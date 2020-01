Sanremo, Amadeus: «Frasi sessiste? Io frainteso». Su Instagram: «Non sono responsabile di ciò che capisci»

L’ultimo post che appare sul suo profilo Instagram consiste in una citazione di Massimo Troisi: «Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci». Il riferimento fatto dal conduttore Amadeus è chiaro: riguarda la polemica che infuria nelle ultime ore circa le frasi pronunciate a proposito della modella 25enne Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, selezionata tra le 10 donne che lo accompagneranno alla guida del festival di Sanremo perché – parole dello stesso Amadeus – «è una ragazza bellissima: è stata scelta da me perché, oltre la bellezza, ha la capacità di stare vicino a un grande uomo rimanendo un passo indietro. Ero curioso, è una scommessa personale».

«La gente quando non capisce inventa». È questo l’hashtag correlato al post pubblicato dal profilo Instagram gestito in coppia da Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. Il tentativo del conduttore Rai è chiaramente quello di mettere un punto al susseguirsi di polemiche legate ad accuse di superficialità e di sessismo, affermando con forza: «Sono stato frainteso».

«Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso. Quel “passo indietro” – spiega Amadeus all’Ansa – si riferiva alla scelta di Francesca di stare lontana dai riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino».

«Un’altra ragazza avrebbe forse potuto “cavalcare” tanta popolarità – si giustifica il conduttore – invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata». «Tra l’altro – prosegue – Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: “Ama, sembra che tu mi conosca da anni”. Anche lei quindi è rimasta stupita della polemica».

E ancora: «Avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa». Ma Sanremo «è anche questo: ho imparato che bisogna stare attenti a ogni parola». «Ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili: non a caso ho voluto sul palco tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze diversi». «Della mia sensibilità e del mio rispetto per le donne – conclude il conduttore – possono testimoniare mia moglie, mia madre e mia figlia».

Leggi anche: