermato il numero totale di assunzioni fatto nel settore sanitario per rispondere alle crisi: «Il tracciamento si fa innanzitutto con le persone e noi ne stiamo assumendo moltissime nel Servizio sanitario nazionale: 24.000 assunzioni ci sono state dall’inizio di questa crisi, persone in carne e ossa che devono provare a combattere questo virus». Se poi si parla di tracciamento digitale, i tempi per la diffusione dell’app non sono ancora del tutto certi: «La app può servire. L’auspicio è che da fine maggio possa essere avviata una sperimentazione, per aggiungere un nuovo strumento alla strategia in campo».

Palermo, al mercato Vucciria in centinaia per la movida

L’agenzia di stampa Ansa riporta che a Palermo centinaia di persone sono arrivate alla Vucciria, il mercato diventato uno dei luoghi della movida nella città siciliana. L’Ansa descrive di assembramenti con persone di tutte le età, mascherine poco utilizzate e senza distanze di sicurezza. Giusto pochi giorni fa il sindaco Leoluca Orlando aveva dichiarato che sarebbe stato pronto a chiudere di nuovo tutto alle prime violazioni delle regole.

Per saperne di più:

Il ministero degli Esteri, in totale sono 83mila gli italiani rientrati

Circa 83mila persone, provenienti da 118 Paesi diverse e 800 operazioni aeree, marittime e terrestri. Sono questi i dati che rende nota la Farnesina e che raccontano dell’operazione messa in campo dal ministero degli Esteri per riportare in Italia i cittadini che si sono trovati all’estero durante l’emergenza Coronavirus. Negli utlimi due giorni sono stati rimpatriate persone dal Kenya, dall’Argentina, dalla Repubblica Domenicana e dalla Giamaica.

Milano, le immagini del primo lunedì di ripartenza

Open/Felice Florio | I prati davanti a piazza Gae Aulenti

Non c’è stato l’assalto ai bar. Anzi. Sembra che per il primo lunedì della vera Fase 2 i milanesi abbiano scelto i parchi per trascorrere le prime ore di questa nuova normalità a stretto contatto con il Coronavirus. Open è stato tra i parchi e i bar di Milano per capire come è iniziata questa ripartenza, tra le incertezze sulle norme da seguire e i gestori dei locali che possono tirare un sospiro di sollievo.

I controlli della Guardia di Finanza all’Arco della Pace

Intanto nei locali attorno all’Arco della Pace, uno dei luoghi preferiti per gli aperitivi serali, sono arrivati anche i controlli da parte della Guardia di Finanza. Qui i locali hanno ridotto il numero di posti disponibili ed eliminato i buffet. Nei locali più grandi i clienti prima di entrare vengono controllati con dei termometri a distanza per misurare la temperatura corporea. Secondo i resoconti degli agenti, qui i locali erano abbastanza frequentati anche se in tutti, nonostante la riduzione dei posti a disposizione, si vedevano sedie lasciate libere.

Monza, da domani riapre il parco cittadino

Wikipedia | Il parco di Monza

Il sindaco di Monza Dario Allevi ha fatto un ordinanza per aprire da domani, martedì 19 maggio, il parco cittadino. Questa area verde è uan delle più importanti d’Europa infatti si tratta del parco circondato da mura più grande di tutto il continente. Anche qui, come da molte parti in Italia, sarà possibile accedere solo con la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza. Dall’inizio dell’epidemia nella provincia di Monza e Brianza ci sono stati in tutto 5.296 casi di contagio da Covid-19.

Dall’inizio dell’epidemia oltre tre milioni di tamponi effettuati in Italia

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, dall’inizio dell’epidemia i tamponi effettuati in Italia sono stati più di 3 milioni: 3.041.366 per l’esattezza, 36.406 dei quali registrati solo nelle ultime 24 ore. L’età media dei pazienti deceduti con diagnosi di Covid-19 è di 80 anni, la maggior parte sono uomini, circa il 60%. Nella sola Lombardia è stato registrato il 51% dei decessi.

Numeri in chiaro: il “Paradosso della prevenzione” spiegato dal dott. Pregliasco

Per la rubrica Numeri in chiaro Open ha intervistato Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. Davanti al trend positivo che mostrano i dati relativi all’epidemia di Covid-19 in Italia, Pregliasco ha spiegato che non bisogna lasciarsi prendere dal “Paradosso della prevenzione”.

«Negli anni ’60 la poliomielite faceva paura. Tutte le mamme si precipitavano a fare la vaccinazione per evitare la polioparalisi, una brutta malattia. Negli anni è sparita, almeno dall’Italia e dall’Europa. Però i no vax hanno evidenziato questo paradosso della prevenzione: hanno cominciato a dire “Non ce n’è bisogno”, “Il vaccino fa male, il vaccino crea dei problemi” e quindi c’è stata una disaffezione verso la prevenzione vaccinale».

Piemonte, l’assessore Andrea Tronzano: «Puntiamo a diventare indipendenti nella produzione di mascherine»

L’assessore alle Attività produttive del Piemonte Andrea Tronzano ha spiegato che la regione punta a diventare indipendente dal governo e dalle fonti di approvvigionamento esterno per quanto riguarda le mascherine: «Il Piemonte dispone della tecnologia e delle competenze per produrre oltre 10 milioni al mese di mascherine di comunità a km 0. Il Piemonte dispone di tutti i saperi e delle professionalità necessarie per produrre mascherine ‘di comunità potenzialmente riutilizzabili almeno in parte, per un’esigenza di ecosostenibilità e di qualità, da distribuire alla popolazione e anche ai lavoratori a basso rischio di contagio».

