Eurogruppo, trovato l’accordo: Mes “light” e niente Eurobond

EPA/PATRICIA DE MELO MOREIRA | Il presidente dell’Eurogruppo, Mário Centeno

Dopo la maratona notturna e il nulla di fatto di ieri, nella serata di oggi, 9 aprile, è stato trovato l’accordo in sede di Eurogruppo, circa gli strumenti economici e finanziari da mettere in campo per contrastare la crisi innescatasi in tutta l’Eurozona a causa del Coronavirus.

L’accordo dal valore complessivo di 1.000 miliardi prevede:

Mes: 240 miliardi con condizionalità light;

Prestiti Bei per le imprese: liquidità da 200 miliardi;

Meccanismo per finanziare la cassa integrazione, Sure: 100 miliardi;

Fondo per la ripresa: circa 500 miliardi di finanziamenti adeguati e innovativi (la cui tipologia è da definire) e i cui costi saranno limitati nel tempo. Tuttavia non è stato trovato un accordo sulle emissioni di debito comune.

Gentiloni: «Un pacchetto di aiuti senza precedenti»

L’«Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà». A scriverlo, poco dopo il termine della videoconferenza dell’Eurogruppo, è il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni.

Sassoli: «Ha vinto la fiducia nell’Europa»

EPA/PATRICK SEEGER | Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli

«Abbiamo avuto ragione ad avere fiducia nell’Europa. Le proposte formulate dell’Eurogruppo vanno nella giusta direzione, con la trasformazione del MES in “Salva Europa” dall’epidemia Covid-19, da usare subito per aumentare le capacità delle nostre strutture sanitarie, ospedali e centri di ricerca. Per salvare le vite dei cittadini europei». A dirlo è il presidente del parlamento europeo David Sassoli. «Vediamo con favore il consenso dell’Eurogruppo al SURE e al potenziamento della BEI. Nella giusta direzione l’indicazione al Consiglio UE di istituire un Fondo per la ricostruzione dell’Europa da finanziare anche con strumenti innovativi. In questa battaglia per la ricostruzione il Parlamento Europeo farà come sempre la sua parte in difesa dei cittadini europei», ha chiosato Sassoli.

Conte: «Per ora non ci sono le condizioni per riaprire: rischiamo un nuovo aumento dei contagi»

ANSA/FILIPPO ATTILI/US CHIGI | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, durante la videoconferenza tra il premier Giuseppe Conte con Regioni, Anci e Upi circa il prolungamento del lockdown in Italia e delle relative misure di contenimento per arginare i contagi da Coronavirus, si apprende che il premier abbia spiegato che «Non siamo nelle condizioni, al momento, di riaprire le attività produttive perché rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati che abbiamo ottenuto con le misure messe in atto dal governo».

La denuncia di un’azienda che produce tessuto per mascherine: «Ecco perché non reggiamo più la concorrenza cinese»

«Mentre noi dobbiamo pagare l’Iva del 22%, la Commissione Europea ha deciso di rendere esenti da dazi doganali e Iva i dispositivi di protezione importati dall’estero fino al 31 luglio 2020». La denuncia proviene da Andrea Terracini, amministratore di un’azienda tessile di Como. Ed è questo uno dei motivi per cui l’Italia, così come altri Paesi, continua ad acquistare mascherine e altri dispositivi di protezione di individuale dall’estero anziché acquistarli dalle poche, ma presenti, aziende presenti sul territorio italiano. Secondo Terracini si tratta di una «disparità di trattamento» su cui pesa già «una difficile competizione con il mercato asiatico che ha prezzi più bassi rispetto a quelli italiani», malgrado la riconversione degli impianti per produrre i Dpi.

Rientro all’università in due fasi. Manfredi: «A luglio online, a settembre con sistema misto»

ANSA/ETTORE FERRARI | Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi

Negli ultimi giorni si è tanto parlato dei rientri nelle scuole medie e superiori (anche in vista degli esami di Stato previsti per giugno), ma ben poco si è parlato di università. Tuttavia oggi, il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha comunicato il suo piano per il rientro degli studenti nelle aule universitarie. Il piano è diviso in due fasi: l’attuale semestre, fino a luglio, procederà «con attività individuali in presenza per la ricerca mentre verranno svolte on line tutte le attività collettive, ovvero le lezioni». Per il nuovo anno accademico, da settembre in poi, «si avrà un modello misto – annuncia il ministro Manfredi – avviando attività in presenza con un modello molto flessibile che possa essere adattato secondo le diverse realtà territoriali e l’affollamento dei diversi corsi di laurea».

La Regione Sicilia dà 800 euro agli studenti fuorisede che non sono scappati

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha deciso di destinare circa 800 euro a tutti gli studenti siciliani fuorisede che non sono rientrati nella regione, con un fondo di 7 milioni di euro. «Abbiamo ritenuto doveroso riservare una particolare attenzione a quei giovani che hanno affrontato il sacrificio della lontananza dalle loro famiglie in un momento particolarmente difficile, rinunciando a rientrare in Sicilia», ha spiegato il governatore Musumeci. Per poter accedere al bonus per far fronte alle spese da “fuorisede”, come quelle di affitto o di sostentamento verrà pubblicato un bando per far richiesta del “bonus” sul sul sito del dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana e su quelli degli Ersu regionali entro mercoledì 15 aprile.

Salvini contro il Die Welt: «Sciacquatevi la bocca quando parlate dell’Italia»

ANSA / ETTORE FERRARI | Il leader della Lega, Matteo Salvini

A seguito dell’editoriale comparso oggi, 9 aprile, sul giornale tedesco Die Welt, in cui il giornalista Christoph B. Schiltz invitava la cancelliera tedesca Merkel a non cedere, in sede europea, alle richieste di Italia e Spagna in tema di aiuti economici per l’emergenza Coronavirus, sostenendo che «la mafia stia aspettando i soldi da Bruxelles», sono arrivate da più parti condanne e richieste al governo tedesco di dissociarsi da tali affermazioni, in particolare dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Al coro si è unito altresì il leader leghista Matteo Salvini, che con una lunga lettera su Facebook indirizzata al quotidiano tedesco ha puntato il dito contro la Germania.

«Vergognatevi e sciacquatevi la bocca quando parlate di Italia – aveva dichiarato nel pomeriggio Salvini – Vi siete arricchiti grazie a una moneta e a una unione utili solo alla Germania e adesso ci volete controllare e dare lezioni??? Meglio soli, liberi e forti come eravamo e come potremo tornare ad essere, che umiliati, controllati, impoveriti e male accompagnati».

