Gualtieri: «Sciolti tutti i nodi politici del dl Rilancio»

TWITTER / ROBERTO GUALTIERI | Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri

«Abbiamo sciolto tutti i nodi politici e di assetto dell’imponente decreto Rilancio per l’emergenza Covid-19. Il testo è molto consistente». Ad annunciarlo ai microfoni del Tg5 è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. «Bisogna evitare errori nelle norme – ha osservato Gualtieri – poi potremo procedere ad approvare questo decreto molto atteso».

Il ministro dell’Economia ha poi annunciato che «il Governo intende stabilizzare 16.000 insegnanti precari per la ripresa della scuola a settembre». Inoltre nel dl Rilancio sarà presente un bonus da 1.200 euro per le famiglie per baby sitter e per centri estivi.

Bozza dl Rilancio: non c’è ancora l’intesa sulla regolarizzazione dei migranti

ANSA/ QUOTIDIANO DEL SUD

Nella bozza del decreto Rilancio si parla della regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori agricoli, una misura fortemente voluta dalla ministra Teresa Bellanova. A differenza di quanto sembrava nella notte, però, non c’è ancora un vero accordo. Fonti del Movimento cinque stelle fanno sapere che: «Il testo ora è migliorato ma non è stato ancora raggiunto l’accordo. Si lavora di buon accordo per giungere a una soluzione positiva».

Nel dl sono previste nuove risorse per finanziare le integrazioni salariali dei lavoratori, qualora l’emergenza Covid-19 dovesse prolungarsi. A fronte di ciò, è stato redatto dal Ministero un apposito capitolo di bilancio con dotazione di 5.693,7milioni per il 2020, una cifra che corrisponde a una maggiore spesa di indebitamento netto della pubblica amministrazione, pari a 3.723,9 milioni di euro.

Azzolina: «Nel dl Rilancio 1 miliardo e mezzo per l’assunzione di 16mila docenti precari»

ANSA | La ministra della Scuola, Lucia Azzolina

«In arrivo maggiori risorse per lascuola: nel Decreto Rilancio quasi 1 miliardo e mezzo per ripartire. È una buona notizia per i docenti precari: 16mila posti in più per le assunzioni attraverso i concorsi». Ad annunciarlo su Twitter è la ministra della Scuola, Lucia Azzolina, confermando quanto riferito dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Le violenze sui bambini sono cresciute del 20%, dice il Telefono azzurro

Foto di Artem Maltsev su Unsplash

In un articolo pubblicato sulla Stampa di oggi, 12 maggio, si spiega come durante il lockdown siano aumentate le violenze domestiche sui bambini. Simona Maurino, la referente del servizio emergenza infanzia di Telefono azzurro, ha spiegato che “le richieste di aiuto per casi di abuso di violenza domestica sono aumentate del 20%, mentre sono salite del 40% le chiamate dei ragazzi e ci hanno confidato di aver pensato al suicidio o che sono arrivati ad atti di autolesionismo”.

Anche Save the Children ha diffuso dati analoghi. Su un campione di 1000 famiglie emerge che un genitore su sette (il 14,8 %) che già partiva da una situazione socio-economica fragile non ha più il lavoro a causa della crisi. Oltre la metà lo ha perso temporaneamente mentre più di 6 su 10 e stanno facendo i conti con una riduzione del Salario. “Ci sono mamme con due o tre figli è solo un cellulare per seguire le lezioni via web”, aggiunge Raffaella Milano direttrice del programma Italia Europa di Save the Children.

Campania: 4.602 casi positivi, 392 decessi e 2.301 guariti sin dall’inizio della pandemia

ANSA / CIRO FUSCO | Pedoni a passeggio su via Roma a Napoli indossano la mascherina per arginare io pericolo di contagio da Coronavirus, 11 maggio 2020

I dati ufficiali rilasciati dalla regione Campania parlano di una crescita epidemiologica molto contenuta. Con 14 nuovi casi positivi, il numero totale delle persone contagiate da Covid-19 sin dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus è pari a 4.602 persone. Di questi, 392 pazienti sono deceduti, mentre sono state registrate 2.301 guarigioni (di cui 1.974 totalmente guariti e 327 clinicamente guariti).

Attualmente 436 persone sono ricoverate con sintomatologia, 23 in terapia intensiva, mentre 1.450 persone si trovano in isolamento domiciliare. Il numero di persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia in Campania risulta così ripartito nelle varie province:

Napoli : 2.536 (di cui 964 Napoli città e 1.572 Napoli provincia);

: 2.536 (di cui 964 e 1.572 Napoli provincia); Salerno : 667;

: 667; Avellino : 503;

: 503; Caserta : 431;

: 431; Benevento : 190;

: 190; In corso di verifica: 275.

Puglia: 4.327 casi positivi, 451 decessi e 1.332 guariti dall’inizio dell’emergenza

ANSA | Primo giorno della fase 2 dell’emergenza Coronavirus a Bari, 4 maggio 2020

Secondo le rilevazioni della regione Puglia, sono arrivati a quota 4.327 i casi positivi nella Regione, con un aumento di 14 unità nelle ultime 24 ore. Di questi, 2.544 sono attualmente positivi al SARS-CoV-2. Attualmente, 2.172 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, 340 ricoverati con sintomatologia e 32 in terapia intensiva.

Il numero complessivo dei deceduti è salito a 451 (+3 nelle ultime 24 ore), mentre quello dei guariti a 1.332. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 79.737 test. I casi totali sin dall’inizio della pandemia sono così suddivisi secondo le province pugliesi:

Bari : 1.420;

: 1.420; Barletta-Andria-Trani : 381;

: 381; Brindisi : 605;

: 605; Foggia : 1.116;

: 1.116; Lecce : 271;

: 271; Taranto : 235;

: 235; Fuori regione : 28;

: 28; In corso di attribuzione: 1.

REGIONE PUGLIA | Bollettino epidemiologico, 11 maggio 2020

Venezia in lockdown: le immagini della città deserta riprese da un drone

REPORT | Venezia in lockdown

Ancora immagini mozzafiato pubblicate dalla trasmissione Report sulle città italiane deserte riprese durante la fase del lockdown durante la pandemia di Coronavirus. Questa volta è stato il turno di Venezia, ripresa da Giuseppe Giovannalli e Fabio Moriconi (con montaggio di Marko Carbone) che mostrano tutta la maestosità della città sulla laguna deserta e dei suoi monumenti.

