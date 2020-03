Nella giornata di oggi sono stati esaminati 416 tamponi nella regione: di questi, 87 hanno dato esito positivo al Covid-19. Il numero di contagiati in Campania sale così a 641: l’annuncio è arrivato dall’Unità di crisi regionale in tarda serata. Tra i dati nazionali comunicati dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel pomeriggio, infatti, mancavano quelli provenienti dalla Campania.

Dopo la Lombardia, è l’Emilia-Romagna la regione più colpita dall’epidemia del coronavirus. Sono complessivamente 4.525 i casi di positività, 525 in più rispetto al giorno precedente. I dati del 18 marzo, inoltre, mostrano un aumento sensibile nel numero dei decessi, passati da 396 a 461. I pazienti in terapia intensiva sono 247, mentre i guariti salgono a 152.

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 263 casi positivi al Covid-19. Mentre il bilancio regionale continua ad aggravarsi, con 7 decessi e 41 pazienti in terapia intensiva, il presidente della regione ha firmato un’ordinanza per l’istituzione di una zona rossa che comprende sei comuni abruzzesi. Cinque in provincia di Teramo, Castel Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti, e uno in quella di Pescara, Elice. «Spero che il Governo apprezzi che l’ordinanza che è stata fatta si basa su relazioni medico scientifiche, evidenze e urgenze rappresentate non da una, ma da due Asl – ha scritto Marco Marsilio su Facebook -. Ai cittadini delle zone interessate rivolgo la #raccomandazione di massima #collaborazione per uscire al più presto da questa difficile situazione».

Il presidente delle Marche: «Dati tristi anche oggi»

Ansa | Il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli

«Rinnovo a tutti l’appello a stare a casa. Non metterci a rischio, e quindi non ammalarci, è il migliore aiuto che possiamo dare alle persone più deboli e al personale sanitario, che stiamo ammirando ogni giorno per il lavoro infaticabile che si sta portando avanti». Luca Ceriscioli, presidente delle Marche, ha commentato così i dati del 18 marzo relativi alla diffusione del coronavirus nella regione. Nelle ultime 24 ore, sono morte 23 persone in quella che risulta essere la quinta regione più colpita del Paese: il numero di casi positivi nelle Marche è arrivato a 1.476.

I dati della Protezione civile del 18 marzo

La Protezione Civile ha diffuso i dati, aggiornati ad oggi (18 marzo) sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Italia. A comunicarli, come di consuetudine, il capo della Protezione Civile e responsabile dell’emergenza Angelo Borrelli. Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 28710 persone, di cui 14363 ricoverati con sintomi, 2257 in terapia intensiva e 12090 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta a 4025 persone, mentre i morti sono 2978. Complessivamente dall’inizio dell’epidemia sono stati svolti 165541 tamponi, e i casi totali si attestano a 35713 persone risultate positive.

La conferenza stampa (18 marzo)

Lombardia, 319 vittime nelle ultime 24 ore

Giulio Gallera durante la conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus a palazzo Lombardia a Milano, 27 febbraio 2020.ANSA/Mourad Balti Touati

Sono quasi duemila i deceduti per il coronavirus in Lombardia, più 319 rispetto a ieri. A comunicarlo è l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza. Il bilancio dell’epidemia è salito a 17713 persone positive, con un incremento di 1493 nelle ultime 24 ore. Sono invece 1111 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 1959 i morti.

La conferenza stampa (18 marzo)

Sono 2629 i medici e gli infermieri colpiti dal coronavirus

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Operatori sanitari al lavoro in un Pronto soccorso

I medici e gli infermieri contagiati dal nuovo coronavirus in Italia hanno toccato quota 2.629. Sono 7 invece i decessi accertati, e l’ultimo caso si è registrato oggi: si tratta del segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi, Marcello Natali, che aveva 57 anni. La percentuale è ormai più che doppia rispetto alla Cina e, secondo una rielaborazione della Fondazione Gimbe, i contagi tra sanitari sono pari all’8,3% dei casi totali. «Il numero di sanitari infetti – afferma il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, – è enorme. Le procedure sono ancora inadeguate».

Il dito è sempre puntato contro la carenza di Dispositivi di protezione individuale Dpi, a partire dalle mascherine, sempre più difficili da reperire, fino alla gestione dei tamponi. Un elenco con i loro nomi sarà pubblicato e aggiornato sul portale della Federazione degli Ordini dei medici, che resterà listato a lutto.

Stretta del Mit sui trasporti – Il documento

ANSA/GIUSEPPE LAMI | La ministra delle Infrastutture Paola De Micheli

I dati del contagio non migliorano e il governo è al lavoro per introdurre norme più stringenti. Il 18 marzo la ministra Paola De Micheli ha firmato, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, un decreto finalizzato a limitare gli spostamenti. Ridotti i voli e i treni gestiti da Trenitalia, ma anche i collegamenti via mare tra Calabria e Sicilia. Sono attese ulteriori riduzioni del trasporto pubblico urbano: tra gli intenti c’è quello di indurre le aziende che non l’hanno ancora fatto a introdurre lo smart working.

Il fisico Sestili: «Impennata dei decessi inaspettata»

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati ha evidenziato una fluttuazione – questo il termine tecnico – nelle curve che rappresentano la diffusione dell’epidemia in Italia: «Non è una giornata positiva, dobbiamo essere onesti: ci aspettavamo numeri migliori, la verità è che l’impennata dei decessi era inaspettata perché arriva dopo giorni in cui il dato si era stabilizzato». Il fisico Giorgio Sestili ha sottolineato che «l’alto numero di decessi, proprio perché riscontrati in gran parte nelle province di Brescia e Bergamo, potrebbe essere un sintomo che le strutture ospedaliere sono particolarmente sotto stress».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Impennata dei decessi inaspettata» – La videointervista – Open

Oms: «Un miracolo che in Italia si salvi così tanta gente»

OMS | Michael Ryan

Mike Ryan, responsabile del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha definito un «miracolo» il numero di guariti in Iitalia dal Covid-19. Durante la conferenza stampa quotidiana sulla pandemia da coronavirus, ha dichiarato:«L’Italia ha una popolazione più anziana. Il sistema sanitario italiano è sopraffatto e le morti sono in aumento. Ci sono 1.200 persone in terapia intensiva nel Nord Italia nello stesso tempo. E’ un numero stupefacente. Che stiano salvando così tante persone è un miracolo in sé».

Il Veneto si mette in proprio: pronta la distribuzione di mascherine fatte da una tipografia padovana

Si è attivata la macchina per la distribuzione delle mascherine made in Veneto: l’Assessore alla Sanità Manuela Lazzarin ha scritto ai Comuni e alle case di riposo della regione per annunciare l’arrivo della fornitura. I dispositivi sono realizzati dalla tipografia Grafica Veneta che ha riconvertito parte della produzione per arrivare alla fabbricazione di 1,5 milioni di mascherine al giorno. Si tratta di una grande azienda di stampa che, tra gli altri lavori, ha prodotto le edizioni italiane dei libri di Harry Potter.

Il decreto “Cura Italia” è in Gazzetta ufficiale

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Una veduta di Palazzo Chigi

A 2 giorni dalla sua approvazione, il decreto “Cura Italia” del consiglio dei ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il pacchetto, varato per intervenire sull’emergenza coronavirus, contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e interventi per il sostegno economico delle famiglie. Il dl si rivolge anche ai lavoratori e alle imprese che stanno subendo ripercussioni connesse alla gestione della pandemia da Covid-19.

A Milano compare una scritta sul Pirellone: «State a casa»

Sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, è comparsa una scritta gigante composta da alcune finestre illuminate che contrastano con quelle degli uffici rimasti al buio. «State a casa», si legge. A condividere la foto, il presidente dell’assemblea lombarda, Alessandro Fermi: «Ad oggi questo è l’unico vaccino che abbiamo», ha scritto su Facebook. Il messaggio luminoso apparirà sulla facciata del Pirellone anche le prossime sere.

Ragazzi italiani bloccati a Dublino

Ansa | Un aereo della flotta Ryanair

Un gruppo di ragazzi italiani si trova bloccato nella capitale irlandese perché 15 di loro – su un totale di 17 – è risultato positivo al coronavirus. Avevano seguito un corso per assistenti di volo organizzato da Ryanair a Bergamo: lo scorso 2 marzo erano partiti dall’aeroporto di Orio al Serio, hanno fatto uno scalo di quattro giorni a Bari e poi si sono imbarcati su un volo per Dublino. Resteranno in quarantena in una struttura messa a disposizione delle autorità irlandesi fino al 26 marzo.

Uno di loro ha lanciato un appello alla Farnesina: «Siamo bloccati – spiega – senza che nessuno di noi, a parte quattro ragazze che sono state portate in ospedale perchè stavamo male e poi sono state dimesse, sia mai stato visitato da un medico». Il portavoce del gruppo ha aggiunto di avere avuto il permesso dalle autorità irlandesi di uscire dalla struttura, pur essendo risultato positivo appena cinque giorni fa.

Antonio Decaro: «Ci sono ancora degli imbecilli in giro che si incontrano per giocare a carte»

Ansa | Il sindaco di Bari Antonio Decaro

«Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di far chiudere i bar delle stazioni di servizio all’interno del centro abitato: erano diventate zone di assembramento». Sono popolari sui social i video di Antonio Decaro che gira per la città a rimproverare i cittadini che non rispettano le norme ed escono di casa senza validi motivi. «Ci sono ancora degli imbecilli che escono senza alcun motivo, per questo ho chiesto di inasprire le sanzioni amministrative», ha detto il sindaco di Bari in una diretta su Facebook.

Di Maio: «1 milione di mascherine dalla Cina, 2 milioni dalla Francia»

EPA/GEORGI LICOVSKI | Il ministro degli esteri Luigi Di Maio

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui ha parlato degli aiuti all’Italia provenienti dai diversi Stati per far fronte all’emergenza coronavirus. «Sono diversi gli Stati che si stanno dimostrando solidali con noi», ha scritto. «Ieri dalla Cina è stato consegnato, con il supporto della Croce Rossa, un carico con 1 milione di mascherine e 100mila kit per fronteggiare l’emergenza coronavirus e dare supporto ai nostri medici, infermieri e personale socio sanitario».

