Il QuizzOpen su Sanremo: tutte le risposte alle domande che vi abbiamo posto su Instagram

Anche quest’anno abbiamo messo alla prova i nostri followers di Instagram con un quiz su Sanremo. Il Festival della canzone italiana, giunto alla settantesima edizione, ha negli anni creato un vero e proprio archivio di aneddoti, curiosità e polemiche.

La mole di informazioni produce ogni anno volumi dal carattere enciclopedico per soddisfare le curiosità dei fan più incalliti. Abbiamo selezionato 10 degli aneddoti più curiosi avvenuti in questi settant’anni. Di seguito le risposte corrette.

1. Quale big in gara nel nel 1971 dovette cambiare il testo e titolo del brano perché ritenuto “blasfemo”?

Lucio Dalla

Adriano Celentano

New Trolls

Equipe 84

Risposta corretta: Lucio Dalla presentò la canzone Gesù Bambino, il brano raccontava la storia di una ragazza madre e del figlio avuto con un soldato alleato. Il titolo fu cambiata in 4 marzo 1943 data di nascita del cantautore. Ad essere censurati anche parti del testo, in particolare la chiosa della canzone «e anche adesso che bestemmio e bevo vino, per ladri e puttane sono Gesù Bambino» fu modificata con «ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino».

2. La parola “sesso” venne menzionata per la prima volta nel testo di un brano in gara nel 1978. Chi era l’interprete?

Anna Oxa

Rino Gaetano

Marco Ferradini

Matia Bazar

Risposta corretta: La rivoluzione di Rino Gaetano parte anche dalle scelte linguistiche. Di fatto fu lui il primo a sdoganare la parola “sesso” sul palco dell’Ariston, presente nel testo di Gianna.

3. Chi ha vinto la prima edizione del Festival?

Orietta Berti

Iva Zanicchi

Nilla Pizzi

Franca Raimondi

Risposta corretta: Nilla Pizzi nel 1951 con il brano Grazie dei fiori. Le canzoni in gara erano 20, ma gli interpreti in competizione solamente tre. Insieme a Nilla Pizzi erano in gara anche Achille Togliani e il Duo Fasano.

4. Chi non ha mai partecipato a Sanremo in gara come big?

Laura Pausini

Tiziano Ferro

Renzo Arbore

Fiorello

Risposta corretta: Tiziano Ferro, il cantante non ha mai partecipato alla gara canora, anche se nel 1999 si presentò alle selezioni per la sezione giovani ma non fu preso. Nel corso degli anni è stato invitato diverse volte come ospite speciale, e anche quest’anno non ha declinato l’invito di Amadeus: sarà presente per tutte e 5 le serate.

5. Chi non si presentò alla serata finale del Festival perché era rimasto addormentato a causa di un sonnifero?

Pupo

Domenico Modugno

Al Bano

Toto Cutugno

Risposta Corretta: Come ricorda il giornalista Eddy Anselmi nel suo libro – almanacco Il festival di Sanremo, 70 anni di storie, canzoni, cantanti e serate, «Domenico Modugno deve esibirsi in Eurovisione a inizio serata, prima di Renato Rascel. All’ultimo momento, adducendo una sonnolenza causata da un tranquillante, si rende irreperibile, e Teddy Reno viene scaraventato di peso sul palco».

6. Chi dovette farsi sottoscrivere una dispensa speciale da Giulio Andreotti per lasciare temporaneamente il servizio militare e poter partecipare a Sanremo?

Peppino Di Capri

Adriano Celentano

Enrico Ruggeri

Amedeo Minghi

Risposta Corretta: Adriano Celentano, esordiente nell’edizione del 1961, stava svolgendo il servizio militare a Torino e per partecipare fu necessaria una licenza firmata dall’allora ministro della Difesa, Giulio Andreotti. Celentano sfiorò la vittoria arrivando secondo con il brano 24 mila baci.

7. Chi ha condotto più volte Sanremo?

Pippo Baudo

Fiorello

Fabio Fazio

Mike Bongiorno

Risposta Corretta: Domanda difficile da sbagliare, Pippo Baudo Nazionale detiene il primato della conduzione con 13 Festival, e negli anni l’associazione con Sanremo ha creato una sorta di metonimia ormai scolpita nell’immaginario collettivo.

8. Quale finale di Sanremo ha avuto lo share più alto?

1990

1995

1987

2000

Risposta corretta: L’edizione del 1987 ha registrato i dati di ascolto più alti nella storia del Festival: la finale ottenne il 77,50% di share (serata in cui venne annunciata in diretta la morte di Claudio Villa), a questo primato si aggiunge anche che fu la prima ad essere rilevata dal sistema Auditel. L’edizione venne condotta dal sempiterno Baudo.

9. Chi è la cantante donna ad aver vinto più volte il Festival?

Emma Marrone

Iva Zanicchi

Arisa

Spiegazione: Iva Zanicchi con tre vittorie, nel 1967 (con Non pensare a me), 1969 (con Zingara, in duetto con Bobby Solo) e 1974 (con Ciao cara come stai?), si aggiudica il titolo di cantante donna che ha vinto di più nella storia del Festival.

10. Per quale motivo l’esibizione di Madonna del ’98 scatenò le critiche dei fan?

Cantò in playback

Il conduttore la liquidò subito dopo

Si presentò con una parrucca nera

Risposta Corretta: Raimondo Vianello, allora conduttore, liquidò Madonna con uno sbrigativo «Dobbiamo andare avanti», accompagnandola verso l’uscita del palco.

OPEN | Foto di copertina