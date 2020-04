Sono 23.660 le vittime in Italia. I pazienti dimessi sono in totale 47.055. Gentiloni allo Der Spiegel: «L’Ue sta fallendo a causa del Coronavirus? Non credo». Un’infermiera del Trivulzio ai giudici: «I malati non erano isolati»

Sale a 140 il bilancio dei medici morti

Nel suo drammatico bollettino quotidiano la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) tiene traccia dei camici bianchi che hanno perso la vita durante questa emergenza Coronavirus. Un bollettino che si aggrava ora dopo ora. Gli ultimi due vittime sono Oscar Ros (specialista in Igiene e Medicina preventiva), colpito da Covid-19, e Andrea Farioli, le cui cause del decesso sono ancora da accertare. Il totale dei medici deceduti dall’inizio dell’epidemia, rileva la Fnomceo, sale così a 140.

Al via il bando per la ricerca di 1500 operatori sanitari

ANSA/CIRO FUSCO

Un nuovo bando per il reclutamento di 1500 operatori sanitari è stato messo online dalla Protezione civile. Le candidature scadranno mercoledì. La ricerca è rivolta a personale da inserire nelle Rsa, residenze per disabili e anziani e istituti penitenziari.

App «Immuni»: le preoccupazioni di 300 scienziati in una lettera indirizzata al governo

Pixabay

Ancora prima del suo arrivo sul “mercato” digitale, l’App di tracciamento dei contagi da Coronavirus «Immuni» continua a far discutere. A sollevare diverse questioni di privacy sull’applicazione è un gruppo di 300 scienziati in una lettera aperta ai decisori. «Siamo preoccupati che nell’effettiva messa in campo dell’applicazione (o delle applicazioni) si possano insinuare interessi che hanno priorità diverse da quella della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e che quindi siano adottate e implementate soluzioni in deroga alla normativa a protezione dei dati», si legge nella lettera.

«Ci preoccupano – scrivono – anche alcuni aspetti tecnici riguardanti le specifiche del protocollo alla base del modello tecnologico e sanitario prescelto e del software acquisito che non sono ancora stati sufficientemente chiariti». «La “Risoluzione del Parlamento europeo sull’azione coordinata dell’UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze” del 15 aprile (n.2020/2616(RSP)) ha chiesto espressamente “che la memorizzazione dei dati sia completamente decentralizzata” per le app nazionali di contact-tracing COVID-19», scrivono gli scienziati chiarendo come si tratti di: «Questioni fondamentali in termini di sicurezza e minimizzazione dei dati».

Per militari protezioni e 8000 tamponi

ANSA | Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in visita agli ospedali da campo di Piacenza

Sono oltre 45 mila gli uomini e le donne delle forze armate, che da circa due mesi operano in supporto della Protezione civile e del ministero della Salute per l’emergenza Coronavirus. Tutti, fa sapere in una nota lo Stato maggiore della difesa – con le protezioni individuali necessarie. «Nei confronti del personale militare – aggiunge la nota – sono stati eseguiti circa 8.000 tamponi e sono state attuate tutte le misure precauzionali previste dalle direttive ministeriali per garantire la massima protezione del personale impegnato in Italia e nelle missioni internazionali».

Zaia: «Riapertura il 4 maggio? Dipende dal Dpcm»

Ansa | Luca Zaia

Il governatore del Veneto Luca Zaia prova a smorzare i toni sullo scontro tra governo e regioni per l’avvio della Fase due di contenimento del Coronavirus. Il presidente della regione del nordest chiarisce che per la riapertura del 4 maggio tutto dipenderà dal prossimo Dpcm: «Noi non abbiamo queste competenze. Decidiamo una volta per tutte di avviare la fase della convivenza con il virus». A Quarta Repubblica su Rete4 Zaia sottolinea che «volente o nolente è quello che hanno fatto esattamente in Cina e in Corea. Cominciamo a pensare a queste aperture». «Il lockdown ormai non esiste – aggiunge – perché con l’autorizzazione dei codici Ateco e il sistema delle deroghe alle prefetture, molte aziende hanno già riaperto. In Veneto abbiamo il 40% delle aziende aperte».

Catalfo: «Reddito di emergenza fino a 800 euro»

ANSA/CLAUDIO PERI | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

Un reddito di emergenza con una base di partenza di 400 euro e che potrebbe risalire «in base ai componenti del nucleo fino a un tetto massimo di 800 euro». Ad annunciarlo è la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in un’intervista a Fanpage. «Stiamo pensando ad una misura a tempo, che possa durare qualche mese», dice Catalfo precisando che «siamo alla fase di verifica della platea che nei prossimi giorni verrà definita del tutto».

Parte «Garanzia Italia»: prestiti in 48 ore

ANSA / FABIO FRUSTACI

La Task Force SACE-ABI ha dato il via libera a Garanzia Italia, lo strumento che attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, sosterrà la concessione di finanziamenti alle attività economiche e alle imprese in difficoltà. Le garanzie arriveranno in tempi brevi: per la “procedura semplificata” (dedicata alle imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi e con meno di 5.000 dipendenti) e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni avverrà entro 48 ore.

Lega Seria A: «Pronti a ripartire». Ma Spadafora frena

Si riaccende lo scontro tra la Lega di Seria A e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sull’emergenza Coronavirus e la gestione del campionato. In una nota diffusa oggi «il Consiglio di Lega Serie A, ha confermato all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza». Tuttavia, sull’ipotesi di una fine regolare del campionato è arrivato subito lo stop del ministro dello Sport: «Al momento non do per certo né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato», ha detto Spadafora al Tg2. «Lo sport non è solo il calcio e non solo la serie A – ha aggiunto -. La Serie A è una industria economica, ci concentriamo anche su calcio di serie A. Mercoledì incontro la Figc che presenterà il protocollo per gli allenamenti. Valuteremo insieme».

Spadafora: «La Serie A non si illuda: non è certa la ripresa degli allenamenti e delle partite» https://t.co/lBtJ5hrGij pic.twitter.com/pCndgQHXer — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) April 20, 2020

Di Maio: «Senza l’Italia l’Europa non ce la può fare»

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio

In Europa «l’Italia punta al miglior accordo possibile». A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi di Maio intervistato da Al Jazeera. «Non bisogna nemmeno pensare a un possibile fallimento» perché «senza l’Italia l’Ue non ce la può fare. Ora l’Europa ha una grande opportunità”, quella di “segnare il proprio riscatto».

