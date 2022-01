Sanremo 2022, tutte le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durante il Festival – Il video

Chi saranno le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nelle cinque serate del prossimo Festival di Sanremo? Il direttore artistico della kermesse, dopo giorni di indiscrezioni, ha sciolto le riserve e ha annunciato le cinque artiste che dall’1 al 5 febbraio saranno al suo fianco sul palco dell’Ariston. Nella prima serata sarà protagonista l’intramontabile diva del cinema italiano Ornella Muti. Per la seconda serata di mercoledì 2 febbraio al fianco di Amadeus ci sarà invece l’attrice di Suburra, Lorena Cesarini. Nella terza serata di giovedì 3 febbraio, al fianco di Amadeus ci sarà l’attrice di teatro e cinema, Drusilla Foer. Nella quarta serata di venerdì 4 febbraio, a far da spalla ad Amadeus ci sarà invece l’attrice Maria Chiara Giannetta, protagonista della fortunata fiction di Rai1 Blanca. E per la finalissima? L’amatissima, e romanissima, Sabrina Ferilli.