Calabria: 4.327 casi positivi, 451 decessi e 1.332 guariti dall’inizio dell’emergenza

ANSA/Marco Costantino | Controlli nella stazione di Reggio Calabria, 4 maggio 2020

Sono saliti di 2 unità rispetto a ieri i casi totali di Covid-19 registrati in Calabria, portando il numero dei casi complessivi a 1.134 sin dall’inizio della pandemia. Attualmente 568 persone sono attualmente positive. Il numero di pazienti guariti è pari a 473, mentre i decessi salgono a 93 persone.

Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva per Covid-19 presso una delle tante strutture sanitarie della Calabria, mentre quelli ricoverati con sintomatologia sono 64. I pazienti in isolamento domiciliare sono 503. In totale, sin dall’inizio dell’emergenza, nella Regione son stati svolti 47.265 test.

Abruzzo: 3.107 casi positivi, 366 decessi e 1.132 guariti sin dall’inizio dell’emergenza

ANSA | Un’immagine di Scapoli durante l’emergenza del Coronavirus, 28 marzo 2020

Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati +4 casi di positività al Covid-19. Secondo il bollettino ufficiale, complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono riscontrati 3.107 casi positivi, di cui 1.609 attualmente positivi. 231 pazienti sono ricoverati con sintomatologia presso le strutture ospedaliere abruzzesi, mentre 9 sono i pazienti in terapia intensiva.

1.369 sono invece le persone in isolamento domiciliare. 1.132 i pazienti guariti, di cui 226 diventati asintomatici ma non negativizzati e 906 risultati negativi a due tamponi consecutivi. Il numero dei pazienti deceduti è invece di 366 persone. Il numero complessivo di tamponi svolti dalla regione è stato di 48.903 test.

Sestili: «In una settimana le persone infette sono diminuite di circa 20.000 unità e per la prima volta i pazienti in terapia intensiva sono scesi sotto quota 1.000»

OPEN | Il fisico Giorgio Sestili

Nella nostra rubrica Numeri in chiaro oggi abbiamo intervistato il fisico e divulgatore scientifico Giorgio Sestili. A detta di Sestili, al di là delle piccole variazioni percentuali tra numero di tamponi effettuati e nuovi casi positivi, nonché numero lievemente in aumento di decessi, complessivamente «i dati continuano a migliorare». Infatti, «in otto giorni il dato relativo alle persone attualmente infette è diminuito di circa 20.000 unità». E ai numeri positivi sui nuovi contagi si aggiungono anche quelli relativi agli ospedali, osserva Sestili: «Oggi, per la prima volta da circa due mesi, siamo scesi sotto quota 1.000 terapie intensive: 999 per l’esattezza»

Lazio: 7.190 casi, 562 decessi e 2.334 guariti sin dall’inizio dell’emergenza

Nella regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria, i pazienti attualmente positivi al Coronavirus sono 4.294, con un aumento di 25 unità rispetto alla giornata di ieri. Di questi, i ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia sono attualmente 1.266, quelli in terapia intensiva sono 83, mentre 2.945 sono le persone in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia nella regione sono guarite 2.334 persone, mentre 562 sono decedute. Complessivamente sono stati effettuati 181.398 tamponi.

Roma, allo Spallanzani 50 pazienti positivi

ANSA / FABIO FRUSTACI | L’ospedale Spallanzani, Roma

Sono 130 i pazienti ricoverati presso l’Istituto Spallanzani di Roma in relazione all’epidemia da Coronavirus. Di questi, 80 sono positivi e 50 sottoposti a indagini. Sono invece 11 le persone che necessitano di un supporto respiratorio.

Liguria: 8.830 casi, 1.291 decessi e 4.695 guariti

ANSA/LUCA ZENNARO | La maggioranza deI dipendenti della regione Liguria lavorano ancora in smart working, pochi gli impiegati che vanno in ufficio. Genova, 11 Maggio 2020

Secondo il bollettino quotidiano della Liguria, nella regione oggi si sono registrati 44 nuovi casi, portando così il numero complessivo dei casi totali riscontrati sin dall’inizio della pandemia a 8.830 unità. Il numero dei pazienti attualmente positivi è in discesa di 42 unità, portando così il numero totale a 4.749 persone attualmente affette da Covid-19.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali liguri, dove attualmente si trovano 522 persone con sintomatologia e 38 pazienti in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri), mentre 2.322 persone si trovano in isolamento domiciliare. Le guarigioni sono in aumento, sia le cliniche sia le virologhe, rispettivamente 1.905 e 2.790. Il numero dei pazienti deceduti è aumentato di 12 persone nelle ultime 24 ore, portando così il numero complessivo dei morti nella regione a 1.291.

Il Governo dà il via libera alle riaperture differenziate richieste dalle Regioni

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia

A seguito dell’incontro «sull’avvio delle procedure relative alle riaperture differenziate su base territoriale dal 18 maggio», il Governo ha dato il proprio via libera alle riaperture differenziate richieste dagli Enti locali. Nel pomeriggio si sono riuniti il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Sanità Roberto Speranza.

Tuttavia, secondo l’accordo siglato tra Regioni e Governo, quest’ultimo avrà la possibilità di intervenire qualora i dati della curva di contagio, secondo le linee predisposte dal ministero della Salute, dovessero aumentare e rendere pertanto necessario un nuovo stop ad alcune attività.

Toti: «Le proposte del Governo verranno integrate con quelle delle Regioni»

A comunicare per primo l’esito positivo dell’incontro è stato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che con un tweet ha dichiarato: «Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Dal 18 maggio potremo aprire le attività in base alle esigenze territoriali. Le proposte del Governo verranno integrate con quelle degli enti locali. E faremo monitoraggio. Avanti con buon senso».