Di Maio ha spiegato anche che sono in arrivo altre 800mila mascherine, oltre ai 2 milioni che donerà la Francia (insieme a 20mila camici). «Dagli USA un’altra bella notizia, ha aggiunto il ministro. Ci è stato donato un ospedale da campo da 68 posti».

Saltano gli internazionali di Tennis di Roma, il Roland Garros slitta a settembre

Anche il tennis cade sotto i colpi del coronavirus. Le competizioni sportive dei circuiti Atp e Wta si fermeranno fino al 7 giugno per decisione dei rispettivi consigli direttivi. Salta così anche l’unico appuntamento importante che si gioca in Italia, gli Internazionali di Roma, in programma dal 4 al 17 maggio. Annullati anche i tornei di Miami, Montecarlo, Madrid, Marrakech, Houston, il Barcellona Open e Budapest. Il Roland Garros, il secondo Slam di stagione che si gioca a Parigi tra maggio e giugno, è rinviato a settembre.

Una quarantena senza supermercato: le alternative sostenibili per fare la spesa

L’emergenza coronavirus ha reso anche quella che era la nostra esperienza più abituale un’impresa non scontata. Ma viste le file agli ingressi dei supermercati e l’assalto agli scaffali, può essere un buon momento per scoprire le frontiere del consumo consapevole. Nella maggior parte delle città d’Italia è possibile aderire ai gruppi di acquisto sostenibile per comprare i prodotti direttamente dai produttori locali. Come? Basta fare affidamento alle cooperative che organizzano i gruppi d’acquisto e le distribuzioni.

Fuorimercato e L’Alveare che dice sì! sono solo due di queste, e, durante la quarantena, stanno organizzando anche le consegne a domicilio per i vari acquirenti. «Un’agricoltura locale come la nostra è una risorsa preziosa», dice a Open Giacomo della cooperativa agricola “Coraggio” di Roma. «Se i supermercati dovessero chiudere e se le merci non riuscissero più a spostarsi, questo tipo di presidi ambientali e lavorativi risulteranno sempre più necessari».

Il gruppo sanguigno può determinare la probabilità di essere infettati?

I risultati di uno studio lanciato dal South China Morning Post, pubblicato nel portale di studi preprint medRxiv, sembrerebbero suggerire che la suscettibilità al coronavirus può essere legata anche al gruppo sanguigno. Si tratta però di estratti di ricerche non ancora sottoposte a verifica. Lo studio è stato condotto sulla base di 2173 pazienti affetti da Covid-19, distribuiti in tre ospedali di Wuhan e Shenzhen, in Cina, confrontandoli con altri 3694 negativi al virus. I risultati, però, non sono conclusivi, e non può essere data una risposta definitiva.

Luci tricolore su Palazzo Madama

La Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha deciso che, a partire da questa sera e fino alla fine dell’emergenza sanitaria da coronavirus, la facciata di Palazzo Madama – sede del Senato della Repubblica – sarà illuminata con i colori della Bandiera Italiana. «È una scelta simbolica ma dettata dalla volontà concreta di dare a tutti gli italiani un segnale di fiducia e di vicinanza delle Istituzioni», ha detto Casellati. «In questa drammatica fase per il Paese dobbiamo guardare al Tricolore per sentirci ancora più uniti nel nome di quei valori di coraggio, solidarietà, sacrificio e fiducia nel futuro che hanno sempre ispirato la nostra storia».

Fontana: «State a casa. Se non lo capite con le buone bisogna essere più aggressivi»

ANSA / Marco Ottico | Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

Misure ancora più restrittive. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, invita nuovamente i cittadini a stare a casa: «Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala», dichiara il presidente Fontana. «Per adesso ve lo chiediamo ma se si dovesse andare avanti, domanderemo al governo provvedimenti più rigorosi».

Fontana non usa giri di parole: «Amici io lo sto dicendo in modo educato, ma fra un po’ bisognerà cambiare il tono perché se non la capite con le buone bisogna essere un po’ più aggressivi anche nel farvela capire. Non vi stiamo chiedendo un sacrificio così, ma per salvare delle vite umane. Ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri».

Geolocalizzare i positivi in Italia: è giusto?

Ansa | Alcuni cittadini nella metropolitana di Milano

Il costante aumento del numero dei contagi alimenta il dibattito sul “modello Corea del Sud”, e cioè sulla legittimità o meno dell’utilizzo dei dati di tracciabilità degli spostamenti delle persone (rilevati attraverso la geolocalizzazione del loro smartphone e attraverso l’analisi delle celle telefoniche). Oltre alla Corea del Sud, anche la Germania e Israele stanno facendo passi in questo senso. In Italia, gli unici rappresentati istituzionale a menzionare l’utilizzo dell’analisi dei dati di geolocalizzazione sono stati l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera e l’assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Lombardia, Fabrizio Sala. Ma gli interrogativi rimangono molti.

Viminale:più di 8mila persone denunciate in un giorno solo

ANSA / CIRO FUSCO | Agenti di polizia, impiegati e utenti dell’ Ufficio stranieri della questura di Napoli

Aumenta il numero dei contagi e parallelamente aumenta il numero delle persone controllate dalle Forze di polizia, in applicazione delle misure di contenimento del contagio. Delle 187.455 persone fermate per verifiche, sono 8.089 quelle denunciate. È quanto emerge dai dati forniti dal Viminale. Mentre gli esercizi commerciali controllati sono stati 111.512, denunciati 154 esercenti e sospesa l’attività di 33 esercizi commerciali. Dall’11 al 17 marzo sono state più di un milione, 1.025.655, le persone controllate, 43.595 quelle denunciate.

Zaia: «Picco in Veneto a metà aprile»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il governatore del veneto Luca Zaia

«I nostri modelli matematici di previsione dell’andamento dell’epidemia sono precisi, non sbagliano, sappiamo quella che sarà l’evoluzione da qui a 15 giorni e oltre, e ci danno per il 15 aprile l’apice, dopo di che i numeri di positivi dovrebbero scendere fino ai primi di maggio». A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, certo che il picco dei contagi arriverà a metà aprile. Una data in cui, secondo i modelli utilizzati dalla regione Veneto, ci sarà anche un tasso importante di occupazione dei posti di terapia intensiva.

«Questa è una guerra non convenzionale, ma dobbiamo far capire ai cittadini che qui stiamo in una giungla e stiamo aprendo un nuovo percorso con il machete – ha dichiarato Zaia a Radio24 – Abbiamo solo una bussola, che sono i modelli matematici, abbiamo delle indicazioni, abbiamo grandi professionisti della sanità, ma non abbiamo il ‘libretto di uso e manutenzione” come aiuto».

Spadafora: «Valutiamo divieto anche per attività sportive all’aperto»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora

Restate a casa. Sì, ma sono ancora troppi i cittadini italiani impegnati in attività sportive all’aperto. «Credo che nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività all’aperto», ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervistato dal Tg1 sulle misure anti-coronavirus. «Abbiamo lasciato questa opportunità perché ce lo consigliava anche la comunità scientifica. Ma se l’appello di restare a casa non sarà ascoltato saremo costretti anche a porre un divieto assoluto», ha spiegato.

A Cremona ospedale da campo pronto in uno due giorni: la donazione di una ong americana

Sette tende per un ospedale da campo donato dalla Onlus americana Samaritan’s Purse. Sta prendendo forma la struttura che avrà sessanta posti letto, di cui otto in terapia intensiva. Presente anche una unità per il triage e l’accoglienza dei pazienti. Il materiale, donato dalla onlus della chiesa evangelica, è arrivato dagli Stati Uniti ieri sera con un volo atterrato all’aeroporto Catullo di Verona. L’aeronautica militare, su richiesta del comando operativo di vertice interforze, ha assicurato i supporti logistici necessari ad accogliere e trasferire personale e oltre 20 tonnellate di materiale e attrezzature a Cremona. La previsione è che l’ospedale possa essere operativo nel giro di uno o due giorni.

Riciclare i rifuti in quarantena. Le indicazioni dell’Iss

Con la quarantena stanno cambiando le nostre abitudini sociali. Ma anche quelle domestiche. Se siete positivi o in quarantena obbligatoria l’Iss ha preparato un vademecum per la raccolta rifiuti. In caso siate malati, ovvero risultati positivi al coronavirus, o siate obbligatoriamente a casa, non dovete più differenziare i rifiuti. Plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata vanno gettati nello stesso contenitore, indossando guanti monouso per chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani.

Farmaco anti-artrite. Lo scontro tra i medici: «Hanno sperimentato il protocollo senza dirlo a nessuno?»

Tra Napoli e Milano è scontro sul protocollo per la cura del virus tramite un farmaco anti-artrite. Protagonisti, loro malgrado, di questa accesa discussione social sono stati il dotto Paolo Ascierto del Pascale di Napoli, coordinatore del team che ha messo a punto il protocollo sull’utilizzo del Tocilizumab. Una primogenitura su cui Pascale non ammette dubbi. Il riferimento è al professore Massimo Galli, direttore del dipartimento di malattie infettive del Sacco di Milano che nel corso della trasmissione Carta Bianca, su rai tre, ha obiettato: «Non facciamoci sempre riconoscere. Questa cosa viene da sperimentazioni in atto da diverso tempo in Cina».

Il presidente della Federcalcio: «Tagliare gli ingaggi? Non è un tabù»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente della Figc Gabriele Gravina

Campionati fermi. Tanti i dubbi sulla data della ripartenza e sull’ammontare delle perdite economiche. Ma per il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, la priorità è uscire dall’emergenza: «Tagliare gli ingaggi? In questo momento di emergenza non è un tabù. Credo che ci dobbiamo mettere tutti attorno a un tavolo. La crisi e l’emergenza valgono per tutti e anche il nostro mondo deve avere la capacità di essere unito. Siamo chiamati a un gesto di grande responsabilità dando contenuto a quel contenitore chiamato solidarietà?», ha detto il presidente ai microfroni di Radio 24.

«Non prendo in considerazione un piano di estrema crisi, mi preoccuperebbe per il nostro Paese. Spingiamo sull’acceleratore dell’ottimismo – aggiunge Gravina – Lavoriamo sull’ipotesi di ripartire il 2 maggio e completare i campionati, eventualmente sforando a luglio se non dovessimo farcela al 30/06».

