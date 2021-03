Sanremo 2021, al via il gran finale. Tomba e Pellegrini ospiti nell’ultima di Amadeus all’Ariston

E’ il giorno della finale di Sanremo 2021. Con la quinta serata del Festival si chiude un’edizione storica, quantomeno per il periodo complesso in cui ha provato a destreggiarsi, non senza difficoltà. Nonostante le poltrone vuote e uno show a volte troppo improvvisato, il teatro dell’Ariston è stato per molti una boccata d’aria. Per altri il simbolo di un tentativo, vano, di inscenare un ritorno alla normalità. Nell’attesa di proclamare il vincitore e di tirare le somme su un evento in grado come pochi altri di unire il Paese, Amadeus – alla sua ultima serata all’Ariston – e Fiorello tornano sul palcoscenico con tutti e 26 i big in gara.

La nota giornalista e inviata Rai Giovanna Botteri, l’attrice Serena Rossi e la giovane cantante Teclia Insolia sono tra le prime ospiti. La signora della musica italiana Ornella Vanoni poi regalerà al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi insieme a Francesco Gabbani, mentre per il mondo dello sport, oltre all’immancabile Zlatan Ibrahimovic, scenderanno dalle scale dell’Ariston anche la nuotatrice Federica Pellegrini e il campione di sci Alberto Tomba. Umberto Tozzi, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi e Dardust sono gli altri ospiti musicali attesi durante la serata. Achille Lauro non poteva non salutare il teatro con l’ultimo dei suoi dipinti musicali: C’est la vie il brano scelto per omaggiare il genere musicale classico.

L’ordine di uscita dei cantanti in gara

Ghemon Momento perfetto

Momento perfetto Gaia Cuore amaro

Cuore amaro Irama La genesi del tuo colore(registrazione video delle prove generali)

La genesi del tuo colore(registrazione video delle prove generali) Gio Evan Arnica

Arnica Ermal Meta Un milione di cose da dirti

Un milione di cose da dirti Fulminacci Santa Marinella

Santa Marinella Francesco Renga Quando trovo te

Quando trovo te Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera

Bianca luce nera Colapesce/Dimartino Musica leggerissima

Musica leggerissima Malika Ayane Ti piaci così

Ti piaci così Francesca Michielin / Fedez Chiamami per nome

Chiamami per nome Willie Peyote Mai dire mai (La Locura)

Mai dire mai (La Locura) Orietta Berti Quando ti sei innamorato

Quando ti sei innamorato Arisa Potevi fare di più

Potevi fare di più Bugo E invece si

E invece si Maneskin Zitti e buoni

Zitti e buoni Madame Voce

Voce La Rappresentante di Lista Amare

Amare Annalisa Dieci

Dieci Coma_Cose Fiamme negli occhi

Fiamme negli occhi Lo Stato Sociale Combat Pop

Combat Pop Random Torno a te

Torno a te Max Gazzè Il farmacista

Il farmacista Noemi Glicine

Glicine Fasma Parlami

Parlami Aiello Ora

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

Leggi anche: