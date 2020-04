In italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 602 vittime e 675 nuovi casi di contagio. In Lombardia 1.012 nuovi positivi e 241 decessi. Il sindaco Sala contro la Regione Lombardia: «Troppa gente in giro? Facciano un’ordinanza». La ministra Catalfo: «Domani arriveranno sui conti correnti di oltre 1.800.000 lavoratori ed entro la fine della settimana toccherà a tutti gli altri»

Il Tesoro lancerà un nuovo bond per i risparmiatori. Pronti i Covidbond per un pool di banche

Nelle Linee guida per la gestione del debito pubblico italiano davanti all’emergenza Coronavirus spunta anche un nuovo strumento, un bond oltre ai tradizionali Btp. Questa la definizione ufficiale: «un nuovo strumento di tipo nominale, particolarmente semplice e privo di meccanismi di indicizzazione, specificatamente dedicato agli investitori retail, che potrà essere proposto in più occasioni durante l’anno».

Per domani poi è previsto il lancio dei Covid bond. Si tratta due tranche della durata di 3 e 6 anni in euro a tasso fisso, almeno secondo i dettagli rivelati dal Sole 24 Ore. L’obiettivo di questa emissione della Cassa depositi e prestiti è quello di finanziare l’emergenza e sostenere la ripresa. Il lancio di questi Covidbond è sostenuto da un pool di banche tra cui Banca Imi, Bnp Paribas, Morgan Stanley, Mps Capital Services, Santander, Societe Generale e Unicredit.

Il matematico Sebastiani: «Preoccupa la crescita di Rimini e di alcune province lombarde»

«Il numero di province che ha passato il picco è ormai la quasi totalità, siamo a 100 su 107, e questo è il dato positivo. Il dato negativo di questi ultimi giorni è uno scostamento dal modello matematico di appiattimento del contagio in molte province. È un andamento che riguarda gli ultimi quattro, cinque giorni». Come ogni giorno, Open ha chiesto a un esperto di commentare i dati diffusi dalla Protezione civile sui contagi e i decessi da Covid-19. Il commento di oggi, 14 aprile, è stato affidato a Giovanni Sebastiani, matematico esperto nell’applicare i modelli statistici alla medicina.

Gli italiani in quarantena consumano meno ma comprano più cibo

Secondo uno studio pubblicato da Confcommercio i consumi in Italia sono diminuiti nel primo trimestre dell’anno del 10,4%, rispetto allo stesso periodo del 2019. Solo a marzo il calo è stato del 31,7%. C’è un settore però che sembra trarre vantaggio da questa quarantena: quello alimentare. Secondo Coldiretti la spesa alimentare, visti i ristoranti chiusi e le persone costrette in casa, è aumentata del 19% nel mese di marzo, con una punta del 23% nei supermercati.

Gualtieri: «Da lunedì erogazione prestiti per 25mila euro»

Ospite alla trasmissione Porta a Porta il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha spiegato che i 600 euro per gli autonomi sono pronti per essere erogati: «Confermo che sono in corso i pagamenti e già domattina quasi due milioni di autonomi troveranno nel loro conto corrente i 600 euro ed entro venerdì tutti i pagamenti saranno ultimati».

Pronti anche i prestiti per le imprese: «I prestiti alle imprese da 25.000 euro per l’emergenza coronavirus saranno operativi da domani e le prime erogazioni potrebbero avvenire già da lunedì». Il ministro ha anche svelato quale potrebbe essere il contributo per gli autonomi erogato in aprile: «Un aumento a 800 euro dell’indennità da 600 euro per gli autonomi ad aprile è un numero verosimile. La nuova indennità arriverà automaticamente a fine mese».

Gualtieri ha anche difeso il ruolo della Bce in questa crisi: «Noi comunque ci sentiamo le spalle ben forti e ben coperte da un’istituzione comune europea che sta mettendo risorse in campo per aiutare tutti i Paesi, compresa l’Italia, a far fronte a questa crisi».

Speranza: «Ci sono risultati ma i numeri sono ancora seri e pesanti»

Il ministro della Salute Roberto Speranza è stato ospite questa sera alla trasmissione Di Martedì su La7. Qui ha spiegato che la crisi non è ancora passata, anzi. Siamo nel pieno: «La situazione è ancora seria, le misure stanno portando i risultati e grazie al comportamento degli italiani è stato possibile salvate migliaia e migliaia di persone ma serve essere realisti perché i sono numeri ancora seri e pesanti».

Si amplia il fronte di “quelli-che-il-Mes”. Da Prodi a Berlusconi, fino a Confindustria e Renzi: a chi piace il Fondo Salva Stati

L’utilizzo del Mes per affrontare l’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus è una prospettiva che interessa sempre più politici. Se per Matteo Salvini sarebbe come andare dallo strozzino, Matteo Renzi ha un’opinione opposta: «Il Mes senza condizionalità va usato di corsa». D’accordo con lui, anche se in modo più cauto, il segretario del Pd Nicola Zingaretti: «Da presidente di regione dico una cosa: se esisterà la possibilità, senza condizionalità e rispettando la sovranità italiana, di avere dei miliardi a sostegno della sanità, se ci saranno queste condizioni, io credo che dovremo prendere queste risorse: ci servono per gli ospedali e la sanità».

Un bambino di cinque anni tenta l’autostop per vedere la mamma: aiutato dalla Guardia di Finanza

Un bambino di cinque anni è uscito di casa di nascosto: voleva fermare un’auto e chiedere un passaggio per andare da sua mamma che lavora in una struttura sanitaria di Trieste. Da un mese il bimbo viveva con i nonni per evitare ogni rischio di contagio. Una pattuglia della Guardia di Finanza l’ha notato e lo ha riaccompagnato dai parenti.

Puglia, i casi positivi arrivano a 3.118, nelle ultime 24 ore registrati 11 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 53 nuovi casi, 27 dei quali nella provincia di Bari. I nuovi decessi invece sono stati 11, 8 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia. Il totale dei casi positivi è arrivati così a 3.118. Così divisi:

989 nella provincia di Bari

306 nella provincia di Bat

403 nella provincia di Brindisi

742 nella provincia di Foggia

425 nella provincia di Lecce

226 nella provincia di Taranto

23 fuori regione

4 sui quali si sta ancora valutando l’attribuzione

Umbria, solo un contagio in più rispetto a ieri

Nell’ultimo bollettino rilasciato dalla regione Umbria risulta che i casi totali di Covid-19 sono 1.321, uno in più rispetto a ieri. I pazienti attualmente positivi sono 938. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono stati 53, ieri erano 52. In tutta la regione sono stati fatti 18.941 tamponi.

Inps, da domani arrivano sul conto i 600 euro

Al via da domani, 15 aprile, il pagamento delle indennità 600 euro previste dal decreto legge ‘Cura Italia’ per gli autonomi e le partite iva che ne hanno già fatto richiesta nei giorni scorsi, per far fronte alla crisi economica portata dalla pandemia di Coronavirus. Secondo un tweet della ministra Nunzia Catalfo rilanciato dall’Inps «domani arriveranno sui conti correnti di oltre 1.800.000 lavoratori ed entro la fine della settimana toccherà a tutti gli altri». L’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli. I beneficiari dovrebbero essere avvisati da un sms o una mail in merito all’avvenuto accredito sul loro conto corrente.

Toscana, 137 nuovi casi di contagio. Nelle ultime 24 ore i nuovi decessi sono stati 20

Da ieri in tutta la Toscana secondo gli ultimi dati rilasciati sono stati analizzati 2.404 tamponi. Da questi sono stati riscontrati 137 nuovi casi positivi. In totale il numero di tamponi fatti nella regione è arrivato a 82.269 mentre quello dei casi positivi a 7.527. I decessi invece nelle ultime 24 ore sono stati 20, dato che ha portato il totale delle vittime a 538.

L’accordo sul test del sangue per 400mila pazienti

Il governatore della Toscana Enrico Rossi ha annunciato anche che la regione ha sottoscritto un accordo con dei laboratori privati per i test sierologici: «Definito l’accordo quadro con i laboratori privati per fare i test sierologici: 61 quelli che hanno risposto all’avviso di Estar dando la propria disponibilità ad effettuare test per conto della Regione ad integrazione del lavoro già fatto dal Sistema sanitario regionale». In tutto i test arriveranno così a 400mila, dopo i 140mila già effettuati dalla regione.

Lazio, i casi positivi di Covid-19 sono in tutto 4.022

Secondo l’ultimo bollettino, in tutto il Lazio sono oltre 4mila i casi di pazienti positivi al Coronavirus: 4.022. I ricoverati in ospedale sono 1.344 mentre quelli in terapia intensiva 199. 2.479 sono invece in isolamento domiciliare. I decessi sono arrivati a 300. I guariti a 789.

Roma, il bollettino dello Spallanzani: i casi positivi sono 166

L’Ospedale Spallanzani di Roma ha diramato il suo 75° bollettino dall’inizio dell’emergenza. I pazienti Coivd-19 positivi sono in tutto 166, di questi 23 hanno bisogno del supporto respiratorio. Attualmente il numero di pazienti dimessi o trasferiti in altre strutture è di 267 persone, ma in giornata si prevedono ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

Coronavirus, il capogruppo del M5s alla Camera: «In Piemonte e Lombardia situazione fuori controllo»

Con un post su Facebook il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Davide Crippa ha attaccato le giunte regionali di Piemonte e Lombardia per la gestione dell’emergenza Coronavirus: «Credo sia ormai sotto gli occhi di tutti coloro che non abbiano il proverbiale prosciutto sugli occhi come la situazione nelle regioni Lombardia (in particolare) e Piemonte (in minor misura) sia sfuggita del tutto al controllo delle istituzioni regionali. O forse sarebbe più corretto dire che le giunte regionali non hanno mai avuto la situazione in mano?».

Marche, i positivi sono 5.426. In terapia intensiva ci sono 106 pazienti

Il Gores, il gruppo operativo regionale emergenza sanitaria, ha diffuso i dati del 14 aprile per i contagi da Coronavirus nella regione Marche: i positivi sarebbero in tutto 5.426 di cui 106 in terapia intensiva e altri 715 ricoverati in ospedale. Le vittime in tutto sono 728. La provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino, con 3.813 casi, seguita da Ancona con 2.024 casi e Macerata con 962 positivi.

Piemonte, perse le tracce di alcuni pazienti. Nella regione i decessi sfiorano quota 2mila

La regione Piemonte ha chiesto all’Asl Città di Torino una relazione sulle comunicazioni dei medici famiglia ai Servizi di igiene di pazienti con sintomi riconducibili al Coronavirus. Relazione che, si apprende dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi, sarebbero andate perse: «Dalle prime informazioni sembrerebbe evidente che il problema sia stato causato da uno straordinario flusso di email. Se ci sono delle responsabilità, verranno accertate».

I decessi nella regione arrivano a 1.969

Stando agli ultimi dati riportati dalla regione, il numero delle vittime associate a Covid-19 in Piemonte è arrivato a 1.969. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 25 nuovi decessi. I positivi invece sono 17.773, 527 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 369.

Il bollettino della Protezione civile del 14 aprile 2020: 602 vittime e 675 nuovi positivi

In Italia i decessi correlati a complicazioni da Coronavirus aumentano di 602 persone, raggiungendo quota 21.067 i morti dall’inizio della pandemia. Secondo i dati del 14 aprile sull’epidemia di Coronavirus della Protezione Civile il totale dei casi riscontrati dall’inizio dell’epidemia (comprensivi di vittime e guariti) aggiornato a oggi è di 162.488, con un aumento di 2.972 persone (ieri era +3.153 in 24 ore). Sono 37.130 invece le guarigioni, con un incremento di 1.695 guariti. Il numero di persone attualmente positive è pari a 104.291, +675 rispetto a ieri. La Lombardia si conferma la regione più colpita con +1.012 casi rispetto a ieri, seguita dal Piemonte, con +556 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (14 aprile)

Borrelli: «Task force al lavoro. Prenotare le vacanze? È ancora una domanda senza risposta»

La task force guidata dal manager Vittorio Colao «sta lavorando con grande impegno», dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. «Ma non posso dire alcunché, non sarebbe corretto, sarà il presidente della task force decidere quando e come dire qualcosa. Il nostro lavoro è a disposizione dell’esecutivo. Sarà il governo a prendere le decisioni», specifica Borrelli. Sulle tempistiche Borrelli non si sbilancia. «Non so rispondere a questa domanda, ma non credo che nessuno sappia rispondere in questo momento sulle vacanze», risponde Borrelli al giornalista che gli chiedeva se fosse giusto in questo momento prenotare per le vacanze estive.

Alan Kurdi, quarantena su nave o in strutture a terra

Borrelli interviene anche sul caso dei 149 migranti ancora a bordo della nave umanitaria della ong tedesca Sea Eye, la Alan Kurdi, al largo delle coste siciliane da giorni. Il capo della Protezione Civile ha firmato, su richiesta della ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, un provvedimento che ordina che le persone vengano trasferire su un’altra nave e messe in quarantena. Oggi specifica che tutte le persone che arriveranno nei prossimi giorni in Italia (giacché non si fermano neppure gli sbarchi autonomi) dovranno fare la quarantena «o a bordo di una nave o in strutture a terra». «Si sta ancora valutando la situazione», dice Borrelli. Al lavoro per trovare una soluzione è il capo del dipartimento delle Libertà civili e immigrazione del Viminale, il prefetto Michele Di Bari, nominato soggetto attuatore.

