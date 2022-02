Sanremo 2022, le parole della notte. Morandi: «Da eterno ragazzo a eterno riposo è un attimo…» – Il video

«Le celebrazioni ti fanno pensare a quel momento là. A forza di essere l’eterno ragazzo, come dice Fiorello… poi a eterno riposo è un attimo. Comunque essere ancora qui mi fa piacere. La voglia di fare musica, con gli anni che passano, non va via, anzi quella rimane», così Gianni Morandi – che quest’anno è salito sul palco del Teatro Ariston di Sanremo da artista in gara, classificandosi terzo – ha commentato la conclusione di questa edizione del Festival condotto da Amadeus. Un’edizione dei record che ha portato alla vittoria Mahmood e Blanco con una canzone, Brividi, data per favorita fin dall’inizio della kermesse musicale di Rai 1. Morandi ha parlato nel corso della conferenza stampa finale. Massimo Ranieri, invece, ricevendo il premio della critica, ha voluto ricordare «chi lascia il proprio Paese per trovare fortuna in Europa, venendo qui per creare un tetto, una casa, un affetto». Ancora scossi (in senso positivo) i due vincitori. Blanco, in conferenza stampa, ha ammesso di aver abbracciato i suoi genitori dopo la vittoria: «Papà mi ha detto “li mortacci tua” perché da piccolo li facevo arrabbiare. Vederli piangere adesso è stata un’emozione incredibile».

Le parole di Mahmood e Blanco

E quelle di Massimo Ranieri

Video da Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev | Foto in copertina di repertorio: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

