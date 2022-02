Sanremo 2022, Roberto Saviano ospite del Festival a 30 anni dalla strage di Capaci

Tutto pronto, o quasi, per il via al 72esimo Festival di Sanremo. E a poche ore dalla prima puntata arriva l’annuncio: a salire sul palco dell’Ariston, ospite di Amadeus, ci sarà anche giovedì prossimo lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. «A trent’anni dalla strage di Capaci, ricorderemo questo evento giovedì con Roberto Saviano, sono felice e onorato della sua presenza», annuncia oggi il conduttore e padrone di casa Amadeus in conferenza stampa. Era il 23 maggio 1992 quando vicino a Capaci Cosa Nostra uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone facendo esplodere un tratto dell’autostrada A29. Oltre al giudice, persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Tra gli altri ospiti di questa edizione, dal 1 al 5 febbraio, ci saranno anche sportivi come Matteo Berrettini ed Elisa Balsamo, i Maneskin, Checco Zalone, Luca Argentero, Lino Guanciale, ma anche le giovani attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste de L’amica geniale, che il 6 febbraio tornerà in tv con l’attesa terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta.

In copertina ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Roberto Saviano ospite della trasmissione televisiva Che tempo che fa negli studi Rai di Viale Mecenate a Milano, 10 ottobre 2021.

Speciale Sanremo 2022