Lombardia, 1.012 nuovi positivi e 241 morti in più rispetto a ieri

Il bollettino del 14 aprile 2020

L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono +1.012 (ieri, 13 aprile, erano stati rilevati +1.262 nuovi casi), per un totale di 61.326 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 60.314, ndr). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 241 (in diminuzione rispetto a ieri, quando erano morte 280 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 11.142, mentre ieri si attestavano a 10.901 persone decedute.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.122: -21 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.143. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 12.077 (+49 rispetto a ieri quando erano 12.028). I positivi in isolamento domiciliare sono in totale 19.164 (ieri erano 18.120). Le persone guarite sono in tutto 17.821, ieri erano 17.166. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 214.870 test (ieri erano 211.092).

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 14.350 (+189)

14.350 (+189) Bergamo 10.426 (+35)

10.426 (+35) Brescia 11.093 (+125)

11.093 (+125) Cremona 5.172 (+227)

5.172 (+227) Monza e Brianza 3.821 (+101)

3.821 (+101) Pavia 3.246 (+53)

3.246 (+53) Lodi 2.569 (+10)

2.569 (+10) Mantova 2.631 (+60)

2.631 (+60) Lecco 1.970 (+59)

1.970 (+59) Como 2.106 (+91)

2.106 (+91) Varese 1.813 (+102)

1.813 (+102) Sondrio 849 (+53)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «Situazione stabile. Pensiamo al domani»

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha spiegato che la situazione negli ospedali della regione non può più definirsi critica: «Non c’è una situazione critica all’interno delle nostre strutture ospedaliere. L’attenzione deve rimanere alta ma iniziamo a guardare a come riprendiamo la nostra quotidianità che sarà diversa». Gallera però davanti ai dati della giornata ha anche suggerito di cominciare a pensare a cosa succederà alla fine dell’emergenza: «Da oggi continuiamo a darvi i dati ma questo elemento di approfondimento perde la sua attenzione, ha trovato una sua situazione di stabilità, è bene che si parli del domani, di come progettare la riapertura la ripresa».

Lombardia, Fontana promette test e mascherine

La Regione Lombardia distribuirà «tra oggi e domani» 200mila mascherine per gli addetti del trasporto pubblico locale. A comunicarlo è il presidente della Regione Attilio Fontana: «Abbiamo già rifornito l’Agenzia del Trasporto Pubblico di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Nelle prossime ore copriremo il resto del territorio», dice il governatore in un post. In un altro intervento su Facebook si fa il punto sulle misure adottate per contrastare la diffusione del virus: «dal 21 aprile inizieranno i test per certificare l’immunità al virus sugli operatori sanitari, socio sanitari e sui cittadini delle zone più colpite che devono tornare al lavoro. Inoltre, entro la fine della settimana verranno distribuite 8 milioni di mascherine ai cittadini lombardi, delle quali 100mila già donate alle Forze dell’Ordine».

Istat: con lockdown a lavoro oltre la metà (55,7%)

Con la serrata in Italia più della metà dei lavoratori dell’industria e dei servizi privati (credito escluso) sono in servizio e vanno al lavoro: la percentuale è del 55,7%, dice l’Istat. Al sud «molte Regioni del Mezzogiorno (in Basilicata, Calabria, Sicilia) oltre la metà dei comuni fanno registrare una quota di addetti appartenenti ai settori aperti superiore al valore medio nazionale». Per quanto riguarda i comuni si assestano oltre la media anche Genova (69,6%), Roma (68,5%) e Milano (67,1%).

Boccia, «Errori a livello regionale possono vanificare gli sforzi»

Con l’indice di contagiosità – il famoso R0 «siamo intorno a 0,8-0,9, l’ideale sarebbe zero, ma ci arriveremo solo col vaccino». È quanto sostiene il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia in video audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera.

«L’obiettivo è portare il sistema a 0,5-0,6 in tutta Italia e a quel punto il rafforzamento dei sistemi sanitari dovrebbe reggere il più possibile. Questi numeri cambiano da regione a regione, il rischio è che lo sforzo straordinario fatto dagli italiani venga vanificato da errori a livello territoriale. Quando si ripartirà il mosaico deve essere omogeneo e funzionante»

«Piemonte indietro, il virus va via più lentamente», dice Cirio

In Piemonte il contagio da Coronavirus «sta andando via più lentamente» rispetto alle altre regioni, dice il governatore Alberto Cirio in un’intervista a Rai Radio 1. «La nostra regione sta vivendo quello che Lombardia, Veneto ed Emilia hanno vissuto dieci giorni prima. Abbiamo uno scostamento che ci dice che da noi il virus sta andando via ma in modo più lento, mentre il dato dei ricoveri in terapia intensiva è positivo e continua a dirci che negli ultimi dieci giorni la curva si appiattisce. Ci sono elementi di positività, ma il contagio sta andando via più lentamente».

Lombardia, Fontana incontra Bertolaso in Regione

Una nota della Regione Lombardia parla di un incontro in giornata tra Attilio Fontana e Guido Bertolaso. «Mezz’ora di riunione, nella tarda mattinata di oggi, tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il consulente Guido Bertolaso. Sul tavolo, la situazione epidemiologica e il via ai test sierologici (previsti dal 21 aprile) per individuare i soggetti immuni».

Federica Pellegrini: «Non c’è solo il calcio»

«In un pensiero di riapertura generale, lo sport deve essere considerato come un grande lavoro che serve alla nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni. Esistono anche tutti gli altri sport». A parlare così è Federica Pellegrini, ospite di Tutti convocati su Radio 24 per parlare dell’asta di beneficenza partita oggi pomeriggio per raccogliere fondi per l’ospedale di Bergamo. «La salute viene prima di tutto, ma se si ricomincia ad aprire, riapriamo almeno lo sport per i professionisti», dice Federica Pellegrini. «Per noi cambia tanto quando siamo fermi il pomeriggio del sabato e domenica e quando lo siamo per un mese e mezzo».

La nuotatrice ripete di avere tutta l’intenzione di andare alle Olimpiadi, rinviate di un anno. «Usciamo da questa quarantena e rimettiamoci sotto», dice Fede. «Noi professionisti stiamo perdendo tanto lavoro, un anno non è così tanto, si perde parecchio. Sono caratterialmente molto tignosa, mi sono data l’obiettivo della quinta Olimpiade. Non mi preoccupano le motivazioni, ma in un anno nel nuoto cambiano tante cose, magari in un anno viene fuori una ragazzina nuova. Compirò 32 anni ad agosto, ho avuto tempo di prepararmi prima della decisione ufficiale del rinvio. Dipenderà anche molto dal mio fisico, a quest’età non si approcciano gli allenamenti come a 20 anni, ma per ora sono a bordo».