Puglia: ancora morti nelle Rsa

Ansa

Non si ferma il bilancio drammatico dei morti ospiti nella casa di riposo «La Fontanella» di Soleto, in provincia di Lecce. Le vittime registrate sono state finora 15. L’ultima è un’anziana di 87 anni di Galatina. Nei giorni scorsi, dopo essere risultata positiva al tampone, era stata trasferita nel dipartimento emergenza di Lecce, dove le sue condizioni si sono aggravate. Nella residenza sono risultati positivi 90 anziani, molti dei quali sono ora ricoverati in ospedale. Positivi anche 14 operatori sanitari.

Lazio: 4.365 casi positivi

ANSA/MOURAD BALTI TOUATI/Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti

Sono 60 i nuovi casi da Coronavirus registrati nel Lazio, il numero più basso da oltre un mese. Il bilancio totale degli infetti è arrivato a 4.365, mentre il numero dei ricoverati è di 1.388. I pazienti in terapia intensiva sono 185, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.792. Per quanto riguarda i guariti sono saliti di 8 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.101. Così come il numero dei decessi: 8 nuove morti nell’ultima giornata.

#Coronavirus: Sono 4365 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 2792 sono in isolamento domiciliare, 1388 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 185 sono ricoverati in terapia intensiva. 349 sono i pazienti deceduti e 1101 le persone guarite +++ pic.twitter.com/hbbMgPuEaz — Salute Lazio (@SaluteLazio) April 20, 2020

Pregliasco: «Non siamo pronti alla fase 2, gli anziani delle Rsa hanno pagato uno scotto pazzesco»

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia il numero degli attualmente positivi presenta un saldo negativo. «Si stanno riducendo i casi e questa è una bella notizia. Bene anche il dato di Milano e del Piemonte. Ma non è il momento di cantare vittoria, non siamo ancora pronti alla fase 2», spiega a Open Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Mialno. Sulla ripartenza Pregliasco è cauto: Dobbiamo farlo gradualmente, servono scelte politiche coraggiose. C’è il disastro dell’aumento dei poveri, di chi non ha un reddito e adesso non può nemmeno commettere furti, che sono ovviamente calati. Tirare troppo la corda ci espone a un conflitto sociale».

Cresce il numero delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza: 1.039 solo nel mese di aprile

Sono state 1.039 le chiamate fin qui registrate nel mese di aprile dai centri antiviolenza domestica rispetto ai 397 dell’anno precedente. L’epidemia di Coronavirus ha milioni di persone in casa. Ma l’effetto del lockdown ha avuto risultati devastanti per quelle donne costrette a convivere con i propri aguzzini e uomini violenti. Nel mese di marzo i contatti sono stati 716 mentre erano stati 670 nel marzo 2019. «È stata cruciale l’opera di informazione in questi mesi in cui si è costretti a restare in casa», ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Con la campagna di comunicazione per l’app le segnalazioni via chat sono salite a 143 a marzo. «Questi numeri sono un segno – spiega Bonetti – che ci dice l’emersione di un fenomeno purtroppo nascosto, difficile da contrastare proprio nella misura in cui più viene taciuto mentre si consuma nelle mura domestiche. Una delle nostre preoccupazioni ha sempre riguardato, dall’inizio dell’epidemia, le conseguenze che lo stare a casa avrebbe comportato per le categorie più fragili».

All women and girls have the right to a life free from all forms of violence.



We must stand with displaced and stateless women and girls. Our @GillianTriggs urges all governments to put their safety first as they respond to the #coronavirus pandemic.https://t.co/r6phcWjCzt — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) April 20, 2020

Allarme nelle Rsa in Puglia: «Aiuto, riportate a casa i vostri cari. Non abbiamo armi per difenderli»

Ansa | Operatori sanitari soccorrono una degente di una Rsa

«Non possiamo resistere così a lungo venite a riprendervi i vostri cari, se potete, riportateli nelle vostre case, abbiate cura personalmente di loro». Queste parole sono di Fabio Margiglio, presidente di Assoap, l’associazione che raccoglie le Rsa della Puglia. Con una lettera ha chiesto ai parenti degli ospiti delle Case di riposo di aiutare queste strutture, riportando a casa i loro nonni, le loro madri o i loro zii. La paura è che con la Fase 2 i contagi nelle Rsa vedranno una nuova impennata: «Non abbiamo le armi per difenderci non le ha nessuno e, se qualcuno le ha, a noi non le danno».

Sospesi i lavoratori della Rsa Don Gnocchi che hanno denunciato le morti sospette

ANSA/FABRIZIO CASSINELLI | Personale sanitario in un reparto Covid-19 di un istituto geriatrico milanese

I lavoratori della cooperativa Ampast che sono impiegati nella Rsa della Fondazione Don Gnocchi avevano fatto scattare con una denuncia l’indagine della procura di Milano sui contagi e le morti sospette nella casa di riposo a causa del Coronavirus. Ora rischiano il posto di lavoro: a tutti loro è arrivata una contestazione disciplinare con l’accusa di aver «leso l’immagine» della cooperativa e della fondazione. A dare la notizia l’avvocato Romolo Reboa, che ha definito il provvedimento «palesemente illegittimo e ritorsivo».

Pd, Forza Italia e Lega d’accordo sull’app Immuni: «Serve una legge sui dati personali»

Ansa

Aumentano le voci di chi vorrebbe capire meglio quali sono i limiti entro cui si muoverà Immuni, l’app per il tracciamento dei contagi che verrà lanciata dal governo. Diversi politici vorrebbero che se ne discutesse prima di tutto in Parlamento. A partire dal capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio: «Vanno assicurati la proprietà e la gestione pubblica dei dati e l’assenza di discriminazioni fra cittadini nel pieno rispetto della privacy». Dello stesso parere anche Lega e Forza Italia.

Piemonte, i contagi sono arrivati a 21.437. Nella giornata di oggi sono stati comunicati 74 decessi

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO| Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

Il numero totale dei decessi in Piemonte è arrivato a 2.433, 74 sono stati comunicati nella giornata di oggi. Come specifica però la nota della regione, fra questi 74 ci sono anche alcuni decessi dei giorni scorsi. La provincia più colpita resta Torino, con 1.029 vittime. Segue Alessandria con 483 vittime e Novara con 223 vittime. Il totale dei contagi è arrivati a 21.437, 293 in più rispetto a ieri. Attualmente i ricoverati in terapia intensiva sono 301, un numero calato di tre unità nelle ultime 24 ore.

