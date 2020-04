Sono 25.549 le vittime del Covid-19 in Italia, ma per il terzo giorno di fila c’è un picco di guarigioni (oggi +3.033). In Lombardia tornano a salire i decessi, +200 in un giorno (ieri +161) . Pronto il piano della task force per la “Fase 2”: ritorneranno al lavoro 2,7 milioni di italiani. Sassoli sull’incontro dell’Eurogruppo: «L’Italia deve capire come spendere gli aiuti». Dalla Bce via libera all’acquisto di bond “spazzatura”

Alla Camera passa la fiducia per il Cura Italia

Con 298 voti a favore, 142 contrari e 2 astenuti. La Camera ha approvato la fiducia per il decreto legge Cura Italia, il provvedimento da 25 miliardi firmato dal governo per frenare la crisi legata all’epidemia di Covid-19.

Il Consiglio Ue apre alle richieste di Francia e Italia: Recovery Fund entro l’anno

Epa/Yoan Valat | Il presidente francese Emmanuel Macron

La sintesi del Consiglio Ue passa attraverso le parole del presidente francese Emmanuel Macron: «C’è un consenso sulla necessità di una risposta rapida e forte. È un passo avanti, nessuno contesta che abbiamo bisogno di una risposta fra i 5 e i 10 punti del nostro Pil. Ci sono disaccordi che restano sui meccanismi».

Al via quindi il Recovery Fund per fare fronte alla crisi nata dal Coronavirus, come confermato anche da Giuseppe Conte: «La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico».

La conferenza stampa di Giuseppe Conte

Salvini: «Drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia»

Non fa nessuno sconto al Governo Matteo Salvini. Il leader della Lega scrive sui social: «Sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare, violando la legge». Per Salvini quello che si prospetta è un rapporto di sudditanza verso la Germania e l’Unione Europea: «Già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles».

Fontana: «Mi ricandiderei nonostante sofferenza»

Ansa/Matteo Bazzi | Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

In diretta a Telelombardia Attilio Fontana ha parlato di elezioni, passate e future: «Nonostante questi due mesi, in cui credo di essermi impegnato con tutte le mie forze, poiché voglio troppo bene alla Lombardia e ai lombardi, se potessi tornare indietro mi ricandiderei. E mi ricandiderei e cercherei di vincere anche alle prossime elezioni».

I morti nelle Rsa: 11 vittime in una struttura in provincia di Arezzo: l’esposto delle famiglie alla procura

Nella Rsa di Bucine, in provincia di Arezzo, si sono registrate 11 vittime legate al Covid-19. Non poco, tanto che le famiglie degli anziani ospiti nella struttura hanno deciso di unirsi per fare un esposto alla procura e capire meglio cosa sia successo fra le mura della Rsa. I familiari hanno però voluto specificare che non c’è nessuna intenzione di attaccare la cooperativa che gestisce la struttura: «È una questione di rispetto per i morti ma senza clima avvelenato».

Verso la chiusura dei campionati prorogata fino al 2 agosto

Afp/Vincenzo Pinto | Lo Juventus Stadium vuoto

L’annuncio arriva direttamente dalla Figc: il presidente Gabriele Gravina è pronto per firmare nelle prossime ore una delibera per posticipare al 2 agosto la fine della stagione sportiva del calcio. Gravina ha annunciato di voler fissare a inizio maggio la riunione del Consiglio Federale per definire le norme sulle licenze nazionali e sui tesseramenti.

Nella nota ufficiale della Figc Gravina ha spiegato: «Il mondo del calcio sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19, comprese quelle necessarie e indispensabili per salvaguardare le competizioni 20/21. Anche per questo merita rispetto, invece di essere strumentalmente utilizzato per polemiche destituite di qualunque fondamento».

Maldini: «Se il Calcio non riprende ci sarà un danno economico enorme»

In una diretta Instagram con Christian Vieri, Paolo Maldini, ora dirigente tecnico del Milan, ha spiegato che le conseguenze di un campionato fermo non sono solo a livello sportivo: «Se non si forza la situazione e il calcio non riparte il danno economico sarà enorme. Bisogna provare a riprendere e finire la stagione altrimenti per molti club saranno problemi. La priorità è la salute, ma se ci saranno le condizioni per iniziare e il governo darà l’ok dobbiamo provare».

Dazn chiede alla Lega Serie A una dilazione dei pagamenti per i diritti tv

Intanto Dazn ha chiesto alla Lega Serie A di dilazionare i pagamenti per i diritti tv del campionato, sospeso (non si sa ancora per quanto) a causa dell’emergenza Coronavirus. Una fonte vicina a Dazn ha confermato all’agenzia stampa Ansa che «si stanno svolgendo una serie di conversazioni confidenziali e private finalizzate, in puro spirito di collaborazione, ad individuare la migliore soluzione possibile per ribilanciare la situazione, alla luce dell’impatto sul business e sull’intero mercato che due mesi di sospensione del campionato di calcio hanno avuto».

Il bilancio dei medici vittima del Covid-19 arriva a 149

Carlo Vergani, geriatra in pensione. Tommaso Di Loreto, odontoriata. Gianbattista Perego, medico di famiglia. Arriva a 149 il bilancio dei medici morti dopo essere stati infettati dal Covid-19. Dall’inizio della pandemia la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) sta raccogliendo tutti i nomi dei medici caduti in servizio. Di questi 29 lavorano a Bergamo e provincia.

