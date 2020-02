Coronavirus, ultime notizie: un caso positivo a Napoli dopo il primo test. 474 contagi in tutta Italia

C’è un caso di probabile contagio a Napoli per coronavirus dopo il primo test risultato positivo. Manca ancora il secondo test, quello viene fatto a Roma dall’Istituto Superiore di Sanità per verificare che si tratti dell virus proveniente dalla Cina. Esattamente per lo stesso motivo si attendono anche i risultati sugli altri due casi registrati in Campania.

I contagi in tutta la penisola solo arrivati a quota 474 mentre il numero delle vittime accertate resta fermo a 12. In tutto i casi di persone guarite dal coronavirus, secono il bollettino del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sarebbero tre.

I dati dei contagi, regione per regione:

Lombardia: 305 contagi e 9 vittime

Veneto: 71 contagi e 2 vittime

Emilia Romagna: 47 contagi e 1 vittima

Liguria: 16 contagi

Lazio: 3 contagi, tutti guariti

Piemonte: 3 contagi

Sicilia: 3 contagi

Toscana: 2 contagi

Marche: 3 contagi

Trentino Alto-Adige: 1 contagio

Puglia: 1 contagio

L’epidemia rallenta in Cina

L’epidemia in Cina ha registrato un’altro giorno di frenata. Nell’ultimo bollettino della Commissione sanitaria cinese, i morti di mercoledì sono stati 29, il dato più basso in oltre un mese. 433 i nuovi contagiati. Crescono invece i contagi in Corea sul Sud, dove ormai hanno superato quota 1.500. In Romania si registra il primo contagio, un 20enne che lavora in un ristorante italiano.

Trump guarda l’Italia

La Casa Bianca sta valutando se sospendere i voli con i Paesi più colpiti dal coronavirus, come l’Italia. Una decisione che il presidente americano Donald Trump si è riservato di prendere «al momento giusto», spiegando che sono già pronti piani anche per quarantene su larga scala se necessario.