Operatori sanitari contagiati: percentuale più che doppia rispetto alla Cina

ANSA/FRANCO SILVI | Un medico con uno stetoscopio in una foto d’archivio

Sono saliti a 2.629, ovvero l’8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus. Sono i dati dell’Iss rielaborati dalla Fondazione Gimber. Lo rende noto in un tweet il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. Il «numero di operatori sanitari infetti – afferma all’ANSA – è enorme. L’8,3% dei casi totali è una percentuale più che doppia rispetto alla coorte cinese».

Le denunce ai senza tetto: «Basta multe, chi una casa non ce l’ha, cosa fa?»

«Non possono ottemperare e per questo vengono denunciati. Le persone che, in Italia, vivono per strada sono circa 55.000 e in questi giorni sono diverse le segnalazioni di denunce che ci stanno arrivando. Abbiamo almeno 15 casi tra Roma, Milano, Verona, Siena e Modena», spiega a Open l’associazione Avvocato di strada onlus. Tante le segnalazioni arrivate da tutta Italia sulle denunce che hanno colpito i senzatetto in questa emergenza.

Il toto-previsioni sul picco dei contagi ha senso? Chiediamoci prima come «appiattire la curva»

Wikimedia Commons | Flatten the curve

No, non è possibile pronosticare una data del picco. Contro chi chiede e sventola pronostici si è espresso anche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco in un’intervista a Wired. La domanda giusta sembra piuttosto essere non “quando”, ma “come” potremo «appiattire la curva» dei contagi. Il sistema sanitario può influire nell’appiattire la curva, nella misura in cui, maggiore è il numero dei guariti, tanto più basse saranno le probabilità che avvengano nuovi contagi. Quando la curva supera la capacità di gestire tempestivamente tutti i casi, occorre fare qualcosa per limitare gli spostamenti delle persone.

Comunicazione sull’Ue a Montecitorio: Conte annulla l’incontro del 25 marzo

ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte

Dopo l’annullamento del Consiglio europeo del prossimo 26 e 27 marzo è saltata anche la comunicazione del premier Giuseppe Conte alla Camera sull’Unione europea, prevista per il 25 marzo. A comunicarlo a Montecitorio il vicepresidente Fabio Rampelli.

Zaia: «Mai detto che facciamo i tamponi a tutti»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

Il governatore del Vento, Luca Zaia, torna sulla polemica dei testa a tappeto. Nella conferenza stampa quotidiana sui numeri dell’epidemia Zaia ha chiarito di non aver mai detto: «Facciamo tamponi a tutti, anzi, ho detto che li faremo secondo criteri epidemiologici partendo dagli addetti alla sanità». Il presidente della regione del nordest ha precisato che «il criterio è quello dell’isolamento fiduciario per chi è positivo asintomatico e quindi via via a cerchi concentrici».

Iss: in media 8 giorni tra sintomi e decesso, terapia antibiotica la più utilizzata

EPA/Jeffrey Arguedas

Nell’83% dei casi la terapia antibiotica è stata la più utilizzata. E’ uno dei dati che emerge dall’ultimo comunicato diramato dall’istituto Superiore di Sanità. Il documento mostra anche i tempi che trascorrono tra l’insorgenza dei sintomi e il decesso, con un periodo medio di 8 giorni. Dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale sono invece 4 giorni e dal ricovero in ospedale al decesso altri 4 giorni.

«Complessivamente – continua il report – 3 pazienti, e non 12 come era stato indicato in precedenza per un refuso, presentavano 0 patologie (0,8% del campione), 89 (25,1%) presentavano 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25.6%) e 172 (48,5%) presentavano 3 o più patologie».

Sardegna, i medici: «Qua mancano le mascherine»

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Un’infermiera con un paziente in un pronto soccorso

Il sindacato dell’associazione dei medici dirigenti ha chiesto l’intervento della magistratura per un paziente che è stato trasferito con un tampone positivo al tampone a Tempio. Il sindacato, come riportano alcuni giornali locali, ha anche denunciato la mancanza di mascherine per i medici: «In particolare in questi giorni molti medici delle terapie intensive e del sistema 118 Sardi operano sprovvisti di maschere FFP3, fatto gravissimo. Alcuni reparti hanno altresì lamentato perfino la carenza di mascherine chirurgiche».

Bono Vox canta per l’Italia: su Instagram l’inedito dedicato a medici e infermieri

«A chiunque, in questo giorno di San Patrizio, è in difficoltà e continua a cantare». Su Instagram Bono Vox, leader degli U2, dedica una canzone agli italiani e agli irlandesi e a tutte quelle persone in prima linea per combattere l’emergenza coronavirus. Il frontman della bandirlandese ha interpretato in video un brano inedito dal titolo: «Let your love be known».

Veneto, 3.214 casi in totale: 219 in più del 17 marzo. I nuovi decessi sarebbero 5

ANSA/RICCARDO GREGOLIN | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

I casi di pazienti positivi al coronavirus in Veneto salgono a 3.214: 219 in più rispetto al 17 marzo e 5 nuovi decessi che portano il totale delle vittime nella regione a 94. Dei pazienti positivi 646 sono ricoverati in ospedale e 195 in terapia intensiva mentre 167 sono stati dimessi. 9.419 sono state le persone messe in isolamento, tra contagiati e contatti diretti. Ancora nessun nuovo caso nel focolaio di Vo’ Euganeo anche se 52 persone rimangono in isolamento.

Gallera: «Domenica o la curva scende o dovremo adottare misure più rigide»

ANSA/ ALBERTO CATTANEO/ FOTOGRAMMA | Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante una conferenza stampa

Il 40% dei milanesi ancora si muove. È stato l’assessore al welfare lombardo Giulio Gallera a dichiararlo nella giornata di ieri, grazie ai dati forniti dai provider telefonici. «Domenica o la curva scende o probabilmente bisognerà valutare l’assunzione di misure un po’ più rigide», ha dichiarato Gallera a Italia7 Gold. «Io spero che i sacrifici di molti e l’atteggiamento consapevole dei lombardi possa essere sufficiente», ha aggiunto.

«È veramente un appello forte: la situazione è molto complicata – afferma Gallera – i nostri ospedali dopo un mese sono ormai allo stremo, ringraziamo infermieri e medici che definire eroi è poco. Stiamo provando a montare ospedali da campo, abbiamo aiuti dal mondo. Stiamo cercando di resistere in tutti i modi ma questo sforzo titanico ha un senso se tutti fanno la loro parte: o la gente capisce che deve stare in casa altrimenti la curva non riusciamo farla scendere e dovremo prendere misure ancora più forti»

Roma, dallo Spallanzani 324 pazienti dimessi

ANSA/CLAUDIO PERI | Il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani Francesco Vaia

A Roma il bollettino medico dell’ospedale Spallanzani fa registrate un totale di 194 persone positive al coronavirus. Di questi – si legge nella nota – 19 necessitano di un supporto respiratorio. In giornata saranno dimessi 324 pazienti, mentre altri 40 saranno trasferiti alla Città militare della Cecchignola.

In discesa Piazza Affari, spread oltre i 310 punti

ANSA/DANIEL DAL ZENNARO | Un operatore finanziario della Borsa di Milano

Un’altra giornata nera per le borse con lo spread che supera i 310 punti. L’indice Ftse Mib di piazza Affari scende a -2,8%. Una perdita più contenuta rispetto alle altre borse europee. Il rialzo dello spread a 310 punti affossa Intesa (-6% teorico) e Unicredit (-2,3% teorico), congelate al ribasso. Giù Ubi (-1,5%), mentre Fca cede l’8% dopo le vendite in Europa e Cnh il 10%.

Bologna, una donna è stata sepolta senza che la famiglia lo sapesse

Medicina, un centro vicino a Bologna, è uno dei comuni più colpiti dall’epidemia di coronavirus in Italia. Tanto che il suo sindaco Matteo Montanari ha deciso di blindarlo del tutto insieme alla frazione di Ganzanigo. L’edizione locale di la Repubblica ha raccontato una delle storie che più descrivono l’emergenza legata alla sepoltura dei defunti che si sta tenendo in questi giorni. Una donna, il cui decesso non ha nulla a che fare con il coronavirus, è stata tumulata senza che i familiari lo sapessero.

Una nipote della donna ha spiegato: «Ieri abbiamo contattato l’impresa di pompe funebri e, con enorme sorpresa, siamo venuti a conoscenza che la nonna era stata sepolta lunedì pomeriggio senza che nessuno di noi sapesse nulla». Le onoranze funebri hanno spiegato che l’errore è dovuto allo stress accumulato in questi giorni: «Abbiamo avuto 20 morti in 4 giorni e lunedì 7 in un solo giorno. Io e i miei dipendenti non dormiamo più, stremati dal lavoro. Purtroppo, forse a causa di questo stress, ci siamo dimenticati di avvisare la famiglia».

Il medico italiano al New York Times: «Mai visto niente di simile»

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Operatori sanitari al lavoro

Marco Pavesi è medico anestesista del Policlinico San Donato di Milano. La sua testimonanzia sulla pandemia che è arrivata in Italia è stata pubblicata nella sezione Opinion del New York Times: «Pensiamo sempre alla calamità come qualcosa che accadrà lontano da noi, ad altri molto lontani, in un’altra parte del mondo. È una specie di superstizione. Ma non questa volta. Questa volta è successo qui, a noi – ai nostri cari, ai nostri vicini, ai nostri colleghi». Pavesi spiega anche come secondo lui è destinata ad evolversi l’ondata dei contagi: «Già in tutto il nord Italia i sistemi sanitari sono sottoposti a enormi stress. Gli operatori sanitari sono sfiniti. Man mano che il virus si diffonde, altre regioni si troveranno presto nella stessa situazione».

Il rompicapo della ripartenza della serie A e della Champions

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Sono tre le date messe sul tavolo dai vertici della massima serie per riaccendere i riflettori sui campi da gioco e limitare i danni, soprattutto economici, derivanti dall’emergenza coronavirus. Si parla del 2 maggio, 9 maggio, 16 maggio, con uno slittamento della chiusura stagionale al 4 luglio. Per la massima competizione europea invece alcune partite potrebbero essere disputate di domenica, rubando così qualche giornata di gioco alla serie A.

