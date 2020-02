Primo caso di coronavirus al Sud: è una turista bergamasca in vacanza a Palermo – Ultimi aggiornamenti

Terzi al mondo per numero di contagi. Intanto nel resto del mondo l’epidemia rallenta, in Cina e Corea del Sud i dati sono più bassi rispetto all’ultimo periodo

Postiva al coronavirus. In Sicilia è stato registrato il primo contagio dell’epidemia che sta bloccando il Nord. Si tratta di una donna, ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo per dei controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.

La paziente è di Bergamo e si trovava nel capolouogo siciliano in vacanza con un gruppo di turisiti. Dopo l’esito del tampone tutta la comitiva e tutte le persone che sono entrate in stretto contatto con loro sono state messe in quarantena. Si tratta del primo caso accertato nel Sud.

A livello nazionale l’ultimo bilancio parla di 230 casi accertati di contagio. La diffusione del coronavirus continua e l’Italia è diventato il terzo Paese al mondo per numero di persone che hanno contratto questo tipo di influenza, dopo Cina e Corea del Sud.

Le vittime nel nostro Paese sono arrivate a sette. Tutte quante avevano già altre malattie che le hanno portate a un quadro clinico già compromesso prima dell’infezione da coronavirus. Nella giornata di ieri sono morte altre tre persone: un uomo di 88 anni della provincia di Lodi, uno di 80 anni di Castiglione d’Adda e un 62enne proveniente sempre dalla provincia di Lodi.

Intanto in Cina, il dato del 24 febbraio è uno di quelli più confortanti da quando è iniziata l’epidemia: in 24 ore ci sono stati 499 casi di contagi e 71 morti, il dato più basso da oltre due settimane. Anche in Corea del Sud diminuiscono i casi di contagi: 60 in tutto il Paese che portano il totale a 893. Anche qui, il numero più basso da quattro giorni.

Il presidente della regione Sicilia: «La signora è in isolamento»

Nello Musumeci, presidente della regione Sicilia, ha spiegato che la turista bergamasca è arrivata in Sicilia prima che in Lombardia partisse l’emergenza. Ora le sue condizioni sarebbero stabili:

«La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere.»

Scontro fra Conte e le regioni sul controllo dell’emergenza

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla trasmissione Frontiere di Rai 1 ha spiegato cosa è stato scoperto sull’origine dell’epidemia: «Un ospedale non ha osservato determinati protocolli, favorendo la nascita di uno dei due focolai. Al momento abbiamo due precisi focolai, che cerchiamo di contenere con misure draconiane».

Sulla gestione dell’emergenza è nato poi uno scontro fra il premier e i presidenti delle regioni coinvolte nell’emergenza. Conte ha dichiarato che «è pronto a misure che contraggono le prerogative dei governatori» nel caso non si riesca a fermare l’emergenza a livello nazionale. Un’ipotesi offensiva per il governatore Attilio Fontana: «Parole in libertà che mi auguro siano dettate dalla stanchezza dalla tensione di questa emergenza».