I numeri in chiaro. Pregliasco: «Andamento ondulante, si allontana la fase 2»

«Quest’oggi i dati non sono entusiasmanti. La situazione non sta migliorando così rapidamente come speravamo. È un andamento ondulante. In ogni caso adesso che i nuovi casi sono di meno rispetto a qualche settimana fa e facendo più tamponi, riusciamo ad avere valori più rappresentativi dell’epidemia». A dirlo è il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, il dottor Fabrizio Pregliasco, commentando i dati diffusi dalla Protezione civile oggi, 9 aprile, sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Al netto dei dati, secondo il dottor Pregliasco «le speranze di attivare subito una fase 2, in questi ultimi giorni, si sono affievolite».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Andamento ondulante, si allontana la fase 2» – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Le previsioni di Moody’s: Pil italiano -2,7% nel 2020. Germania -3%

ANSA | Moody’s

Campania: 3.268 positivi, 221 decessi e 188 guariti

ANSA / CIRO FUSCO| Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca (D) con Ciro Verdoliva (S) responsabile dell’Asl Napoli 1 durante un sopralluogo presso la struttura in costruzione “Ospedale del Mare” per i pazienti Covid, 7 aprile 2020

Secondo quanto riferito dai dati ufficiali rilasciati dalla regione Campania nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 76, cifra che porta a 3.344 il totale dei positivi rilevati nella Regione. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati in tutto 227 decessi e 244 guarigioni, di cui 100 senza più sintomatologia e 144 negativizzati. Nel dettaglio i casi sono così ripartiti secondo le province:

Napoli : 1.699 (di cui 723 Napoli Città e 976 Napoli provincia);

: 1.699 (di cui 723 Napoli Città e 976 Napoli provincia); Salerno : 499;

: 499; Avellino : 379;

: 379; Caserta : 352;

: 352; Benevento : 145;

: 145; Altri in fase di verifica Asl: 270.

Piemonte: 14.671 positivi, 1.487 decessi e 1.780 guariti

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Area di isolamento presso l’ospedale Amedeo di Savoia, Torino, 5 marzo 2020

Anche in Piemonte continua a aumentare il numero di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono complessivamente 14.671 le persone positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive, ndr):

Alessandria 2.104;

2.104; Asti 681;

681; Biella 625;

625; Cuneo 1.309;

1.309; Novara 1.226;

1.226; Torino 6.992;

6.992; Vercelli 700;

700; Verbano-Cusio-Ossola 776;

776; Fuori regione 191;

191; In elaborazione 67.

sono invece le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 11.336 persone positive. Sin dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 1.487, mentre i guariti 1.780, di cui 865 virologicamente, mentre altre 915 persone sono asintomatiche ma non ancora negativizzate. I decessi complessivi sono 1.378 di cui 70 nelle ultime 24 ore. In Piemonte sono stati svolti 55.548 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

L’agenzia statunitense di rating Moody’s, dopo aver aggiornato le stime sull’andamento dell’economia europea, prevedendo una contrazione media del Pil nell’Eurozona pari al 2,2% nel 2020, ha reso noto che l’impatto della pandemia da Coronavirus in Italia causerà un calo del prodotto interno lordo pari al 2,7%. Le stime sono in negativo anche per altri Paesi europei, primo tra tutti la Germania, per cui l’istituto stima una perdita del 3% del Pil per l’anno corrente. Contrazioni minori sono invece previste per Francia e Spagna il cui prodotto lordo, secondo l’agenzia, nel 2020 subirà una flessione rispettivamente del 1,4% e dell’1,8%.

Toscana: 6.552 positivi, 408 decessi e 441 guariti

ANSA / AFP / CARLO BRESSAN| Uno scorcio di Ponte Vecchio a Firenze, 10 marzo 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 173 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 16 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 6.552 e le morti per Covid-19 a 408. I casi attualmente positivi sono 5.703. Tra questi 1.038 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, mentre 256 pazienti sono in terapia intensiva e 4.409 si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate 149 guarigioni virali (negativizzati) e 292 guarigioni cliniche (pazienti non negativizzati, ma che non hanno più sintomatologia). Dal primo febbraio a oggi, 8 aprile, in Toscana sono stati effettuati 65.461 tamponi.

Liguria: 5.020 positivi, 682 decessi e 1.085 guariti

ANSA/LUCA ZENNARO | Una veduta di via Sestri affollata di persone che fanno la spesa, Genova, Genova, 03 Aprile 2020. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, aveva pubblicato sui social una foto della via affollata stigmatizzandone il comportamento giudicato irresponsabile vista l’emergenza Covid-19

Sono 59 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, portando così il numero di contagi complessivi sin dall’inizio della pandemia a 5.020 casi. I pazienti attualmente positivi sono 4.070: 1.994 persone si trovano in quarantena domiciliare, 1.257 in ospedale con sintomatologia Covid-19 e 154 persone in terapia intensiva. Aumenta il numero di pazienti clinicamente guariti (non più sintomatici) che sale a 819, così come quello dei guariti che non sono più positivi al virus, che sono 266. Aumentano di 28 unità i pazienti deceduti, portando il numero totale dei decessi nella regione a 682. Complessivamente la regione Liguria, dall’inizio della pandemia ha svolto 18.446 tamponi.

Marche: 4.955 positivi, 669 decessi e 885 guariti

ANSA/CROCE GIALLA | Gli operatori sanitari della Croce gialla ad Ancona, 16 marzo 2020

Salgono a 4.955 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 734, i pazienti in terapia intensiva sono 133, mentre i contagiati ricoverati in area post critica sono 211, per un totale di 1.078 persone complessivamente ricoverate. Un dato che evidenzia una tendenza, già presente nei giorni scorsi, circa la diminuzione dei dati. Un balzo positivo anche nel numero dei pazienti dimessi e guariti, che divengono 885. Sono invece 2.323 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 669 sin dall’inizio dell’epidemia.

Basilicata: 315 positivi, 15 decessi e 13 guariti

ANSA/TONY VECE | Tamponi sul personale medico presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, 23 Marzo 2020

Sale a 35 il numero di persone positive al Coronavirus in Basilicata. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino ufficiale della regione, sono stati registrati 6 nuovi casi positivi, per un totale di XXX casi attualmente positivi. 15 i pazienti deceduti e 13 i guariti sin dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati presso gli ospedali della regione sono 88: 71 pazienti sono in osservazione con sintomi, mentre 17 si trovano in terapia intensiva. I lucani che si trovano attualmente in isolamento domiciliare sono 209.

Emilia-Romagna: 18.677 positivi, 2.316 decessi e 3.103 guariti

ANSA / PRESS OFFICE | Il personale medico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, 27 marzo 2020

Sono saliti a 13.258 i casi di pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, 443 più di ieri, per un totale di 18.677 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia. Il numero di pazienti guariti, secondo il bollettino ufficiale della Regione, è salito di 213 unità, per un totale di 3.103 guarigioni: 1.764 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativizzate), mentre 1.339 sono i negativizzati, ovverosia guariti a tutti gli effetti. I decessi salgono a 2.316, 82 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 355 (-6 rispetto a ieri). 8.038 sono i pazienti in isolamento domiciliare (+174 rispetto a ieri). Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 81.715 test.

