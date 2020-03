Sale a oltre 31mila il numero delle persone risultate complessivamente positive nel Paese. In Lombardia superati i mille pazienti in terapia intensiva. L’Europa si isola e sceglie di sospendere il trattato di Schengen

Conte ai leader europei: «Whatever it takes»

A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica “Whatever it takes”. Sarebbe questa, a quanto si apprende, la posizione dell’Italia nel corso della videoconferenza dei leader europei. È uno tsunami economico-sociale che non ha confini e coinvolge tutti i paesi, è il ragionamento. Un ritardo nella risposta comune sarebbe letale per tutti e per questo irresponsabile, avrebbe detto il premier Giuseppe Conte agli altri leader europei.

Necessario assicurare le cure mediche e la protezione sociale ed economica. Conte avrebbe poi indicato i “coronavirus bond” o anche un fondo di garanzia europeo in modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie. «Se procederemo divisi la risposta sarà inefficace e questo ci renderà deboli ed esposti alle reazioni dei mercati, è il ragionamento di Conte».

Oltre 30mila i contagi in Italia

Aumenta il bilancio dei contagi da coronavirus in Italia che salgono complessivamente a 31506 persone. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino comunicato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Un numero che include le 26062 persone attualmente positive, 2941 pazienti guariti e le 2503 persone decedute.

La conferenza stampa

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Il dato di oggi di vittime e contagiati da coronavirus in Italia «credo sia nel trend dei dati di questo periodo. Prossima settimana potremo avere dei dati adeguati in relazione alle misure adottate», spiega il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. «È ancora prematuro fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al sud e per poter esprimere dei giudizi. Quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l’unico modo che ci permette di ridurre la diffusione del virus», dice ancora il capo della Protezione civile.

Nel frattempo sono in arrivo le mascherine prodotte dalle aziende italiane: «Ci sono molte aziende che hanno dato disponibilità a produrre mascherine per personale non sanitario e credo che con l’entrata in vigore del decreto avremo presto aziende in grado di produrre mascherine per la popolazione», spiega Borrelli in conferenza stampa.

Azzolina: l’anno scolastico non sarà più lungo. La maturità? «Seria, ma terrà conto dell’emergenza»

Ansa | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

«Le scuole riapriranno quando avremo certezza che il quadro epidemiologico ci permetta di mandare i nostri ragazzi a scuola nella massima sicurezza», dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina durante la registrazione di Di Martedì su La7 condotto da Giovanni Floris. Si sta lavorando su più fronti, incluso quello, delicato, rappresentato dall’esame di stato.

«Sto prospettando al ministero dell’Istruzione diversi scenari in base a quando le scuole si riapriranno. L’esame sarà serio ma terrà in considerazione il momento di emergenza che stiamo vivendo, nelle prossime settimane daremo informazioni. Sarà tarato sulla base degli apprendimenti che gli studenti avranno raggiunto».

Lombardia: superati i mille pazienti in terapia intensiva

ANSA/Mourad Balti Touati | L’assessore al Welfare Giulio Gallera

Sono quasi duemila in più i contagi di coronavirus registrati nella regione Lombardia in un solo giorno. Il bilancio dell’epidemia è salito a 16620 casi positivi. A comunicarlo il vicepresidente Fabrizio Sala e l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza. Il numero di morti sale complessivamente a 1640, con un incremento di 220 persone. Aumentano anche i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lombarde: 1041.

I numeri

16620 positivi (+1971)

1640 decessi (+220)

1041 pazienti in terapia intensiva

La conferenza stampa

#Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia – www.lombardianotizie.online – CONDIVIDETE PER INFORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE #FERMIAMOLOINSIEME #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia – www.lombardianotizie.online – CONDIVIDETE PER INFORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE #FERMIAMOLOINSIEMEIn caso di sovraccarichi refresha la pagina oppure collegati a Twitter @reglombardia, Youtube Regione Lombardia o https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home #FERMIAMOLOINSIEME Gepostet von Lombardia Notizie Online am Dienstag, 17. März 2020

Il dramma a Bergamo: “Non ci sono più posti in terapia intensiva”

ANSA | Operatori sanitari in un ospedale della Lombardia

All’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo non ci sono più posti in terapia intensiva, tutti gli 80 letti riservati ai pazienti ricoverati in gravi condizioni per il Coronavirus all’ospedale sono stati occupati. La drammatica situazione raccontata più volte nei giorni scorsi è stata registrata in queste ore. I malati che avranno bisogno di ventilazione ed ossigeno saranno distribuiti nella rete delle terapie intensive italiane.

Aumentano le denunce per chi esce di casa senza giustificata ragione

ANSA/ANGELO CARCONI | I controlli della polizia di Stato

Dall’11 al 16 marzo le forze dell’ordine hanno fermato 838.200 persone. Tra loro, sono stati denunciati in 35.506: il 4,23% delle persone controllate era uscita senza valida ragione.

Altri 74 contagi in Puglia, i positivi sono 394

ANSA/CLAUDIO PERI | Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Dei 460 tamponi effettuati oggi in Puglia, 74 sono risultati positivi: il dato è in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Il totale di casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 sale a 394. A comunicarlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Finora 91 morti nelle Marche, 14 oggi

ANSA/CESARE ABBATE

Raggiunge quota 91 (69 uomini e 22 donne) il bilancio delle vittime del coronavirus nelle Marche, 14 solo nella giornata di oggi e altre otto dei giorni scorsi per cui la diagnosi è stata confermata ora, secondo i dati diffusi dal Gores, Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Nel 98,9% dei casi le vittime presentavano patologie pregresse e l’età media è di 80,2 anni. È un 88enne ricoverato a San Benedetto del Tronto la prima vittima in provincia di Ascoli Piceno. «Il nostro pensiero, la nostra vicinanza e il nostro impegno sono per coloro che stanno soffrendo e per il personale sanitario, che sta veramente dando il massimo», dice il presidente della Regione Luca Ceriscioli.

Ibuprofene e coronavirus: ecco cosa dice l’OMS

Il Ministro della Salute francese, Olivier Veran scrive su Twitter che l’assunzione di farmaci antinfiammatori potrebbe aggravare l’infezione nei malati di coronavirus: meglio, per chi ha la febbre, prendere piuttosto il paracetamolo. Secondo un portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Christian Lindmeier, non ci sono studi al merito: il consiglio ai pazienti è di non assumere l’ibuprofene senza aver chiesto il parere del proprio medico, confermando l’invito di Veran di prediligere il paracetamolo.

Coronavirus, i numeri in chiaro. La ricercatrice Colaiori: «Rallenta la richiesta di terapie intensive»

Open | Francesca Colaiori

L’Italia «è il primo Paese al mondo per numero di casi positivi per milione di abitanti, più di 400 ogni milione, la Cina ne ha 60 ogni milione. Ma se confrontiamo i dati di Lombardia e Veneto con quelli delle altre regioni italiane, notiamo un evidente rallentamento nella diffusione dell’epidemia», dice a Open Francesca Colaiori, ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr. Le misure di contenimento stanno funzionando, dice. «Le zone dove è stato applicato prima il lockdown mostrano una flessione più accentuata nel numero di contagi». E le previsioni più fosche sulla carenza dei posti in terapia intensiva «sono state scongiurate perché il contagio ha rallentato. Solo le regioni più colpite hanno quasi raggiunto la saturazione».

La Consob vieta le vendite allo scoperto per 3 mesi

ANSA/Mourad Balti Touati | Persone con mascherine per proteggersi dal Coronavirus in piazza Affari davanti all’ingresso della Borsa a Milano

Per tre mesi e a partire dalla seduta di domani 18 marzo, la Consob ha deciso di vietare le posizioni nette corte, ovvero le vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste. Il divieto, che ha ricevuto parere positivo dall’Esma, si applica a tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano.

Il coronavirus nelle carceri: sono dieci i detenuti positivi dall’inizio dell’emergenza

ANSA/ MASSIMO PERCOSSI | Detenuti nel carcere di Rebibbia (Roma)

Sono dieci in totale i casi di positività all’interno delle carceri fino a questo momento. A comunicarlo è Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che oggi conferma la positività al Covid-19 di un detenuto nella Casa circondariale di Voghera. Il riferimento è dal 22 febbraio scorso, quando cioè il DAP «ha varato i primi provvedimenti per fronteggiare il rischio contagio da coronavirus, fra cui l’istituzione dell’unità di crisi per il monitoraggio del fenomeno».

Roma e Lazio: da domani negozi chiusi alle 19

EPA/ANGELO CARCONI | Turisti con la mascherina di fronte al Colosseo a Roma

È stata emanata dalla Regione Lazio l’ordinanza che regolamenta da domani 18 marzo fino al 5 aprile gli orari di apertura degli esercizi commerciali attualmente autorizzati a restare aperti (tranne farmacie e parafarmacia, per cui non valgono le limitazioni. Il provvedimento – firmato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori:

dal lunedì al sabato: apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 19.00;

la domenica: chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 15.00.

Codogno, l’infermiera dei giorni più bui: «Aspetto ancora l’esito del tampone»

Ansa | Operatori sanitari in un ospedale della Lombardia

Michela Gargiulo è un’infermiera che lavora all’ospedale di Codogno, il comune in provincia di Lodi, ritenuto focolaio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Era accorsa nel lodigiano per aiutare i colleghi in prima linea cui nessuno voleva dare il cambio: «Sono felice di aver dato una mano al mio Paese ma sono arrabbiata perché nessuno, a distanza di settimane, mi ha comunicato l’esito del mio tampone», racconta a Open.

La famiglia Agnelli dona 10 milioni per l’emergenza

ANSA/ ANGELO CARCONI | Il presidente della Juventus Andrea Agnelli con Claudio Marchisio

La famiglia Agnelli ha donato oggi 10 milioni di euro al Dipartimento Protezione Civile impegnata a gestire l’epidemia di coronavirus. Exor e le controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial stanno acquistando poi 150 respiratori e materiale medico-sanitario presso fornitori esteri. La holding sta offrendo anche servizi gratuiti di scouting per cercare all’estero le apparecchiature mediche sui mercati internazionali, per gestire rapidamente gli eventuali servizi doganali per l’importazione. La società di noleggio a lungo termine Leasys (Fca Bank) sta mettendo poi a disposizione della Croce Rossa Italiana e di altre associazioni di volontariato una flotta di mezzi da utilizzare nella distribuzione di alimenti e medicinali in tutta Italia.

1.200 gli italiani rientrati oggi in Italia

Secondo quanto reso noto da fonti della Farnesina citate dall’Ansa, sarebbero 1.200 i connazionali rientrati nel nostro paese oggi, 17 marzo 2020. Due sono i voli arrivati dalle Canarie, cui si aggiunge un traghetto da Barcellona e 3 voli Alitalia da Londra.

Matuidi è il secondo calciatore positivo della Juventus

Ansa | Blaise Matuidi

Dopo Daniele Rugani, c’è il secondo calciatore positivo al corinavirus della Juventus: è il centrocampista francese Blaise Matuidi. A comunicarlo è lo stesso club. Matuidi è in isolamento volontario a casa da mercoledì scorso 11 marzo. «Sta bene ed è asintomatico».

Donne e quarantena

La quarantena in casa – scrive il New York Times – ha (ancora una volta) una ricaduta particolarmente significativa sulle donne, soprattutto se di reddito medio-basso. In tutto il mondo sono ancora le maggiori responsabili della cura dei figli». Lavorare da casa e lavorare in casa vuol dire lavorare praticamente 24 ore su 24, sottolinea Non una di meno. E la problematica viene trattata anche dal decreto “Cura Italia” che mette sul piatto 1,2 miliardi per il voucher baby sitter o, in alternativa, un congedo parentale (per mamme e papà) per le assenze straordinarie di questa fase, pari al 50% della retribuzione.

Il paziente 1 in Piemonte torna in isolamento

ANSA/US ULSS

È un manager di 40 anni di Torino e, dopo essere stato dichiarato guarito, deve ora tornare in isolamento all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. È il paziente 1, il primo piemontese colpito dal coronavirus: secondo la Repubblica doveva essere dimesso perché dichiarato ormai guarito, dopo essere risultato negativo ai test in seguito a un lungo periodo di cure. Ma l’ultimo tampone eseguito ha segnato un passo indietro, evidenziando un basso grado di positività. «Ma è guarito», dice Giovanni Di Perri, virologo e responsabile del reparto Malattie infettive dell’Amedeo di Savoia. «È abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività. Succede in tutte le infezioni».

L’Aifa annuncia la sperimentazione del farmaco per l’artrite

Aifa | Tocilizumab

«Annunciamo la sperimentazione del tocilizumab, farmaco per artrite reumatoide, i dati preliminari sono promettenti. Lo studio sarà su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l’impatto del farmaco», dice Nicola Magrini, direttore Aifa, Agenzia italiana del farmaco, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. Il farmaco Tocilizumab (Actemra o RoActemra) si è rivelato efficace in 24 ore su dei pazienti ospiti dell’Istituto per i Tumori Pascale di Napoli, un risultato ottimale tanto che la terapia verrà estesa anche ad altri pazienti. Servirebbe a combattere un problema causato dal virus, ossia un eccessiva risposta del sistema immunitario.

Di Maio: «In arrivo dalla Cina 10 tonnellate di aiuti»

ANSA/ETTORE FERRARI | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Ancora mascherine e aiuti dalla Cina. «Domani pomeriggio arriverà a Milano da Shanghai un volo cargo con circa 10 tonnellate di materiale sanitario donato da alcune province cinesi. Si tratta di 30 ventilatori polmonari, 400.000 mascherine, 60.000 kit diagnostici, farmaci, 5.500 tute protettive, 6.700 occhiali protettivi e molto altro. Aiuti che si vanno ad aggiungere a quelli già arrivati nei giorni scorsi», scrive il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, sulla sua pagina Facebook. «L’aereo – prosegue Di Maio – trasporterà anche 2 gruppi di medici, infermieri ed esperti cinesi che si recheranno a Milano e Firenze».

Lo sforzo che l’Italia sta sostenendo in queste settimane è grandissimo. E come Governo abbiamo il dovere di dare… Gepostet von Luigi Di Maio am Dienstag, 17. März 2020

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Ministero dell’Interno | Un controllo della Polizia di Stato alla stazione Centrale di Milano

C’è un nuovo modulo da compilare per chi deve uscire di casa in questi giorni di emergenza coronavirus, con una voce che si aggiunge a quelle già esistenti. Il nuovo modello per l’autocertificazione è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e oltre a tutte le informazioni richieste in quello precedente bisogna anche di dichiarare di non essere soggetti agli obblighi a cui devono sottostare le persone risultate positive al tampone per il coronavirus. Chi viene trovato fuori casa nonostante sia sotto quarantena per il tampone positivo rischia infatti fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

Il cestista Belinelli in prima linea: donate apparecchiature all’ospedale Maggiore di Bologna

«Aiuto come posso, da lontano, nella speranza di poter tornare presto a Bologna e ringraziare una a una tutte le persone che oggi sono in prima linea. Non mi sono mai sentito così tanto orgoglioso di essere italiano». Sono le parole di Marco Belinelli, campione di basket, guardia dei San Antonio Spurs e della nazionale italiana, che ha contribuito all’acquisto di apparecchiature sanitarie per l’ospedale Maggiore di Bologna, utili per assistere i pazienti colpiti dal coronavirus. Il cestista, originario di San Giovanni Persiceto, Comune del Bolognese, ha coinvolto nella donazione anche la National basketball players association (Nbpa)

https://www.facebook.com/MarcoBelinelliTheReal/videos/4184834791534082/

Diminuiti i posti in terapia intensiva? i dati del ministero della Salute dicono altro

In piena emergenza coronavirus uno dei temi più caldi e delicati è quello dei posti in terapia intensiva. Secondo Alessandro Meluzzi, intervenuto a RadioRai, nel 1997 i posti di rianimazione erano quattro volte quelli di oggi. Ma i dati del ministero della Salute sembrano smentire l’affermazione. Si riscontra piuttosto un aumento degli stessi con percentuali di utilizzo in diminuzione.

Paura a Mediaset: positivo anche Chiambretti

Dopo il giornalista Nicola Porro, anche il conduttore Piero Chiambretti ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus e con lui anche la madre. Nei giorni scorsi Mediaset aveva annunciato la sospensione di ‘#CR4 – La Repubblica delle Donne’, la trasmissione condotta da Chiambrettiti. «Il programma è sospeso nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus. Torneremo più forti di prima», aveva commentato il padrone di casa.

Uefa: rinviati gli europei al 2021. Champions League ed Europa League potrebbero slittare a luglio

Con una storica decisione la Uefa ha ufficializzato il rinvio degli Europei di calcio al 2021. Il presidente Alexandr Ceferin ha dichiarato che «in un momento come questo la comunità del calcio aveva il dovere di mostrare unione, solidarietà e senso di responsabilità. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità. Da parte di tutti c’è stato un autentico spirito di cooperazione».

E intanto tra Champions League ed Europa League si pensa a come ripartire. Tante le ipotesi sul tavolo tra cui la riapertura tra fine aprile e inizio maggio, o lo slittamento delle fasi finali a luglio.

A Bergamo morti due dipendenti delle poste: «Hanno lavorato fino a pochi giorni fa»

ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Due lavoratori di Poste Italiane della provincia di Bergamo sono morti a causa del contagio da Covid-19. Entrambi avevano «lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l’altro in un ufficio postale di due comuni della provincia di Bergamo. Ora basta, è ora di chiudere gli uffici postali», dice Marisa Adobati, membro della segreteria della Slc-Cgil di Bergamo. Da alcune settimane la Slc-Cgil sostiene «l’inutilità di esporre al contagio i lavoratori di Poste Italiane della bergamasca, ed ovviamente non solo del nostro territorio, e ci viene ripetuto in maniera assillante che Poste deve garantire i servizi essenziali».