Dal Def le previsioni sul Pil: nel 2020 si fermerà al -8%

I dati arrivano dalla bozza del Documento di economia e finanza (Def) atteso nelle prossime ore sul tavolo del Consiglio dei ministri. Per il 2020 è prevista una perdita del Pil del -8%. Mentre nel 2021 dovrebbe salire al +4,7%. Il deficit invece dovrebbe essere del 10,4% nel 2020 e del 5,7% nel 2021. Le ultime stime sono sul debito pubblico: «Lo stock del debito pubblico è previsto pari al 155,7 per cento del Pil a fine 2020 e al 152,7 per cento a fine 2021».

Le norme di sicurezza dureranno per diversi trimestri

«Una caduta senza precedenti nella storia dal periodo postbellico». Così si legge nella bozza del Def. Un segnale abbastanza indicativo di quanto sarà difficile la ripartenza dopo la quarantena. Sempre nella bozza si legge però che le misure precauzionali dovranno restare in vigore ancora per mesi: «L’economia ne verrà fortemente impattata per diversi mesi e dovrà probabilmente operare in regime di distanziamento sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni trimestri».

Le previsioni di Moody’s

In giornata sono arrivate anche le previsioni di Moody’s, che parlano di una salita del deficit tra l’8 e il 10% solo per quest’anno, facendo arrivare il debito pubblico ad almeno il 150%.

Fiorello: «Noi 60enni siamo come panda da proteggere»

Il 16 maggio Rosario Fiorello festeggerà i suoi 60 anni. Oggi ha voluto anticipare questa occasione con un video su Instagram in cui interviene su un dei temi più discussi per la Fase 2: anche chi ha più di 60 anni (e quindi è più a rischio) potrà tornare al lavoro? Il comico, ironicamente, ha associato i suoi coetanei a degli animali a rischio di estinzione: «Siamo come il panda, il cercopiteco, il colibrì dell’Himalaya… Se dicono che non dobbiamo uscire, stiamo a casa».

Il dott. Fabrizio Pregliasco: «Non è finita, ci saranno altri focolai. Più contatti, più contagi»

Ormai mancano pochi giorni. Il 4 maggio partirà la Fase 2 e l’Italia inizierà una nuova fase di convivenza con il Coronavirus. Nella sua rubrica quotidiana Numeri in Chiaro, Open ha intervistato Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano: «Ci stiamo preparando alla fase 2 ma dobbiamo sapere che nei prossimi mesi ci saranno altri focolai. Non è finita qui, dovremo convivere con il Covid-19 chissà ancora per quanto tempo. La riapertura, adesso, è necessaria anche se è ovvio che più contatti portano più rischi, dunque più infezioni».

Lo studio del Policlinico di Milano: «In terapia intensiva muore un paziente su quattro»

L’età media dei pazienti ricoverati è 63 anni. E l’82% è di sesso maschile. Ma nell’80% dei contagiati, l’infezione Covid-19 si manifesta solo con sintomi lievi: febbre e tosse secca. Quasi 7 pazienti su 10 avevano un problema di salute prima di essere contagiati. Sono questi i dati che emergono da un nuovo studio sui malati di Coronavirus, a pubblicarlo il Policlinico di Milano.

Piemonte, ancora 70 nuovi decessi: il totale è arrivato a 2.668

Ansa/Alessandro Di Marco | Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte

Il numero totale di decessi in Piemonte collegati al Coronavirus è arrivato a 2.668. Con 70 vittime arrivate nelle ultime 24 ore. La provincia più colpita resta quella di Torino, con 1.137 decessi, seguono Alessandria con 512 e Novara con 236. I guariti invece sono arrivati a 3.429, con 229 in più sempre nelle ultime 24 ore.

Emilia-Romagna, i casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 23.723

Ansa/Giorgio Benvenuti | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

Secondo gli ultimi dati numero di pazienti positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna è di 12.845, rispetto a ieri sono 239 in meno. I nuovi decessi invece sono 65, un numero che porta il totale delle vittime a 3.269. Con questi dati il totale dei casi positivi nella regione dall’inizio dell’epidemia è arrivato a 23.723.

Le tre strane dichiarazioni di Giulio Tarro sul Covid-19 e le vaccinazioni antinfluenzali

«Hanno detto che dovrebbero essere obbligatori certi vaccini antinfluenzali. Quando ormai è notizia comune, a livello scientifico, che il 36% del Coronavirus è attivato proprio dalle vaccinazioni antinfluenzali». A dire queste parole è Giulio Tarro, il virologo protagonista di un breve filmato che circola in rete sul Covid-19. Quanta verità c’è nelle sue parole? Abbiamo cercato di capirlo con questo fact checking.

In Italia le persone attualmente positive sono 106.848, 851 in meno rispetto a ieri. Le nuove vittime sono 464

464 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 25.549. I dati sono stati diffusi da Angelo Borrelli durante la conferenza stampa della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Cala di 851 unità il numero dei pazienti attualmente positivi, per un totale di 106.848 (ieri erano 107.699). Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.579.909 (ieri erano 1.513.251).

I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 189.973 (ieri erano 187.327), con un incremento di 2.646 in un giorno (ieri +3.370). I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 57.576 (+3.033 in un giorno). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 22.871 (-934 rispetto a ieri quando erano 23.805). Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.267 (-117 rispetto a ieri quando erano 2.384). Salgono a 81.710 le persone in isolamento domiciliare, contro i 81.510 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Borrelli: «I numeri sono particolarmente confortanti»

Il capo della Protezione civile ha accolto i dati dell’ultimo bollettino con entusiasmo: «I numeri sono particolarmente confortanti: il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel Paese».

Borrelli ha chiarito anche che se le mascherine dovessero diventare obbligatorie ancora per molto tempo, allora dovrebbero avere un prezzo calmierato: «Le mascherine sono un bene prezioso e come avviene quando la domanda schizza e l’offerta è limitata, il prezzo si forma a un valore elevato. Credo sia necessario e doveroso, e questa è una scelta politica, prevedere un prezzo massimo per tipologia di mascherine per evitare fenomeni speculativi».

