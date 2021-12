Sanremo, ecco i nomi dei big: la lista dei cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival

Amadeus ha cambiato le carte in tavola e stasera, 4 dicembre, ha annunciato i nomi dei 22 big in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo – 1-5 febbraio 2022. I grandi della musica italiana che prenderanno parte alla kermesse sono stati presentati nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino. L’annuncio è avvenuto in anticipo di 10 giorni, dopo lo spoiler dei nomi di 16 dei 22 big: la direzione aveva originariamente stabilito di farlo nella serata del 15 dicembre dedicata da Rai1 a Sanremo Giovani, con la scelta dei due artisti che andranno direttamente all’Ariston. Nel parterre di artisti, un misto di vecchie conoscenze della musica leggera ma anche molte scoperte degli ultimi anni. Pare abbiano mandato la propria candidatura in 300, ma solo in queste ultime ore sono partiti gli inviti ufficiali. Diversamente dai pronostici circolati in rete nelle scorse ore, non c’è traccia di cantanti come Tommaso Paradiso, Margherita Vicario, Cosmo o L’Orchestraccia. Non pervenuti neanche i Fast Animals and the Slow Kids e The Kolors.

I 22 big

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Highsnob e Hu

Noemi

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Rkomi

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka 7even

