Coronavirus, ultime notizie – Carcere per chi viola la quarantena. Positivo un primario del Caldarelli di Napoli. Quattro nuovi casi in Sardegna

I contagi da coronavirus crescono anche in Sardegna, dove ieri sera sono stati riscontrati positive quattro persone. Sono tutti pazienti di Cagliari e le loro condizioni di salute non sono preoccupanti, quindi non è stato disposto il ricovero, ma l’isolamento in casa. Al momento il numero di positivi nell’isola è di 19 persone.

Napoli, positivo un primario del Caldarelli

Una dottoressa dell’ospedale Caldarelli di Napoli, primario del pronto soccorso, è risultata positiva al coronavirus. La donna è in discrete condizioni di salute e si trova al momento in quarantena a casa. I primi sintomi si erano presentati lo scorso venerdì, con febbre e dolori muscolari importanti. Ieri, 8 marzo, la conferma del tampone.

Carceri in rivolta, tre morti a Modena. Tensioni a Pavia e Bari

Sono tre i detenuti morti dopo una rivolta nel carcere di Modena, scoppiata ieri pomeriggio per le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, a cominciare dallo stop alle visite. Secondo l’amministrazione penitenziaria modenese, sui corpi delle vittime non risultano segni di lesioni. Due casi sarebbero riconducibili all’uso di stupefacenti, mentre il terzo è stato ritrovato in stato cianotico.

A Pavia la protesta è rientrata poco dopo mezzanotte, dopo che i detenuti hanno devastato la struttura e si sono barricati sui tetti. Le proteste hanno riguardato anche il carcere di Bari, dove i detenuti hanno urlato slogan dalle celle come «Liberi, liberi, amnistia», mentre i familiari aspettavano per strada dopo lo stop ai colloqui. I detenuti hanno battuti oggetti contro le grate e lanciato dalle finestre fazzoletti ai quali avevano dato fuoco.

Conte: «Questa battaglia si vince solo con l’impegno di ognuno di noi»

Il premier Giuseppe Conte ha condiviso sui propri canali social un messaggio, estrapolato dalla conferenza stampa notturna avvenuta tra il 7 e l’8 marzo, a margine delle comunicazioni circa il decreto sull’emergenza coronavirus. «Questo è il momento dell’auto-responsabilità, da parte di tutti – sottolinea il premier – Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire, non contrastare queste misure, non dobbiamo pensare di esser furbi, dobbiamo tutelare la nostra salute, la salute dei nostri cari, dei nostri genitori, ma soprattutto dei nostri nonni, perché abbiamo scoperto che sono soprattutto loro, le persone più anziane, i più esposti alle insidie di questo virus. Questa battaglia si vince solo con l’impegno di ognuno di noi».

Viminale: rischio carcere per chi viola la quarantena

C’è in carcere tra le misure previste per chi viola la quarantena da coronavirus. A intervenire con una direttiva inviata ai prefetti è il Viminale, dopo la pubblicazione in Gazzetta del Dpcm che prevede misure contenitive per Lombardia e 14 province. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti – dice già il decreto firmato in nottata da Conte – è quella prevista in via generale dal 650 cp (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro). Il tutto «salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica». La ministra Luciana Lamorgese interviene dopo le critiche alle disposizioni prese dalle singole regioni del Sud contro il rientro di cittadini letteralmente “fuggiti” dal nord.

UFFICIO STAMPA VIMINALE | La nota del Viminale inviata ai prefetti, 8 marzo 2020

Il bollettino della Protezione Civile dell’8 marzo: 1.492 nuovi casi, 133 morti, 33 guariti

Continua ad aumentare il numero di persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi oggi, 8 marzo, dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli, sin dall’inizio dell’emergenza complessivamente il numero di pazienti contagiati è di 7.375 persone (di cui 6.387 attualmente positivi). I guariti sono 622, mentre i pazienti morti sono 366.

