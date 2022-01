Sanremo, sulle regole anti Covid niente sconti per gli artisti: vietati gli autografi, pranzo e cena da soli

È una lunga lista quella che contiene le regole anti Coronavirus per il Festival di Sanremo 2022, al via martedì 1 febbraio. Il protocollo della Rai ha fornito agli artisti una serie di accortezze da rispettare per tutelare lo svolgimento dell’evento e garantire «la massima tutela di tutti i lavoratori, collaboratori, fornitori e artisti stessi». Il protocollo parte dalle regole base da tenere negli spazi del Festival – come l’obbligo di utilizzare sempre la mascherina Ffp2, di igienizzare spesso le mani e di rispettare il distanziamento di almeno un metro e mezzo – e finisce con una serie di restrizioni più specifiche anche al di fuori del Teatro. I cantanti in gara e gli ospiti famosi non potranno fare né autografi né foto con i fan, dovranno rilasciare interviste preferibilmente da remoto e dovranno accedere all’Ariston già truccati, pettinati e vestiti per lo spettacolo (e ovviamente con Green pass base unito a un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti). Anche per i pasti è richiesta massima attenzione: sarebbe preferibile evitare ristoranti affollati per ridurre il rischio della catena di contagi nella “bolla” del Festival, e in generale stare alla larga da «situazioni o contesti di assembramento». A tal proposito, la casa discografica dovrà fornire alla Rai ogni giorno il tracciamento dei movimenti con «indicazione del tragitto, dell’ora, della targa dell’automezzo, delle presenze all’interno e del nome dell’autista». Durante le prove, gli artisti saranno sempre affiancati da un membro dello staff, che li accompagnerà nelle varie stanze assicurandosi che rispetti il distanziamento e le varie regole anti contagio.