Arcuri risponde alle accuse di Federfarma: «Mascherine quasi finite? Colpa di farmacisti e distributori, non mia»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

«La colpa non è mia, ma di distributori e farmacisti». A dirlo è il commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, mediante una nota di risposta alle accuse di Federfarma, secondo cui «le mascherine chirurgiche sono quasi tutte finite». Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ha sottolineato che «le farmacie non hanno le mascherine perché due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere».

«Il prezzo massimo è stato fissato dall’esclusivo interesse dei cittadini – ha aggiunto – anche perché chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del Commissario, fino a qualche settimana fa le aveva, e le faceva pagare ben di più ai cittadini», ha chiosato Arcuri.

È allarme mascherine: «Stanno finendo»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Test per valutare l’efficacia delle mascherine, quali DPI, dispositivi di protezione individuale presso il laboratorio di Arpa Lazio

Mancano le mascherine, che già domani potrebbero essere finite. A lanciare l’allarme è Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi. «Le uniche che stiamo distribuendo sono quei tre milioni provenienti dalla Protezione Civile ed entro domani saranno già finite a fronte di un fabbisogno di 10 milioni al giorno», dice Mirone. «Siamo subissati di richieste e purtroppo ci sono diversi milioni di mascherine bloccate e sequestrate durante i controlli, spesso per intoppi burocratici: bisognerebbe eliminare questo corto circuito», prosegue il presidente dell’Associazione Nazionale dei Distributori di farmaci e Dpi.

«Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, per esempio a Roma, le mascherine chirurgiche sono già finite». Non sono state ancora consegnate in altre grandi città come Milano e Torino e c’è ancora stallo sulla carenza di mascherine. I farmacisti sono disponibii alla vendita, ma le ingenti quantità promesse, affinché queste ultime fossero nella disponibilità delle farmacie, purtroppo non sono arrivate. Su questo siamo punto e a capo», aggiunge Marco Cossolo, presidente di Federfarma.

Arcuri: al via il bando per l’acquisto di 5 milioni di tamponi

Il commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha pubblicato il bando di gara per l’acquisizione di 5 milioni di kit per i tamponi per la diagnosi di Covid-19. La «Richiesta di offerta per il test molecolare Sars-Cov-2» è partita oggi e avrà termine il 18 maggio. L’obiettivo è quello di acquisire la «massima quantità di Kit disponibili, comprensivi di reattivi e di tutti gli strumenti necessari all’effettuazione dei test molecolari su tamponi delle vie respiratorie per la ricerca molecolare del SARS-CoV-2».

Marche: 6.543 positivi, 964 decessi e 2.352 guariti sin dall’inizio dell’emergenza

ANSA/STEFANO SACCHETTONI | Fase 2 dell’emergenza Covid-19 ad Ancona, 5 maggio 2020

Salgono a 6.543 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, le persone attualmente positive presenti in regione sono 3.227. I pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 277, i pazienti in terapia intensiva sono 28, mentre i contagiati ricoverati in area post critica sono 49, per un totale di 305 persone complessivamente ricoverate.

Un dato che evidenzia una tendenza, già presente nei giorni scorsi, circa la diminuzione dei ricoveri. Aumenta anche il numero dei pazienti dimessi e guariti, che divengono 2.352. Sono invece 2.922 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 964 sin dall’inizio dell’epidemia.

Spadafora: «Servirà una settimana per capire se il campionato di calcio potrà ripartire»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora

«Per sapere se il campionato di calcio potrà riprendere bisognerà aspettare almeno un’altra settimana per vedere come procede la curva dei contagi e poi poter decidere». A dirlo è il ministro per le Politiche giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, commentando il parere emesso dal Comitato tecnico-scientifico sul protocollo di sicurezza per la ripresa degli allenamenti predisposto dalla Figc, che verrà approvato se e solo se verranno inseriti i dovuti adeguamenti richiesti dal Comitato tecnico-scientifico.

Calcio, dal 18 maggio riprendono gli allenamenti «con adeguamenti a Protocollo»

ANSA/FRANCO DEBERNARDI | Christian Eriksen

Nel frattempo, dal 18 maggio potranno riprendere gli aggiornamenti calcistici, previ gli adeguamento al protocollo di Sicurezza. Il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso il parere richiesto dall’esecutivo sul protocollo presentato dalla Figc: «conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti», dicono in una nota congiunta Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, rispettivamente ministri della Salute e dello Sport. «Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio».

Sicilia: 2.416 positivi, 257 decessi e 1.020 guariti

ANSA | Un’immagine de centro a Palermo, 1 maggio 2020

Sono saliti a 2.416 i casi di positività al virus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Sicilia, sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Il numero di pazienti attualmente positivi è pari a 2.062. Il numero di pazienti guariti è di 1.020 persone. I decessi registrati invece sono complessivamente 257. I pazienti ricoverati sono complessivamente 287, di cui 271 con sintomatologia e 16 in terapia intensiva, mentre 1.775 persone positive sono in isolamento domiciliare. La Regione, sin dall’inizio dell’emergenza, ha effettuato 103.134 tamponi. Il numero dei casi attualmente positivi è così ripartito nelle province della Sicilia:

Caltanissetta : 98

: 98 Agrigento : 67

: 67 Catania : 698

: 698 Enna : 246

: 246 Messina : 354

: 354 Palermo : 386

: 386 Ragusa : 37

: 37 Siracusa : 109

: 109 Trapani: 67

Se il Coronavirus si indebolisce significa che è artificiale come ha detto Zaia? No!

Anche se ci sono ancora argomenti su cui gli esperti dibattono, su alcune cose invece non sembrano esserci grossi dubbi nella Comunità scientifica. Per esempio, il comportamento del virus non è affatto misterioso, ma corrisponde a quanto ci si aspetta da un Coronavirus di origine zoonotica.

Come in altre emergenze del passato abbiamo un animale che funge da «serbatoio» (i pipistrelli) e un altro che funge «amplificatore» (nel nostro caso molto probabilmente il pangolino), dove il patogeno compie uno «spillover» saltando dagli animali all’uomo.

Non ci risulta che il SARS-CoV-2 sia diventato più debole, mutando nel breve periodo, anche se questo non dimostrerebbe una sua origine artificiale, così come sostenuto da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. E anzi, non è strano che i virus si evolvano in questo modo.