Piacenza 3.020 (+40)

3.020 (+40) Parma 2.4921 (+26)

2.4921 (+26) Reggio Emilia 3.505 (+153)

3.505 (+153) Modena 2.867 (+56)

2.867 (+56) Bologna 2.530 (+97)

2.530 (+97) Imola 326 (+1)

326 (+1) Ferrara 563 (+25)

563 (+25) Ravenna 751 (+5)

751 (+5) Forlì 600 (+15)

600 (+15) Cesena 481 (+8)

481 (+8) Rimini 1.613 (+17)

Lazio: 4.429 positivi, 253 decessi e 644 guariti

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Operazioni di vestizione di medici e infermieri nel reparto Covid dell’ospedale San Filippo Neri, Roma, 8 aprile 2020

Con 163 nuove diagnosi, salgono a 4.429 i pazienti positivi al Covid-19 nella regione Lazio. Di questi, 3.532 sono attualmente positivi. I ricoverati con sintomatologia presso le strutture della Regione sono 1.244, mentre 198 pazienti si trovano in terapia intensiva. 2.090 sono le persone positive al SARS-CoV-2 in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia il numero dei deceduti è salito a 254 persone, mentre i guariti sono in totale 644. Scendendo nel dettaglio, i nuovi positivi sono così ripartiti:

13 nell’Asl Roma 1;

19 nell’Asl Roma 2;

14 nell’Asl Roma 3;

14 nell’Asl Roma 4;

25 nell’Asl Roma 5;

43 nell’Asl Roma 6;

5 nell’Asl di Frosinone;

10 nell’Asl di Latina;

8 nell’Asl di Rieti;

12 nell’Asl di Viterbo.

Attualmente all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù si trovano ricoverati 8 bambini positivi e 5 genitori contagiati, tutti in condizioni stabili.

Spallanzani, ancora una volta più dimessi che ricoveri

Ansa, Fabio Frustaci | Striscione davanti allo Spallanzani

Continua la de-escalation dell’emergenza Coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma, in prima fila nella lotta contro l’epidemia. L’Istituto ha diramato il quotidiano bollettino sulla situazione interna alla stuttura: i pazienti positivi ricoverati sono in totale 167, di cui 24 in terapia intensiva. I dimessi e trasferiti sono invece in totale 236. Si conferma stabile, così, «l’inversione del rapporto ricoverati Covid19 positivi / pazienti dimessi», oggi «ancora più numerose rispetto agli scorsi giorni».

Calabria: 874 positivi, 61 decessi e 48 guariti

ANSA/CARMELO IMBESI | Passeggeri arrivati da Reggio Calabria a bordo degli aliscafi delle Ferrovie dello Stato in attesa di controlli da parte delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario, Messina, 14 marzo 2020

Sono saliti a 874 (+15) i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, di cui 765 attualmente positivi. Il numero di pazienti guariti è pari a 48 persone, mentre i decessi sono complessivamente 61 sin dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15, quelli ricoverati con sintomatologia sono 168, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 582. Sin dall’inizio dell’epidemia son stati effettuati 15.698 tamponi.

Il bollettino della Protezione civile del 9 aprile: in Italia 18.279 vittime, 610 nell’ultimo giorno. Continuano a diminuire le vittime e i ricoveri

La Protezione Civile ha pubblicato i dati del 9 aprile sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero totale di persone attualmente positive è salito di 4.204 unità, portando così il numero odierno a 96.877 (ieri erano 95.262). Di queste, 3.605 sono le persone ricoverate in terapia intensiva (diminuite rispetto alle 3.693 di ieri). 64.873 sono le persone in isolamento domiciliare (in aumento rispetto alle 63.084 di ieri), mentre 28.399 pazienti si trovano ricoverati in ospedale con sintomatologia (in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 28.485). Il numero delle vittime dall’inizio della pandemia è salito a 18.279 persone decedute (ieri erano 17.699). Il numero dei pazienti guariti in totale sin dall’inizio della pandemia è aumentato da 26.491 di ieri a 28.470 guariti sino ad oggi.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (9 aprile)

Borrelli: «Aumentano le persone in isolamento domiciliare e diminuiscono i ricoveri»

A margine della conferenza stampa quotidiana per fare il punto sulla situazione in Italia sull’emergenza Coronavirus, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha sottolineato come la maggior parte delle persone risultate positive ai test si trovino attualmente in isolamento domiciliare con sintomatologia lieve. «I pazienti Covid-19 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono arrivati a 64.877, il 67% del totale, un dato cresciuto solo ad aprile dell’8% – ha sottolineato il capo della Protezione Civile – Ciò dimostra il calo della pressione sugli ospedali, assieme al calo dei ricoverati nei reparti o in terapia intensiva». Parallelamente diminuisce il numero di persone ricoverate negli ospedali sia con sintomatologia, sia in terapia intensiva.

Locatelli: «Negli ultimi 5 giorni per 4 volte il numero di pazienti ricoverati è diminuito»

Un dato confermato anche dal presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, presente in conferenza stampa «Degli ultimi 5 giorni, ben 4 si sono conclusi con un numero negativo di pazienti ricoverati rispetto al precedente – ha sottolineato il professor Locatelli – mentre rispetto al numero di pazienti in terapie intensive siamo a 5 giorni su 5 di calo rispetto al giorno prima. Il che documenta che c’è una riduzione della pressione sanitaria, va anche visto in una prospettiva in cui quando si parla di fase 2 non sempre viene adeguatamente sottolineata. Ridurre questa pressione sul sistema sarà utile soprattutto nelle regioni a più alto tasso epidemico».

Locatelli: «12 studi di cure su 70 sono stati approvati da Aifa»

«Oggi, pur nel numero ancora importante di decessi, ci sono 10 regioni, principalmente del Centro-Sud, e la provincia autonoma di Bolzano, in cui il numero di morti giornaliero è inferiore a 10. Un successo importante largamente da attribuirsi alle misure restrizione oltre che alla capacità di tutto il Sistema sanitario di fronte alla situazione emergenziale», ha commentato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Quanto ai protocolli di cura del Covid-19, Locatelli ha sottolineato come «Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco, ndr) ha valutato 70 protocolli e approvati 12, quindi ben 12 sono gli studi approvati dalla commissione tecnico scientifico incessantemente al lavoro. Altri studi sono in attesa di una seconda valutazione per arrivare all’approvazione».

Locatelli: «Le riaperture dovranno seguire la logica del rischio di contagio dei lavoratori»

Quanto alla ripartenza, il dottor Locatelli sottolinea come «le decisioni politiche che verranno prese dovranno, a mio avviso, avere carattere di ordine nazionale piuttosto che regionale, valutando piuttosto i profili di rischio dei vari lavoratori». Per esemplificare, il presidente del Consiglio superiore di Sanità menziona due tipologie di lavoro diametralmente opposte sul profilo del rischio di contagio: «l’assistente alla poltrona dentistica o la parrucchiera» sono a rischio di contagio maggiore rispetto a chi, per esempio «si occupa di silvicoltura».

