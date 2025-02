Lucio Corsi, la risposta a Selvaggia Lucarelli sulla polemica con Conti e Topo Gigio a Sanremo: «Eravamo distrutti dalla tensione» – Il video

Il cantante dice che non era arrabbiato dopo la gag tra il direttore artistico del Festival e Topo Gigio. Ma ammette che quella sera c'era grande tensione dietro le quinte

Lucio Corsi prova a smorzare la polemica dietro la vicenda raccontata da Selvaggia Lucarelli, quando ormai esausto si concede alle ultime dichiarazioni dopo la finale di Sanremo 2025. Il Festival si è concluso per lui con un inaspettato secondo posto, un soffio dietro il vincitore Olly. Un’esperienza indimenticabile per lui, un vero e proprio «turbine», dove però dice di essersi anche divertito. Mentre festeggia il Premio della Critica Mia Martini e il podio sanremese, Corsi dice di essere «felice: adesso voglio solo suonare». E poi ha aggiunto: «Non mi aspettavo questo finale, era un salto nel vuoto la prima esibizione, non sapevo come poteva essere la canzone. Sono incredulo. Ora La mia vita resterà uguale, tutti i giorni al pianoforte, alla chitarra, con i ragazzi con cui suono da 10 anni. Spero di suonare il più possibile».

La tensione la sera dei duetti

Ma che cosa è successo dietro le quinte dopo l’esibizione con Topo Gigio? Lucarelli ha parlato di una vera e propria sfuriata del cantante, arrabbiato tanto con Carlo Conti per aver banalizzato la sua performance con una gag, tanto con Topo Gigio, che a quella gag si è prestato. Corsi non entra nel dettaglio, come gli «improperi blasfemi» di cui parlare Lucarelli. Ma cerca di tagliare corto, come riporta il Corriere della Sera: «Non ero arrabbiato, eravamo tutti cotti». In quella penultima serata, Corsi racconta quanto fosse difficile mantenere un atteggiamento calmo e paziente: «Eravamo tutti distrutti dalla tensione di questi giorni».

