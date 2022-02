Gli psichiatri promuovono Sanremo: «È stato un antidoto contro la depressione da Covid»

Il Festival di Sanremo è stato un antidoto contro la depressione e l’ansia generate dalla pandemia da Covid-19. È questa la lettura dei co-presidenti della Società italiana di psichiatria (Sip), Massimo Di Giannantonio ed Enrico Zanalda, che hanno commentato dal loro punto di vista l’evento musicale più seguito in Italia, conclusosi ieri sera, 5 febbraio. In una nota diffusa oggi, Zanalda e Di Giannantonio hanno detto: «Sanremo è stata come una seduta attiva di psicoterapia, con gli italiani rimasti a casa incollati alla tv in una sorta di mini-lockdown benefico per la sfera psichica». Una condizione che si è dimostrata in misura maggiore rispetto alle altre edizioni, perché il Paese aveva più bisogno di «leggerezza» dopo due anni di Coronavirus: «Il festival ha rappresentato quest’anno una pausa di leggerezza che può accompagnare gli italiani a uscire dalla palude di disagio psichico provocato dalla pandemia, stimolando la voglia di rinascita e di riprendersi da ansia e depressione dopo due anni che hanno messo a dura prova la salute mentale del Paese».

Questo Festival, condotto per la terza volta da Amadeus, è stato anche «un’occasione per stare insieme e condividere emozioni e sentimenti e ha incarnato quel bisogno di fuga e di “libera uscita” dal Covid, come per una partita della nazionale ai Mondiali». A contribuire alla portata benefica delle cinque serate ci sono stati anche i temi presentati sul palco: dai temi sociali all’unione di diverse generazioni e generi «che il virus ha spesso contrapposto». Per i due esperti, il Festival «ha coniugato famiglia e amore alla fluidità di genere, sullo sfondo di una riflessione su temi sociali profondi, come il razzismo e l’emigrazione, sottolineando il valore della diversità».

Immagine di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: