Sanremo 2021, comincia il festival dell’era Covid. Amadeus e Fiorello: «Dedicato al Paese che lotta»

La prima dei campioni è Arisa

La voce di Arisa si diffonde fino alla platea di poltrone vuote. Di rosso vestiva canta a occhi chiusi Potevi fare di più. Nostalgia e rammarico per una storia finita. «Racconto la sofferente realtà che propone un amore spento, che si trascina tra i rovi di spine che crescono incolti nell’anima, soffocandone la luce».

Diodato torna a “fare rumore”

E il primo ospite della serata non poteva che essere Diodato. Vincitore della scorsa edizione con Fai Rumore, a distanza di un anno torna a cantare un brano diventato simbolo di uno dei momenti più difficili della storia d’Italia e del mondo. Da quel febbraio 2020 l’invito del cantante a fare rumore sarebbe presto diventato la colonna sonora di un silenzio forzato, quello dell’isolamento causato dall’epidemia di Covid-19.

Cominciano i giovani

Ad esibirsi per primi sono stati 4 delle 8 nuove proposte. Folcast con Scopriti e Gaudiano con Polvere da sparo passano ufficialmente il turno. Elena Faggi con Che ne so e Avincola con Goal! hanno invece lasciato la gara. Per ascoltare gli altri 4 giovani si dovrà attendere la seconda serata. «Canto la rivincita dei panchinari» ha detto ad Open poco prima di salire sul palco Avincola, uno dei due eliminati della serata.

Fiorello “Lauro” sul palco

La storica scalinata dell’Ariston è stata scesa da un Fiorello in stile Achille Lauro. Occhiali e un mantello di fiori «che pesa 21 kg..», la parodia di Grazie dei fiori è stato il primo numero dello showman.

Si accendono le luci dell’Ariston

È cominciato al buio il 71° Festival di Sanremo con tanto di scongiuri. Il dialogo tra i due mattatori della serata Amadeus e Fiorello ha inaugurato la prima serata del Festival a luci spente. «Per creare ancora più mistero siamo al buio» ha scherzato il comico siciliano, definendo quello di quest’anno come «il festival più difficile di sempre». Ma è durata poco tempo, le luci dell’Ariston si sono ufficialmente accese. Poltrone vuote e applausi finti, Amadeus legge una dichiarazione d’intenti a cuore aperto. «Ho scritto una lettera per spiegarvi il perché ho deciso di fare il Festival» ha cominciato al centro del palco. «Ci ho messo tutto me stesso e in condizioni difficilissime. Mai avrei pensato che fosse possibile, ma rispettando ogni norma di sicurezza il pensiero è andato soprattutto a chi vive di musica, al Paese reale che sta lottando per ritrovarsi». L’inizio del Festival nell’era del Covid è stato un inno alla normalità pre – pandemia. «Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria» ha continuato Amadeus, «stasera questo spettacolo è anche per questo».

Classifica della prima serata