Locatelli: «Test sierologici a elevata sensibilità su 6 fasce d’età»

Quanto ai test sierologici, «il dimensionamento campionario verrà fatto considerando il genere della popolazione e 6 fasce d’età che abbiamo deciso di considerare grazie all’indicazione di Istat, poi un numero limitato di profili lavorativi e di differenze regionali», spiega il dottor Locatelli. «Verrà scelto un test con elevata sensibilità, specificità, applicabilità larga su tutto il territorio nazionale, con larghissimo coinvolgimento delle regioni».

Locatelli: «Prematuro ipotizzare scenari su riaperture asili nido e scuole materne»

Il numero uno del Css si è successivamente soffermato sulle ipotesi relative alla riapertura delle scuole, in particolar modo sugli asili nido e sulle scuole materne. «Sulla riapertura o meno degli asili nido e delle scuole materna e settembre personalmente credo sia prematuro anche solo ipotizzare scelte per uno scenario di settembre – ha sottolineato Locatelli – Auspico che questo problema non si ponga».

Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia

ISS | Sorveglianza Integrata Covid-19 in Italia, 9 aprile 2020

Lombardia: 529 nuovi positivi e 300 morti in più rispetto a ieri

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino del 9 aprile 2020

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono +1.388 (ieri, 8 aprile, erano stati rilevati +1.089 nuovi casi), per un totale di 54.802 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 53.414, ndr). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 300 (in aumento rispetto a ieri, quando erano morte 238 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 10.022 (ieri erano 9.722).

I pazienti in terapia intensiva sono 1.236 rispetto ai 1.257 di ieri: -21 nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 11.796 (+77 rispetto a ieri, quando erano 11.719). I positivi non ospedalizzati sono in totale 16.042 (15.569 ieri). Le persone guarite sono in tutto 15.706 (ieri erano 15.147). Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 176.953 test.

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo 10.043 (+112)

10.043 (+112) Brescia 10.122 (+213)

10.122 (+213) Como 1.605 (+63)

1.605 (+63) Cremona 4.489 (+67)

4.489 (+67) Lecco 1.805 (+50)

1.805 (+50) Lodi 2.376 (+29)

2.376 (+29) Monza e Brianza 3.355 (+91)

3.355 (+91) Milano 12.479 (+440)

12.479 (+440) Mantova 2.277 (+61)

2.277 (+61) Pavia 2.289 (+66)

2.289 (+66) Sondrio 654 (+18)

654 (+18) Varese 1.491 (+143)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «Il nostro obiettivo è monitorare tutto il personale sanitario»

«I dati continuano a essere positivi». A dirlo è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine del punto stampa quotidiano per dar conto dei dati regionali sulla pandemia di Covid-19. L’assessore ha sottolineato come in Lombardia sia aumentato il numero dei tamponi effettuati, in particolare modo a medici e operatori sanitari. «Stiamo andando a fare i tamponi ai medici di medicina generale, agli operatori che hanno almeno 37,5°, stiamo valutando chi ha qualche altro sintomo, con l’obiettivo di monitorare tutto il personale sanitario», ha dichiarato infatti Gallera. L’assessore lombardo al Welfare si è poi soffermato sull’aumento del personale medico-sanitario reclutato per far fronte all’emergenza. Sono aumentati di 1.481 unità gli infermieri e gli operatori di comparto, oltre a 245 medici laureati e 453 medici specialistici e 244 medici specializzandi, che si sono uniti alla task force della sanità lombarda per far fronte a questa pandemia.

Ordine dei medici risponde a Gallera: «Collaborazione mai accettata»

Ansa/Matteo Corner | L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera e il direttore sanitario dell’ospedale di Cremona Rosario Canino

«In tutta questa prima fase la collaborazione, in concreto, di chi rappresenta la professione direttamente impegnata sul campo non è mai stata accettata, nonostante sia stata offerta». A scriverlo sono i presidenti provinciali della federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri lombardia (FNOMCeO) in una lettera di risposta inviata oggi all’assessore regionale al welfare Giulio Gallera. In queste righe i medici rispondono ai chiarimenti inviati ieri dall’assessore al Welfare della Lombardia rispetto al j’accuse lanciato dalla Federazione qualche giorno fa.

«Riteniamo che l’emotività del momento e lo stressante impegno, a cui tutti siamo sottoposti – dicono i medici a Gallera – l’abbia portata a confondere i contenuti di tale comunicazione, che intendevano in premessa analizzare le criticità che si sono riscontrate sul campo in modo oggettivo ed inoppugnabile nella prima fase della gestione dell’epidemia, con accuse rivolte alla Sua persona o a Regione Lombardia».

«Lo scopo della nostra lettera – ribadiscono i medici lombardi – era quello di scrivere nero su bianco le criticità oggettive che, sul territorio, i cittadini e gli operatori hanno percepito e subìto e che, purtroppo, l’elenco di circolari da Lei fatto non è in grado di scalfire in alcun modo”. L’intento della lettera del 6 aprile “è quello di promuovere una revisione critica degli errori e dei quasi-errori e non la caccia alle responsabilità” per “evitare in futuro di essere colti impreparati e di incorrere in danni altrimenti evitabili”. “In tal senso – ribadiscono i medici – andava letta la comunicazione della FNOMCeO, nella quale riteniamo rilevante e ribadiamo l’offerta di collaborazione, in qualità di organo sussidiario dello Stato, per la gestione della seconda fase dell’emergenza».

«Nonostante tutto – si chiude la lettera della FNOMCeO – comprendiamo come l’intenso impegno personale da Lei profuso in questa emergenza possa portare a stanchezza ed a malintesi, succede anche a noi, ma ci sentiamo tuttavia di invitarLa nuovamente a instaurare una leale e fattiva collaborazione istituzionale con la professione medica, nell’interesse di tutti i cittadini della nostra martoriata Regione».

Il Viminale ai prefetti: «Massima vigilanza agli spostamenti nel weekend di Pasqua»

VIMINALE | Controlli nelle stazioni da parte della Polizia

«In occasione delle festività pasquali, le prefetture dovranno promuovere ogni utile iniziativa per assicurare l’osservanza delle previste limitazioni riguardanti gli spostamenti all’interno dello stesso comune e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case utilizzate per le vacanze». Le parole sono del capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, in una circolare inviata dal Viminale ai prefetti di tutta Italia. «Massima attenzione viene richiesta nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti che possono avere luogo in questo periodo – si legge nel comunicato ufficiale – in modo da garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza». «Nell’attuale contesto emergenziale in applicazione delle specifiche disposizioni restrittive della circolazione, tuttora in corso di validità, non sarà, infatti, possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico», chiosa la nota.