Senza restrizioni in Lombardia più di 14mila malati gravi entro il 20 marzo: lo studio

Cosa sarebbe successo se non fossero state prese le misure di contenimento del virus? Secondo uno studio condotto da tre ricercatori italiani, guidati da Antonio Pesenti del Policlinico di Milano, e pubblicato sulla rivista Jama al 20 marzo si rischiava di arrivare in Lombardia a 14.542 malati gravi da ricoverare in terapia intensiva e al collasso del sistema ospedaliero, con un tasso di crescita esponenziale. I ricercatori hanno così calcolato che dal 7 marzo, con la crescita lineare si arrivava a 869 malati in terapia intensiva al 20 marzo. «In realtà gli 860 malati in terapia intensiva li abbiamo già superati e il sistema ha continuato a reggere – rileva il ricercatore Cecconi – perchè ogni giorno sono stati aumentati i posti di terapia intensiva negli ospedali».

Zingaretti: «Va meglio. Combattiamo»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Nicola Zingaretti

«Ciao a tutti io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto un paio di giorni di febbre alta, ora va un po’ meglio, ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo». Con queste parole Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha annunciato su Facebook di stare meglio dopo la essere risultato positivo al coronavirus più di una settimana fa.

Ciao a tutte e a tutti! Io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto per un paio di giorni la febbre alta, ora sto un po’ meglio, ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo.Volevo dire di nuovo grazie a tutte le operatrici e gli operatori della sanità che stanno dando il massimo, grazie alla squadra della Regione nel Lazio stiamo costruendo e va avanti il rafforzamento della Rete per far fronte a ogni evenienza. Guardate le immagini delle strutture aperte e che stiamo attivando: Spallanzani, Columbus Gemelli, a Casal Palocco, Eastman Policlinico Umberto I, PTV Torre 8. Lo so che è dura. Continuiamo a stare a casa ma è importante sapere che siamo impegnati per vincere anche questa sfida.A presto! Gepostet von Nicola Zingaretti am Dienstag, 17. März 2020

«Vorrei dire ancora grazie agli operatori della sanità che stanno dando il massimo in questo momento, grazie anche alla squadra della Regione Lazio stiamo rafforzando la rete per ogni evenienza, abbiamo iniziato l’ampliamento dei posti letti allo Spallanzani poi c’è il Covid 2 interamente dedicato all’emergenza virus, apriranno domani un’altra struttura a Casal Palocco, all’Umberto Primo e Tor Vergata, in generale stiamo ampliando la rete in tutti gli ospedali nelle varie Province. Lo so che è dura, continuiamo a stare a casa, ma è importante sapere che siamo tutti impegnati a vincere questa sfida», conclude il segretario dem.

Fontana: «Accelerazioni su realizzazione ospedale in Fiera Milano». Zaia: «Inasprimento misure per evitare i contagi»

Ansa | Attilio Fontana

«Primo ringraziamento va alla Croce rossa, perché ieri siamo andati vicini alla fine dei letti di rianimazione, dopo una chiamata col presidente Rocca, ci sono arrivati 40 respiratori che ci permette di dare una risposta alle emergenze». Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto in conferenza stampa nel consueto punto quotidiano sull’emergenza coronavirus. Fontana ha ringraziato tutti quelli che lavorano, i volontari e «tutto il mondo che ci sta dando una grande mano”, dice il governatore riferendosi ai “tanti imprenditori, che si sono mossi anche con importanti risorse: la fondazione Invernizzi, il dottor Caprotti e Berlusconi, la Allianz e Sapio con interventi diretti per il nuovo ospedale alla Fiera… E poi quelli meno famosi, abbiamo avuto offerte da 5 euro in su». Sulla realizzazione dell’ospedale in Fiera Milano, Fontana ha parlato di una «notevole accelerazione per la realizzazione. Sono ottimista, aspettiamo le ultime risposte sui respiratori».

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Conferenza stampa anche per il governatore del Veneto, Luca Zaia, che è tornato a chiedere un inasprimento delle misure del Governo per evitare i contagi. «Mi riferisco in particolare alle passeggiate di gruppo, e ai negozi la domenica – dice Zaia – Per me i negozi e anche i supermercati vanno tenuti chiusi la domenica».

Le immagini dell’Italia vista dall’alto: un drone cattura le strade svuotate

Un’Italia in lockdown. Strade e autostrade deserte. Immagini che parlano chiaro quelle realizzate tramite un drone e condivise da SkyNews. Con gli italiani costretti in casa, bar, ristoranti e attività chiuse le strade della Penisola vivono in un silenzio surreale.

Ricciardi cita l’Oms: «Test, test, test»

«Abbiamo un semplice messaggio per tutti i Paesi: test, test, test». Le parole dell’Oms di ieri, dopo l’appello del massimo organo mondiale di sanità ad aumentare il numero di tamponi per identificare quanti più possibile positivi asintomatici, è stato rilanciato su Twitter da Walter Ricciardi, consulente dell’Oms ed ex direttore dell’Iss. «Testate ogni caso sospetto di coronavirus – scrive l’Oms – se positivo, isolateli e scoprite i loro contatti stretti degli ultimi due giorni, per testare anche loro».

La truffa del vaccino contro il coronavirus

Un volantino in Veneto pubblicizzava la vendita di un vaccino contro il coronavirus al costo di 50 euro. A diffonderlo era stato un cittadino rientrato dalla Svizzera, e poi denunciato a seguito della scoperta della truffa da parte della polizia locale di Vittorio Veneto. Il vaccino, secondo il testo riportato sul volentino, sembrava essere stato creato in Australia e che l’unico a ottenerlo era stata la Svizzera.

L’impatto del coronavirus sulla serie A: perdite per 700 milioni di euro

ANSA/FRANCO DEBERNARDI | Romelu Lukaku

La chiusura dei campi da gioco in tutta Italia ha messo sotto sopra il mondo dello sport italiano, in particolare la serie A e i suoi indotti. I rischi economici sono tanti: una perdita che per i club si aggirerebbe attorno ai 700 milioni di euro. Altri 150 milioni ballano alla voce sponsorizzazioni e la mazzata finale potrebbe arrivare dai diritti tv: a maggio i rights holder dovrebbero versare altri 340 milioni.

Cos’è l’area Schengen e cosa cambia ora per chi vive in Europa

EPA/CLEMENS BILAN | Ursula von der Leyen

Lunedì 16 marzo la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato la sospensione del Trattato di Schengen, con il blocco di 30 giorni ai viaggi non improrogabili: «Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue». E ora? Cosa cambia di fatto per chi vuole, o si deve, ancora spostare nei Paesi coinvolti in questo trattato? La nostra guida all’Europa senza Schengen.

Roma, l’ultimo bollettino dello Spallanzani: «Dati confortanti»

ANSA/CLAUDIO PERI | Il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani Francesco Vaia

Sono 184 i pazienti positivi al covid19, di questi 17 necessitano di un supporto respiratorio. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’ospedale Spallanzani di Roma. «I dati di oggi soprattutto, ma anche quelli di ieri sono abbastanza confortanti. Abbiamo un incremento abbastanza contenuto: siamo intorno al 20%. Questo conferma quello detto nell’ultimo periodo e cioè che nella regione Lazio e a Roma grazie al comportamento di tutti il fenomeno ad oggi abbastanza contenuto», ha detto il direttore sanitario Francesco Vaia. Il numero dei pazienti dimessi è di 323, mentre 35 quelli trasferiti a domicilio o alla Cecchignola. 12 le persone in terapia intensiva.

I lavori del nuovo reparto del San Raffaele nel tweet di Burioni

Ansa | Roberto Burioni

Oltre 4 milioni di euro. A tanto è arrivata la campagna per creare nuovi posti di terapia intensiva all’ospedale privato S. Raffaele di Milano. Una campagna lanciata dai Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, che avevano promosso la campagna con una donazione da 100mila euro. I lavori per costruire nuovi posti di terapia intensiva nell’ospedale privato sono iniziati e il virologo Roberto Burioni ha voluto immortalare l’arrivo dei primi letti.

L’infettivologo Rezza: «Inutile chiudere ora le frontiere in Europa»

ANSA/ANGELO CARCONI | Giovanni Rezza

«È un argomento che va sicuramente affrontato, anche a fronte dell’invito dell’Oms ad aumentare i test: fare più test ai medici è chiaro che può essere utile, ma bisogna mettere in campo una strategia e considerare anche gli aspetti di fattibilità». Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ha spiegato all’agenzia stampa Ansa che si potrebbe cominciare a pensare di fare un tampone a tutto il personale sanitario che è entrato in contatto con persone infette, non solo agli asintomatici. Sempre Rezza a Radio Capital ha commentato le ultime misure prese dall’Unione europea: «Bloccare quando c’è un’epidemia già in atto nei paesi europei mi sembra inutile. Qua aumentano i casi di pazienti più giovani»

Il medico omeopata: «Il coronavirus non provoca la malattia, tutta colpa dei salicilati»

Open

Sul sito AttivoTv è stato pubblicato un video in cui il medico omeopata Salvatore Rainò solleva dei dubbi ben lontani da quelli su cui la comunità scientifica internazionale si sta interrogando per il coronavirus. Stando a queste affermazioni le patologie respiratorie che comportata il coronavirus sarebbero dovute non al virus in sé ma all’uso di farmaci salicilati, come Aspirina e VivinC: «Il coronavirus non è assolutamente legato a una condizione di malattia, tant’è vero che molti soggetti in cui l’hanno trovato godono di ottima salute … i soggetti più ansiosi che intendono prevenire un’eventuale evoluzione nelle ore successive di un quadro più funesto, si riempiono di salicilati, e finiscono in rianimazione con insufficienza respiratoria».

Alitalia, la ministra De Micheli: «Abbiamo bisogno di una compagnia di bandiera»

ANSA/ RAFFAELE VERDERESE | La ministra dei Trasporti Paola De Micheli

«Questa esperienza ci insegna che il vettore nazionale è strategico per il destino del nostro Paese sotto tanti punti di vista. Questa esperienza ci confermerà che noi abbiamo bisogno della nostra compagnia di bandiera». La ministra dei Trasporti Paola De Micheli a RaiNews24 ha spiegato il ruolo di Alitalia dicendo che la compagnia «si sta applicando con una dedizione da compagnia di bandiera». Ultimamente il vettore è tornato al centro di nuove polemiche visto che si sta pensando nuovamente alla sua nazionalizzazione. La compagnia, come molte altre, attualmente è in crisi per la riduzione dei trasporti dovuta alla pandemia.

Lombardia, Gallera: «Abbiamo quasi finito i posti in terapia intensiva»

Ansa/Matteo Corner | L’assessore al Welfare Giulio Gallera

L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera è intervenuto alla trasmissione Agorà per spiegare che la mancanza dei posti in terapia intensiva per i pazienti contagiati dal coronavirus è un problema che rischia di esplodere da un giorno all’altro.

«Noi lavoriamo sulle ore. Ieri eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva. Quando alle dieci è arrivata la notizia di questi trenta respiratori (arrivati dalla Croce Rossa) io mi sono quasi messo a piangere per la tensione della giornata e per la bellissima notizia».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Secondo l’assessore per quanto riguarda invece l’ospedale in costruzione alla Fiera di Milano, il recupero dei respiratori deve avvenire «nei prossimi tre-quattro giorni, almeno l’ordine, non si può aspettare settimane».

Silvio Berlusconi dona 10 milioni di euro per nuovi posti di terapia intensiva

ANSA/ETTORE FERRARI | L’ex premier Silvio Berlusconi

10 milioni di euro. Così Silvio Berlusconi ha deciso di sostenere la lotta di regione Lombardia per fermare l’epidemia di coronavirus. L’annuncio della donazione è arrivato con una nota ufficiale di Forza Italia dove si specifica che il denaro servirà a finanziare la creazione di 400 posti di terapia intensiva nel nuovo ospedale alla Fiera di Milano o per altre emergenze.

La comunità cinese di Prato è in autoquarantena: zero contagi registrati

ANSA/LUCA ZENNARO

A Prato vive la comunità cinese più numerosa d’Italia. Da settimane, ben prima del decreto che ha trasformato tutta l’Italia in una zona rossa, i suoi membri hanno scelto di mettersi in auto-isolamento. Prima hanno tenuto a casa i bambini da scuole e asili, poi hanno limitato loro stessi le attività sociali. Risultato? Zero contagi. Ora però, come spiega a il Fatto Quotidiano Marco Wong, molti cominciano ad avere paura di cosa sta succedendo in Italia e preferiscono tornare in Cina, dove l’emergenza sta rientrando.

Giuseppe Conte: «Gli italiani sanno come rialzarsi»

Ansa/Fabio Frustaci | Giuseppe Conte

Oggi, 17 marzo, è l’anniversario dell’Unità d’Italia. 159 anni fa Vittorio Emanuele II divenne il primo Re d’Italia. Nel 1911 questa data è diventata festa nazionale. Il primo ministro Giuseppe Conte ha voluto celebrare questo anniversario ricordando agli italiani cosa sono stati in grado di fare dal quel 17 marzo del 1861.

Sardegna, 115 i casi positivi. 21 tamponi negati su personale sanitario dell’ospedale di Cagliari

ANSA/LUCA ZENNARO

La regione Sardegna ha diffuso i nuovi dati sui contagi nell’isola. I positivi salgono a 115, comprese le due vittime che sono state registrate. I nuovi casi sono stati registrati in due persone tra gli operatori sanitari dell’ospedale di Nuoro e in altre due persone, una di Tempio Pausania e una a Sassari. Negativi invece i 21 tamponi che sono stati fatti sul personale sanitario dell’ospedale di Cagliari.

Borse, arriva il recupero ma lo spread è ancora oltre 250 punti

Afp | Eric Piermont

Piazza Affari si rialza e apre in positivo con il Ftse Mib che arriva a +2,47%, un buon segnale dopo la caduta a picco registrata il 16 marzo. Guadagnano anche Londra, che sale a 3,5% e Francoforte al 4,3%. Tra i titoli della Borsa di Milano che sono risaliti di più sono Eni, Leonardo e Atlantia. Lo Spread tra Btp e Bund è a quota 257. Secondo fonti di mercato, la Bce avrebbe acquistato grandi quantità di titoli italiani per rallentare la salita dello spread.

Il picco potrebbe arrivare domenica, ma per tornare alla vita di prima serviranno mesi

Ansa/Claudio Giovannini | Il professor Roberto Burioni

Alessandro Vespignani è un fisico e un informatico. A Boston dirige il MOBS Lab e in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato come il picco della diffusione del coronavirus in Italia potrebbe essere vicino, forse già domenica 22 marzo: «Bisognerà vedere se ha avuto effetto, più che la chiusura della Lombardia, quella più generale del Paese. Se le misure sono state rispettate, gli effetti si sentono dopo un paio di settimane».

Più scettico il virologo Roberto Burioni: «È impossibile davvero sapere quando accadrà. In teoria, se le misure di contenimento hanno funzionato, il loro effetto sarebbe tra 15 giorni». E quando sarà debellato? Per iniziare a eliminare totalmente il coronavirus bisognerà aspettare che arrivino le terapie giuste e soprattutto il vaccino. Vespignani avverte anche che il rischio è che questa pandemia cambi anche le nostre abitudini sociali: «Cambierà la fibra sociale. Quando torneremo alle nostre vite, difficilmente finiremo a ballare in un locale con 400 persone, tutti sudati».

Sospeso per 30 giorni lo Spazio Schengen

Epa, Christophe Petit Tesson | Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia le nuove misure in diretta video

Lo Spazio Schengen verrà sospeso, almeno per 30 giorni. Ad annunciarlo è stato il presidente della Repubblica francesce Emmanuel Macron, in diretta video. Lo ha annunciato insieme a tutta una nuova serie di disposizioni che replicano per la Francia il modello utilizzato dall’Italia per arginare la diffusione del coronavirus. L’accordo di Schengen è stato firmato per la prima volta nel 1985 e garantisce la libera circolazione delle persone tra 22 Paesi dei 27 che fanno parte dell’Unione Europea. A chiunque si trovi all’estero verrà comunque permesso di rientrare nel suo Paese d’origine. Rimane attiva invece la circolazione libera delle merci.

I ristoratori milanesi e i pasti donati agli ospedali: «Volevamo essere utili in qualche modo»

SlowSud è un ristorante nel centro di Milano. Come si capisce dal nome, fanno cucina tipica del Sud, soprattutto siciliana. I suoi cinque titolari, nonostante l’obbligo di tenere chiuso il locale per i clienti, hanno capito che non potevano allontanarsi troppo dai fornelli e così hanno deciso di tornare per preparare pasti da offrire a chi lavora negli ospedali di Milano: «L’iniziativa è partita da due riflessioni. Era triste stare lontani dalla cucina, il nostro mondo. Soprattutto, però, avevamo voglia di essere utili in qualche modo». Al progetto hanno aderito anche altri ristoranti della città, come Miscusi, Fud, Muu Muzzarella, Li Mastri, Fancytoast, Loredani, Star Zagros Kebabbar e Gnomo.

Abbiamo iniziato con qualche Norma, per portare un po’ di sollievo negli ospedali di Milano. Ora, grazie al cuore… Gepostet von SlowSud am Samstag, 14. März 2020

Lezioni online e residenze universitarie. Cosa succede quando manca la connessione

L’istruzione italiana si è convertita al digitale. Le lezioni si fanno in rete, così come le sessioni di laurea. Misure necessarie per l’emergenza coronavirus che forse però potrebbero introdurre nuovi strumenti nel sistema scolastico. Per adesso sembra che il passaggio improvviso alle lezioni telematiche funzioni, almeno per chi può contare su una buona conessione. Open ha intervistato diversi universitari che fra connessioni traballanti degli atenei o delle residenze per studenti potrebbero avere parecchi ostacoli da affrontare in questo periodo.