Lombardia: +1.073 i positivi, 200 vittime in più rispetto a ieri

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 23 aprile

L’assessore alla Protezione Civile della Lombardia, Pietro Foroni, ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. Il numero dei contagi è in totale di 70.165: +1.073 in 24 ore. Ieri, 22 aprile, erano stati rilevati +1.161 positivi e il totale era di 69.092 casi. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 200 (ieri erano decedute 161 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 12.940, mentre ieri si attestavano a 12.740. I pazienti in terapia intensiva sono 790: -27 nelle ultime 24 ore, ieri erano 817. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 9.192 (-500 rispetto a ieri, quando erano 9.692). Le persone guarite sono in tutto 44.220 (+1.400) Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 302.715 (+12.016)

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 17.277 (+277)

17.277 (+277) Bergamo 10.946 (+98)

10.946 (+98) Brescia 12.308 (+130)

12.308 (+130) Cremona 5.807 (+101)

5.807 (+101) Monza e Brianza 4.317 (+64)

4.317 (+64) Pavia 3.874 (+76)

3.874 (+76) Lodi 2.833 (+46)

2.833 (+46) Mantova 3.022 (+45)

3.022 (+45) Lecco 2.132(+23)

2.132(+23) Como 2.764 (+83)

2.764 (+83) Varese 2.340(+38)

2.340(+38) Sondrio 1.056 (+44)

La diretta da Palazzo Lombardia

Ryanair dice «no» al distanziamento sociale sugli aerei

Mentre le varie compagnie aeree sono già a lavoro per adeguarsi alle restrizioni imposte dai governi nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus, il numero uno di Ryanair, Michael O’Leary, ha bocciato senza mezzi termini l’ipotesi di tornare a volare lasciando vuoti i posti nella fila centrale dell’aereo. La perdita economica per la compagnia aerea irlandese sarebbe – come ha sostenuto in un’intervista al Financial Times – insostenibile.

«Si tratta di un’idea idiota che non porta a nulla», ha dichiarato. «O pagherà il governo irlandese per il posto di mezzo, o non si volerà più, perché non è possibile avere un profitto con un tasso di riempimento del 66%». Sulla questione è intervenuto il presidente dell’Osservatorio nazionale su Liberalizzazioni e Trasporti, Dario Balotta, che ha commentato: «Ryanair si sta trasformando da player innovativo, che ha consentito di far volare anche le classi meno abbienti, a becchino del trasporto aereo».

In Friuli Venezia Giulia partono 3 inchieste sulle Rsa

ANSA/MAURILIO BOLDRINI | Il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

Sono tre le inchieste aperte nelle procure di Trieste, Udine e Pordenone per fare luce sui decessi di anziani ospiti nelle case di riposo della Regione dopo il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus. Le inchieste sono slegate una dall’altra. La prima è scattata a Trieste dopo un esposto per chiarire la gestione della casa di riposo La Primula in queste settimane di emergenza. La magistratura, guidata dal Procuratore Carlo Mastelloni, indaga a carico di ignoti per il reato di procurata epidemia. Gli ospiti della struttura triestina sono stati tutti trasferiti in altre strutture.

A Pordenone l’inchiesta è partita ieri, 22 aprile, ed è guidata dal Procuratore capo Raffaele Tito. Le indagini mirano a chiarire le cause della morte di una quindicina di persone nella casa di riposo di Castions di Zoppola e sull’attività del reparto Covid-19 nell’ex Hospice di San Vito al Tagliamento, in cui sono morti quattro ospiti. Anche qui le indagini sono a carico di ignoti, ma il reato è quello di omicidio colposo plurimo. L’indagine della Procura di Udine è invece senza indagati e senza ipotesi di reato: nella provincia si sono registrati decine di decessi nelle varie case di riposo del territorio.

In Abruzzo 52 nuovi positivi e 4 decessi

Ansa | Il governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio

Sono 2.785 i casi positivi al Coronavirus registrati fino a oggi, 23 aprile, in Abruzzo. Lo comunica la Regione con il quotidiano bollettino sulla situazione dei contagi nel territorio. Nelle ultime 24 il bilancio è aumentato di 52 casi (ieri erano stati +66). I pazienti deceduti sono in tutto 280, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi guariti sono invece 56, per un totale di 405 dimessi dalle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda i ricoveri, aumentano di 11 rispetto a ieri (per un totale di 322), mentre calano di 4 unità le terapie intensive (per un totale di 31 persone). Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.747 (-17 rispetto a ieri).

Quasi l’11% dei contagi da Covid-19 riguarda i sanitari: il 68% sono donne

Ansa | Operatrici sanitarie in un reparto Covid-19

Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati aggiornati in merito all’impatto della pandemia da Coronavirus sulla salute dei sanitari a lavoro in queste settimane di emergenza. Da quanto si apprende, il 10,7% del totale dei casi di Covid-19 (più di 187mila in tutto) riguarda gli operatori sanitari. Le categorie più colpite sono gli ostetrici e gli infermieri (43,2%), i medici ospedalieri (19%) e gli operatori socio-sanitari (9,9%). Il Ministero ha anche sottolineato che oltre la metà delle persone colpite sono donne: nello specifico il 68% dei sanitari.

