La sfuriata di Lucio Corsi contro Carlo Conti e Topo Gigio, il retroscena di Selvaggia Lucarelli dietro le quinte: «Da lui esclamazioni blasfeme» – Il video

Tutta colpa di una gag improvvisata del conduttore, che ha mandato su tutte le furie l'autore di «Volevo essere un duro». Il caso durante la serata dei duetti

La vera polemica dell’ultimo Sanremo sarebbe scoppiata dietro le quinte, durante la serata dei duetti. E a farla scoppiare non è stato uno dei rapper convocati da Carlo Conti, ma la grande rivelazione di questo Festival: Lucio Corsi (e un po’ Topo Gigio), che avrebbe regalato agli addetti ai lavori un po’ stupiti «l’unico momento di incazzatura al Festival della restaurazione di Carlo Conti», come racconta Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter «Vale tutto».

L’esibizione poetica di Lucio Corsi con Topo Gigio

Corsi aveva deciso di esibirsi con Topo Gigio. Ha interpretato «Nel blu dipinto di blu» di Domenico Modugno assieme al celebre pupazzo, trasformando quella performance in un momento poetico e tutto sommato riuscito. Lo stesso Corsi aveva più volte ribadito, prima di quella serata, che la sua sarebbe stata una vera e propria esibizione assieme Topo Gigio. Niente scherzi, né improbabili gag.

La gag improvvisata di Carlo Conti con Topo Gigio

Ma qualcosa è andato storto quando, alla fine del brano, sul palco è arrivato Carlo Conti. Il direttore artistico si è presentato con un mazzo di fiori in miniatura. In quel momento di fatto ignorava Corsi, puntando tutta l’attenzione sul pupazzo. Ed è stato a quel punto che ha improvvisato uno scambio di battute, da quelle più scontate sull’abbronzatura, fino all’invito a presentare Mahmood, con tanto di caricatura di Brividi. Quel momento, secondo Lucarelli, ha «interrotto la sospensione di incredulità su cui si era appoggiata l’esibizione di Corsi, ovvero quella magia per cui il pubblico crede a ciò che vede sul palco, anche se sa che non è verità. Anche se sa che i topi non cantano».

La sfuriata «blasfema» di Lucio Corsi

Come si nota anche nel breve video rilanciato sui social da Lucarelli, il disappunto di Corsi è sembrato molto evidente. E dietro le quinte pare che le cose siano andate ancora peggio. La giornalista racconta che Lucio Corsi si sia letteralmente infuriato: «Dalla sua bocca sono uscite esclamazioni e improperi assai blasfemi». Corsi avrebbe anche discusso con Leo Valli, che dà voce a Topo Gigio, colpevole di essersi prestato alla gag di Conti, che avrebbe banalizzato un momento che doveva essere una performance artistica. E di certo non ha aiutato l’ultima gaffe alla premiazione, quando il conduttore si è confuso e ha premiato con il riconoscimento della critica a Simone Cristicchi al posto di Lucio Corsi.

