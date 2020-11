Già 100 milioni di americani hanno votato di persona o per posta. Occhi puntati sulla Pennsylvania dove il risultato potrebbe essere in bilico per giorni

00.30 - 4 novembre

Mentre gli americani si stanno recando ai seggi, Wall stretta ha chiuso in rally il giorno dell’elezione. Il Dow Jones è salito del 2,05% a 27.477,40 punti, il Nasdaq guadagna invece l’1,85% a 11.160,57 punti mentre lo S&P 500 fa registrate un +1,78% a 3.369,11 punti.

00.15 - 4 novembre

Sono oltre 101 milioni gli americani che hanno votato prima dell’Election Day. Di questi, 65 milioni hanno inviato il loro voto per posta. Numeri che negli Stati Uniti non si vedevano da oltre un secolo. E proprio in California, lo Stato di Kamala Harris, 12 milioni di persone sono già andate a votare. «Non fermatevi», ha detto la candidata alla vicepresidenza del ticket Biden, «manteniamo questo ritmo storico». Gli elettori – secondo la Cnn – sono inoltre fiduciosi che i loro voti verranno conteggiati in modo accurato. Più di 9 elettori su 10 riferiscono di aver votato per il presidente già due settimane fa, mentre pochissimi elettori hanno deciso negli ultimi sette giorni.

Trump vs Biden: al via l’Election Day

E’ il giorno delle elezioni americane. Il presidente uscente Donald Trump e Joe Biden sono arrivati alla fine di una campagna elettorale divisiva e sopra le righe. L’affluenza è già record per un voto che vede avanti Biden nei sondaggi ma, come ha dimostrato l’elezione del 2016, nulla è deciso fino all’ultimo. Saranno anche quest’anno gli swing states a fare la differenza. E tra oggi e domani, quello da tenere d’occhio, sarà in particolare la Pennsylvania dove ci sono in palio 20 grandi elettori, dei 270 necessari per vincere. Nel suo ultimo comizio nel Michigan Trump ha annunciato che «sarà una bella vittoria», mentre lo sfidante Biden ha dichiarato che in «gioco l’anima del Paese».