Emilia-Romagna, i casi positivi sono 22.867: 307 in più rispetto a ieri

ANSA / MATTEO BAZZI | Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Stando agli ultimi dati ufficiali, in Emilia-Romagna il totale dei casi positivi è arrivato a 22.867. Rispetto a ieri questa cifra è aumentata di 307 unità. I nuovi decessi invece sono 56, il totale delle vittime nella regione sale così a 3.079. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva: ora sono 283, sei in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti, 22 in meno nelle ultime 24 ore.

In Italia le persone attualmente positive sono 108.237, 20 in meno rispetto a ieri. Le nuove vittime sono 454

Il bollettino della Protezione Civile del 20 aprile 2020

454 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Coronavirus è arrivato così a 24.114. Oggi i dati sono stati diffusi nella conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione civile e responsabile, insieme a Domenico Arcuri, dell’emergenza Covid-19. Cala invece, anche se solo di 20 unità, il nummero dei pazienti attualmente positivi. Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.398.024. I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 181.228, con un incremento di 2.256 in un giorno. I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 48.877. Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 24.906. Cala il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.537 (- 62 rispetto a ieri). Salgono a 80.758 le persone in isolamento domiciliare, contro i 80.589 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Borrelli: «Il dato delle terapie intensive è il più basso da un mese»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha spiegato che dal numero dei pazienti in terapia intensiva arriva un segnale molto positivo: «Sono 2.537 le terapie intensive, 62 in meno, il numero più basso da un mese a questa parte. Quanto ai guariti, arrivati a 48.877, quasi il 90 per cento si sono registrati nell’ultimo mese da scorso 20 marzo». E non solo. Per la prima volta diminuisce il numero delle persone attualmente positive: il calo è di 20 unità. Borrelli ha confermato poi un bando di cui si era già parlato nei giorni scorsi: quello per reclutare 1.500 operatori socio sanitari destinati solo alla Rsa e agli istituti penitenziari. Il capo della Protezione Civile ha dichiarato anche sono a disposizione 19mila posti per permettere di passare la quarantena a chi non può rimanere in isolamento nella propria abitazione.

Lombardia: 735 nuovi positivi e 163 morti in più rispetto a ieri

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 20 aprile

La Lombardia ha comunicato i dati sulla diffusione del Covid-19 nella regione. Il totale dei positivi al momento è di 66.971 pazienti: 735 in più rispetto a ieri. Un numero in calo rispetto al dato di sabato 18 aprile, quando i positivi erano 855. I ricoverati in terapia intensiva calano di 21 unità: da 922 a 901. I nuovi decessi invece sono 163, un numero che porta il totale delle vittime a 12.376. Ad oggi i tamponi effettuati sono 270.486, oltre 6mila sono stati effettuati nelle ultime 24 ore.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano : 16.112

: 16.112 Brescia : 12.004

: 12.004 Bergamo : 10.738

: 10.738 Cremona : 5.491

: 5.491 Monza : 4.157

: 4.157 Pavia : 3.641

: 3.641 Mantova : 2.913

: 2.913 Lodi : 2.740

: 2.740 Como : 2.550

: 2.550 Varese : 2.196

: 2.196 Lecco : 2.080

: 2.080 Sondrio: 960

La diretta da Palazzo Lombardia

Caparini: «Riapertura sarà graduale all’insegna salute pubblica»

A diffondere i dati di oggi della Lombardia è stato Davide Caparini, l’assessore al bilancio, che ha commentato così i dati della regione: «Stiamo vedendo i risultati dell’impegno dei lombardi, dei comportamenti individuali che ci consentono di controllare la diffusione del virus». Per Caparini nei prossimi giorni saranno fondamentali proprio i comportamenti dei cittadini «soprattutto nell’ottica della riapertura che sarà graduale, all’insegna della salute pubblica, della salvaguardia di ognuno di noi e del rispetto del prossimo».

Bergamo, per la prima volta pronto soccorso vuoto dopo un mese e mezzo

ANSA/Tiziano Manzoni | L’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII

Nessuna barella nelle corsie con le bombole di ossigeno. Nessun reparto affollato di malati. In una foto pubblicata da la Repubblica si vede come il Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sia quasi del tutto voto. Un immagine che l’ospedale ha commentato così: «Torniamo a respirare. Lo spiraglio di luce sta diventando qualcosa di ancor più luminoso. Dopo un periodo di fuoco, l’alleggerimento e la diminuzione dei casi e dei ricoveri Covid ci si sta facendo tornare gradualmente a una situazione di quasi normalità».

Roma, la coppia di turisti cinesi è stata dimessa anche dal San Filippo Neri

LaPresse/Cecilia Fabiano | Operatore sanitario a Roma

Dopo il ricovero allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento per le malattie infettive, la coppia di turisti cinesi che per primi in Italia erano risultati positivi al Coronavirus è stata dimessa anche dal San Filippo Neri. Dopo il ricovero allo Spallanzani i due erano entrati in questa struttura ospedaliera per gli ultimi giorni di degenza. I due turisti hanno così concluso il periodo di riabilitazione e sono in ottime condizioni. Hanno annunciato che scriveranno una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno curati.

Il Covid-19 non ha fermato le donazioni di sangue

Pixabay | Plasma al microscopio

Il Centro Nazionale per la raccolta del Sangue ha diffuso un comunicato per spiegare che le donazioni non si sono fermate nelle ultime settimane nonostante l’epidemia di Coronavirus. Ora però c’è bisogno di nuove donazioni, soprattutto perché stanno riprendendo le normali attività di cura in ospedale:

Negli ultimi giorni gli esiti del monitoraggio relativo all’andamento regionale della produzione e del consumo delle unità di globuli rossi, svolto dal Centro nazionale sangue con cadenza settimanale, mostrano un significativo aumento dei consumi, da intendersi verosimilmente correlato alla graduale ripresa delle ordinarie attività di cura ospedaliere, rallentate quasi ovunque a causa dell’emergenza legata al Covid-19. Questo, rende necessario l’inizio di una ‘fase 2’ anche per la raccolta di sangue, fondata soprattutto sulla prenotazione e accurata programmazione delle attività di chiamata dei donatori e di donazione di sangue e plasma

Iss: «Durante l’epidemia di Covid-19 le vaccinazioni sono ancora più importanti»

Ansa | Vaccini

Oggi, 20 aprile, è cominciata la settimana dell’immunizzazione. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha spiegato che in questo momento fare tutte le vaccinazioni canoniche è ancora più importante: «Le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei servizi sanitari e una loro interruzione, anche se per un breve periodo, porterebbe a un accumulo di persone suscettibili e a un maggiore rischio di epidemie di malattie prevenibili da vaccino (VPD, vaccine preventable diseases) che possono causare decessi e portare una aumentata richiesta di risorse sanitarie».