Il sindaco di Parma Federico Pizzaroti: «Primo e ultimo avvertimento: non è una gara a chi è più stupido»

Ansa | Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti

Un aperitivo preso davanti al bar. Qualche persona in piedi, qualcuna seduta sui tavoli. Foto che racconterebbero di un lunedì sera normale tra le strade di Parma, se non fosse che siamo nel mezzo di una pandemia e in quelli scatti non c’è quasi nulla delle due raccomandazioni che da tanto tempo vengono ripetute: mascherine e distanze di sicurezza.

Queste foto hanno mosso il sindaco di Parma Federico Pizzarotti a chiarire con i cittadini chele norme non possono essere ignorate: «Primo e ultimo avvertimento: questa non è una gara a chi è più stupido. Abbiamo superato mesi difficilissimi e drammatici in cui i morti si contavano a decine al giorno. Siamo arrivati a questo punto mettendo in conto un prezzo pesante per tutti. Non lo abbiamo fatto per fare 100 passi indietro nel rispetto delle regole. Non lo abbiamo fatto per ripartire da zero, ma per andare avanti sconfiggendo il virus».

Il ministro Luigi Di Maio: «I numeri sono confortanti la strada è quella giusta»

Ansa | Il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio

Il ministro Luigi Di Maio ha commentato su Facebook il primo giorno della vera Fase 2, anche se all’appello manca ancora la riapertura di regioni che hanno preferito aspettare qualche giorno: Il bollettino odierno ci fa ben sperare. Meno di 100 vittime in tutta Italia, in molte regioni i numeri sono davvero molto confortanti. La strada è giusta, non finirò mai di ripetere che serve prudenza, ma in questa prima giornata della Fase 2, di riapertura dopo il lockdown, l’Italia fa notevoli passi avanti».

I contratti a tempo determinato cominciano a crollare: cosa sta succedendo al mondo del lavoro

200mila contratti a tempo determinato in meno. È questo il bilancio dei primi mesi del 2020 rispetto al 2019, un bilancio che l’Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ha anilizzato nel suo ultimo report. Fino al 9 marzo la curva delle attivazioni dei contatti a tempo determinato era perfettamente sovrapponibile a quella dell’anno scorso. Poi è arrivato il lockdown per il Coronavirus e con lui la differenza tra le due proiezioni. Il sintomo di una crisi che ha colpito «come una tempesta» il sistema nazionale.

Il piano di Francia e Germania: 500 miliardi di euro per ricostruire l’Europa

EPA/ANDREAS GORA / POOL | La cancelliera tedesca Angela Merkel in videoconferenza con il presidente francese Emmanuel Macron, 18 maggio 2020

Merkel: «Con il recovery fund l’Unione Europea è più forte e solidale»

«L’Europa deve rimanere unita: a questo scopo proponiamo di mettere insieme un fondo temporaneo di 500 miliardi di euro (rispettoso dei trattati e che rispecchi l’autonomia dei diversi Stati membri dell’Ue) da mettere a disposizione delle spese necessarie per far fronte alla crisi economica innescatasi nell’Eurozona a causa della pandemia di Coronavirus».

Ad annunciarlo è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel durante una videoconferenza con il presidente francese Emmanuel Macron. «Quella che stiamo attraversando è la crisi peggiore a cui l’Unione Europea sia stata esposta nella sua storia», ha spiegato Merkel, e questa proposta è volta a far sì che «l’Europa esca rafforzata, unita e solidale da questa crisi». La proposta di Recovery Fund da 500 miliardi è stata pienamente condivisa e supportata anche dalla Francia.

Nota di Palazzo Chigi: «Buon punto di partenza che va ampliato in sede europea»

L’Italia, dal canto suo, ha definito il piano una «buona base di partenza». «La proposta rivela uno sforzo da parte tedesca che merita di essere rimarcato, ma che si confida possa essere ulteriormente migliorato nelle prossime settimane – si legge in una nota di Palazzo Chigi – Per l’Italia, questo, rappresenta appunto un punto di partenza che non deve essere rivisto al ribasso, ma semmai ampliato. La Commissione Ue potrà senz’altro trarne beneficio in vista della sua proposta, che da parte italiana si auspica sia ancora più ambiziosa in termini finanziari».

Ursula von der Leyen: «Accolgo con favore la proposta di Germania e Francia»

EPA/STEPHANIE LECOCQ | Ursula von der Leyen

E proprio dal fronte europeo è subito giunto il parere favorevole dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che a tal proposito ha dichiarato: «Accolgo con favore la proposta costruttiva fatta da Francia e Germania. Riconosce la portata e le dimensioni della sfida economica che l’Europa deve affrontare e giustamente pone l’accento sulla necessità di lavorare su una soluzione con il bilancio europeo al centro. Ciò va nella direzione della proposta su cui sta lavorando la Commissione, che terrà conto anche delle opinioni di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo».

