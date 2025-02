Carlo Conti e la «stanchezza» dopo Sanremo, i dubbi sul prossimo anno: «Potrei non andare sul palco»

Il conduttore ammette di essere un po' stanco, dopo una settimana sulla graticola al Festival. E apre a qualche dubbio per il prossimo anno

Carlo Conti non esclude di fare un passo di lato per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore potrebbe infatti restare solo nel ruolo di direttore artistico, dopo che la Rai gli avrebbe comunque chiesto di andare avanti per altri due anni. Certo i numeri lo hanno premiato, a parte quelli della finale andata meno bene rispetto all’ultimo anno di Amadeus. La fiducia dell’azienda insomma non manca, ma Conti accusa un po’ di stanchezza.

Il nuovo ruolo

«Quando inizia il Festival la conduzione è l’ultima cosa. La direzione artistica è un’altra cosa, vuol dire decidere tutto, il cast, la scenografia, la commissione dei giovani – ha spiegato Conti a caldo dopo la finale a Rtl 102.5 – È un lavoro difficile da fare. L’anno prossimo? L’azienda mi ha chiesto di farlo per i prossimi due anni, vediamo… magari posso fare solo la direzione artistica, che è la cosa più importante, e non la conduzione. Poi vedremo. Adesso c’è tutto il tempo per pensarci. Intanto domani mattina mi sveglio e porto mio figlio a scuola».

Il bilancio di Conti

Alla fine il bilancio secondo Conti non può che essere positivo: «È stata una bella edizione nel complesso, l’unica parola che posso dire è grazie. Sono tranquillo, sereno». Certo al momento, dopo una settimana sulla graticola «c’è un po’ di stanchezza, ma sono felice che le canzoni vadano forte in radio, e questo è l’importante. Non avevo ansia per gli ascolti, è il mio carattere, non mi esalto se le cose vanno bene e non mi abbatto se vanno male. Cerco di avere un equilibrio, dando il giusto valore alle cose della vita. Il lavoro è importante, ma le cose importanti sono altre».

Le polemiche sulla classifica

Dopo i fischi e le polemiche sulla classifica, con Giorgia e Achille Lauro fuori dalla top 5, Conti risponde: «la polemica fa parte della competizione, altrimenti non ci sarebbe Sanremo. Va bene così. È il Festival, con il suo parlare e sparlare, con le contraddizioni, la forza delle radio, dei social è un grande rito collettivo che ci mette insieme a parlare della stessa cosa». E sulla definizione della sua conduzione “democristiana”, risponde: «Cosa significa democristiano? Non lo so. Sono democratico e sono cristiano, forse è la fusione delle due parole».

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