Fifpro: le depressioni tra i calciatori sono aumentate

La denuncia arriva dal sindacato mondiale dei giocatori professionisti (Fifpro): in questi giorni il 10% degli atleti soffrirebbe di sintomi depressivi. Lo studio è stato fatto in collaborazione con l’ospedale universitario di Amsterdam e ha coinvolto 1.600 atleti provenienti da Europa e Stati Uniti. Secondo i dati raccolti: «Il 22% delle donne e il 13% degli uomini ha riportato sintomi compatibili con la diagnosi di depressione». In Italia al momento non è ancora chiaro né quando ricomincerà il campionato né quando gli atleti potranno ricominciare ad allenarsi.

Nuova denuncia dalla Casa di riposo degli artisti di Milano: «Ero malato e non mi hanno isolato»

Ansa/Fabrizio Cassinelli | Personale sanitario indossa tute e mascherine protettiva in una Rsa del Milanese

Dopo la testimonianza di Sofia Marzorati, un’altra voce arriva dalla Casa di riposo degli artisti. Un ospite, che ancora vive nella struttura e ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato che questa Rsa «non è un’isola felice come vogliono far credere». L’uomo racconta che due mesi fa ha cominciato ad avere la febbre: «Ma non una febbriciattola da nulla, raggiungevo anche i 39 e mezzo delle volte, e sono andato avanti così per settimane. Poi sono arrivati i problemi respiratori – che hanno detto essere una semplice bronchite. E ancora adesso, dopo un mese e mezzo, misuro la temperatura perché non si sa mai».

Abruzzo, 5 pazienti deceduti nelle ultime 24 ore. Il totale arriva a 263

Ansa | Sala parto e triage dell’ospedale di Pescara per le puerpere sospette con Covid 19

Con 5 pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, il numero totale delle vittime legate a Covid-19 in Abruzzo è arrivato a 263. In tutta la regione i casi totali sono 2.612, con 91 casi nelle ultime 24 ore. La provincia più colpita sembra essere quella di Pescara. Solo nella Asl di questo territorio si contano 1.143 pazienti. Le persone in terapia intensiva sono 38, due in meno di ieri.

Il numero dei medici italiani morti per Covid-19 è arrivato a 138

Ansa/Alessandro Di Meo | Operazioni di vestizione di medici e infermieri nel reparto Covid dell’ospedale San Filippo Neri, Roma, 8 aprile 2020

La Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) continua a tenere il bilancio di tutti i medici che sono morti in Italia per Covid-19. Questo numero è arrivato a toccare quota 138. L’ultimo nella lista è il dottor Luciano Abruzzi, neurologo all’Ospedale Maggiore di Cremona. Aveva 58 anni e dopo la diagnosi era stato trasferito al Policlinico di Milano. Molto probabilmente ha contratto l’infenzione mentre lavorava in corsia».

Marcucci, capogruppo del Pd: «Si discuta l’app per il tracciamento in Parlamento»

Ansa/Angelo Carconi | Il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci

Il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha chiesto che l’app per il tracciamento dei contagi non venga decisa solo dal governo ma passi anche da una discussione parlamentare: «L’app di tracciamento sarà un pezzo importante della prossima stagione in cui dovremo convivere con il Coronavirus. Mi limito a ricordare che in Italia vige comunque una Costituzione che non può essere elusa, soprattutto nella parte dei diritti fondamentali. Quel che è certo è che dovrà discuterne il Parlamento».

Un’infermiera del Trivulzio ai giudici: «I malati non erano isolati, non avevano mascherine e ricevevano visite dai parenti»

Ansa | Il Pio Albergo Trivulzio

Iniziano arrivare i primi elementi per ricostruire cosa è successo nelle ultime settimane dentro il Pio Albergo Trivulzio. Nell’inchiesta che coinvolge le Rsa lombarde un’infermiera che lavorava nella struttura ha rilasciato la sua testimonianza ai giudici, spiegando: «Mancavano i presidi sanitari di sicurezza contro il Coronavirus, come le mascherine, i pazienti e gli anziani con sintomi non venivano isolati in modo corretto e i parenti continuavano ad entrare anche dopo lo scoppio dell’epidemia».

Meloni: «Eurobond utili, possono dare respiro»

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante un collegamento con la rete Telelombardia ha preso le distanze dagli altri partiti di centrodestra sulla questione Eurobond pensati per l’emergenza Coronavirus: «Non so perché Forza Italia e Lega hanno votato contro gli eurobond, credo che in questa fase siano uno di quegli strumenti che possono darci un minimo di respiro».

Meloni ha spiegato che questa scelta rientra nelle differenze storiche che esistono fra queste formazioni politiche: «Non è un mistero che a livello europeo siamo tre partiti che appartengono a tre famiglie politiche diverse e questo comporta anche letture diverse sulle grandi questioni che riguardano i temi europei».

Bergamo, donate mille mascherine per i tassisti

Ansa/Matteo Corner | Militari a Seriate, in provincia di Bergamo

I canali di informazione ufficiali della regione Lombardia hanno comunicato che sono a Bergamo sono state distribuite mille mascherine per i tassisti. L’assessore ai Trasporti Claudia Maria Terzi ha commentato: «Stiamo parlando di una categoria che offre un servizio pubblico ed è, quotidianamente, in prima linea, anche durante questa emergenza sanitaria. Garantendo, per esempio, collegamenti con gli ospedali e, più in generale, offrendo possibilità di spostamento a chi non può utilizzare altri mezzi di trasporto».

Veneto, i casi positivi sono 16.127

Ufficio Stampa Regione Veneto | Il governatore Luca Zaia

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla regione, in Veneto nelle ultime 24 ore ci sono stati 21 decessi. Il totale dei casi positivi invece sarebbe arrivato a 16.127, con 192 casi nelle ultime 24 ore. In diminuzione i pazienti attualmente positivi, al momento sono 10.061, 149 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva: ora sono 180, 4 in meno rispetto a ieri.