Piemonte: 28.776 positivi, 3.400 decessi e 12.038 guariti dall’inizio dell’emergenza

ANSA/TINO ROMANO | Controlli con termoscanner dei dipendenti comunali, Torino, 11 maggio 2020

Anche in Piemonte continua a rallentare l’aumento di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono complessivamente 28.776 le persone positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive, ndr):

Alessandria 3.732;

3.732; Asti 1.685;

1.685; Biella 1.015;

1.015; Cuneo 2.646;

2.646; Novara 2.481;

2.481; Torino 14.560;

14.560; Vercelli 1.200;

1.200; Verbano-Cusio-Ossola 1.093;

1.093; Fuori regione 252;

252; In elaborazione 112.

Sin dall’inizio dell’emergenza i decessi sono stati 3.400, con un aumento di 33 unità rispetto a ieri, mentre i guariti raggiungono 12.038 (con un aumento di 216 unità rispetto a 24 ore fa). Di questi, 8.731 sono virologicamente negativi, mentre altre 3.307 persone risultano asintomatiche, ma non ancora negativizzate.

I pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono attualmente 135, mentre 2.021 pazienti sono ricoverati negli ospedali piemontesi con sintomatologia Covid e 11.182 si trovano in isolamento domiciliare. In Piemonte sono stati svolti 213.783 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, per un totale di 147.318 casi testati.

Emilia-Romagna: 26.876 casi positivi, 3.867 decessi e 15.969 guariti sin dall’inizio della pandemia

ANSA/SARA FERRARI | Un’immagine del centro di Bologna durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, 4 maggio 2020

Sono saliti a 7.040 i casi di pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, 80 più di ieri, per un totale di 26.876 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia. Il numero di pazienti guariti, secondo ilbollettino ufficialedella Regione, è salito di 209 unità, per un totale di 15.969 guarigioni: 2.377 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativi ai test), mentre 13.592 sono i negativizzati, ovverosia i pazienti risultati negativi a due test consecutivi.

I decessi salgono a 3.867, 22 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia sono 1.537, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 141 (-9 rispetto a ieri). 4.731 sono i pazienti in isolamento domiciliare (-72 rispetto a 24 ore fa). Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 234.619 test. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Reggio Emilia 4.849 (+3)

4.849 (+3) Bologna 4.395 (+11)

4.395 (+11) Piacenza 4.375 (+14)

4.375 (+14) Modena 3.823 (+23)

3.823 (+23) Parma 3.315 (+17)

3.315 (+17) Rimini 2.074 (+5)

2.074 (+5) Ravenna 999 (+2)

999 (+2) Ferrara 977 (+2)

977 (+2) Forlì 928 (0)

928 (0) Cesena 752 (+3)

752 (+3) Imola389 (0)

Toscana: 9.787 casi positivi, 950 decessi e 4.764 guariti sin dall’inizio della pandemia

ANSA | Un’immagine della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus a Firenze, 4 maggio 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 13 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 8 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 9.787 e le morti per Covid-19 a 950. I casi attualmente positivi sono 4.073.

Tra questi, 424 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione: 347 con sintomatologia, mentre 77 pazienti sono in terapia intensiva e 3.649 si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate complessivamente 4.764 guarigioni, 3.548 virali e 1.216 cliniche. Dal primo febbraio a oggi, in Toscana, sono stati effettuati 179.469 tamponi.

In Italia altre 179 vittime in 24 ore, calano ancora in contagi

Il bollettino della Protezione Civile dell’11 maggio 2020

Il bollettino quotidiano della Protezione Civile conferma l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive continua a calare. Nelle ultime 24 ore, infatti, il dato è diminuito di 838 unità. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 82.488 (ieri erano 83.324). Il numero dei decessi nell’ultima giornata è 179, mentre ieri erano stati registrati 165 morti. Il totale delle persone decedute è di 30.739.

Aumentano i guariti: raggiunta quota 106.587. Cala leggermente il numero delle terapie intensive, passando da 1.027 a 999. Il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia è invece arrivato a 219.814 persone. Si conferma, anche oggi, il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 13.539 (ieri erano 13.618), mentre le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono in questo momento 67.950 (ieri erano 68.679). I tamponi effettuati sono 40.740 (-10.938 in 24 ore).

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: 68 deceduti e 221 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino dell’11 maggio 2020

Secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano sono 68 le nuove vittime da Coronavirus in Lombardia, per un totale di 15.054 decessi. Le persone attualmente positive in Regione sono 30.411. Il totale dei casi, sin dall’inizio della pandemia, è invece di 81.871, con un incremento nelle ultime 24 ore di +364. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 341 pazienti, in diminuzione di 7 unità rispetto a ieri, quando erano 348. I ricoverati totali non in terapia intensiva sono 5.397. Le persone dimesse in totale sono 36.406.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 11.791 (+50)

: 11.791 (+50) Brescia : 13.620 (+70)

: 13.620 (+70) Como : 3.504 (+8)

: 3.504 (+8) Cremona : 6.250 (+2)

: 6.250 (+2) Lecco : 2.536 (+50)

: 2.536 (+50) Lodi : 3.277 (+6)

: 3.277 (+6) Monza e Brianza : 5.074 (+19)

: 5.074 (+19) Milano : 21.490 (+114), di cui 9.071 (+52) a Milano città

: 21.490 (+114), di cui 9.071 (+52) a Mantova : 3.251 (0)

: 3.251 (0) Pavia : 4.801 (+24)

: 4.801 (+24) Sondrio : 1.288 (+8)

: 1.288 (+8) Varese: 3.196 (+14)

La conferenza stampa in diretta da Palazzo Lombardia

Fase 2, il costituzionalista Ceccanti: «Ora collaborazione Governo-Parlamento»

OPen | Il capogruppo Dem in Commissione Affari costituzionali della Camera Stefano Ceccanti

Il premier Conte illustri alle Camere il prossimo Dpcm sulla fase 2, prima di emanarlo. A richiederlo è il capogruppo Dem in Commissione Affari costituzionali della Camera, Stefano Ceccanti. La mozione di maggioranza, ricorda il costituzionalista intervenendo in aula, non solo chiede al governo di «privilegiare» l’uso dei decreti legge rispetto ai Dpcm, ma sollecita il governo a illustrare «preventivamente» questi ultimi al Parlamento. «Sarebbe un segno importantissimo della nuova fase se Conte anticipasse con i comportamenti la norma che stiamo per varare, e venisse alle Camere a spiegare, a illustrare il prossimo Dpcm, che speriamo sia l’ultimo di questa fase di restrizioni».