Def, verso lo stop alle clausole di salvaguardia sull’Iva

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Le anticipazioni sul Documento di economia e finanza parlano di uno sto alle clausole di salvaguardia sull’Iva a partire dal 2021. L’idea, che dovrebbe essere ufficializzata a stretto giro dal governo, è quella di assorbire e quindi annullare una volta per tutte la clausola. A confermare la decisione sono stati diversi esponenti di maggioranza, che sottolineano come la scelta sia stata fatta nell’ottica di mandare un segnale di stabilità dei conti pubblici ai mercati finanziari in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Per la separazione consensuale basterà un’e-mail

Ansa

L’emergenza sanitaria da Coronavirus cambia le regole e anche le procedure per la separazione consensuale tra i coniugi. Il Tribunale di Tornino ha stabilito che, per non sovraffollare le aule durante l’epidemia, a partire dal 27 aprile il ricorso per la separazione consensuale potrà essere presentato in via telematica. I ricorsi dovranno essere inviati tramite l’utilizzo della Pec – la posta elettronica certificata -, e la richiesta dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti. Per far funzionare tutto saranno forniti dei moduli appositi, e verrà seguito un protocollo ad hoc.

Viminale, ieri controllate oltre 245mila persone: 13 i positivi che hanno violato la quarantena

Ministero dell’Interno | I controlli dei Carabinieri a Roma

Il Viminale ha diffuso il bollettino sui controlli condotti ieri, 22 aprile, in merito al rispetto delle misure anti-Coronavirus. Le persone controllate dalle forze di Polizia sono state in tutto 245.580, 107.020 gli esercizi commerciali e le attività. Le sanzioni amministrative contestate sono state 5.706, e le denunce sono state in tutto 45: 32 per falsa dichiarazione o attestazione e 13 per violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché positivo al virus. Per quanto riguarda le sanzioni ai titolari delle attività, sono state in tutto 168, mentre i provvedimenti di chiusura sono stati 62. In totale, a partire dall’11 marzo – giorni di inizio della quarantena- sono state controllate 9.531.443 persone e verificati 3.775.918 esercizi.

La richiesta dei medici competenti: «Permetteteci di fare i tamponi ai lavoratori»

Ansa | Medici assistono un paziente in un reparto Covid-19

Nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, quella che prevede la ripartenza graduale delle attività, il ruolo dei controlli medici sul posto di lavoro sarà essenziale. Ecco perché i medici competenti, e cioè deputati alla sorveglianza dei dipendenti nelle aziende, hanno chiesto di essere abilitati per «fare tamponi e test sierologici sui lavoratori per far ripartire in sicurezza le imprese». Se non potranno farlo, avvertono, «non sarà possibile verificare se un lavoratore è affetto da Covid-19». Le richieste dei medici sono state presentate al Ministero della Salute, alle Regioni e alla Protezione Civile dal network Consulcesi, che tutela legalmente i medici competenti.

Viminale, consentite le celebrazioni in forma ristretta per il 25 aprile

Ansa

Assembramenti no, ma celebrazioni ristrette sì. Lo ha stabilito il Ministero dell’Interno, che ha fornito – attraverso una circolare inviata ai prefetti – le linee guida per poter festeggiare la Liberazione nei giorni dell’epidemia da Coronavirus. «In occasione della Festa della Liberazione si potranno svolgere forme di celebrazione – si legge sul sito -, come la deposizione di corone davanti lapidi o monumenti ai Caduti, che prevedano, oltre alla presenza dell’autorità deponente, la partecipazione anche delle associazioni partigiane e combattentistiche». Rimangono valide, anche per l’occasione di festa, le regole del Ministero della Salute sul distanziamento sociale.

La quarantena non ferma gli scioperi “virtuali” del movimento Fridays fo Future

EPA/NEIL MUNNS | Greta Thunberg

La pandemia da Coronavirus ha fermato le mobilitazioni in strada ma non le proteste e gli scioperi. Il movimento ecologista Fridays for future, ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg, torna a scioperare domani, venerdì 24 aprile. Ma lo farà in modo virtuale: gli attivisti si geolocalizzeranno davanti a Palazzo Chigi attraverso uno strumento di che sarà disponibile sul sito ritornoalfuturo.org. Si potranno postare foto e seguire le dirette di scienziati, attori, cantanti.

L’evento di domani, che coinvolge 161 Paesi, viene annunciato come «lo sciopero virtuale più grande di sempre»: la quarantena «non può fermare il desiderio di migliaia di ragazze e ragazzi in tutto il mondo di difendere il loro futuro». «Cara Italia – avevano scritto gli attivisti in una lettera – sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno esserci miopi vincoli di bilancio o inique politiche di austerity che ti impediscano di realizzare questa svolta. Cara Italia, tu puoi essere d’esempio. Puoi guidare l’Europa e il mondo sulla strada della riconversione ecologica».

Il 60% dei giovani si considera più a rischio di prima

Ansa

Un’indagine promossa dal Ministero per le pari opportunità e condotta da Ipsos ha rilevato che la pandemia da Coronavirus ha già impattato sulle aspettative delle generazioni più giovani. Gli under 35 italiani sono diventati, nell’ultimo mese, più pessimisti rispetto al loro futuro rispetto ai loro coetanei tedeschi, spagnoli, francesi e britannici. Circa il 60% dei giovani interpellati si sente più a rischio rispetto a prima dell’epidemia, mentre poco più del 30% ritiene che nulla sia cambiato rispetto a inizio febbraio. C’è anche una differenza di genere: il 56% degli uomini si aspetta una ricaduta negativa sulla propria vita, contro il 68% delle donne.

A Genova muore un 24enne: era in attesa del tampone

ANSA/ALESSANDRO DI MEO

È accaduto questa mattina, 23 aprile, a Genova. Un ragazzo di 24 anni, che soffriva del morbo di Crohn, è deceduto in casa sua. Da 5 giorni accusava sintomi associabili al Coronavirus, come la febbre alta, e il medico curante aveva chiesto che il giovane venisse sottoposto al tampone per verificarne la positività. Il test verrà eseguito solo ora, post mortem, sulla salma del ragazzo. Alla notizia del decesso sono intervenuti sul posto il suo medico curante, i sanitari del 118 in tenuta anticontaminazione e gli agenti del commissariato.

