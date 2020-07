Preoccupa l’impennata di casi nello Stato di Victoria: il premier Andrews ha annunciato nuove misure restrittive. Nel Regno Unito l’isolamento per chi ha sintomi sale a 10 giorni. In Cina tornano a crescere i casi giornalieri. In America latina non si arresta la diffusione dell’epidemia da Covid-19 con il Perù che è diventato – dopo Brasile e Messico – il terzo Paese più colpito dall’infezione

Johns Hopkins University (JHU) | Mappa Covid-19 (30 luglio 2020)

I casi da Covid-19 nel mondo hanno superato quota 17 milioni, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti – Paese più colpito dall’epidemia – fanno registrare ad oggi 4.426.982 contagi e più di 150 mila vittime. Il Brasile è il secondo Paese per numero di casi con 2 milioni e mezzo di persone risultate positive dall’inizio della pandemia. Seguono l’India con 1.581.963 casi, Russia e Sud Africa.

AUSTRALIA

EPA/DANIEL POCKETT| St Kilda Beach, Melbourne, Victoria, Australia, 12 luglio 2020

Picco di contagi e decessi nel Victoria

L’Australia combatte ancora contro il nuovi picco di contagi da Coronavirus che ha scosso il Paese. Come riportato dal Guardian, l’Australia ha segnalato un aumento record dei contagi e dei morti legati al Covid-19. Colpito soprattutto lo Stato di Victoria, dove si trova Melbourne: qui le autorità hanno annunciato oltre 700 nuovi casi e 13 decessi. Si tratta del venticinquesimo giorno consecutivo di aumenti a tripla cifra nel secondo stato più popoloso del Paese.

Data la serietà della situazione, il premier dello Stato Daniel Andrews ha annunciato che a partire da domenica 2 agosto scatterà l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa per l’intero Stato. Inoltre, dalla mezzanotte di oggi, giovedì 30 luglio, i cittadini dei diversi distretti regionali a sud-ovest di Melbourne non potranno più ricevere visite in casa.

REGNO UNITO

EPA/NEIL HALL | Oxford Street, Londra, 27 maggio 2020

Aumentano i giorni di isolamento per chi manifesta sintomi del Covid-19

Le persone che manifestano i sintomi del Coronavirus nel Regno Unito potrebbero dover rimanere in isolamento per un totale di 10 giorni, tre in più delle disposizioni correnti. A riportarlo è il Guardian, che ha specificato come l’ipotesi sia stata avanzata dal comitato scientifico del governo, preoccupato per il nuovo numero di casi registrato nel Paese.

Ieri, mercoledì 29 luglio, le autorità hanno segnalato 83 decessi e 763 nuovi contagi. Apparentemente, le cose hanno iniziato a peggiorare non appena le misure restrittive del lockdown sono state allentate. L’amministratore delegato della Confederazione del Servizio Sanitario Nazionale, Niall Dickson, ha dichiarato di essere seriamente preoccupato per l’inverno, data anche l’impennata imprevista che si sta avendo in queste settimane.

ITALIA

EPA/SAUL LOEB / POOL | Modellino di Coronavirus

Alcol etilico sequestrato: servirà per fare 35mila litri di igienizzante

Due anni fa, nel 2018, quasi 27 mila litri di alcol etilico vennero sequestrati a una organizzazione criminale (che contrabbandava alcol su scala) dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta. Oggi, quel lotto è stato consegnato alla task force della Protezione Civile della Campania, che provvederà ad assegnarlo alle strutture che ne faranno richiesta per produrre dispositivi igienici utili a contrastare la diffusione del Coronavirus.

L’alcol, infatti, che ha una purezza del 96,2%, una volta diluito potrà essere impiegato per la produzione di circa 35 mila litri di igienizzante da impiegare per l’igiene personale. L’iniziativa è stata promossa dalla Guardia di Finanza di Caserta d’intesa con la Procura (coordinata da Francesco Greco) e il Tribunale di Napoli Nord, con sede ad Aversa (Caserta).

Nuovo dpcm: riprendono fiere, discoteche e viaggi in crociera

ANSA/LUCA ZENNARO | Genova, Italia

Dopo aver ottenuto la maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre, ora il premier Conte dovrà – attraverso il confronto con il ministro della Salute Roberto Speranza, quello agli Affari regionali Francesco Boccia – stabilire con precisione le linee guida che faranno parte del prossimo dpcm.

Secondo il Corriere della Sera, i prossimi mesi non vedranno grandi cambiamenti nel nostro comportamento. Le mascherine continueranno a rimanere obbligatorie in tutti i luoghi chiusi, e all’aperto dove non sarà possibile garantire il distanziamento sociale.

C’è invece luce verde per la ripartenza di fiere, discoteche e viaggi in crociera. Complice – nel via libera a sagre e fiere locali – le richieste dei governatori regionali. Per quanto riguarda traghetti e aliscafi il governo ha deciso di dare l’ok dopo aver constatato che il rispetto delle misure può limitare i contagi. A bordo si dovranno indossare la mascherine.

Il comitato tecnico scientifico ha inoltre dato la sua valutazione per la capacità degli eventi – sia al chiuso che all’aperto – di ospitare persone. Sarà quindi possibile aumentare la capienza, che prima era fissata a 200 per i luoghi chiusi e 1.000 per quelli aperti. Un cambio di rotta che potrebbe essere utilizzato – scrive il Corriere – anche per far tornare il tifo negli stadi.

CINA

EPA/ALEX PLAVEVSKI | Pechino, Cina

Nuovo incremento record in Cina: +105 casi nelle ultime 24 ore

Torna a crescere il numero dei casi giornalieri in Cina. Dopo il +101 fatto registrare ieri, oggi Pechino ha individuato altri 105 casi in tutto il Paese. Tre sono importati: 1 nella provincia del Guangdong, 1 nello Yunnan e uno nello Shaanxi. Dei 102 casi domestici, 96 si trovano nella regione autonoma dello Xinjiang, 5 nella provincia di Liaoning e 1 nella municipalità di Pechino.

Altre 13 persone sono state dimesse dall’ospedale, mentre 584 entrati in contatto con pazienti infetti si trovano sotto osservazione. Il numero delle terapie intensive è aumentato a 8. Ieri i nuovi casi registrati erano stati 101. Secondo Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, il virus sembra gradire ambienti più freddi e umidi.

PERÙ

EPA/PAOLO AGUILAR | Lima, Perù

Superata quota 400mila contagi

Dopo le 5.678 nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore, il Perù ha superato quota 400mila contagi da Coronavirus. Per la Nazione dell’America latina si tratta del più grande aumento giornaliero dal 12 giugno. Il bilancio delle vittime è di 18.816, di cui 204 nell’ultima giornata. Dopo un confinamento di 100 giorni, il Perù ha iniziato il deconfinamento il 1° luglio in 18 regioni su 25, tra cui quella della capitale Lima. Con 33 milioni di abitanti, il Paese è il terzo stato dell’America Latina per numero di casi preceduto dal Brasile e dal Messico.

ITALIA

ANSA/LUCA ZENNARO | Genova, Italia