OPEN | Dati Protezione Civile / Bollettino Coronavirus Italia, 8 marzo 2020

Dai numeri della protezione civile, emerge che i pazienti attualmente positivi al SARS-CoV-2 sono:

Brusaferro (Iss): «Non sappiamo quando arriverà il picco dei contagi»

A margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi dati sul coronavirus, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha dichiarato che non è possibile sapere quando avrà luogo il picco dei contagi. «Al momento – spiega Brusaferro – non mi sento di fare previsioni. Monitoriamo ogni giorno e acquisiamo dati con il contributo delle regioni per capire l’andamento».

«Ora è difficile fare previsioni, possiamo fare dei modelli che circolano anche nei rapporti pubblicati dai giornalisti. Noi ci troviamo in una situazione relativamente nuova, dobbiamo tenere conto dei vari modelli ma soprattutto degli andamenti dei nuovi casi e della loro localizzazione e la tipologia di pazienti e dei sintomi».

Italia seconda al mondo per numero di morti legati al coronavirus

Con 366 vittime complessive dall’inizio dell’epidemia, l’Italia diventa il secondo Paese al mondo, seconda solo alla Cina, per numero di morti legati al contagio da coronavirus. A livello globale, in quanto a numero di persone contagiate, l’Italia si pone al quarto posto, dopo Cina, Corea del Sud e Iran. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

JHU / OPEN | Mappa mondiale di diffusione del coronavirus, 8 marzo 2020

Miur, le indicazioni operative del Ministero per le scuole

È stata pubblicata nella serata dell’8 marzo sul sito del Ministero dell’Istruzione la nota ufficiale che aggiorna le indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020. Nel dettaglio:

viene favorito il lavoro a distanza tra dirigenti scolastici;

viene regolata la presenza dei collaboratori scolastici;

viene permesso l’accesso alle strutture scolastiche ai docenti solo per eventuali esigenze connesse all’attività didattica a distanza;

viene istituito il lavoro di segreteria in modalità telefonica o online;

viene disposta la sospensione di tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.

Scoppia la rivolta in carcere a Modena: morto un detenuto

Un detenuto è morto nel corso di una rivolta, definita «molto violenta», scoppiata nel primo pomeriggio in carcere a Modena. Alla base della rivolta la protesta dei detenuti per questioni relative alla protezione per il coronavirus. Dal carcere, fanno sapere i sindacalisti del Sappe, proviene fumo, dovuto probabilmente ad un incendio in atto. Per sedare la rivolta sono stati chiamati anche agenti liberi dal servizio.

Cei: stop a tutte le messe fino al 3 aprile

Messe ferme in tutta Italia fino al 3 aprile. Nessuna tipologia di funzione (né civile, né religiosa, né funebre, né festiva, né feriale) verrà celebrata. A comunicarlo è la Conferenza Episcopale Italia (Cei) che attraverso un comunicato ufficiale ha diramato la sospensione in tutta Italia di tutte le cerimonie religiose, in ottemperanza dell’ultimo decreto governativo.

«La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le Diocesi e le parrocchie si rende prossima a ogni uomo, condivide la comune preoccupazione, di fronte all’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese – si legge nella nota ufficiale – Rispetto a tale situazione, la Cei – all’interno di un rapporto di confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione del “coronavirus”».

«L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo – sottolinea la Cei – la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica».

Direttive comuni per le Regioni su persone e merci

Per rendere omogenei gli effetti dell’ultimo decreto firmato in nottata da Conte, il capo della protezione civile e commissario all’emergenza coronavirus Angelo Borrelli ha firmato un’ordinanza presentata in conferenza stampa insieme ai ministri Speranza e Boccia. «Abbiamo bisogno che i cittadini ci aiutino con i loro comportamenti individuali a vincere questa sfida. Il nostro servizio sanitario è forte e stiamo provando a rafforzarlo. Ma non basta, senza un forte contenimento», dice il ministro della Salute Roberto Speranza.

#Iorestoacasa: la campagna social per contenere il contagio

La lotta al contagio passa dalle quattro mura di casa: è così che nella domenica della festa della donna su Twitter arriva l’hashtag «Io resto a casa». Artiste e artisti di tutta Italia hanno mandato un messaggio di responsabilità individuale invitando tutti a rimanere in casa per evitare di aumentare i numeri dell’epidemia.