Il governatore Fontana: «Tre miliardi a disposizione per la ricerca»

Ansa/Matteo Bazzi | Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

In diretta Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che sta lavorando a una proposta di legge per portare la regione fuori dal lockdown per il Coronavirus: «Porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria. Per una risposta concreta alla nostra economia e per la ripresa metteremo a disposizione 3 miliardi, cifre utili per un piano di investimenti».

Lopalco sulla Fase 2: «Non basta considerare il rischio contagio»

Con un intervento su Medical Facts, portare del virologo Roberto Burioni, il dott. Pierluigi Lopalco ha spiegato quali sono i parametri da prendere in considerazione per valutare l’apertura nella Fase 2. Si tratta di almeno 5 valori che partono dal numero di tamponi che si riescono a fare in una settimana e vanno al numero di casi gravi che vengono registrati nel sistema sanitario nazionale.

Estate 2020, la sindaca di Riccione: «Spiagge aperte da metà giugno, ma meno aperitivi»

Renata Tosi è la sindaca di Riccione. In un’intervista al Resto del Carlino ha spiegato che il suo obiettivo è aprire le spiagge per giugno 2020, e senza gabbiotti in plexiglass. L’obiettivo è salvare la stagione, che inevitabilmente però sarà qualcosa di diverso: «Sarà una spiaggia con meno ombrelloni, con meno aperitivi, meno aggregazioni. Non sarà la Riccione classica dell’intrattenimento, dei locali notturni».

Cdm: ok allo slittamento delle elezioni amministrative

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo slittamento delle elezioni amministrative a causa della pandemia di Coronavirus. Nel testo del decreto manca ancora una definizione precisa delle finestre temporali entro quando le singole Regioni potranno indire le elezioni. Tra le ipotesi sul tavolo del Governo vi era infatti quella dell’ipotesi del voto tra la metà di luglio sino al mese di novembre. Il Governo, da parte sua, già nelle settimane precedenti aveva ipotizzato un unico “election day” in autunno, al fine di riunire in un’unica data elezioni regionali, amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari.

Scontro Fontana – De Luca. Il governatore lombardo: «Sulla chiusura dei confini la Campania sbaglia»

ANSA | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana (S) e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca

Continua lo scontro tra regioni del Nord e del Sud su come gestire la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus. Ai due poli il governatore della Lombardia, Attilio Fontana (a cui fa eco quello del Veneto, Luca Zaia), e dal lato opposto quello della Campania, Vincenzo De Luca. Se il “governatorissimo” della Campania ha più volte ribadito la sua intenzione di “chiudere la regione“, qualora le misure di lockdown dovessero subire un allentamento (richiesto in particolare modo dai governatori del Nord, ndr), De Luca ha anche più volte sottolineato che il rischio è quello di dover «chiudere tutto di nuovo. Ma dopo un mese e mezzo di quarantena, un’altra stagione come questa il Paese non la reggerebbe». Il governatore campano, poi, ha dichiarato di aver avuto «la sensazione di un collo quasi psicologico di tanti di loro» (riferendosi ai governatori del Nord, ndr), sottolineando come proprio in momenti come questi che va fatto non quel che è più comodo, «ma quello che è più ragionevole».

Parole che non sono andate giù ai presidenti di alcune Regioni del Nord. E in tutta risposta il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Rai Radio 1, ha risposto al governatore campano: «Sul piano psicologico credo che De Luca si confonda. È un pò che non mi telefona e non si rende conto che non sono assolutamente provato, ma sono lucidissimo». Quanto all’ipotesi di De Luca di “chiudere i confini”, Attilio Fontana ha commentato: «Credo che abbia sbagliato e che queste scelte semmai si devono fare di comune accordo, non certamente per una imposizione di una parte rispetto all’altra». E infine Fontana chiosa: «Non chiuderemo mai porte ai campani: ogni anno 14 mila vengono in Lombardia per farsi curare».

Fontana contro la riapertura a scaglioni delle Regioni: «L’Italia resterebbe zoppa»

ANSA | Il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana

Già nella giornata di ieri, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si è detto contrario all’ipotesi che alcune Regioni possano uscire dal lockdown da Coronavirus prima di altre. In particolare se queste Regioni apripista non sono la Lombardia. «Le decisioni saranno prese tutti insieme sulla base delle valutazioni dei tecnici a tutela della salute ma – ha detto all’Ansa Fontana – ma non credo che si possa arrivare a quello perché l’Italia potrebbe rimanere zoppa». Sull’ipotesi che qualche Regione decida di chiudere i confini, come ha minacciato di fare il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, se la Lombardia dovesse muoversi autonomamente e prima del tempo, si è limitato a dire: «Mi auguro che sia stato male interpretato».

Zaia: «Il Sud è contro il Nord se chiudono le Regioni»

ANSA | Il governatore del Veneto, Luca Zaia

A fare eco alle dichiarazioni di Fontana, sempre nella giornata di ieri, si era unito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Se alcuni presidenti chiudono i confini regionali allora fanno loro l’autonomia», ha detto Zaia. «Non è Nord contro Sud, ma Sud contro Nord». «Campania e Puglia vorrebbero vietare gli spostamenti tra Regioni, ma la vedo difficile nel momento in cui riapri le aziende», ha aggiunto. «Cosa fai? Sopprimi anche i treni? Che proposta è?».

Speranza: «Ok alla fase due dal 4 maggio, ma non abbiamo vinto la battaglia, il pericolo non è scampato»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro della Salute, Roberto Speranza

«Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché il 4 maggio sia una data attorno alla quale dobbiamo costruire questa Fase 2 per l’emergenza Coronavirus. Mi auguro che al più presto ci possa essere un incontro tra le forze sociali e con loro irrobustire il documento del 14 di marzo che ci ha aiutato in queste settimane difficili per avere sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma voglio essere chiaro su un punto: la battaglia non è vinta». A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

Speranza: «Non vanificare gli sforzi fatti. Nel prossimo decreto investimenti per ospedali Covid-19»

«Non pensiamo che il pericolo sia scampato; se facessimo questo errore, i sacrifici dei cittadini verrebbero vanificati», prosegue il ministro. Quanto alle riaperture, Speranza sostiene che il problema non sia tanto la data, quanto il «come attrezzarci per la ripresa: bisogna rafforzare la nostra rete di assistenza territoriale». A tal proposito il ministro Speranza ha annunciato che nel prossimo decreto il Governo investirà risorse per rafforzare la rete di assistenza sul territorio: «Abbiamo bisogno di strutture che si specializzano sul Covid, perché gli ospedali misti facilmente moltiplicano il contagio – ha specificato Speranza – è molto difficile bloccarlo quando si hanno nella stessa struttura pazienti Covid e non Covid. Molte ne sono nate in giro per l’Italia, e dobbiamo insistere su questo terreno».