27 Rsa controllate nel Pavese: tutte presentano irregolarità

EPA/STEPHEN BRASHEAR

Sono 27 le residenze sanitarie assistenziali (Rsa) controllate dall’Ats di Pavia a seguito dell’esplosione dell’epidemia da Coronavirus nelle strutture italiane (e specialmente lombarde). Da quanto è emerso dalle ispezione, ognuna di queste presentava delle irregolarità. Il resoconto è stato illustrato durante l’incontro che si è svolto ieri mattina, 22 aprile, nella videoconferenza tra il direttore generale dell’Ats di Pavia, Mara Azzi, il prefetto Rosalba Scialla e i sindacati. L’irregolarità più grave è risultata essere l’impiego dello stesso personale a lavoro nei reparti Covid-19 anche negli altri settori.

Altri due farmacisti uccisi dal Covid-19: il bilancio sale a 13

Ansa/Matteo Corner

Sono 13 i farmacisti operanti in Italia rimasti uccisi dal Coronavirus. Secondo quanto comunica la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), nelle ultime 24 ore sono decedute altre due persone: Angela Casotti, che esercitava in una farmacia di Fidenza (PR), e Mauro Toccaceli, socio titolare di una farmacia di Limbiate (MI). Il presidente della Federazione, Andrea Mandelli, ha espresso parole di cordoglio, sottolineando come, «malgrado le nostre richieste risalgano al 24 febbraio e malgrado gli impegni assunti dalle autorità, non sono ancora stati consegnati i necessari dispositivi di protezione». A questa difficoltà si aggiunge il fatto che, come specifica Mandelli, «la reperibilità e il prezzo delle mascherine sono un costante motivo di incomprensione con il pubblico e sono all’origine di frequenti controlli delle autorità».

Roma, allo Spallanzani i pazienti positivi ricoverati sono in totale 115

EPA/GIUSEPPE LAMI | Un ingresso dell’Ospedale Spallanzani a Roma

L’Istituto Nazionale per le Malattie infettive di Roma Lazzaro Spallanzani ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus all’interno della struttura. I pazienti positivi ricoverati sono in totale 115. Di questi, 20 sono in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio (o presso altre strutture territoriali) sono attualmente 344 prosegue il bollettino. «In giornata – specificano dallo Spallanzani – sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici».

In Veneto 143 nuovi positivi e 19 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il governatore del Veneto Luca Zaia

La Regione Veneto ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus sul territorio. I casi di contagio hanno raggiunto quota 16,881, con un aumento di 143 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sul territorio sono 9.925. Il bilancio delle vittime arriva a quota 1.008, con altri 19 decessi registrati nell’ultimo giorno. I pazienti in terapia intensiva sono scesi invece a 140 (-23 rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati in area non critica sono 1.189 (16 in meno). 5.750 è invece il bilancio dei negativizzati, ai quali vanno aggiunti 2.316 dimessi. Il numero dei soggetti in isolamento è di 9.533.

Il sindaco di Bergamo: «Possibile pensare a 500mila contagiati in provincia»

ANSA/ NICOLA MARFISI | Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è tornato a parlare della situazione Coronavirus nella zona d’Italia che è stata più colpita dalla pandemia. In un’intervista a SkyTg24, Gori è tornato a sottolineare come il numero dei contagi nella provincia bergamasca sia stato sottostimato: «È possibile immaginare che il numero delle persone contagiate anche in modo leggero è nell’ordine di 400mila o 500mila persone in questa provincia».

La stima è stata fatta anche sulla base dei numeri sui decessi rapportati a quelli degli anni scorsi. Solo nell’area di Bergamo, sono stati 5.500, di cui 650 nella sola città. «L’emergenza sanitaria qui è superata», ha concluso, «ma ovviamente ci sono ancora contagi e decessi».

«Troppi morti necessitano la sepoltura»: Borrelli firma un’ordinanza sui cimiteri

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli

La tragedia dell’emergenza Coronavirus in Italia si traduce con il numero delle vittime. A fronte dei troppi morti rispetto ai posti disponibili nei cimiteri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato un’ordinanza nella quale si prevede che, «per far fronte alle necessità di sepoltura», i prefetti possono «disporre l’ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria». Stando all’ultimo bollettino diffuso ieri, 22 aprile, il numero delle vittime in Italia è di 25.085.

Farmacisti: «Accordo sui prezzi delle mascherine o stop alla vendita»

L’appello a una regolamentazione dei prezzi delle mascherine per gestire l’epidemia Coronavirus arriva da Federfarma, che chiede di poter vendere i dispositivi di protezione «a prezzi imposti e senza inutili adempimenti burocratici» che annuncia di esser costretta, in assenza di provvedimenti, «a suggerire alle farmacie di astenersi dalla vendita di mascherine». Sono introvabili e dai prezzi altissimi, spiegano, «con la conseguenza di multe e sequestri per problemi di cui i farmacisti non sono responsabili ma “le prime vittime».

Milano, Sala chiede a Fontana chiarezza sui dati: «Gli scienziati parlano di 300mila contagi»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sui social ha chiesto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di «avere maggiore chiarezza» sui dati dei contagi da Coronavirus Milano. «C’è una grande incertezza sui contagi. Mi trovo in imbarazzo perché io ho dei dati sulla progressione dei contagi e il numero è 7216, poi ho gli scienziati che mi dicono altri numeri. – ha detto Sala – Come dice il professore Carlo La Vecchia in un’intervista di oggi: dice che a Milano i contagiati sono tra i 150 mila e i 300 mila. Quindi noi dibattiamo di un numero che sono quei 7 mila e la scienza ci dice 300 mila. Capite l’incertezza e l’imbarazzo». Per questo «sto chiedendo al presidente Fontana di avere maggiore chiarezza su questi numeri, ovvero capire da dove nasce quella misurazione».