Il comandante della Diamond Princess: «Non sono un eroe»

Ansa | Il rientro di Gennaro Arma

In un’intervista al quotidiano la Repubblica Gennaro Arma, il comandante della Diamond Princess, ha raccontato cosa è stata per lui quella quarantena. Arma è rimasto fino all’ultimo sulla nave da crociera rimasta ferma nelle acque del Giappone dopo diversi casi di contagio: «Non sono un eroe. Abbiamo dovuto affrontare un’emergenza nuova, eravamo alle prese con uno scenario per il quale non esistevano training o manuali. Ho cercato di fare del mio meglio, prendendo coscienza con la situazione e analizzandola».

Commissario straordinario per la regione Piemonte

Ansa | L’ex direttore della Protezione Civile del Piemonte e dell’Arpa Vincenzo Coccolo

La regione Piemonte ha scelto Vincenzo Coccolo come commissario straordinario per gestire l’emergenza coronavirus (definita «pressante» e «purtroppo continua nel tempo») . L’ex direttore della Protezione Civile del Piemonte e dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, e consulente del governo per l’emergenza rifiuti in Campania, ha gestito situazioni di crisi legate al terremoto di Mirandola e all’emergenza profughi.

CORONAVIRUS PIEMONTE, REGIONE NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIOÈ Vincenzo Coccolo, ex direttore della Protezione civile… Gepostet von Regione Piemonte am Montag, 16. März 2020

Il presidente Alberto Cirio sta lavorando insieme agli assessori alla Sanità, Luigi Icardi, e alla Protezione civile, Marco Gabusi, a un decreto che verrà firmato nelle prossime ore dal vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso. «Alla luce di una emergenza pressante e che purtroppo continua nel tempo, – ha scritto Alberto Cirio – abbiamo ritenuto fondamentale potenziarne la gestione, scegliendo di nominare un commissario straordinario per il Coronavirus in Piemonte. Ringraziamo Vincenzo Coccolo per aver accettato questo incarico in un momento così difficile per la nostra intera comunità. La sua esperienza in gestione di crisi sarà preziosa per aiutarci ad affrontare una situazione che non ha precedenti».

Laurea in medicina diventa abilitante

ANSA | Il ministro dell’ Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi

La Laurea in Medicina diventa definitivamente abilitante alla professione medica. Lo stabilisce il decreto “Cura Italia” approvato oggi. Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha commentato: «Questo significa liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l’energia di circa diecimila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il nostro Paese. Cogliamo questo momento di difficoltà per adeguarci per sempre e con positività anche alle esigenze di una società che cambia».

Il bollettino della Protezione Civile (16 marzo)

Aumenta il numero di persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi oggi, 16 marzo, dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli, il numero di pazienti risultati positivi dall’inizio dell’epidemia è salito a 27980. Attualmente le persone positive sono 23073. Le persone guarite sono complessivamente 2749, più 414 rispetto a ieri, mentre le vittime complessive sono 2158, con un incremento di 349.

La conferenza stampa

I pazienti attualmente positivi regione per regione

Secondo i dati della Protezione Civile, il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 risulta così ripartito di regione in regione:

Galli: «Il picco dell’epidemia non è imminente»

Ansa | Il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli

Per il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervistato a Stasera Italia su Rete 4, a proposito dell’emergenza coronavirus in Italia, il picco dell’epidemia non è imminente: «Ci sono certamente persone che hanno un’infezione più blanda – ha chiarito Galli – non sono venute o non sono state incentivate a fare un test, stanno in casa loro, in giro per la Lombardia e non solo. Questo rende la discussione serale sui dati un esercizio retorico, e si prevede un picco che temo non sia così imminente. Conta certamente quanto fatto a livello di provvedimenti per il distanziamento sociale, ma molti dei diagnosticati di oggi sono stati probabilmente infettati molti giorni fa».

Il bollettino della Lombardia, preoccupa il numero dei ricoveri: 6171 complessivi

ANSA/Mourad Balti Touati | L’assessore al Welfare Giulio Gallera

Aumenta il bilancio dei casi positivi in Lombardia che sale a 14649. Un dato che per quanto «inferiore a quello di ieri, in linea con gli altri giorni», ha chiarito l’assessore al welfare lombardo Giulio Gallera nel consueto bollettino giornaliero. La crescita più importante riguarda i ricoveri, arrivati a 6171 complessivi. Sono 823 le persone ricoverate in terapia intensiva, con una crescita di 66 rispetto alla giornata di ieri. Il bilancio delle vittime è di 1420, con 202 nuovi decessi.

Dl “Cura Italia”, proroga 6 mesi indizione referendum

Ansa, Giuseppe Lami | Un seggio elettorale

Il decreto Cura Italia dispone «la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari». È quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi diffusa dopo il Consiglio dei ministri. Il governo ha inoltre differito al 20 marzo i versamenti in scadenza oggi. A confermarlo sono fonti dell’Agenzia delle entrate in riferimento al decreto legge in uscita. Il decreto inoltre introduce ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Valencia: «35% di noi positivi dopo Milano»

Ansa, Paolo Magni | Josip Ilicic.

Dopo aver giocato il match a San Siro contro l’Atatanta lo scorso 19 febbraio il 35% del gruppo del Valencia è risultato positivo ai test sul coronavirus. È la stessa società spagnola a comunicarlo con una nota. «Nonostante le rigide misure adottate dal club – è scritto nel comunicato – dopo aver giocato una partita di Champions League a Milano, un’area confermata ad alto rischio dalle autorità italiane giorni dopo, gli ultimi risultati mostrano che l’esposizione legata alle partite ha causato circa il 35% dei casi positivi».

«Sono tutti casi asintomatici – spiega il club – e tutti i contagiati si trovano nei propri domicili con monitoraggio medico e misure di isolamento». Dopo Garay, Gaya e Mangala, risultati positivi nei giorni scorsi, ora altri 9 calciatori avrebbero contratto il virus: i loro nomi al momento però non sono noti.

I numeri del contagio in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita»

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, rileva che i dati sul contagio diffusi oggi dalla Protezione Civile che «la crescita esponenziale, sia a livello nazionale sia in Lombardia, la regione che sta trainando il trend di tutto il Paese, pare essere finita. È da quattro giorni che stiamo notando il discostamento dalla curva esponenziale». «Bisognerà continuare a mantenere il lockdown – continua Sestili in una video intervista a Open -, e non solo al Nord. Perché se guardiamo i grafici delle singole province, notiamo che i migliori risultati di contenimento provengono dalle prime zone rosse. Questi segnali positivi ancora non li vediamo nelle regioni del Centro-Sud: le misure di contenimento hanno bisogno di un po’ di tempo per funzionare».

Medicalfacts: ecco quanto resiste il virus sui materiali

Ansa | Il virologo Roberto Burioni

Il sito MedicalFacts del virologo Roberto Burioni ha diffuso una studio che cerca di fare chiarezza su uno dei temi più discussi a proposito del contagio da coronavirus: cioè la persistenza del virus stesso sui materiali, In particolare fra gli altri aspetti, lo studio rileva che i materiali più “inospitali” per il virus sarebbero il rame e il cartone con un dimezzamento della capacità infettiva in meno di due ore per il primo materiale e entro 5 ore abbondanti nel caso del secondo.

Più lunga la persistenza sulle altre due superfici. Sull’acciaio inossidabile, ad esempio, la carica infettante risultava dimezzata solo dopo circa 6 ore, mentre ne erano necessarie circa 7 per dimezzarla sulla plastica. L’azzeramento dell’infettività arriva però dopo almeno 48 ore per l’acciaio e 72 per la plastica. Il rischio, quindi, diminuisce notevolmente al passare delle ore ma non si annulla se non dopo qualche giorno.

Huawei si offre per collegare gli ospedali italiani in cloud

Epa, Etienne Laurent | Stand Huawei

Huawei Italia offre al nostro Paese per combattere l’emergenza coronavirus, oltre alla donazione di una serie di apparati di protezione, la possibilità di collegare in cloud gli ospedali italiani tra di loro, comunicando con le unità di crisi. Lo ha annunciato il presidente di Huawei Italia Luigi De Vecchis. Dal punto di vista della sicurezza delle reti, il manager definisce «infondate» le accuse contro il colosso cinese. De Vecchis spiega che «non è mai stata trovata una prova che dimostri che le reti di Huawei non siano sicure».

Le misure del governo a sostegno del lavoro

Ansa, Angelo Carconi | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

Ecco tutte le misure prese del governo a sostegno del lavoro per gestire l’emergenza coronavirus:

trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

cassa integrazione in deroga;

congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi;

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Bertolaso: «L’ospedale alla Fiera di Milano? Faremo un lavoro straordinario»

ANSA | Il neoconsulente della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, Guido Bertolaso

Guido Bertolaso, chiamato dalla Regione Lombardia a realizzare un ospedale all’interno della Fiera di Milano, con 400 posti di terapia intensiva, per curare i malati di coronavirus, non ha dubbi. «Sono qui in punta di piedi, darò una mano con il mio team e sono sicuro che riusciremo a fare un lavoro straordinario anche con la collaborazione della Protezione civile nazionale e di tutte le forze migliori del nostro Paese».

Fermo il settore costruzioni: «Nessuna sicurezza per i lavoratori e nessun supporto alle imprese»

Ansa

Tra i settori più difficili da “guarire” nell’emergenza coronavirus c’è quello delle costruzioni che dal duro colpo della crisi del 2008 ha faticato non poco a rimettersi in sesto. «Il governo è vicino alle imprese. Nessuno deve sentirsi abbandonato», ha detto oggi il premier Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri durante il quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”: una pacchetto per sanare, con 25 miliardi di euro, i danni provocati dalla pandemia.

La rabbia degli infermieri: «Vogliamo sapere quanti dei nostri sono stati infettati»

Ansa | Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, sindacato degli infermieri

Antonio De Palma, infermiere e presidente di Nursing Up, sindacato di categoria, accusa il governo e la protezione civile di non aver raccolto le richieste dei sanitari. E attacca, parlando a Open, duramente il modo in cui è stata gestita l’emergenza: «Capisco l’affanno, ma ci sono cose che non possono passare inosservate. Quello che sta succedendo in Italia con gli infermieri grida vendetta. In una società che si qualifica come civile, in un sistema sanitario come il nostro che si fregia di essere tra i migliori al mondo, e io sono d’accordo, com’è possibile che ci troviamo ad affrontare la battaglia contro il coronavirus senza avere i dispositivi di protezione individuale? Com’è possibile che con questa disorganizzazione si faccia soltanto appello al senso civico della gente?», si chiede De Palma.

Morto anziano in Abruzzo, decessi salgono a 5

Ansa, Filippo Venezia

In Abruzzo sono saliti a cinque i decessi di persone su cui è stata accertata la positività al Covid-19. All’ospedale di Pescara è morto ieri un anziano di Città Sant’Angelo che era ricoverato da tempo per patologie pregresse. Il tampone, che è stato eseguito solo dopo il decesso, ha dato esito positivo. Lo conferma Matteo Perazzetti, sindaco della città, dove i casi positivi sono saliti a quota dieci.

https://www.facebook.com/matteoperazzettisindaco/posts/113009956989409

Il primo cittadino, nel ricordare che sono stati chiusi tutti i parchi, rilancia l’appello a restare in casa e ad evitare contatti. La morte dell’uomo si aggiunge alle altre quattro dei giorni scorsi: un 73enne di Crecchio (Chieti), una 91enne di Casoli (Chieti), un 58enne di Ortona (Chieti) e un 68enne di Pianella (Pescara). Tutti, oltre al contagio da Covid-19, avevano patologie precedenti.

Serie A, 9 maggio termine ultimo per ripartire

PINTO / AFP | Una veduta dello Juventus Stadium di Torino.

I 20 club di serie A si sono riuniti oggi in videoconferenza alla vigilia dell’appuntamento con i vertici Uefa, e hanno fissato la data del 9 maggio prossimo come termine ultimo per riprendere il torneo e consentire la disputa delle ultime 12 giornate di campionato. I club sono intenzionati a portare a termine la stagione, senza congelare i verdetti, magari evitando pure di lavorare sul campionato “su due annate” prospettato, come ipotesi, dal numero 1 della Figc Gabriele Gravina.

Ai domiciliari chi ha pene lievi

Ansa, Massimo Percossi | Detenuti nel carcere di Rebibbia.

Il decreto varato oggi dal governo prevede la detenzione domiciliare per i detenuti che hanno pene da scontare sino a 18 mesi. Se la pena è superiore a 6 mesi sarà applicato il braccialetto elettronico: l’obiettivo è attenuare il problema del sovraffollamento. Saranno esclusi detenuti i responsabili di gravi reati, i delinquenti abituali e professionali e quelli che sono stati coinvolti nelle violenze dei giorni scorsi dentro le carceri.

Sindacato medici diffida ministero, protezioni entro 72 ore. A Bergamo positivi il 50% dei sanitari

La Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg)-Lombardia ha presentato un atto di diffida contro la Regione Lombardia ed il ministero della Salute. I medici invitano «a provvedere, entro 72 ore, all’immediata erogazione a tutti i medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale, di kit completi ed in numero adeguato di dispositivi di protezione di qualità idonea a contenere sia il rischio di contrarre il virus che di esporre la popolazione ad involontario contagio».

Inoltre, si diffida «nello stesso tempo, a sottoporre tutti i medici, infermieri e personale di studio e, nel caso di positività, famigliari e conviventi ad adeguato test di valutazione dell’avvenuto contagio». Si fa presente, si legge, che «i medici non opereranno e non potranno proseguire senza idonei dispositivi di protezione e senza protocolli predefiniti». Intanto, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) e dall’Ordine dei medici di Bergamo, salgono a 106 i medici malati o in quarantena a Bergamo. I tamponi eseguiti sono 72 e la positività è del 50% circa.

Montesarchio si corregge: «Tocilizumab aspetta ok Aifa»

Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli, corregge le sue dichiarazioni rilasciate nel pomeriggio in merito al via libera alla sperimentazione nazionale del Tocilizumab. «Relativamente al protocollo in oggetto – afferma – non ho personalmente alcuna certezza circa la sua approvazione. Il protocollo stesso non è stato approvato da AIFA, ma è in valutazione per l’approvazione e tutti speriamo che nei prossimi giorni si possa addivenire ad una soluzione positiva».

Sequestrati 60mila pezzi mascherine e gel

Ansa, Giuseppe Lami | Turisti con le mascherine in Piazza San Pietro.

Dal 22 febbraio ad oggi 16 marzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 60mila fra mascherine, guanti, disinfettanti e prodotti per l’igiene fuori norma o venduti a prezzi esorbitanti, con un ricarico sul prezzo che in alcuni casi è arrivato fino al 6000%. 55mila sono stati sequestrati in negozi e magazzini, mentre 5mila sono stati intercettati alle dogane. Le regioni interessate dai provvedimenti sono Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia.

Conte a Xi: Grazie per prezioso sostegno

Ansa| Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il presidente cinese Xi Jinping.

Telefonata questa sera fra il presidente cinese presidente Xi Jinping e il premier italiano Giuseppe Conte, che ringrazia la Cina «per il prezioso sostegno e l’assistenza nei momenti difficili» della lotta al coronavirus. Conte ha sottolineato che «questo prova ancora una volta la profonda amicizia» tra i due Paesi. Il presidente del Consiglio ha espresso un «sincero ringraziamento», convinto che «la relazione tra Italia e Cina sarà più forte» dopo l’epidemia. Conte inoltre ha detto che le misure risolute della Cina contro il Covid-19 hanno «fortemente incoraggiato», diventando riferimento per l’Italia e altri Paesi.

In Emilia Romagna 62 morti in un giorno. Salgono a 3522 i positivi, 197 in terapia intensiva

ANSA / MATTEO BAZZI | Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Sono ormai 3522 i casi positivi di coronavirus in Emilia-Romagna, 429 in più rispetto a ieri. Sale il bilancio dei decessi che arriva a 346. Cresce di 134 unità invece il numero delle persone in isolamento domestico che arriva a 1334. I pazienti in terapia intensiva sono 197, 28 in più rispetto a ieri. I guariti sono 88 (+20).

Roma, il Columbus diventa ospedale specializzato nella cura del Covid-19

Ansa, Angela Carconi | La sindaca di Roma Virginia Raggi.

21 letti in terapia intensiva e di malattie infettive e pneumologia e fra dieci giorni si raggiungerà il numero rispettivamente di 35 e 75: è il bilancio della trasformazione della struttura sanitaria Columbus, gestita dalla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, in ospedale specializzato per la cura da paziendi affetti da Covid-19. L’annuncio è arrivato via Twitter dalla sindaca Virginia Raggi che ha sritto: «In una settimana è stato aperto un ospedale per accogliere malati di coronavirus. Ringrazio il Policlinico Gemelli per la grande impresa al servizio dei cittadini».

In Sicilia 213 contagi. La stretta della regione ai trasporti

Ansa, Igor Petyx | Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

Sono 213 i contagiati da coronavirus dall’inizio dell’epidemia in Sicilia. Di questi 108 si trovano in isolamento domiciliare, otto guariti e due deceduti. Questa la divisione per province: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 96; Enna, 5; Messina, 11; Palermo, 37; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 13.

La regione Sicilia ha diramato le nuove regole da seguire per combattere la proliferazione dell’epidemia.

