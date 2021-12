Dopo lo spoiler Sanremo cambia le regole, la lista dei big sarà annunciata prima del 15 dicembre

Dopo lo spoiler dei nomi di 16 dei 22 big che parteciperanno alla 72° edizione del Festival di Sanremo, la direzione Rai ha deciso di cambiare il regolamento, motivo per cui per conoscere tutti i 22 cantanti che si esibiranno non si dovrà attendere il 15 dicembre. Secondo quanto previsto, sarà facoltà di Amadeus rendere noti i protagonisti di Sanremo 2022 a partire dalla giornata di oggi. Nella giornata di ieri, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini aveva annunciato i primi 16 big in gara. Fra questi c’erano Gianni Morandi, Elisa, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Emma, Ariete e Rkomi.

«La Direzione di Rai1 – si legge nella nota – avvalendosi delle facoltà del paragrafo Modifiche e integrazioni al Regolamento del paragrafo ‘Disposizioni generali e finali’, procede alle seguenti modifiche del Regolamento stesso: ‘Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Saremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo».



