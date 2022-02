Sanremo 2022, Beppe Vessicchio torna sul palco dell’Ariston. E dal pubblico parte un coro da stadio – Il video

L’Ariston scandisce: «Vessicchio, Vessicchio, Vessicchio!». Capelli argentati, iconico pizzetto e occhiali neri. Beppe Vessicchio è tornato all’Ariston da musicista. Sul palco ha accompagnato con il pianoforte le Vibrazioni che hanno suonato Live and let die nella quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover. Classe 1956, Vessicchio è uno dei direttori storici dell’orchestra del Festival. La sua storia all’Ariston è cominciata nel 1990 e in tre edizioni è stato insignito del premio come miglior arrangiatore. Come direttore d’orchestra invece ha vinto il Festival per quattro volte, l’ultima con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni nel 2011. Vessicchio ha rischiato di non esserci questa sera perché nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid.