Nelle Marche 11 nuovi positivi e 2 decessi rispetto a ieri

ANSA | Uno scorcio di Ancora nel primo giorno della Fase 2, 4 maggio 2020

Con 11 nuove diagnosi di positività al SARS-CoV-2, salgono a 6.678 i casi complessivi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i ricoverati Covid-19 sono 156, i pazienti in terapia intensiva sono 17, e i contagiati ricoverati in area post critica sono 51, per un totale di 173 persone complessivamente ricoverate. 3.379 le persone guarite e 2.142 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 984 sin dall’inizio dell’epidemia, in aumento di 2 persone decedute rispetto a ieri.

Secondo Barillari Nature dice che il vaccino contro il SARS-CoV2 non serve. Forse non lo ha capito

Da una lettura poco attenta dell’articolo di David Chyranoski pubblicato su Nature, il consigliere regionale Davide Barillari deduce che sia inutile cercare un vaccino contro il nuovo Coronavirus, tanto muta continuamente. Sappiamo che l’Rna virale è piuttosto suscettibile a mutazioni.

Il tweet di Barillari

Ma il discorso è complesso. Tanto per cominciare perché a noi interessano soprattutto le mutazioni legate alla glicoproteina Spike, quella che permette al virus di infettare; inoltre i virus influenzali sono molto più suscettibili a mutazioni rispetto ai Coronavirus.

In Piemonte 72 nuovi casi e 20 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO |Piazza San Carlo a Torino, 9 Maggio 2020

In Piemonte continua la crescita (seppur molto contenuta rispetto ai numeri delle scorse settimane, ndr) del numero di persone contagiate dal Coronavirus. Complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia si contano 29.619 casi positivi, con un aumento nelle ultime ore di 72 nuovi positivi. 3.632 i decessi (+20 rispetto a ieri) e 16.113 guarigioni (+323).

Attualmente i pazienti positivi ricoverati negli ospedali piemontesi con sintomatologia sono 1.589 e 99 in terapia intensiva, mentre 8.186 persone si trovano in isolamento domiciliare. Complessivamente sono stati effettuati dalla regione Piemonte 253.479 test. Nel dettaglio il numero dei pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2 sin dall’inizio della pandemia sono così ripartiti per provincia:

Alessandria : 3.800;

: 3.800; Asti : 1.571;

: 1.571; Biella : 1.023;

: 1.023; Cuneo : 2.698;

: 2.698; Novara : 2.579;

: 2.579; Torino : 15.068;

: 15.068; Vercelli : 1.250;

: 1.250; Verbano-Cusio-Ossola : 1.100;

: 1.100; Residenti fuori regione : 256;

: 256; In elaborazione: 94.

In Toscana 13 nuovi positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Controlli per i dipendenti di Gucci nel momento dell’entrata nel laboratorio prototipi di Scandicci, 20 Aprile 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 13 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 5 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 9.961 e le morti per Covid-19 a 989. I casi attualmente positivi sono 2.573. Tra questi, 197 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, mentre 66 pazienti sono in terapia intensiva e 2.310 persone si trovano in isolamento domiciliare.

Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate 4.760 guarigioni virali (negativizzati) e 1.639 guarigioni cliniche (pazienti non negativizzati, ma che non hanno più sintomatologia). Dal primo febbraio a oggi, 18 maggio, in Toscana sono stati effettuati 205.201 tamponi.

In Italia 99 vittime e 451 nuovi casi

Il bollettino della Protezione civile del 18 maggio 2020

99 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 18 maggio. Una cifra in netto calo rispetto a ieri, quando si erano registrati 145 morti. Il totale delle persone decedute sale così a 32.007. Il bilancio degli attualmente positivi è, ad oggi, di 66.553 persone, in calo rispetto ai 68.351 positivi di ieri. I guariti oggi sono 2.150, in lieve calo rispetto ai 2.366 pazienti dimessi nella giornata di ieri.

In Italia, ad oggi, si sono registrati 225.553 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +451 casi in un giorno: un dato in calo rispetto a ieri, quando la crescita era stata di 675 nuovi positivi. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.041.366, per 1.959.373 casi testati. Il numero complessivo dei pazienti ricoverati è di 10.956 persone, di cui 10.207 ricoverati con sintomatologia e 749 pazienti nelle terapie intensive del Paese. Infine, 55.597 persone si trovano in isolamento domiciliare e 127.326 persone sono guarite.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia 24 decessi e 175 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 18 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso i dati sulla situazione Coronavirus nel territorio. Rispetto a ieri, 17 maggio, si contano 24 vittime, per un bilancio totale di 15.543 persone morte per complicanze legate al Covid-19. I nuovi casi positivi sono 175, per un totale di 85.019 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati raggiunti i 581.473 tamponi (+5.078 rispetto a ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 252 persone (-3 nelle ultime 24 ore). I ricoverati con sintomatologia sono 4.482 (+2 rispetto a ieri). Il numero di persone guarite è aumentato di 873 unità, portando così il numero complessivo dei dimessi nella regione a 35.915 persone.