Lazio, 523 casi dall’inizio dell’epidemia. 19 i morti

Ansa, Giuseppe Lami | Un primo piano del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Nella regione Lazio sono 523 ad oggi 16 marzo i casi positivi al coronavirus. 174 si trovano in isolamento in casa, mentre 267 sono i ricoverati i di cui 31 in terapia intensiva. I decessi sono 19 e i guariti 32.

Azzolina: stanziati 85 milioni per didattica a distanza

Ansa | La ministra della Scuola Lucia Azzolina.

Tra le misure previste dal nuovo decreto del governo ci sono anche quelle che riguardano la scuola. Misure che consentiranno ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività “indifferibili”. Fino alla ripresa delle lezioni sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edifici. «Gli 85 milioni deliberati – ha spiegato la ministra Lucia Azzolina – serviranno ad agevolare il lavoro delle Istituzioni scolastiche che si stanno dotando di piattaforme e di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza o che stanno potenziando gli strumenti che avevano già a loro disposizione».

«Queste risorse – ha aggiunto – serviranno «anche per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali per l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza e per la connessione alla Rete». Una parte degli stanziamenti sarà destinata, poi, alla formazione del personale scolastico sul fronte della didattica a distanza. «Questi fondi vanno incontro alle richieste che ci stanno pervenendo dalle scuole e dalle famiglie – ha sottolineato la ministra – stiamo ascoltando tutti. E la nostra task force è al lavoro ogni giorno per rispondere a piccole e grandi esigenze che emergono dagli istituti di tutta Italia».

Speranza: «Solo con il contributo di ciascuno si può vincere questa sfida»

Ansa Angelo Carconi | Il ministro della Salute Roberto Speranza.

«A una fase eccezionale si risponde con misure eccezionali». È questo il commento del ministro della Salute, Roberto Speranza, al nuovo decreto preparato dal governo per far fronte alle difficoltà economiche provocate dall’emergenza coronavirus. «Abbiamo approvato il decreto che prevede 25 miliardi di euro per sanità, protezione civile, famiglie e imprese – ha dichiarato Speranza – Ci sono risorse e strumenti per sostenere il lavoro di medici, infermieri e personale sanitario ma anche per le tante persone che stanno pagando il costo di questa emergenza. Ci stiamo mettendo tutto il coraggio possibile per vincere questa sfida senza precedenti. Quello che conta di più però – conclude – restano i comportamenti individuali. Solo con il contributo di ciascuno si può vincere questa sfida. Forza».

Caso al ministero dell’Ambiente: chiude tre giorni

Dal prossimo mercoledi tutto l’edificio del ministero dell’Ambiente sarà chiuso per una sanificazione dopo che un collaboratore esterno di una direzione generale è risultato positivo al Covid19. A renderlo noto è lo stesso ministero che spiega come il piano dove operava il collaboratore è stato immediatamente isolato e sono state adottate le misure precauzionali. «Il personale proseguirà a lavorare in lavoro agile e il ministro Sergio Costa si sposterà a lavorare presso la sede di Ispra così da svolgere i fondamentali compiti istituzionali».

Conte: «Questa è una manovra poderosa, muoviamo flussi per 350 miliardi»

«Siamo stati i primi a mettere in campo 25 miliardi di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, delle imprese, delle famiglie. E attiviamo flussi per complessivi 350 miliardi. E’ una manovra economica poderosa», ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm per il varo del decreto sul coronavirus.

Il presidente del Consiglio ha ribadito che «lo Stato è qui: le misure di sostegno e di spinta che sono state inserite in questo decreto ne sono concreta testimonianza. Stiamo offrendo una nostra risposta anche sul terreno economico, un modello italiano».

Conte: «Da decreto legge 25 miliardi di denaro fresco»

Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge ‘Cura Italia’ con le misure economiche per l’emergenza coronavirus. Nella manovra economica arrivata dal Governo vengono confermate le risorse destinate al personale sanitario e i 50 milioni di euro per la produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale. Sospensione dei mutui per le regioni e i pagamenti delle quote capitale in scadenza nel 2020 per i Comuni.

«Un decreto molto consistente: diamo una prima risposta alla crisi economica e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto autorizzato dal parlamento di 25 miliardi», ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri al termine del Cdm. «C’è un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il sistema sanitario nazionale e la protezione civile, con risorse per quasi tre miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico che stanno svolgendo». Gualtieri ha annunciato anche 10 miliardi di sostegno all’occupazione «e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus».

Viminale: denunciate 27616 persone per violazione del decreto del governo

«Restiamo a casa». Le misure restrittive emanate nell’ultimo Dpcm non sembrano essere state recepite da molti italiani. Il Viminale ha fatto sapere che dall’11 al 15 marzo sono state denunciate complessivamente 27616 persone, mentre il numero di quelle controllate dalle Forze di polizia è salito a 665.480.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, i controlli nello stesso periodo sono stati 317.951 e hanno portato alla denuncia alle autorità di 1.102 esercenti commerciali. Nella giornata di domenica sono state controllate 114.891 persone e 64.114 esercizi commerciali. Sono state, inoltre, denunciati 7.120 persone e 120 esercenti.

Rinviato il Salone del libro di Torino

Ansa | Il Salone del Libro di Torino.

Previsto per metà maggio, l’annuale appuntamento del mondo dell’editoria è stato spostato ma non è stato rinviato a data da destinarsi. «Il Salone Internazionale del libro di Torino – spiega una nota – anche quest’anno si farà e sarà una grande occasione di incontro tra autori, editori e lettori. L’organizzazione sta lavorando con la passione di sempre all’edizione 2020, ma per poter continuare a essere un punto di riferimento di questa straordinaria comunità, il Salone del Libro deve prima di tutto garantire le condizioni di sicurezza e di salute del suo pubblico, dei suoi espositori e del personale che vi lavora. Per questo motivo, preso atto della situazione di emergenza, nazionale e internazionale, nella quale ci troviamo, e in accordo con le istituzioni e i partner che collaborano in maniera essenziale alla sua organizzazione, oltre che con Lingotto Fiere, il Salone del Libro di Torino ha valutato necessario e responsabile rimandare la manifestazione a una data che comunicheremo prima possibile».

Verso nuove restrizioni sui confini Ue esterni

Ansa | La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.

Parte dall’Ue l’invito ai Paesi membri perché non chiudano i confini interni per affrontare l’emergenza coronavirus, spingendo per un coordinamento che facili il trasporto di medicinali e cibo. Da parte della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen sono previste intanto nuove misure per regolare i meccanismi di ingresso per i confini esterni dell’Europa, a partire dai controlli sistematici agli ingressi di tutti gli Stati membri.

Xi a Conte: «Fiduciosi nella vittoria dell’Italia»

Epa, Andre Coelho | Il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping.

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha elogiato l’Italia per le misure risolute adottate dopo lo scoppio della pandemia. Nel corso di un colloquio telefonico con il premier Conte, Xi Jinping ha detto che la Cina è pienamente fiduciosa nella vittoria dell’Italia contro il coronavirus. «La Cina», ha dichiarato Xi, citato dall’emittente televisiva statale cinese China Central Television, «sostiene fermamente» le misure prese dal governo italiano.

Positivo l’inviato della Cbs in Italia

Il giornalista americano della Cbs, Seth Doane, ha annunciato via Twitter di essere positivo al coronavirus. «Ho pensato che fosse importante essere chiaro sulla mia positività al Covid19. Questo è un virus serio – scrive il reporter – con possibili conseguenza mortali. E anche se avete sintomi lievi (come me) è essenziale prendere seriamente la quarantena e fermare il diffondersi del virus».

Mascherine fai da te: sono una buona idea?

Ansa

Abbiamo intervistato Alice Ravizza, del Politecnico di Torino, ingegnera biomedica ed esperta delle relative normative e certificazioni, la quale ci conferma che il loro utilizzo ha senso per chi è già malato. Se invece si volessero comunque utilizzare, magari presumendo di essere asintomatici, è bene ricordare che quelle regolamentari sono le più indicate.

Aumenta il bilancio in Puglia. Lopalco: «Sono i numeri che ci aspettavamo»

YouTube | Luigi Lopalco.

In Puglia salgono a 18 i decessi da coronavirus. Sono poi 34 le persone in terapia intensiva e 3 i guariti. «Sono i numeri che ci aspettavamo, è lo scenario su cui stiamo preparando», ha detto il capo della task force regionale Pierluigi Lopalco in conferenza stampa. La fascia di età più colpita dal virus è quella tra 60 a 69 anni, gli uomini i più contagiati (62%), l’età media dei contagiati è di 59 anni. Il più piccolo contagiato ha 4 anni. Il 70 % dei positivi è asintomatico, pochi sintomi o sintomi lievi.

Milano: «Non si affitta a medici e infermieri»

Ansa | Un operatore sanitario al lavoro.

Scoppia il caso a Milano: si fatica a trovare case in affitto, medici e infermieri non sono i benvenuti. Così,per paura del contagio, molti cittadini si rifiutano di affittare la propria casa. La denuncia arriva da un’infermiera di 23 anni che, nonostante la ricerca forsennata di un tetto sopra la testa, si è sentita dire “no” da chi avrebbe dovuto assicurarle un appartamento.

Il coronavirus si trasmette dall’asfalto?

Sicuramente come altri coronavirus, SARS-CoV2 è piuttosto resistente su determinate superfici. Si ipotizza che possa permanere attivo fino a nove giorni. Questa informazione è tuttavia irrilevante. La trasmissione avviene tra persone, attraverso l’aerosol che emettiamo conversando, starnutendo o tossendo.

Sicuramente le operazioni di sanificazione di strade e piazze è sensata. Tuttavia la trasmissione dall’asfalto, mediante le suole delle scarpe è piuttosto improbabile. Mentre se si toccano superfici contaminate da gocce di saliva, il rischio è potenzialmente più elevato, specialmente se non si seguono determinate precauzioni, come lavarsi le mani frequentemente ed evitare di toccarsi il volto.

Lo Spallanzani: il 30% dei decessi da coronavirus è avvenuto in Italia

I 1809 pazienti deceduti in Italia a causa per conseguenze legate al coronavirus rappresentano il 29,5% di tutte le vittime registrate nel mondo a causa di questa pandemia. A renderlo noto è l’isitituto Spallazani, basandosi sui dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. In Cina ci sono stati il 52,3% dei decessi, in Iran circa il 10% e in Spagna il 2,2%.

Lo Spallanzani ha poi dichiarato anche che nei suoi reparti sono ospitati 151 pazienti positivi al coronavirus, di questi 18 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti sotto osservazione sono due. In tutto i pazienti dimessi dall’istituto romano dopo essere guariti sono 322.

Il minstero della Salute chiarisce ancora: si può uscire ma solo per motivi necessari

Il ministero dei trasporti: stop ai movimenti da e per la Sicilia

Epa, Stephanie Lecoq | Un primo piano della ministra Paola De Micheli.

«A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia». L’annuncio del ministero dei Trasporti è chiaro: da adesso si potrà attraversare lo Stretto di Messina solo «per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità». Viene mantenuta invece la circolazione delle merci.

La cisterna col marchio «Covid-19»: ed è subito complotto

La cisterna col marchio «Covid-19».

Un fotomontaggio, probabilmente diffuso su Facebook a scopo satirico, è stato preso sul serio dai teorici di complotto, i quali la usano per sostenere altre tesi rivelatisi infondate. Si parla di nuovo del laboratorio di Wuhan da cui sarebbe stato diffuso il virus, e del coinvolgimento degli Stati Uniti, che avrebbero usato alcuni propri soldati come “untori” del virus. La nostra “contro-antologia” delle affermazioni principali.

Al Jazeera spiega come capire se è Covid-19 o normale influenza

Riprendendo le informazioni contenute in un report della divisione cinese dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Al Jazeera ha diffuso un infografica per capire quando i sintomi legati al nostro apparato respiratorio possono segnalare una sindrome influenzale nata dal coronavirus e quando invece si tratta di normale influenza o semplici allergie.

Galli, il primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco: «Un unico caso in Germania ci ha infettato»

Ansa | Il primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli.

Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha spiegato a Cento Città su Radio1 come l’epidemia si è diffusa in Italia: «Un agghiacciante unico caso di una persona che si è infettata a Monaco di Baviera da una signora cinese. È questa la sventura che ha colpito tutta la cosiddetta prima zona rossa. Tutta l’epidemia viene da lì». A nulla quindi sono servite le misure prese dal Governo: «Questo ha consentito al virus di espandersi in 4 settimane. Nonostante siamo stati i primi a chiudere i voli dalla Cina, siamo stati presi alle spalle da un contagiato tedesco».

Dalla Cnn il video del drone che mostra le strade di Milano deserte

Il caso di Medicina, dove il virus è «particolarmente aggressivo»

In una nota l’Azienda Usl di Imola e il dipartimento di Malattie infettive dell’Università di Bologna hanno spiegato come nei comuni di Medicina e Ganzanigo sia stato registrato un ceppo di coronavirus particolarmente aggressivo, caratterizzato da «una grave e rapida progressione e anche da un’elevata diffusibilità correlata all’alto burden microbico».

Il sindaco Matteo Montanari ha annunciato su Facebook che fino al 3 aprile il comune si chiuderà ancora di più: vietato di allontanarsi da casa o entrare nel territorio comunale.

Dobbiamo evitare altri contagi dentro Medicina e anche di esternare il contagio verso la Città Metropolitana di Bologna.Per questo c’è una nuova ordinanza regionale per il controllo rinforzato del capoluogo di Medicina e Ganzanigo, dove abbiamo la stragrande maggioranza dei casi positivi.Stiamo uniti e ne verremo fuori insieme. Gepostet von Matteo Montanari Sindaco am Sonntag, 15. März 2020

Marche, i pazienti positivi salgono a 1244

Ansa, Filippo Venezia | Operatori sanitari al lavoro.

Il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) della regione Marche ha trasmesso i risultati dei tamponi che sono stati analizzati in laboratorio nella notte: in tutto i pazienti positivi al coronavirus sono 1244, 120 in più della giornata di ieri. Il totale dei test fatti è di 3194.

L’appello degli scienziati: restrizioni e divieti dovranno proseguire oltre il 3 aprile

«Fine del problema in Italia tra maggio e giugno». Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano prevede in un’intervista a Il Messaggero che in Italia l’emergenza coronavirus continuerà ad andare avanti, ben oltre quel limite del 3 aprile che è stato definito nel decreto che ha trasformato tutta Italia in una zona rossa. E con lui sono d’accordo molti altri scienziati, pareri che l’Huffington Post ha riportato in un articolo. D’accordo con Pregliasco sono anche Silvio Garattini, fondatore dell’istituto Mario Negri: «Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio. Atteniamoci alle disposizioni».

Conte: «Adesso tutti uniti. Il picco deve ancora arrivare». E sulle polemiche: «Follia»

Ansa | Il premier Giuseppe Conte

In un’intervista al Corriere della Sera Giuseppe Conte ha spiegato che la parte più difficile e rischiosa del contagio da coronavirus sta per arrivare ora: «Gli scienziati ci dicono che non abbiamo ancora raggiunto il picco, queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione. Non possiamo abbassare la guardia. È la sfida più importante degli ultimi decenni, per vincerla serve il contributo responsabile di 60 milioni di italiani».

Il presidente del Consiglio si è espresso anche sulle polemiche tra Attilio Fontana e la Protezione Civile, soprattutto per la nomina di Guido Bertolaso per guidare la costruzione di un nuovo ospedale: «Alimentare polemiche non è sterile, è folle». Alla fine dell’intervista il premier ha scoccato una freccia contro Matteo Renzi: «Sono sorpreso di cogliere un ex premier, che ha rappresentato l’Italia nel mondo, parlar male del governo italiano all’estero, nelle tv e nei giornali americani e tedeschi. Ma io non commento. Lascio che giudichino gli italiani».

Sempre sul Corriere della Sera Fraco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ha spiegato che la chiusura delle scuole potrebbe andare anche oltre il limite del 3 aprile: «L’ipotesi di prolungare potrebbe porsi anche perché i dati delle ex zone rosse di Lodi e Codogno dicono che la riduzione di casi è stata netta».

Sgarbi contro la quarantena: arriva la denuncia degli scienziati

«Fra 15 giorni sarà finito tutto, tutto. Però intanto ci hanno spiegato che dobbiamo essere prudenti, fermi così come dei coglioni chiusi in casa a letto. Bene se siete a letto, se siete a letto, alzatevi! alzatevi! andate in giro! andate a Codogno! Andate a vedere!». Vittorio Sgarbi, critico d’arte, sindaco d Sutri e deputato per Noi con l’Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro, ha pubblicato un video su Facebook in cui spiega le sue teorie contro la quarantena. Gli scienziati di Patto trasversale per la scienza (Pts) lo hanno denunciato. Noi di Open abbiamo analizzato tutte le fake news contenute nelle sue parole. Dall’inizio dell’epidemia Sgarbi ha pubblicato diversi video in cui minimizza i rischi del coronavirus.

Meloni: «Prima delle mascherine i cinesi ci hanno portato il virus»

Ospite, in videochiamata, negli studi di Non è l’Arena di Massimo Giletti la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha messo nero su bianco la sua posizione sul ruolo della Cina nell’epidemia di coronavirus: «C’è qualcuno che oggi cerca di raccontare i cinesi come un punto di riferimento e come i salvatori della patria perchè ci stanno prestando le mascherine: a me non mi fregano. I cinesi prima di portarci le mascherine diciamo che ci hanno portato il virus».

