Sanremo 2022, i cantanti alla prova del green carpet: la sfilata alla vigilia della prima serata

Alcuni, come Mahmood e Iva Zanicchi, hanno lanciato fiori ai fan

Alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2022, i cantanti in gara hanno sfilato sul green carpet, il tappeto verde che quest’anno sostituisce il tradizionale red carpet. Alcuni, da Mahmood a Iva Zanicchi, hanno lanciato fiori alle persone arrivate per assistere alla sfilata, tra i flash dei fotografi. Nella prima serata, in programma domani 1° febbraio, si esibiranno sul palco Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood & Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Yuman.

Speciale Sanremo 2022