La diffusione ddel Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.463 (+20)

: 12.463 (+20) Brescia : 14.158 (+11)

: 14.158 (+11) Como : 3.633 (+4)

: 3.633 (+4) Cremona : 6.323 (0)

: 6.323 (0) Lecco : 2.648 (+3)

: 2.648 (+3) Lodi : 3.353 (+2)

: 3.353 (+2) Monza e Brianza : 5.296 (+9)

: 5.296 (+9) Milano : 22.222 (+71), di cui a Milano città 9.395 (+24)

: 22.222 (+71), di cui a 9.395 (+24) Mantova : 3.291 (0)

: 3.291 (0) Pavia : 5.022 (+43)

: 5.022 (+43) Sondrio : 1.369 (+2)

: 1.369 (+2) Varese: 3.392 (+13)

La diretta da Palazzo Lombardia

Viminale, il bilancio dei controlli nella Fase 2: sanzionato l’1,1% delle persone controllate

ANSA/Marco Ottico | Agenti della polizia eseguono controlli delle autocertificazioni degli spostamenti dei cittadini a Milano

Il Viminale ha reso noto, attraverso un report ufficiale, il bilancio dell’operato delle forze dell’ordine nella prima parte della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, dal 4 al 17 maggio. Complessivamente sono state sottoposte a controllo 2.412.174 persone, con una media giornaliera di 172.298 individui controllati.

Le persone sanzionate per mancato rispetto dei divieti sugli spostamenti sono state 26.855 (con una media dell’1,1% di persone sanzionate rispetto al numero complessivo degli individui controllati), i denunciati per false attestazioni 305 e i denunciati per violazione della quarantena 113. Quanto agli esercizi commerciali sono state sottoposti a ispezione 911.777 attività, con una media di 65.127 controlli giornalieri. I titolari sanzionati rappresentano lo 0,15% del totale degli esercizi commerciali controllati.

In Emilia-Romagna 35 nuovi casi positivi e 13 decessi rispetto a ieri

ANSA/SARA FERRARI | Un’immagine del centro a Bologna, 4 maggio 2020

Con 35 nuove diagnosi di positività al Coronavirus, sono saliti a 27.267 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia in Emilia-Romagna. Attualmente il numero di pazienti positivi è di 5.525 persone, di cui 708 ricoverate con sintomi, 105 ricoverate in terapia intensiva e 4.712 in isolamento domiciliare.

Il numero di pazienti guariti, secondo il bollettino ufficiale della Regione, è salito di 153 unità, per un totale di 17.756 guarigioni: 1.732 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativi ai test), mentre 16.024 sono i negativizzati, ovverosia i pazienti risultati negativi a due test consecutivi. I decessi salgono a 3.986, 13 in più rispetto a ieri. Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 263.888 test. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Reggio Emilia 4.892 (+1)

4.892 (+1) Bologna 4.490 (+1)

4.490 (+1) Piacenza 4.433 (+11)

4.433 (+11) Modena 3.876 (+5)

3.876 (+5) Parma 3.392 (+13)

3.392 (+13) Rimini 2.098 (+1)

2.098 (+1) Ravenna 1.012 (0)

1.012 (0) Ferrara 980 (0)

980 (0) Forlì 937 (0)

937 (0) Cesena 766 (+3)

766 (+3) Imola 391 (0)

Di Maio: «Inaccettabile ci siano black list tra Paesi Europei»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio partecipa in videoconferenza al Consiglio Affari Esteri informale, durante l’emergenza Covid-19

«Dal 3 giugno l’Italia ripartirà a 360 gradi. Ci si potrà muovere tra le regioni e siamo pronti ad accogliere in sicurezza cittadini europei che vogliono passare le loro ferie in Italia. Le nostre strutture sono pronte, preparate e all’avanguardia». A dirlo in videoconferenza incentrata sui flussi turistici all’interno dell’Ue durante l’emergenza Coronavirus è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in collegamento con i propri omologhi europei.

«È inammissibile – ha proseguito il titolare della Farnesina – che ci siano black list tra Paesi dell’Unione Europea. Se non cambiamo direzione ci saranno serie ricadute economiche sul comparto turistico di tutti i Paesi europei, non solo dell’Italia». Il ministro degli Esteri italiano ha poi ribadito come il Governo si impegnerà «a fornire un report settimanale in più lingue sull’andamento epidemiologico in Italia, regione per regione», proprio a sostegno della trasparenza nei confronti non solo degli altri Stati europei, ma anche dei cittadini, italiani e non, che vorranno visitare l’Italia.

Raggiunto l’accordo tra Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia per gli spostamenti tra province confinanti per congiunti

ANSA | Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia

Il governatore Luca Zaia, ha raggiunto un accordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia per permettere lo spostamento (per cui sarà necessaria la nuova autocertificazione, ndr) tra le province ai confini regionali con quella del Veneto «per incontrare parenti, fidanzate o fidanzati». L’accordo è dunque valido per i seguenti spostamenti:

tra la provincia di Treviso e quella di Pordenone ;

e quella di ; tra la provincia di Venezia e quelle di Udine e Pordenone ;

e quelle di e ; tra la provincia di Belluno verso quelle di Udine e Trento

verso quelle di e tra la provincia di Rovigo verso quella di Ferrara.

In Liguria 32 nuovi casi e 12 decessi nell’ultimo giorno

ANSA/LUCA ZENNARO | I carruggi genovesi tra vicoli deserti e negozi chiusi di Genova, 19 marzo 2020

Secondo il bollettino quotidiano della Liguria, nella regione oggi si sono registrati 32 nuovi casi, portando così il numero complessivo dei contagiati sin dall’inizio della pandemia a 9.189 unità. Il numero dei pazienti attualmente positivi è in discesa di 110 unità, portando così il numero totale a 4.363 persone attualmente affette da Covid-19.