La mamma medico: «Non vedo mio figlio da settimane, stiamo crollando»

Ansa, Matteo Bazzi | Foto scattata all’Ospedale Sacco di Milano

«Quando sei stanchissimo e vedi arrivare tante ambulanze, sai che i posti sono a limite, cominci a cedere». Federica Pizzaretti ha 37 anni ed è un medico dell’ospedale di Cremona. In un’intervista a la Repubblica spiega che la situazione del personale sanitario sta diventando sempre più difficile da gestire. I turni sfiancati, il carico di lavoro eccessivo e l’impossibilità di vedere i parenti comincia davvero a segnare le giornate di medici e infermieri: «Stiamo crollando. Ora abbiamo bisogno di un aiuto psicologico. Il bacio a mio figlio lo mando con il pensiero, ma è difficile. C’è un neurochirurgo che non vede i figli da tre settimane. È tutto cambiato»

Fontana: «Urgente ottenere nuovi posti in terapia intensiva»

Ansa | Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana

«Un conto è vivere drammaticamente sul campo la situazione, un altro conto è viverla in una parte del Paese dove forse ancora non si percepisce la gravità di questo problema. La progressione è continua e quindi è chiaro che dobbiamo attrezzarci per avere nuovi posti in terapia intensiva. Questi non sono sufficienti». A dirlo è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa per fare il punto sulla pandemia da coronavirus.

Fontana ha reso noto di aver avuto un colloquio con il commissario straordinario Domenico Arcuri dove si è discusso di due emergenze: la necessità di nuovi respiratori (dovrebbero arrivarne 140 in settimana) e la realizzazione dell’ospedale nell’area Fiera Milano. Il governatore, al momento, dice di non aver ancora ricevuto risposte precise, poiché «il commissario non è ancora in grado di capire se può rispondere alle nostre esigenze o meno». Tuttavia, martedì 17 marzo, è in programma un nuovo colloquio tra Attilio Fontana e Arcuri «per capire cosa può fare la Protezione civile per la Regione».

Le preghiere di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore e a San Marcello al Corso

Ufficio Stampa Vaticana | Papa Francesco percorre Via del Corso a Roma a piedi

Nel pomeriggio Papa Francesco ha lasciato San Pietro per recarsi in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha rivolto una preghiera all’icona della Vergine Salus populi romani. Successivamente il Pontefice ha percorso a piedi un tratto di Via del Corso, come pellegrinaggio, raggiungendo la Chiesa di San Marcello al Corso. Qui il Pontefice ha pregato per la fine della pandemia di coronavirus dinanzi al Crocefisso portato in processione dai romani durante la peste del 1522. A renderlo noto è il direttore della Stampa Vaticana Matteo Bruni.

Ufficio Stampa Vaticana | Papa Francesco in preghiera dinanzi all’icona della Vergine Salus populi romani

Brusaferro (Iss): «No a tamponi a tappeto. Il virus può sopravvivere sulle superfici anche alcuni giorni»

Ansa, Giuseppe Lami| Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro

«Abbiamo dati sperimentali che mostrano come il coronavirus possa sopravvivere da alcune ore a qualche giorno su superfici diverse, non esposte a pulizia o disinfezione, sole e pioggia. La migliore prevenzione alla trasmissione attraverso superfici è lavarsi le mani di frequente». A dirlo è il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, a margine della conferenza stampa quotidiana per la presentazione dei dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

Circa la richiesta dell’estensione a tappeto dei tamponi, come sta accadendo in Veneto, il presidente dell’Iss ha risposto: «Siamo inseriti in un contesto internazionale e abbiamo una continua collaborazione con l’Oms. Il fatto che altri Paesi europei adottino nostre stesse misure dà anche la dimensione che è estremamente importante essere coordinati in questo senso. Il parere del comitato tecnico scientifico è quello espresso a livello internazionale».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Brusaferro (Iss): «Tamponi di massa? Ci atteniamo a regole»

Bergamo, il sindaco Giorgio Gori: «Siamo davvero al limite»

Ansa, Nicola Marfisi | Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori

«La situazione sanitaria è molto complicata. Bergamo oggi è l’epicentro del coronavirus. Purtroppo cresce il numero dei decessi. Nel frattempo si ammalano i medici e mancano dei presidi di protezione. Siamo davvero al limite. E se non c’è modo di cambiare l’inclinazione della curva che continua a crescere, credo che non saremo in grado di far fronte a tutte le necessità». A dirlo è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, intervenendo durante la trasmissione Che Tempo Che Fa.

E a dare pienamente il senso del peso dell’emergenza nel bergamasco, il sindaco dichiara: «Tante salme sono state spedite in altri luoghi per la cremazione perché il forno che assiste l’ospedale non riesce a smaltire il lavoro anche se operativo 24 ore su 24». Tuttavia, «nelle difficoltà vengono fuori anche le energie positive. Questa città ne ha tantissime. Siamo una città forte. Questa difficoltà ci renderà ancora migliori», chiosa infine il primo cittadino di Bergamo.

Von der Leyen: «Proteggiamo le persone e assicuriamo un flusso interno di mascherine». Vietato l’export al di fuori dell’Ue

Epa, Stephanie Lecocq | La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha pubblicato un video questo pomeriggio in cui chiede la continua circolazione di attrezzature e prodotti medici all’interno dell’UE. «I divieti nazionali di vendita ad altri Paesi europei sono nefasti – osserva von der Leyen – Nessuno Stato può produrre da solo ciò di cui ha bisogno. Oggi è l’Italia che ha bisogno rapidamente di grandi quantità di questo materiale medico, ma fra qualche settimana toccherà ad altri Paesi».

La presidente della Commissione Ue ha successivamente annunciato che è stato «adottato un sistema di autorizzazione delle esportazioni fuori dall’Ue, che dovranno quindi essere autorizzate dai governi europei. Ciò è necessario perché abbiamo bisogno di questo materiale per i nostri sistemi sanitari». Pertanto l’esportazione di attrezzature mediche verso paesi extra UE richiederà ora l’autorizzazione.

Di Maio: «Denunceremo tutti i Paesi che requisiscono mascherine»

Ansa, Fabio Frustaci | Il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

«Denunceremo in tutte le sedi internazionale competenti i Paesi che si macchieranno della pratica ignobile di requisire mascherine destinate a stati in difficoltà come l’Italia». A dirlo in un video su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

In arrivo in Italia altri dispositivi sanitari per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Vi aggiorno su tutto, collegatevi! Gepostet von Luigi Di Maio am Sonntag, 15. März 2020

«Ci sono mascherine acquistate da aziende italiane che si sono bloccate alla frontiera di alcuni altri Paesi, che stanno provando anche a requisirle per impiegarle a uso interno», ha spiegato il ministro. Di Maio ha poi annunciato che «la settimana prossima arriveranno altri respiratori polmonari e altre mascherine». In serata, il ministro degli Esteri ha ribadito su Twitter: «Nessuno si metta in testa di aggiungere ostacoli a questa crisi.

Serve serietà da parte di tutti gli Stati».

Sassoli: «Basta andare in ordine sparso. La battaglia deve essere coordinata»

Epa, Julien Warnand | Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli

«Nessun governo assuma iniziative per limitare le forniture di materiale sanitario o adotti misure unilaterali. La battaglia è europea e dev’essere condotta con un forte coordinamento da parte degli organi dell’Ue. Basta andare in ordine sparso. È necessario garantire che cooperazione e solidarietà siano al centro dell’azione Ue. Dobbiamo impegnarci per proteggere la salute dei cittadini. I tentativi unilaterali non sono efficaci contro un virus che non conosce confini». A scriverlo su Twitter è il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

«A seguito dell’appello odierno del presidente della Commissione europea, i governi degli Stati membri devono smettere di limitare le forniture di attrezzature mediche all’interno dell’Ue e interrompere azioni unilaterali per impedire la libera circolazione – ha ribadito Sassoli in una nota ufficiale che fa eco alle dichiarazioni della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen – Questa battaglia è a livello europeo e deve essere combattuta con un forte coordinamento tra i governi e le istituzioni dell’Ue».

4 milioni di mascherine acquistate all’estero dall’Italia e requisite dai paesi produttori

Ci sono quasi 20 milioni di mascherine acquistate dal nostro paese e che però non riescono ad arrivare in Italia, perché sono state requisite dai paesi di produzione ma anche di transito. Per i loro mercati. L’Ansa cita fonti qualificate e quantifica la “partita” in 4 milioni di mascherine Ffp2 e 15 milioni di chirurgiche. Cosa è successo? In sostanza i dispositivi sono stati acquistati negli scorsi giorni da aziende italiane e sono attesi in Italia nei prossimi giorni. Ma l’arrivo è stato fermato dai paesi in cui le mascherine sono state prodotte o addirittura stanno transitando. I prodotti sono stati sequestrati per essere destinati al loro mercato.

Lombardia, l’appello della Croce Rossa: «Abbiamo bisogno di medici, infermieri, psicologi e tecnici per Servizio Psicosociale e volontari»

Ansa, Fabio Frustaci | Un veicolo speciale della Croce Rossa Italiana per il biocontenimento

«Abbiamo necessità di personale sanitario per supporto in Regione Lombardia. Se vuoi fare anche tu la tua parte invia un SMS al numero 435 35 35 digitando “disponibilità immediata medico” o “disponibilità immediata infermiere”. Sarete ricontattati». A lanciare l’appello attraverso i social è la Croce Rossa Italiana, in particolare modo per sopperire agli squilibri di personale sanitario a causa della pandemia da coronavirus.

A ciò si aggiunge l’appello per la ricerca di psicologi o tecnici per il Servizio Psicosociale. In questo caso gli interessati devono avere una laurea in psicologia triennale o magistrale. Infine, sempre in Lombardia, la Croce Rossa è alla ricerca di volontari temporanei per la consegna dei pacchi alimentari, farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili, controllo dei passeggeri in aeroporto, informazione e assistenza presso i desk, le centrali operative, le tende e le strutture di emergenza.

Prof. Galli: «Prepariamoci alla battaglia di Milano»

Il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano

«La battaglia si vince sul campo, si vincerà anche negli ospedali nella misura in cui riusciremo a fermare la marea sul campo. Questo è un punto fondamentale e avremo una battaglia di Milano». A dirlo è il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenendo a Che Tempo Che Fa. «Sto parlando dell’area metropolitana dove le avvisaglie di infezione sono sempre più evidenti – prosegue il professor Galli – È inutile illuderci: dobbiamo cercare di contenere il problema a Milano e di essere molto preparati a combattere questa cosa con il massimo dell’efficienza». «Dobbiamo trovare una maniera per stare vicino alla gente. Noi come sistema sanitario, noi come Paese», chiosa infine il responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco.

Campania, il governatore De Luca mette in quarantena 4 comuni nel salernitano. E parte la denuncia penale

Ansa, Ciro Fusco | Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha messo in quarantena, con divieto di entrata e uscita, 4 comuni in provincia di Salerno: Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano (Vallo di Diano). «Tale decisione – spiega De Luca – è la conseguenza di due iniziative messe in campo da un “predicatore” ed altri suoi collaboratori, in violazione a ordinanze già in essere. Si rimane davvero indignati di fronte a questa irresponsabilità che ha prodotto decine di contagi, la quarantena per 4 Comuni e decine di contatti che andranno verificati nelle prossime ore». Ma il presidente De Luca non si è fermato a questo: «Ho dato mandato all’Asl di procedere alla denuncia penale di quanti hanno promosso o partecipato a questa iniziativa per il danno enorme che ha prodotto sulla pelle di migliaia di cittadini, di migliaia di medici e infermieri impegnati all’ultimo respiro nella battaglia contro la diffusione del contagio».

La Valle d’Aosta vieta l’ingresso a turisti e ai non residenti

Ansa, Thierry Pronesti | Il presidente della regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin

Renzo Testolin, presidente della Valle d’Aosta, ha firmato un provvedimento che vieta l’ingresso nella Regione ai non residenti e al contempo invita quelli presenti a rientrare presso il proprio domicilio. L’ordinanza è stata emanata a seguito dell’aumento dei casi di contagio registrati negli ultimi giorni. Attualmente i pazienti positivi al coronavirus presenti nella piccola regione del Nord-Ovest sono 56, 42 in più rispetto a ieri.

Basilicata, quarantena obbligatoria per chi entra in Regione

Ansa, Tony Vece | Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi

Da oggi, 15 marzo, sino al prossimo 3 aprile, chiunque dovesse entrare nei territori della Basilicata dovrà comunicare la sua presenza e stare in quarantena domiciliare per 14 giorni, «con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza». A stabilirlo è la nuova ordinanza firmata dal governatore lucano Vito Bardi. Nella nuova direttiva viene ribadito che «fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci; situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione; spostamenti per motivi di salute».

Le nuove disposizioni per l’ingresso in Basilicata aggiornate al 15 marzo 2020

Guerini: «Altri 20 medici militari arriveranno in serata all’Ospedale di Bergamo»

Ansa, Ministero della Difesa | Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini

Il ministro della Difesa Lorenzo Gerini ha annunciato l’arrivo a Bergamo di altri 20 medici militari per far fronte all’emergenza coronavirus e alla saturazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. «Altri 20 medici militari stanno partendo per Bergamo per dare supporto ai colleghi civili, medici, infermieri e personale sanitario che lavorano senza sosta – scrive il ministro della Difesa su Twitter – Lavoriamo insieme per il Paese, dove ogni singolo italiano sta facendo la sua parte». I medici militari arriveranno già nella serata di oggi: ciò è stati possibile grazie al coordinamento con lo Stato Maggiore della Difesa che ha individuato il personale militare sanitario appropriato per il rinforzo.

«Italia, Gerusalemme è al vostro fianco»

Sulle Mura antiche della città di Gerusalemme è stato proiettato un messaggio di solidarietà nei confronti dell’Italia, colpita duramente dal coronavirus: «Italia, Gerusalemme è al vostro fianco».

«Italia, Gerusalemme è al vostro fianco» proiettato sulle mura antiche della città

Il Coronavirus sopravvive 9 giorni sull’asfalto? – Il falso messaggio audio che circola su WhatsApp

WhatsApp & Asfalto.

Circola su WhatsApp un messaggio audio in cui un presunto medico consiglia di usare un solo paio di scarpe per uscire di casa, poiché uno studio avrebbe dimostrato che SARS-CoV2 potrebbe «sopravvivere» fino a nove giorni sull’asfalto. Tuttavia la persistenza del virus nell’asfalto è pressoché irrilevante, dal momento che difficilmente potrà avvenire un contagio dalla suola delle scarpe. Attualmente non risultano né evidenze né prove scientifiche che diano fondamento a tale ipotesi. Tuttavia, resta valido il consiglio di lavarsi le mani spesso, di non toccarsi bocca/naso/occhi con le mani sporche e, più in generale, di osservare elevate norme di igiene personale e pubblica.

Dieci videogiochi da recuperare assolutamente durante la quarantena

Libri, musica, serie tv, sport, ma anche videogiochi. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus può essere un buon momento per scoprire o per rispolverare vecchi videogiochi, sia per pc, sia per console, sia per smartphone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età: noi di Open ne abbiamo scelti dieci per tenervi compagnia durante queste interminabili giornate.

Europeo 2020, Mancini: «Rinviano l’Europeo? Ora conta la salute»

Ansa, Giorgia Benvenuti | Il C.t. della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini

«Martedì sapremo cosa succederà. Per me va bene tutto, la cosa più importante è tutelare la salute di tutti. Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo. Queste situazioni ti fanno capire tante cose, ti fanno diventare migliori. Spero accada anche stavolta». A dirlo è il C.t. della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, commentando un possibile slittamento dell’Europeo 2020.

Il Ministero dei trasporti chiude 2 giorni: positivo un dipendente

Ansa, Filippo Attili| La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Un dipendente del Ministero dei trasporti è risultato positivo al coronavirus. La sede del Ministero di Porta Pia rimarrà chiusa due giorni per la sanificazione. La ministra Paola De Micheli e il suo staff continueranno a lavorare dagli uffici di zona Eur.

Aumentano i contagi in Friuli Venezia Giulia

Ansa, Maurilio Boldrini | Il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Salgono a 347 i casi di persone contagiate in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 46 casi rispetto a ieri, 14 marzo. Sono 14 i morti: è stata registrata una nuova vittima nelle scorse ore. Delle persone contagiate, 98 sono ricoverati nei reparti di infettivologia, 13 in terapia intensiva. Finora sono stati effettuati 3558 tamponi.

Conte: «Non sono interessato alle polemiche»

Ansa, Ettore Ferrari | Il premier italiano Giuseppe Conte.

«Non sono interessato alle polemiche, questo non è il momento. Io sono concentrato esclusivamente a lavorare e a dare risposta ai cittadini e ai malati. Questa è l’unica cosa che conta. Mi interessano i fatti e tutto ciò che serve per soccorrere i malati e garantire ai medici e agli infermieri in prima linea condizioni di sicurezza», ha detto il premier Giuseppe Conte in merito alla polemica scoppiata su mascherine e realizzazione del nuovo ospedale a Milano Fiera tra Lombardia e Protezione civile.

Ricciardi: «Evento che cambierà il mondo»

Ansa, Ciro Fusco | Un primo piano di Walter Ricciardi.

«Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il ‘dopo’, direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi»: lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute.

Fontana tende la mano alla Protezione civile

Ansa, Marco Ottico | Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

15/03/20 Oggi alle 18:00 sentirò il dottor Arcuri, nuovo commissario del Governo all'emergenza.Discuteremo del nuovo ospedale presso la Fiera di Milano e di altre possibili iniziative per i lombardi nella lotta al #Coronavirus. #ForzaLombardia Gepostet von Attilio Fontana am Sonntag, 15. März 2020

«Voglio continuare a collaborare con la Protezione civile perché il nostro obiettivo è la creazione di un grande centro di rianimazione alla Fiera di Milano», ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana durante la trasmissione Mezz’ora in più su Rai3. E ha lanciato un appello sui social per costruire il nuovo ospedale: «Abbiamo bisogno di aiuto».