L’Oms chiede più test. Quando è applicabile il modello Corea del Sud tra tamponi e Big Data?

Ansa | Passeggeri sui mezzi pubblici in Corea del Sud

Pierluigi Lopalco è professore di Igiene e Medicina preventiva all’Università di Pisa. Open ha chiesto a lui di commentare la nuova tendenza che sembra prendere piede nella guerra al coronavirus: quella di aumentare il numero di tamponi e analizzare anche gli asintomatici. Una strategia seguita dalla Corea del Sud ma sponsorizzata anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. «L’Organizzazione mondiale della sanità ha detto test, test, test – spiega Lopalco – ma non ha detto test agli asintomatici. Non bisogna fraintendere i messaggi dell’Oms, quello che stiamo facendo oggi in italia, secondo il mio parere, è quello che si può oggettivamente e ragionevolmente fare. E se manteniamo questa strategia riusciremo a rallentare l’epidemia in maniera consistente».

In motorino per le strade deserte di Roma – Il timelapse

Da nord a sud, dalle immagini aeree a quelle su strada. La realtà è solo una: strade e piazze deserte. A Roma le auto ancora in viaggio sono pochissime. Da Via Cavour al Colosseo non c’è quasi nessuno per strada, un silenzio surreale immortalato da un time-lapse che segue la vita romana in questi giorni di emergenza.

Come andare a un concerto senza rischiare il contagio da coronavirus

Fra i tanti professionisti che in questo momento in Italia hanno dovuto fermare il loro lavoro, ci sono anche tutti quelli che lavorano nel settore della musica dal vivo. Musicisti, organizzatori di eventi, fonici, tecnici delle luci ma anche buttafuori, baristi e promoter. KeepOn Live, l’associazione di categoria dei Live Club e Festival italiani, ha organizzato il progetto #StayOn, un unico palco virtuale che tiene vicini gli amanti della musica ai loro locali abituali. «È come una staffetta in cui ci si passa il plettro», spiega Federico Rasetti, presidente di KeepOn.

Lodi, morto il segretario dei medici di famiglia: lavorava nell’area di Codogno

Ansa / Andrea Fasani | Codogno (Lo)

Ancora un altro medico vittima dell’infezione da coronavirus. Oggi, 18 marzo, è deceduto il segretario della Federazione dei medici di Medicina generale. Si chiamava Marcello Natali e aveva 57 anni, dalle informazioni raccolte dalla Federazione non aveva gravi patologie pregresse. Dopo il ricovero a Cremona era stato trasferito a Milano e intubato subito in terapia intensiva. Natali lavorava nell’area di Codogno, primo focolaio dell’epidemia.

Papa Francesco: «Riscoprite la bellezza dei piccoli gesti»

Ansa/Vatican Media | Papa Francesco a piedi in via del Corso a Roma

Papa Francesco ha rilasciato un’intervista a la Repubblica dove, in un colloquio di Paolo Rodari, si rivolge a tutti, dicendo: «Dobbiamo ritrovare la bellezza dei piccoli gesti. Un piatto caldo, una carezza, un abbraccio, una telefonata: nelle piccole cose c’è il nostro tesoro». Il Pontefice ha voluto rivolgere un pensiero agli operatori sanitari e ai malati: «Preghiamo oggi per i defunti, coloro che a causa del virus hanno perso la vita. In modo speciale vorrei che pregassimo per gli operatori sanitari che sono morti in questi giorni: hanno donato la vita nel servizio agli ammalati».

Italia zona rossa oltre il 3 aprile? Gli scenari verso cui si sta andando

Ansa/Raffaele Verdese | La ministra dei Tasporti Paola De Micheli

«Sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo». La ministra dei trasporti Paola De Micheli ha spiegato alla trasmissione televisiva Agorà che il governo potrebbe estendere oltre il 3 aprile le misure per fermare l’epidemia nata dal coronavirus. Tutto dipenderà dai numeri ma fino a questo momento c’è stato più di qualche segnale. Franco Locatelli, presidente dell’Iss, ha spiegato che potrebbe essere possibile prorogare la chiusure delle scuole oltre il 3 aprile visto che «lo stop sta funzionando». Secondo un retroscena pubblicato sul quotidiano La Stampa, anche Conte saprebbe bene che le misure di questo decreto andranno oltre il 3 aprile.

Il “Cura Italia” firmato da Mattarella nella notte. Nel testo 500 milioni di euro per Alitalia

Presidenza della Repubblica Roma | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto Cura Italia con le misure economiche per l’emergenza coronavirus. Le 127 norme presenti nel documento entrano subito in vigore. Il titolo completo del decreto è Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto nella notte. Nel testo si parla anche dello spostamento del referendum per il taglio dei parlamentari. Probabile a questo punto il voto in autunno. Nel decreto sono previsti 500 milioni di euro per la creazione di una newco pubblica necessaria per il sostegno a Alitalia.

«Non mettete il pigiama e non fate pause da quattro ore». Consigli (leggeri) dell’Unione europea per lo smart working

L’Unione europea sceglie un tono leggero per spiegare ai suoi dipendenti come lavorare al meglio in smart working: «Vestiti per lavoro: sì, lavorare da casa con i tuoi pigiami può essere bello, ma solo per un breve periodo. Nel tempo, ti renderai conto che questa è una cattiva abitudine e non ti aiuterà a distinguere tra lavoro e vita privata. Nessuno dice di mettersi la cravatta, ma solo di pensare al lavoro, non a dormire …Proprio come faresti in un ufficio, riposati quando ne hai bisogno. Naturalmente, non estenderlo più del necessario solo perché sei a casa. Un pisolino di 4 ore non è una “piccola pausa”». Suggerimenti anche per la dieta: «Non mangiate arrosto alle 4 del mattino».

Una coppia di medici di Trieste: «Non troviamo nemmeno una babysitter per i nostri figli»

«Nessuno vuole badare ai nostri figli, le babysitter che abbiamo contattato hanno paura a venire da noi perché siamo medici e, dunque, potenziali untori. Sì, così ci chiamano: untori». I due medici di Trieste che hanno lanciato questo appello vogliono rimanere anonimi: hanno bisogno di una babysitter per i loro due figli che hanno 1 e 3 anni. «È desolante, ho chiesto ovunque, anche ad amici e conoscenti ma tutti hanno paura. Ci sentiamo soli, emarginati e come noi, è giusto che si sappia, ci sono tanti altri medici».

Carlo, in quarantena in Cina internato in una camera da 13 mq

Open | La camera di Carlo Dragonetti

«Un letto, due cuscini e nient’altro». Così Carlo Dragonetti descrive la sua camera d’albergo a Shangai dove è fermo in quarantena. Carlo ha 27 anni e lavora in Cina, a gennaio aveva deciso di partire per l’Italia per rivedere la sua famiglia. Quando però è tornato a Shanghai ha dovuto sottoporsi a una quarantena forzata. La sua camera d’albergo, pagata dalla autorità cinesi, è grande 13 mq. Non ci sono nemmeno i fornelli ma tanto non servono: non può nemmeno uscire a fare la spesa. I pasti quindi vengono lasciati tre volte al giorno su una sedia davanti alla porta di casa. Carlo ha raccontato a Open come sta vivendo queste giornate.

Non solo Veneto, anche Toscana ed Emilia Romagna. Il “modello Zaia” con i test a tappeto convince

Ansa/Alessandro Di Meo | Luca Zaia

Tamponi per tutti, anche per gli asintomatici. L’idea era partita dal governatore leghista Luca Zaia e prevedeva fare più tamponi possibili alla popolazione per trovare tutti i positivi al coronavirus e permettere così agli asintomatici di chiudersi in quarantena senza generare nuovi contagi. Dopo il Veneto anche Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, ha deciso di seguire la stessa linea: prima verranno analizzati gli operatori sanitari e poi tutto il resto della popolazione. Modello simile anche per l’Emilia Romagna di Stefano Bonaccini: più tamponi a partire da chi lavora negli ospedali.

Ai microfoni di Radio 24 Zaia ha commentato il cambio di rotta delle regioni e quello di diversi Stati Europei dicendo: «Il vero tema sono le buone pratiche. Dobbiamo trasferire buone pratiche, e vedrete che tutti quelli che gongolavano ‘sputtanando’ l’Italia, la Regione Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, e sto parlando di molti Paesi europei, verranno da noi a mutuare le nostre esperienze, vedrete che dietrofront farà la Gran Bretagna con l’immunità di gregge».

La strana storia dell’azienda agricola scelta per fabbricare le mascherine anti coronavirus

Open ha analizzato le aziende che hanno vinto gli appalti per la produzione di nuove mascherine. Fra queste una, vincitrice di un lotto per la produzione di oltre 32 milioni di mascherine con un valore complessivo di 12 milioni di euro, non sembra avere molta esperienza in campo sanitario. L’azienda di chiama Biocrea società agricola e dai documenti della Camera di commercio di Milano e Monza sembra proprio questo: una società agricola.

Conte ai leader europei: «Whatever it takes»

A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica «Whatever it takes». Sarebbe questa, a quanto si apprende, la posizione dell’Italia nel corso della videoconferenza dei leader europei. È uno tsunami economico-sociale che non ha confini e coinvolge tutti i paesi, è il ragionamento. Un ritardo nella risposta comune sarebbe letale per tutti e per questo irresponsabile, avrebbe detto il premier Giuseppe Conte agli altri leader europei.

Necessario assicurare le cure mediche e la protezione sociale ed economica. Conte avrebbe poi indicato i “coronavirus bond” o anche un fondo di garanzia europeo in modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie. «Se procederemo divisi la risposta sarà inefficace e questo ci renderà deboli ed esposti alle reazioni dei mercati, è il ragionamento di Conte».

Oltre 30mila i contagi in Italia

Aumenta il bilancio dei contagi da coronavirus in Italia che salgono complessivamente a 31.506 persone. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino comunicato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Un numero che include le 26.062 persone attualmente positive, 2.941 pazienti guariti e le 2 503 persone decedute.