Diminuisce lievemente il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali liguri, dove attualmente si trovano 383 persone con sintomatologia (-1 rispetto a 24 ore fa) e 23 pazienti in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri), mentre 1.956 persone si trovano in isolamento domiciliare. Le guarigioni sono in aumento, sia le cliniche sia le virologhe, rispettivamente 2.024 (+7) e 3.461 (+130). Il numero dei pazienti deceduti è aumentato di 12 persone nelle ultime 24 ore, portando così il numero complessivo dei decessi per Covid-19 nella regione a 1.365.

Nel Lazio 39 nuovi casi e 6 decessi

ANSA/RICCARDO ANTIMIANIO | Passanti con mascherine a Montecitorio davanti alla Camera dei Deputati, Roma, 11 marzo 2020

Nella regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria, si sono registrati nelle ultime 24 ore 39 nuovi casi di positività al Coronavirus e 6 morti, per un totale di 3.826 casi attualmente positivi e 628 decessi sin dall’inizio della pandemia.

I ricoverati con sintomatologia negli ospedali laziali sono attualmente 1.137, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 73. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.616, mentre 3.031 i pazienti guariti. In totale, sin dall’inizio della pandemia sono stati esaminati 7.485 casi.

Roma, allo Spallanzani 106 ricoverati di cui 52 positivi

ANSA/ GIUSEPPE LAMI | Un ingresso dell’ospedale Spallanzani a Roma

Sono 106 i pazienti, di cui 52 positivi al Covid-19 e 54 ancora sottoposti a indagini, che risultano ricoverati all’ospedale Spallanzani. Sono 10, invece, i pazienti che necessitano di supporto respiratorio mentre i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture del territorio della Capitale sono 440. Questo è quanto emerge dall’odierno bollettino medico dell’ospedale Spallanzani di Roma.

In Umbria 0 contagi e 0 decessi nelle ultime 24 ore

Ansa/Perugia

0 nuovi positivi al Covid-19 sono stati registrati in Umbria nelle ultime 24 ore nella regione, su 323 tamponi processati. È il dato della Regione aggiornato in data 18 maggio, quando gli attualmente positivi sono 92. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 1.424, ma di questi 1.259 sono guariti. Il numero complessivo di decessi sin dall’inizio della pandemia è stabile a 73 persone decedute. Negli ospedali 26 persone sono ricoverate con sintomatologia, 2 persone si trovano in terapia intensiva e 64 pazienti positivi al Covid-19 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 92 casi attualmente positivi.

Infuria la guerra per i vaccini. E l’Italia rischia di essere il vaso di coccio

EPA/ANGELO CARCONI | Il ministro della Sanità, Roberto Speranza

La corsa al vaccino contro il Covid-19 è globale e – almeno negli intenti – comune, ma di fatto non è così. I singoli Stati stanno infatti portando avanti la propria personale ricerca di un valido vaccino e l’Italia rischia di arrivare impreparata e in ritardo, e di dover fare i conti con gli elevati costi di acquisto di brevetti e forniture dall’estero.

E se all’estero diverse case farmaceutiche sembrano aver preso accordi con i singoli Paesi per la fornitura dei vaccini (tra dichiarazioni e passi smentite), l’Italia attualmente sembra attenersi strettamente alle linee di protocollo di ricerca e sviluppo tracciate dall’Oms, senza avere un piano “di riserva”.

Un portavoce del ministero della Salute, contattato da Open, ha infatti confermato che allo stato attuale l’Italia non ha stipulato accordi laterali con case farmaceutiche. Una linea che rischia di lasciare l’Italia nettamente indietro rispetto agli altri Paesi europei, salvo un solido accordo comune (anche) in sede europea, per la ricerca e la distribuzione del vaccino anti Covid-19.

Prof. Vaia: «La ripartenza dello sport può essere il segnale di un Paese che riparte»

ANSA/CLAUDIO PERI | Il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani, Francesco Vaia

«L’apertura di tutto il mondo dello sport e del calcio può essere il segnale di un Paese che riparte. Ma in sicurezza e senza mai abbassare la guardia fino al termine di questa guerra che vinceremo. A dirlo è il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma e membro della Commissione medico-scientifica della Figc, intervistato da Adnkronos Salute. Ancora incerta la data della ripartenza del campionato di Serie A, inizialmente prevista per il 13 giugno.

Ciò è dovuto anche in parte al mancato via libera da parte del Governo alla ripresa degli allenamenti collettivi, che darebbe il via alla possibilità di definire al meglio la data di eventuale ripresa per il campionato. Il professor Vaia infatti chiarisce: «c’è tempo anche per osservare due consecutivi periodi di possibili incubazioni e manifestazioni di sintomi con contagi ed eventualmente trovare un compromesso».

Nelle Rsa il numero dei decessi giornalieri è «vicino allo zero»

Ansa | Operatori sanitari di una Rsa in Toscana

Il peggio sembra essere passato anche per le strutture per anziani dove, in questi mesi, sono morti centinaia di ospiti a causa del Covid-19 (basti pensare al caso del Pio Albergo Trivulzio per il quale la prossima settimana i familiari di ricoverati e vittime presenteranno un esposto collettivo). Intanto, secondo quanto trapelato, il numero dei decessi nelle 20 Rsa, finite al centro delle indagini della maxi inchiesta della Procura di Milano, sarebbe diminuito in modo significativo soprattutto negli ultimi giorni. Anzi, sarebbe sempre più vicino allo zero.

