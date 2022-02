Sanremo 2022, Salvini confessa: «Ho votato Fabrizio Moro». Ma con Ultimo non era andata molto bene

In collegamento con Zapping di Rai Radio 1, il leader della Lega Matteo Salvini ha spiegato di aver preso parte per la prima volta al televoto: «Confesso di aver televotato per la prima volta nella mia carriera di telespettatore di Sanremo. Mi è piaciuta la canzone di Fabrizio Moro». Moro nell’ultima classifica è arrivato all’ottavo posto con la sua Sei tu. Anche se è la sua prima volta al televoto, in passato Salvini aveva già sostenuto pubblicamente un artista al Festival di Sanremo. Era successo con Ultimo, nell’edizione del 2019. Prima della finale aveva dichiarato: «Il festival di Sanremo? Mi piace Ultimo, ma sinceramente ci sono anche altre canzoni in gara che ho trovato pessime». Quell’anno il cantante romano era dato favorito ma alla fine il Festival era stato vinto a sorpresa da Soldi di Mahmood. Storico il tweet di Salvini dopo la finale: «#Mahmood… mah… La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto #Ultimo».

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