Speranza: «L’app è uno strumento, ma usciremo da questa situazione solo con il vaccino»

Quanto all’app “Immuni“, Speranza ha dichiarato che è stato già firmato il contratto affinché si possano accelerare i tempi. L’app, tuttavia, «è uno degli strumenti – sottolinea Speranza – in questa vicenda non c’è una mossa salvifica. Oltre alla prima funzione essenziale di tracciare i contatti, la app potrà essere molto utile per rafforzare la sanità digitale del nostro Paese. Non è che con l’app abbiamo finito i problemi – prosegue il ministro – La vera scoperta che ci farà uscire da questa situazione è il vaccino».

Speranza: «Giovedì sul Mes si gioca una partita decisiva»

Quanto all’utilizzo del Mes come strumento di supporto economico per far fronte alla crisi innescatasi con la pandemia di Covid-19 in tutta Europa, il ministro Speranza sostiene sia da r«afforzare l’iniziativa di Conte che in linea con il ministro Gualtieri va nella direzione giusta. Diamo fiducia a Conte, credo sia nelle condizioni di spostare l’asse». «Quel che è certo – prosegue Speranza – è che la trattativa è molto delicata. Roberto Gualtieri ha fatto un lavoro importante nell’Eurogruppo, che ho apprezzato, ma la partita decisiva, come evidente, è quella di giovedì». «Le valutazioni sui fondi vanno fatte a partita chiusa. Ma la stagione dell’austerità non credo regga di fronte a questa crisi, serve una stagione nuova», ha chiosato il ministro della Salute.

Speranza: «Son un gran appassionato, ma con 400 morti al giorno il calcio è l’ultimo problema»

«Sono un grande appassionato di calcio, ma con più di 400 morti al giorno con sincerità, è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci», ha proseguito il ministro Speranza. «Lo dico con il massimo rispetto e da grande appassionato di calcio – ha sottolineato – però viene prima la vita delle persone e le priorità del Paese oggi sono altre». «Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale, ma la priorità in questo momento deve essere ancora salvare la vita delle persone», ha chiosato infine il ministro.

Conte: «Italia lasciata sola, apprezzo scuse Ue»

Ansa/Filippo Attili | Il primo ministro Giuseppe Conte

«È indiscutibile: l’Italia è stata lasciata sola (durante l’emergenza Coronavirus, ndr). Anche Ursula von der Leyen si è scusata per questo a nome dell’Unione europea, nell’Europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto». A dirlo, in un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung è il premier Giuseppe Conte, commentando le scuse di Ursula von der Leyen all’Italia. A tal proposito, nella giornata di ieri, secondo quanto riferito da Ansa, il presidente del Consiglio Conte ha avuto una conversazione telefonica con la presidente von der Leyen sulle urgenze dell’Italia sia sul fronte sanitario, sia su quello economico. La telefonata è avvenuta alla vigilia del Consiglio europeo in programma per giovedì 23 aprile.

Nell’intervista, Conte ha ribadito come l’intera Ue abbia bisogno di tutta la sua «potenza di fuoco» per rispondere alla crisi innescatasi a causa della pandemia da Coronavirus, in particolare «attraverso l’emissione di titoli comuni». Il premier si è altresì soffermato sul Mes, precisando come in Italia abbia ancora una cattiva fama, poiché rimanda irrimediabilmente alla crisi della Grecia. «Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell’ultima crisi finanziaria, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero i crediti», sottolinea Conte. Il premier si dice «scettico sull’utilizzo del Mes, anche se lascia spazio una piccola finestra aperta: «Vedremo se davvero la nuova linea di credito sarà senza condizioni».

Gentiloni: «L’Ue sta fallendo a causa del Coronavirus? Non credo»

EPA/OLIVIER HOSLET | Il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni

«L’Unione Europea sta fallendo nella crisi legata al Coronavirus? No, non credo». A dirlo è Paolo Gentiloni, commissario Ue per gli Affari Economici, in un’intervista allo Der Spiegel. «Certo – ammette Gentiloni – all’inizio abbiamo avuto grossi problemi di coordinamento e alcuni Paesi hanno persino deciso di vietare l’export delle forniture mediche. Il messaggio di solidarietà non è stato sufficiente, ma le cose sono cambiate», assicura il commissario.

Raggi: «Ipotesi riapertura centri estivi per bambini a luglio, compatibilmente con i dati epidemiologici»

ANSA / Pagina Facebook Virginia Raggi | La sindaca di Roma, Virginia Raggi

«Per le scuole non posso che aspettare le decisioni del ministero. Sabato in cabina di regia ho fatto notare che, se i dati epidemiologici fossero favorevoli, ritengo che già dal mese di luglio si potrebbe immaginare una riapertura magari dei centri estivi». A dirlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus. «I bambini, privati del contatto sociale con i loro simili, credo stiano sviluppando dei turbamenti. Riaprire almeno i centri estivi – ha sottolineato Raggi – su due turni per evitare assembramenti, credo che potrebbe essere una idea. Certo, tutto compatibilmente con i dati epidemiologici e medici».

Appendino: «Nella Fase 2 deve esserci anche il Piemonte»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Chiara Appendino, sindaca di Torino

«Il mio auspicio è che il Piemonte e la mia città, possano ripartire insieme alle altre Regioni, perché dal punto di vista economico credo che la ripartenza magari della Lombardia e del Veneto senza il Piemonte potrebbe creare grandi difficoltà economiche al nostro territorio». A dirlo è la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervenendo ai microfoni di Agorà, commentando il possibile inizio della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, al netto altresì delle difficoltà epidemiologiche che il Piemonte sta affrontando.