I medici vittime del virus sono 105: chi sono tutti i camici bianchi morti in corsia

Ansa | Medici in un ospedale della Lombardia

In questa epidemia tra le storie di sofferenza e dolore ci sono anche quelle dei molti operatori sanitari che hanno perso la vita tra le corsie degli ospedali. Medici tornati dalla pensione, medici di medicina generale, medici di famiglia. La lista è lunga e ogni giorno si aggiunge un nuovo nome a questo tragico bilancio di cui tiene traccia la Federazione nazionale degli ordini dei medici. Ad oggi sono 105 i medici “caduti” in un elenco che viene costantemente aggiornato.

Guarita una bimba di 2 anni

«Ho il cuore pieno di gioia: è tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto il Coronavirus in Puglia, di soli due mesi». Con queste parole il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato che una bambina di due anni è guarita dal contagio ed è potuta tornare a casa. Anche la madre della bambina era risultata positiva al Covid19 ed entrambe erano state trasferite all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Mamma e figlia sono state curate insieme, grazie al coordinamento dei medici dell’ospedale pediatrico e del Policlinico di Bari. La bambina dopo pochi giorni ha smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita».

In arrivo il nuovo Dpcm

ANSA/Mourad Balti Touati | Milano

Si dovrà aspettare altre due settimane per vedere qualche allentamento delle misure restrittive in vigore per l’emergenza Coronavirus. Dopo il prolungamento comunicato dal governo fino al 13 aprile, sembra che un nuovo Dpcm stabilirà un ulteriore allungamento del periodo di quarantena e di restrizioni fino al prossimo 2 maggio. Dopo il periodo pasquale potrebbe esserci uno spazio per l’apertura di alcune attività ma su questa eventualità si attende il riscontro dei tecnici e degli esperti sanitari e non con cui il governo sta valutando i punti della fase 2.

Boccia: «Fase due solo quando la Lombardia sarà sicura»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia

«La Protezione Civile ha dato tutta la disponibilità alla Lombardia» e quindi «stop alle polemiche e al lavoro sulle misure». Con queste dichiarazioni il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia prova a mettere fine al braccio di ferro tra la Regione e il governo scatenatosi negli ultimi giorni sulle mancanze nella gestione dell’emergenza Coronavirus. In conferenza stampa da Palazzo Marino, a Milano, Boccia ha chiarito che si darà il via alla fase due solo dopo aver messo «in sicurezza la Lombardia e tutti gli ospedali lombardi». Con lui erano presenti anche il capo capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala con cui è stato fatto un punto con i sindaci dei comuni capoluoghi della Regione.

Boccia: «In alcune Rsa si è perso il controllo della struttura»

«Nelle Rsa e in luoghi molto a rischio sarà necessario avere un monitoraggio quotidiano continuo. Bisognerà garantire tamponi per tutti e infermieri e medici h24», ha aggiunto Boccia parlando dell’emergenza Coronavirus scoppiata nelle case di riposo. «Poi si faranno le valutazioni – aggiunge il ministro – su quello che è successo ci sono inchieste della magistratura. Ma adesso siamo impegnati a mettere in sicurezza le Rsa, poi ognuno vedrà le sue responsabilità. Alcuni hanno risposto bene, altri hanno perso il controllo delle strutture. – ha concluso – Noi oggi lavoriamo per mettere in sicurezza la salute degli anziani».

L’immunologo Silvestri: «L’estate sarà decisiva per combattere l’infezione»

Ansa | Roberto Burioni con Guido Silvestri

Con l’arrivo dei mesi estivi sono molti a chiedersi quale sia l’incidenza del caldo sulla diffusione del virus. Secondo il professor Guido Silvestri, ordinario e capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta negli Stati Uniti, è molto probabile che sia così e che la nostra “convivenza” con il virus possa essere facilitata notevolmente dall’arrivo dell’estate. In un’intervista a Il Messaggero, Silvestri ha detto l’aumento delle temperature potrebbe aiutarci a vincere il virus. «Sono molti i segnali secondo cui Covid-19 è meno contagioso ed anche meno letale dove fa più caldo», scrive Silvestri su Facebook. «Si parte dal gradiente di mortalità sull’asse Nord-Sud che si riscontra in Italia, Spagna e Usa, per andare ai dati di South-East Asia, Africa, Middle-East e Central America/Caribbean»

L’OTTIMISMO CHE VIENE DALLA CONOSCENZA[Bollettino del 9 aprile 2020]Ecco le notizie di oggi, per iniziare anche… Gepostet von Guido Silvestri am Mittwoch, 8. April 2020

Piemonte, un altro contagio in un centro Amazon

Ansa

Salgono a due i lavoratori del centro Amazon di Torrazza, in provincia di Torino, risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di un operatore di magazzino. La notizia è arrivata da Filt-Cgil che ha chiesto l’attivazione di tutti i protocolli di sicurezza. Tuttavia, l’azienda ha voluto precisare che il lavoratore è a casa dallo scorso 10 marzo e che nei magazzini non vi sia alcun pericolo di contagio: il risultato del tampone è stato comunicato solo l’altro ieri.

«Dopo esserci confrontati con i funzionari della sanità pubblica, riteniamo che i rischi per i nostri dipendenti siano bassi, ma continuiamo a monitorare la situazione – fanno sapere da Amazon – lavoriamo a stretto contatto con le autorità locali per rispondere all’emergenza, continuando a garantire il nostro servizio ai clienti e preservando allo stesso tempo la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti».

Lo sfregio del Die Welt: «In Italia la mafia aspetta i soldi dell’Ue. Merkel non ceda»

EPA/MICHAEL KLIMENTYEV | Angela Merkel

Il quotidiano tedesco Die Welt ha invitato la cancelliera tedesca Angela Merkel a non cedere alle richieste di Italia e Spagna sugli aiuti economici europei per l’emergenza Coronavirus, in vista della riunione dell’Eurogruppo prevista per oggi. A scatenare la polemica in Italia è stata soprattutto una frase dell’editoriale di Christoph B. Schiltz, che afferma come «la mafia stia aspettando i soldi da Bruxelles». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha definito quella del Die Welt «un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero – ha aggiunto – che il governo tedesco ne prenda le distanze. Non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere».

Lagarde: «Impensabile cancellare i debiti»

EPA/ARMANDO BABANI | La presidente della Bce Christine Lagarde

Sulla scia della crisi economica e sanitaria che sta investendo l’Unione europea e dopo il fallimento temporaneo dell’incontro dell’Eurogruppo, arriva anche la stoccata della presidente della Bce. Intervenuta alla radio francese France Iter, Christine Lagarde, rispondendo a una domanda sulla cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico causato dal Coronavirus ha ribadito che «è una cosa impensabile, non è il momento di farsi domande sulla cancellazione, in questo momento siamo concentrati su come sostenere l’economia».

