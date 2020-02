I casi di coronavirus in Italia superano quota 350. Fontana: «Contagiati anche minori», positiva una bambina di 4 anni – Ultime notizie

«Per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera». Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è intervenuto alla trasmissione Omnibus di La7 per gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Qui ha spiegato che tra i casi di contagio rientrano anche dei minori, fra cui una bambini di 4 anni di Castiglione d’Adda, uno dei comuni che fanno parte della zona rossa. Fontana ha spiegato che il numero dei contagiati lombardi è salito a 259, 19 casi in più rispetto all’ultima stima di ieri.

Il governatore poi ha invitato alla calma chiarendo che: «Bisogna far capire che non stiamo affrontando una pestilenza ma una cosa poco più seria di una influenza». L’assessore al Welfare della regione è intervenuto per spiegare che in tutto sono quattro i bambini contagiati: oltre alla bambina di Castiglione, ce ne sono altri due di 10 anni e un ragazzo di 15. Gallera ha tenuto a precisare che il virus «ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie».

Intanto il coronavirus non è più solo un problema del Nord. L’ultimo bollettino della Protezione Civile ha segnato 325 casi di contagio, diffuso in 9 regioni. Casi a cui vanno sommati gli ultimi aggiornamenti regionali: oltre ai 19 registrati in Lombardia ci sono anche 13 nuovi casi in Veneto. Il totale quindi arriva a 357. Le vittime sono 11, molti dei decessi erano anziani e già affetti da gravi patologie. La Lombardia, dove è stato registrato il primo focolaio, ha il numero di contagiati più alto ma solo nella giornata del 25 febbraio sono risultati positivi al coronavirus anche pazienti ricoverati negli ospedali di Sicilia, Toscana e Liguria. Oggi alla Camera dei deputati si prepara a dare il via libera al primo decreto legge sul coronavirus.

I dati sui contagi, regione per regione:

Lombardia: 259 casi e 9 vittime

Veneto: 58 casi e 2 vittime

Emilia Romagna: 26 casi

Piemonte: 3 casi

Lazio: 3 casi

Sicilia: 3 casi

Toscana: 2 casi

Liguria: 2 casi

Trentino Alto-Adige: 1 caso

Intanto i numeri che arrivano dalla Cina fotografano un’epidemia che non ha più la spinta delle sue fasi inziali: nella giornata di ieri, 25 febbraio, le persone morte a seguito dell’infezione da coronavirus sono state 52, la cifra più bassa delle ultime tre settimane. Solo il 24 febbraio le vittime in Cina erano state 71. In Corea del Sud invece, sempre ieri, si sono registrati 169 nuovi casi di contagio. Con oltre mille pazienti infettati dal coronavirus, è lo stato in cui l’emergenza è più forte dopo la Cina, e prima dell’Italia.

Sospetta vittima italiana: è una turista che si trovava in Austria

La notte del 25 febbraio è morta una turista italiana di 56 anni del Friuli-Venezia Giulia che si trovava in Austria, in un residence a Bad Kleinkirchheim. Il medico del pronto soccorso non ha escluso che la causa del decesso sia il coronavirus. Si attendo i risultati delle analisi.

L’86% degli italiani approva le misure del governo

Secondo il sondaggio Ipsos diffuso alla trasmissione DiMartedì, la maggior parte degli italiani è a favore delle misure decise dal governo per affrontare l’epidemia di coronavirus. Solo il 9% degli intervistati infatti ha definito «esagerati» i provvedimenti firmati da Giuseppe Conte.

Fonte: Dimartedì

Smart working anche nella Pubblica amministrazione

Lo smart working arriva anche nella pubblica amministrazioni. Fabiana Dadone, ministra della Pa, ha firmato la direttiva con le prime indicazioni per gestire l’epidemia di coronavirus. L’invito è quello a «potenziare il ricorso al lavoro agile» e favorire la «modalità telematica» per convegni e riunioni. Vista la pausa forzata, anche molte scuole stanno sperimentando modalità di apprendimento a distanza, sopratutto in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

«Ora in tanti mi danno ragione», l’intervista alla virologa del Sacco

Sulle pagine del quotidiano la Repubblica Maria Grazia Ghismondo, direttrice del laboratorio di Diagnostica Bioemergenze dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano ha risposto al virologo Roberto Burioni ribadendo il proprio parere sul coronavirus: «C’è un bombardamento di notizie che fomentano la paura, c’è stato un lavaggio del cervello collettivo, sembra che siamo in guerra ma non siamo in guerra».

Ancora episodi di razzismo contro i cinesi

Mentre diversi Paesi cominciano a prendere provvedimenti per fermare al confine chi arriva dal Nord Italia, nella penisola continuano a registrarsi episodi di razzismo verso i cinesi. Il 24 febbraio a Cassola, in provincia di Vicenza, Zhang un ragazzo cinese è stato preso a bottigliate da un uomo di 30 anni, italiano.

Nella denuncia sporta ai carabinieri si legge che il ragazzo cinese sarebbe entrato nel bar di una stazione di rifornimento per la benzina. La barista l’avrebbe accolto dicendo: «Tu non puoi entrare, hai il coronavirus». A questo punto l’uomo avrebbe preso una bottiglia di birra e avrebbe colpito in testa Zhang. Trovate tutta la storia raccontata su Open.

Foto di copertina: Ansa, Riccardo Antimiani