La conferenza stampa (17 marzo)

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Il dato di oggi di vittime e contagiati da coronavirus in Italia «credo sia nel trend dei dati di questo periodo. Prossima settimana potremo avere dei dati adeguati in relazione alle misure adottate», spiega il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. «È ancora prematuro fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al sud e per poter esprimere dei giudizi. Quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l’unico modo che ci permette di ridurre la diffusione del virus», dice ancora il capo della Protezione civile.

Nel frattempo sono in arrivo le mascherine prodotte dalle aziende italiane: «Ci sono molte aziende che hanno dato disponibilità a produrre mascherine per personale non sanitario e credo che con l’entrata in vigore del decreto avremo presto aziende in grado di produrre mascherine per la popolazione», spiega Borrelli in conferenza stampa.

Lombardia: superati i mille pazienti in terapia intensiva

ANSA/Mourad Balti Touati | L’assessore al Welfare Giulio Gallera

Sono quasi duemila in più i contagi di coronavirus registrati nella regione Lombardia in un solo giorno. Il bilancio dell’epidemia è salito a 16620 casi positivi. A comunicarlo il vicepresidente Fabrizio Sala e l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza. Il numero di morti sale complessivamente a 1640, con un incremento di 220 persone. Aumentano anche i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lombarde: 1 041.

I numeri (17 marzo)

16.620 positivi (+1 971)

1.640 decessi (+220)

1.041 pazienti in terapia intensiva

La conferenza stampa

#Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia – www.lombardianotizie.online – CONDIVIDETE PER INFORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE #FERMIAMOLOINSIEME #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia – www.lombardianotizie.online – CONDIVIDETE PER INFORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE #FERMIAMOLOINSIEMEIn caso di sovraccarichi refresha la pagina oppure collegati a Twitter @reglombardia, Youtube Regione Lombardia o https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home #FERMIAMOLOINSIEME Gepostet von Lombardia Notizie Online am Dienstag, 17. März 2020

Il dramma a Bergamo: «Non ci sono più posti in terapia intensiva»

Ansa | Operatori sanitari in un ospedale della Lombardia

All’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo non ci sono più posti in terapia intensiva, tutti gli 80 letti riservati ai pazienti ricoverati in gravi condizioni per il Coronavirus all’ospedale sono stati occupati. La drammatica situazione raccontata più volte nei giorni scorsi è stata registrata in queste ore. I malati che avranno bisogno di ventilazione ed ossigeno saranno distribuiti nella rete delle terapie intensive italiane.

Aumentano le denunce per chi esce di casa senza giustificata ragione

Ansa/Angelo Carconi | I controlli della polizia di Stato

Dall’11 al 16 marzo le forze dell’ordine hanno fermato 838.200 persone. Tra loro, sono stati denunciati in 35.506: il 4,23% delle persone controllate era uscita senza valida ragione.

Altri 74 contagi in Puglia, i positivi sono 394

Ansa/Claudio Peri| Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Dei 460 tamponi effettuati oggi in Puglia, 74 sono risultati positivi: il dato è in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Il totale di casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 sale a 394. A comunicarlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Ibuprofene e coronavirus: ecco cosa dice l’OMS

Il Ministro della Salute francese, Olivier Veran scrive su Twitter che l’assunzione di farmaci antinfiammatori potrebbe aggravare l’infezione nei malati di coronavirus: meglio, per chi ha la febbre, prendere piuttosto il paracetamolo. Secondo un portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Christian Lindmeier, non ci sono studi al merito: il consiglio ai pazienti è di non assumere l’ibuprofene senza aver chiesto il parere del proprio medico, confermando l’invito di Veran di prediligere il paracetamolo.

Coronavirus, i numeri in chiaro. La ricercatrice Colaiori: «Rallenta la richiesta di terapie intensive»

Open | Francesca Colaiori

L’Italia «è il primo Paese al mondo per numero di casi positivi per milione di abitanti, più di 400 ogni milione, la Cina ne ha 60 ogni milione. Ma se confrontiamo i dati di Lombardia e Veneto con quelli delle altre regioni italiane, notiamo un evidente rallentamento nella diffusione dell’epidemia», dice a Open Francesca Colaiori, ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr. Le misure di contenimento stanno funzionando, dice. «Le zone dove è stato applicato prima il lockdown mostrano una flessione più accentuata nel numero di contagi». E le previsioni più fosche sulla carenza dei posti in terapia intensiva «sono state scongiurate perché il contagio ha rallentato. Solo le regioni più colpite hanno quasi raggiunto la saturazione».

La Consob vieta le vendite allo scoperto per 3 mesi

Ansa/Mourad Balti Touati | Persone con mascherine per proteggersi dal Coronavirus in piazza Affari davanti all’ingresso della Borsa a Milano

Per tre mesi e a partire dalla seduta di domani 18 marzo, la Consob ha deciso di vietare le posizioni nette corte, ovvero le vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste. Il divieto, che ha ricevuto parere positivo dall’Esma, si applica a tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano.

Il coronavirus nelle carceri: sono dieci i detenuti positivi dall’inizio dell’emergenza

Ansa/Massimo Percossi | Detenuti nel carcere di Rebibbia (Roma)

Sono dieci in totale i casi di positività all’interno delle carceri fino a questo momento. A comunicarlo è Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che oggi conferma la positività al Covid-19 di un detenuto nella Casa circondariale di Voghera. Il riferimento è dal 22 febbraio scorso, quando cioè il DAP «ha varato i primi provvedimenti per fronteggiare il rischio contagio da coronavirus, fra cui l’istituzione dell’unità di crisi per il monitoraggio del fenomeno».

Roma e Lazio: da domani negozi chiusi alle 19

Epa/Angelo Carconi | Turisti con la mascherina di fronte al Colosseo a Roma

È stata emanata dalla Regione Lazio l’ordinanza che regolamenta da domani 18 marzo fino al 5 aprile gli orari di apertura degli esercizi commerciali attualmente autorizzati a restare aperti (tranne farmacie e parafarmacia, per cui non valgono le limitazioni. Il provvedimento – firmato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori:

dal lunedì al sabato: apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 19.00;

la domenica: chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 15.00.

Codogno, l’infermiera dei giorni più bui: «Aspetto ancora l’esito del tampone»

Ansa | Operatori sanitari in un ospedale della Lombardia

Michela Gargiulo è un’infermiera che lavora all’ospedale di Codogno, il comune in provincia di Lodi, ritenuto focolaio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Era accorsa nel lodigiano per aiutare i colleghi in prima linea cui nessuno voleva dare il cambio: «Sono felice di aver dato una mano al mio Paese ma sono arrabbiata perché nessuno, a distanza di settimane, mi ha comunicato l’esito del mio tampone», racconta a Open.

Donne e quarantena

La quarantena in casa – scrive il New York Times – ha (ancora una volta) una ricaduta particolarmente significativa sulle donne, soprattutto se di reddito medio-basso. In tutto il mondo sono ancora le maggiori responsabili della cura dei figli». Lavorare da casa e lavorare in casa vuol dire lavorare praticamente 24 ore su 24, sottolinea Non una di meno. E la problematica viene trattata anche dal decreto “Cura Italia” che mette sul piatto 1,2 miliardi per il voucher baby sitter o, in alternativa, un congedo parentale (per mamme e papà) per le assenze straordinarie di questa fase, pari al 50% della retribuzione.

L’Aifa annuncia la sperimentazione del farmaco per l’artrite

Aifa | Tocilizumab

«Annunciamo la sperimentazione del tocilizumab, farmaco per artrite reumatoide, i dati preliminari sono promettenti. Lo studio sarà su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l’impatto del farmaco», dice Nicola Magrini, direttore Aifa, Agenzia italiana del farmaco, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. Il farmaco Tocilizumab (Actemra o RoActemra) si è rivelato efficace in 24 ore su dei pazienti ospiti dell’Istituto per i Tumori Pascale di Napoli, un risultato ottimale tanto che la terapia verrà estesa anche ad altri pazienti. Servirebbe a combattere un problema causato dal virus, ossia un eccessiva risposta del sistema immunitario.

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Ministero dell’Interno | Un controllo della Polizia di Stato alla stazione Centrale di Milano

C’è un nuovo modulo da compilare per chi deve uscire di casa in questi giorni di emergenza coronavirus, con una voce che si aggiunge a quelle già esistenti. Il nuovo modello per l’autocertificazione è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e oltre a tutte le informazioni richieste in quello precedente bisogna anche di dichiarare di non essere soggetti agli obblighi a cui devono sottostare le persone risultate positive al tampone per il coronavirus. Chi viene trovato fuori casa nonostante sia sotto quarantena per il tampone positivo rischia infatti fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

Diminuiti i posti in terapia intensiva? i dati del ministero della Salute dicono altro

In piena emergenza coronavirus uno dei temi più caldi e delicati è quello dei posti in terapia intensiva. Secondo Alessandro Meluzzi, intervenuto a RadioRai, nel 1997 i posti di rianimazione erano quattro volte quelli di oggi. Ma i dati del ministero della Salute sembrano smentire l’affermazione. Si riscontra piuttosto un aumento degli stessi con percentuali di utilizzo in diminuzione.

Uefa: rinviati gli europei al 2021. Champions League ed Europa League potrebbero slittare a luglio

Con una storica decisione la Uefa ha ufficializzato il rinvio degli Europei di calcio al 2021. Il presidente Alexandr Ceferin ha dichiarato che «in un momento come questo la comunità del calcio aveva il dovere di mostrare unione, solidarietà e senso di responsabilità. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità. Da parte di tutti c’è stato un autentico spirito di cooperazione».

E intanto tra Champions League ed Europa League si pensa a come ripartire. Tante le ipotesi sul tavolo tra cui la riapertura tra fine aprile e inizio maggio, o lo slittamento delle fasi finali a luglio.