Tredicesima vittima in Puglia

Nel reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari è morto nella tarda serata di ieri un uomo di 38 anni di Turi: aveva altre patologie. Si tratta della 13esima vittima in Puglia, la seconda in provincia di Bari. «Non succede solo agli anziani. Colpisce anche i giovani», avverte sulla sua pagina Facebook ‘Immunità solidale‘, il pediatra barese Antonio Di Mauro, riportando il caso di un ragazzo di Bari, classe 1990, che è risultato positivo al Covid-19 al Policlinico del capoluogo pugliese. «Che si da monito per tutti: anche tra i giovani ci sono soggetti deboli che vanno tutelati a tutti i costi, con tutte le misure di immunità solidale possibili. Restate a casa».

Gualtieri: «Decreto in arrivo. Italia più forte del virus»

Ansa | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Nessuno rimarrà indietro. Lo ribadisce ancora una volta il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, mentre si susseguono le riunioni, virtuali e non, in vista del consiglio dei ministri che entro stasera dovrebbe approvare un primo maxi-decreto di provvedimenti prima di tutto sanitari e in generale economici in risposta alla crisi scatenata dall’epidemia di coronavirus. «Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il Paese. L’Italia è più forte del Covid-19. Sono le ore decisive per il decreto a tutela della sanità, delle famiglie, del lavoro e delle imprese. Nessuno sarà lasciato solo. Uniti ce la faremo», scrive Gualtieri su Twitter.

La riunione del preconsiglio, preparatoria del Consiglio dei ministri, dovrebbe essere prevista per le 16, facendo slittare alla serata il consiglio dei ministri per il varo del maxi-decreto: una convocazione ufficiale ancora non c’è. Il cdm era previsto inizialmente per stamane, ma non si escludono altri slittamenti.

Zaia rilancia: «Pronti a produrre mascherine in proprio»

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia.

«Siamo pronti a produrre mascherine sanitarie in proprio ma ci serve un’autorizzazione che spero sia all’interno del Decreto che verrà approvato oggi dal Governo», dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Al territorio, spiega, «servono mascherine respiratori meccanici ed ossigeno a fronte di un mercato asfittico. Se a novembre ci avessero detto realmente a che cosa andavamo incontro invece di parlarci di semplice influenza, avremmo avuto tutto il tempo di dotarci del necessario come stiamo facendo adesso reperendo i respiratori, ce ne sono giunti di nuovi dalla Protezione civile, di cui abbiamo estremo bisogno».

❌❌❌ #CORONAVIRUS / TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI. ❌❌❌ Gepostet von Luca Zaia am Sonntag, 15. März 2020

De Luca mette in quarantena tutto Ariano Irpino

Ansa, Ciro Fusco | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Tutto un paese a casa, per ordinanza. Accade ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove per tutti i cittadini vige ora divieto di entrata e uscita dal comune: è quanto disposto da un’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a causa dell’aumento dei contagi nella zona. «Si è ritenuto indispensabile e urgente applicare una misura rigorosa per isolare il focolaio. Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare per il contenimento del contagio e quindi per il rispetto di questa e delle altre ordinanze», dice De Luca.

Conte: «Priorità alla sicurezza»

Ansa, Filippo Attili | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«La nostra priorità è far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario che con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini, dedicandosi a questa emergenza per il coronavirus senza risparmiare energie». A intervenire nella polemica tra Regioni e Governo è il premier Giuseppe Conte in persona oggi. «Come governo siamo strenuamente impegnati – e io stesso attraverso contatti con i miei omologhi – per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza. C’è massima attenzione per la situazione in Lombardia».

«Non c’è né tempo né voglia per rincorrere polemiche o sciacalli», aveva detto poco tempo prima il ministro delle Autonomie Francesco Boccia. Uscendo dalla Protezione Civile, ha ribadito oggi la necessità di fermare ogni polemica tra governo e regioni: contrasti come quello tra l’assessore Gallera e il capo della Protezione Civile Borrelli «Se ci sono avvoltoi che intendono spargere altri virus in un momento così delicato per l’Italia sappiano che stanno gettando fango su migliaia di italiani che in questo momento combattono una delle prove più dure del paese dopo la seconda guerra mondiale», dice Boccia.

https://www.facebook.com/francescoboccia.it/photos/a.559821014030275/3029808703698148/

Di Maio: «In arrivo mascherine da Germania e Francia»

Ansa| Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ed il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca.

«Un’altra buona notizia. Vi comunico che è stata sbloccata l’esportazione, dalla Germania e dalla Francia, di mascherine, tute e schermi facciali». Ad annunciarlo è Il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, sulla sua pagina Facebook. «Siamo impegnati a tutelare la salute dei nostri cittadini e in questa fase, più di prima, è fondamentale la collaborazione tra gli Stati», sottolinea. «Siamo davanti a una crisi che riguarda tutti, in Italia e all’estero. Se rimaniamo uniti possiamo farcela», conclude di Maio.

Un’altra buona notizia. Vi comunico che è stata sbloccata l’esportazione, dalla Germania e dalla Francia, di mascherine,… Gepostet von Luigi Di Maio am Sonntag, 15. März 2020

La Spezia: porta a spasso il cane per spacciare

Ansa, Alessandro Di Meo | Polizia Municipale

Accade nel quartiere Umbertino di La Spezia: porta fuori il cane – attività prevista dalle ultime norme, tra le poche eccezioni per uscire di casa in tutta Italia – per poter spacciare. Ma viene scoperto dalla polizia municipale su segnalazione di alcuni cittadini, poco prima della mezzanotte, che hanno indicato un gruppetto di tre ragazzi, uno dei quali con un cane. Uno dei tre ragazzi è stato fermato, trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana e identificato, mentre gli altri due sono fuggiti.

Papa: sacerdoti non faranno «il Don Abbondio»

Ansa, Vatican Media | Papa Francesco celebra una Messa

Il Papa ha ringraziato all’inizio dell’Angelus i sacerdoti che «pensano a mille modi di essere vicini al popolo perché il popolo non si senta abbandonato». «Grazie tante a voi sacerdoti» ha detto, che sanno che «non si deve fare il don Abbondio» di fronte all’emergenza del coronavirus. Il Papa ha richiamato anche quanto sta facendo l’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini «vicino al suo popolo» e in preghiera sul tetto del Duomo per chiedere la protezione della Madonnina.

Raggiunta l’intesa tra le parti sociali

Ansa | Operai al lavoro in un cantiere.

Dopo una lunga trattativa è stata siglata l’intesa tra le imprese e le parti sociali per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e contrastare il diffondersi del coronavirus. L’azienda sarà quindi tenuta a informare il lavoratore sui comportamenti da assumere, il quale sarà a sua volta sottoposto al controllo della temperatura corporea. Verrà ridotto al minimo il contatto con i fornitori esterni e visitatori esterni, e sarà assicurata una pulizia giornaliera.

Lutto nel mondo dell’architettura: è scomparso a Milano Vittorio Gregotti

Ansa| Vittorio Gregotti

È morto questa mattina a Milano l’architetto Vittorio Gregotti, ricoverato alla clinica San Giuseppe di Milano per le conseguenze di una polmonite da coronavirus. Nato a Novara il 10 agosto 1927, è stato un «maestro dell’architettura interazionale», come lo ha definito Stefano Boeri su Facebook. Il suo ultimo lavoro è stata la ristrutturazione da ex fabbrica a teatro della Fonderia Leopolda. Nella stessa clinica è ricoverata anche sua moglie, Marina Mazza. A darne la notizia lo stesso architetto milanese Tito Boeri attraverso la sua pagina Facebook.

Se ne va, in queste ore cupe, un Maestro dell’architettura internazionale; un saggista, critico, docente, editorialista,… Gepostet von Stefano Boeri am Sonntag, 15. März 2020

Anestesista di Bergamo lancia l’allarme: «Reggeremo pochissimo»

Con 2864 contagi la provincia di Bergamo è la più colpita a livello nazionale e «se il trend dell’epidemia da SarsCov2 continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo». A dirlo è Ivano Riva, anestesista e rianimatore all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e vice presidente dell’Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani Aaroi-Emac Lombardia. «Gli ospedali sono saturi e anche i posti in Regione Lombardia si stanno esaurendo – aggiunge – intubiamo in Terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta, con in media un turno di riposo ogni 14 giorni».

Brusaferro: «Il sud può evitare il disastro»

Ansa/Silvio Brusaferro

Le fughe da nord a sud hanno messo in allarme i governatori del Meridione sulla possibilità di un aumento dei contagi. Ma il numero dei casi è ancora contenuto. A dirlo è il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in un’intervista al Mattino di Napoli. «La grande opportunità rispetto a quanto successo al Nord è che si riesca a evitare l’esplosione di contagi grazie ai comportamenti di distanziamento sociale: se i cittadini riescono a essere rigorosissimi si riuscirà a garantire l’assistenza a tutti coloro che ne avranno bisogno».

«Le regole di prevenzione sono il cuore della sfida. Il ruolo di ognuno di noi è fondamentale», ha aggiunto Brusaferro ribadendo che «non abbiamo dati certi di quanti siano rientrati dal Nord, però certamente in tanti possono potenzialmente portare il virus. Per questo è essenziale che chi ha certezza di essere stato a contatto con persone positive segnali la situazione alle autorità sanitarie e adotti le misure di quarantena anche in casa per evitare di mettere a rischio i familiari. A maggior ragione se si presentano dei sintomi». Le regole valgono dunque per tutti e non sono «una scelta opzionale, altrimenti il sistema sanitario non ce la fa ad assistere tutti».

Gallera alla Protezione civile: «Nessuno può trattarci con sufficienza»

«Se stiamo combattendo una guerra, tutti devono dare il massimo, nessuno può trattarci con sufficienza». Parla così l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera riferendosi alle 200mila mascherine non a norma consegnate dalla Protezione civile. «Quando ho visto le mascherine che abbiamo ricevuto dalla Protezione civile – racconta all’Ansa – la mia reazione è stata di rabbia, quella contro il Coronavirus è una sfida che combattono in prima persona gli uomini e le donne che con grande sofferenza fanno decine di ore in ospedale, oltre i loro turni, che si occupano delle persone che arrivano».

«È un lavoro difficilissimo – aggiunge – quando vediamo che ci viene dato qualcosa che non si può neanche usare perché inidoneo a un presidio ospedaliero vuol dire che non c’è la percezione di quello che stiamo vivendo. Se stiamo combattendo una guerra, tutti devono dare il massimo, nessuno può trattarci con sufficienza».

Via i non residenti da Bolzano: l’ordinanza della provincia fa discutere

Ansa, Ettore Ferrari | Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher.

A Bolzano è polemica dopo l’ordinanza del presidente della provincia autonoma, Arno Kompatscher, che ha invitato i non residenti ad andar via. il provvedimento «discriminatorio e illegittimo», visto che va a colpire non solo «improbabili turisti», ma anche «i lavoratori che prestano servizio in Alto Adige», ha detto il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì.

Letta: «Serve un’alleanza mondiale»

Ansa | Enrico Letta

«La crisi da coronavirus per l’Europa è peggiore di quella del 2008, perché tocca insieme domanda e offerta, e deciderà il futuro dell’Italia nell’Unione». Intervistato da La Repubblica, l’ex premier Enrico Letta, afferma che se si vuole evitare il peggio è necessaria una risposte forte alla pandemia: «Serve subito un patto europeo da estendere poi al G7 in modo da affrontarla nella logica di una vera e propria guerra mondiale al virus».

«Oggi il Covid-19 arriva su un’Europa indebolita dalla Brexit e lacerata dal fossato tra Est ed Ovest – afferma Letta – su società provate dalle crisi precedenti e su paesi con una crescita già vicina allo zero e con ampie sacche di euroscetticismo al loro interno», osserva Letta. «La situazione è da brividi, ma abbiamo vantaggio: conosciamo gli errori commessi dopo Lehman Brothers e possiamo evitarli». In questo quadro la Bce «deve lanciare il suo “Whatever it takes” evitando errori di comunicazione come quello di Lagarde, e il Mes deve diventare il centro della risposta Ue alla crisi».

Nel bellunese 43 persone denunciate

Ansa | Polizia a Roma effettua controlli sui cittadini

Aumentano i controlli per verificare il rispetto dei limiti imposti dall’ultimo Dpcm. Nel Bellunese le forze dell’ordine hanno denunciato 43 persone e i titolari di due esercizi commerciali per aver infranto le misure restrittive volute dall’ultimo decreto. Complessivamente – secondo la prefettura di Belluno – sono state controllate, solo ieri, 832 persone e 1.725 esercizi commerciali.

Chi è Guido Bertolaso: il “mister emergenze” voluto da Fontana contro l’epidemia in Lombardia

Ansa | Guido Bertolaso

Chiamato da Attilio Fontana come consulte per la gestione dell’emergenza coronavirus, Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile arriverà con un aereo dalla Sierra Leone. Ora il suo compito a Milano sarà quelli di mettere a mano al discusso progetto sulla realizzazione di un ospedale a Milano Fiera. Una carriera lunga nelle emergenza, a partire dal 1996, quando Romano Prodi lo nominò capo della protezione civile dopo aver passato anni a lavorare come medico specializzato in malattie tropicali. Dalla Sars al terremoto dell’aquila, tante le crisi affrontate da Bertolaso, sia quelle nazionali che quelle di carattere giudiziario.

Fontana avverte Roma sulla terapia intensiva: «Presto 4mila posti necessari in tutta Italia»

Ansa | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Un consulente ad hoc per accelerare l’allestimento di padiglioni di rianimazione in fiera a Milano. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha spiazzato tutti con la sua decisione di nominare Guido Bertolaso come consulente della regione per l’emergenza. «Credo che ci sia una percezione sbagliatissima a Roma e non solo», ha detto Fontana in un’intervista a La Repubblica.

«Il fatto è che a dispetto di ogni difficoltà noi non vogliamo farci trovare impreparati al peggio – prosegue Fontana – Non intendo fare politica con questo evento e non intendo fare polemiche né con con il governo, né con la Protezione civile». Poi ha spiegato la nomina di Guido Bertolaso a consulente: «Sì, c’è stata polemica in passato, ma mi fido di lui, sarà il nostro consulente e ci aiuterà con i suoi contatti in tutto il mondo a realizzare questo ospedale». Il governatore ha spiegato che «la crescita dei contagi porta all’esaurimento dei letti» in terapia intensiva: «Noi in due settimane ne abbiamo creati 300, e li abbiamo aggiunti ai 650 che già c’erano. Ma ci sono studi seri che parlano di 4 mila persone da ricoverare in terapia intensiva in Italia a breve».

Aumentare i test dai tamponi potrebbe aiutare a frenare i contagi?

«Assolutamente no». Per il Dottor Foad Aodi, presidente dell’associazione dei medici stranieri in Italia, fare tamponi a tappeto non è la soluzione per contenere il contagio. Per Foadi l’unica strategia vincente è di limitare gli spostamenti e seguire le indicazioni del ministero della Salute. «Le uniche cose che ci permetteranno di uscire dall’impasse saranno il comportamento responsabile dei cittadini e le decisioni tempestive della politica»

OpenMedia della settimana: i sondaggi premiano il Pd e Fratelli d’Italia.

Con l’Italia zona protetta cambiano le abitudini degli italiani e anche le loro intenzioni di voto. Aumentano le preferenze verso i partiti che si sono dimostrati più responsabili nella gestione dell’emergenza. La Lega perde 0,3% rispetto alla media precedente. Analogamente arretrata anche Italia Viva di Matteo Renzi. Balzo in avanti per il Partito democratico che guadagna un 0,6%. Positivo anche il trend di Fratelli d’Italia che sale di uno 0,4%.

Vaticano, tutti i riti della Pasqua senza fedeli

Ansa | Papa Francesco

Sarà una celebrazione pasquale a porte chiuse quella prevista ad aprile dal Vaticano. Il sito della Prefettura della Casa pontificia informa che «a motivo dell’attuale emergenza sanitaria internazionale, tutte le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa si svolgeranno senza la presenza fisica di fedeli. Inoltre, si informa che fino al 12 aprile le udienze generali del Santo Padre e le recite dell’Angelus saranno fruibili solamente in diretta streaming sul sito ufficiale di Vatican News».

#PapaFrancesco #Vaticano Prefettura Casa Pontificia: per l’emergenza sanitaria, tutte le Celebrazioni Liturgiche della #SettimanaSanta si svolgeranno senza la presenza fisica di fedeli. Fino al 12 aprile, Udienze Generali e Angelus saranno in streaming sul sito di #VaticanNews. — Vatican News (@vaticannews_it) March 14, 2020

Sardegna sempre più isolata: si vola solo da Cagliari

Ansa | Aeroporto di Cagliari

L’isola si blinda. Chiusi tutti gli scali. Cagliari resta l’unico aeroporto in funzione fino al 25 marzo. L’ordinanza, valida sino al 25 marzo prossimo, salvo proroga, stabilisce che «il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna è sospeso fino al 25 marzo 2020». «È fatta salva», si legge nella bozza, «esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, la possibilità di richiedere autorizzazione all’imbarco nei casi previsti» dal decreto governativo dell’8 marzo scorso, cioè comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; spostamenti per motivi di salute; rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Lombardia, Guido Bertolaso nominato consulente per la costruzione dell’ospedale a Fiera Milano City

Ansa, Giuseppe Lami | Guido Bertolaso in una immagine del 21 Aprile 2016

Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, ha nominato Guido Bertolaso in qualità di consulente personale per la costruzione di un ospedale temporaneo specializzato nel trattamento di pazienti affetti da coronavirus, presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano. L’incarico è stato accettato da Bertolaso (ex direttore del Dipartimento della Protezione Civile dal 2001 al 2010) che riceverà un compenso simbolico di 1 euro per la sua consulenza. Bertolaso, dal canto suo, ha commentato la nomina con una nota: «Come potevo non aderire alle richieste del presidente della Lombardia di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita e’ stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio Paese?».

