Sanremo 2020 e quel «passo indietro» di Amadeus: l’ironia di Taffo (e non solo)

La polemica per le parole di Amadeus non ha fatto in tempo a scoppiare che il marketing si è attivato per cavalcare l’onda. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, il presentatore ha lodato Francesca Sofia Novello, che lo affiancherà in una delle serate all’Ariston, per la sua bellezza e «la capacità di stare vicino a un grande uomo rimanendo un passo indietro».

Parole che hanno scatenato la polemica sul web, sui social e sui giornali. Ma non solo. Sono numerosi infatti i marchi e le aziende che hanno pensato di dire la loro e di “giocare” sulla bufera ai fini commerciali. Nell’elenco spicca – per impatto mediatico – il post della celebre agenzia funebre famosa per i toni dissacranti, e cioè Taffo.

«Anche noi siamo sempre un passo dietro. Ma al carro funebre», scrive l’agenzia, che poi commenta, pronosticando uno show all’insegna della tediosità: «Se morirete di noia ci facciamo avanti», e lasciando il contatto telefonico. Stessa cosa per Ceres, la celebre marca di birra danese. I suoi social media manager si sono sbizzarriti: «Un passo indietro solo per aprire il frigo», scrivono.

E non ci sta nemmeno Rocchetta: «Faccio un passo indietro solo se dimentico l’acqua a casa» . Una presa di posizione che mette l’accento sulle affermazioni, per molti, “fuori luogo” del presentatore del festival.