Pio Albergo Trivulzio Milano, già raccolte 50 testimonianze

Ansa/Matteo Corner | Un’’ambulanza esce dal Pio Albergo Trivulzio durante le perquisizioni della Guardia di Finanza al Pio Albergo Trivulzio a causa dei decessi avvenuti in seguito all’’epidemia di Covid-19 all’’interno della struttura (Milano 14 aprile 2020)

Sono più di 50 testimonianze di parenti di persone anziane morte o che hanno contratto il Covid-19 al Pio Albergo Trivulzio di Milano, raccolte fino a questo momento nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano per epidemia e omicidio colposi e che vede indagato anche il direttore generale Giuseppe Calicchio, secondo quanto riporta l’Ansa. Nell’ambito delle indagini si stanno raccogliendo denunce e deposizioni delle famiglie, degli operatori e le operatrici e di sindacalisti , ricostruendo l’iter delle delibere e delle disposizioni della Regione e dell’Ats e del loro recepimento nelle singole Rsa, anche sul fronte dell’uso delle mascherine.

La storica Tarquini: «Non c’è vaccino contro la deriva autoritaria. La democrazia si salva combattendo la povertà»

Ansa | La professoressa Alessandra Tarquini

«Le democrazie liberali sono per loro natura fragili. Niente ci può realmente vaccinare da tentativi autoritari e totalitari e da chi vuole sovvertire le regole democratiche, ecco perché dobbiamo sempre vigilare sulla democrazia, che è un bene prezioso». Sono le parole della storica Alessandra Tarquini in un’intervista oggi a Open.

Esperta di fascismo e docente dell’Università La Sapienza di Roma, Tarquini respinge un parallelismo con quanto accaduto in Italia e inGermaniaa partire dagli anni ’20 del secolo scorso. L’interrogativo su cui concentrarsi è piuttosto quello su quali siano le paure dalle quali ci dobbiamo “vaccinare” e i diritti e i valori sui quali dobbiamo vigilare. A partire dal nostro welfare state.

Molise, è boom di contagi nella comunità Rom

In poco più di due giorni nella comunità Rom di Campobasso sono stati registrati 60 contagi da Coronavirus. E il focolaio sarebbe legato alla partecipazione, il 30 aprile scorso, a un funerale. Oggi il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) Oreste Florenzano, non esclude la possibilità di nuovi casi nella comunità.

Il Molise, fino a pochi giorni fa era tra le regioni che avevano registrato un trend assai poco aggressivo di diffusione del virus, e si apprestavano ad allentare il lockdown con una certa tranquillità. «Chi non ha rispettato le regole e chi non ha controllato si assume le proprie responsabilità. Quanto accaduto è di una gravità inaudita, troppe persone non hanno rispettato le regole e troppe erano quelle che avrebbero dovuto controllare», dice Florenzano.

Viminale: 480mila controlli nel weekend

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Più di 482mila sono state le persone controllate da venerdì a domenica, per il rispetto dei divieti e delle restrizioni introdotte dai provvedimenti per l’emergenza Coronavirus in questa prima settimana di fase 2. 6.285 di queste persone sono state sanzionate: a comunicarlo è il Viminale. Venerdì, dice il ministero dell’Interno, sono state controllate 172.538 persone, sabato 162.299 e domenica 147.958. Domenica invece sono state sanzionate 2.154 persone. 23 sono state denunciate per false dichiarazioni alle autorità e nessuna per violazione della quarantena. Ancora ieri sono inoltre state controllate 41.932 attività o esercizi commerciali: 72 sono i titolari sanzionati mentre 20 sono le attività chiuse.

Test sierologici: la lunedì le prime chiamate della Croce Rossa

ANSA / MATTEO BAZZI | All’ospedale San Paolo di Milano sono cominciati i test sierologici per il personale medico

La macchina per la partenza dell’indagine sierologica è al lavoro, e ci vorrà ancora qualche giorno per vedere i primi prelievi veri e propri. Lunedì 18 maggio sarà la prima data utile di partenza delle chiamate da parte di volontari e operatori della Croce Rossa per selezionare il campione di 150mila cittadini per i test dell’indagine sierologica nazionale su Covid-19. La Croce Rossa spiega che verranno fatte in totale circa 190mila chiamate per arrivare a garantire il campione fissato di 150mila. Saranno impegnati 550 tra volontari e operatori su base regionale e ci sarà una struttura nazionale di supporto.

Spadafora: In arrivo decreto con fondi per altri 47mila operatori sport

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora annuncia che tra oggi e domani «sarà portato in consiglio dei ministri un decreto che conterrà tutte le risorse necessarie per versare i 600 euro del bonus di marzo ai 47.744 lavoratori sportivi che ancora lo attendono, indipendentemente se abbiano un reddito superiore o inferiore ai 10mila euro”.

Nel decreto, spiega il ministro su Facebook, «ci saranno anche risorse per il bonus di aprile e maggio. La buona notizia è che quanti hanno fatto domanda a marzo riceveranno automaticamente il bonus di aprile e maggio». Non solo: Spadafora spiega che verranno stanziate altre risorse «per poter riaprire una finestra e consentire di chiedere il bonus a quanti non lo hanno fatto a marzo per dimenticanza o perché arrivati oltre il tempo limite o perché hanno saputo in ritardo della misura».

In Veneto 9 decessi in più nelle ultime 24 ore: mai dati così bassi

Regione Veneto | Bollettino Covid-19 (11 maggio 2020)

In Veneto rallenta il contagio di Coronavirus, e in maniera sempre più netta. Nelle ultime 24 ore il bollettino della Regione registra solo 19 nuovi casi di positività (portando il totale a 18.741), e 9 vittime rispetto a ieri mattina (per un dato cumulativo di 1.666 da inizio epidemia). Una sola è la vittima in più negli ospedali, rispetto ai dati di ieri. Le persone guarite sono in totale 11.615, quelle attualmente positive sono scese a 5.460. I pazienti ancora malati in terapia intensiva sono 38, 400 quelli nei normali reparti Covid.

