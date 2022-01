Fedez scherza con Morandi: «Sono l’unico che può capirti. Mi candido per gestire i tuoi social» – Il video

«Forse sono l’unico che può veramente capirti». Così Fedez ha scherzato e ha espresso solidarietà a Gianni Morandi con una serie di storie su Instagram. Nessuno meglio di lui può capire il disagio del cantautore italiano, quasi eliminato dal Festival di Sanremo per aver accidentalmente pubblicato sui social frammenti della sua canzone, che sarebbe dovuta rimanere inedita fino al debutto sul palco dell’Ariston. Anche Fedez l’anno scorso incappò in un episodio del tutto simile con la sua Chiamami per nome, canzone con la quale ha ottenuto il secondo posto insieme alla collega Francesca Michielin. Anche in quel caso la Rai decise di chiudere un occhio sulla questione, permettendo al rapper in coppia con Michielin di partecipare alla competizione. Su uno sfondo rosa, con tanto di coniglietti bianchi, roselline e la scritta «Baby», Fedez ha commentato ironicamente l’accaduto: «So che Gianni Morandi sta cercando qualcuno che gli gestisca i social durante il Festival, Amadeus mi conosce, con me può stare tranquillo. Mi offro volontario».