Zaia: «Per riaprire le aziende sbloccare le mascherine»

ANSA | Luca Zaia

«Prendiamo atto che il lockdown non c’è più, non dobbiamo essere ipocriti. E’ inutile ragionare di uscita dal lockdown, non c’è più. Ragioniamo invece in un’altra maniera, ovvero come aprire le aziende rimaste chiuse». Il governatore del Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera, ha commentato così la possibilità di una fase 2. «Ho parlato con il ministro Speranza, sembra che il governo prima di Pasqua scriverà il Dpcm, e lo spero ma spero anche che ci sia una videoconferenza con il governo per poter dare dei suggerimenti. Io dico: abbiamo ancora il virus nella nostra comunità quindi non si facciano salti di gioia con quasi 300 persone ancora in terapia intensiva».

«Ho l’impressione che almeno il 60% delle aziende abbia riaperto, mi sa che molti sono già ripartiti – ha continuato – ora dobbiamo fare in modo che i lavoratori possano essere messi in sicurezza. Ma se non hai i dispositivi perché possono essere confiscati che piano è? Gli imprenditori si pagherebbero mascherine, i test, di tutto pur di ripartire in sicurezza ma dobbiamo sbloccare la situazione».

Fontana: «Giornata bellissima. I numeri migliorano»

Ansa | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

«È una giornata bellissima, meteorologicamente, ma è bellissima perché i numeri dell’emergenza Coronavirus anche oggi stanno migliorando». Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato così ai giornalisti durante l’attesa dei 70 medici «che saranno destinati agli ospedali di Brescia». I medici, in arrivo a Linate, sono accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della protezione civile Angelo Borrelli. Fontana ha poi sottolineato che la Protezione Civile Lombardia sta concludendo in queste ore la consegna delle 3,5 milioni di mascherine gratuite annunciate in un diretta Facebook dei giorni scorsi.

Cecina, il capogruppo della Lega: «Chiese aperte a Pasqua ai capifamiglia»

Facebook | Lorenzo Gasperini

«Si aprano le Chiese a Pasqua e si permetta di partecipare ai capifamiglia, in rappresentanza della propria società domestica, con due persone per panca, una panca sì una no». A scriverlo su Facebook è Lorenzo Gasperini, il capogruppo della Lega del comune di Cecina, in Toscana. La chiusura delle Chiese per l’epidemia da Coronavirus è tra i provvedimenti voluti dal governo e fin da subito la Lega, a partire da Matteo Salvini, ne aveva chiesto la riapertura. Ora a tornare sull’argomento con toni più accesi è Gasperini: «Il resto è cianciare di politici impauriti di destra o di sinistra, senza virilità, senza speranza».

Sale a 100 il totale dei medici rimasti vittima del virus

Ansa/Andrea Canali | Medici e infermieri al lavoro senza sosta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI)

Con la notizia della morte di Samar Sinjab, medico di Mira (Ve), salgono a 100 i medici rimasti vittima del Coronavirus. A comunicarlo è la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che sul proprio sito aggiorna costantemente l’elenco dei medici caduti. Nelle ultime ore hanno perso la vita anche i medici di famiglia Marzio Zennaro, Tahsin Khrisat e Mario Rossi. Nel totale sono inclusi medici in attività, pensionati, pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.

Per quanto riguarda gli infermieri, invece, le cifre parlano di 26 decessi e 6.549 contagi. Secondo La Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi), nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri rappresenta un terzo dei contagiati totali nello stesso periodo di tempo. Gli infermieri sono la categoria sanitaria che conta il maggior numero di contagi: il 52% di tutti gli operatori.

Altri 12 anziani morti al Trivulzio di Milano: sale a 110 il totale

ANSA / MATTEO BAZZI | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio di Milano

Soltanto ieri, 8 aprile, sono morti «altri 12 anziani» al Pio Albergo Trivulzio di Milano, la casa di cura al centro di un’inchiesta giudiziaria per presunta mala gestione dei contagi da Coronavirus. A spiegarlo all’Ansa è Rossella Delcuratolo, sindacalista della Cisl, che segue operatori e infermieri a lavoro nella struttura. Da marzo in poi, la ‘Baggina’ di Milano, al centro di polemiche e indagini in questi giorni per la gestione dell’emergenza Coronavirus, sarebbero morti in totale “circa 110 persone”. Precisamente, 70 decessi sono stati registrati nel mese di marzo, e circa 40 in questi primi giorni di aprile.

La Lega mondiale musulmana dona 1 milione di euro alla Protezione Civile italiana

EPA/KHALED ELFIQI | Fedeli musulmani in preghiera

Lo sceicco Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa, presidente della Lega mondiale musulmana, ha disposto la donazione di 1 milione di euro a sostegno della Protezione Civile Italiana. «A seguito della grave situazione che l’Italia sta vivendo con la pandemia del Coronavirus – riferisce il direttore della sede italiana della Lega, Abdulrahman – la Lega ha disposto un sostegno finanziario al Governo italiano con massima priorità, per poter provvedere alle esigenze di attrezzature mediche e varie forniture necessarie a far fronte alla pandemia e a coloro che ne sono stati colpiti». Una decisione presa «conformemente al ruolo ed ai principi religiosi, etici e morali della Lega Musulmana».

Via libera del Cdm all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina Cateno Cateno De Luca. Nell’ottica del contenimento dell’epidemia da Coronavirus, il sindaco aveva disposto la registrazione obbligatoria in una banca dati online almeno 48 ore prima per chi volesse attraversare lo Stretto. Il Consiglio di Stato, su proposta della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, aveva già votato a favore della rimozione ieri, 8 aprile.

L’ordinanza Musumeci per Pasqua: «Si esce solo una volta al giorno»

ANSA / IGOR PETYX | Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza, valida dal 10 al 13 aprile, con la quale disciplina ulteriormente la vita sociale dei residenti nel periodo di Pasqua. Le uscite saranno consentite solo una volta al giorno e a un solo componente della famiglia, unicamente «per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci». L’attraversamento dello Stretto, inoltre, sarà possibile solo per forze dell’ordine, sanitari e pendolari. Imposto l’utilizzo obbligatorio delle mascherine per gli operatori dei supermercati. In ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, si legge poi nel testo, «è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio».

3,2 milioni di persone in Italia hanno bisogno di aiuto per mangiare

Ansa | Una mensa della Caritas

Un’emergenza sociale che non si registrava dal secondo dopoguerra. La crisi da Coronavirus ha provocato un aumentano del 20%-30% nelle richieste di aiuto alimentare. Solo nella giornata di Pasqua, sono salite a 3,2 milioni le persone che hanno bisogno di aiuto per mangiare. La stima è stata calcolata dalla Coldiretti sulla base dei sostegni alimentari dei fondi Fead, distribuiti da associazioni come la Caritas e il Banco Alimentare. Le maggiori criticità si registrano nel Mezzogiorno: in Campania è presente il 20% degli indigenti del totale, il 14% in Calabria e l’11% in Sicilia. Preoccupa anche la situazione nel Lazio (con il suo 10%) e nella Lombardia (9%), regione duramente colpita dall’emergenza.