Mascherine: per il Politecnico di Torino ne servono 1 miliardo al mese per riaprire le imprese

Le cifre sono impressionanti: un miliardo di mascherine al mese, 9mila metri cubi di gel igienizzante, 456 milioni di guanti, 2,1 milioni di termometri, 250mila cuffie per i capelli. È l’armamentario di cui avrebbero bisogno le aziende del nostro paese per un’eventuale ripartenza dopo la serrata. È quanto affermano gli esperti del Politecnico di Torino.

«Abbiamo calcolato i bisogni per le aziende del Piemonte e riteniamo che ciascun valore debba essere moltiplicato per 12», dice il rettore del Politecnico Guido Saracco. Mascherine e dispositivi di protezione individuali sono diventati parte della quotidianità: il nostro Paese al momento ne usa almeno tre milioni ogni giorno giorno. Oltre 500 aziende hanno fatto domanda per entrare nella produzione delle mascherine: al momento sono state approvate 61 richieste e ce ne sono 142 in fase di analisi. E poi le mascherine consumate vengono anche importate. L’ultimo carico è arrivato dal Vietnam.

L’appello di 500 sindaci

500 primi cittadini hanno firmato l’appello al premier Giuseppe Conte per chiedere 5 miliardi di euro da prevedere nel prossimo decreto dopo il Cura Italia di marzo, previsto per aprile. I sindaci chiedono anche poteri per rendere più rapidi le fasi di partenza e ripartenza delle opere più importanti e dei cantieri. La fase 2 «è alle porte, e per i primi cittadini l’urgenza è riuscire a dare immediata risposta alle necessità dei cittadini, realizzando tra l’altro uno snellimento ed una sburocratizzazione di tutti i procedimenti amministrativi», si legge.

La richiesta è anche quella di un fondo speciale per i Comuni che ammonti almeno a 5 miliardi «e un fondo straordinario per i Comuni a vocazione turistica; la riduzione del fondo di svalutazione crediti ad almeno del 30%; la possibilità di utilizzare l’avanzo di bilancio vincolato; farsi promotori presso la Bei e la Cassa Depositi e Prestiti per la sospensione delle rate dei mutui per il 2020; consentire ai Comuni di contrarre mutui, anche aumentando la loro capacità di indebitamento, per attivare e mantenere servizi legati all’emergenza Coronavirus o comunque essenziali ai fini della coesione sociale e della ripresa delle attività locali, e/o anche attraverso trasferimenti di risorse dallo Stato ai Comuni dietro idonee garanzie; conferire ai Sindaci i poteri necessari per operare con la massima celerità e prontezza per velocizzare le opere più importanti e la ripartenza dei cantieri attraverso uno snellimento e una sburocratizzazione di tutti i procedimenti amministrativi».

Il totale dei medici morti sale a 115

Altri sei medici hanno perso la vita per l’epidemia di Covid-19: qui l’elenco dei loro nomi reso noto dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Il totale dei morti tra i camici bianchi sale così a 115. Sono deceduti Fabio Rubino (medico palliativista), Giovanni Stagnati (odontoiatra) e Giovanni Delnevo (cardiologo), Luigi Ciriotti (medico di medicina generale in pensione, non in servizio), Sebastiano Carbè (medico pensionato non in servizio, ex dirigente medico pronto soccorso) Maurizio Bertaccini (medico di medicina generale).

Perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio e in altre Rsa lombarde: indagati i vertici di varie strutture

Si stanno acquisendo cartelle cliniche, tamponi, il registro delle presenze, i dispositivi informatici, i documenti sui dpi: tutto materiale relativo alla gestione interna in base alle direttive della Regione. A seguito di numerose segnalazioni da parte degli operatori sanitari sui ritardi dell’applicazione delle misure volte al contenimento dei contagi di Coronavirus nelle strutture per anziani, a cominciare da quella più importante di Milano (il Pio Albergo Trivulzio, ndr), sono scattate nella mattinata una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza in diverse strutture Rsa della Lombardia.

Oltre al Pio Albergo Trivulzio, la forze dell’ordine stanno effettuando controlli e perquisizioni anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza per anziani a Settimo Milanese. Le perquisizioni andranno avanti per tutta la giornata, a margine dell’indagine della procura di Milano per omicidio colposo ed epidemia colposa nelle Rsa lombarde.

In queste ore i pubblici ministeri del pool ‘salute, ambiente, sicurezza, lavoro’, che ha a capo l’aggiunta di Milano Tiziana Siciliano, stanno iscrivendo nel registro degli indagati i vertici di residenze per anziani nei quartieri milanesi Affori, Corvetto e Lambrate. Si potrà così procedere anche in questo caso alle perquisizioni, come sta avvenendo al Trivulzio e in altre 2 Rsa. Iscritti anche gli istituti per la legge sulla responsabilità degli enti.

Inchiesta su Rsa anche a Sondrio

È stato aperto un fascicolo di indagine al momento a carico di ignoti per epidemia colposa anche dalla procura di Sondrio. Si indaga per la morte degli anziani ospiti delle Rsa della zona, a cominciare da due in particolare. Il procuratore Claudio Gittardi coordina l’inchiesta con la pm Elvira Anna Antonelli. Le indagini sono condotte dai Nas di Brescia.

Malagò: «Ok al ritorno agli allenamenti, ma per le partite il discorso è diverso»

«Sono solo felice che le squadre di calcio siano messe in condizione di potersi allenare di nuovo: significherebbe che al tempo stesso potranno tornare alle loro attività anche tutte le atlete e gli atleti che, a livello individuale con molti meno rischi, sono stati fermati. Ma una cosa è allenarsi, un’altra è fare una partita. Sull’allenamento non ci sono dubbi, salvo che le cose fino al 4 maggio procedano bene. Bisogna poi capire come si organizza la partita, che non è nel luogo dove ci si allena». A intervenire sulla questione calcio ed eventuale ripartenza delle attività è oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

«Se si parla del calcio in generale, fino ai dilettanti, ci sarebbe un movimento spaventoso di gare. Tutti hanno legittime aspirazioni di completare il campionato, ma non credo che le stesse cose che possono fare le squadre di Serie A, anche Serie B e Serie C riuscirebbero a garantirle. Domani ci sarà un importante incontro con il Comitato medico-scientifico della Federcalcio, magari potrebbero dire che va avanti solo chi può, e gli altri faranno le loro valutazioni», conclude Malagò.