Cesare Battisti resta in carcere: per lui niente domiciliari

Ansa/Ettore Ferrari | Cesare Battisti arriva all’aeroporto di Roma Ciampino, 14 gennaio 2019

Anche Cesare Battisti, approfittando dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, aveva chiesto gli arresti domiciliari per il pericolo di contrarre il virus nel carcere di Oristano, dove si trova da quando è terminata la sua latitanza. Lui, infatti, è affetto da epitite B al polmone. I magistrati di sorveglianza di Cagliari, però, dopo aver esaminato la richiesta presentata dal legale Davide Steccanella, hanno deciso di respingerla. Battisti – è doveroso ricordarlo – sta scontando l’ergastolo per quattro omicidi, compiuti quando era leader dei Proletari armati per il comunismo (Pac).

Estate senza concerti: si fermano i grandi eventi live

Ansa

Non sarà un’estate all’insegna della musica: i grandi concerti, infatti, sono stati tutti rimandati al 2021. Dagli Afterhours a Baglioni, da Benji e Fede ad Andrea Bocelli, da Enrico Brignano a Brunori Sas, da Nick Cave a Eric Clapton a Francesco De Gregori, dai Deep Purple a Celin Dion a Billie Eilish, da Emma a Tiziano Ferro, da Ligabue al Volo, da Pearl Jam ai Simple Minds, da Ultimo a Zucchero.

Ad annunciarlo è Assomusica che parla di «decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà. L’appuntamento con i grandi eventi live dell’estate 2020 è infatti rimandato al 2021».

Il difensore della Fiorentina Caceres: «Ho avuto il Coronavirus senza saperlo»

ANSA/SIMONE ARVEDA | Il difensore della Fiorentina José Caceres contende il pallone all’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini

«Senza saperlo ho avuto il virus in corpo per 60 giorni. Ieri mi hanno fatto il tampone e sono negativo, sto bene e mi sento come nuovo – ha detto il difensore della Fiorentina Martin Caceres nel corso di una diretta Instagram con la comica Yisela Paola – Ho avuto qualche sintomo fra il l’8 e il 15 marzo, mi stavo allenando a casa e sentivo di avere il fiato corto. Mi hanno detto di mettermi in quarantena e in 20 giorni sarebbe passata». «Ma non è stato così, evidentemente il Coronavirus – ha ironizzato Caceres – si era innamorato di me…».

L’attacco di Giorgia Meloni: «Sulle riaperture il governo è nel caos»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | La deputata Giorgia Meloni in aula della Camera

Se le Regioni, che hanno spinto molto alla riapertura del 18 maggio, non fossero intervenute «ci saremmo trovati con negozi chiusi e senza risarcimenti o con regole inapplicabili e suicide. La verità è che sono nel caos. Arrivare a poche ore dalle riaperture senza far sapere chi e come possa riaprire è inaccettabile».

A parlare, a la Repubblica, è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Dopo un dialogo «puramente formale» con le opposizioni da parte del governo – denuncia la Meloni – «sono stati cancellati tutti i contatti, i nostri emendamenti al Cura Italia stracciati. E dire che non erano proposte così peregrine, visto che poi alcune sono state inserite nel maxi-emendamento del governo».

La leader di Fdi annuncia che non scaricherà l’app Immuni che sarà rilasciata per tracciare i contagiati dal Covid-19: «È stata una follia far gestire uno strumento così sensibile sul piano dei dati e della sicurezza di milioni di italiani a una società privata anziché allo Stato. Non vorrei che con la scusa di difendere la nostra salute, in assenza di una legislazione a tutela, la app si trasformasse in un altro strumento per renderci sudditi, una sorta di grande fratello sempre più invasivo».

Il 2 giugno scenderà in piazza «nel rispetto delle regole». Anche Salvini ha pensato la stessa cosa: «Gli ho scritto – spiega -. Credo sia giusto organizzarla insieme. Non ha ancora risposto, ma non credo voglia isolarsi». L’invito è stato esteso anche a Silvio Berlusconi.

Veneto: 22 in terapia intensiva, 13mila guariti

Secondo l’ultimo bollettino regionale, in Veneto sono 18.950 i casi di Covid-19, quelli attualmente positivi sono 4.004 (la stragrande maggioranza in isolamento domiciliare). Negli ospedali sono tuttora positivi in 285 su 592 ricoverati di cui 22 in terapia intensiva. La maggior parte suono uomini; l’età media dei pazienti attualmente ricoverati è di 78 anni, il 7,7% si trova in terapia intensiva (età media 71). I morti sono 1.803 di cui 1.322 deceduti durante il ricovero (età media 81 anni, il 41,8% aveva più di 85 anni). 3.187 sono i dimessi direttamente a domicilio, 378 in strutture intermedie. I guariti sono 13.143.

Apple riapre gli store in Italia ma non in Lombardia e Piemonte

Ansa | Un Apple store

Apple riparte anche in Italia: 10 gli store che alzeranno le saracinesche già domani, 100 nel resto del mondo. A restare chiusi saranno, invece, i negozi di Lombardia e Piemonte, le due regioni più duramente colpite dal Coronavirus, così come deciso dalla compagnia di Cupertino che aveva annunciato la chiusura di tutti i punti vendita il 13 marzo scorso, pochi giorni dopo l’avvio del lockdown in Italia.

