Sanremo 2025, Clara e i like di Matteo Salvini: «Me li mette di notte, ma non ditelo»

La cantante racconta di come ha mandato una lettera a Mina e un messaggio a Paolo Sorrentino

«Mi mette i like di notte, Salvini» Clara, intervistata dal Corriere della Sera, si lascia scappare questa rivelazione. Non è chiaro se la cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 si riferisse a questa settimana, quel che appare chiaro è che il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe un artista preferito in questa edizione della kermesse. Secondo quanto aggiunge Fanpage, la ragazza 25enne, che sul palco dell’Ariston stasera, durante la serata dei duetti, ospiterà Il Volo per cantare The Sound of Silence di Simon and Garfunkel, subito dopo essersi lasciata sfuggire la battuta avrebbe aggiunto «Questo non lo mettiamo, però». E invece la cosa è venuta fuori ugualmente.

Sorrentino e Mina

Clara, prima di chiudere l’intervista svelando le passioni di Salvini, che erano già state sottolineate in questi giorni da Dagospia, lancia due appelli di natura lavorativa. La prima è al regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, regista con cui le piacerebbe lavorare: «lo dico ufficialmente: Paolo, chiamami!». Diversa la situazione con la divina Mina, alla quale Clara pare abbia spedito l’anno scorso una lettera, però rimasta senza risposta: «Mina, per favore, rispondimi!»