Il vicedirettore dell’Oms: «Calcio? Ripresa difficile»

Il vicedirettore dell’Oms Ranieri Guerra aveva spiegato ieri in collegamento a Otto e Mezzo su La7: «C’è un punto fondamentale che è la messa in sicurezza dei calciatori e di tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo del pallone. Ci sono delle indicazioni che stiamo dando per provare a riprendere». Mentre passano le settimane, dice Ranieri Guerra, «si allontana la possibilità di tornare a giocare sui campi di calcio. Tanti gli sport, tra cui la pallavolo, il rugby e il basket che hanno dichiarato conclusi i rispettivi campionati. «Se i giocatori vengono sottoposti a test continui sulla loro suscettibilità alla malattia – dice Guerra –, e se vengono mantenuti i distanziamenti necessari, è un’ipotesi che si possa riprendere. Ma è difficile che vengano superate queste istanze».

Contagi zero in Basilicata: è la prima volta

È la prima volta dall’inizio dell’emergenza ed è una buona notizia: in Basilicata – dove oggi vi sono 265 persone contagiate – non si registrano nuovi casi di contagio di Covid19: gli ultimi 214 tamponi eseguiti hanno dati tutti esito negativo. Dall’inizio della pandemia nella regione sono 19 i deceduti e 35 i pazienti guariti.

I moduli per il fondo da 25mila euro sono pronti. Ma il sito è in tilt

Sul sito fondidigaranzia.it è scaricabile il modulo per poi per accedere al finanziamento del fondo di garanzia da 25mila euro. Va compilato e inviato via mail – non è necessaria la Pec – al proprio istituto di credito o al consorzio di garanzia fidi. Autonomi, artigiani e professionisti possono così ottenere un finanziamento che può arrivare fino a 25mila euro. Si tratta di uno dei provvedimenti messi un campo dall’esecutivo a sostegno delle aziende che hanno meno di 500 dipendenti ma anche ai professionisti che si trovano in difficoltà a causa della serrata causata dall’epidemia di Covid-19.

È possibile accedere al credito in modo urgente e in maniera semplificata con la garanzia dello Stato e senza l’apertura di un’istruttoria. Un decreto, quello per le imprese, a cui ha dato il suo ok anche l’Unione europea. Solo che il sito «Fondidigaranzia.it» è al momento in cui scriviamo non raggiungibile. Il Mise fa sapere in una nota che si sta lavorando «per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente».

Il piano per la ripartenza

Questo pomeriggio alle 16 si svolge la prima riunione operativa della task force del governo guidata da Vittorio Colao che sta elaborando la strategia per la ripartenza dell’Italia. I gruppi di lavoro sono divisi in aree tematiche: attività produttive, mobilità, socialità, innovazione tecnologica e sanità. Si discute della fase 2 e dunque del progetto di ripartenza sociale ed economica. Le aziende punteranno il più possibile sullo smart working, specie nelle aziende più grandi, con un certo numero di dipendenti. La app di tracciamento è poi allo studio: l’idea di fondo è che i soggetti deboli, ovvero chi soffre di altre patologie o le persone anziane siano tracciati negli spostamenti e ricevano informazioni sulle zone più o meno affollate.

Pasquetta, è record di denunce: più di 16mila

Secondo i dati forniti dal Viminale, la Pasquetta 2020 in lockdown a causa del coronavirus ha registrato un record di denunce per il mancato rispetto delle misure di contenimento: 16.545 sono le persone che sono state sanzionate per aver violato i divieti di spostamento. 88 persone sono state denunciate per aver fornito false dichiarazioni, 29 per aver violato la quarantena. I controlli sono stati effettuati su 252.148 persone e 62.391 esercizi commerciali: denunciati 146 titolari di attività. Per 63 di loro è stata disposta la chiusura.

L’Aifa autorizza lo studio sull’anticoagulante eparina

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato lo studio sull’anticoagulante eparina. L’AIFA ha autorizzato l’avvio dello studio multicentrico INHIXACOVID19 con l’anticoagulante eparina a basso peso molecolare (biosimilare di enoxaparina sodica) nel trattamento dei pazienti con quadro clinico moderato o severo di Covid-19. Uno degli effetti del Covid19 sull’organismo, infatti, è una trombosi polmonare, che aggrava il decorso della malattia virale. Per questo l’uso di eparine a basso peso molecolare e del fondaparinux, un’eparina sintetica”, può essere una via percorribile, secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Cagliari.

La sperimentazione dell’Aia dovrà valuterà la sicurezza e l’efficacia dell’anticoagulante nel decorso della malattia. Sono 14 i centri italiani che verranno coinvolti nello studio: a loro il farmaco verrà dato gratuitamente dall’azienda Techdow Pharma, filiale italiana della Shenzen Hepalink Pharmaceutical Group. Lo studio sarà coordinato da Pierluigi Viale, Ordinario di Malattie Infettive dell’Università di Bologna e Direttore dell’Unità Operativa Malattie Infettive del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

Sale il bilancio dei medici italiani morti per Covid-19: 112 decessi tra i camici bianchi. Deceduti anche 8 farmacisti

Fabio Rubino, medico palliativo. Giovanni Stagnati, odontoiatra. Giovanni Delnevo, cardiologo. Sono gli ultimi 3 medici morti segnalati dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici) sulla pagina dedicata dove vengono segnati i nomi di tutti i camici bianchi morti durante la pandemia di Covid-19 in Italia. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità sono 16.050 gli operatori medico-sanitari rimasti contagiati dal SARS-CoV-2. Ma non sono solo i medici a morire per Covid-19. Sono infatti 8 i farmacisti deceduti a causa di complicazioni correlate al Coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è stato il dottor Antonio Tilli, direttore della Farmacia Comunale di Pontassieve. A renderlo noto è stato Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm.

Le misure UE di cui potrà beneficiare l’Italia

Quali sono le misure europee di cui potrà beneficiare l’Italia per far fronte all’emergenza sanitaria, ma altresì economica innescatasi con la pandemia da Coronavirus?

Sure : il sistema di cassa integrazione europea da 100 miliardi di euro, creato al fine di evitare licenziamenti e sostenere i lavoratori autonomi;

: il sistema di cassa integrazione europea da 100 miliardi di euro, creato al fine di evitare licenziamenti e sostenere i lavoratori autonomi; Fondo per l’acquisto di materiale sanitario : 37 miliardi di euro per l’acquisto di materiale sanitario, a favore delle pmi, di agricoltori, pescatori e indigenti;

: 37 miliardi di euro per l’acquisto di materiale sanitario, a favore delle pmi, di agricoltori, pescatori e indigenti; Fondo Europeo per gli Investimenti : 8 miliardi di euro per sostenere almeno 100.000 piccole medie imprese;

: 8 miliardi di euro per sostenere almeno 100.000 piccole medie imprese; Fondo per l’acquisto di forniture mediche , ospedali da campo e spese di trasferimento pazienti: 3 miliardi di euro;

, ospedali da campo e spese di trasferimento pazienti: 3 miliardi di euro; Fondo Europeo di Solidarietà : 800 milioni di Euro a sostegno dei Paesi più colpiti dall’emergenza: questo fondo andrà a coprire spese di assistenza sanitaria, spese volte al contenimento dei contagi e alla Protezione civile;

: 800 milioni di Euro a sostegno dei Paesi più colpiti dall’emergenza: questo fondo andrà a coprire spese di assistenza sanitaria, spese volte al contenimento dei contagi e alla Protezione civile; Fondo per Start up e imprese tecnologiche : 164milioni di euro per finanziare progetti finalizzati all’emergenza Covid-19. A questo fondo si aggiungono 137,5 milioni di euro per la ricerca e 80 milioni di euro per lo sviluppo di vaccini;

: 164milioni di euro per finanziare progetti finalizzati all’emergenza Covid-19. A questo fondo si aggiungono 137,5 milioni di euro per la ricerca e 80 milioni di euro per lo sviluppo di vaccini; Fondo della BCE: 750 miliardi di euro per permettere agli Stati di finanziarsi a condizioni sostenibili per uscire dalla crisi.

Lopalco: «Siamo consapevoli che per ogni caso notificato ce ne sono probabilmente 3 o 4 non segnalati»

Sono in molti a chiedersi se valga la pena continuare a fornire quotidianamente numeri sulla pandemia Covid-19 in Italia e soprattutto se tale bollettino sia affidabile. Ma il dottor Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e membro del comitato tecnico-scientifico, intervenendo ai microfoni di 24 Mattino ha commentato: «Il bollettino quotidiano bisogna prenderlo per quello che è». «Il bollettino è un sistema di sorveglianza epidemiologica e in quanto tale non è un sistema completo – sottolinea Lopalco – Deve dare l’idea dell’andamento dell’epidemia».

«I numeri che stiamo raccogliendo e dando quotidianamente fanno il loro lavoro, quello di un sistema di sorveglianza – prosegue l’epidemiologo – sono dati affetti da una sottostima, questo si sa benissimo». «Sapevamo dall’inizio che per ogni caso notificato ce ne sono probabilmente 3 o 4 non notificati – chiosa il dottor Lopalco – Potrebbero anche arrivare a 10 in una situazione grave come nel caso del picco della Lombardia, in cui non era oggettivamente possibile fare tamponi diagnostici a tutti».

Il sindaco Sala contro la Regione Lombardia: «Troppa gente in giro? Facciano un’ordinanza»

Il sindaco di Milano non ci sta alle accuse mosse ieri dalla Regione Lombardia sul presunto eccessivo numero di persone in giro nel capoluogo lombardo. «Se qualcuno pensa che c’è troppa gente in giro deve fare una cosa molto semplice: faccia una nuova ordinanza e tenga più persone a casa», dice Giuseppe Sala. «Ieri mattina sono stato in giro per la città con la Polizia locale per vedere come vengono fatti i controlli – prosegue il primo cittadino di Milano – Ebbene, più del 95% delle persone fermate sono in regola: questa è la realtà».

Sala, inoltre, ha ribadito alcune richieste alla Regione: «Che ci diano le mascherine, molti più tamponi, che ci diano i test sierologici. Leggo che Regione Lombardia dichiara che dal 21 aprile si faranno 20.000 test al giorno. Bene: dove? In altre province, ma non Milano. Ma come? Il problema non è Milano?». E infine Sala lancia un’ulteriore frecciatina, in questo caso sul tema delle Rsa: «Il compito della politica deve essere quello del prendersi cura, a partire dai più poveri, a partire da chi sta in periferia, a partire dai nostri vecchietti nelle Rsa».

Ue dà il via libera al decreto imprese dell’Italia

La Commissione Europea ha espresso il proprio parere favorevole al dl imprese, il provvedimento del Governo italiano a sostegno dell’economia, delle Pmi e di tutte le attività in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Zampa: «Arcuri sta acquistando i reagenti, ma le Regioni devono pensare di aumentare i laboratori»

«Il commissario Domenico Arcuri sta acquistando i reagenti, materiale indispensabile per effettuare i tamponi». A dirlo ai microfoni di RaiNews24 è la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, rispondendo alle domande relative alla carenza di liquido reagente per effettuare i tamponi denunciato da più strutture ospedaliere e dalla stessa Protezione Civile. «Occorrerà tuttavia anche pensare all’aumento dei laboratori di analisi per i tamponi – osserva la sottosegretaria Zampa – ma la decisione di aprire un laboratorio dipende dalle Regioni». «Ci sarà bisogno di un investimento per aprirli e il commissario Arcuri sta chiedendo indicazioni al comitato tecnico-scientifico per entrare in una nuova fase», ha chiosato la sottosegretaria del Ministero della Salute.

Richeldi: «Aumentano i tamponi, ma sul lungo periodo era prevedibile diminuissero i reagenti»

Aumentano i tamponi, ma non sempre vengono svolti. Una delle ragioni è stata resa nota da più medici e studiosi: la carenza di reagenti. Il professor Luca Richeldi, direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, ha spiegato che tale carenza «è nota, ed era anche per certi versi prevedibile, perché è un test nuovo su un virus nuovo e i numeri che abbiamo avuto soprattutto in Italia sono stati del tutto imprevedibili e straordinari». «È chiaro che – prosegue il dottor Richeldi – col tempo e con la riduzione della pressione sui servizi sanitari, e soprattutto sugli ospedali, questa problematica andrà via via nel tempo risolvendosi. Certo, non si risolve nell’arco di 24 ore».

Al via la sperimentazione del vaccino anti-Covid sull’uomo

«Stiamo iniziando i test su 550 volontari sani. Questo ci porta a comprimere molto i tempi, infatti noi pensiamo, speriamo e ci auguriamo e siamo confidenti che per la fine di settembre vi siano già dei risultati concreti e affidabili». A dirlo ai microfoni di Agorà è Piero Di Lorenzo, presidente Irbm Spa, azienda di Pomezia che, in collaborazione con il Jenner Institute della Oxford University, darà il via entro la fine di aprile, nel Regno Unito, ai primi test per il vaccino anti-Covid-19 sull’uomo.

