Sanremo chiude col botto degli ascolti, la finale vista da 13 milioni e 427 mila spettatori: 73,1% di share. Ma Amadeus fece meglio

Vola sopra il 70% di share la finale targata Carlo Conti. Lo scorso anno però, senza i dati dello streaming, l'ultima serata di Amadeus conquistò numeri migliori

La finale del festival di Sanremo di Carlo Conti, che ha visto la vittoria di Olly con Balorda nostalgia, ha ottenuto un ascolto medio, in termini di total audience, dalle 21.23 all’1.59, di 13 milioni 427mila telespettatori pari al 73.1% di share. Nella quarta serata il festival aveva raccolto in media 13 milioni 575mila pari al 70.8% di share; nella terza 10,7 milioni con il 59,8%; nella seconda 11,7 milioni con il 64,5%; nella serata di esordio 12,6 milioni pari al 65.3%. I dati si riferiscono alla total audience, che calcola – oltre alla fruizione televisiva tradizionale – anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet. Nel 2024, sotto la direzione artistica di Amadeus, la serata finale del festival aveva ottenuto in media – in base ai dati Auditel riferiti però soltanto alla fruizione tv tradizionale – 14 milioni 301mila telespettatori pari al 74.1% di share.

Il picco di share con Olly

Il momento con il maggiore ascolto in termini di share della finale di Sanremo è stato quello della vittoria di Olly. Quando Conti ha proclamato il vincitore della 75ma edizione del Festival, il picco è stato pari all’87,3% quando l’orologio segnava l’1.56. In valori assoluti il picco è stato registrato alle 22.09, con 16 milioni 700mila spettatori davanti a Rai1 nel momento in cui Carlo Conti e Alberto Angela presentano l’esibizione di Francesco Gabbani.

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie