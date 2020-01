Benvenuti nel Sanremo di Amadeus: «Lei è capace di stare un passo indietro a un grande uomo» – Il video

Francesca Sofia Novello ha 25 anni, è una modella, ma sembra che il motivo per cui sia stata scelta per il Festival sia solo uno: è la fidanzata di Valentino Rossi

L’operazione era stata già annunciata da tempo. Per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo si presenteranno sul palco dieci donne. L’elenco prevede tre conduttrici, Diletta Leotta, Antonella Clerici e Alketa Vejsiu, tre giornaliste, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Rula Jebreal, due attrici, Monica Bellucci e Sabrina Salerno, e altre due donne la cui presenza sembra essere giustificata solo dal fatto di essere fidanzate con uomini famosi.

Sul palco dell’Ariston ci saranno infatti Georgina Rodriguez, fidanzata con Cristiano Ronaldo e Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi. Parlando di lei Amadues, conduttore e direttore artistico del Festival, si è lasciato andare in una frase di cui è ancora difficile comprendere il senso: «Francesca è stata scelta da me per la sua capacità di stare di fianco a un grande uomo pur stando un passo dietro».

Oltre a questa frase, sono state anche altri i commenti di Amadeus che hanno stupito il pubblico della conferenza stampa, primo fra tutti la parola «bellissima», usata con abbondanza per definire le donne scelte per partecipare a Sanremo.

L’idea di questo Sanremo era «dedicare il Festival a tante donne», ma forse bisognerebbe capire prima quale ruolo abbiano le donne nella testa di Amadeus.