La diretta del governatore Luca Zaia

Fase 2, il documento: 2 metri tra i tavoli per bar e ristoranti

Ansa /Filippo Venezia | La sanificazione di un ristorante a Brescia

I tavoli di bar e ristoranti che potranno riaprire dal prossimo 18 maggio dovranno essere disposti a non meno di 2 metri di distanza gli uni degli altri, con 4 metri quadrati dedicati a ogni cliente. Si tratta di quanto prevedono le linee guida per la fase 2 di un documento, il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione», su cui stanno lavorando il Comitato tecnico scientifico insieme all’Inail. Il documento sarà uno dei punti all’ordine del giorno della videoconferenza tra esecutivo e Regioni di oggi 11 maggio.

Istat: «Il test è volontario ma è fondamentale che i cittadini rispondano»

Ansa

Il test sierologico non è obbligatorio, è volontario – lo aveva già anticipato Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat e responsabile scientifica della ricerca sierologica al via con il ministero della Salute. Ma dall’Istat arriva l’appello: «È fondamentale che le persone, inserite nel campione casuale, diano il loro contributo. Partecipare non è obbligatorio ma è un bene per se stessi e per l’intera comunità», dice l’Istituto di Statistica in una nota. L’obiettivo, si spiega, «è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi, attraverso l’osservazione di un campione di 150mila persone sull’intero territorio italiano».

Viminale: controlli nei parchi, nelle aree verdi e lungo le spiagge

Ansa | I controlli dei Carabinieri in un parco di Roma

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese annuncia controlli capillari per la Fase 2, nelle aree verdi e in spiaggia. La titolare del Viminale annuncia più controlli per parchi e movida e invita alla sensibilizzazione dei più giovani. È vero, c’è allerta per le tante persone per strada e per il fatto che non sempre tutte e tutti indossino la mascherine, dice Lamorgese in un’intervista a Il Messaggero. Ma la ministra promuove il comportamento degli italiani: «I dati sui controlli ci dicono che la percentuale di cittadini sanzionati è stata solo del 3% su un totale di circa 13 milioni di persone identificate tra il 10 marzo e il 4 maggio».

«Per questa seconda fase dell’emergenza sanitaria – rileva Lamorgese – abbiamo chiesto ai cittadini di far leva sul loro senso di responsabilità. Su scala nazionale, dobbiamo continuare a porre la massima attenzione ai mezzi pubblici, ai quartieri della movida giovanile, e agli esercizi commerciali che vendono cibi e bevande da asporto. Poi, nel prossimo fine settimana, i controlli capillari si ripeteranno nelle aree verdi e lungo le spiagge perché, purtroppo, non possiamo ancora riprendere gli stili di vita che seguivamo prima dell’emergenza».

M5S: «Ok stop anticipo 2×1000 partiti del decreto Rilancio»

Fonti governative del Movimento 5 Stelle plaudono allo stop al 2 per mille in anticipo ai partiti nel decreto legge “Rilancio” sul tavolo di palazzo Chigi e che dovrebbe essere approvato nelle prossime ore: «Un passo indietro che ci soddisfa», sottolineano. «Sarebbe stato veramente irrispettoso cercare di approfittare di questa fase così difficile per gli italiani per chiedere una anticipazione di liquidità oggettivamente immotivata».

Veneto, sindaci scrivono a Conte: «Comuni lasciati senza strumenti e risorse»

ANSA/ FILIPPO VENEZIA/Verona

I sindaci delle sette città capoluogo di Provincia del Veneto esprimono «preoccupazione sui contenuti del piano adottato dal Governo per il dopo Coronavirus». In una nota comune dopo una riunione in videoconferenza, i primi cittadini Mario Conte (Treviso e Presidente Anci Veneto), Luigi Brugnaro (Venezia), Sergio Giordani (Padova), Federico Sboarina (Verona), Francesco Rucco (Vicenza), Jacopo Massaro (Belluno) ed Edoardo Gaffeo (Rovigo) hanno dichiarato di essere «molto preoccupati».

«Le misure contenute nella bozza del decreto rilancio – scrivono – non forniscono strumenti e risorse sufficienti ai sindaci, così come i provvedimenti per la scuola o il rilancio di turismo e cultura ci sembrano ancora lontani dai bisogni concreti delle realtà territoriali. Chiediamo al premier Conte di essere ricevuti e ascoltati. È assolutamente necessario tenere aperto il dialogo e trovare le forme per uscire insieme dalla crisi. Non c’è più tempo da perdere», concludono.

Coop Lombardia: prezzi bloccati fino al 31 maggio

Prezzi bloccati fino al 31 maggio e sconto aggiuntivo del 10% sul valore dei buoni spesa messi a disposizione dei Comuni da parte del Governo. Sono alcune tra le misure adottate da Coop per sostenere le famiglie durante l’emergenza Covid. «Abbiamo realizzato una campagna televisiva con un carrello che si muove nelle piazze italiane proprio per dare un senso di unità e anche vicinanza a tutte le famiglie, dichiarando di aver bloccato tutti i prezzi dei prodotti confezionati, sia quelli a marchio Coop sia quelli dell’industria, fino al 31 maggio», ha spiegato il direttore generale di Coop Lombardia, Andrea Colombo.

Dall’Aifa via libera al farmaco italiano per il trattamento del Covid

ANSA/FABIO CAMPANA | Sede italiana dell’Agenzia del farmaco

Luce verde dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) su uno studio clinico che valuterà l’efficacia e sicurezza di reparixin, la prima molecola «made in Italy» in sperimentazione contro il Covid-19. Il nuovo farmaco, si legge sul portale dell’ente regolatorio, «viene proposto per il trattamento della polmonite secondaria ad infezione da Sars-Cov-2 in soggetti con un quadro clinico severo e lo studio sarà coordinato dall’Irccs San Raffaele di Milano».