In una nota ai clienti, la vicepresidente di Apple, Deirdre O’Brien, ha spiegato che ogni riapertura è stata ponderata: «Esaminiamo tutti i dati disponibili, inclusi casi locali, tendenze a breve e lungo termine e linee guida da parte di funzionari sanitari nazionali e locali. Queste non sono decisioni nelle quali ci precipitiamo e l’apertura di un negozio non significa in alcun modo che non lo chiuderemo nuovamente se le condizioni locali lo giustificheranno». Da domani in Italia riapriranno i punti vendita di Bologna, Firenze, Roma, Mestre, Rimini, Marcianise (Caserta) e Misterbianco (Catania).

«CoronaMittal»: la protesta degli operai a Genova

ANSA/LUCA ZENNARO | Un momento del primo presidio e corteo durante l’emergenza Coronavirus degli operai della ArcelorMittal. Genova, 18 maggio 2020

Sono circa 500 i lavoratori dell’ArcelorMittal che stamattina, 18 maggio, stanno dando vita al primo corteo di protesta post lockdown da Coronavirus. I lavoratori protestano contro la decisione dell’azienda di prorogare la cassa integrazione ‘Covid’. Era stata la stessa azienda a chiedere e ottenere dalla Prefettura la riapertura in deroga di alcune linee di produzione per ottemperare alle richieste di acciaio.

La decisione della manifestazione è stata presa durante l’assemblea tenuta stamattina alle 7 davanti ai cancelli: una scelta fatta nonostante il divieto alle manifestazioni «non statiche» prevista dal Dpcm, ma i lavoratori stanno comunque osservando le regole anti Covid (distanziamento interpersonale e mascherine). Nel corteo spunta la bandiera dell’azienda con la parola «Arcelor» cancellata e sostituita con «Corona», che forma la parola «CoronaMittal». Si vede anche un cartello con scritto «Indegni».

Riapre la Basilica di San Pietro: c’è la prima messa pubblica del Papa

Ansa, Massimo Percossi | Igienizzazione della Basilica di San Pietro, Roma, 17 maggio 2020

Sono state settimane di messe e prediche solitarie quelle appena trascorse. Ora Bergoglio potrà rivedere la Basilica di San Pietro e la sua piazza di nuovo frequentata da pellegrini e fedeli dopo 69 giorni – da quando, cioè, lo scorso marzo è scattato il lockdown per contenere l’emergenza Coronavirus. Papa Francesco, dando avvio alla messa sulla tomba di Giovanni Paolo II nel centenario della nascita del pontefice polacco, ha ricominciato questa mattina, 18 maggio, la celebrazione di liturgie con il pubblico. Nella cappella della tomba del Papa santo erano presenti circa 30 persone, ben distanziate sui banchi. In queste settimane c’è stata comunque ogni giorno la recita del rosario, ma alla presenza di piccoli gruppi di religiosi.

Poche mascherine e niente guanti alla messa

Era sicuramente una messa con un pubblico selezionato, ma pochissime persone indossavano la mascherina anti-contagio da Coronavirus: solo 3 o 4 laici, tra cui l’ambasciatore polacco presso la Santa Sede, Janusz Andrzej Kotanski. Pressoché nessuno, inoltre, aveva i guanti. Poco dopo l’apertura, intorno alle 8, hanno cominciato a susseguirsi le messe ai vari altari laterali: anche in questo caso non tutti i sacerdoti e i fedeli hanno seguito le disposizioni della Cei.

L’avvertimento di Galli: «I contagiati non testati ora saranno liberi di uscire»

Ansa | Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano

Il direttore di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha parlato al Messaggero dei principali rischi sanitari che arriveranno con le libere uscite. «Sappiamo che i positivi al Coronavirus sono 10 volte tanto quelli trovati», ha dichiarato. «Ora tutti usciranno di casa senza avere una diagnosi definita e precisa. E questo potrebbe far aumentare il numero dei contagiati». Il medico non ha voluto fare previsioni su cosa accadrà nei prossimi giorni, ma, nonostante l’alleggerimento della pressione sugli ospedali, «non sarà facile riaprire con una epidemia ancora in corso». In ogni caso, Galli non appare contrario alla “convivenza col virus”: «Ripresa economica e necessità clinica andavano conciliate. La convivenza con questo virus sarà lunga, bisognava ripartire».

Primo giorno senza vittime a Piacenza

Facebook | Sanitari dell’Ausl di Piacenza

Oggi non è solo il giorno della ripartenza. Per Piacenza, provincia che dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus ha contato 933 decessi (il 23% delle vittime in Emilia Romagna), è il primo giorno senza morti da Covid-19. «Questo ha un significato enorme», ha scritto sulla pagina Facebook dell’Ausl piacentina il dirigente Luca Baldino. «Lo ha per la comunità di Piacenza, lo ha per tutti i professionisti della nostra azienda sanitaria».

«Da tempo stiamo assistendo – prosegue il post- a una diminuzione degli accessi al pronto soccorso, segnale che grazie alle precauzioni adottate durante il periodo del lockdown stavamo in qualche modo combattendo il contagio nel modo corretto. Ma i ricoverati sono ancora tanti e gli sforzi per curarli molto grandi. E proprio perché questa è una patologia lunga, per registrare anche il buon andamento di questo indicatore abbiamo dovuto aspettare diversi giorni». Ieri anche a Parma e a Rimini, altre due province molto colpite, hanno registrato decessi zero.