Fondazione Gimbe: «Risultati contenimento contagio non sono ottimali, né stabilizzati»

ANSA/LUCA ZENNARO/Genova

Gli attuali numeri dell’epidemia di Coronavirus in Italia «impongono massima prudenza». Lo afferma il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabelotta, ricordando che nell’ultima settimana i casi sono stati +22.172 casi, di cui 3.440 decessi. Nella settimana 15-22 aprile, rileva Cartabellotta, «si conferma l’ulteriore riduzione del sovraccarico di ospedali e terapie intensive ma a 10 giorni dal previsto avvio della fase 2, il 4 maggio, i risultati sul contenimento del contagio non sono ottimali, né stabilizzati come raccomanda la Commissione europea».

Inail: «Obbligatorie mascherine»

Sulla fase due di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro l’Inail ha pubblicato un documento sulla prevenzione. Le linee guida, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile sottolineano che «vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica». La mascherina è «raccomandata» in ogni caso anche all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale.

Fase due: le ipotesi per i trasporti

ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Quello del movimento delle persone è uno dei nodi più cruciali, e tra i più difficili da sciogliere per programmare la ripartenza e riapertura dell’Italia dopo i due mesi di lockdown provocati dall’epidemia di Coronavirus. Dalle ultime indiscrezioni, ricevute dall’Ansa, sulla bozza presentata dalla task force di Colao a Conte, il nostro modo di viaggiare cambierà drasticamente. Per tutti i passeggeri aerei ci sarà l’obbligo di tenere guanti e mascherina; nel caso dei treni e bus, invece, è stata messa sul tavolo la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti e la vendita a bordo. Tra le misure anche quella di utilizzare la “leva tariffaria” ovvero il diverso prezzo dei biglietti per evitare ogni tipo di assembramento nel trasporto pubblico. Priorità ancora al distanziamento sociale con percorsi separati per ingresso e uscita dai mezzi pubblici e anche dalle stazioni, con la creazione di percorsi “a senso unico”, dispenser con igienizzanti, ma anche l’eliminazione il più possibile dei biglietti cartacei sostituiti da quelli elettronici.

Vaccino: in Italia test sull’uomo durante l’estate

EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Prenderà il via durante i mesi estivi la prima sperimentazione clinica in Italia sull’uomo di un vaccino contro il Covid19. A renderlo noto è il consorzio europeo costituito fra le aziende ReiThera di Pomezia (Roma), Leukocare di Monaco e Univercells di Bruxelles. «Attualmente ReiThera sta svolgendo le attività preparatorie per iniziare la sperimentazione clinica di fase1/2 in Italia durante l’estate 2020», si legge in una nota del consorzio. «La produzione su larga scala verrà avviata subito dopo».

Morti nelle Rsa: indaga anche la Procura di Asti

ANSA/FABRIZIO CASSINELLI

Nuova indagine sulle Rsa. Anche ad Asti, in Piemonte, la procura ha aperto alcuni fascicoli, senza indagati e senza ipotesi di reato, sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nelle case di riposo. «Prima conosciamo e poi incominciamo a formulare ipotesi ragionate sui fatti», è la strategia della Procura, che ha delegato le indagini ai carabinieri del Nas. «Si tratta di radiografare la situazione – spiegano dalla procura – le criticità e le misure che sono state adottate, per verificare come ha agito la linea di comando, dall’Asl all’Unità di crisi, come ha funzionato il flusso di informazioni dal basso e dall’alto verso il basso».

Bonetti: irrinunciabile assegno mensile per i figli

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO/Milano

«Per me è irrinunciabile ed è importantissimo garantire un assegno mensile per tutti i figli perché le famiglie stanno affrontando anche maggiori spese in questo momento. Insisterò per questa misura sul tavolo del governo e su quello della maggioranza». A dirlo è la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio anch’io.

Cassa integrazione per 6,7 milioni di lavoratori

Ansa

Nel pieno dell’emergenza economica scatenata dal Coronavirus, sono 6,75 milioni i lavoratori beneficiari di cassa integrazione o dell’assegno ordinario per l’emergenza Covid, dei quali 4,29 milioni (quasi due terzi) con gli importi già anticipati dalle aziende con conguaglio Inps e 2,45 milioni con pagamento diretto Inps. Ad annunciarlo è l’Inps il quale ricorda che le domande totali arrivate sono state 309.485 di cui 122.903 con pagamenti a conguaglio. Ad oggi sono state autorizzate 219.295 domande. L’Istituto di previdenza ha ricevuto 56.769 richieste di pagamento diretto per 218.500 beneficiari. Sono già stati effettuati 19.902 pagamenti per 76.585 beneficiari.

Ipotesi rinvio Cdm: sul tavolo Def e scostamento di bilancio

ANSA/ MAURIZIO BRAMBATTI/Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Problemi tecnici nella stesura dei tesi. Così il Cdm previsto per ieri sera è stato spostato a oggi alle 12. Sul tavolo il Def e lo scostamento di bilancio. L’ammontare di quest’ultimo sarebbe tra i 50 e i 55 miliardi, soldi che serviranno per i lavoratori, le imprese le famiglia e la sanità. Tuttavia, è ancora in stand by la riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sul Def: l’incontro si terrà, spiegano fonti di governo, poco prima del Consiglio dei ministri per siglare l’intesa sulla versione finale del Documento di economia e finanza. Al momento sembra però che il Cdm possa subire un ulteriore rinvio a venerdì o sabato.