Senza restrizioni in Lombardia più di 14mila malati gravi entro il 20 marzo: lo studio

Cosa sarebbe successo se non fossero state prese le misure di contenimento del virus? Secondo uno studio condotto da tre ricercatori italiani, guidati da Antonio Pesenti del Policlinico di Milano, e pubblicato sulla rivista Jama al 20 marzo si rischiava di arrivare in Lombardia a 14.542 malati gravi da ricoverare in terapia intensiva e al collasso del sistema ospedaliero, con un tasso di crescita esponenziale. I ricercatori hanno così calcolato che dal 7 marzo, con la crescita lineare si arrivava a 869 malati in terapia intensiva al 20 marzo. «In realtà gli 860 malati in terapia intensiva li abbiamo già superati e il sistema ha continuato a reggere – rileva il ricercatore Cecconi – perchè ogni giorno sono stati aumentati i posti di terapia intensiva negli ospedali».

Fontana: «Accelerazioni su realizzazione ospedale in Fiera Milano». Zaia: «Inasprimento misure per evitare i contagi»

Ansa | Attilio Fontana

«Primo ringraziamento va alla Croce rossa, perché ieri siamo andati vicini alla fine dei letti di rianimazione, dopo una chiamata col presidente Rocca, ci sono arrivati 40 respiratori che ci permette di dare una risposta alle emergenze». Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto in conferenza stampa nel consueto punto quotidiano sull’emergenza coronavirus. Fontana ha ringraziato tutti quelli che lavorano, i volontari e «tutto il mondo che ci sta dando una grande mano”, dice il governatore riferendosi ai “tanti imprenditori, che si sono mossi anche con importanti risorse: la fondazione Invernizzi, il dottor Caprotti e Berlusconi, la Allianz e Sapio con interventi diretti per il nuovo ospedale alla Fiera… E poi quelli meno famosi, abbiamo avuto offerte da 5 euro in su». Sulla realizzazione dell’ospedale in Fiera Milano, Fontana ha parlato di una «notevole accelerazione per la realizzazione. Sono ottimista, aspettiamo le ultime risposte sui respiratori».

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Conferenza stampa anche per il governatore del Veneto, Luca Zaia, che è tornato a chiedere un inasprimento delle misure del Governo per evitare i contagi. «Mi riferisco in particolare alle passeggiate di gruppo, e ai negozi la domenica – dice Zaia – Per me i negozi e anche i supermercati vanno tenuti chiusi la domenica».

Le immagini dell’Italia vista dall’alto: un drone cattura le strade svuotate

Un’Italia in lockdown. Strade e autostrade deserte. Immagini che parlano chiaro quelle realizzate tramite un drone e condivise da SkyNews. Con gli italiani costretti in casa, bar, ristoranti e attività chiuse le strade della Penisola vivono in un silenzio surreale.

Ricciardi cita l’Oms: «Test, test, test»

«Abbiamo un semplice messaggio per tutti i Paesi: test, test, test». Le parole dell’Oms di ieri, dopo l’appello del massimo organo mondiale di sanità ad aumentare il numero di tamponi per identificare quanti più possibile positivi asintomatici, è stato rilanciato su Twitter da Walter Ricciardi, consulente dell’Oms ed ex direttore dell’Iss. «Testate ogni caso sospetto di coronavirus – scrive l’Oms – se positivo, isolateli e scoprite i loro contatti stretti degli ultimi due giorni, per testare anche loro».

La truffa del vaccino contro il coronavirus

Un volantino in Veneto pubblicizzava la vendita di un vaccino contro il coronavirus al costo di 50 euro. A diffonderlo era stato un cittadino rientrato dalla Svizzera, e poi denunciato a seguito della scoperta della truffa da parte della polizia locale di Vittorio Veneto. Il vaccino, secondo il testo riportato sul volentino, sembrava essere stato creato in Australia e che l’unico a ottenerlo era stata la Svizzera.

L’impatto del coronavirus sulla serie A: perdite per 700 milioni di euro

Ansa/Franco Debernardi | Romelu Lukaku

La chiusura dei campi da gioco in tutta Italia ha messo sotto sopra il mondo dello sport italiano, in particolare la serie A e i suoi indotti. I rischi economici sono tanti: una perdita che per i club si aggirerebbe attorno ai 700 milioni di euro. Altri 150 milioni ballano alla voce sponsorizzazioni e la mazzata finale potrebbe arrivare dai diritti tv: a maggio i rights holder dovrebbero versare altri 340 milioni.

Cos’è l’area Schengen e cosa cambia ora per chi vive in Europa

Epa/Clemens Bilan | Ursula von der Leyen

Lunedì 16 marzo la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato la sospensione del Trattato di Schengen, con il blocco di 30 giorni ai viaggi non improrogabili: «Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue». E ora? Cosa cambia di fatto per chi vuole, o si deve, ancora spostare nei Paesi coinvolti in questo trattato? La nostra guida all’Europa senza Schengen.

I lavori del nuovo reparto del San Raffaele nel tweet di Burioni

Ansa | Roberto Burioni

Oltre 4 milioni di euro. A tanto è arrivata la campagna per creare nuovi posti di terapia intensiva all’ospedale privato S. Raffaele di Milano. Una campagna lanciata dai Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, che avevano promosso la campagna con una donazione da 100mila euro. I lavori per costruire nuovi posti di terapia intensiva nell’ospedale privato sono iniziati e il virologo Roberto Burioni ha voluto immortalare l’arrivo dei primi letti.

Il medico omeopata: «Il coronavirus non provoca la malattia, tutta colpa dei salicilati»

Open

Sul sito AttivoTv è stato pubblicato un video in cui il medico omeopata Salvatore Rainò solleva dei dubbi ben lontani da quelli su cui la comunità scientifica internazionale si sta interrogando per il coronavirus. Stando a queste affermazioni le patologie respiratorie che comportata il coronavirus sarebbero dovute non al virus in sé ma all’uso di farmaci salicilati, come Aspirina e VivinC: «Il coronavirus non è assolutamente legato a una condizione di malattia, tant’è vero che molti soggetti in cui l’hanno trovato godono di ottima salute … i soggetti più ansiosi che intendono prevenire un’eventuale evoluzione nelle ore successive di un quadro più funesto, si riempiono di salicilati, e finiscono in rianimazione con insufficienza respiratoria».

Il picco potrebbe arrivare domenica, ma per tornare alla vita di prima serviranno mesi

Ansa/Claudio Giovannini | Il professor Roberto Burioni

Alessandro Vespignani è un fisico e un informatico. A Boston dirige il MOBS Lab e in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato come il picco della diffusione del coronavirus in Italia potrebbe essere vicino, forse già domenica 22 marzo: «Bisognerà vedere se ha avuto effetto, più che la chiusura della Lombardia, quella più generale del Paese. Se le misure sono state rispettate, gli effetti si sentono dopo un paio di settimane».

Più scettico il virologo Roberto Burioni: «È impossibile davvero sapere quando accadrà. In teoria, se le misure di contenimento hanno funzionato, il loro effetto sarebbe tra 15 giorni». E quando sarà debellato? Per iniziare a eliminare totalmente il coronavirus bisognerà aspettare che arrivino le terapie giuste e soprattutto il vaccino. Vespignani avverte anche che il rischio è che questa pandemia cambi anche le nostre abitudini sociali: «Cambierà la fibra sociale. Quando torneremo alle nostre vite, difficilmente finiremo a ballare in un locale con 400 persone, tutti sudati».

Sospeso per 30 giorni lo Spazio Schengen

Epa/Christophe Petit Tesson | Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia le nuove misure in diretta video

Lo Spazio Schengen verrà sospeso, almeno per 30 giorni. Ad annunciarlo è stato il presidente della Repubblica francesce Emmanuel Macron, in diretta video. Lo ha annunciato insieme a tutta una nuova serie di disposizioni che replicano per la Francia il modello utilizzato dall’Italia per arginare la diffusione del coronavirus. L’accordo di Schengen è stato firmato per la prima volta nel 1985 e garantisce la libera circolazione delle persone tra 22 Paesi dei 27 che fanno parte dell’Unione Europea. A chiunque si trovi all’estero verrà comunque permesso di rientrare nel suo Paese d’origine. Rimane attiva invece la circolazione libera delle merci.

I ristoratori milanesi e i pasti donati agli ospedali: «Volevamo essere utili in qualche modo»

SlowSud è un ristorante nel centro di Milano. Come si capisce dal nome, fanno cucina tipica del Sud, soprattutto siciliana. I suoi cinque titolari, nonostante l’obbligo di tenere chiuso il locale per i clienti, hanno capito che non potevano allontanarsi troppo dai fornelli e così hanno deciso di tornare per preparare pasti da offrire a chi lavora negli ospedali di Milano: «L’iniziativa è partita da due riflessioni. Era triste stare lontani dalla cucina, il nostro mondo. Soprattutto, però, avevamo voglia di essere utili in qualche modo». Al progetto hanno aderito anche altri ristoranti della città, come Miscusi, Fud, Muu Muzzarella, Li Mastri, Fancytoast, Loredani, Star Zagros Kebabbar e Gnomo.

Abbiamo iniziato con qualche Norma, per portare un po’ di sollievo negli ospedali di Milano. Ora, grazie al cuore… Gepostet von SlowSud am Samstag, 14. März 2020

Lezioni online e residenze universitarie. Cosa succede quando manca la connessione

L’istruzione italiana si è convertita al digitale. Le lezioni si fanno in rete, così come le sessioni di laurea. Misure necessarie per l’emergenza coronavirus che forse però potrebbero introdurre nuovi strumenti nel sistema scolastico. Per adesso sembra che il passaggio improvviso alle lezioni telematiche funzioni, almeno per chi può contare su una buona conessione. Open ha intervistato diversi universitari che fra connessioni traballanti degli atenei o delle residenze per studenti potrebbero avere parecchi ostacoli da affrontare in questo periodo.

Il comandante della Diamond Princess: «Non sono un eroe»

Ansa | Il rientro di Gennaro Arma

In un’intervista al quotidiano la Repubblica Gennaro Arma, il comandante della Diamond Princess, ha raccontato cosa è stata per lui quella quarantena. Arma è rimasto fino all’ultimo sulla nave da crociera rimasta ferma nelle acque del Giappone dopo diversi casi di contagio: «Non sono un eroe. Abbiamo dovuto affrontare un’emergenza nuova, eravamo alle prese con uno scenario per il quale non esistevano training o manuali. Ho cercato di fare del mio meglio, prendendo coscienza con la situazione e analizzandola».