Veneto, aumentano i positivi ma calano i decessi

Ansa | Luca Zaia

Sono 12.933 i positivi al Coronavirus in Veneto, +311 rispetto a ieri. A renderlo noto è il quotidiano bollettino della Regione Veneto, dal quale si evince un aumento nei contagi ma un calo dei decessi. I pazienti in terapia intensiva sono in totale 274 (3 in meno rispetto a ieri). I decessi sono invece 5, per un totale di 680 morti. I pazienti in area non critica sono 1.530 (2 in meno). I guariti sono in tutto 1.728 e i dimessi 1.442. Il numero dei soggetti in isolamento è pari invece a 18.553.

Codacons: «Lockdown fino a giugno? Una catastrofe»

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha dichiarato in una nota che i numeri sulla produzione ini Italia delle industrie sono «destinati a crollare a marzo come conseguenza delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus». In un tweet, Rienzi ha anche definito una «catastrofe» la prospettiva di un lockdown fino a giugno. «Oggi è più che mai indispensabile salvare l’industria italiana attraverso adeguate misure di sostegno – ha insistito nella nota – che aiutino il comparto a rialzarsi in piedi una volta terminata l’emergenza, garantendo i posti di lavoro e contenendo il più possibile gli inevitabili effetti sul Pil».

Cura Italia, il dibattito sulla fiducia in Senato

ANSA / FABIO FRUSTACI | Il ministro dei rapporti con il parlamento Federico D’Incà

La decisione sulla fiducia in Senato sul decreto del governo “Cura Italia“, uno dei provvedimenti varati per contenere l’emergenza Coronavirus, è attesa stamattina. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha chiesto un rinvio di due ore (posticipando l’esame alle 11.30), a causa di un «ritardo nella bollinatura del testo». L’annuncio della blindatura del testo, infatti, aveva provocato insoddisfazioni tra i banchi dell’opposizione, che ha reagito negando il suo sì e accusando il governo di essere «il responsabile della mancata unità nazionale»- anche se, nell’esame del decreto in Commissione Bilancio, sono stati approvati molti emendamenti del centrodestra e diversi ordini del giorno. Tutti i gruppi, in ogni caso, hanno eccezionalmente acconsentito a avviare l’esame del provvedimento, pur se in ritardo.

Stop ai processi fino all’11 maggio

Twitter | Palazzo di Giustizia a Milano

Prolungato fino all’11 maggio lo stop ai procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Lo slittamento della data di ripresa, precedentemente fissata dal “Cura Italia” al 15 aprile, è stato deciso nel decreto Imprese entrato in vigore oggi dopo la firma del Presidente Mattarella, sempre nel quadro della lotta al Coronavirus. Il provvedimento ha efficacia anche sulle commissioni tributari, per la magistratura militare e per la Corte dei Conti. Le norme non si applicano ai procedimenti penali i cui termini scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio. Per i processi amministrativi la proroga è invece dal 16 aprile al 3 maggio incluso, ma con esclusivo riferimento alla notifica dei ricorsi.

Fase 2: le regole per la riapertura dei negozi

Ansa, Luca Zennaro | Negozi chiusi a Genova, 12 Marzo 2020

Il governo sta studiando le misure per la cosiddetta “fase 2” per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Stando alle anticipazioni, gli ultimi a riaprire saranno proprio gli esercizi commerciali: per questi, si pensa a mettere a punto piattaforme online di prenotazione dei clienti, per garantire gli ingressi contingentati e il non affollamento. Il numero degli ingressi contemporanei potrebbe essere definito in base alla superficie della struttura, in modo che si garantisca il distanziamento sociale.

Gallera: «In Lombardia le cose vanno meglio, ma stiamo attenti»

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha parlato a Radio 1 dell’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Lombardia, durante la trasmissione Radio Anch’Io. In Regione ha detto, «c’è un rallentamento significativo ormai da giorni di tutti gli indici, compreso quello dei decessi che pian pianino si sta riducendo». «La situazione è in miglioramento – ha aggiunto – ma abbiamo visto quanto è veloce e letale la diffusione del virus, quindi bisogna ancora stare in casa e resistere ancora un po’ per soffocarlo definitivamente».

Per quanto riguarda l’accusa alla Regione Lombardia di aver mandato pazienti Covid-19 dagli ospedali nelle Rsa (e quindi di aver provocato una ‘strage colposa’), Gallera ha dichiarato: «Si tratta di una montatura giornalistica pazzesca e la smentiamo con grande forza».

Gualtieri: «Eurobond necessari e possibili già nei trattati»

Ansa, Filippo Attili | Roberto Gualtieri, Roma 06 aprile 2020

In un’intervista al Sole 24 Ore, il ministro di Economia e Finanze Roberto Gualtieri ha commentato la possibilità di utilizzare gli Eurobond per uscire dall’emergenza economica da Coronavirus. Oggi, alle 17, ci sarà la riunione dell’Eurogruppo, che dovrà discutere sulle strategie finanziarie da mettere in campo. Ma l’ipotesi Coronabond continua a dividere. «La creazione di debito comune in Europa è non solo una possibilità consentita dai Trattati, ma anche una necessità per contrastare gli effetti economici del Coronavirus», ha detto Gualtieri.

Sul piano italiano, Gualtieri ha detto che il decreto garanzie per i prestiti alle imprese è «autoapplicativo e non richiede provvedimenti di attuazione o altre lungaggini burocratiche. Tutti i 400 miliardi sono già attivabili da quest’ anno». In un momento di difficoltà economica come quella attuale, inoltre, «il governo potrebbe prendere in considerazione un intervento in maniera diretta». Un caso simile è già stato previsto all’intero del Dl “Cura Italia”, a supporto di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Rapporto Svimez: il lockdown ci costa 47 miliardi al mese

Stando a quanto emerge dal rapporto Svimez sull’impatto economico del Coronavirus, il lockdown costa 47 miliardi al mese all’Italia. Nello specifico, ne costa 37 al Centro-Nord e 10 al Sud. Secondo le stime dell’Istituto, se ci dovesse essere una ripresa parziale delle attività nel corso dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe dell’8,4% per l’Italia (dell’8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno).

Borsa, Milano apre in rialzo

ANSA, Mourad Balti Touati | Il palazzo della Borsa in piazza Affari a Milano, 24 gennaio 2020

La Borsa di Milano prosegue in rialzo con il Ftse Mib che guadagna l’1,86% a 17.701 punti, in linea con gli altri listini europei. Tra gli investitori a fare la differenza è anche l’attesa per le decisioni dell’Eurogruppo sulle misure in sostegno dell’economia, colpita dal Coronavirus. A Piazza Affari corre Fca (+5%), mentre lo spread tra Btp e Bund resta stabile sotto i 200 punti base. Tra gli istituti in luce Banca Generali (+4,9%), Bper (+3,2%), Mediobanca (+3,5%), Ubi (+2,9%), Unicredit (+2,5%), nel giorno dell’assemblea degli azionisti, e Intesa (+1,5%). Andamento positivo anche per Leonardo (+2,7%) e Stm (+3,1%). In fondo al listino principale Buzzi (-0,5%), Tim (+0,7%) e Terna (+0,9%).