Migranti: accordo su permessi per sei mesi

ANSA/FRANCO CAUTILLO | Una persona impegnata nella raccolta di pomodori tra Lesina e San Nazario (Foggia)

È stata raggiunta un’intesa sulle regolarizzazioni dei migranti che lavorano nel settore agricolo. Secondo quanto si apprende da alcuni fonti di governo, il compromesso raggiunto nella notte sullo status dei migranti prevede un permesso temporaneo di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro alla sottoscrizione del contratto, ma con verifiche più stringenti che provino di aver svolto in passato attività lavorativa nel settore agricolo.

Confcommercio: 270mila imprese rischiano la chiusura definitiva

È una stima buia e tragica quella effettuata dall’Ufficio Studi di Confcommercio. Il lockdown innescato dall’emergenza Coronavirus ha messo in seria crisi le imprese del terziario. Se non si dovesse riaprire sono circa 270mila le imprese del commercio e dei servizi che rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente, con una riapertura piena ad ottobre.

Il ministro Gualtieri: «Ristori a fondo perduto per tutte le imprese fino a 5 milioni di fatturato»

Ansa/Filippo Attili | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Ospite alla trasmissione Che tempo che fa del 10 maggio, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva già anticipato alcuni punti della strategia economica decisa dal Governo per affrontare la crisi economica, a partire dai ristori: «Ci saranno dei ristori a fondo perduto per tutte le imprese fino a 5 mln di fatturato: si arriverà fino a 62mila euro possibili».

Sempre Gualtieri ha chiesto più impegno alle banche: «Sulla liquidità stiamo migliorando, i numeri sono incoraggianti, ma vogliamo fare più e chiediamo un impegno maggiore al sistema bancario». E ha spiegato che nel decreto legge Rilancio ci saranno anche norme per accelerare la cassa integrazione in deroga: «Abbiamo fatto un intervento massiccio, abbiamo stanziato a marzo risorse per coprire tutta la cig per tutti lavoratori. Molti la stanno prendendo ma alcuni milioni no e questo riguarda la cig in deroga».

Crisanti, Fase 2: «Dobbiamo essere pronti a creare microzone rosse con tempistività»

Facebook | Il virologo Andrea Crisanti

«La fase due è un terreno inesplorato per cui servono prudenza, tamponi mirati per diagnostica e sorveglianza, e prontezza nel creare microzone rosse». A chiarirlo è il virologo Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia a Padova dopo anni all’Imperial college di Londra, in un’intervista alla Stampa.

«Tra una settimana avremo i primi dati sulla fase due per decidere – osserva – se i casi saranno ancora in diminuzione si potrebbe riaprire ovunque, ma suggerirei prudenza ad alcune Regioni; per Piemonte e Lombardia aspetterei qualche settimana». Crisanti aggiunge come l’epidemia non sia finita: «Possono crearsi altri focolai. Bisogna essere pronti a fare delle microzone rosse, soprattutto in quelle regioni dove l’organizzazione territoriale non è efficiente».

Franceschini, Dl rilancio: «2 miliardi per il turismo»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini

La norma del decreto che aiuterà le persone a poter fare le vacanze vale oltre 2 miliardi di euro per il turismo. Così il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini in un’intervista al Corriere della Sera, ribadisce che «saranno vacanze diverse; avremo dei limiti con cui convivere, dal distanziamento alle mascherine, alla prudenza. Sarà l’anno delle “vacanze italiane” perché il turismo internazionale, extraeuropeo, difficilmente potrà ripartire».

Poi spiega: «La misura che aiuterà famiglie e imprese è il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto un reddito Isee di 40 o 50mila euro, stiamo definendo. Parliamo di 150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli – osserva – aiuterà le famiglie e porterà nel comparto turismo oltre 2 miliardi di euro diretti, perché questo costa la norma, oltre all’indotto che creerà. Un intervento straordinario, tra i più importanti dell’intera manovra».

Fase 2 a Milano, Beppe Sala: «I dati sugli autisti Atm sono una balla»

Facebook | Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

«Ieri è uscita questa notizia per cui dai test sierologici che il Comune di Milano sta realizzando con l’Università Statale “risulta che un 60% degli autisti di superficie di Atm ha fatto il coronavirus”. È una balla ma è largamente una balla». A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala sui social parlando dei dati sui test diffusi ieri da alcune testate.

«Lascio per correttezza al professor Galli di confermare i numeri nei prossimi giorni, ma chiedo a chi fa uscire queste notizie per lo meno di sentire noi prima di farle uscire. Nei giorni scorsi abbiamo avviato dei test sierologici sul personale di superficie di Atm – ha aggiunto – mirano a definire in quanti hanno fatto il Coronavirus, in modo sintomatico o asintomatico e che sono tendenzialmente immuni e per quelli positivi faremo subito il tampone. Chiedo un po’ di collaborazione ai media sulle notizie soprattutto che possono anche essere destabilizzanti».

Istat, calo della produzione senza precedenti

Ansa

Il mese di marzo, a causa dell’epidemia Coronavirus, ha visto un drastico calo della produzione industriale italiana con una riduzione del 29,3%. La maggiore in Italia della serie storica disponibile (che parte dal 1990), superando i valori registrati nel corso della crisi del 2008-2009. Sono questi i dati registrati dall’Istat che sottolinea come la caduta sia «senza precedenti anche la caduta in termini mensili dell’indice destagionalizzato».

Anche in smartworking ci sono orari di lavoro da rispettare e un diritto alla disconnessione

In tempi di smart-working una delle cose più difficili da fare quando si lavora da casa è quella della disconnessione. La legge 81/2017, impone alle parti (datore e dipendente) di definire modalità e strumenti per consentire al lavoratore di interrompere le comunicazioni digitali nel corso della giornata. Anche in smartworking esiste infatti un orario di lavoro da rispettare. In questi due mesi di “lavoro casalingo” – una forma improvvisata ed emergenziale di smart working, molto lontana dal modello legislativo – le persone si sono trovate catapultate in una realtà che non conoscevano, facendo un utilizzo disordinato di ogni mezzo di comunicazione.