Laurea in medicina diventa abilitante

Ansa| Il ministro dell’ Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi

La Laurea in Medicina diventa definitivamente abilitante alla professione medica. Lo stabilisce il decreto “Cura Italia” approvato oggi. Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha commentato: «Questo significa liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l’energia di circa diecimila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il nostro Paese. Cogliamo questo momento di difficoltà per adeguarci per sempre e con positività anche alle esigenze di una società che cambia».

Galli: «Il picco dell’epidemia non è imminente»

Ansa | Il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli

Per il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervistato a Stasera Italia su Rete 4, a proposito dell’emergenza coronavirus in Italia, il picco dell’epidemia non è imminente: «Ci sono certamente persone che hanno un’infezione più blanda – ha chiarito Galli – non sono venute o non sono state incentivate a fare un test, stanno in casa loro, in giro per la Lombardia e non solo. Questo rende la discussione serale sui dati un esercizio retorico, e si prevede un picco che temo non sia così imminente. Conta certamente quanto fatto a livello di provvedimenti per il distanziamento sociale, ma molti dei diagnosticati di oggi sono stati probabilmente infettati molti giorni fa».

I numeri del contagio in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita»

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita» – La videointervista – Open

Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, rileva che i dati sul contagio diffusi oggi dalla Protezione Civile che «la crescita esponenziale, sia a livello nazionale sia in Lombardia, la regione che sta trainando il trend di tutto il Paese, pare essere finita. È da quattro giorni che stiamo notando il discostamento dalla curva esponenziale». «Bisognerà continuare a mantenere il lockdown – continua Sestili in una video intervista a Open -, e non solo al Nord. Perché se guardiamo i grafici delle singole province, notiamo che i migliori risultati di contenimento provengono dalle prime zone rosse. Questi segnali positivi ancora non li vediamo nelle regioni del Centro-Sud: le misure di contenimento hanno bisogno di un po’ di tempo per funzionare».

Medicalfacts: ecco quanto resiste il virus sui materiali

Ansa | Il virologo Roberto Burioni

Il sito MedicalFacts del virologo Roberto Burioni ha diffuso una studio che cerca di fare chiarezza su uno dei temi più discussi a proposito del contagio da coronavirus: cioè la persistenza del virus stesso sui materiali, In particolare fra gli altri aspetti, lo studio rileva che i materiali più “inospitali” per il virus sarebbero il rame e il cartone con un dimezzamento della capacità infettiva in meno di due ore per il primo materiale e entro 5 ore abbondanti nel caso del secondo.

Più lunga la persistenza sulle altre due superfici. Sull’acciaio inossidabile, ad esempio, la carica infettante risultava dimezzata solo dopo circa 6 ore, mentre ne erano necessarie circa 7 per dimezzarla sulla plastica. L’azzeramento dell’infettività arriva però dopo almeno 48 ore per l’acciaio e 72 per la plastica. Il rischio, quindi, diminuisce notevolmente al passare delle ore ma non si annulla se non dopo qualche giorno.

Le misure del governo a sostegno del lavoro

Ansa, Angelo Carconi | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

Ecco tutte le misure prese del governo a sostegno del lavoro per gestire l’emergenza coronavirus:

trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

cassa integrazione in deroga;

congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi;

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Bertolaso: «L’ospedale alla Fiera di Milano? Faremo un lavoro straordinario»

ANSA | Il neoconsulente della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, Guido Bertolaso

Guido Bertolaso, chiamato dalla Regione Lombardia a realizzare un ospedale all’interno della Fiera di Milano, con 400 posti di terapia intensiva, per curare i malati di coronavirus, non ha dubbi. «Sono qui in punta di piedi, darò una mano con il mio team e sono sicuro che riusciremo a fare un lavoro straordinario anche con la collaborazione della Protezione civile nazionale e di tutte le forze migliori del nostro Paese».

La rabbia degli infermieri: «Vogliamo sapere quanti dei nostri sono stati infettati»

Ansa | Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, sindacato degli infermieri

Antonio De Palma, infermiere e presidente di Nursing Up, sindacato di categoria, accusa il governo e la protezione civile di non aver raccolto le richieste dei sanitari. E attacca, parlando a Open, duramente il modo in cui è stata gestita l’emergenza: «Capisco l’affanno, ma ci sono cose che non possono passare inosservate. Quello che sta succedendo in Italia con gli infermieri grida vendetta. In una società che si qualifica come civile, in un sistema sanitario come il nostro che si fregia di essere tra i migliori al mondo, e io sono d’accordo, com’è possibile che ci troviamo ad affrontare la battaglia contro il coronavirus senza avere i dispositivi di protezione individuale? Com’è possibile che con questa disorganizzazione si faccia soltanto appello al senso civico della gente?», si chiede De Palma.

Mascherine fai da te: sono una buona idea?

Ansa

Abbiamo intervistato Alice Ravizza, del Politecnico di Torino, ingegnera biomedica ed esperta delle relative normative e certificazioni, la quale ci conferma che il loro utilizzo ha senso per chi è già malato. Se invece si volessero comunque utilizzare, magari presumendo di essere asintomatici, è bene ricordare che quelle regolamentari sono le più indicate.

Il coronavirus si trasmette dall’asfalto?

Sicuramente come altri coronavirus, SARS-CoV2 è piuttosto resistente su determinate superfici. Si ipotizza che possa permanere attivo fino a nove giorni. Questa informazione è tuttavia irrilevante. La trasmissione avviene tra persone, attraverso l’aerosol che emettiamo conversando, starnutendo o tossendo.

Sicuramente le operazioni di sanificazione di strade e piazze è sensata. Tuttavia la trasmissione dall’asfalto, mediante le suole delle scarpe è piuttosto improbabile. Mentre se si toccano superfici contaminate da gocce di saliva, il rischio è potenzialmente più elevato, specialmente se non si seguono determinate precauzioni, come lavarsi le mani frequentemente ed evitare di toccarsi il volto.

La cisterna col marchio «Covid-19»: ed è subito complotto

La cisterna col marchio «Covid-19».

Un fotomontaggio, probabilmente diffuso su Facebook a scopo satirico, è stato preso sul serio dai teorici di complotto, i quali la usano per sostenere altre tesi rivelatisi infondate. Si parla di nuovo del laboratorio di Wuhan da cui sarebbe stato diffuso il virus, e del coinvolgimento degli Stati Uniti, che avrebbero usato alcuni propri soldati come “untori” del virus. La nostra “contro-antologia” delle affermazioni principali.

Al Jazeera spiega come capire se è Covid-19 o normale influenza

Riprendendo le informazioni contenute in un report della divisione cinese dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Al Jazeera ha diffuso un infografica per capire quando i sintomi legati al nostro apparato respiratorio possono segnalare una sindrome influenzale nata dal coronavirus e quando invece si tratta di normale influenza o semplici allergie.

Galli, il primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco: «Un unico caso in Germania ci ha infettato»

Ansa | Il primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli.

Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha spiegato a Cento Città su Radio1 come l’epidemia si è diffusa in Italia: «Un agghiacciante unico caso di una persona che si è infettata a Monaco di Baviera da una signora cinese. È questa la sventura che ha colpito tutta la cosiddetta prima zona rossa. Tutta l’epidemia viene da lì». A nulla quindi sono servite le misure prese dal Governo: «Questo ha consentito al virus di espandersi in 4 settimane. Nonostante siamo stati i primi a chiudere i voli dalla Cina, siamo stati presi alle spalle da un contagiato tedesco».

Il caso di Medicina, dove il virus è «particolarmente aggressivo»

In una nota l’Azienda Usl di Imola e il dipartimento di Malattie infettive dell’Università di Bologna hanno spiegato come nei comuni di Medicina e Ganzanigo sia stato registrato un ceppo di coronavirus particolarmente aggressivo, caratterizzato da «una grave e rapida progressione e anche da un’elevata diffusibilità correlata all’alto burden microbico».

Il sindaco Matteo Montanari ha annunciato su Facebook che fino al 3 aprile il comune si chiuderà ancora di più: vietato di allontanarsi da casa o entrare nel territorio comunale.

Dobbiamo evitare altri contagi dentro Medicina e anche di esternare il contagio verso la Città Metropolitana di Bologna.Per questo c’è una nuova ordinanza regionale per il controllo rinforzato del capoluogo di Medicina e Ganzanigo, dove abbiamo la stragrande maggioranza dei casi positivi.Stiamo uniti e ne verremo fuori insieme. Gepostet von Matteo Montanari Sindaco am Sonntag, 15. März 2020

L’appello degli scienziati: restrizioni e divieti dovranno proseguire oltre il 3 aprile

«Fine del problema in Italia tra maggio e giugno». Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano prevede in un’intervista a Il Messaggero che in Italia l’emergenza coronavirus continuerà ad andare avanti, ben oltre quel limite del 3 aprile che è stato definito nel decreto che ha trasformato tutta Italia in una zona rossa. E con lui sono d’accordo molti altri scienziati, pareri che l’Huffington Post ha riportato in un articolo. D’accordo con Pregliasco sono anche Silvio Garattini, fondatore dell’istituto Mario Negri: «Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio. Atteniamoci alle disposizioni».

La mamma medico: «Non vedo mio figlio da settimane, stiamo crollando»

Ansa, Matteo Bazzi | Foto scattata all’Ospedale Sacco di Milano

«Quando sei stanchissimo e vedi arrivare tante ambulanze, sai che i posti sono a limite, cominci a cedere». Federica Pizzaretti ha 37 anni ed è un medico dell’ospedale di Cremona. In un’intervista a la Repubblica spiega che la situazione del personale sanitario sta diventando sempre più difficile da gestire. I turni sfiancati, il carico di lavoro eccessivo e l’impossibilità di vedere i parenti comincia davvero a segnare le giornate di medici e infermieri: «Stiamo crollando. Ora abbiamo bisogno di un aiuto psicologico. Il bacio a mio figlio lo mando con il pensiero, ma è difficile. C’è un neurochirurgo che non vede i figli da tre settimane. È tutto cambiato»

Le preghiere di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore e a San Marcello al Corso

Ufficio Stampa Vaticana | Papa Francesco percorre Via del Corso a Roma a piedi

Nel pomeriggio Papa Francesco ha lasciato San Pietro per recarsi in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha rivolto una preghiera all’icona della Vergine Salus populi romani. Successivamente il Pontefice ha percorso a piedi un tratto di Via del Corso, come pellegrinaggio, raggiungendo la Chiesa di San Marcello al Corso. Qui il Pontefice ha pregato per la fine della pandemia di coronavirus dinanzi al Crocefisso portato in processione dai romani durante la peste del 1522. A renderlo noto è il direttore della Stampa Vaticana Matteo Bruni.