«Non si può chiedere ai torinesi, ma in generale ai cittadini, di continuare a stare a casa dopo mesi senza vedere una ripartenza – ha proseguito la prima cittadina del capoluogo piemontese – perché anche dal punto di vista psicologico diventa complicato. Bisogna conciliare con la sicurezza, perché altrimenti vanificheremmo quello che è stato fatto. Ma c’è una fase in cui dovremo convivere con questo virus, questo è evidente: non possiamo aspettare il vaccino». «Ovviamente – ha aggiunto Chiara Appendino – avremo bisogno del sostegno dello Stato per tutta una serie di cose che dobbiamo fare, ad esempio il trasporto pubblico locale, che andrà ridisegnato e potenziato, avere regole diverse. Avremo bisogno anche di risorse economiche per non mandare in fallimento le nostre aziende di Tpl e accompagnare la seconda fase per la quale sono fondamentali i servizi. Noi ci stiamo lavorando ma è evidente che servono investimenti economici».

Piemonte, una task force per la Fase 2

Ansa/Alessandro Di Marco | Il governatore del Piemonte Alberto Cirio

Anche il Piemonte si affida a una task force. Questa volta lo fa per capire come affrontare la Fase 2. Gli esperti saranno guidati dall’ex ministro della Salute, Ferruccio Fazio, e dovranno analizzare le carenze strutturali che l’emergenza Coronavirus ha sollevato nel sistema sanitario piemontese. Il governatore Alberto Cirio ha spiegato: «Oggi che le ferite sono ancora aperte siamo in grado di capire dove il sistema sanitario necessita di maggiori interventi e da lì ripartiremo per costruire una reale medicina di territorio».

Al via il decreto liquidità per sostenere le imprese in difficoltà. Abi assicura: «Soldi in 24 ore»

ANSA/FLAVIO LO SCALZO | Il presidente ABI, Antonio Patuelli

Prende il via oggi, 20 aprile, l’operazione di liquidità per dare ossigeno alle imprese bloccate dall’emergenza Coronavirus. Potranno fare richiesta di prestito fino a 25 mila euro imprese e professionisti, per aiuti della durata massima di 6 anni. La garanzia viene gestita dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso il medio credito centrale. Per i prestiti che prevedono garanzia Sace ci vorrà invece più tempo, poiché è ancora in fase di sviluppo la piattaforma su cui fare richiesta. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha assicurato che se le domande saranno complete e conformi, nonché corredate delle relative carte richieste dal decreto, la liquidità potrà essere elargita «in giornata».

Luca Parmitano: «Mi chiedono consigli per l’isolamento, ma la vita nello Spazio è molto diversa. Nemmeno io ero preparato a questo»

EPA/SERGEI ILNITSKY / POOL | L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano

L’isolamento sulla terra è simile a quello nello spazio? Secondo l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano, la risposta è «no», se non per le rigorosissime misure di igiene. In un’intervista a la Repubblica, infatti, AstroLuca spiega che anche lui sta vivendo una situazione del tutto nuova, a cui non era preparato. «Nello Spazio siamo addestrati a reagire con distacco a eventuali situazioni di pericolo, mentre l’epidemia sulla Terra per me è una sensazione più reale», spiega l’astronauta.

Il piano di Beppe Sala per far ripartire Milano: ingressi in metro a scaglioni e scuole a doppio turno

ANSA/Marco Ottico | Il sindaco di Milano Giuseppe Sala davanti Palazzo Marino per ricordare le vittime del Coronavirus ed onorare il lavoro di tutte le persone che sono in prima linea per affrontare l’emergenza, Milano, 31 Marzo 2020

Milano, la metropoli che non si ferma mai, ha subito una battuta d’arresto non indifferente a causa della pandemia di Covid-19. Ed è proprio sui tempi della città che dovrà lavorare, al fine di poter affrontare in sicurezza la “Fase 2” dell’emergenza. I tempi e i ritmi si dovranno dilatare per permettere il distanziamento sociale adeguato, specialmente sui mezzi pubblici, motore imprescindibile del capoluogo lombardo. E il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di certo è convinto che non basteranno 15 giorni per rimodulare il trasporto urbano (entro quindi il 4 maggio), ma tuttavia sta mettendo a punto una serie di misure per la ripartenza. E così, tra ingressi a scaglioni in metro (riducendone la capienza al 30% nelle ore di punta), passando per l’apertura a fasi alterne (e a scaglioni) di scuole e di attività commerciali (financo a ipotizzarne un’apertura serale), la giunta meneghina sta tentando di rimodulare i tempi della metropoli, al fine di contenere i contagi e di prepararsi a una “nuova normalità”.

Le misure anti-crisi delle imprese: serve prudenza, per non trasformare una palla di neve in una valanga

ANSA

Sono molteplici le misure messe in atto dalle imprese per contenere gli effetti economici innescati (o che emergeranno) dalla pandemia di Covid-19. Tutte le imprese si trovano davanti a numerose incognite, prima tra tutti quella relativa alla durata della crisi e dell’impatto che effettivamente avrà sull’economia. Allo stato attuale esistono differenti misure per tenere i conti in ordine, per quanto possibile, tra cui riduzioni di stipendio, cassa integrazione, spending review. Tuttavia queste misure se da un lato possono salvare i conti, potrebbero aggravare la crisi sul fronte socio-collettivo.

L’allarme della Fipe: «Aiuti del Governo insufficienti: a rischio fallimento 50mila imprese»

ANSA/ANGELO CARCONI | Un bar chiuso a Trastevere durante l’emergenza Coronavirus, Roma, 12 marzo 2020

«Con 30 miliardi di euro di perdite, il settore dei pubblici esercizi – come ristoranti, bar, servizi catering, discoteche – è in uno stato di crisi profonda con il serio rischio di veder chiudere definitivamente 50.000 imprese e di perdere 300 mila posti di lavoro». A denunciarlo è la Fipe-Confcommercio che, in una nota ufficiale, sottolinea: «Molti imprenditori stanno maturando l’idea di non riaprire l’attività perché le misure di sostegno per il comparto sono ancora gravemente insufficienti e non si intravedono le condizioni di mercato per poter riaprire».