Papa Francesco: «Questa è una pandemia sociale»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO/Papa Francesco

«In tante parti si sentono gli effetti, uno degli effetti, di questa pandemia: che tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame, e purtroppo li aiuta il gruppo degli usurai. Questa è un’altra pandemia, la pandemia sociale: famiglie di gente che ha lavoro giornaliero, o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare, con figli. E poi gli usurai che gli prendono il poco che hanno». A lanciare un altro allarme sociale è Papa Francesco all’inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta. «Preghiamo – ha aggiunto -, preghiamo per queste famiglie, per quei tanti bambini di queste famiglie, per la dignità di queste famiglie”. “E preghiamo anche per gli usurai – ha concluso il Pontefice -: che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano».

Bonaccini: «Servono linee guida nazionali»

Ansa/Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Il presidente dell’Emilia Romagna si accoda all’appello arrivato dal resto dei governatori regionali: per una Fase 2 serve un piano omogeneo a livello nazionale. Intervenuto alla trasmissione Agorà, Stefano Bonaccini ha ribadito come per la ripartenza «ci vogliono linee guida nazionali: bisogna che le scelte che vengono fatte valgano per tutto il Paese». In particolare Bonaccini si è soffermato anche sulla necessità di rendere obbligatorie le mascherine su tutto il territorio: «Ora che il flusso di mascherine è costante deve esserci garanzia di utilizzarle. E mettere una sanzione per chi non la utilizza».

App Immuni, parla l’ad della società incaricata del suo sviluppo: «Lavoriamo giorno e notte a titolo gratuito. Non c’è alcun scopo di lucro»

ANSA / ufficio stampa Bending Spoons (da S) Luca Querella, Francesco Patarnello, Luca Ferrari e Matteo Danieli

«In Bending Spoons siamo circa 150. Tra le 30 e 40 persone sono coinvolte nel progetto. Tutti ragazze e ragazzi, professionisti straordinari, che da cittadino tengo a ringraziare con tutto il cuore», dice Luca Ferrari al Corriere della Sera, l’ad della società incaricata dal governo di sviluppare l’App Immuni. Sono giovani e dal 2013, non ancora in trentenni, hanno messo in piedi un’azienda che nel 2019 ha fatto 90 milioni di dollari di vendita.

Sui tempi per l’uscita dell’applicazione Ferrari chiarisce: «Non spetta a me né deciderlo né comunicarlo, mi limito a sottolineare che è importante che ci assicuriamo che, prima di metterlo in mano agli italiani, lo strumento funzioni in piena sintonia con il Servizio Sanitario Nazionale. Tutte le parti coinvolte stanno lavorando giorno e notte»

Nessun scopo di lucro per il team e l’azienda chiarisce Ferrari: «No, è un progetto gratuito al cento per cento, senza postille. Non solo non guadagneremo niente, ma perderemo pure qualcosa, visto che stiamo sostenendo costi molto significativi. Tanti dei nostri colleghi stanno lavorando su Immuni e, cosa tutt’altro che trascurabile, stiamo rinunciando a portare avanti altri progetti commerciali».

Gallera sulle Rsa: «Rifarei la delibera per salvare vite»

ANSA/Mourad Balti Touati/L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera

L’assessore al Welfare della Lombardia non ha dubbi. Sulla delibera che dà alle Rsa la possibilità di ospitare malati Covid rifarebbe tutto: «Per il bene dei miei concittadini». Su 7 Gold Giulio Gallera ha chiarito che «rispetto alle polemiche che sono sorte dopo, forse era meglio lasciare che 150 persone non trovassero posto in un ospedale, tanto purtroppo i decessi sul territorio sono stati tanti, e io oggi sarei meno sotto le polemiche. Però siccome sono un amministratore con l’unico obiettivo di salvare la vita alla persone, io quella delibera la rifarei», ha aggiunto.

«I controlli ci sono stati, le Ats avevano il compito di sorvegliare e adesso stiamo andando a verificare situazione per situazione. È chiaro che, forse, quello delle Rsa è un modello che per la gestione dei pazienti Covid è emerso non avere le capacità di farlo», ha poi detto Gallera ricordando che «le Rsa sono tutti enti privati che dovevano avere la capacità di affrontare il tema. Per quello che è successo in Italia e nel mondo, forse è un modello che per la complessità di alcuni pazienti non è idoneo».

“Bond spazzatura”: via libera dalla Bce in caso di downgrade

EPA/ARMANDO BABANI/La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde

In risposta alla garanzia di liquidità offerta alle banche, la Bce accetterà titoli che a seguito di un downgrade non avessero più il rating d’investimento, fino ad oggi prerequisito essenziale. Ad annunciarlo è la stessa Bce, in una nota, dopo la riunione, via videoconferenza, dei governatori. La decisione vale fino a settembre 2021 e la Bce «può decidere, se necessario, ulteriori misure per continuare ad assicurare la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell’Eurozona». Ci sarà un’esenzione dalle regole di idoneità delle attività fornite come garanzia. Si applica «alle attività quotate e agli emittenti di questi attività che soddisfacevano i requisiti minimi di qualità creditizia al 7 aprile 2020», vale a dire un rating minimo pari a BBB- (al di sotto del quale si parla di junk, rating speculativo) con l’eccezione dei titoli Abs. Tutto ciò purché il loro rating resti almeno al livello BB.