Lo scontro tra Regione Lombardia e Protezione Civile

Un ospedale da campo temporaneo che nei giorni scorsi aveva acceso lo scontro tra Regione Lombardia e Protezione Civile: «Ci stiamo confrontando con la Protezione civile, ma servono respiratori e serve personale: 500 medici e 1.200-1.500 infermieri per garantire i turni sull’intero arco delle 24 ore», aveva annunciato l’assessore al Welfare Gallera.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Ma oggi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato in conferenza stampa che «la Protezione civile non è assolutamente in condizione di rispettare quello che ci aveva promesso: non ci può fornire i presupposti. I beni della protezione civile sono pochi e sono assorbiti dagli ospedali: soprattutto non sono quantità tali da coprire la Fiera». «Nessuna polemica – ha sottolineato Attilio Fontana – semplicemente per ora non siamo in possesso di quegli strumenti che devono essere utilizzati per aprire i letti di rianimazione, sostanzialmente e banalmente nessuno è stato in grado di fornirci né i ventilatori, né i medici. Sui medici mi sento di poter dire che il lavoro che è stato fatto stia portando dei risultati. Noi comunque questa ipotesi per ora non l’abbandoniamo ed è ancora aperto il dialogo con la protezione civile».

Borrelli: «Servono 90 milioni di mascherine: si valuta ipotesi riconversione strutture per produzione nazionale»

Ansa, Maurizio Brambatti| Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli

«Il Dipartimento di protezione civile lavora 24 ore al giorno dall’inizio dell’emergenza e stiamo continuando a cercare mascherine, respiratori e materiali per la cura». A dirlo è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine della quotidiana conferenza stampa per dare conto dello stato dell’epidemia di coronavirus in Italia, in risposta alle polemiche sollevate dall’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera.

«Le polemiche in corso sono del tutto destituite di fondamento. Mi auguro che da parte di altre istituzioni ci possa essere maggiore coesione. Permettetemi di dirlo, da parte di chi lavora da anni per migliorare la risposta del nostro Paese». «Il fabbisogno di mascherine su base mensile è di circa 90 milioni di unità, complessivamente – prosegue Gallera – Noi abbiamo effettuato contratti per oltre 55 milioni di mascherine. Al momento, al 14 marzo, ne abbiamo consegnate più di 5 milioni e abbiamo anche registrato 20 milioni di mascherine che avevamo contrattualizzato, ma poi non sono arrivate».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Quello che si sta verificando in tutto il mondo è una chiusura delle frontiere all’esportazione – spiega il capo della Protezione Civile – India, Romania, Russia erano mercati nei quali avevamo recuperato mascherine, ma hanno chiuso le frontiere per l’esportazione, così come ha fatto la Francia. Il lavoro che stiamo facendo noi e che fanno le Regioni è faticoso, si lavora fino a notte tarda e poi magari non si ricevono conferme per gli ordini emessi. È un problema non solo italiano, ma internazionale. E anche i colleghi delle Regioni stanno avendo grosse difficoltà».

«Purtroppo – spiega Borrelli – noi non abbiamo attualmente una produzione nazionale di mascherine e dispositivi di protezione individuale, perché in passato è stata considerata di basso margine per gli operatori economici e quindi ora ne abbiamo le conseguenze. Del resto è compito del commissario Arcuri quello di razionalizzare e individuare strutture che possano essere riconvertite per la produzione, è un’ipotesi che si sta valutando».

Prof. Pregliasco: «Incremento esponenziale dei contagi. Stabili le terapie intensive»

Il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, ha analizzato per Open gli ultimi dati dell’epidemia. Se ieri si erano registrati 2.547 nuovi contagi, oggi (14 marzo) il numero è salito a 3.497. Tuttavia, scavando tra i dati, sembra esservi un aspetto positivo: «il numero di soggetti che necessitano la terapia intensiva non è aumentato alla stessa velocità dei contagi». «Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per vedere l’efficacia concreta degli interventi più stringenti presi in Italia», ha chiosato infine il professor Pregliasco.

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il prof. Pregliasco: «Incremento esponenziale dei contagi. Stabili le terapie intensive» – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il Ministero dei Trasporti blocca i treni notturni

Ansa, Carmelo Imbesi | Agenti della Polizia di Stato e personale sanitario effettua controlli ai passeggeri arrivati col treno Intercity Notte proveniente da Milano. Messina, 14 marzo 2020

«Al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, e nell’ambito degli interventi volti alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, il Ministero dei Trasporti ha disposto da questa sera il blocco dei treni notturni». A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi, in cui viene ribadito come «gli spostamenti all’interno delle nostre città, strade e piazze vanno limitati ai soli motivi essenziali, alle sole esigenze realmente indifferibili, ovvero per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità».

«È il momento della responsabilità di tutti – si legge ancora – Non si possono bloccare tutti i trasporti, altrimenti non si riuscirebbero a garantire i servizi essenziali e ad evitare che il Paese si fermi totalmente». «Per questo va fatto uno sforzo in più da parte di tutti. Anche da parte di chi lavora o studia in un’altra regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza: non si sposti. Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti – si legge ancora – vanno evitati questi viaggi».

Conte: «Facciamo risuonare ancora il nostro Inno. Uniti ce la faremo»

Ansa, Massimo Percossi | L’Italia dei social chiama e i quartieri deserti si accendono attraverso migliaia di persone che si danno appuntamento fuori dai balconi, per intonare in coro canzoni e condividere ore di socialità nonostante l’isolamento del Paese, Roma, 13 marzo 2020.

«‘O mia bela Madunina’, ‘Napul’è’, ‘Roma Capoccia’, ‘Ciuri Ciuri’. Da Nord a Sud, dalla Sardegna alla Sicilia, da qualche giorno in tanti si affacciano alla finestra o al balcone per cantare l’orgoglio della propria città, della propria terra. E su tutto risuona l’Inno di Mameli, il canto dell’Italia intera». A scriverlo è il premier Giuseppe Conte, commentando i vari flash mob messi in atto dai cittadini italiani sui propri balconi, per sconfiggere la noia della quarantena e sentirsi un po’ più vicini, unendosi con la musica.

«Rincuora tutti, in particolare le persone che si avvertono più fragili e vulnerabili e vivono con particolare angoscia questi giorni di emergenza. Ognuno di noi – chiosa infine il primo ministro italiano – con la propria determinazione, può offrire un prezioso contributo, piccolo o grande che sia, per vincere questa complicata battaglia. Facciamo risuonare ancora il nostro Inno. Possono separarci una porta, un balcone, una strada. Ma niente e nessuno potrà separare i nostri cuori. Uniti ce la faremo».

Il direttore de L’Eco di Bergamo: «Ogni giorno 11 pagine di necrologi: è un bollettino di una guerra»

Una media di 11 pagine di necrologi ogni giorno da quando è iniziata l’epidemia di coronavirus. È quanto accaduto al quotidiano l’Eco di Bergamo che in queste ultime due settimane ha visto moltiplicarsi le pagine destinate agli annunci funebri. «I necrologi sono per noi un servizio alla città e una larghissima parte di lettori apprezza. Sono pagine che si leggono con attenzione, la fetta più anziana di popolazione bergamasca inforca gli occhiali per non perdere un annuncio, ha spiegato all’Adnkronos Alberto Ceresoli, direttore del quotidiano locale del bergamasco.

«Qui la situazione è drammatica – prosegue Ceresoli – la zona rossa avrebbero dovuto decretarla da subito, è partita un’epidemia pazzesca di cui stiamo pagando care le conseguenze. Anche qui in redazione abbiamo avuto un caso positivo, da due settimane sono quasi tutti a casa, a eccezione di una piccola pattuglia a guidare il tutto». «Nell’ultima settimana tra le 9 e le 11 pagine del nostro giornale sono state di necrologi. La situazione a Bergamo è davvero grave. È un bollettino di una guerra che mi auguro finisca il più alla svelta possibile», chiosa infine Ceresoli.

https://www.facebook.com/giovanni.locatelli/videos/vb.1599053216/10219001137691594/?type=2&video_source=user_video_tab

Francesco Totti ha donato 15 apparecchi allo Spallanzani di Roma

Ansa, Claudio Peri | Francesco Totti greets supporters during his last soccer match between as Roma and Genoa at Olimpico Stadium in Rome, 28 May 2017

«Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Ci siamo già portati a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita». L’annuncio (e l’invito alle donazioni) arriva dall’ex capitano della Roma Francesco Totti attraverso un post su Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9uV2gVKxPY/?utm_source=ig_web_copy_link

L’appello dell’Asl di Torino: ecco cosa ci serve. Intanto un carico di mascherine è fermo a Istanbul

Ansa, Alessandro Di Marco | L’Ospedale Molinette di Torino

Mascherine chirurgiche CEE, Mascherine filtranti FFP2, mascherine filtranti FFP3, camici impermeabili, occhiali, visiere. È lungo l’elenco delle cose di cui ha bisogno l’Asl di Bergamo che in un appello ha chiarito quali sono i dispositivi che mancano per poter garantire la sicurezza degli operatori sanitari. Intanto il direttore dell’Ats di Bergamo, Massimo Giupponi, ha spiegato che c’è un carico con 150mila pezzi fermo da giorni a Istanbul.

Bergamo, morto un operatore del 118: aveva 47 anni

Ansa, Paolo Salmoirago | Ambulanza della provincia di Bergamo

Era in servizio alla Soreu, la centrale operativa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei centri più sotto stress per l’epidemia. Diego è morto a 47 anni, per essere stato infettato dal coronavirus. La centrale in cui lavorava è raccoglie tutte le emergenze che arrivano da Brescia e Sondrio al 112 ed era stata chiusa e sanificata negli scorsi giorni, visto che diversi operatori avevano accusato sintomi ed erano stati a casa. Durante le operazioni di sanificazione, le chiamate erano state dirottata ad altre centrali della Lombardia.

L’annuncio è stato dato da Adl Cobas della Sanità Lombardia che su un post su Facebook hanno scritto: «Nel nome di Diego chiediamo come operatori della Sanità misure straordinarie di Protezione per tutti i soccorritori e gli operatori sanitari, che dovrebbero indossare sempre i dispositivi di protezione integrali da Covid 19».

Undici calciatori di Serie A sono positivi al coronavirus

Ansa, Simone Arveda

Salgono a undici i calciatori della Serie A positivi al coronavirus. La squadra più colpita è la Sampdoria con 7 giocatori contagiati: Gabbiadini, Ekdal, La Gumina, Colley, Thorsby, Depaoli, Bereszynsky. A seguire la Fiorentina con 3 giocatori positivi: Pezzella, Vlahovic e Cutrone. Infine vi è Rugani della Juventus. Oltre ai giocatori anche diversi membri degli staff delle diverse squadre, in particolare medici e fisioterapisti, risultano positivi al SARS-CoV-2. L’Associazione Italiana calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, ha denunciato in una nota ufficiale «la paradossale situazione che si sta verificando in più di qualche club professionistico».

Positivi i viceministri Anna Ascani e Pierpaolo Sileri

Dopo Nicola Zingaretti e Luca Lotti, arrivano due nuovi casi di positività al coronavirus dalla politica: Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione eletta nelle liste del Partito Democratico e Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute del Movimento 5 Stelle. La prima comunicazione è arrivata da Anna Ascani, con un post pubblicato su Facebook: «Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al #CoronaVirus. Per questo motivo ho effettuato il tampone che è risultato positivo».

Come sapete da Sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi… Gepostet von Anna Ascani am Samstag, 14. März 2020

Anche Sileri ha scelto Facebook per comunicare la sua diagnosi: «Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono isolato ed ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto. Test positivo». A seguito della notizia della positività del viceministro Sileri, i senatori della commissione Igiene e sanità del Senato sono in quarantena in via precauzionale, a seguito della seduta avvenuta pochi giorni fa proprio con il viceministro pentastellato.

Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono… Gepostet von Pierpaolo Sileri am Samstag, 14. März 2020

Il fondatore di Alibaba ha donato 500mila mascherine all’Italia

Epa, Christophe Petit Tesson| Il fondatore di Alibaba Jack Ma

Jack Ma, fondatore del colosso dell’e-commerce Alibaba, ha donato all’Italia 500mila mascherine. Al momento il carico si trova nell’hub all’aeroporto di Liegi, in Belgio, ma presto arriverà a Roma. A renderlo noto è Alizila, rivista appartenente al gruppo Alibaba. La donazione fa parte di un’offerta che comprende complessivamente 2 milioni di mascherine e materiale sanitario destinati ai diversi Paesi europei colpiti dal coronavirus. Inoltre, Jack Ma ha annunciato che donerà agli Stati Uniti 500mila test per il coronavirus e un milione di mascherine.

“Le parole del Coronavirus”: i vocaboli cruciali per comprendere il coronavirus scelte da Treccani in collaborazione con l’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’enciclopedia Treccani, ha presentato oggi il progetto “Le parole del Coronavirus”. Un vocabolario dell’epidemia a disposizione di docenti e studenti «per comprendere l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Covid-19 (Coronavirus disease 2019). Per ciascuna di essa è fornita la definizione del Vocabolario on line Treccani». Tra i vocaboli presenti: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress e, ovviamente, virus.

Dieci esercizi da fare per allenarvi in casa durante la quarantena

Palestre chiuse, parchi chiusi, corsette vietate, così come le semplici passeggiate. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus rischia di colpire non solo gli amanti del fitness, ma tutte le persone. Esistono tuttavia diversi esercizi non solo per tenersi in forma, ma anche per preservare la postura corretta, buoni livelli di circolazione sanguigna e, perché no, far passare un po’ di tempo durante queste interminabili giornate. Abbiamo raccolto dieci esercizi molto semplici, alla portata di (quasi) tutti. Per chi non è abituato a svolgere attività fisica è consigliabile eseguirli in modo progressivo, facendo massima attenzione a non ottenere l’effetto contrario, ossia il farsi male. Non è il assolutamente momento adatto.

Tirocini extra curriculari ai tempi del coronavirus: cosa succede?

Chiuse scuole e università, sospesi gli stage curriculari, cosa ne sarà dei tirocini extra-curriculari interrotti dall’epidemia di coronavirus? Attualmente la scelta è delegata alle singole Regioni e, in parte, alle singole aziende. Attualmente i tirocini extra-curriculari sono sospesi in Puglia, Sardegna, Sicilia e Campania. Il loro proseguimento resta discrezionale in regioni come la Valle d’Aosta, il Veneto o la Lombardia, attualmente il principale focolaio dell’epidemia. In questi casi la scelta è ulteriormente delegata alle singole aziende che possono richiedere di applicare la sospensione dei tirocini nei periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni, o possono fare ricorso allo smart working, o al lavoro agile o da remoto.

Milano, riaccese le luci dell’Albero della Vita dell’Expo 2015

In questo momento difficile per tutta l’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus, Milano ha deciso di riaccendere le luci dell’Albero della Vita, il simbolo dell’Expo del 2015. A decisione di riaccendere l’albero è stata assunta da Arexpo, società che ha il compito di trasformare il sito di Expo2015 in Mind, il Milan Innovation District.

Alitalia: la pandemia aggrava la crisi. Le ipotesi del prossimo decreto

Ansa | Aerei Alitalia

Secondo quanto appreso dall’agenzia stampa Ansa, nel prossimo decreto per l’emergenza coronavirus potrebbero essere introdotte anche delle misure per salvare Alitalia, la cui situazione, già compromessa, è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia. Nelle bozze del nuovo decreto, che sarà concentrato sulle misure di sostegno per famiglie e imprese, dovrebbe esserci la proposta di creare una newco pubblica e prendere in affitto la parte aviation dell’ex compagnia di bandiera italiana.

Intanto molte compagnie aeree hanno fanno richiesta di avere la cassa integrazione straordinaria, una misura che coinvolge circa 5mila dipendenti del settore. Oltre ad Alitalia, che da sola ha chiesto aiuto per 2 785 dipendenti, ci sono anche EasyJet e Blue Panorama. Alitalia aveva già oltre mille dipendenti in cassa integrazione straordinaria già prima dell’emergenza coronavirus.

Lombardia, il problema ora sono anche i morti

Fra le pagine dell’Eco di Bergamo, il quotidiano storico del capoluogo lombardo, oggi, 14 marzo, si contano 11 pagine di necrologi. Solo nella città infatti i morti sono arrivati a una media di 50 al giorno, quando prima della pandemia se ne contavano al massimo una decina. Negli scorsi giorni proprio qui la chiesa del cimitero è stata trasformata in una camera mortuaria: i posti in obitorio non erano più sufficienti.

L’emergenza però è diffusa in tutta la regione. A Milano il comune ha messo a disposizione 100 posti in obitorio e ha chiesto alle famiglie di decidere dove seppellire i defunti non più in 30 ma in 5 giorni dalla data del decesso. Anche la cremazione è un problema: ci sono troppo richieste. A Brescia il prefetto Attilio Visconti ha chiesto di scegliere la sepoltura per evitare attese troppo lunghe.

Il governatore Emiliano: «3 mila pugliesi rientrati in due giorni». La Sicilia propone lo stop ai treni per il Sud

«Sono 3 mila le persone che dal 12 marzo si sono auto-segnalate al sito della Regione e si sono messe in quarantena. Dal 29 febbraio sono 16.545 i pugliesi che sono tornati a casa dal Nord». L’appello del governatore della regione Puglia Michele Emiliano è chiaro: non tornate al Sud. Ecco infatti le sue parole in un video su Facebook: «Un sovraccarico di questo genere per il sistema sanitario pugliese che sarà difficilissimo da gestire. Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare».