«Gli interventi sin qui messi in campo dal Governo sono solo una risposta parziale – sottolinea la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – la liquidità non è ancora arrivata, la garanzia al 100% dello Stato per importi massimi di 25.000 € è una cifra lontanissima dalle effettive esigenze delle imprese per far fronte agli innumerevoli costi da sostenere, la burocrazia rimane soffocante appesantendo addirittura le stesse procedure degli ammortizzatori sociali obbligando, di fatto, le imprese ad anticipare i pagamenti». «Sulle tasse – sottolineano inoltre i pubblici esercenti – non ci sono state cancellazioni, ma solo un differimento, per di più con la beffa di dover rischiare di pagare l’occupazione di suolo pubblico stando forzatamente chiusi e la tassa su rifiuti virtuali visto che di rifiuti non ne sono stati prodotti».

Rezza: «L’Italia sta meglio, ma non bisogna abbassare la guardia. È necessario irrobustire la medicina territoriale»

ANSA/ANGELO CARCONI | L’epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità, il dottor Giovanni Rezza

Dopo due mesi dall’individuazione del primo caso di paziente positivo al SARS-CoV-2 a Codogno, «l’Italia sta decisamente meglio». A dirlo è il dottor Giovanni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. Una cauta positività, quella del professor Rezza, che tuttavia osserva: «Sono diminuiti i nuovi casi, c’è meno pressione sugli ospedali e il famoso R0, ossia l’indice di contagio, che nelle prime fasi dell’epidemia era superiore a 3, oggi è di poco inferiore a uno».

Questo è anche un effetto del lockdown e delle misure di distanziamento sociale applicate a livello nazionale, spiega Rezza: «Se oggi l’Italia sta meglio è anche grazie a queste misure. Certo – afferma Rezza a la Repubblica – ci sono state falle: i focolai familiari, ma soprattutto quelli scoppiati negli ospedali e nelle Rsa con un altissimo tributo di morti, anche tra i medici». Tuttavia Rezza mette in guardia da facili e repentini entusiasmi: «È giusto voler tornare alla normalità, soprattutto per chi sta soffrendo economicamente, ma è anche giusto continuare a essere preoccupati e tenere alta l’attenzione, in particolare per individuare i focolai locali». Il tutto mediante un auspicabile irrobustimento della medicina territoriale, a detta del professor Rezza.

Prove di ripartenza: oggi riaprono alcune aziende in Italia, ma con quali misure di sicurezza?

ANSA

È il giorno della riapertura di alcune aziende e industrie in Italia. Dalle filiere metalmeccaniche e alla cantieristica navale, passando per l’industria tessile: saranno diverse oggi le imprese che tenteranno la ripartenza, tra cautela, timori e piccole speranze, malgrado la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus non abbia ancora preso ufficialmente il via. Al di là delle differenze specifiche della produzione, ciascuno stabilimento metterà in atto dei protocolli sanitari per i propri lavoratori, che consistono nella rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso in fabbrica, nonché l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per tutti gli operai e impiegati. In alcuni casi, come nel caso dell’Electrolux di Porcia (in Friuli Venezia Giulia) gli operai verranno sottoposti a tamponi e test sierologici su base volontaria, oltre a utilizzare un’app di tracciamento e di “raccolta” degli eventuali sintomi.

A prescindere dalla tipologia di industria, per tutte e tutti varrà l’obbligo di mantenere distanze di sicurezza non solo sulla postazione di lavoro, ma anche nelle mense e negli spogliato. Parallelamente, all’interno delle fabbriche gli spazi sono stati rimodulazione e gli ambienti sanificati e, ove possibile, sono state poste barriere. In diversi casi le imprese hanno optato per una turnazione con ridotta presenza di personale, per tenere in attività gli impianti tentando di garantire la sicurezza del personale, come spiegato da La Stampa. Una ripartenza tra speranze e timori, sia per gli imprenditori, ma soprattutto per gli operai, che ben conoscono la spietata concorrenza dell’industria e che sarebbero i primi a pagare la già pre-esistente concorrenza straniera e l’eventuale perdita del lavoro.

Zampa: «Sono consapevole di cosa significhi tenere tutto fermo, ma non giochiamoci risultati che ci sono costati sacrifici»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La sottosegretaria del ministero della Salute, Sandra Zampa

E sul tema delle riaperture anticipate di attività non essenziali (individuate secondo i codici ATECO dal Governo), ma concesse alle aziende dopo aver fatto richiesta ai prefetti territoriali, è intervenuta la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, commentando: «Sono ben consapevole di cosa significa tenere tutto fermo, non potere svolgere attività, però non giochiamoci dei risultati che ci sono costati un sacrificio gigantesco, in termini collettivi e individuali». «Il Governo fisserà una base – sottolinea Zampa ai microfoni di Agorà – da lì in poi le regioni potranno stringere maggiormente, ma non allentare le misure di sicurezza».

EssiLux taglia i compensi ai dirigenti e crea un fondo da 100 milioni per dipendenti

ANSA/DANIEL DAL ZENNARO | Il vicepresidente e Ad di Luxottica, Francesco Milleri (S), e il presidente di Luxottica, Leonardo Del Vecchio (D)

La società EssiLux, nata dalla fusione del gruppo francese Essilor e dall’italiana Luxottica, ha annunciato in un comunicato ufficiale «misure volte a ridurre tutte le spese operative e di cassa, come il taglio o il posticipo dei compensi del gruppo dirigente, approvando la riduzione dei loro compensi al 50%». Inoltre la società ha cancellato il dividendo del 2019, che verrà rivalutato nel secondo semestre dell’anno. Infine, per far fronte all’emergenza economica innescata dalla pandemia di Covid-19, ha attivato un fondo da 100 milioni per sostenere i dipendenti in difficoltà e le loro famiglie.

La mappa dei contagi nelle Rsa

ANSA / MATTEO BAZZI | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio a Milano

Sono stati resi pubblici dall’Istituto superiore di Sanità i dati sul contagio da Coronavirus nelle strutture residenziali e sociosanitarie in Italia. L’indagine è stata condotta su un campione di 1.082 strutture ed è emerso che dal primo febbraio al 14 aprile 2020 si sono verificati in tutto 6.773 decessi tra i degenti. Nel 40,2% dei casi (ovvero 2.724 su 6.773), le morti sono avvenute con infezioni da Covid-19 o per patologie simili all’influenza. I casi nella sola Lombardia sono più di 1.600 (su 3.045 decessi totali), circa 300 (su 520) in Emilia-Romagna. I 3.045 decessi della Lombardia rappresentano il 45 per cento rispetto ai 6.773 totali. Seguono il Veneto con il 16,1% e il Piemonte con il 10,1.