‪Grazie a chi in queste ore ha lanciato la campagna #iorestoacasa ‬‪Per vincere questa sfida serve il contributo di ogni singolo cittadino. ‬ Gepostet von Roberto Speranza am Sonntag, 8. März 2020

Libération: «L’Italia è asserragliata»

L’emergenza italiana del coronavirus finisce ancora una volta sulla prima pagina dei giornali internazionali. Il quotidiano francese Libération, tra gli altri, titola: «L’Italia è asserragliata». In precedenza il quotidiano francese aveva titolato «L’Italia è sotto una campana di vetro», a seguito dell’annuncio da parte del governatore Luca Zaia di annullare il carnevale di Venezia.

Libération / La prima pagina del quotidiano francese del 9 marzo 2020

Lazio, quarantena per chi dalle “zone rosse” del Nord Italia

Anche per chi arriva nel Lazio dalle aree rosse incluse nell’ultimo decreto del governo in materia di contenimento di contagio da coronavirus è stato imposto l’obbligo di quarantena e di comunicazione alla Asl di riferimento, oltre che il divieto per spostamenti e viaggi, «restando raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza». Nell’ordinanza in merito alle “Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” «è stata disposta la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere».

Toscana, quarantena per chi arriva dalle “zone rosse” del Nord Italia

Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, ha firmato l’ordinanza che prevede la quarantena per chi arriva (o è arrivato negli ultimi 14 giorni) dalle “zone rosse” del Nord Italia: «A chiunque faccia ingresso in Toscana è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta».

COVID19. AggiornamentoDopo aver ricevuto il nuovo decreto del governo ci siamo subito attivati per limitare al massimo… Gepostet von Enrico Rossi am Sonntag, 8. März 2020

Superlega pallavolo maschile, sospesa Milano-Padova: rilevate temperature corporee elevate tra i presenti

Era prevista per oggi all’Allianz Cloud di Milano il match tra Powervolley Milano – Kioene Padova, valida per la decima giornata di ritorno del campionato di Superlega di pallavolo maschile, ma «il match non si è disputato alla luce del rilevamento della temperatura corporea dei presenti».

«La segnalazione – si legge nel comunicato ufficiale della Powervolley Milano – è stata fornita dalla società casalinga che non ha potuto garantire le condizioni per contenere idoneamente il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici ed addetti ai lavori tutti, presenti alla manifestazione in oggetto. La dichiarazione è stata presentata agli ufficiali di gara ed inserita nel referto arbitrale».

Alitalia ridimensiona i voli da e per Milano e da e per Venezia

Da domani 9 marzo, l’intera attività di Alitalia sull’aeroporto di Milano Malpensa è sospesa per l’emergenza coronavirus. Lo spiega una nota della compagnia aerea che specifica come l’attività si concluderà con l’arrivo del volo da New York AZ605 che dovrebbe atterrare stasera alle 22.40. La compagnia aerea ha altresì reso noto che «da Milano Linate verranno operati, da domani (9 marzo, ndr) solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma Fiumicino». Infine, Alitalia comunica che da Venezia «continuerà ad operare con un numero minore di frequenze i collegamenti da/per Roma».

Professor Galli (Ospedale Sacco di Milano): «I giovani si devono rendere conto dell’emergenza»

Il professor Massimo Galli, responsabile Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, intervenendo durante la trasmissione Mezz’ora in più di Lucia Annunziata su Rai3, osservando il mancato cambio di abitudini quotidiane per contenere l’ulteriore diffusione del coronavirus, soprattutto da parte dei giovani, ha lanciato un duro monito: «Ci si può aspettare che i giovani reagiscano in questo modo, e se reagiscono così non c’è che una soluzione: chiudere i locali». «Si devono rendere conto – ha proseguito il professor Galli – che la situazione in questo momento è tale per cui il giovane che si prende l’infezione, se la porta a casa e la passa al nonno o alla nonna, rischia di ammazzare il nonno o la nonna».