Stesso problema in Sicilia, dove l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha dichiarato: «Lanciamo un appello al governo nazionale affinché si blocchino in giornata i treni per il Sud per chiudere così potenziali linee di contagio e garantire la tutela della salute della popolazione».

I medici della Serie A: stop agli allenamenti

Con una nota congiunta, i medici della Seria A hanno chiesto lo stop agli allenamenti per le tutte le squadre. Una proposta su cui sono d’accordo diversi presidenti delle società che partecipano al campionato, come Andrea Agnelli, ma che vede contrari altri, Claudio Lotito, numero 1 della Lazio, si è detto infatti favorevole alla ripresa degli allenamenti. Qui il testo integrale della nota pubblicata dei medici di Serie A.

In considerazione della grave evoluzione dell’infezione Covid 19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19

L’Inter lancia una campagna globale di crowdfunding

Una donazione al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Sacco di Milano. È questo l’obiettivo della campagna Togheter as a team lanciata dall’Inter. Il crowdfunding è stato fatto direttamente su Facebook. L’obiettivo è raggiungere un milioni di euro. Per adesso la prima metà è già stata donata dai dirigenti, i giocatori e tutti i dipendenti della squadra.

I video dei flash mob per applaudire medici e infermieri

Era stato organizzato tutto per oggi, 14 marzo, alle 12. Le istruzioni per il flash mob diffuso in tutta Italia erano semplici: affacciarsi alla finestra o sul balcone e iniziare un lungo applauso per ringraziare a distanza medici, infermieri e tutti gli altri operatori sanitari in prima linea per l’emergenza coronavirus. In molti sui social hanno condiviso il video del risultato Se ve lo siete perso, noi ne abbiamo raccolti un po’.

Cosa dice davvero la “profezia di Bill Gates”

Sui social in questi giorni si sta diffondendo parecchio il video dell’intervento di Bill Gates al format di conferenze TED del 2015. Poco più di otto minuti in cui il fondatore di Microsoft spiega che la prossima minaccia per il mondo non sarà una bomba atomica ma un pandemia. Il video ha fatto fiorire diverse teorie del complotto. Teorie che abbiamo noi di Open abbiamo smontato in questo fact checking.

Stop alla Magneti Marelli di Bologna

Dopo che due operai sono risultati positivi, i responsabili dello stabilimento di Bologna della Magneti Marelli ha deciso di sospendere la produzione almeno fino al prossimo martedì. Lo stop si è reso necessario anche perché uno dei due contagiati svolge un ruolo che lo ha portato ad avere contatti con buona parte dei dipendenti: «Siamo molto preoccupati, temiamo non basti – spiega Roberta Castronuovo, della Fim Cisl a Repubblica – Ma l’azienda ha accolto subito la nostra richiesta di chiudere».

Positivo consigliere regionale della Lega

È risultato positivo il consigliere della Regione Lombardia Francesco Paolo Ghiroldi, ora in casa in isolamento. Leghista, 55 anni, vive a Piancogno nel Bresciano, in Val Camonica. «Martedì scorso ho eseguito il test sul coronavirus dopo alcuni giorni di febbre – ha scritto il consigliere su Facebook – Stamattina mi è arrivato l’esito, purtroppo positivo. Ovviamente, da domenica scorsa, mi sono messo in quarantena dal mondo e dalla mia famiglia. Continuerò, in isolamento, a fare ciò che posso per ‘dare una mano’ in questo difficile momento per tutti». Oltre a Ghiroldi, è risultato positivo anche un altro consigliere regionale della Lega, Marco Colombo, ricoverato all’ospedale di Varese.

Il consigliere regionale lombardo Marco Colombo, positivo al coronavius

Da ieri sera, 13 marzo, è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli anche il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, uno dei tre parlamentari contagiati finora dopo Pedrazzini e Lotti. Il ricovero è stato necessario dopo una lieve dispnea, ma la sua situazione sarebbe sotto controllo.

Nuova fuga sui treni verso Sud

La seconda ondata di passeggeri scappati ieri sera da Milano verso Sicilia e Puglia rischiano di vanificare «gli enormi sacrifici che gli italiani hanno accettato di compiere per fermare il coronavirus», dice l’assessore della Regione Sicilia Marco Falcone che invoca il blocco dei treni in partenza verso il Meridione. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha duramente attaccato su Facebook i pugliesi arrivati in mattinata in treno: «Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare».

Ansa, Mourad Balti Touati | La stazione centrale di Milano

Per il secondo fine settimana, la stazione Centrale di Milano è stata presa d’assalto da centinaia di passeggeri diretti verso Puglia e Sicilia. Nonostante gli inviti a restare in casa e l’obbligo imposto dall’ultimo dpcm del presidente del Consiglio, in tantissimi si sono riversati sui treni, unici mezzi rimasti a viaggiare dopo lo stop di quasi tutti i voli, passando la notte assiepati negli scompartimenti cuccette.

Firmato protocollo di sicurezza in fabbrica

Ci è voluta tutta la notte per raggiungere un accordo tra sindacati e imprese sulla tutela della salute sui posti di lavoro per contenere i contagi di coronavirus ed evitare il possibile blocco soprattutto delle fabbriche. Alla fine del negoziato in videoconferenza con il governo è stato fimato il «protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro».

Tra i passaggi chiave dell’accordo c’è il piano per fornire nelle prossime ore un kit per la sicurezza a tutti i lavoratori degli stabilimenti nei quali non è possibile applicare lo smart working, come le fabbriche. Agli operai saranno fornite gratuitamente strumenti di protezione come mascherine e guanti. Fissate inoltre una serie di linee guida che andranno a formare un protocollo di sicurezza ad hoc per i lavoratori.

Sequestrate mascherine artigianali a Roma

Continuano le operazioni da Nord a Sud della Guardia di Finanza per frenare le speculazioni sulla carenza di mascherine in Italia e nel resto d’Europa. A Como i finanzieri hanno bloccato 20 mascherine e 840mila guanti che stavano per essere esportate in Svizzera. A Roma è stata scoperta una sartoria nel quartiere Portuense che produceva mascherine “artigianali”.

Mascherine vendute e Milano per 60 euro

Sondaggio, aumenta la percezione del rischio

Nell’ultimo sondaggio di Ipsos pubblicato sul Corriere della sera, è raddoppiata in una settimana la percezione del rischio di contagio da parte degli italiani. Ora il 53% considera il coronavirus una minaccia per i propri familiari. Il 62% teme per la propria comunità. L’86% ha paura per l’intero Paese.

Telefonata Conte – Macron: «Attivare misure economiche necessarie»

Ansa, Angelo Carconi | Giuseppe Conte e Emmanuel Macron.

Colloquio telefonico tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron. Inevitabilmente il tema cardine del colloquio telefonico è stato il coronavirus, e più precisamente sull’importanza di una «reazione forte, univoca ed efficace da parte dell’Unione europea per quella che è un’emergenza tanto sanitaria quanto d’impatto economico». Conte e Macron hanno sollecitato l’attivazione di «tutte le misure necessarie per scongiurare gli effetti negativi del virus sull’economia europea».

Brusaferro (Iss): «Non interrompere le donazioni di sangue»

Ansa, Riccardo Antimiani | Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

A margine del punto quotidiano della Protezione Civile sulla progressione dell’epidemia di SARS-CoV-2 in Italia, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato un appello affinché non si interrompano le donazioni di sangue. «In questa fase – ha spiegato Brusaferro – è importante che non si interrompano le donazioni. Vorrei fare un appello a tutti i donatori, alle persone generose. È una pratica importante».

Brusaferro (Iss): «I pazienti morti hanno una media di 80,3 anni. 1/4 sono donne»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha dato altresì conto dell’età media dei pazienti deceduti in Italia. «I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti – ha spiegato il presidente Brusaferro – i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni: 80,3: le donne sono il 25,8%. L’età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità è tra gli 80 e gli 89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Sassoli conferma: «Basta rigore: i governi usino tutta la flessibilità che serve»

Epa, Patrick Seeger | Il presidente del Parlamento europeo David-Maria Sassoli.

«La parola d’ordine oggi è solidarietà». Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli conferma di essere su un’altra linea rispetto alle dichiarazioni di Christine Lagard in merito agli aiuti all’Italia contro il coronavirus. «La prima sfida è salvare le vite umane, la seconda salvare il lavoro e l’economia. Per fare questo, basta con il rigore».

«Gli stati sono autorizzati a spendere tutto ciò che è necessario per garantire il supporto ai lavoratori, alle imprese, alle banche», ha aggiunto ricalcando i propositi annunciati dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. «I governi potranno usare tutta la flessibilità consentita dal patto di stabilità e crescita».

Rezza (Iss): «Contagi tra asintomatici fino al 30%»

Ansa, Angelo Carconi | Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza

«Ci sono studi che mostrano che i contagi asintomatici possono essere dal 18% al 30% del totale». A dirlo ai microfoni di SkyTg24 è il il direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza. «Questa – prosegue il professor Rezza – è anche una buona notizia, perché evidentemente c’è molta gente che non è ammalata o si ammala molto lievemente e questo farebbe abbassare di molto la mortalità». Al contempo, però, questo dato rappresenta «un problema dal punto di vista delle misure di contenimento e di controllo» poiché rende più difficile identificare gli infetti, data l’assenza di sintomatologia.

Esa, il blocco ha ridotto l’inquinamento nel Nord Italia

ESA | Le immagini satellitari che rilevano l’abbassamento delle emissioni di

Le immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa) non lasciano dubbi. Così come accaduto in Cina, dove si è rilevata una marcata riduzione dei livelli di inquinamento atmosferici dopo le misure adottate dalla Repubblica Popolare per contenere il contagio da coronavirus, anche sull’Italia settentrionale si sta profilando una situazione simile. L’Esa ha infatti dichiarato in una nota ufficiale di aver osservato un calo particolarmente marcato delle emissioni di biossido di azoto (un gas nocivo emesso da centrali elettriche, automobili e fabbriche) nella regione della Pianura Padana nel Nord Italia.

«Anche se potrebbero esserci lievi variazioni nei dati dovute alla copertura nuvolosa e al cambiamento meteorologico, siamo molto fiduciosi che la riduzione delle emissioni che possiamo vedere coincida con il blocco in Italia causando meno traffico e attività industriali», ha osservato Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’Agenzia spaziale europea.

Roma, chiusura immediata di ville e parchi recintati

GOVERNO ITALIANO | Villa Pamphili a Roma

Così come Milano, anche Roma chiude ville, aree gioco e parchi non recintati. La sindaca Virginia Raggi ha infatti firmato l’ordinanza per la chiusura delle ville e dei parchi cittadini recitanti. Tra questi figurano, per esempio, Villa Pamphili, Villa Sciarra, il Parco dell’Esquilino. Resterà invece aperta Villa Borghese che però sarà presidiata dai vigili urbani in quanto non dotata di recinzioni. La misura sarà valida sino al 25 marzo, ed è finalizzata a contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19.

Uniti ma lontani, gli italiani riscoprono il vicinato per superare la quarantena

Ansa, Massimo Percossi | L’Italia dei social chiama e i quartieri deserti si accendono attraverso migliaia di persone che si danno appuntamento fuori dai balconi, per intonare in coro canzoni e condividere ore di socialità nonostante l’isolamento del Paese, Roma, 13 marzo 2020.

Per colmare il silenzio assordante generato dalle città vuote con le persone asserragliate nelle proprie case, gli italiani rispolverano il caro vecchio balcone (o la finestra) per unirsi tra loro, pur restando distanti. E lo fanno attraverso la musica, imbracciando chitarre, tamburelli, trombe, pentole, coperchi e persino i famigerati flauti delle medie, pur di unirsi in coro a suonare e cantare insieme. Si va dall’Inno di Mameli a Rino Gaetano, passando per Azzurro di Adriano Celentano, La canzone del sole di Lucio Battisti o Quanno chiove di Pino Daniele. Insomma, un modo per restare uniti, ma lontani, fin quando l’emergenza coronavirus passerà.

Serie A, la stagione finirà «solo quando le condizioni sanitarie lo permetteranno»

Ansa, Alessandro Di Marco | L’Allianz stadium vuoto, 8 Marzo 2020

La Lega Serie A intende concludere il campionato, «ma solo quando le condizioni sanitarie lo permetteranno», così come deciso da altre Leghe europee. È quanto ribadito in serata, con una nota ufficiale, in cui la la Lega Serie A ha comunicato di aver «riunito oggi (13 marzo, ndr) i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell’impatto del COVID-19 sull’attività sportiva». «A tal fine la Lega Serie A – si legge ancora nella nota – il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A».

LEGA SERIE A | Nota ufficiale della Lega Serie A del 13 marzo 2020

Fiorentina: Dusan Vlahovic è positivo al coronavirus

Ansa, Claudio Giovannini| L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic

Anche l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è risultato positivo ai test del coronavirus. A renderlo noto è stata la società stessa attraverso una nota ufficiale, in cui viene precisato che «il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione». «La Società – si legge ancora – sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore».

Parma Capitale Italiana della Cultura ferma fino al 3 aprile

In ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020 che estende la sospensione delle manifestazioni pubbliche, anche di natura culturale, fino al 3 aprile 2020, anche la città di Parma, città capitale italiana della cultura 2020, ha sospeso tutte le attività culturali. Ad annunciarlo è il comitato per Parma 2020. «La situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha di fatto bloccato i progetti culturali di Parma Capitale Italiana della Cultura e azzerato l’attrattività dei nostri territori. Ad oggi, come disposto dai provvedimenti adottati, tutte le attività culturali sono sospese fino al 3 aprile e alcune di esse sono state purtroppo cancellate». Tuttavia, prosegue la nota, al fine di «non disperdere il grande sforzo sin qui compiuto e l’inestimabile patrimonio di eventi messi in cantiere da decine e decine di soggetti che questo grande progetto aveva evocato stiamo tentando l’impossibile per riprogrammare il maggior numero di attività nella seconda metà dell’anno o, in molti casi l’anno prossimo».

Dieci serie tv da vedere durante la quarantena

In queste giornate di quarantena in casa a causa del coronavirus c’è chi lavora, chi studia, chi legge, chi si intrattiene ascoltando musica, cucinando, guardando film e serie tv. Per far fronte a questa routine scombussolata oggi Open ha selezionato 10 serie tv per intrattenervi durante queste giornate e serate.

Le Sardine lanciano il primo flash mob virtuale: “Io resto a casa e faccio 6000 cose”

Manifesto della campagna delle Sardine “Io resto a casa e faccio 6000 cose”

Nate e cresciute come un movimento delle piazze, anche le Sardine hanno dovuto ritirarsi nelle loro case in quarantena al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Ma il movimento di Santori & Co. invece di seguire il solo “Io resto a casa”, «ha creato un’iniziativa di solidarietà digitale: “Io resto a casa e faccio 6000 cose”». Come spiegato a Open da Mattia Santori stesso, si tratta di «una challenge in cui ci si sfida a compiere un’azione insolita, restando all’interno della propria abitazione. Se lo sfidato la porta a termine, chi ha lanciato la sfida deve fare una donazione alla Protezione civile». È possibile donare al link della campagna “un #maresolidale”.

Costa Crociere annuncia lo stop globale fino al 3 aprile

Ansa, Fabio Frustaci | La nave Costa Diadema della compagnia Costa Crociere



A causa della pandemia di coronavirus, la compagnia italiana Costa Crociere ha deciso autonomamente di sospendere tutte le attività sulle proprie navi, al fine di proteggere la salute dei propri ospiti. «La decisione – si legge nel comunicato ufficiale – è stata presa dal momento che la diffusione del Covid-19, recentemente dichiarata come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, richiede misure straordinarie e il contributo risoluto di tutte le parti interessate per fermare l’emergenza».

«Riteniamo che sia nostra responsabilità essere pronti a fare scelte difficili quando i tempi lo richiedono», ha affermato Neil Palomba, Direttore generale di Costa Crociere. A seguito di questa decisione le crociere attualmente in corso si concluderanno seguendo l’itinerario prestabilito al fine di far rientrare tutti gli ospiti presenti a bordo a casa. Per chi invece aveva in programma un viaggio la compagnia sta mettendo a punto un sistema di rimborso completo.

Von der Leyen: «Dalla Commissione ampi aiuti per l’Italia»

Epa, Julien Warnand | Ursula von der Leyen.

La presidente della Commissione europea Ursula Van der Leyen ha illustrato le misure che verranno prese nell’ambito dell’emergenza coronavirus. «Il grave perturbamento all’Italia creata dal Covi19 – ha dichiarato – porterà la Commissione a autorizzare un’ampia serie di aiuti di Stato per rimediare a questa situazione». Von der Leyen ha poi aperto alla «massima flessibilità» nell’applicazione del Patto di Stabilità e ha messo in guardia contro la chiusura unilaterale delle frontiere da parte dei singoli Paesi europei.

“La mia quarantena”: i racconti e le foto inviate a Open da lettori e lettrici

Leggendo, studiando, ascoltando la musica, cucinando, guardando vecchi film, dipingendo: è così che state trascorrendo le vostre giornate di “quarantena” in casa, per evitare il diffondersi del coronavirus e l’aumento dei contagi. Open ha raccolto le vostre testimonianze, così da poter condividere le proprie “strategie di sopravvivenza” con tutti gli altri.

Foto di copertina: Palazzo Chigi | Da stasera, e per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, le luci del Tricolore illumineranno Palazzo Chigi, fa sapere la presidenza del Consiglio in una nota. «Un’iniziativa, inaugurata in coincidenza con il 159° anniversario dell’Unità d’Italia, che vuole testimoniare i valori dell’unità, della responsabilità e della solidarietà che in questo momento accomunano l’Italia tutta»