Gara Consip, la finanza indaga sull’azienda Biocrea per turbativa d’asta

Mascherine, immagine d’achivio

La Guardia di Finanza ha scoperto una turbativa sulla prima gara bandita da Consip per l’acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature sanitarie contro il Coronavirus, per un valore complessivo di 258 milioni. Lo scandalo era stato rivelato da Open, attraverso un’inchiesta sull’azienda Biocrea Società Agricola. La scoperta è arrivata al termine di un’indagine lampo, che ha portato all’arresto di un imprenditore, motivato dalla turbativa d’asta e dall’inadempimento di contratti di pubbliche forniture, al sequestro dell’azienda. Il lotto su cui è stata accertata la turbativa è relativo alla fornitura di 24 milioni di mascherine chirurgiche, per un importo complessivo di 15,8 milioni.

Importazione di mascherine dalla Cina: scoperta frode da 1 milione di euro

Guardia di Finanza, foto d’archivio di proprietà della Gdf

La Guardia di finanza, nell’ambito di una operazione coordinata dalle procure di Torino e Ivrea, ha scoperto una frode da un milione di euro riguardante importazione di mascherine anti-Coronavirus dalla Cina. L’imprenditore, di origine cinese, è accusato di aver fornito alla dogana false dichiarazioni per aggirare eventuali ostacoli. Le mascherine sequestrate sono 45mila. I reati contestati sono contrabbando aggravato, falso in atto pubblico, ricettazione, frode in commercio i reati ipotizzati. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per ricettazione, mentre il materiale sequestrato sarà destinato ai contesti emergenziali attualmente in crisi.

Conte pronto a firmare il nuovo decreto: Italia chiusa per altri 15 giorni

Ansa, Filippo Attili | Il presidente del Consiglio. Palazzo Chigi, Roma, 07 aprile 2020

Giuseppe Conte potrebbe firmare un nuovo Dpcm già domani, venerdì 10 aprile, che predispone la chiusura di tutte le attività non essenziali per altre due settimane, fino a fine mese. Un rinnovo di tutte le misure restrittive contro la diffusione del contagio da Coronavirus. Consigli sul posticipo della data di riapertura sono arrivati da tutta la comunità scientifica, e anche i sindacati chiedono che le eventuali riaperture siano accompagnate dalle tutele e prevenzioni necessarie.

Silvestri: «L’estate potrebbe darci una tregua dal Coronavirus»

Ansa, Matteo Bazzi |Lavoratrice nei campi coltivati ad Arese, 8 aprile 2020

La possibile fase calante della pandemia da Coronavirus potrebbe arrivare con l’estate. È questa la posizione dell’epidemiologo Guido Silvestri, ordinario e capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, intervistato da Il Messaggero. Una tregua che potrebbe arrivare con l’alzarsi delle temperature: «Dobbiamo aspettarci una tregua nell’aggressività del contagio durante la stagione estiva -ha dichiarato – ma la vera risposta decisiva non sta arrivando dal clima, ma dalla scienza che mai nella storia ha avuto uno spiegamento di forze così imponente». Secondo Silvestri, che reputa il coronavirus tra i virus meno peggiorei, la pandemia «sta facendo molti danni adesso perché è nuovo ci ha trovati biologicamente impreparati. Ma nel lungo termine è senza speranza».

Decreto liquidità depositato in Gazzetta Ufficiale

ANSA, Paolo Giandotti | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Roma, 8 marzo 2020

Nella sera dell’8 aprile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto liquidità destinato alle imprese colpite dalla crisi per l’emergenza Coronavirus. Il decreto è stato varato nel Consiglio dei ministri di lunedì 6 aprile ed è ora presente in Gazzetta Ufficiale. «Con il decreto approvato – aveva detto il premier Giuseppe Conte – diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell’export. È una potenza di fuoco. Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio».

Il libro per aiutare i bambini a capire la pandemia

La copertina del libro

Si chiama Ario ed è il drago protagonista del nuovo libro dedicato ai bambini e alla loro comprensione della pandemia da Coronavirus. Alla realizzazione del testo, dal titolo «My Hero is You, How kids can fight COVID-19!», hanno collaborato più di 50 organizzazioni e enti mondiali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), le Nazioni Unite e IASC, l’Agenzia internazionale per il supporto alla salute mentale nelle emergenze. Le illustrazioni sono state realizzate da Helen Patuck, e il libro – disponibile in diverse lingue – è frutto di una ricerca su come oltre 1.700 bambini, genitori e insegnanti si stanno rapportando al Covid-19.

La sarta che regala mascherine ai sordi

Open | Irene Coppola

Irene Coppola, stilista di Gallipoli (Puglia), è proprietaria di un laboratorio di moda per donne. Lì ha iniziato a creare delle mascherine contro il Coronavirus da regalare a chi ne ha bisogno. Ha già aiutato anche un’associazione per sordi: «Grazie a questa pellicola trasparente – ci racconta in un’intervista video – i ragazzi possono leggere il labiale degli operatori, garantendo quindi la propria sicurezza e quella di chi li assiste. Ovviamente vanno sempre sterilizzate».

Fase 2: ipotesi dopo il 4 maggio e piano diverso per ogni Regione

Ansa, Mourad Balti Touati | Una ciclista con il volto coperto passsa in piazza Duomo, Milano, 5 aprile 2020

Potrebbe essere il 4 maggio la data che consentirà all’Italia di entrare nella cosiddetta “fase 2” dell’emergenza Coronavirus. Se l’indice R0 sarà prossimo allo zero, il governo potrà iniziare a organizzarsi con le diverse Regioni per avviare un piano di ripresa. Come scrive Il Corriere della Sera, le riaperture saranno pianificate di territorio in territorio tenendo conto dei diversi indici di contagio. Il premier Giuseppe Conte ha già insediato un gruppo di esperti da affiancare al Comitato tecnico scientifico: ci saranno sociologi, psicologi e manager del lavoro.

Calo di ricoveri e record di guariti

ANSA, Mourad Balti Touati | Un’ambulanza esce dall’Ospedale Fiera Milano a Milano, 6 aprile 2020

L’epidemia in Italia è tutto fuorché debellata. Ma mentre si cerca di capire il reale numero di malati, di contagi e di morti, si registra un calo negli ospedalizzati e nuove cifre record di guarigioni. La discesa nei numeri delle terapie intensive è costante (ieri se ne sono registrate -99) e le strutture sono alleggerite dall’aumento degli isolamenti domiciliari (oramai sono oltre 63mila). I guariti di ieri sono invece +2.099, un numero mai così alto dall’inizio dell’emergenza.