«A settembre avremo i risultati del test complessivo – puntualizza Di Lorenzo – dopodiché saremo pronti con un buon lotto di vaccini per cui a quel punto le autorità regolatorie potranno autorizzarci a utilizzare quelle dosi in via compassionevole, cioè non in via commerciale, ma affidando la distribuzione agli enti statali, agli ospedali qualificati. Parallelamente andrà avanti la validazione legale, che permetterà successivamente di iniziare una discussione circa la distribuzione».

È il giorno delle (parziali) riaperture: ecco cosa riapre e cosa no, regione per regione

A seguito del Decreto del presidente del Consiglio del 10 aprile in materia di misure per il contenimento del contagio da Coronavirus, con cui è stato prolungato il lockdown in Italia sino al 3 maggio ed è stata disposta la riapertura di alcune attività produttive e commerciali (principalmente librerie, cartolibrerie e negozi per bambini e neonati) a partire da oggi, 14 aprile, si sono susseguite ordinanze regionali che hanno reso disomogenee le indicazioni date dal Governo. Un mosaico di riaperture tutte differenti da regione a regione, tra via libera e freni tirati a seconda delle diverse ordinanze dei presidenti delle singole regioni.

Nessuna riapertura in Piemonte

Cosa non riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati, negozi di fiori e piante, alberghi, B&B, studi professionali privati.

Riaperture Valle d’Aosta

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile.

Riaperture Liguria

Cosa riapre: negozi di abbigliamento di bambini e attività dei cantieri nautici;

Cosa non riapre: librerie e cartolerie, studi professionali, alberghi, B&B, negozi di fiori e piante.

Riaperture Lombardia

Cosa riapre: negozi di abbigliamento di bambini;

Cosa non riapre: librerie e cartolerie, studi professionali, alberghi, B&B, negozi di fiori e piante, studi professionali privati.

Riaperture Trentino Alto Adige

Cosa non riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati, negozi di fiori e piante, alberghi, B&B, studi professionali. Tuttavia vengono permessi gli incontri di famiglia (genitori-figli) spostandosi all’interno della stessa provincia.

Riaperture Veneto

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati solo per 2 giorni a settimana con aumento del distanziamento sociale di almeno 2 metri. Concesso fare jogging in prossimità della propria abitazione anche oltre i 200 metri.

Riaperture Friuli Venezia Giulia

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile; possibilità di far manutenzione agli orti e negli stabilimenti balneari.

Riaperture Emilia-Romagna

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile, ad esclusione dei comuni considerati ancora “zona rossa”.

Riaperture Toscana

Cosa riapre: librerie e cartolerie, negozi di abbigliamento di bambini; aumentata la distanza tra una persona e l’altra a 1,8 metri. È Il governatore Enrico Rossi ha chiesto ai dipendenti che devono recarsi al lavoro di utilizzare i mezzi privati e personali.

Riaperture Marche

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile.

Riaperture Umbria

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile.

Riaperture Abruzzo

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile; introdotta inoltre la possibilità di far manutenzione agli orti e della manutenzione degli stabilimenti balneari.

Riaperture Lazio

Cosa riapre: negozi di abbigliamento di bambini; librerie e cartolerie riapriranno dal 20 aprile per dare modo ai commercianti di predisporre adeguatamente gli spazi.

Riaperture Campania

Cosa riapre: negozi di abbigliamento di bambini solo il martedì e il venerdì;

Cosa non riapre: librerie e cartolerie e consegne a domicilio di cibo.

Riaperture Molise

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile.

Riaperture Basilicata

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile.

Riaperture Puglia

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile.

Riaperture Calabria

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile.

Riaperture Sicilia

Cosa riapre: librerie, cartolerie, negozi per bambini e neonati e le attività previste nel Dpcm del 10 aprile.

Nessuna riapertura in Sardegna

Cosa non riapre: librerie, cartolerie, negozi di vestiti per bambini resteranno chiusi sino al 26 aprile.

Galli frena: «In estate senza mascherine solo se rispettiamo oggi le regole: il Coronavirus è sempre aggressivo»

Malgrado i dati dell’ultima settimana abbiano fatto notare una lieve discesa nel calo dei contagi da SARS-CoV-2, la forza del virus è rimasta invariata. Di conseguenza se l’epidemia ha perso vigore è solo dovuto al fatto che sono state messe in atto le misure di distanziamento sociale. A dirlo in un’intervista a Il Giorno è il professor Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano. I punti più critici, a detta del direttore responsabile dell’Unità Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, sono i contagi intrafamiliari e quelli tra asintomatici.

Tuttavia secondo il professor Galli non bisogna forzare le riaperture, né anticipare la cosiddetta “Fase 2” della pandemia di Coronavirus, pena un nuovo possibile aumento dei contagi. E voltando lo sguardo un po’ più in là, il professor Galli dice di augurarsi che durante l’estate non sia più necessario indossare le mascherine. Anche perché molti pazienti oncologici e di alta specialità han visto interrompere o centellinare le cure per le proprie patologie durante questa epidemia, e si spera che in estate possano riprendere gli interventi su questi pazienti, nella massima sicurezza.

Boccia: «Parlare di normalità vuol dire illudere la gente. Serve chiarezza dalla comunità scientifica»

«Chiedo alla comunità scientifica, senza polemica, di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema Chi ha già avuto il virus, lo può riprendere? Non c’è risposta. Lo stesso vale per i test sierologici. Pretendiamo chiarezza, altrimenti non c’è scienza». A dirlo è il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un’intervista al Corriere della Sera.

«Noi politici ci prendiamo la responsabilità di decidere – prosegue il ministro Boccia – ma gli scienziati devono metterci in condizione di farlo. Non possiamo stare fermi finché non arriva il vaccino per il Coronavirus». Il ministro per gli Affari regionali, nell’intervista, sottolinea come «Parlare di normalità vuol dire illudere la gente: perché se fai un errore distruggi settimane di sacrifici di tutti. A chi non ha colto l’insegnamento di questi 45 giorni perché annebbiato dal dio denaro, ricordo che l’Italia conta 160 mila casi e 20 mila morti».