Oggi è il giorno del summit Ue: il Consiglio europeo pronto a pronunciarsi su Mes e Recovery Fund

Ansa/Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Sono quasi tutti concordi i leader dei 27 Paesi dell’Ue sul fatto che l’incontro in videoconferenza di oggi del Consiglio europeo sarà un meeting tutt’altro che risolutivo. La riunione per decidere quali strumenti economici ad hoc mettere in campo per rispondere alla crisi economica, e di unità europea, verterà principalmente sul Recovery Fund, o fondo per la ripresa, ma non verrà presa alcuna decisione definitiva. Sarà invece la Commissione europea a doversi pronunciare il prossimo 29 aprile in merito. Secondo le prime indiscrezioni la presidente Ursula von Der Leyen sarebbe disposta a mettere sul tavolo 1.600 miliardi. Una risposta che dovrebbe accontentare Spagna, Italia e Francia. Il vertice dovrebbe inoltre dare via libera al Mes, al Sure, lo strumento per i lavoratori e quello per le imprese (Bei).

Sassoli: «Gli aiuti arriveranno. L’Italia deve capire come spenderli»

Il presidente del Parlamento europeo, alla vigilia del summit europeo, è sicuro che Bruxelles non si tirerà indietro: «Gli aiuti arriveranno», afferma in un’intervista al Corriere della Sera. Ma lancia un monito a quei Paesi maggiormente in crisi, soprattutto all’Italia: «Deve pianificare la spesa. Anche con aggiustamenti, rivedendo, correggendo o razionalizzando le procedure, il codice degli appalti, i meccanismi burocratici che spesso impediscono o rallentano l’accesso alle risorse europee».

Per Sassoli «Non è solo un problema dell’Amministrazione pubblica, centrale o regionale, ma anche di quelle private. Il sistema bancario per esempio deve semplificare la propria burocrazia. Non vorrei si costruisse la leggenda di un’Europa matrigna e ingrata, per fare da schermo a insufficienze di gestione che sono nostre. L’importante adesso è lavorare a progetti. Per esempio, rifondare il sistema sanitario, usando la linea sanitaria del MES».

In Lombardia via ai test sierologici: «Obiettivo 10 mila al giorno»

Prenderanno il via oggi i prelievi del sangue in Lombardia nelle zone più colpite dal contagio: Codogno, val Seriana, Lodi, Bergamo, Brescia, e Cremona. Priorità al personale sanitario e alle persone in quarantena fiduciaria. I primi test, come riporta il Corriere, saranno effettuati a Milano, dato che i casi della provincia di Lodi sono gestiti dall’Ats del capoluogo meneghino. I prelievi serviranno a misurare la quantità di anticorpi presenti. Il primo obiettivo, almeno in partenza, sarà quello di effettuare almeno 10mila test al giorno.

Come muoiono i nostri anziani: la lettera di addio di un ospite di una Rsa

Una lettera di addio. È questa l’ultima testimonianza della tragedia che si sta consumando nelle Rsa. L’ultimo saluto di un anziano è diventato anche un atto di denuncia: «Se potessi tornare indietro supplicherei mia figlia di farmi restare con voi fino all’ultimo respiro, almeno il dolore delle vostre lacrime unite alle mie avrebbero avuto più senso di quelle di un povero vecchio, qui dentro anonimo, isolato e trattato come un oggetto arrugginito e quindi anche pericoloso», scrive.

«Per me non dovrebbero esistere le case di riposo, le Rsa, le “prigioni” dorate», qui «apparentemente tutto pulito e in ordine, ci sono anche alcune persone educate, ma poi di fatto noi siamo solo dei numeri, per me è stato come entrare già in una cella frigorifera. In questi mesi mi sono anche chiesto più volte: ma quelli perché hanno scelto questo lavoro se poi sono sempre nervosi, scorbutici, cattivi?». Firmato “Vostro nonno”.

La denuncia di un malato oncologico: «Io, lavoratore autonomo, non ho diritto ai 600 euro del Governo»

Per gli invalidi che hanno già una pensione la legge nega un contributo in questa emergenza. A denunciarlo è Fabio Salvatore, 44 anni da 22 alle prese con un tumore. Fabio, scrittore, percepisce un assegno di invalidità di appena 200 euro. In questi giorni ha ricevuto molte segnalazioni da chi, essendo malato e invalido, non si è visto recapitare il bonus da 600 euro. «In questo modo hanno mostrato poca sensibilità per il mondo della disabilità. Ma sono convinta che non ci fosse la volontà di escluderli. Sarà stata la fretta, forse una svista a cui, però, bisogna dare una risposta, altrimenti la situazione sarebbe gravemente discriminatoria. Inaccettabile, un pasticcio» conclude.

L’architetto Fermia: «Maggiore spazio all’esterno, abbattere ciò che non funziona più. Ecco come sarà la scuola del futuro»

Ripartire dalla scuola. Ripartire, in particolare, dallo spazio scolastico. Per l’architetto Alfonso Fermia è indispensabile guardare agli edifici scolastici, dove serve un cambiamento immediato: «È indiscutibile che la nostra categoria si trovi in sofferenza – afferma Femia a Open, osservando la situazione dei colleghi fermi a causa dei cantieri bloccati per l’emergenza Coronavirus -. Ci sono attività legate all’architettura che si possono svolgere in remoto, ma le difficoltà economiche sono tante. Gli architetti, tuttavia, dovrebbero sfruttare questo periodo storico per ragionare su un nuovo inizio».

La storia dei due medici cinesi con la pelle nera dopo la cura che stanno tornando alla normalità

Si tratterebbe di una condizione temporanea. È la curiosa vicenda che ha colpito due medici cinesi malati di Coronavirus che si sono risvegliati dopo le cure con la pelle nera. Da qualche gioorno circolano le foto del cardiologo di nome Yi Fan e l’urologo Hu Weifeng di Wuahn nei loro rispettivi letti di ospedale con una pelle evidentemente più scura. Le ragioni sono molte. Tra le ipotesi avanzate quella del sovraccarico di ferro, una condizione comunque temporanena infatti uno dei due medici sta già tornando alla normalità.

