I Meduza superospiti di Sanremo, l’annuncio di Amadeus per la prima serata di Sanremo – Il video

Come da tradizione, la rivelazione di un nuovo superospite al Festival di Sanremo non poteva che avvenire durante il Tg1. Nell’edizione di questa sera, 25 gennaio, Amadeus ha annunciato: «Il primo febbraio balleremo con i Meduza». E sono proprio loro quindi, Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale i superospiti che saliranno sul palco dell’Ariston la prima sera del Festival. «Una band che fa ballare tutto il mondo con la musica dance, popolarissima e conosciutissima, sono tutti ragazzi italiani e devo dire che sono felice di averli al Festival», ha detto il conduttore. Amadeus non sbaglia: sebbene il gruppo si sia formato solo tre anni fa, nel 2019, ha collezionato in pochissimo tempo una serie di successi memorabili. Secondo Forbes sono stati gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020. Insomma, si può dire che siano i Maneskin della musica dance. Anzi, sono stati addirittura i primi italiani ad essere ospiti nello show made in Usa si Ellen DeGeneres. Hanno avuto il loro exploit nel 2019 con il brano Piece of your heart, nominato ai Grammy Awards come Miglior registrazione dance. E adesso promettono di far ballare l’Ariston con il loro nuovo singolo: Tell it to my heart feat. Hozier. Il brano ha già raggiunto milioni di ascolti in streaming ed è entrato nella Top 200 di oltre 30 Paesi.

