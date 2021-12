Sanremo 2022, svelati i titoli delle canzoni in gara – Il video

Tessera dopo tessera, si delinea sempre più il mosaico della 72esima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà forma completa dall’1 al 5 febbraio 2022 al Teatro Ariston di Sanremo. Nella serata finale di Sanremo Giovani, il musearius Amadeus ha svelato i titoli delle 25 canzoni in gara. Già, saranno 25 gli artisti in gara durante la prossima kermesse canora, dopo la decisione di dar spazio non a due, ma ai primi tre classificati di Sanremo Giovani, dando loro modo di partecipare alla competizione canora assieme agli altri 22 big. I tre giovani “promossi”, che calcheranno dunque il palco dell’Ariston dall’1 al 5 febbraio sono Yuman, Tananai e Matteo Romano. Per ora non c’è nessuna conferma relativa a ospiti, potenziali co-conduttrici e co-conduttori che affiancheranno Amadeus durante le 5 serate del Festival. Certo è che il direttore artistico punta alto, altissimo: «C’è il desiderio di grandi nomi: vediamo cosa accadrà. Quel palco appartiene a loro, ai big, a Vasco, ai Måneskin». Ed è proprio la band romana che, in sottofondo, con la loro Zitti e Buoni, accompagna il primo promo della 72esima edizione del Festival: «Da più di settant’anni quello che nasce qui, non si ferma qui dentro. E non sono solo le grandi canzoni, ma molto molto di più. Ed è questo il motivo per cui non si può mancare: perché tutto parte da qui».

I titoli delle canzoni in gara

Ecco i titoli delle 25 canzoni in gara:

Elisa – O forse sei tu

Dargen D’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Noemi – Ti amo non lo so dire

Le Vibrazioni – Tantissimo

Sangiovanni – Farfalle

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Ana Mena – Duecentomila ore

Emma – Ogni volta è così

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Fabrizio Moro – Sei tu

Mahmood e Blanco – Brividi

Rkomi – Insuperabile

Giusy Ferreri – Miele

Irama – Ovunque sarai

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Aka7even – Perfetta così

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso occasionale

Matteo Romano – Virale