Brusaferro (Iss): «No a tamponi a tappeto. Il virus può sopravvivere sulle superfici anche alcuni giorni»

Ansa, Giuseppe Lami| Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro

«Abbiamo dati sperimentali che mostrano come il coronavirus possa sopravvivere da alcune ore a qualche giorno su superfici diverse, non esposte a pulizia o disinfezione, sole e pioggia. La migliore prevenzione alla trasmissione attraverso superfici è lavarsi le mani di frequente». A dirlo è il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, a margine della conferenza stampa quotidiana per la presentazione dei dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

Circa la richiesta dell’estensione a tappeto dei tamponi, come sta accadendo in Veneto, il presidente dell’Iss ha risposto: «Siamo inseriti in un contesto internazionale e abbiamo una continua collaborazione con l’Oms. Il fatto che altri Paesi europei adottino nostre stesse misure dà anche la dimensione che è estremamente importante essere coordinati in questo senso. Il parere del comitato tecnico scientifico è quello espresso a livello internazionale».



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Brusaferro (Iss): «Tamponi di massa? Ci atteniamo a regole»

Prof. Galli: «Prepariamoci alla battaglia di Milano»

Il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano

«La battaglia si vince sul campo, si vincerà anche negli ospedali nella misura in cui riusciremo a fermare la marea sul campo. Questo è un punto fondamentale e avremo una battaglia di Milano». A dirlo è il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenendo a Che Tempo Che Fa. «Sto parlando dell’area metropolitana dove le avvisaglie di infezione sono sempre più evidenti – prosegue il professor Galli – È inutile illuderci: dobbiamo cercare di contenere il problema a Milano e di essere molto preparati a combattere questa cosa con il massimo dell’efficienza». «Dobbiamo trovare una maniera per stare vicino alla gente. Noi come sistema sanitario, noi come Paese», chiosa infine il responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco.

Il Coronavirus sopravvive 9 giorni sull’asfalto? – Il falso messaggio audio che circola su WhatsApp

WhatsApp & Asfalto.

Circola su WhatsApp un messaggio audio in cui un presunto medico consiglia di usare un solo paio di scarpe per uscire di casa, poiché uno studio avrebbe dimostrato che SARS-CoV2 potrebbe «sopravvivere» fino a nove giorni sull’asfalto. Tuttavia la persistenza del virus nell’asfalto è pressoché irrilevante, dal momento che difficilmente potrà avvenire un contagio dalla suola delle scarpe. Attualmente non risultano né evidenze né prove scientifiche che diano fondamento a tale ipotesi. Tuttavia, resta valido il consiglio di lavarsi le mani spesso, di non toccarsi bocca/naso/occhi con le mani sporche e, più in generale, di osservare elevate norme di igiene personale e pubblica.

Dieci videogiochi da recuperare assolutamente durante la quarantena

Libri, musica, serie tv, sport, ma anche videogiochi. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus può essere un buon momento per scoprire o per rispolverare vecchi videogiochi, sia per pc, sia per console, sia per smartphone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età: noi di Open ne abbiamo scelti dieci per tenervi compagnia durante queste interminabili giornate.

Ricciardi: «Evento che cambierà il mondo»

Ansa, Ciro Fusco | Un primo piano di Walter Ricciardi.

«Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il ‘dopo’, direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi»: lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute.

Chi è Guido Bertolaso: il “mister emergenze” voluto da Fontana contro l’epidemia in Lombardia

Ansa | Guido Bertolaso

Chiamato da Attilio Fontana come consulte per la gestione dell’emergenza coronavirus, Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile arriverà con un aereo dalla Sierra Leone. Ora il suo compito a Milano sarà quelli di mettere a mano al discusso progetto sulla realizzazione di un ospedale a Milano Fiera. Una carriera lunga nelle emergenza, a partire dal 1996, quando Romano Prodi lo nominò capo della protezione civile dopo aver passato anni a lavorare come medico specializzato in malattie tropicali. Dalla Sars al terremoto dell’aquila, tante le crisi affrontate da Bertolaso, sia quelle nazionali che quelle di carattere giudiziario.

“Le parole del Coronavirus”: i vocaboli cruciali per comprendere il coronavirus scelte da Treccani in collaborazione con l’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’enciclopedia Treccani, ha presentato oggi il progetto “Le parole del Coronavirus”. Un vocabolario dell’epidemia a disposizione di docenti e studenti «per comprendere l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Covid-19 (Coronavirus disease 2019). Per ciascuna di essa è fornita la definizione del Vocabolario on line Treccani». Tra i vocaboli presenti: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress e, ovviamente, virus.

Dieci esercizi da fare per allenarvi in casa durante la quarantena

Palestre chiuse, parchi chiusi, corsette vietate, così come le semplici passeggiate. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus rischia di colpire non solo gli amanti del fitness, ma tutte le persone. Esistono tuttavia diversi esercizi non solo per tenersi in forma, ma anche per preservare la postura corretta, buoni livelli di circolazione sanguigna e, perché no, far passare un po’ di tempo durante queste interminabili giornate. Abbiamo raccolto dieci esercizi molto semplici, alla portata di (quasi) tutti. Per chi non è abituato a svolgere attività fisica è consigliabile eseguirli in modo progressivo, facendo massima attenzione a non ottenere l’effetto contrario, ossia il farsi male. Non è il assolutamente momento adatto.

Tirocini extra curriculari ai tempi del coronavirus: cosa succede?

Chiuse scuole e università, sospesi gli stage curriculari, cosa ne sarà dei tirocini extra-curriculari interrotti dall’epidemia di coronavirus? Attualmente la scelta è delegata alle singole Regioni e, in parte, alle singole aziende. Attualmente i tirocini extra-curriculari sono sospesi in Puglia, Sardegna, Sicilia e Campania. Il loro proseguimento resta discrezionale in regioni come la Valle d’Aosta, il Veneto o la Lombardia, attualmente il principale focolaio dell’epidemia. In questi casi la scelta è ulteriormente delegata alle singole aziende che possono richiedere di applicare la sospensione dei tirocini nei periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni, o possono fare ricorso allo smart working, o al lavoro agile o da remoto.

I video dei flash mob per applaudire medici e infermieri

Era stato organizzato tutto per oggi, 14 marzo, alle 12. Le istruzioni per il flash mob diffuso in tutta Italia erano semplici: affacciarsi alla finestra o sul balcone e iniziare un lungo applauso per ringraziare a distanza medici, infermieri e tutti gli altri operatori sanitari in prima linea per l’emergenza coronavirus. In molti sui social hanno condiviso il video del risultato Se ve lo siete perso, noi ne abbiamo raccolti un po’.

Cosa dice davvero la “profezia di Bill Gates”

Sui social in questi giorni si sta diffondendo parecchio il video dell’intervento di Bill Gates al format di conferenze TED del 2015. Poco più di otto minuti in cui il fondatore di Microsoft spiega che la prossima minaccia per il mondo non sarà una bomba atomica ma un pandemia. Il video ha fatto fiorire diverse teorie del complotto. Teorie che abbiamo noi di Open abbiamo smontato in questo fact checking.

Brusaferro (Iss): «Non interrompere le donazioni di sangue»

Ansa, Riccardo Antimiani | Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

A margine del punto quotidiano della Protezione Civile sulla progressione dell’epidemia di SARS-CoV-2 in Italia, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato un appello affinché non si interrompano le donazioni di sangue. «In questa fase – ha spiegato Brusaferro – è importante che non si interrompano le donazioni. Vorrei fare un appello a tutti i donatori, alle persone generose. È una pratica importante».

Brusaferro (Iss): «I pazienti morti hanno una media di 80,3 anni. 1/4 sono donne»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha dato altresì conto dell’età media dei pazienti deceduti in Italia. «I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti – ha spiegato il presidente Brusaferro – i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni: 80,3: le donne sono il 25,8%. L’età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità è tra gli 80 e gli 89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Esa, il blocco ha ridotto l’inquinamento nel Nord Italia

ESA | Le immagini satellitari che rilevano l’abbassamento delle emissioni di

Le immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa) non lasciano dubbi. Così come accaduto in Cina, dove si è rilevata una marcata riduzione dei livelli di inquinamento atmosferici dopo le misure adottate dalla Repubblica Popolare per contenere il contagio da coronavirus, anche sull’Italia settentrionale si sta profilando una situazione simile. L’Esa ha infatti dichiarato in una nota ufficiale di aver osservato un calo particolarmente marcato delle emissioni di biossido di azoto (un gas nocivo emesso da centrali elettriche, automobili e fabbriche) nella regione della Pianura Padana nel Nord Italia.

«Anche se potrebbero esserci lievi variazioni nei dati dovute alla copertura nuvolosa e al cambiamento meteorologico, siamo molto fiduciosi che la riduzione delle emissioni che possiamo vedere coincida con il blocco in Italia causando meno traffico e attività industriali», ha osservato Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’Agenzia spaziale europea.

Dieci serie tv da vedere durante la quarantena

In queste giornate di quarantena in casa a causa del coronavirus c’è chi lavora, chi studia, chi legge, chi si intrattiene ascoltando musica, cucinando, guardando film e serie tv. Per far fronte a questa routine scombussolata oggi Open ha selezionato 10 serie tv per intrattenervi durante queste giornate e serate.

“La mia quarantena”: i racconti e le foto inviate a Open da lettori e lettrici

Leggendo, studiando, ascoltando la musica, cucinando, guardando vecchi film, dipingendo: è così che state trascorrendo le vostre giornate di “quarantena” in casa, per evitare il diffondersi del coronavirus e l’aumento dei contagi. Open ha raccolto le vostre testimonianze, così da poter condividere le proprie “strategie di sopravvivenza” con tutti gli altri.