Come fa il Veneto a riaprire a corsette e picnic? Il virologo Crisanti: «Con tanti test scoviamo anche gli asintomatici: solo così l’Italia può riaprire»

Secondo il virologo Andrea Crisanti, la nuova ordinanza di Luca Zaia «è prudente e ragionevole». Il Veneto ieri, 13 aprile, ha messo firmato un documento che, tra le altre cose, permetterà i picnic e le grigliate durante le feste del 25 aprile e del primo maggio. In più, oltre un raggio di 200 metri, sarà possibile fare jogging nelle vicinanze di casa. «Il problema non sono quelli che vanno a correre isolati e in sicurezza», ha detto Crisanti, l’uomo che è riuscito a isolare il virus nella zona di Vo’, facendo diminuire sensibilmente i contagi. «Il problema semmai è cheprima di aprire a una vera fase2 l’Italia deve essere pronta»

Zaia: «Firmata nuova ordinanza: si esce di casa solo con le mascherine». Rimosso il limite di 200 metri per l’attività motoria

«Mi rivolgo ai cittadini: dovete capire che l’emergenza Coronavirus non è finita. L’ordinanza, concessoria sotto certi aspetti, non deve essere vissuta come fine dell’emergenza». Così il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo in conferenza stampa il giorno di Pasquetta dopo aver firmato una nuova ordinanza regionale valida dalla mezzanotte del 13 aprile sino al 3 maggio.

«Abbiamo 245 persone in terapia intensiva e 1.427 in ospedale – ha osservato il governatore del Veneto – Se questi numeri non scendono o peggio si alzano, dobbiamo chiudere di nuovo tutto». Secondo la nuova ordinanza regionale, spiega Zaia, «per gli spostamenti a piedi devono essere indossate mascherine e guanti e igienizzante per mani». Zaia ha inoltre precisato che la regione non ha potuto autorizzare la riapertura di fabbriche o di esercizi commerciali, poiché è una decisione che spetta al governo o alle prefetture.

Le uscite dal proprio domicilio dovranno essere solo individuali, fatto salvo per uscite con bambini piccoli in assenza di possibilità di lasciarli a qualcuno. Inoltre viene vietata l’uscita a chi ha la temperatura corporea oltre i 37,5 gradi. Come «atto di fiducia» nei confronti dei veneti, Zaia ha annunciato che è stato rimosso il limite dei 200 metri per svolgere attività di tipo motorio, che tuttavia resta possibile solo «in prossimità dell’abitazione e sempre individualmente».

Inoltre aumenta la distanza da mantenere durante le code nei supermercati: almeno 2 metri anziché 1. Con la nuova ordinanza si conferma la chiusura dei negozi e dei supermercati nei giorni festivi e la domenica. Inoltre, in conformità con il nuovo Dpcm, viene «confermata l’apertura dei mercati con le categorie merceologiche e tutte le altre misure relative ai mercati, varchi compresi. Per l’accesso servono mascherina e guanti, scontato che li debbano avere anche gli operatori», puntualizza Zaia.

A che punto siamo con i test sierologici? E a cosa servono?

Il presidente della fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, in un tweet, ha brevemente spiegato qual è l’utilità al momento dei test sierologici per conoscere lo stato dello stato della carica virale (o l’acquisita immunità) al Covid-19. Al momento – conferma il dottor Cartabellotta, i test sierologici sono più di interesse per la ricerca che per la sanità pubblica. Sono in corso infatti vari studi per valutare la loro sensibilità e specificità. Al momento – specifica il presidente della fondazione Gimbe – l’utilità dei test sierologici è limitata a confermare che un caso sia guarito, a seguito del doppio tampone negativo, e che abbia sviluppato dunque gli anticorpi al Covid-19.

Bari, 21enne in quarantena spara a un rider dal balcone perché «appoggiato sulla sua macchina»: arrestato

Un 21enne del quartiere Madonnella di Bari, con precedenti, è stato arrestato per aver sparato dal balcone della propria abitazione (durante l’isolamento per Coronavirus) contro un rider che, in attesa di consegnare una cena a domicilio, si era appoggiato momentaneamente sull’auto del giovane parcheggiata in strada. Il fattorino è rimasto illeso, mentre il giovane è stato arrestato.

Il ritorno dei bambini a scuola: come affrontare il rischio del diniego

Dopo oltre un mese e mezzo di quarantena, e con ulteriori settimane di applicazione delle misure di contenimento per il contagio del virus sono in molti a chiedersi cosa succederà poi. Questo vale in particolare genitori e bambini che han visto da un giorno all’altro stravolgere le proprie abitudini quotidiane, in particolare modo perché è come se si fosse messo in stand-by il loro processo di crescita, dato dalla frequentazione di altri bambini e persone, sia in classe sia fuori dalla scuola.

«Per i bambini e il loro ritorno in classe il primo timore che abbiamo come ricercatori è quello del diniego: ritornare a fare le cose come se non fosse successo niente», spiega a Open Michele Capurso, ricercatore e professore di psicologia dell’educazione all’università di Perugia. «Il rischio maggiore è che non vengano aperti gli spazi che servono alla mente umana e ai bambini in particolare per la condivisione – prosegue il professor Capurso – Spazi di narrazione per raccontare non tanto l’oggettività di quello che è successo, ma il modo in cui ogni bambino ha vissuto questa situazione».

I teatri in crisi nera: «Per lo Stato siamo inesistenti, riapriremo per ultimi». Fermi in 300 mila, perdite per 150 milioni

Sono oltre 300mila i lavoratori dello spettacolo fermi a causa della pandemia del Coronavirus. Secondo l’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis), a causa del lockdown, la perdita è in media di 20 milioni di euro a settimana (150 milioni sin dall’inizio della pandemia). Il Governo, dal canto suo, ha stanziato nel decreto Cura Italia 130 milioni di euro dedicati al mondo dello spettacolo, ma tale cifra, sul lungo periodo, probabilmente non basterà.

Italia in lockdown fino al 3 maggio e stretta sugli ingressi nel Paese

Il Governo guidato da Giuseppe Conte ha stabilito che il lockdown verrà prolungato sino al 3 maggio, al fine di contenere i contagi da Coronavirus. Al contempo il Cdm ha varato un nuovo decreto che allenta alcune misure per alcune attività commerciali che potranno riaprire dal 14 aprile.

Potranno infatti riaprire i battenti in tutta Italia:

cartolerie;

cartolibrerie;

librerie;

rivendite di abbigliamento per bambini e neonati;

produttori di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura;

industria del legno e del sughero (esclusi i mobili);

costruzione e assemblaggio di pc e periferiche e di schede elettroniche;

attività di manutenzione di treni e aerei;

attività di silvicoltura;

commercio all’ingrosso di carta e cartone;

attività di inbound nei call center.

Inoltre nel Dpcm vengono introdotte misure per ridurre i contagi durante la spesa. Si va dalle mascherine per i lavoratori, all’uso di guanti e gel igienizzanti in prossimità delle casse di pagamento, sino alla creazione di percorsi differenziati per la clientela in entrata e uscita. Nel nuovo decreto viene ribadito l’obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi per chi rientra in Italia dall’estero.

Infine, nel documento, viene ufficialmente istituito «un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Coronavirus, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza», ossia la task force che aiuterà il governo per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Il testo del Dpcm del 10 aprile