Il ministero della Salute vieta le autopsie per insabbiare verità: la falsa interpretazione circolata su internet

Errata comprensione del test e distorsione dello stesso. Così su Twitter Cesare Sacchetti propone un documento in cui il Ministero della Sanità avrebbe vietato le autopsie per insabbiare verità sul Coronavirus. Nel testo è esplicitato come le autopsie si possono effettuare per i morti Covid-19 a patto che vi siano le condizioni per farlo in sicurezza. Condizioni che erano già note agli addetti ai lavori, anche in merito alle difficoltà in alcune zone in cui non sono presenti sale BSL3

Test sierologici. Sabbadini (Istat): «Dobbiamo essere fieri di quello che stiamo facendo»

Ansa | Linda Laura Sabbadini

Quanti italiani hanno contratto il virus finora? Prende il via oggi il test sierologico su un campione di 150mila persone per verificare le stime che dicono che tra il 4 e il 7% della popolazione avrebbe già contratto il Coronavirus.

«La rappresentatività sarà a livello regionale – spiega a Open la direttrice centrale dell’Istat Linda Laura Sabbadini, responsabile scientifica dello studio – all’interno delle regioni avremo una rappresentatività per sesso, per sei classi di età, e per quattro grandi gruppi di attività economica. Sono stati estratti 2mila comuni – quindi un numero elevato – a livello nazionale e poi all’interno di questi comuni viene estratta la popolazione, tenendo conto delle variabili di cui sopra».

Sulla velocità della risposta italiana Sabbadini dichiara: «La pandemia è troppo recente, la diffusione del virus troppo veloce. Ma dobbiamo essere anche un pò fieri di quello che stiamo facendo. Il personale sanitario, gli scienziati , i decisori politici nazionali e locali, noi stessi stiamo dando il massimo e di più».

Fase 2, il Piemonte spiega con un’infografica cosa è vietato e cosa non è vietato fare

Ansa | La città di Torino

È possibile spostarsi verso le seconde case, ma solo per attività di manutenzione. È possibile allenare e addestrare i cavali, o accedere a parchi e giardini pubblici. Non è possibile consumare prodotti all’interno di locali o sostare davanti ai distributori automatici di cibi e bevande. La regione Piemonte ha pubblicato un’infografica per capire cosa è possibile e cosa non è possibile fare, almeno fino al 17 maggio.

Il commissario Domenico Arcuri: «In preparazione una richiesta di reagenti per 5 milioni di tamponi»

Ansa/Alessandro Di Meo | Il commissario sull’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

Il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri è intervenuto al Tg1 per annunciare che è in corso di preparazione un piano per avere circa 5 milioni di tamponi per il Covid-19: «Domani mattina faremo una richiesta di offerta per chiedere alle imprese italiane ed internazionali di darci il numero massimo di reagenti che ci servono a fare 5 milioni di tamponi, che abbiamo già acquisito, ai cittadini italiani».

Decreto legge Rilancio: nella bozza il ruolo di Cassa deposito e prestiti per l’aiuto alle grandi imprese

Secondo la bozza del decreto legge Rilancio, sarà Cassa deposito e prestiti (Cdp) ad andare in soccorso delle grandi imprese in difficoltà a causa dell’epidemia di Coronavirus. Cdp potrà infatti costruire un apposito Patrimonio Destinato, attraverso cui si potranno sostenere le società per azioni sopra i 50 milioni di fatturato, 43 milioni di attivi e 250 dipendenti. Tempi e condizioni per accedere a questi aiuti saranno definiti con un decreto successivo.

La bozza del decreto Rilancio

I test sierologici partiranno «immediatamente»

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha spiegato meglio come funzionerà l’indagine di sieroprevalenza approvata dal Consiglio dei ministri: «La campionatura confermerà quello che gli scienziati dicono e cioè che l’80% della popolazione non e’ venuta in contatto con il virus. I test sierologici partiranno immediatamente e permetteranno di scattare una fotografia dello stato di salute degli italiani esclusivamente rispetto al Covid-19».

Il cardinale Bagnasco: «Questa pandemia è il banco di prova per l’Europa»

In un’intervista rilasciata a Vatican News il cardinale Angelo Bagnasco ha spiegato che la pandemia di Covid-19 ha un ruolo fondamentale per la tenuta delle istituzioni europee: «È il banco decisivo perché l’Europa unita e il Continente nel suo insieme, non si possono più nascondere di fronte a questa pandemia, perché abbraccia il mondo, anzi lo stritola, in un certo senso, lo flagella. Quindi nessuno si può nascondere».

Il cardinale ricorda anche della crisi migratoria, in cui l’Europa ha scelto di non giocare un ruolo da protagonista: «Mentre con il fenomeno dei migranti – ricorda – l’Unione Europea ha potuto nascondersi, guardando un po’ dall’altra parte prima di arrivare ad una responsabilità non solo dichiarata ma praticata, ora con il Covid direi che le carte sono tutte scoperte. E l’Unione Europea di fronte al mondo deve mostrare cosa è veramente, al di là dei trattati, delle leggi, delle regole, tutto necessario».

Aggiornate le Faq del Governo: consentito farsi accompagnare a lavoro in auto o moto

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Uno scorcio di Corso Buenos Aires a Milano durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus

Il Governo ha aggiornato le Faq (risposte a domande frequenti, ndr) per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. E così, a seguito delle sollecitazioni pervenute, al fine di limitare al massimo gli spostamenti mediante il trasporto pubblico, il Governo ha dato il suo ok alla possibilità di permettere alle persone di farsi accompagnare al lavoro in auto (mantenendo la distanza di 1 metro, a meno che non si sia conviventi) o in moto (solo per conviventi), da un parente o da una persona incaricata.

Nelle Faq, inoltre, viene introdotta la possibilità di «spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Di norma la spesa deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario».

Sì alle visite per la ricerca di una nuova casa, purché gli alloggi siano disabitati

Considerata la ripresa delle attività delle agenzie immobiliari, di pari passo sarà possibile riprendere le visite per visionare gli appartamenti, le stanze o le case da affittare/acquistare. Tuttavia il Governo specifica che «tutte le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o da acquistare avvengano quando queste sono disabitate».

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