Coronavirus, licenziamenti e Decreto Dignità

Ansa

Il Dl Rilancio, varato per contenere la crisi da Coronavirus, contiene una norma (l’art. 99) che sospende fino al 30 agosto l’obbligo di indicare le “causali” per i contratti a termine e di somministrazione, dovere entrato in vigore con il Decreto Dignità.

Secondo l’avvocato Giampiero Falasca, questa scelta «rompe un muro ideologico creatosi intorno a una regola, la causale, rilanciata dal Decreto Dignità come (presunta) barriera contro il precariato». In ogni caso, però, questa sospensione ha una portata limitata, perché vale solo per un segmento strettissimo del mercato del lavoro, e cioè chi ha un contratto “in essere” il giorno in cui il decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Privacy, si rischiano tempi più lunghi per la app Immuni

Ansa | Grafica sull’app Immuni

Secondo il premier Giuseppe Conte la questione relativa all’utilizzo di Immuni, l’app pensata per il tracciamento dei contagi da Coronavirus, starebbe per essere risolta. Ma affinché il software possa essere distribuito, affinché gli italiani possano scaricarla sui propri dispositivi, è necessaria la validazione da parte del Garante per la Privacy.

Secondo una fonte vicina all’authority sentita dal Messaggero, la sensazione è che «si ritenga il ruolo del Garante marginale e che la loro validazione sia ritenuta poco più di una semplice ratifica del lavoro degli sviluppatori di una società privata come Bending Spoons e dei tecnici pubblici di Sogei e PagoPA».

«Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione dell’app», aveva garantito il premier annunciando le riaperture in conferenza stampa. Anche Domenico Arcuri, commissario dell’emergenza, ha assicurato che l’app sarà pronta a fine maggio, ma il nodo privacy rischia di ritardare ancora una delle tre “t” della ripartenza ( «testare,tracciare, trattare»).

Il giorno della ripartenza: Campania e Piemonte le Regioni più caute

Ansa, Ciro Fusco | Il presidente della Campania Vincenzo De Luca

«Su alcune norme di sicurezza il governo non può scaricare su di noi le responsabilità». Il presidente della giunta campana Vincenzo De Luca ha commentato così l’accordo raggiunto sulle linee guida per la riapertura tra Regioni e governo, rivendicando un approccio più cauto alla ripartenza durante i giorni della pandemia da Coronavirus.

In attesa (e nella speranza) di maggiori chiarimenti, De Luca ha spostato al 21 la riapertura dei bar e dei ristoranti, che da oggi, stando al nuovo Dpcm, potranno riprendere la loro attività. Anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha preferito ascoltare il comitato tecnico scientifico regionale rallentando la ripartenza: bar e ristoranti non riapriranno prima di sabato 23.

Come riparte la Lombardia? Le palestre riaprono dal 31 maggio e resta l’obbligo della mascherina

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Uno scorcio di Corso Buenos Aires a Milano, 10 aprile 2020

Non tutte le disposizioni del nuovo Dpcm sulle riaperture del 18 maggio per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus avranno validità in Lombardia. A deciderlo è stato il governatore Attilio Fontana che, in ottemperanza alla possibilità prevista dal Dpcm di poter «stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori», ha deciso di adottare alcune misure diverse.

Tra queste, permane l’obbligo di uso della mascherina all’aperto, con la possibilità alternativa di coprire le «vie respiratorie con altri indumenti utili». L’uso delle mascherine sarà obbligatorio anche nei ristoranti e nei bar, dove ai clienti (così come ai dipendenti) bisognerà misurare la febbre. Palestre e piscine, invece, riapriranno il 31 maggio anziché il 25, come previsto nel Dpcm.

Le date delle riaperture previste dal Dpcm sulle riaperture (variabili a seconda delle ordinanze regionali)

Dal 18 maggio sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr);

sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr); Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr);

riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr); Dal 25 maggio riaprono piscine, palestre e centri sportivi;

riaprono piscine, palestre e centri sportivi; Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»;

sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»;

riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»; Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini;

riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini; Nessuna data sulla ripresa del campionato di calcio;

sulla ripresa del campionato di calcio; Sospesa la data di riapertura dei centri benessere e delle terme.

Il testo del Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

Cosa non riaprirà il 18 maggio

Ansa/Massimo Percorssi | La saracinesca di un ristorante nel centro storico di Roma

Come già anticipato nei giorni scorsi, le regioni avranno una certa autonomia nello scegliere le norme che da domani guideranno la ripartenza con il Coronavirus. In Lombardia per esempio i ristoranti dovranno misurare la temperatura ai clienti prima che entrino nei locali mentre in Piemonte domani riapriranno solo negozi e parrucchieri. Qui i ristoranti dovranno aspettare un’altra settimana. In Campania invece i tra i tavoli dei ristoranti i clienti dovranno essere separati da una barriera di plexigass o di vetro.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

Fase 2, bonus bici e monopattini: ecco come ottenerlo e come funziona

monopattino elettrico

Sarà una ripresa all’insegna della sostenibilità quella messa a punto dal governo per uscire dal lockdown totale. Il bonus mobilità per l’acquisti di bici e monopattini prevede un contributo che coprirà il 60% della spesa, per un valore massimo di 500 euro. Il bonus potrà essere erogato a tutti i residenti maggiorenni – a prescindere dal reddito – nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane e nelle città con una popolazione di almeno 50mila abitanti. Lo scontro sarà retroattivo e coprirà gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio.

Link utili

Sullo stesso tema: